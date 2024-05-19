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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Гиль Хесус
Барселона
1:0
Перерыв
Райо Вальекано
0'
1:0
3' Гол
Левандовски Роберт
10' Желтая карточка
Ямаль Ламин
23' Желтая карточка
Мумин Абдул
31' Желтая карточка
Рафинья Диас
37' Желтая карточка
Кубарси Пау

Ход матча

3'
Левандовски Роберт
(Ямаль Ламин)
1:0
10'
Ямаль Ламин
 
23'
 
Мумин Абдул
31'
Рафинья Диас
 
37'
Кубарси Пау
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 3
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 226 Количество передач 85
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Прогнозы 118
Барселона 97.5% (115)
X 1.7% (2)
Райо Вальекано 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Барселона
Ничья
Райо Вальекано
1.32
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
23
Кунде
Жюль
33
Кубарси
Пау
5
Иньиго
Мартинес
2
Канселу
Жоау
16
Лопес
Фермин
20
Роберто
Серхи
22
Гюндоган
Илкай
27
Ямаль
Ламин
9
Левандовски
Роберт
11
Рафинья
Диас
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
16
Мумин
Абдул
24
Лежён
Флорьян
12
Эспино
Альфонсо
21
Сисс
Пате
23
Валентин
Оскар
7
Паласон
Иси
19
Де
Фрутос
Хорхе
18
Гарсия
Альваро
Ривера
34
Камелло
Серхио
Барселона
4-3-3
Райо Вальекано
4-2-3-1

История личных встреч

Барселона
Райо Вальекано

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
21.4%
12 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

18 матчей

72.2%
11.1%
16.7%
13 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:0
КК
1:2
П
3:1
П
2:3
П
1:5
П
5:2
П
6:1
П
0:2
П
6:0
П
0:4
П
3:1
П
0:5
П
0:7
П
4:0

Голы

Всего голов

27
30

Голов в среднем за матч

3.38
3

Среднее время на гол

26
30

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

0.8
0.75

Среднее время на гол

112
120

Всего голов

35
36

Голов в среднем за матч

1.94
2

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15

Среднее время на гол

46
45

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 18 (4) 0.49
Фелиш Жоау 7 0.19
Торрес Ферран 7 0.19
Лопес Фермин 7 0.19
Рафинья Диас 6 (1) 0.16
Гюндоган Илкай 5 (1) 0.14
Ямаль Ламин 5 0.14
Роберто Серхи 3 0.08
Канселу Жоау 2 0.05
Кристенсен Андреас 2 0.05
Педри 2 0.05
Де Йонг Френки 2 0.05
Роке Витор 2 0.05
Кунде Жюль 1 0.03
Араухо Рональд 1 0.03
Гави 1 0.03
Гиу Марк 1 0.03
Форт Эктор 0 0
Ромеу Ориоль 0 0
Бальде Алехандро 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро Ривера 6 0.16
Паласон Иси 4 (2) 0.11
Лежён Флорьян 3 0.08
Камелло Серхио 3 0.08
Де Фрутос Хорхе 2 0.05
Бебе Тьягу 2 (1) 0.05
Лопес Унаи 1 0.03
Рауль де Томас 1 (1) 0.03
Чаваррия Пеп 1 0.03
Нтекья Ранди 1 (1) 0.03
Мумин Абдул 1 0.03
Сисс Пате 1 0.03
Перес Кике 1 0.03
Валентин Оскар 1 0.03
Фалькао Радамель 1 (1) 0.03
Балью Иван 0 0
Эспино Альфонсо 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хави Эрнандес 6 2
Де Йонг Френки 7 0
Араухо Рональд 6 0
Рафинья Диас 4 1
Левандовски Роберт 5 0
Гюндоган Илкай 5 0
Иньиго Мартинес 5 0
Канселу Жоау 5 0
Гави 5 0
Роке Витор 3 1
Ромеу Ориоль 4 0
Роберто Серхи 4 0
Кристенсен Андреас 4 0
Кунде Жюль 4 0
Кубарси Пау 4 0
Тер Штеген Марк-Андре 3 0
Фелиш Жоау 3 0
Педри 3 0
Ямаль Ламин 3 0
Торрес Ферран 2 0
Лопес Фермин 2 0
Гарсия Эрик 1 0
Бальде Алехандро 1 0
Гиу Марк 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисс Пате 10 0
Эспино Альфонсо 9 0
Гарсия Альваро Ривера 7 1
Лопес Унаи 8 0
Паласон Иси 8 0
Перес Кике 7 0
Мумин Абдул 5 1
Валентин Оскар 5 1
Чаваррия Пеп 5 1
Трехо Оскар 4 1
Лежён Флорьян 5 0
Рауль де Томас 5 0
Фалькао Радамель 4 0
Балью Иван 4 0
Родригес Франсиско 2 1
Эрнандес Аридане 3 0
Нтекья Ранди 3 0
Креспо Мигель 3 0
Камелло Серхио 3 0
Димитриевски Столе 2 0
Бебе Тьягу 1 0
Де Фрутос Хорхе 1 0
Ратиу Андрей 1 0

Результаты матчей

Барселона
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
72% (13)
11% (2)
17% (3)
Райо Вальекано
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

8
5
Барселона
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
33% (6)
56% (10)
Райо Вальекано
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
67% (12)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

7
15

Упущенные победы

29
17
Барселона
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (9)
39% (14)
36% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (15)
22% (8)
36% (13)
Райо Вальекано
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (8)
58% (21)
19% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
47% (17)
31% (11)

Сухие победы

10
8

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

15
15

Упущенные победы

37
22

Голы по времени матча

Забито

38
12
10 В 1-м тайме 6
28 Во 2-м тайме 6
13 Забивали первыми 5
19 Не забивали 28
2
5%
0
0%
1-15
5
13%
4
33%
16-30
3
8%
2
17%
31-45
6
16%
2
17%
46-60
7
18%
1
8%
61-75
15
39%
3
25%
76-90

Пропущено

23
18
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
5
22%
2
11%
31-45
2
9%
4
22%
46-60
4
17%
4
22%
61-75
8
35%
6
33%
76-90

Забито

33
19
14 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 8
21 Не забивали 24
5
15%
2
11%
1-15
2
6%
4
21%
16-30
7
21%
4
21%
31-45
5
15%
0
0%
46-60
7
21%
0
0%
61-75
7
21%
9
47%
76-90

Пропущено

23
24
10 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
4
17%
3
13%
1-15
3
13%
4
17%
16-30
3
13%
6
25%
31-45
5
22%
1
4%
46-60
5
22%
4
17%
61-75
3
13%
6
25%
76-90

Забито

71
31
24 В 1-м тайме 16
47 Во 2-м тайме 15
25 Забивали первыми 13
4 Не забивали 16
7
10%
2
6%
1-15
7
10%
8
26%
16-30
10
14%
6
19%
31-45
11
15%
2
6%
46-60
14
20%
1
3%
61-75
22
31%
12
39%
76-90

Пропущено

46
42
19 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 25
9 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 22
6
13%
3
7%
1-15
5
11%
6
14%
16-30
8
17%
8
19%
31-45
7
15%
5
12%
46-60
9
20%
8
19%
61-75
11
24%
12
29%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Альмерия - Барселона 0:2 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Жирона - Барселона 4:2 Барселона - Валенсия 4:2
Реал Мадрид - Барселона 3:2 Барселона - ПСЖ 1:4 Кадис - Барселона 0:1 ПСЖ - Барселона 2:3 Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико М - Барселона 0:3 Барселона - Наполи 3:1 Барселона - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Барселона 0:0 Барселона - Хетафе 4:0 Наполи - Барселона 1:1 Сельта - Барселона 1:2 Барселона - Гранада 3:3 Алавес - Барселона 1:3 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Вильярреал 3:5
Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Райо Вальекано - Гранада 2:1 Валенсия - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Альмерия 0:1 Вильярреал - Райо Вальекано 3:0
Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Сельта - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Бетис 2:0 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Кадис 1:1 Жирона - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Севилья 1:2 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Уэска - Райо Вальекано 0:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:2

Результаты матчей

Барселона
Райо Вальекано

Точный счет

1:0
6 раз 33%
2:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
6 раз 33%

Точный счет

1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
5 раз 28%
0:2
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 44%
1
4 раза 22%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
0
11 раз 61%
2
4 раза 22%
1
3 раза 17%

Точный счет

1:0
6 раз 17%
1:2
4 раза 11%
3:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:0
7 раз 19%
0:2
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:7
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 33%
1
11 раз 31%
3
6 раз 17%
4
4 раза 11%
0
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
17 раз 47%
2
10 раз 28%
1
9 раз 25%

Тоталы голов в матче

Барселона
Райо Вальекано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
1.5
Больше Меньше
6
12
7
11
2.5
3
15
3.5
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
7
11
12
6
1.5
4
14
4
14
2.5
2
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
34
2
0.5
Больше Меньше
19
17
23
13
1.5
10
26
11
25
2.5
5
31
3.5
1
35
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 4:1 Заявка 37 30 6 1 87 - 23 96
2.
Барселона
 1:0 Заявка 37 25 7 5 75 - 43 82
3.
Жирона
 1:0 Заявка 37 24 6 7 76 - 45 78
4.
Атлетико М
 0:1 Заявка 37 23 4 10 67 - 40 73
5.
Атлетик Б
 2:0 Заявка 37 18 11 8 60 - 37 65
6.
Реал Сосьедад
 2:0 Заявка 37 16 12 9 51 - 37 60
7.
Бетис
 0:2 Заявка 37 14 14 9 48 - 45 56
8.
Вильярреал
 1:4 Заявка 37 14 9 14 61 - 64 51
9.
Валенсия
 0:1 Заявка 37 13 9 15 37 - 41 48
10.
Алавес
 Заявка 37 12 9 16 35 - 45 45
11.
Осасуна
 1:0 Заявка 37 12 8 17 41 - 54 44
12.
Хетафе
 Заявка 37 10 13 14 41 - 52 43
13.
Севилья
 0:2 Заявка 37 10 11 16 47 - 52 41
14.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 37 10 9 18 32 - 46 39
15.
Сельта
 0:0 Заявка 37 9 11 17 42 - 54 38
16.
Райо Вальекано
 0:1 Заявка 37 8 14 15 29 - 45 38
17.
Мальорка
 1:1 Заявка 37 7 16 14 30 - 42 37
18.
Кадис
 0:0 Заявка 37 6 15 16 25 - 49 33
19.
Гранада
 0:0 Заявка 37 4 10 23 37 - 70 22
20.
Альмерия
 1:1 Заявка 37 2 12 23 36 - 73 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 4:1 Заявка 18 16 2 0 48 - 9 50
2.
Атлетико М
 0:1 Заявка 19 16 1 2 41 - 19 49
3.
Барселона
 1:0 Заявка 19 15 1 3 41 - 21 46
4.
Жирона
 1:0 Заявка 18 14 2 2 46 - 20 44
5.
Атлетик Б
 2:0 Заявка 19 12 6 1 42 - 18 42
6.
Бетис
 0:2 Заявка 19 9 7 3 27 - 19 34
7.
Алавес
 Заявка 19 9 4 6 23 - 19 31
8.
Реал Сосьедад
 2:0 Заявка 18 8 6 4 26 - 18 30
9.
Валенсия
 0:1 Заявка 19 8 6 5 19 - 12 30
10.
Хетафе
 Заявка 18 8 5 5 19 - 20 29
11.
Мальорка
 1:1 Заявка 19 6 8 5 16 - 15 26
12.
Вильярреал
 1:4 Заявка 19 7 4 8 33 - 32 25
13.
Кадис
 0:0 Заявка 19 5 9 5 16 - 19 24
14.
Севилья
 0:2 Заявка 18 6 5 7 26 - 25 23
15.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 18 6 5 7 19 - 19 23
16.
Сельта
 0:0 Заявка 18 6 5 7 19 - 21 23
17.
Осасуна
 1:0 Заявка 18 6 4 8 18 - 25 22
18.
Райо Вальекано
 0:1 Заявка 18 4 8 6 18 - 25 20
19.
Гранада
 0:0 Заявка 19 4 7 8 23 - 30 19
20.
Альмерия
 1:1 Заявка 18 0 8 10 16 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 4:1 Заявка 19 14 4 1 39 - 14 46
2.
Барселона
 1:0 Заявка 18 10 6 2 34 - 22 36
3.
Жирона
 1:0 Заявка 19 10 4 5 30 - 25 34
4.
Реал Сосьедад
 2:0 Заявка 19 8 6 5 25 - 19 30
5.
Вильярреал
 1:4 Заявка 18 7 5 6 28 - 32 26
6.
Атлетико М
 0:1 Заявка 18 7 3 8 26 - 21 24
7.
Атлетик Б
 2:0 Заявка 18 6 5 7 18 - 19 23
8.
Бетис
 0:2 Заявка 18 5 7 6 21 - 26 22
9.
Осасуна
 1:0 Заявка 19 6 4 9 23 - 29 22
10.
Валенсия
 0:1 Заявка 18 5 3 10 18 - 29 18
11.
Севилья
 0:2 Заявка 19 4 6 9 21 - 27 18
12.
Райо Вальекано
 0:1 Заявка 19 4 6 9 11 - 20 18
13.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 19 4 4 11 13 - 27 16
14.
Сельта
 0:0 Заявка 19 3 6 10 23 - 33 15
15.
Алавес
 Заявка 18 3 5 10 12 - 26 14
16.
Хетафе
 Заявка 19 2 8 9 22 - 32 14
17.
Мальорка
 1:1 Заявка 18 1 8 9 14 - 27 11
18.
Альмерия
 1:1 Заявка 19 2 4 13 20 - 38 10
19.
Кадис
 0:0 Заявка 18 1 6 11 9 - 30 9
20.
Гранада
 0:0 Заявка 18 0 3 15 14 - 40 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 20 (7)
Вильярреал Сорлот Александр 20 (6)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 19 (6)
Барселона Левандовски Роберт 18 (8)
Атлетико М Гризманн Антуан 16 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 17
Хетафе Дьене Даконам 1 13
Кадис Алькарас Рубен 14
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 13
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне каталонцев!
  • 45'
    С угла поля навесил Паласон на дальнюю штангу, где в силовой борьбе Лежён пробил головой немного выше перекладины. 
  • Дополнительное время
    45'
    Судья одну минуту добавил к времени первого тайма.
  • Угловой
    44'
    Диагональ исполнял Сисс в штрафную на ход Гарсии, но того Кунде опередил и головой вынес сферу на угловой.
  • 43'
    Ворвался в штрафную соперника и отдал поперек на Левандовски, который в касание пробил выше перекладины. 
  • 42'
    Фермин мягко забросил в штрафную, куда забегал Ямаль, но спокойно на выходе Димитриевски забрал сферу в руки.
  • 41'
    Расшатал соперника на фланге Ямаль и навесил на дальнюю штангу, но здесь Рафинья головой не дотянулся до мяча.
  • 40'
    С угла поля навесил Рафинья на ближнюю штангу, где пробил Роберто в одно касание, но не попал в створ ворот.
  • 39'
    Убежал от соперника по флангу Ямаль и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой. 
  • 38'
    Со штрафного попытался Лежён закрутить в дальний верхний угол, но мяч перелетел не только стенку, а и ворота.
  • 37'
    Оказался на газоне Паласон в силовой борьбе против Кубкарси на чужой половине поля. Опасный стандарт исполнять будут гости.
  • 36'
    С дальней дистанции неожиданно Сисс пробил по воротам после сольного прохода, но мяч полетел намного выше перекладины.
  • 35'
    Запускал Роберто в штрафную соперника Ямаля, но того опередил Лежён и не позволил пробить. 
  • 34'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Ямаль и навесил на дальнюю штангу, но здесь Канселу не смог догнать мяч в пределах поля.
  • 33'
    Со штрафного неожиданно Рафинья попытался закрутить в ближнюю девятку, но смог в прыжке забрать сферу в свои руки Димитриевски.
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    • 32'
      В центре поля Валентин руками придержал за плечо Ямаля. Штрафной удар исполнять будут каталонцы. 
    • 31'
      С угла поля навесил в центр штрафной Гюндоган, но после серии рикошетов мяч головой вынес в центр поля Мумин.
    • 30'
      Обокрал соперника на чужой половине поля, ворвался в штрафную, но здесь Лежён не позволил оппоненту отличиться. 
    • 29'
      Гарсия отдавал пас в центр на Валентина, который пробил с дальней дистанции, но мяч угодил точно в спину Кубарси.
    • 28'
      На фланге получил по ногам Мумин в борьбе против Рафиньи. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
    • 27'
      Тонко вырезал с правого фланга Ямаль в штрафную на ход Фермину, но перехватил мяч на выходе Димитриевски.
    • 26'
      По флангу отдавал Баль. на ход Паласону, но того опередил Канселу и в чистом подкате вынес сферу в аут.
    • 25'
      Сместился с правого фланга вдоль линии штрафной Ямаль и пробил в дальний верхний угол, но немного неточно.
    • Желтая карточка
      24'
      Грубо наступил на ногу сопернику в центре поля Мумин, за что тут же увидел перед собой желтую карточку. 
    • 23'
      Теперь уже с дальней дистанции пробивал Сисс после паса от Валентина, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну. 
    • 22'
      Прорывался по центру Палазон к штрафной и отдал поперек на Де Фрутоса, но тому пробить не позволил Кубарси.
    • 21'
      Ушел от соперника на скорости Гарсия и навесил на дальнюю штангу, но мяч еще в полете оказался за пределами поля.
    • 20'
      Кубарси забросил мяч в штрафную, куда забегал Рафинья, но проиграл он силовую борьбу за мяч Балью.
    • Опасный момент
      19'
      Перехватил снаряд в центре поля Валентин и тут же забросил в штрафную на Камелло, который в касание попытался перебросить Тер Штегена, но не попал в створ ворот.
    • 18'
      Ушел от соперника по флангу Рафинья и покатил поперек на Левандовски, но перехватил мяч Мумин в последний момент.
    • 17'
      В центре поля получил по ногам Гюндоган в борьбе против Сисса. Штрафной удар исполнять будут игроки "Барселоны". 
    • 16'
      После поперечного паса от Валентина пробил по воротам Балью, но мяч полетел точно в руки Тер Штегену.
    • 15'
      С углового последовал навес от Гюндогана в центр штрафной, но здесь Кубарси пробил головой крайне неточно.
    • Угловой
      14'
      Со штрафного навесил Роберто на дальнюю штангу, где пробил с лету Левандовски, но мяч рикошетом от спины защитника полетел на угловой.
    • 13'
      На чужой половине поля Роберто получил по ногам в борьбе против Сисса. Штрафной удар исполнять буду каталонцы.
    • 12'
      По флангу отдавал пас Эспино на ход Гарсии, но тот в борьбе с защитником не смог сохранить мяч в пределах поля.
    • Желтая карточка
      11'
      Обрезался на своей половине поля Ямаль и вынужден был сбивать соперника. Судья показал нарушителю желтую карточку. 
    • 10'
      Забросил с центра поля Сисс в штрафную на ход Камелло, но тому пробить по воротам не позволил Мартинес.
    • 9'
      Проникающим пасом Валентин искал в штрафной соперника Паласона, но на выходе Тер Штеген оказался первым на мяче.
    • 8'
      С дальней дистанции расстреливал ворота соперника Паласон, но мяч спокойно отбил кулаком в сторону Тер Штеген.
    • 7'
      Со штрафного навесил на дальнюю штангу Де Фрутос, но здесь никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.
    • 6'
      В центре поля получил по ногам Валентин в борьбе против Фермина. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 5'
      Подключился к атаке по флангу Ямаль и попытался перебросить вышедшего из ворот голкипера, но точности ему не хватило.
    • Описание гола
      4'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Роберт Левандовски! Быстрый гол смогли провести игроки "Барселоны". С правого фланга подал в центр штрафной Ямаль. Здесь принял на грудь Левандовски и с разворота пробил точно под перекладину.
    • 3'
      Забросил с центра поля в штрафную соперника Роберто на ход Левандовски, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.
    • 2'
      В традиционных для себя сине-гранатовых цветах будут играть хозяева. Гости выбрали себе белый комплект формы. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Olimpico Lluis Companys. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Барселона 1:0 Райо Вальекано

    Исход игры
    Барселона
    97.5% (115)
    Ничья
    1.7% (2)
    Райо Вальекано
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.53% (42)
    Меньше
    61.47% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    25.69% (28)
    Нет
    74.31% (81)
    Популярный счёт
    2:0 Барселона
    50.8% (60)
    2:1 Барселона
    13.6% (16)
    3:0 Барселона
    9.3% (11)
    3:1 Барселона
    6.8% (8)
    1:0 Барселона
    5.9% (7)
    4:1 Барселона
    2.5% (3)
    4:0 Барселона
    2.5% (3)
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    Барселона
    Райо Вальекано
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