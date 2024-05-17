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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 37. Стадион: .
Барселона
 
Позже
Райо Вальекано
Прогнозы 47
Барселона 100% (47)
X 0% (0)
Райо Вальекано 0% (0)
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Барселона
Райо Вальекано

История личных встреч

Барселона
Райо Вальекано

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
21.4%
12 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

18 матчей

72.2%
11.1%
16.7%
13 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:0
КК
1:2
П
3:1
П
2:3
П
1:5
П
5:2
П
6:1
П
0:2
П
6:0
П
0:4
П
3:1
П
0:5
П
0:7
П
4:0

Голы

Всего голов

27
30

Голов в среднем за матч

3.38
3

Среднее время на гол

26
30

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

0.8
0.75

Среднее время на гол

112
120

Всего голов

35
36

Голов в среднем за матч

1.94
2

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15

Среднее время на гол

46
45

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 17 (4) 0.47
Фелиш Жоау 7 0.19
Торрес Ферран 7 0.19
Лопес Фермин 7 0.19
Рафинья Диас 6 (1) 0.17
Гюндоган Илкай 5 (1) 0.14
Ямаль Ламин 5 0.14
Роберто Серхи 3 0.08
Канселу Жоау 2 0.06
Кристенсен Андреас 2 0.06
Педри 2 0.06
Де Йонг Френки 2 0.06
Роке Витор 2 0.06
Кунде Жюль 1 0.03
Араухо Рональд 1 0.03
Гави 1 0.03
Гиу Марк 1 0.03
Форт Эктор 0 0
Ромеу Ориоль 0 0
Бальде Алехандро 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро Ривера 6 0.17
Паласон Иси 4 (2) 0.11
Лежён Флорьян 3 0.08
Камелло Серхио 3 0.08
Де Фрутос Хорхе 2 0.06
Бебе Тьягу 2 (1) 0.06
Лопес Унаи 1 0.03
Рауль де Томас 1 (1) 0.03
Чаваррия Пеп 1 0.03
Нтекья Ранди 1 (1) 0.03
Мумин Абдул 1 0.03
Сисс Пате 1 0.03
Перес Кике 1 0.03
Валентин Оскар 1 0.03
Фалькао Радамель 1 (1) 0.03
Балью Иван 0 0
Эспино Альфонсо 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хави Эрнандес 6 2
Де Йонг Френки 7 0
Араухо Рональд 6 0
Левандовски Роберт 5 0
Гюндоган Илкай 5 0
Иньиго Мартинес 5 0
Канселу Жоау 5 0
Гави 5 0
Рафинья Диас 3 1
Роке Витор 3 1
Ромеу Ориоль 4 0
Роберто Серхи 4 0
Кристенсен Андреас 4 0
Кунде Жюль 4 0
Тер Штеген Марк-Андре 3 0
Фелиш Жоау 3 0
Педри 3 0
Кубарси Пау 3 0
Торрес Ферран 2 0
Лопес Фермин 2 0
Ямаль Ламин 2 0
Гарсия Эрик 1 0
Бальде Алехандро 1 0
Гиу Марк 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисс Пате 10 0
Эспино Альфонсо 9 0
Гарсия Альваро Ривера 7 1
Лопес Унаи 8 0
Паласон Иси 8 0
Перес Кике 7 0
Валентин Оскар 5 1
Чаваррия Пеп 5 1
Трехо Оскар 4 1
Мумин Абдул 4 1
Лежён Флорьян 5 0
Рауль де Томас 5 0
Фалькао Радамель 4 0
Балью Иван 4 0
Родригес Франсиско 2 1
Эрнандес Аридане 3 0
Нтекья Ранди 3 0
Креспо Мигель 3 0
Камелло Серхио 3 0
Димитриевски Столе 2 0
Бебе Тьягу 1 0
Де Фрутос Хорхе 1 0
Ратиу Андрей 1 0

Результаты матчей

Барселона
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
72% (13)
11% (2)
17% (3)
Райо Вальекано
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

8
5
Барселона
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
33% (6)
56% (10)
Райо Вальекано
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
67% (12)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

7
15

Упущенные победы

29
17
Барселона
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (9)
39% (14)
36% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (15)
22% (8)
36% (13)
Райо Вальекано
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (8)
58% (21)
19% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
47% (17)
31% (11)

Сухие победы

10
8

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

15
15

Упущенные победы

37
22

Голы по времени матча

Забито

38
12
10 В 1-м тайме 6
28 Во 2-м тайме 6
13 Забивали первыми 5
19 Не забивали 28
2
5%
0
0%
1-15
5
13%
4
33%
16-30
3
8%
2
17%
31-45
6
16%
2
17%
46-60
7
18%
1
8%
61-75
15
39%
3
25%
76-90

Пропущено

23
18
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
5
22%
2
11%
31-45
2
9%
4
22%
46-60
4
17%
4
22%
61-75
8
35%
6
33%
76-90

Забито

33
19
14 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 8
21 Не забивали 24
5
15%
2
11%
1-15
2
6%
4
21%
16-30
7
21%
4
21%
31-45
5
15%
0
0%
46-60
7
21%
0
0%
61-75
7
21%
9
47%
76-90

Пропущено

23
24
10 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
4
17%
3
13%
1-15
3
13%
4
17%
16-30
3
13%
6
25%
31-45
5
22%
1
4%
46-60
5
22%
4
17%
61-75
3
13%
6
25%
76-90

Забито

71
31
24 В 1-м тайме 16
47 Во 2-м тайме 15
25 Забивали первыми 13
4 Не забивали 16
7
10%
2
6%
1-15
7
10%
8
26%
16-30
10
14%
6
19%
31-45
11
15%
2
6%
46-60
14
20%
1
3%
61-75
22
31%
12
39%
76-90

Пропущено

46
42
19 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 25
9 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 22
6
13%
3
7%
1-15
5
11%
6
14%
16-30
8
17%
8
19%
31-45
7
15%
5
12%
46-60
9
20%
8
19%
61-75
11
24%
12
29%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Альмерия - Барселона 0:2 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Жирона - Барселона 4:2 Барселона - Валенсия 4:2
Реал Мадрид - Барселона 3:2 Барселона - ПСЖ 1:4 Кадис - Барселона 0:1 ПСЖ - Барселона 2:3 Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико М - Барселона 0:3 Барселона - Наполи 3:1 Барселона - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Барселона 0:0 Барселона - Хетафе 4:0 Наполи - Барселона 1:1 Сельта - Барселона 1:2 Барселона - Гранада 3:3 Алавес - Барселона 1:3 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Вильярреал 3:5
Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Райо Вальекано - Гранада 2:1 Валенсия - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Альмерия 0:1 Вильярреал - Райо Вальекано 3:0
Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Сельта - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Бетис 2:0 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Кадис 1:1 Жирона - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Севилья 1:2 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Уэска - Райо Вальекано 0:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:2

Результаты матчей

Барселона
Райо Вальекано

Точный счет

1:0
6 раз 33%
2:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
6 раз 33%

Точный счет

1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
5 раз 28%
0:2
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 44%
1
4 раза 22%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
0
11 раз 61%
2
4 раза 22%
1
3 раза 17%

Точный счет

1:0
6 раз 17%
1:2
4 раза 11%
3:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:0
7 раз 19%
0:2
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:7
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 33%
1
11 раз 31%
3
6 раз 17%
4
4 раза 11%
0
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
17 раз 47%
2
10 раз 28%
1
9 раз 25%

Тоталы голов в матче

Барселона
Райо Вальекано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
1.5
Больше Меньше
6
12
7
11
2.5
3
15
3.5
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
7
11
12
6
1.5
4
14
4
14
2.5
2
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
34
2
0.5
Больше Меньше
19
17
23
13
1.5
10
26
11
25
2.5
5
31
3.5
1
35
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 36 29 6 1 83 - 22 93
2.
Барселона
 Заявка 36 24 7 5 74 - 43 79
3.
Жирона
 Заявка 36 23 6 7 75 - 45 75
4.
Атлетико М
 Заявка 36 23 4 9 67 - 39 73
5.
Атлетик Б
 Заявка 36 17 11 8 58 - 37 62
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 36 15 12 9 49 - 37 57
7.
Бетис
 Заявка 36 14 14 8 48 - 43 56
8.
Вильярреал
 Заявка 36 14 9 13 60 - 60 51
9.
Валенсия
 Заявка 36 13 9 14 37 - 40 48
10.
Хетафе
 Заявка 36 10 13 13 41 - 51 43
11.
Алавес
 Заявка 36 11 9 16 34 - 45 42
12.
Осасуна
 Заявка 36 11 8 17 40 - 54 41
13.
Севилья
 Заявка 36 10 11 15 47 - 50 41
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 36 10 8 18 32 - 46 38
15.
Райо Вальекано
 Заявка 36 8 14 14 29 - 44 38
16.
Сельта
 Заявка 36 9 10 17 42 - 54 37
17.
Мальорка
 Заявка 36 7 15 14 29 - 41 36
18.
Кадис
 Заявка 36 6 14 16 25 - 49 32
19.
Гранада
 Заявка 36 4 9 23 37 - 70 21
20.
Альмерия
 Заявка 36 2 11 23 35 - 72 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 18 16 2 0 48 - 9 50
2.
Атлетико М
 Заявка 18 16 1 1 41 - 18 49
3.
Жирона
 Заявка 18 14 2 2 46 - 20 44
4.
Барселона
 Заявка 18 14 1 3 40 - 21 43
5.
Атлетик Б
 Заявка 18 11 6 1 40 - 18 39
6.
Бетис
 Заявка 18 9 7 2 27 - 17 34
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 8 6 4 26 - 18 30
8.
Валенсия
 Заявка 18 8 6 4 19 - 11 30
9.
Хетафе
 Заявка 18 8 5 5 19 - 20 29
10.
Алавес
 Заявка 18 8 4 6 22 - 19 28
11.
Вильярреал
 Заявка 18 7 4 7 32 - 28 25
12.
Мальорка
 Заявка 18 6 7 5 15 - 14 25
13.
Севилья
 Заявка 18 6 5 7 26 - 25 23
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 18 6 5 7 19 - 19 23
15.
Сельта
 Заявка 18 6 5 7 19 - 21 23
16.
Кадис
 Заявка 18 5 8 5 16 - 19 23
17.
Осасуна
 Заявка 18 6 4 8 18 - 25 22
18.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 8 6 18 - 25 20
19.
Гранада
 Заявка 18 4 6 8 23 - 30 18
20.
Альмерия
 Заявка 18 0 8 10 16 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 18 13 4 1 35 - 13 43
2.
Барселона
 Заявка 18 10 6 2 34 - 22 36
3.
Жирона
 Заявка 18 9 4 5 29 - 25 31
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 7 6 5 23 - 19 27
5.
Вильярреал
 Заявка 18 7 5 6 28 - 32 26
6.
Атлетико М
 Заявка 18 7 3 8 26 - 21 24
7.
Атлетик Б
 Заявка 18 6 5 7 18 - 19 23
8.
Бетис
 Заявка 18 5 7 6 21 - 26 22
9.
Осасуна
 Заявка 18 5 4 9 22 - 29 19
10.
Валенсия
 Заявка 18 5 3 10 18 - 29 18
11.
Севилья
 Заявка 18 4 6 8 21 - 25 18
12.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 6 8 11 - 19 18
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 18 4 3 11 13 - 27 15
14.
Сельта
 Заявка 18 3 5 10 23 - 33 14
15.
Алавес
 Заявка 18 3 5 10 12 - 26 14
16.
Хетафе
 Заявка 18 2 8 8 22 - 31 14
17.
Мальорка
 Заявка 18 1 8 9 14 - 27 11
18.
Альмерия
 Заявка 18 2 3 13 19 - 37 9
19.
Кадис
 Заявка 18 1 6 11 9 - 30 9
20.
Гранада
 Заявка 18 0 3 15 14 - 40 3
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 20 (7)
Вильярреал Сорлот Александр 19 (6)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 19 (6)
Барселона Левандовски Роберт 17 (8)
Атлетико М Гризманн Антуан 16 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 17
Хетафе Дьене Даконам 1 13
Кадис Алькарас Рубен 14
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 13
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Райо Вальекано от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 мая 2024, осталось 2 дня 7 часов 47 минут.



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    • Прогнозы 47
    Барселона 100% (47)
    X 0% (0)
    Райо Вальекано 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Райо Вальекано
    1.28
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    6.50
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    6.30
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    Прогнозы на матч Барселона - Райо Вальекано

    Исход игры
    Барселона
    100% (49)
    Ничья
    0% (0)
    Райо Вальекано
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.04% (16)
    Меньше
    65.96% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    21.28% (10)
    Нет
    78.72% (37)
    Популярный счёт
    2:0 Барселона
    57.1% (28)
    2:1 Барселона
    12.2% (6)
    3:0 Барселона
    10.2% (5)
    3:1 Барселона
    6.1% (3)
    1:0 Барселона
    6.1% (3)
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