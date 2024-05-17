Тур: 38. Стадион: Энфилд.
Позже
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Главный тренер: Клопп Юрген
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Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
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- Не уточняется
История личных встреч
Ливерпуль
Вулверхэмптон
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
11.8%
17.6%
12 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 5 ничьих 3 победы
22 матча
72.7%
9.1%
18.2%
16 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
40.9%
40.9%
18.2%
9 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
54.5%
31.8%
13.7%
12 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
2
1.55
Среднее время на гол
45
58
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
0.64
0.82
Среднее время на гол
141
110
Всего голов
29
26
Голов в среднем за матч
1.32
1.18
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
68
76
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|18 (5)
|0.49
|Нуньес Дарвин
|11
|0.3
|Жота Диогу
|10
|0.27
|Гакпо Коди
|8
|0.22
|Диас Луис
|8
|0.22
|Макаллистер Алексис
|4 (1)
|0.11
|Эллиотт Харви
|3
|0.08
|Александер-Арнольд Трент
|3
|0.08
|Робертсон Эндрю
|3
|0.08
|Собослаи Доминик
|3
|0.08
|Ван Дейк Виргил
|2
|0.05
|Брэдли Конор
|1
|0.03
|Джонс Кёртис
|1
|0.03
|Эндо Ватару
|1
|0.03
|Гравенберх Райан
|1
|0.03
|Куанса Джарелл
|1
|0.03
|Цимикас Костас
|0
|0
|Гомес Джо
|0
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кунья Матеус
|12 (1)
|0.32
|Хи-Чан Хван
|12 (1)
|0.32
|Сарабия Пабло
|4 (2)
|0.11
|Лемина Марио
|4
|0.11
|Нету Педру
|2
|0.05
|Гомес Жоао
|2
|0.05
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.05
|Аит-Нури Раян
|2
|0.05
|Калайджич Саша
|2
|0.05
|Килман Макс
|2
|0.05
|Гомеш Тоти
|1
|0.03
|Доусон Крэйг
|1
|0.03
|Доэрти Мэтт
|1
|0.03
|Семеду Нелсон
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаллистер Алексис
|8
|1
|Эндо Ватару
|9
|0
|Нуньес Дарвин
|8
|0
|Александер-Арнольд Трент
|6
|0
|Конате Ибраима
|4
|1
|Гомес Джо
|5
|0
|Ван Дейк Виргил
|3
|1
|Джонс Кёртис
|3
|1
|Жота Диогу
|2
|1
|Диас Луис
|3
|0
|Матип Жоэль
|2
|0
|Салах Мохамед
|2
|0
|Робертсон Эндрю
|2
|0
|Эллиотт Харви
|2
|0
|Брэдли Конор
|2
|0
|Юрген Клопп
|2
|0
|Алиссон Бекер
|1
|0
|Гакпо Коди
|1
|0
|Собослаи Доминик
|1
|0
|Куанса Джарелл
|1
|0
|Даннс Джейден
|1
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемина Марио
|11
|1
|Гомес Жоао
|11
|0
|Семеду Нелсон
|10
|0
|Кунья Матеус
|9
|0
|Доусон Крэйг
|7
|0
|Килман Макс
|7
|0
|Аит-Нури Раян
|7
|0
|Хи-Чан Хван
|6
|0
|Гомеш Тоти
|6
|0
|Сарабия Пабло
|5
|0
|Траоре Бубакар
|4
|0
|Нету Педру
|4
|0
|Луис Матеус II
|1
|1
|О'Нил Гари
|2
|0
|Силва Фабио
|2
|0
|Доэрти Мэтт
|2
|0
|Дойл Томми
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|0
|1
|Са Жозе
|1
|0
|Буэно Сантьяго
|1
|0
|Буэно Уго
|1
|0
|Чирева Таванда
|1
|0
|Фрейзер Натан
|1
|0
Результаты матчей
Ливерпуль
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (14)
22% (4)
0% (0)
Вулверхэмптон
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (8)
21% (4)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
2
11
Ливерпуль
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
11% (2)
58% (11)
Вулверхэмптон
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
7
20
Упущенные победы
32
17
Ливерпуль
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (12)
43% (16)
24% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (20)
16% (6)
30% (11)
Вулверхэмптон
43.3%
56.7%
13 побед 17 поражений
Первый тайм
30% (11)
35% (13)
35% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
35% (13)
38% (14)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
22
26
Упущенные победы
34
28
Голы по времени матча
Забито
46
23
16 В 1-м тайме 8
30 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 5
21 Не забивали 24
1
2%
2
9%
1-15
7
15%
3
13%
16-30
8
17%
3
13%
31-45
10
22%
3
13%
46-60
8
17%
5
22%
61-75
12
26%
7
30%
76-90
Пропущено
18
34
12 В 1-м тайме 17
6 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 16
5
28%
5
15%
1-15
4
22%
4
12%
16-30
3
17%
8
24%
31-45
1
6%
5
15%
46-60
2
11%
4
12%
61-75
3
17%
8
24%
76-90
Забито
34
25
10 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 9
20 Не забивали 21
1
3%
1
4%
1-15
3
9%
2
8%
16-30
6
18%
5
20%
31-45
6
18%
5
20%
46-60
3
9%
6
24%
61-75
15
44%
6
24%
76-90
Пропущено
27
31
13 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 16
4
15%
5
16%
1-15
4
15%
4
13%
16-30
5
19%
4
13%
31-45
3
11%
6
19%
46-60
4
15%
4
13%
61-75
7
26%
8
26%
76-90
Забито
80
48
26 В 1-м тайме 16
54 Во 2-м тайме 32
18 Забивали первыми 14
4 Не забивали 8
2
3%
3
6%
1-15
10
13%
5
10%
16-30
14
18%
8
17%
31-45
16
20%
8
17%
46-60
11
14%
11
23%
61-75
27
34%
13
27%
76-90
Пропущено
45
65
25 В 1-м тайме 30
20 Во 2-м тайме 35
18 Пропускали первыми 22
28 Не пропускали 32
9
20%
10
15%
1-15
8
18%
8
12%
16-30
8
18%
12
18%
31-45
4
9%
11
17%
46-60
6
13%
8
12%
61-75
10
22%
16
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Астон Вилла - Ливерпуль 3:3 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Эвертон - Ливерпуль 2:0
Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Ливерпуль - Спарта Прага 6:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Спарта Прага - Ливерпуль 1:5 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0 Челси - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Брентфорд - Ливерпуль 1:4
Вулверхэмптон
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 2:1 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1
Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Ковентри 2:3 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Вест Бромвич - Вулверхэмптон 0:2 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0
Результаты матчей
Ливерпуль
Вулверхэмптон
Точный счет
3:1
4 раза 22%
3:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:1
5 раз 26%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
Точное количество голов
3
7 раз 39%
4
5 раз 28%
0
2 раза 11%
1
2 раза 11%
2
2 раза 11%
1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 37%
1
6 раз 32%
3
3 раза 16%
4
2 раза 11%
0
1 раз 5%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
4
2 раза 11%
Точный счет
3:1
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
2:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:1
7 раз 19%
1:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
1:4
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
3
10 раз 27%
2
9 раз 24%
1
8 раз 22%
4
7 раз 19%
0
3 раза 8%
1
14 раз 38%
2
11 раз 30%
0
8 раз 22%
3
2 раза 5%
4
2 раза 5%
Тоталы голов в матче
Ливерпуль
Вулверхэмптон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
163
144
811
126
217
513
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
181
Больше Меньше
135
127
711
514
216
217
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
343
Больше Меньше
298
2611
1522
1720
433
730
235
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|27
|7
|3
|93 - 33
|88
|2.
|Заявка
|37
|27
|5
|5
|89 - 28
|86
|3.
|Заявка
|37
|23
|10
|4
|84 - 41
|79
|4.
|Заявка
|37
|20
|8
|9
|76 - 56
|68
|5.
|Заявка
|37
|19
|6
|12
|71 - 61
|63
|6.
|Заявка
|37
|17
|9
|11
|75 - 62
|60
|7.
|Заявка
|37
|17
|6
|14
|81 - 60
|57
|8.
|Заявка
|37
|17
|6
|14
|55 - 58
|57
|9.
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|59 - 71
|52
|10.
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|54 - 66
|48
|11.
|Заявка
|37
|12
|12
|13
|55 - 60
|48
|12.
|Заявка
|37
|13
|7
|17
|50 - 63
|46
|13.
|Заявка
|37
|12
|10
|15
|52 - 58
|46
|14.
|Заявка
|37
|12
|8
|17
|51 - 59
|44
|15.
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|39 - 49
|40
|16.
|Заявка
|37
|10
|9
|18
|54 - 61
|39
|17.
|Заявка
|37
|8
|9
|20
|47 - 66
|29
|18.
|Заявка
|37
|6
|8
|23
|51 - 82
|26
|19.
|Заявка
|37
|5
|9
|23
|40 - 76
|24
|20.
|Заявка
|37
|3
|7
|27
|35 - 101
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|47 - 17
|45
|2.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|46 - 15
|44
|3.
|Заявка
|18
|13
|5
|0
|48 - 15
|44
|4.
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|49 - 22
|40
|5.
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|48 - 28
|40
|6.
|Заявка
|19
|13
|0
|6
|38 - 27
|39
|7.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|42 - 25
|34
|8.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|31 - 28
|33
|9.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|30 - 25
|30
|10.
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|31 - 24
|29
|11.
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|31 - 28
|29
|12.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|22 - 18
|28
|13.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|26 - 30
|27
|14.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|28 - 29
|27
|15.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|32 - 26
|25
|16.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|27 - 30
|22
|17.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|26 - 33
|16
|18.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|27 - 30
|16
|19.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|18 - 41
|10
|20.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|19 - 54
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|45 - 18
|44
|2.
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|43 - 13
|42
|3.
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|37 - 24
|34
|4.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|28 - 28
|28
|5.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|33 - 37
|26
|6.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|24 - 30
|24
|7.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|33 - 34
|24
|8.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|28 - 43
|23
|9.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|26 - 37
|21
|10.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|20 - 32
|21
|11.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|24 - 33
|19
|12.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|25 - 35
|18
|13.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|32 - 38
|17
|14.
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|27 - 31
|17
|15.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|20 - 35
|15
|16.
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|22 - 35
|14
|17.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|20 - 36
|13
|18.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|17 - 31
|12
|19.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|25 - 49
|10
|20.
|Заявка
|19
|1
|3
|15
|16 - 47
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|27 (5)
|Челси
|Палмер Коул
|22 (10)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|20 (3)
|Ньюкасл
|Исак Александр
|20 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (13)
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 11
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 11
|Борнмут
|Сенеси Маркос
|12
Прогнозы на матч Ливерпуль - Вулверхэмптон
Исход игры
Ливерпуль
96.1% (49)
Ничья
3.9% (2)
Вулверхэмптон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
51.02% (25)
Меньше
48.98% (24)
Обе команды забьют
Да
38.78% (19)
Нет
61.22% (30)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
39.2% (20)
2:1 Ливерпуль
19.6% (10)
3:1 Ливерпуль
13.7% (7)
3:0 Ливерпуль
9.8% (5)
1:0 Ливерпуль
5.9% (3)
5:0 Ливерпуль
3.9% (2)
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