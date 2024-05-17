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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 37. Стадион: .
Вильярреал
 
Позже
Реал Мадрид
Прогнозы 52
Вильярреал 3.8% (2)
X 17.3% (9)
Реал Мадрид 78.8% (41)
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Вильярреал
Ничья
Реал Мадрид
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Вильярреал
Реал Мадрид

История личных встреч

Вильярреал
Реал Мадрид

12 матчей

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед

31 матч

16.1%
32.3%
51.6%
5 побед 10 ничьих 16 побед

Первый тайм

16.1%
38.7%
45.2%
5 побед 12 ничьих 14 побед

Второй тайм

19.4%
45.2%
35.4%
6 побед 14 ничьих 11 побед

История матчей

ЛЛ
4:1
ЛЛ
2:3
КК
2:3
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:2
П
3:2
П
2:2
П
2:2
П
0:1
П
2:3
П
1:1
П
3:0
П
1:0
П
1:1
П
0:2
П
4:2
П
2:2
П
1:1
П
3:0
П
1:3
П
4:2
П
6:2
П
0:2
П
3:2
П
1:0
ПД
3:2

Голы

Всего голов

21
19

Голов в среднем за матч

1.4
1.19

Среднее время на гол

64
75

Всего голов

39
26

Голов в среднем за матч

2.44
1.73

Среднее время на гол

36
51

Всего голов

60
45

Голов в среднем за матч

1.94
1.45

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

46
62

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сорлот Александр 19 0.53
Морено Херард 10 (2) 0.28
Моралес Луис 6 0.17
Парехо Даниэль 3 (3) 0.08
Гуэдеш Гонсалу 3 0.08
Куэнка Хорхе 3 0.08
Баэна Алехандро 2 0.06
Морено Альберто 2 0.06
Ахомач Илиас 2 0.06
Комесанья Санти 2 0.06
Москера Йерсон 2 0.06
Педраса Альфонсо 1 0.03
Капу Этьен 1 0.03
Манди Аисса 1 0.03
Траоре Бертран 1 0.03
Фойт Хуан 1 0.03
Террац Рамон 0 0
Альбиоль Рауль 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 19 (1) 0.53
Винисиус Жуниор 15 (1) 0.42
Родриго 10 0.28
Хоселу Санмартин 9 0.25
Диас Браим 8 0.22
Карвахаль Даниэль 4 0.11
Гюлер Арда 4 0.11
Тчуамени Орельен 3 0.08
Вальверде Федерико 2 0.06
Модрич Лука 2 0.06
Васкес Лукас 2 0.06
Кроос Тони 1 0.03
Гарсия Франсиско III 1 0.03
Рюдигер Антонио 1 0.03
Себальос Дани 0 0
Камавинга Эдуардо 0 0
Алаба Давид 0 0
Начо Фернандес 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 10 1
Комесанья Санти 7 2
Фемения Кико 7 1
Капу Этьен 8 0
Куэнка Хорхе 7 0
Альбиоль Рауль 6 0
Педраса Альфонсо 4 1
Морено Альберто 2 2
Парехо Даниэль 4 0
Коклен Франсис 4 0
Эрик-Бертран Байи 4 0
Пино Йереми 4 0
Йоргенсен Филип 4 0
Террац Рамон 4 0
Ахомач Илиас 4 0
Марселино Гарсия Тораль 4 0
Манди Аисса 3 0
Сорлот Александр 3 0
Москера Йерсон 3 0
Альтимира Адриа 3 0
Рейна Пепе 1 1
Траоре Бертран 2 0
Бреретон Бен 2 0
Габбия Маттео 2 0
Кике Сетьен 0 1
Фойт Хуан 1 0
Ромеро Карлос 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камавинга Эдуардо 8 0
Рюдигер Антонио 7 0
Винисиус Жуниор 7 0
Тчуамени Орельен 7 0
Беллингем Джуд 5 1
Начо Фернандес 3 2
Менди Ферлан 5 0
Карвахаль Даниэль 3 1
Карло Анчелотти 4 0
Кроос Тони 3 0
Модрич Лука 2 0
Алаба Давид 2 0
Вальверде Федерико 2 0
Лунин Андрей 2 0
Родриго 2 0
Гарсия Франсиско III 2 0
Хоселу Санмартин 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Себальос Дани 1 0
Гюлер Арда 1 0

Результаты матчей

Вильярреал
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Реал Мадрид
100%
0 побед 16 поражений
Первый тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
6% (1)
89% (16)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
10

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

12
7
Вильярреал
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Реал Мадрид
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (12)
28% (5)
6% (1)

Сухие победы

1
9

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

19
0

Упущенные победы

22
46
Вильярреал
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
28% (10)
44% (16)
28% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (12)
39% (14)
28% (10)
Реал Мадрид
43.3%
56.7%
13 побед 17 поражений
Первый тайм
28% (10)
36% (13)
36% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (13)
17% (6)
47% (17)

Сухие победы

3
9

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

26
5

Упущенные победы

34
53

Голы по времени матча

Забито

32
36
11 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 13
20 Не забивали 18
2
6%
4
11%
1-15
4
13%
6
17%
16-30
5
16%
5
14%
31-45
8
25%
6
17%
46-60
6
19%
9
25%
61-75
7
22%
6
17%
76-90

Пропущено

28
12
15 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 8
4
14%
4
33%
1-15
5
18%
4
33%
16-30
6
21%
0
0%
31-45
5
18%
2
17%
46-60
3
11%
1
8%
61-75
5
18%
1
8%
76-90

Забито

28
46
12 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 30
10 Забивали первыми 13
20 Не забивали 19
3
11%
5
11%
1-15
6
21%
6
13%
16-30
3
11%
5
11%
31-45
4
14%
11
24%
46-60
5
18%
10
22%
61-75
7
25%
9
20%
76-90

Пропущено

32
11
17 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 8
2
6%
4
36%
1-15
10
31%
0
0%
16-30
5
16%
1
9%
31-45
5
16%
1
9%
46-60
6
19%
1
9%
61-75
4
13%
4
36%
76-90

Забито

60
82
23 В 1-м тайме 31
37 Во 2-м тайме 51
17 Забивали первыми 26
4 Не забивали 1
5
8%
9
11%
1-15
10
17%
12
15%
16-30
8
13%
10
12%
31-45
12
20%
17
21%
46-60
11
18%
19
23%
61-75
14
23%
15
18%
76-90

Пропущено

60
23
32 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 10
17 Пропускали первыми 9
30 Не пропускали 16
6
10%
8
35%
1-15
15
25%
4
17%
16-30
11
18%
1
4%
31-45
10
17%
3
13%
46-60
9
15%
2
9%
61-75
9
15%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Жирона - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2 Сельта - Вильярреал 3:2 Вильярреал - Райо Вальекано 3:0
Альмерия - Вильярреал 1:2 Атлетик Б - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2 Вильярреал - Валенсия 1:0 Вильярреал - Марсель 3:1 Бетис - Вильярреал 2:3 Марсель - Вильярреал 4:0 Вильярреал - Гранада 5:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Хетафе 1:1 Алавес - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Кадис 0:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Вильярреал - Мальорка 1:1 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Унионистас - Вильярреал 1:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Реал Мадрид - Алавес 5:0 Гранада - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Бавария 2:1 Реал Мадрид - Кадис 3:0
Бавария - Реал Мадрид 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1

Результаты матчей

Вильярреал
Реал Мадрид

Точный счет

1:2
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 17%
4:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
3
5 раз 28%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
5
1 раз 6%
2
5 раз 28%
4
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
5
2 раза 11%
0
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
3:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 56%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
5
1 раз 6%
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%

Точный счет

1:1
7 раз 19%
1:2
5 раз 14%
3:1
4 раза 11%
2:3
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
4:0
3 раза 8%
2:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
18 раз 50%
3
8 раз 22%
0
4 раза 11%
2
4 раза 11%
5
2 раза 6%
1
11 раз 31%
2
10 раз 28%
3
6 раз 17%
4
6 раз 17%
5
2 раза 6%
0
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Вильярреал
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
17
1
8
10
1.5
14
4
6
12
2.5
9
9
1
17
3.5
6
12
1
17
4.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
6
12
1.5
10
8
4
14
2.5
5
13
1
17
3.5
2
16
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
32
4
0.5
Больше Меньше
35
1
14
22
1.5
24
12
10
26
2.5
14
22
2
34
3.5
8
28
2
34
4.5
2
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 36 29 6 1 83 - 22 93
2.
Барселона
 Заявка 36 24 7 5 74 - 43 79
3.
Жирона
 Заявка 36 23 6 7 75 - 45 75
4.
Атлетико М
 Заявка 36 23 4 9 67 - 39 73
5.
Атлетик Б
 Заявка 36 17 11 8 58 - 37 62
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 36 15 12 9 49 - 37 57
7.
Бетис
 Заявка 36 14 14 8 48 - 43 56
8.
Вильярреал
 Заявка 36 14 9 13 60 - 60 51
9.
Валенсия
 Заявка 36 13 9 14 37 - 40 48
10.
Хетафе
 Заявка 36 10 13 13 41 - 51 43
11.
Алавес
 Заявка 36 11 9 16 34 - 45 42
12.
Осасуна
 Заявка 36 11 8 17 40 - 54 41
13.
Севилья
 Заявка 36 10 11 15 47 - 50 41
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 36 10 8 18 32 - 46 38
15.
Райо Вальекано
 Заявка 36 8 14 14 29 - 44 38
16.
Сельта
 Заявка 36 9 10 17 42 - 54 37
17.
Мальорка
 Заявка 36 7 15 14 29 - 41 36
18.
Кадис
 Заявка 36 6 14 16 25 - 49 32
19.
Гранада
 Заявка 36 4 9 23 37 - 70 21
20.
Альмерия
 Заявка 36 2 11 23 35 - 72 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 18 16 2 0 48 - 9 50
2.
Атлетико М
 Заявка 18 16 1 1 41 - 18 49
3.
Жирона
 Заявка 18 14 2 2 46 - 20 44
4.
Барселона
 Заявка 18 14 1 3 40 - 21 43
5.
Атлетик Б
 Заявка 18 11 6 1 40 - 18 39
6.
Бетис
 Заявка 18 9 7 2 27 - 17 34
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 8 6 4 26 - 18 30
8.
Валенсия
 Заявка 18 8 6 4 19 - 11 30
9.
Хетафе
 Заявка 18 8 5 5 19 - 20 29
10.
Алавес
 Заявка 18 8 4 6 22 - 19 28
11.
Вильярреал
 Заявка 18 7 4 7 32 - 28 25
12.
Мальорка
 Заявка 18 6 7 5 15 - 14 25
13.
Севилья
 Заявка 18 6 5 7 26 - 25 23
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 18 6 5 7 19 - 19 23
15.
Сельта
 Заявка 18 6 5 7 19 - 21 23
16.
Кадис
 Заявка 18 5 8 5 16 - 19 23
17.
Осасуна
 Заявка 18 6 4 8 18 - 25 22
18.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 8 6 18 - 25 20
19.
Гранада
 Заявка 18 4 6 8 23 - 30 18
20.
Альмерия
 Заявка 18 0 8 10 16 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 18 13 4 1 35 - 13 43
2.
Барселона
 Заявка 18 10 6 2 34 - 22 36
3.
Жирона
 Заявка 18 9 4 5 29 - 25 31
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 7 6 5 23 - 19 27
5.
Вильярреал
 Заявка 18 7 5 6 28 - 32 26
6.
Атлетико М
 Заявка 18 7 3 8 26 - 21 24
7.
Атлетик Б
 Заявка 18 6 5 7 18 - 19 23
8.
Бетис
 Заявка 18 5 7 6 21 - 26 22
9.
Осасуна
 Заявка 18 5 4 9 22 - 29 19
10.
Валенсия
 Заявка 18 5 3 10 18 - 29 18
11.
Севилья
 Заявка 18 4 6 8 21 - 25 18
12.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 6 8 11 - 19 18
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 18 4 3 11 13 - 27 15
14.
Сельта
 Заявка 18 3 5 10 23 - 33 14
15.
Алавес
 Заявка 18 3 5 10 12 - 26 14
16.
Хетафе
 Заявка 18 2 8 8 22 - 31 14
17.
Мальорка
 Заявка 18 1 8 9 14 - 27 11
18.
Альмерия
 Заявка 18 2 3 13 19 - 37 9
19.
Кадис
 Заявка 18 1 6 11 9 - 30 9
20.
Гранада
 Заявка 18 0 3 15 14 - 40 3
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 20 (7)
Вильярреал Сорлот Александр 19 (6)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 19 (6)
Барселона Левандовски Роберт 17 (8)
Атлетико М Гризманн Антуан 16 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 17
Хетафе Дьене Даконам 1 13
Кадис Алькарас Рубен 14
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 13
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Вильярреал - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 мая 2024, осталось 2 дня 7 часов 47 минут.



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    • Прогнозы 52
    Вильярреал 3.8% (2)
    X 17.3% (9)
    Реал Мадрид 78.8% (41)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вильярреал
    Ничья
    Реал Мадрид
    3.60
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    3.85
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    3.75
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    Прогнозы на матч Вильярреал - Реал Мадрид

    Исход игры
    Вильярреал
    3.9% (2)
    Ничья
    17.6% (9)
    Реал Мадрид
    78.4% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.26% (36)
    Меньше
    21.74% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    86.96% (40)
    Нет
    13.04% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    49% (25)
    1:1 Ничья
    9.8% (5)
    1:3 Реал Мадрид
    7.8% (4)
    2:2 Ничья
    7.8% (4)
    0:1 Реал Мадрид
    7.8% (4)
    2:1 Вильярреал
    3.9% (2)
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    Реал Мадрид
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