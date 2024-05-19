Сегодня прекрасно заполнена местная футбольная арена. В ярко-красные краски облачились фанаты команды хозяев, которые гонят свой клуб вперед.

"Красные" владеют мячом на половине поля соперника. Забить быстрый гол не получилось, но теперь есть задача забить гол в первом тайме.

Жесткий стык в матче. Семеду съездил по ноге своему сопернику, после чего увидел перед собой карточку желтого цвета. Заслуженную, надо признать.

Так... А тут Семеду с поля удален, видимо. Да, рефери желтую отменил и за его жутчайший фол шипами в ногу соперника получил красную карточку.

Теперь будет интересно посмотреть, как дыры буду в обороне закрывать "волки". Дела для них становятся плохи. Но и соперники пока ни одного гола не забили.

Полчаса отыграли соперники уже. Робертсон получил повреждение. Сейчас он в сопровождении врачей пределы поля покидает. Будем надеяться, что с ним будет все в порядке.

Активно фанаты снова включились в процесс боления. Мы же от Диаса видим снова неточный заброс. Мяч своей цели не достигает.

И снова Трент пробивает по воротам соперника - мяч попадает в руки голкиперу, который надежно играет на выходе и мяч в перчатки забирает.

Ван Дейк тоже умеет бить издали. Нанес он выстрел по рамке соперника, но сфера полетела значительно выше цели. Получилось неточно.

Салах заложил дриблинг, убрал мяч от соперника и нанес удар по воротам - сфера полетела значительно выше цели. Было крайне неточно.

Показали нам процент владения мячом. По этому показателю игроки "Ливерпуля" значительно впереди. 80% против 20%. Тут вне конкуренции "красные".

Луис Диас с линии штрафной по воротам соперника выстреливал. Мяч попал в ногу защитнику и полетел за пределы футбольного поля.

Штрафной удар заработали игроки "Ливерпуля". Подача с левого края в центр штрафной, и там с трудом "волки" мяч в центр поля выбивают.

ОПАСНО! Хван с левого края штрафной наносил удар по воротам соперника. Успел кипер "Ливерпуля" мяча коснуться и выбил его на угловой!

10' Трент нанес дальний удар по воротам соперника - мяч полетел прямо по позиции голкипера, который справился с угрозой, намертво забрал снаряд в перчатки.

9' Снова Клопп вышел к кромке поля. Это случилось после того, как Гакпо подал снаряд в штрафную не самым лучшим образом. На выходе сработал вратарь.

8' "Манчестер Сити" уже забил гол в ворота "Вест Хэма". В режиме Live именно клуб Гвардиолы оказывается на первой строчке. "Арсенал" Артеты пока второй.

6' Аит-Нури сейчас в центр сместился со снарядом, после чего нанес выстрел по рамке соперника. Мяч в ногу сопернику попал и улетел в аут.

5' С турнирной точки зрения этот матч не важен ни для кого. "Волки", конечно, могут в десятку еще попасть, но для этого должны сойтись звезды, так сказать.

4' Клоппа нам самого показали сейчас. Сегодня проводит он у руля команды свой последний официальный матч. Понятное дело, что на своем поле хотят победить "красные".

2' На первых минутах встречи владеет инициативой "Ливерпуль". Пока никуда коллектив Клоппа не торопится. Времени у коллектива хозяев вагон и маленькая тележка.