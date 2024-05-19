Тур: 37. Стадион: Эстадио де ла Керамика. Главный судья: Эрнандес Алехандро
0:1
Первый тайм: 30'
Ход матча
14'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 3
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
27
Ахомач
Илиас
13
Лунин
Андрей
17
Васкес
Лукас
10
Модрич
Лука
24
Гюлер
Арда
21
Диас
Браим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Ахомач ИлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Террац РамонПолузащитник
-
15 Моралес ЛуисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Лунин АндрейВратарь
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Гюлер АрдаНападающий
- Нападающий
-
21 Диас БраимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Мартин МариоПолузащитник
- Нападающий
-
11 РодригоНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вильярреал
Реал Мадрид
12 матчей
41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед
31 матч
16.1%
32.3%
51.6%
5 побед 10 ничьих 16 побед
Первый тайм
16.1%
38.7%
45.2%
5 побед 12 ничьих 14 побед
Второй тайм
19.4%
45.2%
35.4%
6 побед 14 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
19
Голов в среднем за матч
1.4
1.19
Среднее время на гол
64
75
Всего голов
39
26
Голов в среднем за матч
2.44
1.73
Среднее время на гол
36
51
Всего голов
60
45
Голов в среднем за матч
1.94
1.45
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
46
62
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сорлот Александр
|19
|0.51
|Морено Херард
|10 (2)
|0.27
|Моралес Луис
|6
|0.16
|Парехо Даниэль
|3 (3)
|0.08
|Гуэдеш Гонсалу
|3
|0.08
|Куэнка Хорхе
|3
|0.08
|Баэна Алехандро
|2
|0.05
|Морено Альберто
|2
|0.05
|Ахомач Илиас
|2
|0.05
|Комесанья Санти
|2
|0.05
|Москера Йерсон
|2
|0.05
|Педраса Альфонсо
|1
|0.03
|Капу Этьен
|1
|0.03
|Манди Аисса
|1
|0.03
|Траоре Бертран
|1
|0.03
|Фойт Хуан
|1
|0.03
|Террац Рамон
|0
|0
|Альбиоль Рауль
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллингем Джуд
|19 (1)
|0.51
|Винисиус Жуниор
|15 (1)
|0.41
|Родриго
|10
|0.27
|Хоселу Санмартин
|9
|0.24
|Диас Браим
|8
|0.22
|Гюлер Арда
|5
|0.14
|Карвахаль Даниэль
|4
|0.11
|Тчуамени Орельен
|3
|0.08
|Вальверде Федерико
|2
|0.05
|Модрич Лука
|2
|0.05
|Васкес Лукас
|2
|0.05
|Кроос Тони
|1
|0.03
|Гарсия Франсиско III
|1
|0.03
|Рюдигер Антонио
|1
|0.03
|Себальос Дани
|0
|0
|Камавинга Эдуардо
|0
|0
|Алаба Давид
|0
|0
|Начо Фернандес
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|10
|1
|Комесанья Санти
|7
|2
|Фемения Кико
|7
|1
|Капу Этьен
|8
|0
|Куэнка Хорхе
|7
|0
|Альбиоль Рауль
|6
|0
|Педраса Альфонсо
|4
|1
|Морено Альберто
|2
|2
|Парехо Даниэль
|4
|0
|Коклен Франсис
|4
|0
|Эрик-Бертран Байи
|4
|0
|Пино Йереми
|4
|0
|Йоргенсен Филип
|4
|0
|Террац Рамон
|4
|0
|Ахомач Илиас
|4
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|4
|0
|Манди Аисса
|3
|0
|Сорлот Александр
|3
|0
|Москера Йерсон
|3
|0
|Альтимира Адриа
|3
|0
|Рейна Пепе
|1
|1
|Траоре Бертран
|2
|0
|Бреретон Бен
|2
|0
|Габбия Маттео
|2
|0
|Кике Сетьен
|0
|1
|Фойт Хуан
|1
|0
|Ромеро Карлос
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камавинга Эдуардо
|8
|0
|Рюдигер Антонио
|7
|0
|Винисиус Жуниор
|7
|0
|Тчуамени Орельен
|7
|0
|Беллингем Джуд
|5
|1
|Начо Фернандес
|3
|2
|Менди Ферлан
|5
|0
|Карвахаль Даниэль
|3
|1
|Карло Анчелотти
|4
|0
|Кроос Тони
|3
|0
|Модрич Лука
|2
|0
|Алаба Давид
|2
|0
|Вальверде Федерико
|2
|0
|Лунин Андрей
|2
|0
|Родриго
|2
|0
|Гарсия Франсиско III
|2
|0
|Хоселу Санмартин
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Себальос Дани
|1
|0
|Гюлер Арда
|1
|0
Результаты матчей
Вильярреал
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Реал Мадрид
100%
0 побед 16 поражений
Первый тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
6% (1)
89% (16)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
10
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
12
7
Вильярреал
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Реал Мадрид
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (12)
28% (5)
6% (1)
Сухие победы
1
9
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
19
0
Упущенные победы
22
46
Вильярреал
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
28% (10)
44% (16)
28% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (12)
39% (14)
28% (10)
Реал Мадрид
43.3%
56.7%
13 побед 17 поражений
Первый тайм
28% (10)
36% (13)
36% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (13)
17% (6)
47% (17)
Сухие победы
3
9
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
26
5
Упущенные победы
34
53
Голы по времени матча
Забито
32
36
11 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 13
20 Не забивали 18
2
6%
4
11%
1-15
4
13%
6
17%
16-30
5
16%
5
14%
31-45
8
25%
6
17%
46-60
6
19%
9
25%
61-75
7
22%
6
17%
76-90
Пропущено
28
12
15 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 8
4
14%
4
33%
1-15
5
18%
4
33%
16-30
6
21%
0
0%
31-45
5
18%
2
17%
46-60
3
11%
1
8%
61-75
5
18%
1
8%
76-90
Забито
28
46
12 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 30
10 Забивали первыми 13
20 Не забивали 19
3
11%
5
11%
1-15
6
21%
6
13%
16-30
3
11%
5
11%
31-45
4
14%
11
24%
46-60
5
18%
10
22%
61-75
7
25%
9
20%
76-90
Пропущено
32
11
17 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 8
2
6%
4
36%
1-15
10
31%
0
0%
16-30
5
16%
1
9%
31-45
5
16%
1
9%
46-60
6
19%
1
9%
61-75
4
13%
4
36%
76-90
Забито
60
82
23 В 1-м тайме 31
37 Во 2-м тайме 51
17 Забивали первыми 26
4 Не забивали 1
5
8%
9
11%
1-15
10
17%
12
15%
16-30
8
13%
10
12%
31-45
12
20%
17
21%
46-60
11
18%
19
23%
61-75
14
23%
15
18%
76-90
Пропущено
60
23
32 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 10
17 Пропускали первыми 9
30 Не пропускали 16
6
10%
8
35%
1-15
15
25%
4
17%
16-30
11
18%
1
4%
31-45
10
17%
3
13%
46-60
9
15%
2
9%
61-75
9
15%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Жирона - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2 Сельта - Вильярреал 3:2 Вильярреал - Райо Вальекано 3:0
Альмерия - Вильярреал 1:2 Атлетик Б - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2 Вильярреал - Валенсия 1:0 Вильярреал - Марсель 3:1 Бетис - Вильярреал 2:3 Марсель - Вильярреал 4:0 Вильярреал - Гранада 5:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Хетафе 1:1 Алавес - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Кадис 0:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Вильярреал - Мальорка 1:1 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Унионистас - Вильярреал 1:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Реал Мадрид - Алавес 5:0 Гранада - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Бавария 2:1 Реал Мадрид - Кадис 3:0
Бавария - Реал Мадрид 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1
Результаты матчей
Вильярреал
Реал Мадрид
Точный счет
1:2
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 17%
4:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
3
5 раз 28%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
5
1 раз 6%
2
5 раз 28%
4
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
5
2 раза 11%
0
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
3:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 56%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
5
1 раз 6%
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%
Точный счет
1:1
7 раз 19%
1:2
5 раз 14%
3:1
4 раза 11%
2:3
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
4:0
3 раза 8%
2:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
18 раз 50%
3
8 раз 22%
0
4 раза 11%
2
4 раза 11%
5
2 раза 6%
1
11 раз 31%
2
10 раз 28%
3
6 раз 17%
4
6 раз 17%
5
2 раза 6%
0
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Вильярреал
Реал Мадрид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
171
810
144
612
99
117
612
117
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
612
108
414
513
117
216
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
324
Больше Меньше
351
1422
2412
1026
1422
234
828
234
234
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|37
|30
|6
|1
|84 - 22
|96
|2.
|1:0 Заявка
|37
|25
|7
|5
|75 - 43
|82
|3.
|0:0 Заявка
|37
|23
|7
|7
|75 - 45
|76
|4.
|0:1 Заявка
|37
|23
|4
|10
|67 - 40
|73
|5.
|2:0 Заявка
|37
|18
|11
|8
|60 - 37
|65
|6.
|1:0 Заявка
|37
|16
|12
|9
|50 - 37
|60
|7.
|0:1 Заявка
|37
|14
|14
|9
|48 - 44
|56
|8.
|0:1 Заявка
|37
|14
|9
|14
|60 - 61
|51
|9.
|0:0 Заявка
|37
|13
|10
|14
|37 - 40
|49
|10.
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|35 - 45
|45
|11.
|1:0 Заявка
|37
|12
|8
|17
|41 - 54
|44
|12.
|Заявка
|37
|10
|13
|14
|41 - 52
|43
|13.
|0:2 Заявка
|37
|10
|11
|16
|47 - 52
|41
|14.
|0:0 Заявка
|37
|10
|9
|18
|32 - 46
|39
|15.
|0:0 Заявка
|37
|9
|11
|17
|42 - 54
|38
|16.
|0:1 Заявка
|37
|8
|14
|15
|29 - 45
|38
|17.
|0:0 Заявка
|37
|7
|16
|14
|29 - 41
|37
|18.
|0:0 Заявка
|37
|6
|15
|16
|25 - 49
|33
|19.
|0:0 Заявка
|37
|4
|10
|23
|37 - 70
|22
|20.
|0:0 Заявка
|37
|2
|12
|23
|35 - 72
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|18
|16
|2
|0
|48 - 9
|50
|2.
|0:1 Заявка
|19
|16
|1
|2
|41 - 19
|49
|3.
|1:0 Заявка
|19
|15
|1
|3
|41 - 21
|46
|4.
|0:0 Заявка
|18
|14
|2
|2
|46 - 20
|44
|5.
|2:0 Заявка
|19
|12
|6
|1
|42 - 18
|42
|6.
|0:1 Заявка
|19
|9
|7
|3
|27 - 18
|34
|7.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|23 - 19
|31
|8.
|0:0 Заявка
|19
|8
|7
|4
|19 - 11
|31
|9.
|1:0 Заявка
|18
|8
|6
|4
|26 - 18
|30
|10.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|19 - 20
|29
|11.
|0:0 Заявка
|19
|6
|8
|5
|15 - 14
|26
|12.
|0:1 Заявка
|19
|7
|4
|8
|32 - 29
|25
|13.
|0:0 Заявка
|19
|5
|9
|5
|16 - 19
|24
|14.
|0:2 Заявка
|18
|6
|5
|7
|26 - 25
|23
|15.
|0:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 19
|23
|16.
|0:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|17.
|1:0 Заявка
|18
|6
|4
|8
|18 - 25
|22
|18.
|0:1 Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 25
|20
|19.
|0:0 Заявка
|19
|4
|7
|8
|23 - 30
|19
|20.
|0:0 Заявка
|18
|0
|8
|10
|16 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|19
|14
|4
|1
|36 - 13
|46
|2.
|1:0 Заявка
|18
|10
|6
|2
|34 - 22
|36
|3.
|0:0 Заявка
|19
|9
|5
|5
|29 - 25
|32
|4.
|1:0 Заявка
|19
|8
|6
|5
|24 - 19
|30
|5.
|0:1 Заявка
|18
|7
|5
|6
|28 - 32
|26
|6.
|0:1 Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 21
|24
|7.
|2:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|18 - 19
|23
|8.
|0:1 Заявка
|18
|5
|7
|6
|21 - 26
|22
|9.
|1:0 Заявка
|19
|6
|4
|9
|23 - 29
|22
|10.
|0:0 Заявка
|18
|5
|3
|10
|18 - 29
|18
|11.
|0:2 Заявка
|19
|4
|6
|9
|21 - 27
|18
|12.
|0:1 Заявка
|19
|4
|6
|9
|11 - 20
|18
|13.
|0:0 Заявка
|19
|4
|4
|11
|13 - 27
|16
|14.
|0:0 Заявка
|19
|3
|6
|10
|23 - 33
|15
|15.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|12 - 26
|14
|16.
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|22 - 32
|14
|17.
|0:0 Заявка
|18
|1
|8
|9
|14 - 27
|11
|18.
|0:0 Заявка
|19
|2
|4
|13
|19 - 37
|10
|19.
|0:0 Заявка
|18
|1
|6
|11
|9 - 30
|9
|20.
|0:0 Заявка
|18
|0
|3
|15
|14 - 40
|3
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|Жирона
|Довбик Артём
|20 (7)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|19 (6)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|19 (6)
|Барселона
|Левандовски Роберт
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|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|16 (6)
|Кадис
|Алехо Иван
|17
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 13
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|13
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вильярреал 0:1 Реал Мадрид
Исход игры
Вильярреал
4.3% (6)
Ничья
22% (31)
Реал Мадрид
73.8% (104)
Тотал 2.5
Больше
68.81% (75)
Меньше
31.19% (34)
Обе команды забьют
Да
88.07% (96)
Нет
11.93% (13)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
36.9% (52)
1:1 Ничья
16.3% (23)
1:3 Реал Мадрид
6.4% (9)
0:1 Реал Мадрид
5% (7)
2:2 Ничья
3.5% (5)
0:2 Реал Мадрид
2.8% (4)
0:3 Реал Мадрид
1.4% (2)
2:3 Реал Мадрид
1.4% (2)
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