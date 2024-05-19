Расшатал соперника на фланге Ямаль и навесил на дальнюю штангу, но здесь Рафинья головой не дотянулся до мяча.

Фермин мягко забросил в штрафную, куда забегал Ямаль, но спокойно на выходе Димитриевски забрал сферу в руки.

Ворвался в штрафную соперника и отдал поперек на Левандовски, который в касание пробил выше перекладины.

Диагональ исполнял Сисс в штрафную на ход Гарсии, но того Кунде опередил и головой вынес сферу на угловой.

Судья одну минуту добавил к времени первого тайма.

С угла поля навесил Паласон на дальнюю штангу, где в силовой борьбе Лежён пробил головой немного выше перекладины.

Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне каталонцев!

Со штрафного неожиданно Рафинья попытался закрутить в ближнюю девятку, но смог в прыжке забрать сферу в свои руки Димитриевски.

Зацепился за мяч в чужой штрафной Ямаль и навесил на дальнюю штангу, но здесь Канселу не смог догнать мяч в пределах поля.

Запускал Роберто в штрафную соперника Ямаля, но того опередил Лежён и не позволил пробить.

С дальней дистанции неожиданно Сисс пробил по воротам после сольного прохода, но мяч полетел намного выше перекладины.

Оказался на газоне Паласон в силовой борьбе против Кубкарси на чужой половине поля. Опасный стандарт исполнять будут гости.

Со штрафного попытался Лежён закрутить в дальний верхний угол, но мяч перелетел не только стенку, а и ворота.

Убежал от соперника по флангу Ямаль и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

С угла поля навесил Рафинья на ближнюю штангу, где пробил Роберто в одно касание, но не попал в створ ворот.

32' В центре поля Валентин руками придержал за плечо Ямаля. Штрафной удар исполнять будут каталонцы.

31' С угла поля навесил в центр штрафной Гюндоган, но после серии рикошетов мяч головой вынес в центр поля Мумин.

30' Обокрал соперника на чужой половине поля, ворвался в штрафную, но здесь Лежён не позволил оппоненту отличиться.

29' Гарсия отдавал пас в центр на Валентина, который пробил с дальней дистанции, но мяч угодил точно в спину Кубарси.

28' На фланге получил по ногам Мумин в борьбе против Рафиньи. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

27' Тонко вырезал с правого фланга Ямаль в штрафную на ход Фермину, но перехватил мяч на выходе Димитриевски.

26' По флангу отдавал Баль. на ход Паласону, но того опередил Канселу и в чистом подкате вынес сферу в аут.

25' Сместился с правого фланга вдоль линии штрафной Ямаль и пробил в дальний верхний угол, но немного неточно.

24' Грубо наступил на ногу сопернику в центре поля Мумин, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.