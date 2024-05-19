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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Куадра Гильермо
Валенсия
0:0
Первый тайм: 30'
Жирона
0'
26' Желтая карточка
Фулкье Димитри

Ход матча

26'
Фулкье Димитри
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Прогнозы 117
Валенсия 17.9% (21)
X 40.2% (47)
Жирона 41.9% (49)
Все прогнозы
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Валенсия
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Мамардашвили
Георгий
20
Фулкье
Димитри
3
Москера
Кристиан
15
Озкаджар
Дженк
34
Гасиоровски
Ярек
16
Ногуэроль
Диего
Лопес
18
Пепелу
8
Герра
Хавьер
7
Каньос
Серхи
9
Дуро
Уго
22
Мари
Альберто
13
Гассанига
Пауло
4
Мартинес
Арнау
25
Гарсия
Эрик
5
Давид
Лопес
17
Блинд
Дэйли
21
Эррера
Янгель
14
Гарсия
Алеш
8
Цыганков
Виктор
23
Мартин
Иван
16
Савио
III
9
Довбик
Артём
Валенсия
4-4-2
Жирона
4-2-3-1

История личных встреч

Валенсия
Жирона

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:0
П
2:3
П
0:1
П
0:1
П
2:1

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.67

Среднее время на гол

72
135

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.14
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
90

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 13 0.35
Пепелу 6 (6) 0.16
Герра Хавьер 4 0.11
Ногуэроль Диего Лопес 3 0.08
Яремчук Роман 3 0.08
Алмейда Андре IV 2 0.05
Перес Фран 1 0.03
Гайя Хосе 1 0.03
Каньос Серхи 1 0.03
Васкес Хесус 1 0.03
Дьякаби Муктар 1 0.03
Гильямон Уго 1 0.03
Корреа Тьерри 0 0
Гонсалес Уго 0 0
Амалла Селим 0 0
Мари Альберто 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 20 (5) 0.54
Савио III 8 0.22
Стуани Кристиан 8 0.22
Порту Кристиан 7 0.19
Цыганков Виктор 6 0.16
Мартин Иван 5 0.14
Эррера Янгель 5 0.14
Гарсия Эрик 4 0.11
Гарсия Алеш 3 0.08
Давид Лопес 3 0.08
Гутьеррес Мигель 2 0.05
Фернандес Валери 2 0.05
Коуто Ян 1 0.03
Блинд Дэйли 1 0.03
Мартинес Арнау 0 0
Торре Пабло 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гильямон Уго 7 0
Габриэль Паулиста 5 1
Дьякаби Муктар 6 0
Амалла Селим 4 1
Корреа Тьерри 3 1
Мамардашвили Георгий 3 1
Герра Хавьер 3 1
Гайя Хосе 4 0
Перес Фран 4 0
Пепелу 4 0
Дуро Уго 4 0
Бараха Рубен 2 0
Фулкье Димитри 2 0
Яремчук Роман 2 0
Озкаджар Дженк 2 0
Ногуэроль Диего Лопес 2 0
Москера Кристиан 2 0
Васкес Хесус 1 0
Каньос Серхи 1 0
Гонсалес Петер 1 0
Гасиоровски Ярек 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Янгель 9 0
Коуто Ян 7 0
Гарсия Алеш 5 1
Стуани Кристиан 6 0
Блинд Дэйли 6 0
Савио III 5 0
Мартин Иван 5 0
Мартинес Арнау 5 0
Гутьеррес Мигель 4 0
Хуанпе Хуан 4 0
Мичел Мигель 2 1
Давид Лопес 3 0
Гассанига Пауло 2 0
Порту Кристиан 2 0
Довбик Артём 2 0
Гарсия Эрик 2 0
Хуан Карлос Мартин 1 0
Фернандес Валери 1 0
Кебе Ибрахима 1 0
Торре Пабло 1 0

Результаты матчей

Валенсия
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
67% (12)
17% (3)
Жирона
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
17% (3)
67% (12)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

2
9

Упущенные победы

5
7
Валенсия
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Жирона
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

21
4

Упущенные победы

14
46
Валенсия
66.7%
33.3%
18 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (13)
47% (17)
17% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (12)
44% (16)
22% (8)
Жирона
36.7%
63.3%
11 побед 19 поражений
Первый тайм
22% (8)
39% (14)
39% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
22% (8)
47% (17)

Сухие победы

13
5

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

23
13

Упущенные победы

19
53

Голы по времени матча

Забито

19
29
12 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 10
24 Не забивали 22
4
21%
3
10%
1-15
5
26%
5
17%
16-30
3
16%
6
21%
31-45
2
11%
5
17%
46-60
4
21%
5
17%
61-75
1
5%
5
17%
76-90

Пропущено

11
25
4 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 14
0
0%
5
20%
1-15
2
18%
2
8%
16-30
2
18%
6
24%
31-45
2
18%
6
24%
46-60
2
18%
2
8%
61-75
3
27%
4
16%
76-90

Забито

19
46
7 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 25
8 Забивали первыми 10
24 Не забивали 21
3
16%
7
15%
1-15
2
11%
5
11%
16-30
2
11%
9
20%
31-45
3
16%
6
13%
46-60
4
21%
7
15%
61-75
5
26%
12
26%
76-90

Пропущено

28
20
9 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
3
11%
5
25%
1-15
2
7%
3
15%
16-30
4
14%
3
15%
31-45
7
25%
3
15%
46-60
2
7%
2
10%
61-75
10
36%
4
20%
76-90

Забито

38
75
19 В 1-м тайме 35
19 Во 2-м тайме 40
17 Забивали первыми 20
12 Не забивали 7
7
18%
10
13%
1-15
7
18%
10
13%
16-30
5
13%
15
20%
31-45
5
13%
11
15%
46-60
8
21%
12
16%
61-75
6
16%
17
23%
76-90

Пропущено

39
45
13 В 1-м тайме 24
26 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 25
3
8%
10
22%
1-15
4
10%
5
11%
16-30
6
15%
9
20%
31-45
9
23%
9
20%
46-60
4
10%
4
9%
61-75
13
33%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Реал Сосьедад - Валенсия 1:0 Валенсия - Райо Вальекано 0:0 Валенсия - Алавес 0:1 Барселона - Валенсия 4:2
Валенсия - Бетис 1:2 Осасуна - Валенсия 0:1 Гранада - Валенсия 0:1 Валенсия - Мальорка 0:0 Вильярреал - Валенсия 1:0 Валенсия - Хетафе 1:0 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Валенсия - Севилья 0:0 Лас-Пальмас - Валенсия 2:0 Валенсия - Альмерия 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Сельта 1:3 Кадис - Валенсия 1:4 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Вильярреал 3:1
Жирона
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Жирона - Вильярреал 0:1 Алавес - Жирона 2:2 Жирона - Барселона 4:2 Лас-Пальмас - Жирона 0:2
Жирона - Кадис 4:1 Атлетико М - Жирона 3:1 Жирона - Бетис 3:2 Хетафе - Жирона 1:0 Жирона - Осасуна 2:0 Мальорка - Жирона 1:0 Жирона - Райо Вальекано 3:0 Атлетик Б - Жирона 3:2 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Жирона 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Жирона - Севилья 5:1 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Альмерия - Жирона 0:0 Эльче - Жирона 0:2

Результаты матчей

Валенсия
Жирона

Точный счет

0:0
4 раза 22%
1:0
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
1
3 раза 17%
4
3 раза 17%
5
3 раза 17%
2
2 раза 11%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
2:4
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
4
1 раз 6%
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
4
3 раза 17%

Точный счет

1:0
8 раз 22%
0:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
4 раза 11%
2:4
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
3:2
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 36%
1
13 раз 36%
2
7 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
8 раз 22%
2
8 раз 22%
0
7 раз 19%
4
6 раз 17%
3
4 раза 11%
5
3 раза 8%

Тоталы голов в матче

Валенсия
Жирона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
15
3
5
13
1.5
12
6
2
16
2.5
10
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
14
4
5
13
1.5
9
9
1
17
2.5
3
15
1
17
3.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
13
0.5
Больше Меньше
29
7
10
26
1.5
21
15
3
33
2.5
13
23
1
35
3.5
9
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 1:0 Заявка 37 30 6 1 84 - 22 96
2.
Барселона
 1:0 Заявка 37 25 7 5 75 - 43 82
3.
Жирона
 0:0 Заявка 37 23 7 7 75 - 45 76
4.
Атлетико М
 0:1 Заявка 37 23 4 10 67 - 40 73
5.
Атлетик Б
 2:0 Заявка 37 18 11 8 60 - 37 65
6.
Реал Сосьедад
 1:0 Заявка 37 16 12 9 50 - 37 60
7.
Бетис
 0:1 Заявка 37 14 14 9 48 - 44 56
8.
Вильярреал
 0:1 Заявка 37 14 9 14 60 - 61 51
9.
Валенсия
 0:0 Заявка 37 13 10 14 37 - 40 49
10.
Алавес
 Заявка 37 12 9 16 35 - 45 45
11.
Осасуна
 1:0 Заявка 37 12 8 17 41 - 54 44
12.
Хетафе
 Заявка 37 10 13 14 41 - 52 43
13.
Севилья
 0:2 Заявка 37 10 11 16 47 - 52 41
14.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 37 10 9 18 32 - 46 39
15.
Сельта
 0:0 Заявка 37 9 11 17 42 - 54 38
16.
Райо Вальекано
 0:1 Заявка 37 8 14 15 29 - 45 38
17.
Мальорка
 0:0 Заявка 37 7 16 14 29 - 41 37
18.
Кадис
 0:0 Заявка 37 6 15 16 25 - 49 33
19.
Гранада
 0:0 Заявка 37 4 10 23 37 - 70 22
20.
Альмерия
 0:0 Заявка 37 2 12 23 35 - 72 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 1:0 Заявка 18 16 2 0 48 - 9 50
2.
Атлетико М
 0:1 Заявка 19 16 1 2 41 - 19 49
3.
Барселона
 1:0 Заявка 19 15 1 3 41 - 21 46
4.
Жирона
 0:0 Заявка 18 14 2 2 46 - 20 44
5.
Атлетик Б
 2:0 Заявка 19 12 6 1 42 - 18 42
6.
Бетис
 0:1 Заявка 19 9 7 3 27 - 18 34
7.
Алавес
 Заявка 19 9 4 6 23 - 19 31
8.
Валенсия
 0:0 Заявка 19 8 7 4 19 - 11 31
9.
Реал Сосьедад
 1:0 Заявка 18 8 6 4 26 - 18 30
10.
Хетафе
 Заявка 18 8 5 5 19 - 20 29
11.
Мальорка
 0:0 Заявка 19 6 8 5 15 - 14 26
12.
Вильярреал
 0:1 Заявка 19 7 4 8 32 - 29 25
13.
Кадис
 0:0 Заявка 19 5 9 5 16 - 19 24
14.
Севилья
 0:2 Заявка 18 6 5 7 26 - 25 23
15.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 18 6 5 7 19 - 19 23
16.
Сельта
 0:0 Заявка 18 6 5 7 19 - 21 23
17.
Осасуна
 1:0 Заявка 18 6 4 8 18 - 25 22
18.
Райо Вальекано
 0:1 Заявка 18 4 8 6 18 - 25 20
19.
Гранада
 0:0 Заявка 19 4 7 8 23 - 30 19
20.
Альмерия
 0:0 Заявка 18 0 8 10 16 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 1:0 Заявка 19 14 4 1 36 - 13 46
2.
Барселона
 1:0 Заявка 18 10 6 2 34 - 22 36
3.
Жирона
 0:0 Заявка 19 9 5 5 29 - 25 32
4.
Реал Сосьедад
 1:0 Заявка 19 8 6 5 24 - 19 30
5.
Вильярреал
 0:1 Заявка 18 7 5 6 28 - 32 26
6.
Атлетико М
 0:1 Заявка 18 7 3 8 26 - 21 24
7.
Атлетик Б
 2:0 Заявка 18 6 5 7 18 - 19 23
8.
Бетис
 0:1 Заявка 18 5 7 6 21 - 26 22
9.
Осасуна
 1:0 Заявка 19 6 4 9 23 - 29 22
10.
Валенсия
 0:0 Заявка 18 5 3 10 18 - 29 18
11.
Севилья
 0:2 Заявка 19 4 6 9 21 - 27 18
12.
Райо Вальекано
 0:1 Заявка 19 4 6 9 11 - 20 18
13.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 19 4 4 11 13 - 27 16
14.
Сельта
 0:0 Заявка 19 3 6 10 23 - 33 15
15.
Алавес
 Заявка 18 3 5 10 12 - 26 14
16.
Хетафе
 Заявка 19 2 8 9 22 - 32 14
17.
Мальорка
 0:0 Заявка 18 1 8 9 14 - 27 11
18.
Альмерия
 0:0 Заявка 19 2 4 13 19 - 37 10
19.
Кадис
 0:0 Заявка 18 1 6 11 9 - 30 9
20.
Гранада
 0:0 Заявка 18 0 3 15 14 - 40 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 20 (7)
Вильярреал Сорлот Александр 19 (6)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 19 (6)
Барселона Левандовски Роберт 18 (8)
Атлетико М Гризманн Антуан 16 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 17
Хетафе Дьене Даконам 1 13
Кадис Алькарас Рубен 14
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 13
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 27'
    Алеш Гарсия со штрафного направляет мяч на дальнюю штангу, однако снаряд улетает за пределы поля, никого не коснувшись.
  • Желтая карточка
    26'
    Первая желтая карточка у нас - Фулкье наказан за фол против Савио на правом фланге обороны.
  • Опасный момент
    25'
    Канос обокрал на краю штрафной Мартинеса и пробил с острого угла, однако Гассанига спасает свои ворота!
  • 24'
    Давид Лопес после навеса со штрафного пробивает в падении головой в направлении дальнего угла, однако не попадает в створ.
  • Фол, нарушение
    23'
    Озкаджар цепляет неподалеку от своей штрафной площади Савио, перспективный "стандарт" зарабатывает "Жирона".
  • Угловой
    22'
    Угловой с левого фланга подает Цыганков, однако Мамардашвили забирает мяч на выходе на дальней штанге.
  • 20'
    В спокойном ключе проходят последние минуты, удалось немного наладить игру в обороне "Валенсии".
  • 18'
    Эррера обокрал соперника на чужой половине поля и покатил в штрафную на Савио, но защитник в подкате не пустил бразильца к мячу.
  • Офсайд
    17'
    Удар Довбика с 14 метров успевают заблокировать защитники "Валенсии", плюс у украинца опять зафиксирован офсайд.
  • Судья
    16'
    Падение Дуро в чужой штрафной площади арбитр оставляет без внимания, вторым темпом Канос пробил с дальней дистанции - Гассанига справился.
  • 15'
    Пытается потихоньку "Валенсия" переломить ход встречи, давление "Жироны" в начале встречи было чересчур мощным.
  • 14'
    Атака хозяев завершается подачей Ногуэроля с правого фланга - разминка для Гассаниги.
  • 13'
    Мартинес исполнил передачу к чужой штрафной, Эррера пытался остановить мяч в падении, но в итоге не смог этого сделать.
  • 12'
    Эррера после передачи Цыганкова пробивает с линии штрафной крайне неудачно, не попав как следует по мячу.
  • 11'
    Савио исполняет подачу с левого фланга, однако мяч улетает за ворота Мамардашвили.
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    • Офсайд
      10'
      В продолжение атаки Довбик попытался зацепиться за мяч в чужой штрафной, однако у Артёма зафиксирован офсайд.
    • Опасный момент
      9'
      Цыганков отмечается ударом из-за пределов штрафной площади, однако ближняя штанга спасает ворота Мамардашвили!
    • 8'
      Напомним, что в матче первого круга "Жирона" добилась волевой победы - Дуро вывел "Валенсию" вперед в начале второго тайма, но дубль вышедшего на замену Стуани принес каталонцам 3 очка.
    • 7'
      Еще одна атака гостей развивается через правый фланг, откуда простреливает Цыганков - оборона "Валенсии" справляется.
    • Опасный момент
      6'
      Давид Лопес из центрального круга попытался забросить мяч за шиворот Мамардашвили, снаряд просвистел в сантиметрах над перекладиной!
    • Офсайд
      5'
      Зато Артём Довбик продолжает сражение за "Золотую бутсу", сейчас украинский бомбардир гостей оказался в положении "вне игры" на правом фланге атаки.
    • 4'
      "Валенсия", в свою очередь, идет на девятой позиции без шансов добраться до еврокубковых позиций. В последних пяти матчах "летучие мыши" набрали лишь одно очко.
    • 3'
      Если "Барселона" сегодня наберет не меньше очков, чем "Жирона", то обеспечит себе вторую позицию за тур до конца. А начало уже положено - Левандовски забил на третьей минуте.
    • 2'
      Отметим, что "Жирона" упустила инициативу в борьбе за второе место, сначала потеряв 2 очка в игре с "Алавесом" (2:2), а потом с минимальным счётом уступив дома "Вильярреалу".
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mestalla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 59 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Валенсия 0:0 Жирона

    Исход игры
    Валенсия
    17.9% (21)
    Ничья
    40.2% (47)
    Жирона
    41.9% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.87% (50)
    Меньше
    54.13% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    82.57% (90)
    Нет
    17.43% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.2% (40)
    1:2 Жирона
    24.8% (29)
    0:1 Жирона
    11.1% (13)
    2:1 Валенсия
    9.4% (11)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    1:3 Жирона
    2.6% (3)
    1:0 Валенсия
    2.6% (3)
    2:3 Жирона
    1.7% (2)
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