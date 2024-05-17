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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 37. Стадион: .
Валенсия
 
Позже
Жирона
Прогнозы 45
Валенсия 22.2% (10)
X 31.1% (14)
Жирона 46.7% (21)
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Валенсия
Ничья
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Валенсия
Жирона

История личных встреч

Валенсия
Жирона

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:0
П
2:3
П
0:1
П
0:1
П
2:1

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.67

Среднее время на гол

72
135

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.14
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
90

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 13 0.36
Пепелу 6 (6) 0.17
Герра Хавьер 4 0.11
Ногуэроль Диего Лопес 3 0.08
Яремчук Роман 3 0.08
Алмейда Андре IV 2 0.06
Перес Фран 1 0.03
Гайя Хосе 1 0.03
Каньос Серхи 1 0.03
Васкес Хесус 1 0.03
Дьякаби Муктар 1 0.03
Гильямон Уго 1 0.03
Корреа Тьерри 0 0
Гонсалес Уго 0 0
Амалла Селим 0 0
Мари Альберто 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 20 (5) 0.56
Савио III 8 0.22
Стуани Кристиан 8 0.22
Порту Кристиан 7 0.19
Цыганков Виктор 6 0.17
Мартин Иван 5 0.14
Эррера Янгель 5 0.14
Гарсия Эрик 4 0.11
Гарсия Алеш 3 0.08
Давид Лопес 3 0.08
Гутьеррес Мигель 2 0.06
Фернандес Валери 2 0.06
Коуто Ян 1 0.03
Блинд Дэйли 1 0.03
Мартинес Арнау 0 0
Торре Пабло 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гильямон Уго 7 0
Габриэль Паулиста 5 1
Дьякаби Муктар 6 0
Амалла Селим 4 1
Корреа Тьерри 3 1
Мамардашвили Георгий 3 1
Герра Хавьер 3 1
Гайя Хосе 4 0
Перес Фран 4 0
Пепелу 4 0
Дуро Уго 4 0
Бараха Рубен 2 0
Фулкье Димитри 2 0
Яремчук Роман 2 0
Озкаджар Дженк 2 0
Ногуэроль Диего Лопес 2 0
Москера Кристиан 2 0
Васкес Хесус 1 0
Каньос Серхи 1 0
Гонсалес Петер 1 0
Гасиоровски Ярек 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Янгель 9 0
Коуто Ян 7 0
Гарсия Алеш 5 1
Стуани Кристиан 6 0
Блинд Дэйли 6 0
Савио III 5 0
Мартин Иван 5 0
Мартинес Арнау 5 0
Гутьеррес Мигель 4 0
Хуанпе Хуан 4 0
Мичел Мигель 2 1
Давид Лопес 3 0
Гассанига Пауло 2 0
Порту Кристиан 2 0
Довбик Артём 2 0
Гарсия Эрик 2 0
Хуан Карлос Мартин 1 0
Фернандес Валери 1 0
Кебе Ибрахима 1 0
Торре Пабло 1 0

Результаты матчей

Валенсия
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
67% (12)
17% (3)
Жирона
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
17% (3)
67% (12)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

2
9

Упущенные победы

5
7
Валенсия
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Жирона
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

21
4

Упущенные победы

14
46
Валенсия
66.7%
33.3%
18 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (13)
47% (17)
17% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (12)
44% (16)
22% (8)
Жирона
36.7%
63.3%
11 побед 19 поражений
Первый тайм
22% (8)
39% (14)
39% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
22% (8)
47% (17)

Сухие победы

13
5

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

23
13

Упущенные победы

19
53

Голы по времени матча

Забито

19
29
12 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 10
24 Не забивали 22
4
21%
3
10%
1-15
5
26%
5
17%
16-30
3
16%
6
21%
31-45
2
11%
5
17%
46-60
4
21%
5
17%
61-75
1
5%
5
17%
76-90

Пропущено

11
25
4 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 14
0
0%
5
20%
1-15
2
18%
2
8%
16-30
2
18%
6
24%
31-45
2
18%
6
24%
46-60
2
18%
2
8%
61-75
3
27%
4
16%
76-90

Забито

19
46
7 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 25
8 Забивали первыми 10
24 Не забивали 21
3
16%
7
15%
1-15
2
11%
5
11%
16-30
2
11%
9
20%
31-45
3
16%
6
13%
46-60
4
21%
7
15%
61-75
5
26%
12
26%
76-90

Пропущено

28
20
9 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
3
11%
5
25%
1-15
2
7%
3
15%
16-30
4
14%
3
15%
31-45
7
25%
3
15%
46-60
2
7%
2
10%
61-75
10
36%
4
20%
76-90

Забито

38
75
19 В 1-м тайме 35
19 Во 2-м тайме 40
17 Забивали первыми 20
12 Не забивали 7
7
18%
10
13%
1-15
7
18%
10
13%
16-30
5
13%
15
20%
31-45
5
13%
11
15%
46-60
8
21%
12
16%
61-75
6
16%
17
23%
76-90

Пропущено

39
45
13 В 1-м тайме 24
26 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 25
3
8%
10
22%
1-15
4
10%
5
11%
16-30
6
15%
9
20%
31-45
9
23%
9
20%
46-60
4
10%
4
9%
61-75
13
33%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Реал Сосьедад - Валенсия 1:0 Валенсия - Райо Вальекано 0:0 Валенсия - Алавес 0:1 Барселона - Валенсия 4:2
Валенсия - Бетис 1:2 Осасуна - Валенсия 0:1 Гранада - Валенсия 0:1 Валенсия - Мальорка 0:0 Вильярреал - Валенсия 1:0 Валенсия - Хетафе 1:0 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Валенсия - Севилья 0:0 Лас-Пальмас - Валенсия 2:0 Валенсия - Альмерия 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Сельта 1:3 Кадис - Валенсия 1:4 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Вильярреал 3:1
Жирона
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Жирона - Вильярреал 0:1 Алавес - Жирона 2:2 Жирона - Барселона 4:2 Лас-Пальмас - Жирона 0:2
Жирона - Кадис 4:1 Атлетико М - Жирона 3:1 Жирона - Бетис 3:2 Хетафе - Жирона 1:0 Жирона - Осасуна 2:0 Мальорка - Жирона 1:0 Жирона - Райо Вальекано 3:0 Атлетик Б - Жирона 3:2 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Жирона 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Жирона - Севилья 5:1 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Альмерия - Жирона 0:0 Эльче - Жирона 0:2

Результаты матчей

Валенсия
Жирона

Точный счет

0:0
4 раза 22%
1:0
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
1
3 раза 17%
4
3 раза 17%
5
3 раза 17%
2
2 раза 11%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
2:4
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
4
1 раз 6%
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
4
3 раза 17%

Точный счет

1:0
8 раз 22%
0:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
4 раза 11%
2:4
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
3:2
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 36%
1
13 раз 36%
2
7 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
8 раз 22%
2
8 раз 22%
0
7 раз 19%
4
6 раз 17%
3
4 раза 11%
5
3 раза 8%

Тоталы голов в матче

Валенсия
Жирона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
15
3
5
13
1.5
12
6
2
16
2.5
10
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
14
4
5
13
1.5
9
9
1
17
2.5
3
15
1
17
3.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
13
0.5
Больше Меньше
29
7
10
26
1.5
21
15
3
33
2.5
13
23
1
35
3.5
9
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 36 29 6 1 83 - 22 93
2.
Барселона
 Заявка 36 24 7 5 74 - 43 79
3.
Жирона
 Заявка 36 23 6 7 75 - 45 75
4.
Атлетико М
 Заявка 36 23 4 9 67 - 39 73
5.
Атлетик Б
 Заявка 36 17 11 8 58 - 37 62
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 36 15 12 9 49 - 37 57
7.
Бетис
 Заявка 36 14 14 8 48 - 43 56
8.
Вильярреал
 Заявка 36 14 9 13 60 - 60 51
9.
Валенсия
 Заявка 36 13 9 14 37 - 40 48
10.
Хетафе
 Заявка 36 10 13 13 41 - 51 43
11.
Алавес
 Заявка 36 11 9 16 34 - 45 42
12.
Осасуна
 Заявка 36 11 8 17 40 - 54 41
13.
Севилья
 Заявка 36 10 11 15 47 - 50 41
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 36 10 8 18 32 - 46 38
15.
Райо Вальекано
 Заявка 36 8 14 14 29 - 44 38
16.
Сельта
 Заявка 36 9 10 17 42 - 54 37
17.
Мальорка
 Заявка 36 7 15 14 29 - 41 36
18.
Кадис
 Заявка 36 6 14 16 25 - 49 32
19.
Гранада
 Заявка 36 4 9 23 37 - 70 21
20.
Альмерия
 Заявка 36 2 11 23 35 - 72 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 18 16 2 0 48 - 9 50
2.
Атлетико М
 Заявка 18 16 1 1 41 - 18 49
3.
Жирона
 Заявка 18 14 2 2 46 - 20 44
4.
Барселона
 Заявка 18 14 1 3 40 - 21 43
5.
Атлетик Б
 Заявка 18 11 6 1 40 - 18 39
6.
Бетис
 Заявка 18 9 7 2 27 - 17 34
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 8 6 4 26 - 18 30
8.
Валенсия
 Заявка 18 8 6 4 19 - 11 30
9.
Хетафе
 Заявка 18 8 5 5 19 - 20 29
10.
Алавес
 Заявка 18 8 4 6 22 - 19 28
11.
Вильярреал
 Заявка 18 7 4 7 32 - 28 25
12.
Мальорка
 Заявка 18 6 7 5 15 - 14 25
13.
Севилья
 Заявка 18 6 5 7 26 - 25 23
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 18 6 5 7 19 - 19 23
15.
Сельта
 Заявка 18 6 5 7 19 - 21 23
16.
Кадис
 Заявка 18 5 8 5 16 - 19 23
17.
Осасуна
 Заявка 18 6 4 8 18 - 25 22
18.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 8 6 18 - 25 20
19.
Гранада
 Заявка 18 4 6 8 23 - 30 18
20.
Альмерия
 Заявка 18 0 8 10 16 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 18 13 4 1 35 - 13 43
2.
Барселона
 Заявка 18 10 6 2 34 - 22 36
3.
Жирона
 Заявка 18 9 4 5 29 - 25 31
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 7 6 5 23 - 19 27
5.
Вильярреал
 Заявка 18 7 5 6 28 - 32 26
6.
Атлетико М
 Заявка 18 7 3 8 26 - 21 24
7.
Атлетик Б
 Заявка 18 6 5 7 18 - 19 23
8.
Бетис
 Заявка 18 5 7 6 21 - 26 22
9.
Осасуна
 Заявка 18 5 4 9 22 - 29 19
10.
Валенсия
 Заявка 18 5 3 10 18 - 29 18
11.
Севилья
 Заявка 18 4 6 8 21 - 25 18
12.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 6 8 11 - 19 18
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 18 4 3 11 13 - 27 15
14.
Сельта
 Заявка 18 3 5 10 23 - 33 14
15.
Алавес
 Заявка 18 3 5 10 12 - 26 14
16.
Хетафе
 Заявка 18 2 8 8 22 - 31 14
17.
Мальорка
 Заявка 18 1 8 9 14 - 27 11
18.
Альмерия
 Заявка 18 2 3 13 19 - 37 9
19.
Кадис
 Заявка 18 1 6 11 9 - 30 9
20.
Гранада
 Заявка 18 0 3 15 14 - 40 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 20 (7)
Вильярреал Сорлот Александр 19 (6)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 19 (6)
Барселона Левандовски Роберт 17 (8)
Атлетико М Гризманн Антуан 16 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 17
Хетафе Дьене Даконам 1 13
Кадис Алькарас Рубен 14
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 13
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Жирона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 мая 2024, осталось 2 дня 7 часов 47 минут.



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  • 26 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 45
    Валенсия 22.2% (10)
    X 31.1% (14)
    Жирона 46.7% (21)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Валенсия
    Ничья
    Жирона
    3.00
    3.70
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    3.65
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    Прогнозы на матч Валенсия - Жирона

    Исход игры
    Валенсия
    20.8% (10)
    Ничья
    29.2% (14)
    Жирона
    50% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.32% (26)
    Меньше
    44.68% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    78.72% (37)
    Нет
    21.28% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Жирона
    29.2% (14)
    1:1 Ничья
    22.9% (11)
    0:1 Жирона
    12.5% (6)
    2:1 Валенсия
    8.3% (4)
    2:2 Ничья
    6.3% (3)
    1:3 Жирона
    6.3% (3)
    1:0 Валенсия
    6.3% (3)
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