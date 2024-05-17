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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 38. Стадион: .
Ливерпуль
 
Позже
Вулверхэмптон
Прогнозы 51
Ливерпуль 96.1% (49)
X 3.9% (2)
Вулверхэмптон 0% (0)
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Ливерпуль
Ничья
Вулверхэмптон
9.15
9.40
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Ливерпуль
Вулверхэмптон

История личных встреч

Ливерпуль
Вулверхэмптон

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
11.8%
17.6%
12 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 3 победы

22 матча

72.7%
9.1%
18.2%
16 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

40.9%
40.9%
18.2%
9 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

54.5%
31.8%
13.7%
12 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
К
0:1
К
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
К
2:1
ПЛ
0:2
К
1:2
ТМК
3:2
ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

2
1.55

Среднее время на гол

45
58

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

0.64
0.82

Среднее время на гол

141
110

Всего голов

29
26

Голов в среднем за матч

1.32
1.18

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

68
76

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 18 (5) 0.49
Нуньес Дарвин 11 0.3
Жота Диогу 10 0.27
Гакпо Коди 8 0.22
Диас Луис 8 0.22
Макаллистер Алексис 4 (1) 0.11
Эллиотт Харви 3 0.08
Александер-Арнольд Трент 3 0.08
Робертсон Эндрю 3 0.08
Собослаи Доминик 3 0.08
Ван Дейк Виргил 2 0.05
Брэдли Конор 1 0.03
Джонс Кёртис 1 0.03
Эндо Ватару 1 0.03
Гравенберх Райан 1 0.03
Куанса Джарелл 1 0.03
Цимикас Костас 0 0
Гомес Джо 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кунья Матеус 12 (1) 0.32
Хи-Чан Хван 12 (1) 0.32
Сарабия Пабло 4 (2) 0.11
Лемина Марио 4 0.11
Нету Педру 2 0.05
Гомес Жоао 2 0.05
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.05
Аит-Нури Раян 2 0.05
Калайджич Саша 2 0.05
Килман Макс 2 0.05
Гомеш Тоти 1 0.03
Доусон Крэйг 1 0.03
Доэрти Мэтт 1 0.03
Семеду Нелсон 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Алексис 8 1
Эндо Ватару 9 0
Нуньес Дарвин 8 0
Александер-Арнольд Трент 6 0
Конате Ибраима 4 1
Гомес Джо 5 0
Ван Дейк Виргил 3 1
Джонс Кёртис 3 1
Жота Диогу 2 1
Диас Луис 3 0
Матип Жоэль 2 0
Салах Мохамед 2 0
Робертсон Эндрю 2 0
Эллиотт Харви 2 0
Брэдли Конор 2 0
Юрген Клопп 2 0
Алиссон Бекер 1 0
Гакпо Коди 1 0
Собослаи Доминик 1 0
Куанса Джарелл 1 0
Даннс Джейден 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемина Марио 11 1
Гомес Жоао 11 0
Семеду Нелсон 10 0
Кунья Матеус 9 0
Доусон Крэйг 7 0
Килман Макс 7 0
Аит-Нури Раян 7 0
Хи-Чан Хван 6 0
Гомеш Тоти 6 0
Сарабия Пабло 5 0
Траоре Бубакар 4 0
Нету Педру 4 0
Луис Матеус II 1 1
О'Нил Гари 2 0
Силва Фабио 2 0
Доэрти Мэтт 2 0
Дойл Томми 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 0 1
Са Жозе 1 0
Буэно Сантьяго 1 0
Буэно Уго 1 0
Чирева Таванда 1 0
Фрейзер Натан 1 0

Результаты матчей

Ливерпуль
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (14)
22% (4)
0% (0)
Вулверхэмптон
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (8)
21% (4)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

2
11
Ливерпуль
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
11% (2)
58% (11)
Вулверхэмптон
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

7
20

Упущенные победы

32
17
Ливерпуль
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (12)
43% (16)
24% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (20)
16% (6)
30% (11)
Вулверхэмптон
43.3%
56.7%
13 побед 17 поражений
Первый тайм
30% (11)
35% (13)
35% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
35% (13)
38% (14)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

22
26

Упущенные победы

34
28

Голы по времени матча

Забито

46
23
16 В 1-м тайме 8
30 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 5
21 Не забивали 24
1
2%
2
9%
1-15
7
15%
3
13%
16-30
8
17%
3
13%
31-45
10
22%
3
13%
46-60
8
17%
5
22%
61-75
12
26%
7
30%
76-90

Пропущено

18
34
12 В 1-м тайме 17
6 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 16
5
28%
5
15%
1-15
4
22%
4
12%
16-30
3
17%
8
24%
31-45
1
6%
5
15%
46-60
2
11%
4
12%
61-75
3
17%
8
24%
76-90

Забито

34
25
10 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 9
20 Не забивали 21
1
3%
1
4%
1-15
3
9%
2
8%
16-30
6
18%
5
20%
31-45
6
18%
5
20%
46-60
3
9%
6
24%
61-75
15
44%
6
24%
76-90

Пропущено

27
31
13 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 16
4
15%
5
16%
1-15
4
15%
4
13%
16-30
5
19%
4
13%
31-45
3
11%
6
19%
46-60
4
15%
4
13%
61-75
7
26%
8
26%
76-90

Забито

80
48
26 В 1-м тайме 16
54 Во 2-м тайме 32
18 Забивали первыми 14
4 Не забивали 8
2
3%
3
6%
1-15
10
13%
5
10%
16-30
14
18%
8
17%
31-45
16
20%
8
17%
46-60
11
14%
11
23%
61-75
27
34%
13
27%
76-90

Пропущено

45
65
25 В 1-м тайме 30
20 Во 2-м тайме 35
18 Пропускали первыми 22
28 Не пропускали 32
9
20%
10
15%
1-15
8
18%
8
12%
16-30
8
18%
12
18%
31-45
4
9%
11
17%
46-60
6
13%
8
12%
61-75
10
22%
16
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Астон Вилла - Ливерпуль 3:3 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Эвертон - Ливерпуль 2:0
Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Ливерпуль - Спарта Прага 6:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Спарта Прага - Ливерпуль 1:5 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0 Челси - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Брентфорд - Ливерпуль 1:4
Вулверхэмптон
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 2:1 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1
Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Ковентри 2:3 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Вест Бромвич - Вулверхэмптон 0:2 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0

Результаты матчей

Ливерпуль
Вулверхэмптон

Точный счет

3:1
4 раза 22%
3:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:1
5 раз 26%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%

Точное количество голов

3
7 раз 39%
4
5 раз 28%
0
2 раза 11%
1
2 раза 11%
2
2 раза 11%
1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%

Точный счет

1:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 37%
1
6 раз 32%
3
3 раза 16%
4
2 раза 11%
0
1 раз 5%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
4
2 раза 11%

Точный счет

3:1
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
2:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:1
7 раз 19%
1:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
1:4
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

3
10 раз 27%
2
9 раз 24%
1
8 раз 22%
4
7 раз 19%
0
3 раза 8%
1
14 раз 38%
2
11 раз 30%
0
8 раз 22%
3
2 раза 5%
4
2 раза 5%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль
Вулверхэмптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
16
3
14
4
1.5
8
11
12
6
2.5
2
17
5
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
1
0.5
Больше Меньше
13
5
12
7
1.5
7
11
5
14
2.5
2
16
2
17
3.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
34
3
0.5
Больше Меньше
29
8
26
11
1.5
15
22
17
20
2.5
4
33
7
30
3.5
2
35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 37 27 7 3 93 - 33 88
2.
Арсенал
 Заявка 37 27 5 5 89 - 28 86
3.
Ливерпуль
 Заявка 37 23 10 4 84 - 41 79
4.
Астон Вилла
 Заявка 37 20 8 9 76 - 56 68
5.
Тоттенхэм
 Заявка 37 19 6 12 71 - 61 63
6.
Челси
 Заявка 37 17 9 11 75 - 62 60
7.
Ньюкасл
 Заявка 37 17 6 14 81 - 60 57
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 37 17 6 14 55 - 58 57
9.
Вест Хэм
 Заявка 37 14 10 13 59 - 71 52
10.
Борнмут
 Заявка 37 13 9 15 54 - 66 48
11.
Брайтон
 Заявка 37 12 12 13 55 - 60 48
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 37 13 7 17 50 - 63 46
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 37 12 10 15 52 - 58 46
14.
Фулхэм
 Заявка 37 12 8 17 51 - 59 44
15.
Эвертон
 Заявка 37 13 9 15 39 - 49 40
16.
Брентфорд
 Заявка 37 10 9 18 54 - 61 39
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 37 8 9 20 47 - 66 29
18.
Лутон Таун
 Заявка 37 6 8 23 51 - 82 26
19.
Бёрнли
 Заявка 37 5 9 23 40 - 76 24
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 37 3 7 27 35 - 101 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 18 14 3 1 47 - 17 45
2.
Арсенал
 Заявка 18 14 2 2 46 - 15 44
3.
Манчестер Сити
 Заявка 18 13 5 0 48 - 15 44
4.
Ньюкасл
 Заявка 19 12 4 3 49 - 22 40
5.
Астон Вилла
 Заявка 19 12 4 3 48 - 28 40
6.
Тоттенхэм
 Заявка 19 13 0 6 38 - 27 39
7.
Челси
 Заявка 18 10 4 4 42 - 25 34
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 19 10 3 6 31 - 28 33
9.
Брайтон
 Заявка 18 8 6 4 30 - 25 30
10.
Фулхэм
 Заявка 19 9 2 8 31 - 24 29
11.
Вест Хэм
 Заявка 19 7 8 4 31 - 28 29
12.
Эвертон
 Заявка 19 8 4 7 22 - 18 28
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 19 8 3 8 26 - 30 27
14.
Борнмут
 Заявка 19 7 6 6 28 - 29 27
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 7 4 7 32 - 26 25
16.
Брентфорд
 Заявка 18 5 7 6 27 - 30 22
17.
Лутон Таун
 Заявка 18 4 4 10 26 - 33 16
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 19 5 5 9 27 - 30 16
19.
Бёрнли
 Заявка 18 2 4 12 18 - 41 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 18 2 4 12 19 - 54 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 19 14 2 3 45 - 18 44
2.
Арсенал
 Заявка 19 13 3 3 43 - 13 42
3.
Ливерпуль
 Заявка 19 9 7 3 37 - 24 34
4.
Астон Вилла
 Заявка 18 8 4 6 28 - 28 28
5.
Челси
 Заявка 19 7 5 7 33 - 37 26
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 7 3 8 24 - 30 24
7.
Тоттенхэм
 Заявка 18 6 6 6 33 - 34 24
8.
Вест Хэм
 Заявка 18 7 2 9 28 - 43 23
9.
Борнмут
 Заявка 18 6 3 9 26 - 37 21
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 19 5 6 8 20 - 32 21
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 5 4 9 24 - 33 19
12.
Брайтон
 Заявка 19 4 6 9 25 - 35 18
13.
Ньюкасл
 Заявка 18 5 2 11 32 - 38 17
14.
Брентфорд
 Заявка 19 5 2 12 27 - 31 17
15.
Фулхэм
 Заявка 18 3 6 9 20 - 35 15
16.
Бёрнли
 Заявка 19 3 5 11 22 - 35 14
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 3 4 11 20 - 36 13
18.
Эвертон
 Заявка 18 5 5 8 17 - 31 12
19.
Лутон Таун
 Заявка 19 2 4 13 25 - 49 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 19 1 3 15 16 - 47 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 27 (5)
Челси Палмер Коул 22 (10)
Борнмут Соланке Доминик 20 (3)
Ньюкасл Исак Александр 20 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (13)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 10
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 11
Ньюкасл Гордон Энтони 1 11
Борнмут Сенеси Маркос 12
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Вулверхэмптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 мая 2024, осталось 2 дня 5 часов 47 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 86% завершится победой Вулверхэмптон.
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    • Прогнозы 51
    Ливерпуль 96.1% (49)
    X 3.9% (2)
    Вулверхэмптон 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Вулверхэмптон
    9.15
    9.40
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    14.00
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    Прогнозы на матч Ливерпуль - Вулверхэмптон

    Исход игры
    Ливерпуль
    96.1% (49)
    Ничья
    3.9% (2)
    Вулверхэмптон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.02% (25)
    Меньше
    48.98% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    38.78% (19)
    Нет
    61.22% (30)
    Популярный счёт
    2:0 Ливерпуль
    39.2% (20)
    2:1 Ливерпуль
    19.6% (10)
    3:1 Ливерпуль
    13.7% (7)
    3:0 Ливерпуль
    9.8% (5)
    1:0 Ливерпуль
    5.9% (3)
    5:0 Ливерпуль
    3.9% (2)
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