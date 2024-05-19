В спокойном ключе проходят последние минуты, удалось немного наладить игру в обороне "Валенсии".

Угловой с левого фланга подает Цыганков, однако Мамардашвили забирает мяч на выходе на дальней штанге.

Давид Лопес после навеса со штрафного пробивает в падении головой в направлении дальнего угла, однако не попадает в створ.

Канос обокрал на краю штрафной Мартинеса и пробил с острого угла, однако Гассанига спасает свои ворота!

Первая желтая карточка у нас - Фулкье наказан за фол против Савио на правом фланге обороны.

Алеш Гарсия со штрафного направляет мяч на дальнюю штангу, однако снаряд улетает за пределы поля, никого не коснувшись.

Савио исполняет подачу с левого фланга, однако мяч улетает за ворота Мамардашвили.

Эррера после передачи Цыганкова пробивает с линии штрафной крайне неудачно, не попав как следует по мячу.

Мартинес исполнил передачу к чужой штрафной, Эррера пытался остановить мяч в падении, но в итоге не смог этого сделать.

Падение Дуро в чужой штрафной площади арбитр оставляет без внимания, вторым темпом Канос пробил с дальней дистанции - Гассанига справился.

Удар Довбика с 14 метров успевают заблокировать защитники "Валенсии", плюс у украинца опять зафиксирован офсайд.

Эррера обокрал соперника на чужой половине поля и покатил в штрафную на Савио, но защитник в подкате не пустил бразильца к мячу.

10' В продолжение атаки Довбик попытался зацепиться за мяч в чужой штрафной, однако у Артёма зафиксирован офсайд.

9' Цыганков отмечается ударом из-за пределов штрафной площади, однако ближняя штанга спасает ворота Мамардашвили!

8' Напомним, что в матче первого круга "Жирона" добилась волевой победы - Дуро вывел "Валенсию" вперед в начале второго тайма, но дубль вышедшего на замену Стуани принес каталонцам 3 очка.

7' Еще одна атака гостей развивается через правый фланг, откуда простреливает Цыганков - оборона "Валенсии" справляется.

6' Давид Лопес из центрального круга попытался забросить мяч за шиворот Мамардашвили, снаряд просвистел в сантиметрах над перекладиной!

5' Зато Артём Довбик продолжает сражение за "Золотую бутсу", сейчас украинский бомбардир гостей оказался в положении "вне игры" на правом фланге атаки.

4' "Валенсия", в свою очередь, идет на девятой позиции без шансов добраться до еврокубковых позиций. В последних пяти матчах "летучие мыши" набрали лишь одно очко.

3' Если "Барселона" сегодня наберет не меньше очков, чем "Жирона", то обеспечит себе вторую позицию за тур до конца. А начало уже положено - Левандовски забил на третьей минуте.

2' Отметим, что "Жирона" упустила инициативу в борьбе за второе место, сначала потеряв 2 очка в игре с "Алавесом" (2:2), а потом с минимальным счётом уступив дома "Вильярреалу".