Так, а что там? Подали угловой хозяева с левого фланга, и мяч застрял в куче футболистов, пока не стало понятно, что новый угловой будет. Вообще-то опасно там было, сейчас на повторе видно, Андрей Лунин ногами отбил срезку полевого партнёра.

Но всё, справились "сливочные" с нашествием угловых на их ворота. "Вильярреал", правда, продолжает давить с игры.

Ох какая передача назад на Андрея Лунина. Прямо в створ двигался мяч, и дрогнуть нельзя было. Вратарь "Реала" и не дрогнул.

Прямо сейчас отрезок "Вильярреала". "Жёлтая субмарина" переключилась на другой режим и пытается пробурить скважины в оборонительных построениях "Реала".

Лукас Васкес отметился нарушением правил в отношении Гонсалу Гуэдеша. "Реалу" надо хорошо пережить этот активный отрезок соперника.

И Андрей Лунин тоже сам розыгрыши мяча возле своих ворот устраивает, не боится допустить потерю в подобной ситуации.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!! АРДА ГЮЛЕР!!! И вот реализует свой класс мадридский "Реал"! В центральной зоне принял Арда Гюлер передачу от Браима Диаса, сместился чуть левее и низом отличился в дальний угол. Филип Йоргенсен не сумел выручить свою команду.

Не удаётся "Вильярреалу" сразу после пропущенного гола ответить хотя бы массированной атакой. Мяч сейчас находится под контролем "королевского" клуба.

Кое-какой момент возникает у "Вильярреала"! Навесил с левого фланга Альберто Морено, и пробил Санти Комесанья головой в левый угол, но Андрей Лунин забрал мяч.

Браим Диас только что дальним ударом отметился по воротам "Вильярреала". Если бы Филип Йоргенсен не зафиксировал мяч, это было бы целиком на его совести.

А вот ещё резвая ответная атака "Вильярреала", но и здесь гостевые ворота остаются в неприкосновенности.

Неосновные игроки "Реала" получают возможность зарекомендовать себя перед взором Карло Анчелотти, хотя это очень сильно надо стараться.

Если вспоминать прошлый тур, то тогда мадридский "Реал" камня на камне не оставил от "Алавеса", а "Вильярреал" одолел "Жирону".

"Вильярреал", возможно, перехватил сейчас инициативу. Другое дело, что больше нестандартных действий требуется в атаке от команды Марселино Гарсии Тораля.

13' Филип Йоргенсен отражает удар соперника на угловой. На правом фланге корнер у гостей, но не приносит он им успеха. Кстати, у обоих вратарей сегодня 13-й номер. И идёт сейчас 13-я минута.

12' Андрей Лунин далеко из своих ворот выходит и штрафную площадь покидает, чтобы разрядить обстановку выносом за боковую линию.

11' Пока мадридцы ещё не создавали сегодня голевых моментов, хотя первым номером больше они стараются играть, тогда как "Вильярреал" действует на ответных атаках.

9' Снова целый ряд игроков "Реала" получил отдых от Карло Анчелотти, поэтому можно считать, что легче "Вильярреалу" сегодня придётся по сравнению с тем, что могло бы быть.

8' "Реалу" важно сохранять хороший тонус в преддверии финала Лиги чемпионов, который состоится у него против дортмундской "Боруссии" 1 июня на "Уэмбли".

7' Но "Реалу" не впервой справляться с давлением на чужих стадионах. "Манчестер Сити" и "Бавария" знают об этом. Хотя у них в гостях мадридцы и не выиграли в этом евросезоне в основное плюс дополнительное время.

6' Дальняя попытка наблюдается в исполнении Александра Сорлота, который впечатывает мяч в правую штангу. "Подводная лодка" хорошо сегодня настроена.

5' Сейчас "Вильярреал" в атаке, и Альберто Морено наносит удар с левого полуфланга с линии штрафной площадки - не попадает в дальний угол.

4' Пока характер игры не сформировался. "Реал" больше мячом владеет, но это стартовые минуты, по которым рано ещё делать выводы.