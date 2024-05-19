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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Мэдли Анди
Шеффилд Юнайтед
0:1
Первый тайм: 26'
Тоттенхэм
0'
0:1
14' Гол
Кулушевски Деян

Ход матча

5'
Винисиус Соуза
Осборн Бен
 
14'
0:1
Кулушевски Деян
(Хын Мин Сон)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогнозы 109
Шеффилд Юнайтед 3.7% (4)
X 4.6% (5)
Тоттенхэм 91.7% (100)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Шеффилд Юнайтед
Ничья
Тоттенхэм
8.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Фодеринхэм
Уэсли
15
Ахмедходжич
Анел
5
Трасти
Остон
19
Робинсон
Джек
20
Богл
Джейден
8
Хамер
Густаво
24
Арбластер
Олли
23
Осборн
Бен
3
Лоу
Макс
10
Арчер
Камерон
11
Бреретон
Бен
13
Викарио
Гульельмо
23
Порро
Педро
17
Ромеро
Кристиан
6
Дрэгушин
Раду
37
Ван
де
Вен
Микки
30
Бентанкур
Родриго
29
Сарр
Пап
Матар
10
Мэддисон
Джеймс
21
Кулушевски
Деян
7
Хын
Мин
Сон
22
Джонсон
Бреннан
Шеффилд Юнайтед
3-5-2
Тоттенхэм
4-3-3

История личных встреч

Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
2:1
К
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
КЛА
2:2
КЛ
1:0

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
0.5

Среднее время на гол

51
180

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.88
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4

Среднее время на гол

48
90

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макбарни Оливер 6 (2) 0.16
Бреретон Бен 6 (1) 0.16
Хамер Густаво 4 0.11
Арчер Камерон 4 0.11
Макати Джон 3 (1) 0.08
Богл Джейден 3 0.08
Ахмедходжич Анел 2 0.05
Робинсон Джек 1 0.03
Винисиус Соуза 1 0.03
Норвуд Оливер 1 (1) 0.03
Осборн Бен 0 0
Бэлдок Джордж 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хын Мин Сон 17 (2) 0.45
Ришарлисон 11 0.29
Кулушевски Деян 7 0.18
Джонсон Бреннан 5 0.13
Ромеро Кристиан 5 0.13
Мэддисон Джеймс 4 0.11
Сарр Пап Матар 3 0.08
Ван де Вен Микки 3 0.08
Порро Педро 2 0.05
Вернер Тимо 2 0.05
Удоги Дестини 2 0.05
Ло Чельсо Джовани 2 0.05
Бентанкур Родриго 1 0.03
Дэвис Бен 1 0.03
Эмерсон Жуниор 1 0.03
Велиз Алехо 1 0.03
Манор Соломон 0 0
Перишич Иван 0 0

Карточки

Шеффилд Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ахмедходжич Анел 10 1
Робинсон Джек 9 0
Хамер Густаво 9 0
Богл Джейден 9 0
Макбарни Оливер 5 2
Норвуд Оливер 8 0
Холгейт Мэйсон 3 1
Бэлдок Джордж 4 0
Трасти Остон 4 0
Осула Вильям 4 0
Осборн Бен 3 0
Томас Люк 3 0
Бреретон Бен 3 0
Хе­кинг­бот­том Пол 2 0
Фодеринхэм Уэсли 2 0
Иган Джон 2 0
Дэвис Том 2 0
Винисиус Соуза 2 0
Слимане Анис 2 0
Макати Джон 2 0
Арбластер Олли 2 0
Крис Уайлдер 2 0
Брюстер Риан 0 1
Лоу Макс 1 0
Башам Крис 1 0
Флек Джон 1 0
Грбич Иво 1 0
Норрингтон-Дэвис Рис 1 0
Ларуси Яссер 1 0
Арчер Камерон 1 0
Брукс Эндри 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 10 2
Сарр Пап Матар 9 0
Ромеро Кристиан 7 1
Удоги Дестини 6 1
Бентанкур Родриго 7 0
Кулушевски Деян 7 0
Мэддисон Джеймс 5 0
Ван де Вен Микки 5 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 4 0
Эмерсон Жуниор 4 0
Ришарлисон 3 0
Порро Педро 3 0
Скипп Оливер 3 0
Джонсон Бреннан 3 0
Перишич Иван 2 0
Дэвис Бен 2 0
Викарио Гульельмо 2 0
Ло Чельсо Джовани 2 0
Анж Постекоглу 2 0
Хын Мин Сон 1 0
Вернер Тимо 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Манор Соломон 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Велиз Алехо 1 0
Донли Джейми 1 0

Результаты матчей

Шеффилд Юнайтед
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
33% (6)
61% (11)
Тоттенхэм
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
5% (1)
68% (13)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

19
19
Шеффилд Юнайтед
93.8%
6.2%
15 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (12)
32% (6)
5% (1)
Тоттенхэм
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

41
14

Упущенные победы

6
28
Шеффилд Юнайтед
56.7%
43.3%
17 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (11)
43% (16)
27% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
32% (12)
32% (12)
Тоттенхэм
38.7%
61.3%
12 побед 19 поражений
Первый тайм
27% (10)
41% (15)
32% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
16% (6)
49% (18)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

42
18

Упущенные победы

25
47

Голы по времени матча

Забито

22
34
7 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 10
23 Не забивали 22
1
5%
6
18%
1-15
1
5%
4
12%
16-30
5
23%
5
15%
31-45
2
9%
6
18%
46-60
6
27%
7
21%
61-75
7
32%
6
18%
76-90

Пропущено

51
33
25 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 14
6
12%
3
9%
1-15
11
22%
7
21%
16-30
8
16%
6
18%
31-45
8
16%
6
18%
46-60
8
16%
4
12%
61-75
10
20%
7
21%
76-90

Забито

16
35
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 10
27 Не забивали 19
2
13%
5
14%
1-15
3
19%
3
9%
16-30
2
13%
4
11%
31-45
2
13%
9
26%
46-60
5
31%
3
9%
61-75
2
13%
11
31%
76-90

Пропущено

47
30
15 В 1-м тайме 12
32 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 18
4
9%
3
10%
1-15
8
17%
4
13%
16-30
3
6%
5
17%
31-45
7
15%
4
13%
46-60
11
23%
6
20%
61-75
14
30%
30%
8
27%
76-90

Забито

38
69
14 В 1-м тайме 27
24 Во 2-м тайме 42
12 Забивали первыми 20
13 Не забивали 4
3
8%
11
16%
1-15
4
11%
7
10%
16-30
7
18%
9
13%
31-45
4
11%
15
22%
46-60
11
29%
10
14%
61-75
9
24%
17
25%
76-90

Пропущено

98
63
40 В 1-м тайме 28
58 Во 2-м тайме 35
25 Пропускали первыми 17
36 Не пропускали 32
10
10%
6
10%
1-15
19
19%
11
17%
16-30
11
11%
11
17%
31-45
15
15%
10
16%
46-60
19
19%
10
16%
61-75
24
24%
15
24%
76-90

Результаты последних матчей

Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Эвертон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:3 Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 5:1 Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2
Шеффилд Юнайтед - Бёрнли 1:4 Брентфорд - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 3:3 Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Джиллингем - Шеффилд Юнайтед 0:4 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0
Тоттенхэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм - Бёрнли 2:1 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Челси - Тоттенхэм 2:0
Тоттенхэм - Арсенал 2:3 Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Лутон Таун 2:1 Фулхэм - Тоттенхэм 3:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Борнмут 3:1

Результаты матчей

Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм

Точный счет

2:2
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:5
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
0:8
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
6 раз 32%
1:2
3 раза 16%
3:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
2
9 раз 47%
1
4 раза 21%
3
4 раза 21%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Точный счет

2:0
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:2
4 раза 22%
0:2
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
2
9 раз 50%
0
3 раза 17%
1
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
0:5
2 раза 5%
5:0
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
4:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
7 раз 19%
1:2
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
3:1
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
4:2
2 раза 5%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 38%
1
13 раз 35%
2
8 раз 22%
3
2 раза 5%
2
18 раз 49%
1
7 раз 19%
3
5 раз 14%
0
4 раза 11%
4
2 раза 5%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
18
1
6
12
1.5
14
5
1
17
2.5
5
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
15
3
4
15
1.5
12
6
1
18
2.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
14
0.5
Больше Меньше
33
4
10
27
1.5
26
11
2
35
2.5
8
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2:0 Заявка 38 28 7 3 95 - 33 91
2.
Арсенал
 0:0 Заявка 38 27 6 5 89 - 28 87
3.
Ливерпуль
 0:0 Заявка 38 23 11 4 84 - 41 80
4.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 38 20 8 10 76 - 57 68
5.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 38 20 6 12 72 - 61 66
6.
Челси
 1:0 Заявка 38 18 9 11 76 - 62 63
7.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 38 18 6 14 82 - 60 60
8.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 38 17 7 14 55 - 58 58
9.
Вест Хэм
 0:2 Заявка 38 14 10 14 59 - 73 52
10.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 38 13 10 15 53 - 58 49
11.
Брайтон
 0:0 Заявка 38 12 13 13 55 - 60 49
12.
Борнмут
 0:1 Заявка 38 13 9 16 54 - 67 48
13.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 38 13 8 17 50 - 63 47
14.
Фулхэм
 0:0 Заявка 38 12 9 17 51 - 59 45
15.
Эвертон
 0:0 Заявка 38 13 10 15 39 - 49 41
16.
Брентфорд
 0:1 Заявка 38 10 9 19 54 - 62 39
17.
Ноттингем Форест
 2:0 Заявка 38 9 9 20 49 - 66 32
18.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 38 6 9 23 51 - 82 27
19.
Бёрнли
 0:2 Заявка 38 5 9 24 40 - 78 24
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 Заявка 38 3 7 28 35 - 102 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2:0 Заявка 19 14 5 0 50 - 15 47
2.
Ливерпуль
 0:0 Заявка 19 14 4 1 47 - 17 46
3.
Арсенал
 0:0 Заявка 19 14 3 2 46 - 15 45
4.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 19 12 4 3 49 - 22 40
5.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 19 12 4 3 48 - 28 40
6.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 19 13 0 6 38 - 27 39
7.
Челси
 1:0 Заявка 19 11 4 4 43 - 25 37
8.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 19 10 3 6 31 - 28 33
9.
Брайтон
 0:0 Заявка 19 8 7 4 30 - 25 31
10.
Фулхэм
 0:0 Заявка 19 9 2 8 31 - 24 29
11.
Вест Хэм
 0:2 Заявка 19 7 8 4 31 - 28 29
12.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 19 8 4 7 33 - 26 28
13.
Эвертон
 0:0 Заявка 19 8 4 7 22 - 18 28
14.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 19 8 3 8 26 - 30 27
15.
Борнмут
 0:1 Заявка 19 7 6 6 28 - 29 27
16.
Брентфорд
 0:1 Заявка 19 5 7 7 27 - 31 22
17.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 19 4 5 10 26 - 33 17
18.
Ноттингем Форест
 2:0 Заявка 19 5 5 9 27 - 30 16
19.
Бёрнли
 0:2 Заявка 19 2 4 13 18 - 43 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 Заявка 19 2 4 13 19 - 55 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2:0 Заявка 19 14 2 3 45 - 18 44
2.
Арсенал
 0:0 Заявка 19 13 3 3 43 - 13 42
3.
Ливерпуль
 0:0 Заявка 19 9 7 3 37 - 24 34
4.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 19 8 4 7 28 - 29 28
5.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 19 7 6 6 34 - 34 27
6.
Челси
 1:0 Заявка 19 7 5 7 33 - 37 26
7.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 19 7 4 8 24 - 30 25
8.
Вест Хэм
 0:2 Заявка 19 7 2 10 28 - 45 23
9.
Борнмут
 0:1 Заявка 19 6 3 10 26 - 38 21
10.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 19 5 6 8 20 - 32 21
11.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 19 6 2 11 33 - 38 20
12.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 19 5 5 9 24 - 33 20
13.
Брайтон
 0:0 Заявка 19 4 6 9 25 - 35 18
14.
Брентфорд
 0:1 Заявка 19 5 2 12 27 - 31 17
15.
Ноттингем Форест
 2:0 Заявка 19 4 4 11 22 - 36 16
16.
Фулхэм
 0:0 Заявка 19 3 7 9 20 - 35 16
17.
Бёрнли
 0:2 Заявка 19 3 5 11 22 - 35 14
18.
Эвертон
 0:0 Заявка 19 5 6 8 17 - 31 13
19.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 19 2 4 13 25 - 49 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 Заявка 19 1 3 15 16 - 47 6
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  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 27 (5)
Челси Палмер Коул 22 (10)
Борнмут Соланке Доминик 20 (3)
Ньюкасл Исак Александр 20 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (13)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 10
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 11
Ньюкасл Гордон Энтони 1 11
Борнмут Сенеси Маркос 12
Весь список
  • Первый тайм
  • 27'
    Трасти Остон из команды Шеффилд Юнайтед перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 25'
    Дрэгушин Раду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды. Быструю атаку он начинать не стал, не желая допустить потерю на ровном месте.
  • 25'
    "Шеффилд Юнайтед" совершает вбрасывание на своей половине поля. Успокоилась игра в эти минуты, команды пока что играют без ворот.
  • 24'
    Хорошую попытку сделал Кулушевски Деян. Удар в створ, но вратарь был начеку.
  • 23'
    Опасный момент!
  • 22'
    "Тоттенхэм" совершает вбрасывание на половине поля противника.
  • 22'
    Контроль мяча: Шеффилд Юнайтед: 45%, Тоттенхэм: 55%.
  • 21'
    Матч возобновится спорным мячом.
  • 19'
    Небольшая пауза.
  • Описание гола
    17'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! КУЛУШЕВСКИ!!! "Тоттенхэм" забивает! На правом фланге потеряли мяч хозяева, последовал перевод в центр. Перед штрафной  Мэддисон увидел Сона, который тут же в касание отдал в штрафную на Кулушевски. Последний пробил на исполнение в дальний угол, от штанги мяч влетел в ворота.
  • 16'
    Нет, всё-таки судья принял решение, что мяч ушёл от игрока атаки. Удар от ворот нас ожидает.
  • Угловой
    15'
    Шанс для "Тотенхема". Угловой.
  • 14'
    "Тотенхем" в обороне. "Шеффилд Юнайтед" не перестаёт атаковать ворота соперника.
  • Штанга
    12'
    ШТАНГА! Так было близко к голу - Бреретон Бен нанес удар в каркас ворот!
  • 10'
    "Тоттенхэм" совершает вбрасывание на своей половине поля.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 9'
      Хамер Густаво бьет со штрафного в створ, но Гульельмо Викарио держит все под контролем.
    • Фол, нарушение
      8'
      Нарушение правил, штрафной в пользу хозяев. Мяч в пяти метрах от линии штрафной, может быть опасно.
    • 7'
      Игрок "Шеффилд Юнайтед" покидает поле.
    • 5'
      Осборн Бен на газоне. Он получил травму, и ему оказывают медицинскую помощь.
    • 3'
      Бен Бреретон имел классный момент, после того, как ошибся игрок "Тоттенхэма", но после удара игрока "Юнайтед" мяч пролетел над перекладиной.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 0:1 Тоттенхэм

    Исход игры
    Шеффилд Юнайтед
    3.7% (4)
    Ничья
    4.6% (5)
    Тоттенхэм
    91.7% (100)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.81% (74)
    Меньше
    30.19% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    68.87% (73)
    Нет
    31.13% (33)
    Популярный счёт
    1:2 Тоттенхэм
    45% (49)
    0:2 Тоттенхэм
    19.3% (21)
    1:3 Тоттенхэм
    15.6% (17)
    0:1 Тоттенхэм
    5.5% (6)
    0:3 Тоттенхэм
    4.6% (5)
    1:1 Ничья
    3.7% (4)
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    Шеффилд Юнайтед
    Тоттенхэм
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