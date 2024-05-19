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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Поусон Крейг
Брайтон
0:0
Первый тайм: 35'
Манчестер Юнайтед
0'
22' Желтая карточка
Амрабат Софьян

Ход матча

22'
 
Амрабат Софьян

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 118
Брайтон 19.5% (23)
X 27.1% (32)
Манчестер Юнайтед 53.4% (63)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Брайтон
Ничья
Манчестер Юнайтед
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Стил
Джейсон
15
Модер
Якуб
4
Уэбстер
Адам
3
Роша
Игор
II
19
Барко
Валентин
20
Балеба
Карлос
13
Гросс
Паскаль
24
Адингра
Симон
14
Лаллана
Адам
9
Педро
Жоао
18
Уэлбек
Данни
24
Онана
Андре
29
Уан-Биссака
Аарон
18
Каземиро
Карлос
6
Мартинес
Лисандро
20
Далот
Диогу
4
Амрабат
Софьян
37
Майну
Кобби
16
Диалло
Амад
17
Гарначо
Алехандро
39
Мактоминай
Скотт
8
Фернандеш
Бруну
Брайтон
4-2-3-1
Манчестер Юнайтед
4-2-2-2

История личных встреч

Брайтон
Манчестер Юнайтед

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
6 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.3%
12.5%
56.2%
5 побед 2 ничьи 9 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
К
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
КЛ
0:3
ПЛ
2:3
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
К
2:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.38
1

Среднее время на гол

65
90

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.75
1.38

Среднее время на гол

51
65

Всего голов

25
19

Голов в среднем за матч

1.56
1.19

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

57
75

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 9 (4) 0.24
Адингра Симон 6 0.16
Фергюсон Эван 6 0.16
Уэлбек Данни 5 0.13
Гросс Паскаль 4 (1) 0.11
Митома Каору 3 0.08
Данк Льюис 3 0.08
Марч Соломон 3 0.08
Буонанотте Факундо 3 0.08
Хиншелвуд Джек 3 0.08
Эступиньян Первис 2 0.05
Фати Ансу 2 0.05
Вельтман Йоел 1 0.03
Лемпти Тарик 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Энсисо Хулио 0 0
Лаллана Адам 0 0
Дауд Махмуд 0 0
Гилмор Билли 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Бруну 10 (4) 0.26
Хёйлунн Расмус 9 0.24
Гарначо Алехандро 7 0.18
Рэшфорд Маркус 7 (2) 0.18
Мактоминай Скотт 7 0.18
Майну Кобби 3 0.08
Магуайр Гарри 2 0.05
Далот Диогу 1 0.03
Каземиро Карлос 1 0.03
Антони 1 0.03
Эриксен Кристиан 1 0.03
Линделоф Виктор 1 0.03
Диалло Амад 1 0.03
Варан Рафаэль 1 0.03
Марсьяль Антони 1 0.03
Маунт Мэйсон 1 0.03
Межбри Ханнибал 1 0.03
Уан-Биссака Аарон 0 0
Эванс Джонни 0 0
Мартинес Лисандро 0 0
Пельистри Факундо 0 0
Форсон Омари 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данк Льюис 7 1
Гилмор Билли 7 1
Буонанотте Факундо 7 0
Балеба Карлос 7 0
Гросс Паскаль 6 0
Де Дзерби Роберто 5 0
Уэлбек Данни 4 0
Роша Игор II 4 0
Вельтман Йоел 4 0
Эступиньян Первис 4 0
Митома Каору 4 0
Ван Хекке Ян-Поль 4 0
Милнер Джеймс 3 0
Лемпти Тарик 3 0
Вербрюгген Барт 3 0
Адингра Симон 3 0
Дауд Махмуд 1 1
Лаллана Адам 2 0
Педро Жоао 2 0
Модер Якуб 2 0
Энсисо Хулио 2 0
Фати Ансу 2 0
Уэбстер Адам 1 0
Марч Соломон 1 0
Фергюсон Эван 1 0
Барко Валентин 1 0
Хиншелвуд Джек 1 0
Бэйкер-Боайти Бенисио 1 0
О’Махони Марк 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 8 0
Далот Диогу 5 1
Каземиро Карлос 6 0
Шоу Люк 6 0
Антони 5 0
Амрабат Софьян 5 0
Онана Андре 5 0
Уан-Биссака Аарон 4 0
Гарначо Алехандро 4 0
Магуайр Гарри 3 0
Регилон Серхио 3 0
Мартинес Лисандро 3 0
Майну Кобби 3 0
Эванс Джонни 2 0
Варан Рафаэль 2 0
Линделоф Виктор 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Мактоминай Скотт 2 0
Маунт Мэйсон 2 0
Хёйлунн Расмус 2 0
Эрик тен Хаг 2 0
Эриксен Кристиан 1 0
Межбри Ханнибал 1 0
Диалло Амад 1 0
Камбвала Вилли 1 0

Результаты матчей

Брайтон
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Манчестер Юнайтед
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

9
10
Брайтон
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Манчестер Юнайтед
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

26
13

Упущенные победы

16
29
Брайтон
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (15)
30% (11)
30% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
32% (12)
30% (11)
Манчестер Юнайтед
41.9%
58.1%
13 побед 18 поражений
Первый тайм
41% (15)
43% (16)
16% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
27% (10)
49% (18)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

35
19

Упущенные победы

25
39

Голы по времени матча

Забито

29
25
11 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
23 Не забивали 23
3
10%
5
20%
1-15
4
14%
4
16%
16-30
4
14%
4
16%
31-45
2
7%
1
4%
46-60
6
21%
4
16%
61-75
10
34%
7
28%
76-90

Пропущено

26
29
13 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 14
0
0%
3
10%
1-15
6
23%
3
10%
16-30
7
27%
3
10%
31-45
1
4%
4
14%
46-60
7
27%
5
17%
61-75
5
19%
11
38%
76-90

Забито

23
31
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 8
26 Не забивали 22
2
9%
2
6%
1-15
7
30%
3
10%
16-30
2
9%
4
13%
31-45
6
26%
6
19%
46-60
2
9%
5
16%
61-75
4
17%
11
35%
76-90

Пропущено

37
28
17 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 15
7
19%
3
11%
1-15
6
16%
9
32%
16-30
4
11%
2
7%
31-45
3
8%
5
18%
46-60
8
22%
4
14%
61-75
9
24%
5
18%
76-90

Забито

52
56
22 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 34
14 Забивали первыми 18
12 Не забивали 8
5
10%
7
13%
1-15
11
21%
7
13%
16-30
6
12%
8
14%
31-45
8
15%
7
13%
46-60
8
15%
9
16%
61-75
14
27%
18
32%
76-90

Пропущено

63
57
30 В 1-м тайме 23
33 Во 2-м тайме 34
20 Пропускали первыми 18
32 Не пропускали 29
7
11%
6
11%
1-15
12
19%
12
21%
16-30
11
17%
5
9%
31-45
4
6%
9
16%
46-60
15
24%
9
16%
61-75
14
22%
16
28%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Брайтон - Челси 1:2 Ньюкасл - Брайтон 1:1 Брайтон - Астон Вилла 1:0 Борнмут - Брайтон 3:0
Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Бёрнли - Брайтон 1:1 Брайтон - Арсенал 0:3 Брентфорд - Брайтон 0:0 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Брайтон - Рома 1:0 Брайтон - Ноттингем Форест 1:0 Рома - Брайтон 4:0 Фулхэм - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Брайтон - Эвертон 1:1 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 1:1
Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2 Ковентри - Манчестер Юнайтед 3:3 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Ньюпорт - Манчестер Юнайтед 2:4

Результаты матчей

Брайтон
Манчестер Юнайтед

Точный счет

1:1
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
3:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
3 раза 17%
4
3 раза 17%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
2
5 раз 26%
1
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
4 раза 21%
4
1 раз 5%

Точный счет

1:1
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
3
2 раза 11%
2
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
8 раз 22%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
3:0
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
0:5
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:1
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
0:3
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:1
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 43%
0
9 раз 24%
3
4 раза 11%
4
4 раза 11%
2
3 раза 8%
5
1 раз 3%
1
11 раз 30%
0
9 раз 24%
2
9 раз 24%
3
6 раз 16%
4
2 раза 5%

Тоталы голов в матче

Брайтон
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
15
4
7
11
1.5
10
9
5
13
2.5
5
14
3
15
3.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
13
5
5
14
1.5
7
11
4
15
2.5
3
15
2
17
3.5
1
17
1
18
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
9
0.5
Больше Меньше
28
9
12
25
1.5
17
20
9
28
2.5
8
29
5
32
3.5
2
35
1
36
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2:0 Заявка 38 28 7 3 95 - 33 91
2.
Арсенал
 0:0 Заявка 38 27 6 5 89 - 28 87
3.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 38 24 10 4 85 - 41 82
4.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 38 20 8 10 76 - 57 68
5.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 38 20 6 12 72 - 61 66
6.
Челси
 1:0 Заявка 38 18 9 11 76 - 62 63
7.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 38 18 6 14 82 - 60 60
8.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 38 17 7 14 55 - 58 58
9.
Вест Хэм
 0:2 Заявка 38 14 10 14 59 - 73 52
10.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 38 13 10 15 53 - 58 49
11.
Брайтон
 0:0 Заявка 38 12 13 13 55 - 60 49
12.
Борнмут
 0:1 Заявка 38 13 9 16 54 - 67 48
13.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 38 13 7 18 50 - 64 46
14.
Фулхэм
 0:0 Заявка 38 12 9 17 51 - 59 45
15.
Эвертон
 0:0 Заявка 38 13 10 15 39 - 49 41
16.
Брентфорд
 0:1 Заявка 38 10 9 19 54 - 62 39
17.
Ноттингем Форест
 2:0 Заявка 38 9 9 20 49 - 66 32
18.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 38 6 9 23 51 - 82 27
19.
Бёрнли
 0:2 Заявка 38 5 9 24 40 - 78 24
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 Заявка 38 3 7 28 35 - 102 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 19 15 3 1 48 - 17 48
2.
Манчестер Сити
 2:0 Заявка 19 14 5 0 50 - 15 47
3.
Арсенал
 0:0 Заявка 19 14 3 2 46 - 15 45
4.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 19 12 4 3 49 - 22 40
5.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 19 12 4 3 48 - 28 40
6.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 19 13 0 6 38 - 27 39
7.
Челси
 1:0 Заявка 19 11 4 4 43 - 25 37
8.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 19 10 3 6 31 - 28 33
9.
Брайтон
 0:0 Заявка 19 8 7 4 30 - 25 31
10.
Фулхэм
 0:0 Заявка 19 9 2 8 31 - 24 29
11.
Вест Хэм
 0:2 Заявка 19 7 8 4 31 - 28 29
12.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 19 8 4 7 33 - 26 28
13.
Эвертон
 0:0 Заявка 19 8 4 7 22 - 18 28
14.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 19 8 3 8 26 - 30 27
15.
Борнмут
 0:1 Заявка 19 7 6 6 28 - 29 27
16.
Брентфорд
 0:1 Заявка 19 5 7 7 27 - 31 22
17.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 19 4 5 10 26 - 33 17
18.
Ноттингем Форест
 2:0 Заявка 19 5 5 9 27 - 30 16
19.
Бёрнли
 0:2 Заявка 19 2 4 13 18 - 43 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 Заявка 19 2 4 13 19 - 55 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2:0 Заявка 19 14 2 3 45 - 18 44
2.
Арсенал
 0:0 Заявка 19 13 3 3 43 - 13 42
3.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 19 9 7 3 37 - 24 34
4.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 19 8 4 7 28 - 29 28
5.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 19 7 6 6 34 - 34 27
6.
Челси
 1:0 Заявка 19 7 5 7 33 - 37 26
7.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 19 7 4 8 24 - 30 25
8.
Вест Хэм
 0:2 Заявка 19 7 2 10 28 - 45 23
9.
Борнмут
 0:1 Заявка 19 6 3 10 26 - 38 21
10.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 19 5 6 8 20 - 32 21
11.
Ньюкасл
 1:0 Заявка 19 6 2 11 33 - 38 20
12.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 19 5 4 10 24 - 34 19
13.
Брайтон
 0:0 Заявка 19 4 6 9 25 - 35 18
14.
Брентфорд
 0:1 Заявка 19 5 2 12 27 - 31 17
15.
Ноттингем Форест
 2:0 Заявка 19 4 4 11 22 - 36 16
16.
Фулхэм
 0:0 Заявка 19 3 7 9 20 - 35 16
17.
Бёрнли
 0:2 Заявка 19 3 5 11 22 - 35 14
18.
Эвертон
 0:0 Заявка 19 5 6 8 17 - 31 13
19.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 19 2 4 13 25 - 49 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 Заявка 19 1 3 15 16 - 47 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 27 (5)
Челси Палмер Коул 22 (10)
Борнмут Соланке Доминик 20 (3)
Ньюкасл Исак Александр 20 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (13)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 10
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 11
Ньюкасл Гордон Энтони 1 11
Борнмут Сенеси Маркос 12
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    33'
    Симон Адингра нарушил правила перед чужой штрафной площадкой, рубанув по ногам Лисандро Мартинеса, который сразу не поднимается.
  • Опасный момент
    32'
    Момент какой упускает "Брайтон"! В чужой штрафной похозяйничали сейчас "чайки". Жоао Педро выбрался на ударную позицию в район правого угла вратарской и размашисто пробил мимо дальней штанги.
  • Угловой
    30'
    Этот новый угловой у "Брайтона" с левого фланга исполнялся, а не с правого. И не дозрела здесь до опасного момента команда Роберто де Дзерби.
  • Опасный момент
    29'
    Угловой на правом фланге у хозяев, подача, Адам Уэбстер ударил по воротам, и Лисандро Мартино во вратарской, можно сказать, совершил сэйв, преградив мячу путь в ворота. Новый угловой будет.
  • Угловой
    28'
    Карлос Балеба отметился ударом из-за пределов штрафной площади с правого полуфланга. После рикошета от Каземиро мяч отправился на угловой для "Брайтона".
  • 27'
    Ведёт игру "Брайтон", а "Манчестер Юнайтед" действует на ответных атаках, которые тоже могут получаться острыми.
  • Опасный момент
    26'
    Контратака "Ман Юнайтед" с опасным моментом! Бруну Фернандеш из центра отдал чуть правей на Скотта Мактоминая, пальнувшего выше перекладины.
  • 25'
    Валентин Барко с левой стороны аккуратно забрасывал мяч к линии штрафной площадки, однако Карлос Каземиро головой вынес игровой снаряд.
  • Фол, нарушение
    24'
    Данни Уэлбек, бывший игрок "МЮ", нарушил правила рядом с центральным кругом. На газоне оказался Софьян Амрабат.
  • Опасный момент
    23'
    Момент у хозяев! Разыграли штрафной удар "чайки", последовала подача с левого фланга от Валентина Барко, и Адам Уэбстер вторым этажом слегка подкорректировал мяч правее створа.
  • Желтая карточка
    22'
    Досталась жёлтая карточка Софьяну Амрабату, от которого на половине поля "Манчестер Юнайтед" досталось Жоао Педро.
  • 21'
    По центру Жоао Педро входил в чужую штрафную площадь и нанёс удар, который сразу же был заблокирован Аароном Уан-Биссакой.
  • 21'
    Валентин Барко навесил с левого фланга от лицевой линии, а Каземиро выиграл верх, поэтому ничего опасного у ворот "МЮ".
  • 19'
    Диогу Далот не совсем удачно вступил в отбор на левом фланге половины поля "Брайтона" и выбил мяч за боковую линию.
  • Опасный момент
    18'
    Паскаль Гросс невысоко исполнил штрафной удар с правого края, а Якуб Модер подсёк мяч к дальнему углу в руки Андре Онаны.
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    • Фол, нарушение
      17'
      Штрафной удар на правом фланге чужой половины поля заработал "Брайтон". Диогу Далот нарушил правила в отношении Симона Адингры.
    • 16'
      Валентин Барко с левого фланга попробовал доставить мяч в центр чужой штрафной площади, а сфера тут же попала в Аарона Уан-Биссаку и отскочила за боковую линию.
    • 15'
      Алехандро Гарначо принял мяч на левом фланге и выполнил безадресную прострельную передачу, которую прервал Паскаль Гросс.
    • 14'
      Хотя чего уж прибедняться? Кубок не трофей, что ли? Если кто-то считает его не таким турниром, это его дело. Ценность всё равно имеется и у Кубка, и у Кубка лиги.
    • 13'
      С другой стороны, хоть сезон и провальный в целом у "Ман Юнайтед", "красные дьяволы" могут подсластить себе пилюлю победой в дерби над "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии.
    • Опасный момент
      12'
      Валентин Барко с левой стороны продвинулся к вратарской линии (защитники "МЮ" не смогли его остановить), а потом нанёс удар, который левой ногой отразил Андре Онана.
    • 11'
      Бруну Фернандеш пробивает по чужим воротам из-за пределов штрафной площади, и мяч заключает в собственные перчатки Джейсон Стил.
    • 10'
      "Манчестер Юнайтед" теоретически ещё может подняться на шестое место, однако очень трудно будет "красным дьяволам" обогнать по разнице мячей "Челси".
    • 9'
      Алехандро Гарначо по центру, кажись, один на один выскакивал, но защитник хозяев здорово сыграл в подкате, и мяч безопасно достался Джейсону Стилу.
    • 8'
      Безадресный заброс вперёд у "Брайтона" в левую часть чужой штрафной площадки. Там мяч забирает в перчатки Андре Онана.
    • 7'
      В атаке "Юнайтед" пока сегодня ничего не показывает. А "Брайтон" пытается что-то впереди делать - правда, опасными моментами сейчас не пахнет.
    • 6'
      Провальный, конечно, сезон выдался у "Манчестер Юнайтед" и в Премьер-лиге, и в Лиге чемпионов. Ещё посмотрим, сколь надолго Эрик тен Хаг там задержится.
    • 5'
      Паскаль Гросс навесил с левого края с корнера на дальний край вратарской, откуда Адам Уэбстер из неудобной позиции головой подбросил мяч выше створа.
    • Угловой
      4'
      С мячом сейчас "Брайтон" в середине поля. Команда Роберто де Дзерби потом атакует левым флангом. Жоао Педро навешивает, а Софьян Амрабат выбивает мяч. В итоге угловой будет.
    • 3'
      Все матчи последнего тура чемпионата проходят в одно время, чтобы никто не потерял мотивацию исходя из результатов конкурентов.
    • 2'
      "Брайтон" играет в бело-синей форме, а у "Манчестер Юнайтед" красно-белая расцветка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брайтон 0:0 Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Брайтон
    19.5% (23)
    Ничья
    27.1% (32)
    Манчестер Юнайтед
    53.4% (63)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.87% (73)
    Меньше
    31.13% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    90.57% (96)
    Нет
    9.43% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    37.3% (44)
    1:1 Ничья
    20.3% (24)
    2:1 Брайтон
    12.7% (15)
    2:2 Ничья
    5.9% (7)
    1:0 Брайтон
    3.4% (4)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    3.4% (4)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    2.5% (3)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    1.7% (2)
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    Брайтон
    Манчестер Юнайтед
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