Тур: 38. Стадион: Брэмолл Лейн. Главный судья: Мэдли Анди
0:1
Первый тайм: 26'
Ход матча
14'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Богл
Джейден
23
Осборн
Бен
3
Лоу
Макс
11
Бреретон
Бен
23
Порро
Педро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Богл ДжейденПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
-
3 Лоу МаксПолузащитник
- Нападающий
-
11 Бреретон БенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Ларуси ЯссерПолузащитник
-
28 Макати ДжонПолузащитник
-
35 Брукс ЭндриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Порро ПедроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Уайтмэн ЭлфиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Хиль БрианПолузащитник
-
59 Мур МикиПолузащитник
- Нападающий
-
63 Донли ДжеймиНападающий
-
Главный тренер: Постекоглу Анге
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.75
0.5
Среднее время на гол
51
180
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.88
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
Среднее время на гол
48
90
Бомбардиры внутри турнира
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макбарни Оливер
|6 (2)
|0.16
|Бреретон Бен
|6 (1)
|0.16
|Хамер Густаво
|4
|0.11
|Арчер Камерон
|4
|0.11
|Макати Джон
|3 (1)
|0.08
|Богл Джейден
|3
|0.08
|Ахмедходжич Анел
|2
|0.05
|Робинсон Джек
|1
|0.03
|Винисиус Соуза
|1
|0.03
|Норвуд Оливер
|1 (1)
|0.03
|Осборн Бен
|0
|0
|Бэлдок Джордж
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хын Мин Сон
|17 (2)
|0.45
|Ришарлисон
|11
|0.29
|Кулушевски Деян
|7
|0.18
|Джонсон Бреннан
|5
|0.13
|Ромеро Кристиан
|5
|0.13
|Мэддисон Джеймс
|4
|0.11
|Сарр Пап Матар
|3
|0.08
|Ван де Вен Микки
|3
|0.08
|Порро Педро
|2
|0.05
|Вернер Тимо
|2
|0.05
|Удоги Дестини
|2
|0.05
|Ло Чельсо Джовани
|2
|0.05
|Бентанкур Родриго
|1
|0.03
|Дэвис Бен
|1
|0.03
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.03
|Велиз Алехо
|1
|0.03
|Манор Соломон
|0
|0
|Перишич Иван
|0
|0
Карточки
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ахмедходжич Анел
|10
|1
|Робинсон Джек
|9
|0
|Хамер Густаво
|9
|0
|Богл Джейден
|9
|0
|Макбарни Оливер
|5
|2
|Норвуд Оливер
|8
|0
|Холгейт Мэйсон
|3
|1
|Бэлдок Джордж
|4
|0
|Трасти Остон
|4
|0
|Осула Вильям
|4
|0
|Осборн Бен
|3
|0
|Томас Люк
|3
|0
|Бреретон Бен
|3
|0
|Хекингботтом Пол
|2
|0
|Фодеринхэм Уэсли
|2
|0
|Иган Джон
|2
|0
|Дэвис Том
|2
|0
|Винисиус Соуза
|2
|0
|Слимане Анис
|2
|0
|Макати Джон
|2
|0
|Арбластер Олли
|2
|0
|Крис Уайлдер
|2
|0
|Брюстер Риан
|0
|1
|Лоу Макс
|1
|0
|Башам Крис
|1
|0
|Флек Джон
|1
|0
|Грбич Иво
|1
|0
|Норрингтон-Дэвис Рис
|1
|0
|Ларуси Яссер
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
|Брукс Эндри
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биссума Ив
|10
|2
|Сарр Пап Матар
|9
|0
|Ромеро Кристиан
|7
|1
|Удоги Дестини
|6
|1
|Бентанкур Родриго
|7
|0
|Кулушевски Деян
|7
|0
|Мэддисон Джеймс
|5
|0
|Ван де Вен Микки
|5
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|4
|0
|Эмерсон Жуниор
|4
|0
|Ришарлисон
|3
|0
|Порро Педро
|3
|0
|Скипп Оливер
|3
|0
|Джонсон Бреннан
|3
|0
|Перишич Иван
|2
|0
|Дэвис Бен
|2
|0
|Викарио Гульельмо
|2
|0
|Ло Чельсо Джовани
|2
|0
|Анж Постекоглу
|2
|0
|Хын Мин Сон
|1
|0
|Вернер Тимо
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Манор Соломон
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
|Велиз Алехо
|1
|0
|Донли Джейми
|1
|0
Результаты матчей
Шеффилд Юнайтед
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
33% (6)
61% (11)
Тоттенхэм
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
5% (1)
68% (13)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
19
19
Шеффилд Юнайтед
93.8%
6.2%
15 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (12)
32% (6)
5% (1)
Тоттенхэм
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
41
14
Упущенные победы
6
28
Шеффилд Юнайтед
56.7%
43.3%
17 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (11)
43% (16)
27% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
32% (12)
32% (12)
Тоттенхэм
38.7%
61.3%
12 побед 19 поражений
Первый тайм
27% (10)
41% (15)
32% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
16% (6)
49% (18)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
42
18
Упущенные победы
25
47
Голы по времени матча
Забито
22
34
7 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 10
23 Не забивали 22
1
5%
6
18%
1-15
1
5%
4
12%
16-30
5
23%
5
15%
31-45
2
9%
6
18%
46-60
6
27%
7
21%
61-75
7
32%
6
18%
76-90
Пропущено
51
33
25 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 14
6
12%
3
9%
1-15
11
22%
7
21%
16-30
8
16%
6
18%
31-45
8
16%
6
18%
46-60
8
16%
4
12%
61-75
10
20%
7
21%
76-90
Забито
16
35
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 10
27 Не забивали 19
2
13%
5
14%
1-15
3
19%
3
9%
16-30
2
13%
4
11%
31-45
2
13%
9
26%
46-60
5
31%
3
9%
61-75
2
13%
11
31%
76-90
Пропущено
47
30
15 В 1-м тайме 12
32 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 18
4
9%
3
10%
1-15
8
17%
4
13%
16-30
3
6%
5
17%
31-45
7
15%
4
13%
46-60
11
23%
6
20%
61-75
14
30%
30%
8
27%
76-90
Забито
38
69
14 В 1-м тайме 27
24 Во 2-м тайме 42
12 Забивали первыми 20
13 Не забивали 4
3
8%
11
16%
1-15
4
11%
7
10%
16-30
7
18%
9
13%
31-45
4
11%
15
22%
46-60
11
29%
10
14%
61-75
9
24%
17
25%
76-90
Пропущено
98
63
40 В 1-м тайме 28
58 Во 2-м тайме 35
25 Пропускали первыми 17
36 Не пропускали 32
10
10%
6
10%
1-15
19
19%
11
17%
16-30
11
11%
11
17%
31-45
15
15%
10
16%
46-60
19
19%
10
16%
61-75
24
24%
15
24%
76-90
Результаты последних матчей
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Эвертон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:3 Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 5:1 Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2
Шеффилд Юнайтед - Бёрнли 1:4 Брентфорд - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 3:3 Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Джиллингем - Шеффилд Юнайтед 0:4 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0
Тоттенхэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм - Бёрнли 2:1 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Челси - Тоттенхэм 2:0
Тоттенхэм - Арсенал 2:3 Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Лутон Таун 2:1 Фулхэм - Тоттенхэм 3:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Борнмут 3:1
Результаты матчей
Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм
Точный счет
2:2
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:5
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
0:8
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
6 раз 32%
1:2
3 раза 16%
3:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
2
9 раз 47%
1
4 раза 21%
3
4 раза 21%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Точный счет
2:0
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:2
4 раза 22%
0:2
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
2
9 раз 50%
0
3 раза 17%
1
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
0:5
2 раза 5%
5:0
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
4:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
7 раз 19%
1:2
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
3:1
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
4:2
2 раза 5%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 38%
1
13 раз 35%
2
8 раз 22%
3
2 раза 5%
2
18 раз 49%
1
7 раз 19%
3
5 раз 14%
0
4 раза 11%
4
2 раза 5%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
181
612
145
117
514
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
153
415
126
118
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2314
Больше Меньше
334
1027
2611
235
829
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|38
|28
|7
|3
|95 - 33
|91
|2.
|0:0 Заявка
|38
|27
|6
|5
|89 - 28
|87
|3.
|0:0 Заявка
|38
|23
|11
|4
|84 - 41
|80
|4.
|0:1 Заявка
|38
|20
|8
|10
|76 - 57
|68
|5.
|1:0 Заявка
|38
|20
|6
|12
|72 - 61
|66
|6.
|1:0 Заявка
|38
|18
|9
|11
|76 - 62
|63
|7.
|1:0 Заявка
|38
|18
|6
|14
|82 - 60
|60
|8.
|0:0 Заявка
|38
|17
|7
|14
|55 - 58
|58
|9.
|0:2 Заявка
|38
|14
|10
|14
|59 - 73
|52
|10.
|1:0 Заявка
|38
|13
|10
|15
|53 - 58
|49
|11.
|0:0 Заявка
|38
|12
|13
|13
|55 - 60
|49
|12.
|0:1 Заявка
|38
|13
|9
|16
|54 - 67
|48
|13.
|0:0 Заявка
|38
|13
|8
|17
|50 - 63
|47
|14.
|0:0 Заявка
|38
|12
|9
|17
|51 - 59
|45
|15.
|0:0 Заявка
|38
|13
|10
|15
|39 - 49
|41
|16.
|0:1 Заявка
|38
|10
|9
|19
|54 - 62
|39
|17.
|2:0 Заявка
|38
|9
|9
|20
|49 - 66
|32
|18.
|0:0 Заявка
|38
|6
|9
|23
|51 - 82
|27
|19.
|0:2 Заявка
|38
|5
|9
|24
|40 - 78
|24
|20.
|0:1 Заявка
|38
|3
|7
|28
|35 - 102
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|19
|14
|5
|0
|50 - 15
|47
|2.
|0:0 Заявка
|19
|14
|4
|1
|47 - 17
|46
|3.
|0:0 Заявка
|19
|14
|3
|2
|46 - 15
|45
|4.
|1:0 Заявка
|19
|12
|4
|3
|49 - 22
|40
|5.
|0:1 Заявка
|19
|12
|4
|3
|48 - 28
|40
|6.
|1:0 Заявка
|19
|13
|0
|6
|38 - 27
|39
|7.
|1:0 Заявка
|19
|11
|4
|4
|43 - 25
|37
|8.
|0:0 Заявка
|19
|10
|3
|6
|31 - 28
|33
|9.
|0:0 Заявка
|19
|8
|7
|4
|30 - 25
|31
|10.
|0:0 Заявка
|19
|9
|2
|8
|31 - 24
|29
|11.
|0:2 Заявка
|19
|7
|8
|4
|31 - 28
|29
|12.
|1:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|33 - 26
|28
|13.
|0:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|22 - 18
|28
|14.
|0:0 Заявка
|19
|8
|3
|8
|26 - 30
|27
|15.
|0:1 Заявка
|19
|7
|6
|6
|28 - 29
|27
|16.
|0:1 Заявка
|19
|5
|7
|7
|27 - 31
|22
|17.
|0:0 Заявка
|19
|4
|5
|10
|26 - 33
|17
|18.
|2:0 Заявка
|19
|5
|5
|9
|27 - 30
|16
|19.
|0:2 Заявка
|19
|2
|4
|13
|18 - 43
|10
|20.
|0:1 Заявка
|19
|2
|4
|13
|19 - 55
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|19
|14
|2
|3
|45 - 18
|44
|2.
|0:0 Заявка
|19
|13
|3
|3
|43 - 13
|42
|3.
|0:0 Заявка
|19
|9
|7
|3
|37 - 24
|34
|4.
|0:1 Заявка
|19
|8
|4
|7
|28 - 29
|28
|5.
|1:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|34 - 34
|27
|6.
|1:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|33 - 37
|26
|7.
|0:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|24 - 30
|25
|8.
|0:2 Заявка
|19
|7
|2
|10
|28 - 45
|23
|9.
|0:1 Заявка
|19
|6
|3
|10
|26 - 38
|21
|10.
|1:0 Заявка
|19
|5
|6
|8
|20 - 32
|21
|11.
|1:0 Заявка
|19
|6
|2
|11
|33 - 38
|20
|12.
|0:0 Заявка
|19
|5
|5
|9
|24 - 33
|20
|13.
|0:0 Заявка
|19
|4
|6
|9
|25 - 35
|18
|14.
|0:1 Заявка
|19
|5
|2
|12
|27 - 31
|17
|15.
|2:0 Заявка
|19
|4
|4
|11
|22 - 36
|16
|16.
|0:0 Заявка
|19
|3
|7
|9
|20 - 35
|16
|17.
|0:2 Заявка
|19
|3
|5
|11
|22 - 35
|14
|18.
|0:0 Заявка
|19
|5
|6
|8
|17 - 31
|13
|19.
|0:0 Заявка
|19
|2
|4
|13
|25 - 49
|10
|20.
|0:1 Заявка
|19
|1
|3
|15
|16 - 47
|6
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- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|27 (5)
|Челси
|Палмер Коул
|22 (10)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|20 (3)
|Ньюкасл
|Исак Александр
|20 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (13)
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 11
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 11
|Борнмут
|Сенеси Маркос
|12
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 0:1 Тоттенхэм
Исход игры
Шеффилд Юнайтед
3.7% (4)
Ничья
4.6% (5)
Тоттенхэм
91.7% (100)
Тотал 2.5
Больше
69.81% (74)
Меньше
30.19% (32)
Обе команды забьют
Да
68.87% (73)
Нет
31.13% (33)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
45% (49)
0:2 Тоттенхэм
19.3% (21)
1:3 Тоттенхэм
15.6% (17)
0:1 Тоттенхэм
5.5% (6)
0:3 Тоттенхэм
4.6% (5)
1:1 Ничья
3.7% (4)
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