Тур: 38. Стадион: Энфилд. Главный судья: Кавана Крис
1:0
Первый тайм: 36'
0'
26' Undefined phrase: football_event_Семеду Нелсон
28' Красная карточкаСемеду Нелсон
1:0
34' ГолМакаллистер Алексис
Ход матча
26'
28'
34'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 0
-
75 Владение мячом, % 25
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Гакпо
Коди
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
24
Гомеш
Тоти
12
Кунья
Матеус
11
Хи-Чан
Хван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Гакпо КодиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
84 Брэдли КонорЗащитник
- Полузащитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Жота ДиогуНападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
-
23 Килман МаксЗащитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Кунья МатеусПолузащитник
-
11 Хи-Чан ХванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Буэно УгоПолузащитник
-
20 Дойл ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ливерпуль
Вулверхэмптон
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
11.8%
17.6%
12 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 5 ничьих 3 победы
22 матча
72.7%
9.1%
18.2%
16 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
40.9%
40.9%
18.2%
9 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
54.5%
31.8%
13.7%
12 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
2
1.55
Среднее время на гол
45
58
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
0.64
0.82
Среднее время на гол
141
110
Всего голов
29
26
Голов в среднем за матч
1.32
1.18
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
68
76
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|18 (5)
|0.47
|Нуньес Дарвин
|11
|0.29
|Жота Диогу
|10
|0.26
|Гакпо Коди
|8
|0.21
|Диас Луис
|8
|0.21
|Макаллистер Алексис
|5 (1)
|0.13
|Эллиотт Харви
|3
|0.08
|Александер-Арнольд Трент
|3
|0.08
|Робертсон Эндрю
|3
|0.08
|Собослаи Доминик
|3
|0.08
|Ван Дейк Виргил
|2
|0.05
|Брэдли Конор
|1
|0.03
|Джонс Кёртис
|1
|0.03
|Эндо Ватару
|1
|0.03
|Гравенберх Райан
|1
|0.03
|Куанса Джарелл
|1
|0.03
|Цимикас Костас
|0
|0
|Гомес Джо
|0
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кунья Матеус
|12 (1)
|0.32
|Хи-Чан Хван
|12 (1)
|0.32
|Сарабия Пабло
|4 (2)
|0.11
|Лемина Марио
|4
|0.11
|Нету Педру
|2
|0.05
|Гомес Жоао
|2
|0.05
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.05
|Аит-Нури Раян
|2
|0.05
|Калайджич Саша
|2
|0.05
|Килман Макс
|2
|0.05
|Гомеш Тоти
|1
|0.03
|Доусон Крэйг
|1
|0.03
|Доэрти Мэтт
|1
|0.03
|Семеду Нелсон
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаллистер Алексис
|8
|1
|Эндо Ватару
|9
|0
|Нуньес Дарвин
|8
|0
|Александер-Арнольд Трент
|6
|0
|Конате Ибраима
|4
|1
|Гомес Джо
|5
|0
|Ван Дейк Виргил
|3
|1
|Джонс Кёртис
|3
|1
|Жота Диогу
|2
|1
|Диас Луис
|3
|0
|Матип Жоэль
|2
|0
|Салах Мохамед
|2
|0
|Робертсон Эндрю
|2
|0
|Эллиотт Харви
|2
|0
|Брэдли Конор
|2
|0
|Юрген Клопп
|2
|0
|Алиссон Бекер
|1
|0
|Гакпо Коди
|1
|0
|Собослаи Доминик
|1
|0
|Куанса Джарелл
|1
|0
|Даннс Джейден
|1
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемина Марио
|11
|1
|Семеду Нелсон
|10
|1
|Гомес Жоао
|11
|0
|Кунья Матеус
|9
|0
|Доусон Крэйг
|7
|0
|Килман Макс
|7
|0
|Аит-Нури Раян
|7
|0
|Хи-Чан Хван
|6
|0
|Гомеш Тоти
|6
|0
|Сарабия Пабло
|5
|0
|Траоре Бубакар
|4
|0
|Нету Педру
|4
|0
|Луис Матеус II
|1
|1
|О'Нил Гари
|2
|0
|Силва Фабио
|2
|0
|Доэрти Мэтт
|2
|0
|Дойл Томми
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|0
|1
|Са Жозе
|1
|0
|Буэно Сантьяго
|1
|0
|Буэно Уго
|1
|0
|Чирева Таванда
|1
|0
|Фрейзер Натан
|1
|0
Результаты матчей
Ливерпуль
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (14)
22% (4)
0% (0)
Вулверхэмптон
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (8)
21% (4)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
2
11
Ливерпуль
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
11% (2)
58% (11)
Вулверхэмптон
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
7
20
Упущенные победы
32
17
Ливерпуль
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (12)
43% (16)
24% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (20)
16% (6)
30% (11)
Вулверхэмптон
43.3%
56.7%
13 побед 17 поражений
Первый тайм
30% (11)
35% (13)
35% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
35% (13)
38% (14)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
22
26
Упущенные победы
34
28
Голы по времени матча
Забито
46
23
16 В 1-м тайме 8
30 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 5
21 Не забивали 24
1
2%
2
9%
1-15
7
15%
3
13%
16-30
8
17%
3
13%
31-45
10
22%
3
13%
46-60
8
17%
5
22%
61-75
12
26%
7
30%
76-90
Пропущено
18
34
12 В 1-м тайме 17
6 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 16
5
28%
5
15%
1-15
4
22%
4
12%
16-30
3
17%
8
24%
31-45
1
6%
5
15%
46-60
2
11%
4
12%
61-75
3
17%
8
24%
76-90
Забито
34
25
10 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 9
20 Не забивали 21
1
3%
1
4%
1-15
3
9%
2
8%
16-30
6
18%
5
20%
31-45
6
18%
5
20%
46-60
3
9%
6
24%
61-75
15
44%
6
24%
76-90
Пропущено
27
31
13 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 16
4
15%
5
16%
1-15
4
15%
4
13%
16-30
5
19%
4
13%
31-45
3
11%
6
19%
46-60
4
15%
4
13%
61-75
7
26%
8
26%
76-90
Забито
80
48
26 В 1-м тайме 16
54 Во 2-м тайме 32
18 Забивали первыми 14
4 Не забивали 8
2
3%
3
6%
1-15
10
13%
5
10%
16-30
14
18%
8
17%
31-45
16
20%
8
17%
46-60
11
14%
11
23%
61-75
27
34%
13
27%
76-90
Пропущено
45
65
25 В 1-м тайме 30
20 Во 2-м тайме 35
18 Пропускали первыми 22
28 Не пропускали 32
9
20%
10
15%
1-15
8
18%
8
12%
16-30
8
18%
12
18%
31-45
4
9%
11
17%
46-60
6
13%
8
12%
61-75
10
22%
16
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Астон Вилла - Ливерпуль 3:3 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Эвертон - Ливерпуль 2:0
Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Ливерпуль - Спарта Прага 6:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Спарта Прага - Ливерпуль 1:5 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0 Челси - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Брентфорд - Ливерпуль 1:4
Вулверхэмптон
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 2:1 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1
Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Ковентри 2:3 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Вест Бромвич - Вулверхэмптон 0:2 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0
Результаты матчей
Ливерпуль
Вулверхэмптон
Точный счет
3:1
4 раза 22%
3:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:1
5 раз 26%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
Точное количество голов
3
7 раз 39%
4
5 раз 28%
0
2 раза 11%
1
2 раза 11%
2
2 раза 11%
1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 37%
1
6 раз 32%
3
3 раза 16%
4
2 раза 11%
0
1 раз 5%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
4
2 раза 11%
Точный счет
3:1
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
2:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:1
7 раз 19%
1:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
1:4
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
3
10 раз 27%
2
9 раз 24%
1
8 раз 22%
4
7 раз 19%
0
3 раза 8%
1
14 раз 38%
2
11 раз 30%
0
8 раз 22%
3
2 раза 5%
4
2 раза 5%
Тоталы голов в матче
Ливерпуль
Вулверхэмптон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
163
144
811
126
217
513
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
181
Больше Меньше
135
127
711
514
216
217
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
343
Больше Меньше
298
2611
1522
1720
433
730
235
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|38
|28
|7
|3
|95 - 33
|91
|2.
|0:0 Заявка
|38
|27
|6
|5
|89 - 28
|87
|3.
|1:0 Заявка
|38
|24
|10
|4
|85 - 41
|82
|4.
|0:1 Заявка
|38
|20
|8
|10
|76 - 57
|68
|5.
|1:0 Заявка
|38
|20
|6
|12
|72 - 61
|66
|6.
|1:0 Заявка
|38
|18
|9
|11
|76 - 62
|63
|7.
|1:0 Заявка
|38
|18
|6
|14
|82 - 60
|60
|8.
|0:0 Заявка
|38
|17
|7
|14
|55 - 58
|58
|9.
|0:2 Заявка
|38
|14
|10
|14
|59 - 73
|52
|10.
|1:0 Заявка
|38
|13
|10
|15
|53 - 58
|49
|11.
|0:0 Заявка
|38
|12
|13
|13
|55 - 60
|49
|12.
|0:1 Заявка
|38
|13
|9
|16
|54 - 67
|48
|13.
|0:1 Заявка
|38
|13
|7
|18
|50 - 64
|46
|14.
|0:0 Заявка
|38
|12
|9
|17
|51 - 59
|45
|15.
|0:0 Заявка
|38
|13
|10
|15
|39 - 49
|41
|16.
|0:1 Заявка
|38
|10
|9
|19
|54 - 62
|39
|17.
|2:0 Заявка
|38
|9
|9
|20
|49 - 66
|32
|18.
|0:0 Заявка
|38
|6
|9
|23
|51 - 82
|27
|19.
|0:2 Заявка
|38
|5
|9
|24
|40 - 78
|24
|20.
|0:1 Заявка
|38
|3
|7
|28
|35 - 102
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|19
|15
|3
|1
|48 - 17
|48
|2.
|2:0 Заявка
|19
|14
|5
|0
|50 - 15
|47
|3.
|0:0 Заявка
|19
|14
|3
|2
|46 - 15
|45
|4.
|1:0 Заявка
|19
|12
|4
|3
|49 - 22
|40
|5.
|0:1 Заявка
|19
|12
|4
|3
|48 - 28
|40
|6.
|1:0 Заявка
|19
|13
|0
|6
|38 - 27
|39
|7.
|1:0 Заявка
|19
|11
|4
|4
|43 - 25
|37
|8.
|0:0 Заявка
|19
|10
|3
|6
|31 - 28
|33
|9.
|0:0 Заявка
|19
|8
|7
|4
|30 - 25
|31
|10.
|0:0 Заявка
|19
|9
|2
|8
|31 - 24
|29
|11.
|0:2 Заявка
|19
|7
|8
|4
|31 - 28
|29
|12.
|1:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|33 - 26
|28
|13.
|0:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|22 - 18
|28
|14.
|0:1 Заявка
|19
|8
|3
|8
|26 - 30
|27
|15.
|0:1 Заявка
|19
|7
|6
|6
|28 - 29
|27
|16.
|0:1 Заявка
|19
|5
|7
|7
|27 - 31
|22
|17.
|0:0 Заявка
|19
|4
|5
|10
|26 - 33
|17
|18.
|2:0 Заявка
|19
|5
|5
|9
|27 - 30
|16
|19.
|0:2 Заявка
|19
|2
|4
|13
|18 - 43
|10
|20.
|0:1 Заявка
|19
|2
|4
|13
|19 - 55
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|19
|14
|2
|3
|45 - 18
|44
|2.
|0:0 Заявка
|19
|13
|3
|3
|43 - 13
|42
|3.
|1:0 Заявка
|19
|9
|7
|3
|37 - 24
|34
|4.
|0:1 Заявка
|19
|8
|4
|7
|28 - 29
|28
|5.
|1:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|34 - 34
|27
|6.
|1:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|33 - 37
|26
|7.
|0:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|24 - 30
|25
|8.
|0:2 Заявка
|19
|7
|2
|10
|28 - 45
|23
|9.
|0:1 Заявка
|19
|6
|3
|10
|26 - 38
|21
|10.
|1:0 Заявка
|19
|5
|6
|8
|20 - 32
|21
|11.
|1:0 Заявка
|19
|6
|2
|11
|33 - 38
|20
|12.
|0:1 Заявка
|19
|5
|4
|10
|24 - 34
|19
|13.
|0:0 Заявка
|19
|4
|6
|9
|25 - 35
|18
|14.
|0:1 Заявка
|19
|5
|2
|12
|27 - 31
|17
|15.
|2:0 Заявка
|19
|4
|4
|11
|22 - 36
|16
|16.
|0:0 Заявка
|19
|3
|7
|9
|20 - 35
|16
|17.
|0:2 Заявка
|19
|3
|5
|11
|22 - 35
|14
|18.
|0:0 Заявка
|19
|5
|6
|8
|17 - 31
|13
|19.
|0:0 Заявка
|19
|2
|4
|13
|25 - 49
|10
|20.
|0:1 Заявка
|19
|1
|3
|15
|16 - 47
|6
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- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|27 (5)
|Челси
|Палмер Коул
|22 (10)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|20 (3)
|Ньюкасл
|Исак Александр
|20 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (13)
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 11
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 11
|Борнмут
|Сенеси Маркос
|12
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон
Исход игры
Ливерпуль
96.5% (111)
Ничья
2.6% (3)
Вулверхэмптон
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
57.94% (62)
Меньше
42.06% (45)
Обе команды забьют
Да
46.73% (50)
Нет
53.27% (57)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
33.9% (39)
3:1 Ливерпуль
20.9% (24)
2:1 Ливерпуль
15.7% (18)
3:0 Ливерпуль
8.7% (10)
1:0 Ливерпуль
4.3% (5)
3:2 Ливерпуль
2.6% (3)
5:0 Ливерпуль
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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