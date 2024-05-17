Тур: 37. Стадион: Месталья.
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Главный тренер: Бараха Рубен
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Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
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История личных встреч
Валенсия
Жирона
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.25
0.67
Среднее время на гол
72
135
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.14
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
78
90
Бомбардиры внутри турнира
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуро Уго
|13
|0.36
|Пепелу
|6 (6)
|0.17
|Герра Хавьер
|4
|0.11
|Ногуэроль Диего Лопес
|3
|0.08
|Яремчук Роман
|3
|0.08
|Алмейда Андре IV
|2
|0.06
|Перес Фран
|1
|0.03
|Гайя Хосе
|1
|0.03
|Каньос Серхи
|1
|0.03
|Васкес Хесус
|1
|0.03
|Дьякаби Муктар
|1
|0.03
|Гильямон Уго
|1
|0.03
|Корреа Тьерри
|0
|0
|Гонсалес Уго
|0
|0
|Амалла Селим
|0
|0
|Мари Альберто
|0
|0
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|20 (5)
|0.56
|Савио III
|8
|0.22
|Стуани Кристиан
|8
|0.22
|Порту Кристиан
|7
|0.19
|Цыганков Виктор
|6
|0.17
|Мартин Иван
|5
|0.14
|Эррера Янгель
|5
|0.14
|Гарсия Эрик
|4
|0.11
|Гарсия Алеш
|3
|0.08
|Давид Лопес
|3
|0.08
|Гутьеррес Мигель
|2
|0.06
|Фернандес Валери
|2
|0.06
|Коуто Ян
|1
|0.03
|Блинд Дэйли
|1
|0.03
|Мартинес Арнау
|0
|0
|Торре Пабло
|0
|0
Карточки
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гильямон Уго
|7
|0
|Габриэль Паулиста
|5
|1
|Дьякаби Муктар
|6
|0
|Амалла Селим
|4
|1
|Корреа Тьерри
|3
|1
|Мамардашвили Георгий
|3
|1
|Герра Хавьер
|3
|1
|Гайя Хосе
|4
|0
|Перес Фран
|4
|0
|Пепелу
|4
|0
|Дуро Уго
|4
|0
|Бараха Рубен
|2
|0
|Фулкье Димитри
|2
|0
|Яремчук Роман
|2
|0
|Озкаджар Дженк
|2
|0
|Ногуэроль Диего Лопес
|2
|0
|Москера Кристиан
|2
|0
|Васкес Хесус
|1
|0
|Каньос Серхи
|1
|0
|Гонсалес Петер
|1
|0
|Гасиоровски Ярек
|1
|0
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррера Янгель
|9
|0
|Коуто Ян
|7
|0
|Гарсия Алеш
|5
|1
|Стуани Кристиан
|6
|0
|Блинд Дэйли
|6
|0
|Савио III
|5
|0
|Мартин Иван
|5
|0
|Мартинес Арнау
|5
|0
|Гутьеррес Мигель
|4
|0
|Хуанпе Хуан
|4
|0
|Мичел Мигель
|2
|1
|Давид Лопес
|3
|0
|Гассанига Пауло
|2
|0
|Порту Кристиан
|2
|0
|Довбик Артём
|2
|0
|Гарсия Эрик
|2
|0
|Хуан Карлос Мартин
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Кебе Ибрахима
|1
|0
|Торре Пабло
|1
|0
Результаты матчей
Валенсия
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
67% (12)
17% (3)
Жирона
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
17% (3)
67% (12)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
2
9
Упущенные победы
5
7
Валенсия
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Жирона
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
21
4
Упущенные победы
14
46
Валенсия
66.7%
33.3%
18 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (13)
47% (17)
17% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (12)
44% (16)
22% (8)
Жирона
36.7%
63.3%
11 побед 19 поражений
Первый тайм
22% (8)
39% (14)
39% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
22% (8)
47% (17)
Сухие победы
13
5
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
23
13
Упущенные победы
19
53
Голы по времени матча
Забито
19
29
12 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 10
24 Не забивали 22
4
21%
3
10%
1-15
5
26%
5
17%
16-30
3
16%
6
21%
31-45
2
11%
5
17%
46-60
4
21%
5
17%
61-75
1
5%
5
17%
76-90
Пропущено
11
25
4 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 14
0
0%
5
20%
1-15
2
18%
2
8%
16-30
2
18%
6
24%
31-45
2
18%
6
24%
46-60
2
18%
2
8%
61-75
3
27%
4
16%
76-90
Забито
19
46
7 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 25
8 Забивали первыми 10
24 Не забивали 21
3
16%
7
15%
1-15
2
11%
5
11%
16-30
2
11%
9
20%
31-45
3
16%
6
13%
46-60
4
21%
7
15%
61-75
5
26%
12
26%
76-90
Пропущено
28
20
9 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
3
11%
5
25%
1-15
2
7%
3
15%
16-30
4
14%
3
15%
31-45
7
25%
3
15%
46-60
2
7%
2
10%
61-75
10
36%
4
20%
76-90
Забито
38
75
19 В 1-м тайме 35
19 Во 2-м тайме 40
17 Забивали первыми 20
12 Не забивали 7
7
18%
10
13%
1-15
7
18%
10
13%
16-30
5
13%
15
20%
31-45
5
13%
11
15%
46-60
8
21%
12
16%
61-75
6
16%
17
23%
76-90
Пропущено
39
45
13 В 1-м тайме 24
26 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 25
3
8%
10
22%
1-15
4
10%
5
11%
16-30
6
15%
9
20%
31-45
9
23%
9
20%
46-60
4
10%
4
9%
61-75
13
33%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Валенсия
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Реал Сосьедад - Валенсия 1:0 Валенсия - Райо Вальекано 0:0 Валенсия - Алавес 0:1 Барселона - Валенсия 4:2
Валенсия - Бетис 1:2 Осасуна - Валенсия 0:1 Гранада - Валенсия 0:1 Валенсия - Мальорка 0:0 Вильярреал - Валенсия 1:0 Валенсия - Хетафе 1:0 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Валенсия - Севилья 0:0 Лас-Пальмас - Валенсия 2:0 Валенсия - Альмерия 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Сельта 1:3 Кадис - Валенсия 1:4 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Вильярреал 3:1
Жирона
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Жирона - Вильярреал 0:1 Алавес - Жирона 2:2 Жирона - Барселона 4:2 Лас-Пальмас - Жирона 0:2
Жирона - Кадис 4:1 Атлетико М - Жирона 3:1 Жирона - Бетис 3:2 Хетафе - Жирона 1:0 Жирона - Осасуна 2:0 Мальорка - Жирона 1:0 Жирона - Райо Вальекано 3:0 Атлетик Б - Жирона 3:2 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Жирона 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Жирона - Севилья 5:1 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Альмерия - Жирона 0:0 Эльче - Жирона 0:2
Результаты матчей
Валенсия
Жирона
Точный счет
0:0
4 раза 22%
1:0
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
1
3 раза 17%
4
3 раза 17%
5
3 раза 17%
2
2 раза 11%
Точный счет
1:0
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
2:4
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
4
1 раз 6%
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
4
3 раза 17%
Точный счет
1:0
8 раз 22%
0:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
4 раза 11%
2:4
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
3:2
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 36%
1
13 раз 36%
2
7 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
8 раз 22%
2
8 раз 22%
0
7 раз 19%
4
6 раз 17%
3
4 раза 11%
5
3 раза 8%
Тоталы голов в матче
Валенсия
Жирона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
153
513
126
216
108
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
144
513
99
117
315
117
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2313
Больше Меньше
297
1026
2115
333
1323
135
927
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|29
|6
|1
|83 - 22
|93
|2.
|Заявка
|36
|24
|7
|5
|74 - 43
|79
|3.
|Заявка
|36
|23
|6
|7
|75 - 45
|75
|4.
|Заявка
|36
|23
|4
|9
|67 - 39
|73
|5.
|Заявка
|36
|17
|11
|8
|58 - 37
|62
|6.
|Заявка
|36
|15
|12
|9
|49 - 37
|57
|7.
|Заявка
|36
|14
|14
|8
|48 - 43
|56
|8.
|Заявка
|36
|14
|9
|13
|60 - 60
|51
|9.
|Заявка
|36
|13
|9
|14
|37 - 40
|48
|10.
|Заявка
|36
|10
|13
|13
|41 - 51
|43
|11.
|Заявка
|36
|11
|9
|16
|34 - 45
|42
|12.
|Заявка
|36
|11
|8
|17
|40 - 54
|41
|13.
|Заявка
|36
|10
|11
|15
|47 - 50
|41
|14.
|Заявка
|36
|10
|8
|18
|32 - 46
|38
|15.
|Заявка
|36
|8
|14
|14
|29 - 44
|38
|16.
|Заявка
|36
|9
|10
|17
|42 - 54
|37
|17.
|Заявка
|36
|7
|15
|14
|29 - 41
|36
|18.
|Заявка
|36
|6
|14
|16
|25 - 49
|32
|19.
|Заявка
|36
|4
|9
|23
|37 - 70
|21
|20.
|Заявка
|36
|2
|11
|23
|35 - 72
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|2
|0
|48 - 9
|50
|2.
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|41 - 18
|49
|3.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|46 - 20
|44
|4.
|Заявка
|18
|14
|1
|3
|40 - 21
|43
|5.
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|40 - 18
|39
|6.
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|27 - 17
|34
|7.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|26 - 18
|30
|8.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|19 - 11
|30
|9.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|19 - 20
|29
|10.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|22 - 19
|28
|11.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|32 - 28
|25
|12.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|15 - 14
|25
|13.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|26 - 25
|23
|14.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 19
|23
|15.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|16.
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|16 - 19
|23
|17.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|18 - 25
|22
|18.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 25
|20
|19.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 30
|18
|20.
|Заявка
|18
|0
|8
|10
|16 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|35 - 13
|43
|2.
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|34 - 22
|36
|3.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|29 - 25
|31
|4.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|23 - 19
|27
|5.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|28 - 32
|26
|6.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 21
|24
|7.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|18 - 19
|23
|8.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|21 - 26
|22
|9.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|22 - 29
|19
|10.
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|18 - 29
|18
|11.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 25
|18
|12.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|11 - 19
|18
|13.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|13 - 27
|15
|14.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|23 - 33
|14
|15.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|12 - 26
|14
|16.
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|22 - 31
|14
|17.
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|14 - 27
|11
|18.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|19 - 37
|9
|19.
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|9 - 30
|9
|20.
|Заявка
|18
|0
|3
|15
|14 - 40
|3
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- — Вылет в Сегунду
|Жирона
|Довбик Артём
|20 (7)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|19 (6)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|19 (6)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|17 (8)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|16 (6)
|Кадис
|Алехо Иван
|17
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 13
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|13
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 11
Прогнозы на матч Валенсия - Жирона
Исход игры
Валенсия
20.8% (10)
Ничья
29.2% (14)
Жирона
50% (24)
Тотал 2.5
Больше
55.32% (26)
Меньше
44.68% (21)
Обе команды забьют
Да
78.72% (37)
Нет
21.28% (10)
Популярный счёт
1:2 Жирона
29.2% (14)
1:1 Ничья
22.9% (11)
0:1 Жирона
12.5% (6)
2:1 Валенсия
8.3% (4)
2:2 Ничья
6.3% (3)
1:3 Жирона
6.3% (3)
1:0 Валенсия
6.3% (3)
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