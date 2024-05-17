  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 38. Стадион: .
Шеффилд Юнайтед
 
Позже
Тоттенхэм
Прогнозы 49
Шеффилд Юнайтед 8.2% (4)
X 6.1% (3)
Тоттенхэм 85.7% (42)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Шеффилд Юнайтед
Ничья
Тоттенхэм
7.30
Реклама, betcity.ru
6.30
Реклама, betcity.ru
5.95
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм

История личных встреч

Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
2:1
К
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
КЛА
2:2
КЛ
1:0

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
0.5

Среднее время на гол

51
180

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.88
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4

Среднее время на гол

48
90

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макбарни Оливер 6 (2) 0.16
Бреретон Бен 6 (1) 0.16
Хамер Густаво 4 0.11
Арчер Камерон 4 0.11
Макати Джон 3 (1) 0.08
Богл Джейден 3 0.08
Ахмедходжич Анел 2 0.05
Робинсон Джек 1 0.03
Винисиус Соуза 1 0.03
Норвуд Оливер 1 (1) 0.03
Осборн Бен 0 0
Бэлдок Джордж 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хын Мин Сон 17 (2) 0.46
Ришарлисон 11 0.3
Кулушевски Деян 6 0.16
Джонсон Бреннан 5 0.14
Ромеро Кристиан 5 0.14
Мэддисон Джеймс 4 0.11
Сарр Пап Матар 3 0.08
Ван де Вен Микки 3 0.08
Порро Педро 2 0.05
Вернер Тимо 2 0.05
Удоги Дестини 2 0.05
Ло Чельсо Джовани 2 0.05
Бентанкур Родриго 1 0.03
Дэвис Бен 1 0.03
Эмерсон Жуниор 1 0.03
Велиз Алехо 1 0.03
Манор Соломон 0 0
Перишич Иван 0 0

Карточки

Шеффилд Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ахмедходжич Анел 10 1
Робинсон Джек 9 0
Хамер Густаво 9 0
Богл Джейден 9 0
Макбарни Оливер 5 2
Норвуд Оливер 8 0
Холгейт Мэйсон 3 1
Бэлдок Джордж 4 0
Трасти Остон 4 0
Осула Вильям 4 0
Осборн Бен 3 0
Томас Люк 3 0
Бреретон Бен 3 0
Хе­кинг­бот­том Пол 2 0
Фодеринхэм Уэсли 2 0
Иган Джон 2 0
Дэвис Том 2 0
Винисиус Соуза 2 0
Слимане Анис 2 0
Макати Джон 2 0
Арбластер Олли 2 0
Крис Уайлдер 2 0
Брюстер Риан 0 1
Лоу Макс 1 0
Башам Крис 1 0
Флек Джон 1 0
Грбич Иво 1 0
Норрингтон-Дэвис Рис 1 0
Ларуси Яссер 1 0
Арчер Камерон 1 0
Брукс Эндри 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 10 2
Сарр Пап Матар 9 0
Ромеро Кристиан 7 1
Удоги Дестини 6 1
Бентанкур Родриго 7 0
Кулушевски Деян 7 0
Мэддисон Джеймс 5 0
Ван де Вен Микки 5 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 4 0
Эмерсон Жуниор 4 0
Ришарлисон 3 0
Порро Педро 3 0
Скипп Оливер 3 0
Джонсон Бреннан 3 0
Перишич Иван 2 0
Дэвис Бен 2 0
Викарио Гульельмо 2 0
Ло Чельсо Джовани 2 0
Анж Постекоглу 2 0
Хын Мин Сон 1 0
Вернер Тимо 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Манор Соломон 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Велиз Алехо 1 0
Донли Джейми 1 0

Результаты матчей

Шеффилд Юнайтед
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
33% (6)
61% (11)
Тоттенхэм
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
5% (1)
68% (13)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

19
19
Шеффилд Юнайтед
93.8%
6.2%
15 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (12)
32% (6)
5% (1)
Тоттенхэм
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

41
14

Упущенные победы

6
28
Шеффилд Юнайтед
56.7%
43.3%
17 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (11)
43% (16)
27% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
32% (12)
32% (12)
Тоттенхэм
38.7%
61.3%
12 побед 19 поражений
Первый тайм
27% (10)
41% (15)
32% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
16% (6)
49% (18)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

42
18

Упущенные победы

25
47

Голы по времени матча

Забито

22
34
7 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 10
23 Не забивали 22
1
5%
6
18%
1-15
1
5%
4
12%
16-30
5
23%
5
15%
31-45
2
9%
6
18%
46-60
6
27%
7
21%
61-75
7
32%
6
18%
76-90

Пропущено

51
33
25 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 14
6
12%
3
9%
1-15
11
22%
7
21%
16-30
8
16%
6
18%
31-45
8
16%
6
18%
46-60
8
16%
4
12%
61-75
10
20%
7
21%
76-90

Забито

16
35
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 10
27 Не забивали 19
2
13%
5
14%
1-15
3
19%
3
9%
16-30
2
13%
4
11%
31-45
2
13%
9
26%
46-60
5
31%
3
9%
61-75
2
13%
11
31%
76-90

Пропущено

47
30
15 В 1-м тайме 12
32 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 18
4
9%
3
10%
1-15
8
17%
4
13%
16-30
3
6%
5
17%
31-45
7
15%
4
13%
46-60
11
23%
6
20%
61-75
14
30%
30%
8
27%
76-90

Забито

38
69
14 В 1-м тайме 27
24 Во 2-м тайме 42
12 Забивали первыми 20
13 Не забивали 4
3
8%
11
16%
1-15
4
11%
7
10%
16-30
7
18%
9
13%
31-45
4
11%
15
22%
46-60
11
29%
10
14%
61-75
9
24%
17
25%
76-90

Пропущено

98
63
40 В 1-м тайме 28
58 Во 2-м тайме 35
25 Пропускали первыми 17
36 Не пропускали 32
10
10%
6
10%
1-15
19
19%
11
17%
16-30
11
11%
11
17%
31-45
15
15%
10
16%
46-60
19
19%
10
16%
61-75
24
24%
15
24%
76-90

Результаты последних матчей

Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Эвертон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:3 Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 5:1 Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2
Шеффилд Юнайтед - Бёрнли 1:4 Брентфорд - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 3:3 Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Джиллингем - Шеффилд Юнайтед 0:4 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0
Тоттенхэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм - Бёрнли 2:1 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Челси - Тоттенхэм 2:0
Тоттенхэм - Арсенал 2:3 Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Лутон Таун 2:1 Фулхэм - Тоттенхэм 3:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Борнмут 3:1

Результаты матчей

Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм

Точный счет

2:2
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:5
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
0:8
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
6 раз 32%
1:2
3 раза 16%
3:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
2
9 раз 47%
1
4 раза 21%
3
4 раза 21%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Точный счет

2:0
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:2
4 раза 22%
0:2
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
2
9 раз 50%
0
3 раза 17%
1
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
0:5
2 раза 5%
5:0
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
4:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
7 раз 19%
1:2
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
3:1
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
4:2
2 раза 5%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 38%
1
13 раз 35%
2
8 раз 22%
3
2 раза 5%
2
18 раз 49%
1
7 раз 19%
3
5 раз 14%
0
4 раза 11%
4
2 раза 5%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
18
1
6
12
1.5
14
5
1
17
2.5
5
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
15
3
4
15
1.5
12
6
1
18
2.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
14
0.5
Больше Меньше
33
4
10
27
1.5
26
11
2
35
2.5
8
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 37 27 7 3 93 - 33 88
2.
Арсенал
 Заявка 37 27 5 5 89 - 28 86
3.
Ливерпуль
 Заявка 37 23 10 4 84 - 41 79
4.
Астон Вилла
 Заявка 37 20 8 9 76 - 56 68
5.
Тоттенхэм
 Заявка 37 19 6 12 71 - 61 63
6.
Челси
 Заявка 37 17 9 11 75 - 62 60
7.
Ньюкасл
 Заявка 37 17 6 14 81 - 60 57
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 37 17 6 14 55 - 58 57
9.
Вест Хэм
 Заявка 37 14 10 13 59 - 71 52
10.
Борнмут
 Заявка 37 13 9 15 54 - 66 48
11.
Брайтон
 Заявка 37 12 12 13 55 - 60 48
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 37 13 7 17 50 - 63 46
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 37 12 10 15 52 - 58 46
14.
Фулхэм
 Заявка 37 12 8 17 51 - 59 44
15.
Эвертон
 Заявка 37 13 9 15 39 - 49 40
16.
Брентфорд
 Заявка 37 10 9 18 54 - 61 39
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 37 8 9 20 47 - 66 29
18.
Лутон Таун
 Заявка 37 6 8 23 51 - 82 26
19.
Бёрнли
 Заявка 37 5 9 23 40 - 76 24
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 37 3 7 27 35 - 101 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 18 14 3 1 47 - 17 45
2.
Арсенал
 Заявка 18 14 2 2 46 - 15 44
3.
Манчестер Сити
 Заявка 18 13 5 0 48 - 15 44
4.
Ньюкасл
 Заявка 19 12 4 3 49 - 22 40
5.
Астон Вилла
 Заявка 19 12 4 3 48 - 28 40
6.
Тоттенхэм
 Заявка 19 13 0 6 38 - 27 39
7.
Челси
 Заявка 18 10 4 4 42 - 25 34
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 19 10 3 6 31 - 28 33
9.
Брайтон
 Заявка 18 8 6 4 30 - 25 30
10.
Фулхэм
 Заявка 19 9 2 8 31 - 24 29
11.
Вест Хэм
 Заявка 19 7 8 4 31 - 28 29
12.
Эвертон
 Заявка 19 8 4 7 22 - 18 28
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 19 8 3 8 26 - 30 27
14.
Борнмут
 Заявка 19 7 6 6 28 - 29 27
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 7 4 7 32 - 26 25
16.
Брентфорд
 Заявка 18 5 7 6 27 - 30 22
17.
Лутон Таун
 Заявка 18 4 4 10 26 - 33 16
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 19 5 5 9 27 - 30 16
19.
Бёрнли
 Заявка 18 2 4 12 18 - 41 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 18 2 4 12 19 - 54 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 19 14 2 3 45 - 18 44
2.
Арсенал
 Заявка 19 13 3 3 43 - 13 42
3.
Ливерпуль
 Заявка 19 9 7 3 37 - 24 34
4.
Астон Вилла
 Заявка 18 8 4 6 28 - 28 28
5.
Челси
 Заявка 19 7 5 7 33 - 37 26
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 7 3 8 24 - 30 24
7.
Тоттенхэм
 Заявка 18 6 6 6 33 - 34 24
8.
Вест Хэм
 Заявка 18 7 2 9 28 - 43 23
9.
Борнмут
 Заявка 18 6 3 9 26 - 37 21
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 19 5 6 8 20 - 32 21
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 5 4 9 24 - 33 19
12.
Брайтон
 Заявка 19 4 6 9 25 - 35 18
13.
Ньюкасл
 Заявка 18 5 2 11 32 - 38 17
14.
Брентфорд
 Заявка 19 5 2 12 27 - 31 17
15.
Фулхэм
 Заявка 18 3 6 9 20 - 35 15
16.
Бёрнли
 Заявка 19 3 5 11 22 - 35 14
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 3 4 11 20 - 36 13
18.
Эвертон
 Заявка 18 5 5 8 17 - 31 12
19.
Лутон Таун
 Заявка 19 2 4 13 25 - 49 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 19 1 3 15 16 - 47 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 27 (5)
Челси Палмер Коул 22 (10)
Борнмут Соланке Доминик 20 (3)
Ньюкасл Исак Александр 20 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (13)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 10
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 11
Ньюкасл Гордон Энтони 1 11
Борнмут Сенеси Маркос 12
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 мая 2024, осталось 2 дня 5 часов 47 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 33 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 49
    Шеффилд Юнайтед 8.2% (4)
    X 6.1% (3)
    Тоттенхэм 85.7% (42)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шеффилд Юнайтед
    Ничья
    Тоттенхэм
    7.30
    Реклама, betcity.ru
    6.30
    Реклама, betcity.ru
    5.95
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм

    Исход игры
    Шеффилд Юнайтед
    8% (4)
    Ничья
    6% (3)
    Тоттенхэм
    86% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.21% (33)
    Меньше
    29.79% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    68.09% (32)
    Нет
    31.91% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Тоттенхэм
    38% (19)
    0:2 Тоттенхэм
    18% (9)
    1:3 Тоттенхэм
    18% (9)
    0:3 Тоттенхэм
    6% (3)
    1:1 Ничья
    4% (2)
    0:1 Тоттенхэм
    4% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Шеффилд Юнайтед
    Тоттенхэм
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный