Тур: 37. Стадион: Олимпийский стадион Льюиса Компаниса.
Позже
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Главный тренер: Хави Эрнандес
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Главный тренер: Перес Иньиго
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История личных встреч
Барселона
Райо Вальекано
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
21.4%
12 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
18 матчей
72.2%
11.1%
16.7%
13 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
30
Голов в среднем за матч
3.38
3
Среднее время на гол
26
30
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
0.8
0.75
Среднее время на гол
112
120
Всего голов
35
36
Голов в среднем за матч
1.94
2
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
Среднее время на гол
46
45
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|17 (4)
|0.47
|Фелиш Жоау
|7
|0.19
|Торрес Ферран
|7
|0.19
|Лопес Фермин
|7
|0.19
|Рафинья Диас
|6 (1)
|0.17
|Гюндоган Илкай
|5 (1)
|0.14
|Ямаль Ламин
|5
|0.14
|Роберто Серхи
|3
|0.08
|Канселу Жоау
|2
|0.06
|Кристенсен Андреас
|2
|0.06
|Педри
|2
|0.06
|Де Йонг Френки
|2
|0.06
|Роке Витор
|2
|0.06
|Кунде Жюль
|1
|0.03
|Араухо Рональд
|1
|0.03
|Гави
|1
|0.03
|Гиу Марк
|1
|0.03
|Форт Эктор
|0
|0
|Ромеу Ориоль
|0
|0
|Бальде Алехандро
|0
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Альваро Ривера
|6
|0.17
|Паласон Иси
|4 (2)
|0.11
|Лежён Флорьян
|3
|0.08
|Камелло Серхио
|3
|0.08
|Де Фрутос Хорхе
|2
|0.06
|Бебе Тьягу
|2 (1)
|0.06
|Лопес Унаи
|1
|0.03
|Рауль де Томас
|1 (1)
|0.03
|Чаваррия Пеп
|1
|0.03
|Нтекья Ранди
|1 (1)
|0.03
|Мумин Абдул
|1
|0.03
|Сисс Пате
|1
|0.03
|Перес Кике
|1
|0.03
|Валентин Оскар
|1
|0.03
|Фалькао Радамель
|1 (1)
|0.03
|Балью Иван
|0
|0
|Эспино Альфонсо
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хави Эрнандес
|6
|2
|Де Йонг Френки
|7
|0
|Араухо Рональд
|6
|0
|Левандовски Роберт
|5
|0
|Гюндоган Илкай
|5
|0
|Иньиго Мартинес
|5
|0
|Канселу Жоау
|5
|0
|Гави
|5
|0
|Рафинья Диас
|3
|1
|Роке Витор
|3
|1
|Ромеу Ориоль
|4
|0
|Роберто Серхи
|4
|0
|Кристенсен Андреас
|4
|0
|Кунде Жюль
|4
|0
|Тер Штеген Марк-Андре
|3
|0
|Фелиш Жоау
|3
|0
|Педри
|3
|0
|Кубарси Пау
|3
|0
|Торрес Ферран
|2
|0
|Лопес Фермин
|2
|0
|Ямаль Ламин
|2
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
|Гиу Марк
|1
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисс Пате
|10
|0
|Эспино Альфонсо
|9
|0
|Гарсия Альваро Ривера
|7
|1
|Лопес Унаи
|8
|0
|Паласон Иси
|8
|0
|Перес Кике
|7
|0
|Валентин Оскар
|5
|1
|Чаваррия Пеп
|5
|1
|Трехо Оскар
|4
|1
|Мумин Абдул
|4
|1
|Лежён Флорьян
|5
|0
|Рауль де Томас
|5
|0
|Фалькао Радамель
|4
|0
|Балью Иван
|4
|0
|Родригес Франсиско
|2
|1
|Эрнандес Аридане
|3
|0
|Нтекья Ранди
|3
|0
|Креспо Мигель
|3
|0
|Камелло Серхио
|3
|0
|Димитриевски Столе
|2
|0
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0
|Ратиу Андрей
|1
|0
Результаты матчей
Барселона
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
72% (13)
11% (2)
17% (3)
Райо Вальекано
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Сухие победы
10
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
8
5
Барселона
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
33% (6)
56% (10)
Райо Вальекано
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
67% (12)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
7
15
Упущенные победы
29
17
Барселона
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (9)
39% (14)
36% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (15)
22% (8)
36% (13)
Райо Вальекано
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (8)
58% (21)
19% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
47% (17)
31% (11)
Сухие победы
10
8
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
15
15
Упущенные победы
37
22
Голы по времени матча
Забито
38
12
10 В 1-м тайме 6
28 Во 2-м тайме 6
13 Забивали первыми 5
19 Не забивали 28
2
5%
0
0%
1-15
5
13%
4
33%
16-30
3
8%
2
17%
31-45
6
16%
2
17%
46-60
7
18%
1
8%
61-75
15
39%
3
25%
76-90
Пропущено
23
18
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
5
22%
2
11%
31-45
2
9%
4
22%
46-60
4
17%
4
22%
61-75
8
35%
6
33%
76-90
Забито
33
19
14 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 8
21 Не забивали 24
5
15%
2
11%
1-15
2
6%
4
21%
16-30
7
21%
4
21%
31-45
5
15%
0
0%
46-60
7
21%
0
0%
61-75
7
21%
9
47%
76-90
Пропущено
23
24
10 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
4
17%
3
13%
1-15
3
13%
4
17%
16-30
3
13%
6
25%
31-45
5
22%
1
4%
46-60
5
22%
4
17%
61-75
3
13%
6
25%
76-90
Забито
71
31
24 В 1-м тайме 16
47 Во 2-м тайме 15
25 Забивали первыми 13
4 Не забивали 16
7
10%
2
6%
1-15
7
10%
8
26%
16-30
10
14%
6
19%
31-45
11
15%
2
6%
46-60
14
20%
1
3%
61-75
22
31%
12
39%
76-90
Пропущено
46
42
19 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 25
9 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 22
6
13%
3
7%
1-15
5
11%
6
14%
16-30
8
17%
8
19%
31-45
7
15%
5
12%
46-60
9
20%
8
19%
61-75
11
24%
12
29%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Альмерия - Барселона 0:2 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Жирона - Барселона 4:2 Барселона - Валенсия 4:2
Реал Мадрид - Барселона 3:2 Барселона - ПСЖ 1:4 Кадис - Барселона 0:1 ПСЖ - Барселона 2:3 Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико М - Барселона 0:3 Барселона - Наполи 3:1 Барселона - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Барселона 0:0 Барселона - Хетафе 4:0 Наполи - Барселона 1:1 Сельта - Барселона 1:2 Барселона - Гранада 3:3 Алавес - Барселона 1:3 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Вильярреал 3:5
Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Райо Вальекано - Гранада 2:1 Валенсия - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Альмерия 0:1 Вильярреал - Райо Вальекано 3:0
Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Сельта - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Бетис 2:0 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Кадис 1:1 Жирона - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Севилья 1:2 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Уэска - Райо Вальекано 0:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:2
Результаты матчей
Барселона
Райо Вальекано
Точный счет
1:0
6 раз 33%
2:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
6 раз 33%
Точный счет
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
5 раз 28%
0:2
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 44%
1
4 раза 22%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
0
11 раз 61%
2
4 раза 22%
1
3 раза 17%
Точный счет
1:0
6 раз 17%
1:2
4 раза 11%
3:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:0
7 раз 19%
0:2
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:7
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 33%
1
11 раз 31%
3
6 раз 17%
4
4 раза 11%
0
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
17 раз 47%
2
10 раз 28%
1
9 раз 25%
Тоталы голов в матче
Барселона
Райо Вальекано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
612
711
315
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
711
126
414
414
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
342
Больше Меньше
1917
2313
1026
1125
531
135
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|29
|6
|1
|83 - 22
|93
|2.
|Заявка
|36
|24
|7
|5
|74 - 43
|79
|3.
|Заявка
|36
|23
|6
|7
|75 - 45
|75
|4.
|Заявка
|36
|23
|4
|9
|67 - 39
|73
|5.
|Заявка
|36
|17
|11
|8
|58 - 37
|62
|6.
|Заявка
|36
|15
|12
|9
|49 - 37
|57
|7.
|Заявка
|36
|14
|14
|8
|48 - 43
|56
|8.
|Заявка
|36
|14
|9
|13
|60 - 60
|51
|9.
|Заявка
|36
|13
|9
|14
|37 - 40
|48
|10.
|Заявка
|36
|10
|13
|13
|41 - 51
|43
|11.
|Заявка
|36
|11
|9
|16
|34 - 45
|42
|12.
|Заявка
|36
|11
|8
|17
|40 - 54
|41
|13.
|Заявка
|36
|10
|11
|15
|47 - 50
|41
|14.
|Заявка
|36
|10
|8
|18
|32 - 46
|38
|15.
|Заявка
|36
|8
|14
|14
|29 - 44
|38
|16.
|Заявка
|36
|9
|10
|17
|42 - 54
|37
|17.
|Заявка
|36
|7
|15
|14
|29 - 41
|36
|18.
|Заявка
|36
|6
|14
|16
|25 - 49
|32
|19.
|Заявка
|36
|4
|9
|23
|37 - 70
|21
|20.
|Заявка
|36
|2
|11
|23
|35 - 72
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|2
|0
|48 - 9
|50
|2.
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|41 - 18
|49
|3.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|46 - 20
|44
|4.
|Заявка
|18
|14
|1
|3
|40 - 21
|43
|5.
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|40 - 18
|39
|6.
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|27 - 17
|34
|7.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|26 - 18
|30
|8.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|19 - 11
|30
|9.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|19 - 20
|29
|10.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|22 - 19
|28
|11.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|32 - 28
|25
|12.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|15 - 14
|25
|13.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|26 - 25
|23
|14.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 19
|23
|15.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|16.
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|16 - 19
|23
|17.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|18 - 25
|22
|18.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 25
|20
|19.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 30
|18
|20.
|Заявка
|18
|0
|8
|10
|16 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|35 - 13
|43
|2.
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|34 - 22
|36
|3.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|29 - 25
|31
|4.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|23 - 19
|27
|5.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|28 - 32
|26
|6.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 21
|24
|7.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|18 - 19
|23
|8.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|21 - 26
|22
|9.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|22 - 29
|19
|10.
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|18 - 29
|18
|11.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 25
|18
|12.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|11 - 19
|18
|13.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|13 - 27
|15
|14.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|23 - 33
|14
|15.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|12 - 26
|14
|16.
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|22 - 31
|14
|17.
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|14 - 27
|11
|18.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|19 - 37
|9
|19.
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|9 - 30
|9
|20.
|Заявка
|18
|0
|3
|15
|14 - 40
|3
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|Жирона
|Довбик Артём
|20 (7)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|19 (6)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|19 (6)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|17 (8)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|16 (6)
|Кадис
|Алехо Иван
|17
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 13
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|13
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 11
Прогнозы на матч Барселона - Райо Вальекано
Исход игры
Барселона
100% (49)
Ничья
0% (0)
Райо Вальекано
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
34.04% (16)
Меньше
65.96% (31)
Обе команды забьют
Да
21.28% (10)
Нет
78.72% (37)
Популярный счёт
2:0 Барселона
57.1% (28)
2:1 Барселона
12.2% (6)
3:0 Барселона
10.2% (5)
3:1 Барселона
6.1% (3)
1:0 Барселона
6.1% (3)
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