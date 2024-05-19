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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Кавана Крис
Ливерпуль
1:0
Первый тайм: 36'
Вулверхэмптон
0'
26' Undefined phrase: football_event_
Семеду Нелсон
28' Красная карточка
Семеду Нелсон
1:0
34' Гол
Макаллистер Алексис

Ход матча

26'
 
Семеду Нелсон
28'
 
Семеду Нелсон
34'
Макаллистер Алексис
(Эллиотт Харви)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 0
  • 75 Владение мячом, % 25

Владение мячом

Прогнозы 112
Ливерпуль 97.3% (109)
X 2.7% (3)
Вулверхэмптон 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ливерпуль
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
78
Куанса
Джарелл
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
19
Эллиотт
Харви
3
Эндо
Ватару
10
Макаллистер
Алексис
11
Салах
Мохамед
18
Гакпо
Коди
7
Диас
Луис
1
Са
Жозе
4
Буэно
Сантьяго
23
Килман
Макс
24
Гомеш
Тоти
22
Семеду
Нелсон
3
Аит-Нури
Раян
27
Беллегард
Жан-Рикнер
5
Лемина
Марио
8
Гомес
Жоао
12
Кунья
Матеус
11
Хи-Чан
Хван
Ливерпуль
4-3-3
Вулверхэмптон
5-4-1

История личных встреч

Ливерпуль
Вулверхэмптон

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
11.8%
17.6%
12 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 3 победы

22 матча

72.7%
9.1%
18.2%
16 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

40.9%
40.9%
18.2%
9 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

54.5%
31.8%
13.7%
12 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
К
0:1
К
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
К
2:1
ПЛ
0:2
К
1:2
ТМК
3:2
ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

2
1.55

Среднее время на гол

45
58

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

0.64
0.82

Среднее время на гол

141
110

Всего голов

29
26

Голов в среднем за матч

1.32
1.18

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

68
76

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 18 (5) 0.47
Нуньес Дарвин 11 0.29
Жота Диогу 10 0.26
Гакпо Коди 8 0.21
Диас Луис 8 0.21
Макаллистер Алексис 5 (1) 0.13
Эллиотт Харви 3 0.08
Александер-Арнольд Трент 3 0.08
Робертсон Эндрю 3 0.08
Собослаи Доминик 3 0.08
Ван Дейк Виргил 2 0.05
Брэдли Конор 1 0.03
Джонс Кёртис 1 0.03
Эндо Ватару 1 0.03
Гравенберх Райан 1 0.03
Куанса Джарелл 1 0.03
Цимикас Костас 0 0
Гомес Джо 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кунья Матеус 12 (1) 0.32
Хи-Чан Хван 12 (1) 0.32
Сарабия Пабло 4 (2) 0.11
Лемина Марио 4 0.11
Нету Педру 2 0.05
Гомес Жоао 2 0.05
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.05
Аит-Нури Раян 2 0.05
Калайджич Саша 2 0.05
Килман Макс 2 0.05
Гомеш Тоти 1 0.03
Доусон Крэйг 1 0.03
Доэрти Мэтт 1 0.03
Семеду Нелсон 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Алексис 8 1
Эндо Ватару 9 0
Нуньес Дарвин 8 0
Александер-Арнольд Трент 6 0
Конате Ибраима 4 1
Гомес Джо 5 0
Ван Дейк Виргил 3 1
Джонс Кёртис 3 1
Жота Диогу 2 1
Диас Луис 3 0
Матип Жоэль 2 0
Салах Мохамед 2 0
Робертсон Эндрю 2 0
Эллиотт Харви 2 0
Брэдли Конор 2 0
Юрген Клопп 2 0
Алиссон Бекер 1 0
Гакпо Коди 1 0
Собослаи Доминик 1 0
Куанса Джарелл 1 0
Даннс Джейден 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемина Марио 11 1
Семеду Нелсон 10 1
Гомес Жоао 11 0
Кунья Матеус 9 0
Доусон Крэйг 7 0
Килман Макс 7 0
Аит-Нури Раян 7 0
Хи-Чан Хван 6 0
Гомеш Тоти 6 0
Сарабия Пабло 5 0
Траоре Бубакар 4 0
Нету Педру 4 0
Луис Матеус II 1 1
О'Нил Гари 2 0
Силва Фабио 2 0
Доэрти Мэтт 2 0
Дойл Томми 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 0 1
Са Жозе 1 0
Буэно Сантьяго 1 0
Буэно Уго 1 0
Чирева Таванда 1 0
Фрейзер Натан 1 0

Результаты матчей

Ливерпуль
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (14)
22% (4)
0% (0)
Вулверхэмптон
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (8)
21% (4)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

2
11
Ливерпуль
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
11% (2)
58% (11)
Вулверхэмптон
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

7
20

Упущенные победы

32
17
Ливерпуль
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (12)
43% (16)
24% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (20)
16% (6)
30% (11)
Вулверхэмптон
43.3%
56.7%
13 побед 17 поражений
Первый тайм
30% (11)
35% (13)
35% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
35% (13)
38% (14)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

22
26

Упущенные победы

34
28

Голы по времени матча

Забито

46
23
16 В 1-м тайме 8
30 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 5
21 Не забивали 24
1
2%
2
9%
1-15
7
15%
3
13%
16-30
8
17%
3
13%
31-45
10
22%
3
13%
46-60
8
17%
5
22%
61-75
12
26%
7
30%
76-90

Пропущено

18
34
12 В 1-м тайме 17
6 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 16
5
28%
5
15%
1-15
4
22%
4
12%
16-30
3
17%
8
24%
31-45
1
6%
5
15%
46-60
2
11%
4
12%
61-75
3
17%
8
24%
76-90

Забито

34
25
10 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 9
20 Не забивали 21
1
3%
1
4%
1-15
3
9%
2
8%
16-30
6
18%
5
20%
31-45
6
18%
5
20%
46-60
3
9%
6
24%
61-75
15
44%
6
24%
76-90

Пропущено

27
31
13 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 16
4
15%
5
16%
1-15
4
15%
4
13%
16-30
5
19%
4
13%
31-45
3
11%
6
19%
46-60
4
15%
4
13%
61-75
7
26%
8
26%
76-90

Забито

80
48
26 В 1-м тайме 16
54 Во 2-м тайме 32
18 Забивали первыми 14
4 Не забивали 8
2
3%
3
6%
1-15
10
13%
5
10%
16-30
14
18%
8
17%
31-45
16
20%
8
17%
46-60
11
14%
11
23%
61-75
27
34%
13
27%
76-90

Пропущено

45
65
25 В 1-м тайме 30
20 Во 2-м тайме 35
18 Пропускали первыми 22
28 Не пропускали 32
9
20%
10
15%
1-15
8
18%
8
12%
16-30
8
18%
12
18%
31-45
4
9%
11
17%
46-60
6
13%
8
12%
61-75
10
22%
16
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Астон Вилла - Ливерпуль 3:3 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Эвертон - Ливерпуль 2:0
Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Ливерпуль - Спарта Прага 6:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Спарта Прага - Ливерпуль 1:5 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0 Челси - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Брентфорд - Ливерпуль 1:4
Вулверхэмптон
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 2:1 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1
Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Ковентри 2:3 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Вест Бромвич - Вулверхэмптон 0:2 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0

Результаты матчей

Ливерпуль
Вулверхэмптон

Точный счет

3:1
4 раза 22%
3:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:1
5 раз 26%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%

Точное количество голов

3
7 раз 39%
4
5 раз 28%
0
2 раза 11%
1
2 раза 11%
2
2 раза 11%
1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%

Точный счет

1:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 37%
1
6 раз 32%
3
3 раза 16%
4
2 раза 11%
0
1 раз 5%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
4
2 раза 11%

Точный счет

3:1
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
2:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:1
7 раз 19%
1:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
1:4
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

3
10 раз 27%
2
9 раз 24%
1
8 раз 22%
4
7 раз 19%
0
3 раза 8%
1
14 раз 38%
2
11 раз 30%
0
8 раз 22%
3
2 раза 5%
4
2 раза 5%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль
Вулверхэмптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
16
3
14
4
1.5
8
11
12
6
2.5
2
17
5
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
1
0.5
Больше Меньше
13
5
12
7
1.5
7
11
5
14
2.5
2
16
2
17
3.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
34
3
0.5
Больше Меньше
29
8
26
11
1.5
15
22
17
20
2.5
4
33
7
30
3.5
2
35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2:0 Заявка 38 28 7 3 95 - 33 91
2.
Арсенал
 0:0 Заявка 38 27 6 5 89 - 28 87
3.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 38 24 10 4 85 - 41 82
4.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 38 20 8 10 76 - 57 68
5.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 38 20 6 12 72 - 61 66
6.
Челси
 1:0 Заявка 38 18 9 11 76 - 62 63
7.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 38 18 6 14 82 - 60 60
8.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 38 17 7 14 55 - 58 58
9.
Вест Хэм
 0:2 Заявка 38 14 10 14 59 - 73 52
10.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 38 13 10 15 53 - 58 49
11.
Брайтон
 0:0 Заявка 38 12 13 13 55 - 60 49
12.
Борнмут
 0:1 Заявка 38 13 9 16 54 - 67 48
13.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 38 13 7 18 50 - 64 46
14.
Фулхэм
 0:0 Заявка 38 12 9 17 51 - 59 45
15.
Эвертон
 0:0 Заявка 38 13 10 15 39 - 49 41
16.
Брентфорд
 0:1 Заявка 38 10 9 19 54 - 62 39
17.
Ноттингем Форест
 2:0 Заявка 38 9 9 20 49 - 66 32
18.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 38 6 9 23 51 - 82 27
19.
Бёрнли
 0:2 Заявка 38 5 9 24 40 - 78 24
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 Заявка 38 3 7 28 35 - 102 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 19 15 3 1 48 - 17 48
2.
Манчестер Сити
 2:0 Заявка 19 14 5 0 50 - 15 47
3.
Арсенал
 0:0 Заявка 19 14 3 2 46 - 15 45
4.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 19 12 4 3 49 - 22 40
5.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 19 12 4 3 48 - 28 40
6.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 19 13 0 6 38 - 27 39
7.
Челси
 1:0 Заявка 19 11 4 4 43 - 25 37
8.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 19 10 3 6 31 - 28 33
9.
Брайтон
 0:0 Заявка 19 8 7 4 30 - 25 31
10.
Фулхэм
 0:0 Заявка 19 9 2 8 31 - 24 29
11.
Вест Хэм
 0:2 Заявка 19 7 8 4 31 - 28 29
12.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 19 8 4 7 33 - 26 28
13.
Эвертон
 0:0 Заявка 19 8 4 7 22 - 18 28
14.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 19 8 3 8 26 - 30 27
15.
Борнмут
 0:1 Заявка 19 7 6 6 28 - 29 27
16.
Брентфорд
 0:1 Заявка 19 5 7 7 27 - 31 22
17.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 19 4 5 10 26 - 33 17
18.
Ноттингем Форест
 2:0 Заявка 19 5 5 9 27 - 30 16
19.
Бёрнли
 0:2 Заявка 19 2 4 13 18 - 43 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 Заявка 19 2 4 13 19 - 55 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2:0 Заявка 19 14 2 3 45 - 18 44
2.
Арсенал
 0:0 Заявка 19 13 3 3 43 - 13 42
3.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 19 9 7 3 37 - 24 34
4.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 19 8 4 7 28 - 29 28
5.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 19 7 6 6 34 - 34 27
6.
Челси
 1:0 Заявка 19 7 5 7 33 - 37 26
7.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 19 7 4 8 24 - 30 25
8.
Вест Хэм
 0:2 Заявка 19 7 2 10 28 - 45 23
9.
Борнмут
 0:1 Заявка 19 6 3 10 26 - 38 21
10.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 19 5 6 8 20 - 32 21
11.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 19 6 2 11 33 - 38 20
12.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 19 5 4 10 24 - 34 19
13.
Брайтон
 0:0 Заявка 19 4 6 9 25 - 35 18
14.
Брентфорд
 0:1 Заявка 19 5 2 12 27 - 31 17
15.
Ноттингем Форест
 2:0 Заявка 19 4 4 11 22 - 36 16
16.
Фулхэм
 0:0 Заявка 19 3 7 9 20 - 35 16
17.
Бёрнли
 0:2 Заявка 19 3 5 11 22 - 35 14
18.
Эвертон
 0:0 Заявка 19 5 6 8 17 - 31 13
19.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 19 2 4 13 25 - 49 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 Заявка 19 1 3 15 16 - 47 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 27 (5)
Челси Палмер Коул 22 (10)
Борнмут Соланке Доминик 20 (3)
Ньюкасл Исак Александр 20 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (13)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 10
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 11
Ньюкасл Гордон Энтони 1 11
Борнмут Сенеси Маркос 12
Весь список
  • Первый тайм
  • 32'
    Активно фанаты снова включились в процесс боления. Мы же от Диаса видим снова неточный заброс. Мяч своей цели не достигает. 
  • 30'
    Полчаса отыграли соперники уже. Робертсон получил повреждение. Сейчас он в сопровождении врачей пределы поля покидает. Будем надеяться, что с ним будет все в порядке.
  • 29'
    Теперь будет интересно посмотреть, как дыры буду в обороне закрывать "волки". Дела для них становятся плохи. Но и соперники пока ни одного гола не забили. 
  • Красная карточка
    27'
    Так... А тут Семеду с поля удален, видимо. Да, рефери желтую отменил и за его жутчайший фол шипами в ногу соперника получил красную карточку. 
  • Желтая карточка
    26'
    Жесткий стык в матче. Семеду съездил по ноге своему сопернику, после чего увидел перед собой карточку желтого цвета. Заслуженную, надо признать.
  • 24'
    "Красные" владеют мячом на половине поля соперника. Забить быстрый гол не получилось, но теперь есть задача забить гол в первом тайме.
  • 22'
    Сегодня прекрасно заполнена местная футбольная арена. В ярко-красные краски облачились фанаты команды хозяев, которые гонят свой клуб вперед.
  • Угловой
    21'
    "Ливерпуль" угловой подал у ворот соперника. Навес в центр штрафной оставлял желать лучшего. Отбиваются "волки" достаточно уверенно. 
  • Опасный момент
    20'
    ОПАСНО! Хван с левого края штрафной наносил удар по воротам соперника. Успел кипер "Ливерпуля" мяча коснуться и выбил его на угловой!
  • 18'
    Штрафной удар заработали игроки "Ливерпуля". Подача с левого края в центр штрафной, и там с трудом "волки" мяч в центр поля выбивают. 
  • 17'
    Луис Диас с линии штрафной по воротам соперника выстреливал. Мяч попал в ногу защитнику и полетел за пределы футбольного поля. 
  • 16'
    Показали нам процент владения мячом. По этому показателю игроки "Ливерпуля" значительно впереди. 80% против 20%. Тут вне конкуренции "красные". 
  • 14'
    Салах заложил дриблинг, убрал мяч от соперника и нанес удар по воротам - сфера полетела значительно выше цели. Было крайне неточно. 
  • 13'
    Ван Дейк тоже умеет бить издали. Нанес он выстрел по рамке соперника, но сфера полетела значительно выше цели. Получилось неточно. 
  • 12'
    И снова Трент пробивает по воротам соперника - мяч попадает в руки голкиперу, который надежно играет на выходе и мяч в перчатки забирает. 
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    • 10'
      Трент нанес дальний удар по воротам соперника - мяч полетел прямо по позиции голкипера, который справился с угрозой, намертво забрал снаряд в перчатки.
    • 9'
      Снова Клопп вышел к кромке поля. Это случилось после того, как Гакпо подал снаряд в штрафную не самым лучшим образом. На выходе сработал вратарь. 
    • 8'
      "Манчестер Сити" уже забил гол в ворота "Вест Хэма". В режиме Live именно клуб Гвардиолы оказывается на первой строчке. "Арсенал" Артеты пока второй.
    • 6'
      Аит-Нури сейчас в центр сместился со снарядом, после чего нанес выстрел по рамке соперника. Мяч в ногу сопернику попал и улетел в аут.
    • 5'
      С турнирной точки зрения этот матч не важен ни для кого. "Волки", конечно, могут в десятку еще попасть, но для этого должны сойтись звезды, так сказать.
    • 4'
      Клоппа нам самого показали сейчас. Сегодня проводит он у руля команды свой последний официальный матч. Понятное дело, что на своем поле хотят победить "красные". 
    • 2'
      На первых минутах встречи владеет инициативой "Ливерпуль". Пока никуда коллектив Клоппа не торопится. Времени у коллектива хозяев вагон и маленькая тележка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Встреча стартовала!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anfield. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 62 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон

    Исход игры
    Ливерпуль
    96.5% (111)
    Ничья
    2.6% (3)
    Вулверхэмптон
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.94% (62)
    Меньше
    42.06% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    46.73% (50)
    Нет
    53.27% (57)
    Популярный счёт
    2:0 Ливерпуль
    33.9% (39)
    3:1 Ливерпуль
    20.9% (24)
    2:1 Ливерпуль
    15.7% (18)
    3:0 Ливерпуль
    8.7% (10)
    1:0 Ливерпуль
    4.3% (5)
    3:2 Ливерпуль
    2.6% (3)
    5:0 Ливерпуль
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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