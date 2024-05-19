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«Шеффилд Юнайтед» и «Бёрнли» официально вылетел из Премьер-лиги в Чемпионшип.



«Тоттенхэм» точно выступит в еврокубках, ведь команда не опустится ниже шестого места. Чтобы финишировать пятым и гарантированно получить билет в Лигу Европы, команде Анге Постекоглу достаточно набрать одно очко в гостях у вылетевшего «Шеффилд Юнайтед». Если «Тоттенхэм» проиграет, то «Челси» при своей победе финиширует пятым (у «пенсионеров» при равенстве очков точно будет лучшая разность голов). Если «шпоры» опустятся на шестое место, в кубковом финале им придётся болеть за «Манчестер Сити», чтобы выйти в Лигу Европы, а не в Лигу конференций.