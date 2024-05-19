Контратака "Ман Юнайтед" с опасным моментом! Бруну Фернандеш из центра отдал чуть правей на Скотта Мактоминая, пальнувшего выше перекладины.

Ведёт игру "Брайтон", а "Манчестер Юнайтед" действует на ответных атаках, которые тоже могут получаться острыми.

Карлос Балеба отметился ударом из-за пределов штрафной площади с правого полуфланга. После рикошета от Каземиро мяч отправился на угловой для "Брайтона".

Угловой на правом фланге у хозяев, подача, Адам Уэбстер ударил по воротам, и Лисандро Мартино во вратарской, можно сказать, совершил сэйв, преградив мячу путь в ворота. Новый угловой будет.

Этот новый угловой у "Брайтона" с левого фланга исполнялся, а не с правого. И не дозрела здесь до опасного момента команда Роберто де Дзерби.

Момент какой упускает "Брайтон"! В чужой штрафной похозяйничали сейчас "чайки". Жоао Педро выбрался на ударную позицию в район правого угла вратарской и размашисто пробил мимо дальней штанги.

Симон Адингра нарушил правила перед чужой штрафной площадкой, рубанув по ногам Лисандро Мартинеса, который сразу не поднимается.

Паскаль Гросс невысоко исполнил штрафной удар с правого края, а Якуб Модер подсёк мяч к дальнему углу в руки Андре Онаны.

Диогу Далот не совсем удачно вступил в отбор на левом фланге половины поля "Брайтона" и выбил мяч за боковую линию.

Валентин Барко навесил с левого фланга от лицевой линии, а Каземиро выиграл верх, поэтому ничего опасного у ворот "МЮ".

По центру Жоао Педро входил в чужую штрафную площадь и нанёс удар, который сразу же был заблокирован Аароном Уан-Биссакой.

Досталась жёлтая карточка Софьяну Амрабату, от которого на половине поля "Манчестер Юнайтед" досталось Жоао Педро.

Момент у хозяев! Разыграли штрафной удар "чайки", последовала подача с левого фланга от Валентина Барко, и Адам Уэбстер вторым этажом слегка подкорректировал мяч правее створа.

Данни Уэлбек, бывший игрок "МЮ", нарушил правила рядом с центральным кругом. На газоне оказался Софьян Амрабат.

Валентин Барко с левой стороны аккуратно забрасывал мяч к линии штрафной площадки, однако Карлос Каземиро головой вынес игровой снаряд.

17' Штрафной удар на правом фланге чужой половины поля заработал "Брайтон". Диогу Далот нарушил правила в отношении Симона Адингры.

16' Валентин Барко с левого фланга попробовал доставить мяч в центр чужой штрафной площади, а сфера тут же попала в Аарона Уан-Биссаку и отскочила за боковую линию.

15' Алехандро Гарначо принял мяч на левом фланге и выполнил безадресную прострельную передачу, которую прервал Паскаль Гросс.

14' Хотя чего уж прибедняться? Кубок не трофей, что ли? Если кто-то считает его не таким турниром, это его дело. Ценность всё равно имеется и у Кубка, и у Кубка лиги.

13' С другой стороны, хоть сезон и провальный в целом у "Ман Юнайтед", "красные дьяволы" могут подсластить себе пилюлю победой в дерби над "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии.

12' Валентин Барко с левой стороны продвинулся к вратарской линии (защитники "МЮ" не смогли его остановить), а потом нанёс удар, который левой ногой отразил Андре Онана.

11' Бруну Фернандеш пробивает по чужим воротам из-за пределов штрафной площади, и мяч заключает в собственные перчатки Джейсон Стил.

10' "Манчестер Юнайтед" теоретически ещё может подняться на шестое место, однако очень трудно будет "красным дьяволам" обогнать по разнице мячей "Челси".

9' Алехандро Гарначо по центру, кажись, один на один выскакивал, но защитник хозяев здорово сыграл в подкате, и мяч безопасно достался Джейсону Стилу.