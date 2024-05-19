Тур: 38. Стадион: Фалмер. Главный судья: Поусон Крейг
0:0
Первый тайм: 35'
Ход матча
22'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Стил
Джейсон
15
Модер
Якуб
14
Лаллана
Адам
18
Уэлбек
Данни
24
Онана
Андре
20
Далот
Диогу
37
Майну
Кобби
16
Диалло
Амад
- Основной состав
-
23 Стил ДжейсонВратарь
-
15 Модер ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Гилмор БиллиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Энсисо ХулиоПолузащитник
-
31 Фати АнсуПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Полузащитник
-
37 Майну КоббиПолузащитник
-
16 Диалло АмадПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 Эванс ДжонниЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
65 Кольер ТобиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 АнтониНападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Брайтон
Манчестер Юнайтед
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
16 матчей
37.5%
62.5%
6 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.3%
12.5%
56.2%
5 побед 2 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.38
1
Среднее время на гол
65
90
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.75
1.38
Среднее время на гол
51
65
Всего голов
25
19
Голов в среднем за матч
1.56
1.19
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
57
75
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|9 (4)
|0.24
|Адингра Симон
|6
|0.16
|Фергюсон Эван
|6
|0.16
|Уэлбек Данни
|5
|0.13
|Гросс Паскаль
|4 (1)
|0.11
|Митома Каору
|3
|0.08
|Данк Льюис
|3
|0.08
|Марч Соломон
|3
|0.08
|Буонанотте Факундо
|3
|0.08
|Хиншелвуд Джек
|3
|0.08
|Эступиньян Первис
|2
|0.05
|Фати Ансу
|2
|0.05
|Вельтман Йоел
|1
|0.03
|Лемпти Тарик
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Энсисо Хулио
|0
|0
|Лаллана Адам
|0
|0
|Дауд Махмуд
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандеш Бруну
|10 (4)
|0.26
|Хёйлунн Расмус
|9
|0.24
|Гарначо Алехандро
|7
|0.18
|Рэшфорд Маркус
|7 (2)
|0.18
|Мактоминай Скотт
|7
|0.18
|Майну Кобби
|3
|0.08
|Магуайр Гарри
|2
|0.05
|Далот Диогу
|1
|0.03
|Каземиро Карлос
|1
|0.03
|Антони
|1
|0.03
|Эриксен Кристиан
|1
|0.03
|Линделоф Виктор
|1
|0.03
|Диалло Амад
|1
|0.03
|Варан Рафаэль
|1
|0.03
|Марсьяль Антони
|1
|0.03
|Маунт Мэйсон
|1
|0.03
|Межбри Ханнибал
|1
|0.03
|Уан-Биссака Аарон
|0
|0
|Эванс Джонни
|0
|0
|Мартинес Лисандро
|0
|0
|Пельистри Факундо
|0
|0
|Форсон Омари
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данк Льюис
|7
|1
|Гилмор Билли
|7
|1
|Буонанотте Факундо
|7
|0
|Балеба Карлос
|7
|0
|Гросс Паскаль
|6
|0
|Де Дзерби Роберто
|5
|0
|Уэлбек Данни
|4
|0
|Роша Игор II
|4
|0
|Вельтман Йоел
|4
|0
|Эступиньян Первис
|4
|0
|Митома Каору
|4
|0
|Ван Хекке Ян-Поль
|4
|0
|Милнер Джеймс
|3
|0
|Лемпти Тарик
|3
|0
|Вербрюгген Барт
|3
|0
|Адингра Симон
|3
|0
|Дауд Махмуд
|1
|1
|Лаллана Адам
|2
|0
|Педро Жоао
|2
|0
|Модер Якуб
|2
|0
|Энсисо Хулио
|2
|0
|Фати Ансу
|2
|0
|Уэбстер Адам
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Фергюсон Эван
|1
|0
|Барко Валентин
|1
|0
|Хиншелвуд Джек
|1
|0
|Бэйкер-Боайти Бенисио
|1
|0
|О’Махони Марк
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Бруну
|8
|0
|Далот Диогу
|5
|1
|Каземиро Карлос
|6
|0
|Шоу Люк
|6
|0
|Антони
|5
|0
|Амрабат Софьян
|5
|0
|Онана Андре
|5
|0
|Уан-Биссака Аарон
|4
|0
|Гарначо Алехандро
|4
|0
|Магуайр Гарри
|3
|0
|Регилон Серхио
|3
|0
|Мартинес Лисандро
|3
|0
|Майну Кобби
|3
|0
|Эванс Джонни
|2
|0
|Варан Рафаэль
|2
|0
|Линделоф Виктор
|2
|0
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|Мактоминай Скотт
|2
|0
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|Хёйлунн Расмус
|2
|0
|Эрик тен Хаг
|2
|0
|Эриксен Кристиан
|1
|0
|Межбри Ханнибал
|1
|0
|Диалло Амад
|1
|0
|Камбвала Вилли
|1
|0
Результаты матчей
Брайтон
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Манчестер Юнайтед
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
9
10
Брайтон
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Манчестер Юнайтед
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
26
13
Упущенные победы
16
29
Брайтон
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (15)
30% (11)
30% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
32% (12)
30% (11)
Манчестер Юнайтед
41.9%
58.1%
13 побед 18 поражений
Первый тайм
41% (15)
43% (16)
16% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
27% (10)
49% (18)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
35
19
Упущенные победы
25
39
Голы по времени матча
Забито
29
25
11 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
23 Не забивали 23
3
10%
5
20%
1-15
4
14%
4
16%
16-30
4
14%
4
16%
31-45
2
7%
1
4%
46-60
6
21%
4
16%
61-75
10
34%
7
28%
76-90
Пропущено
26
29
13 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 14
0
0%
3
10%
1-15
6
23%
3
10%
16-30
7
27%
3
10%
31-45
1
4%
4
14%
46-60
7
27%
5
17%
61-75
5
19%
11
38%
76-90
Забито
23
31
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 8
26 Не забивали 22
2
9%
2
6%
1-15
7
30%
3
10%
16-30
2
9%
4
13%
31-45
6
26%
6
19%
46-60
2
9%
5
16%
61-75
4
17%
11
35%
76-90
Пропущено
37
28
17 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 15
7
19%
3
11%
1-15
6
16%
9
32%
16-30
4
11%
2
7%
31-45
3
8%
5
18%
46-60
8
22%
4
14%
61-75
9
24%
5
18%
76-90
Забито
52
56
22 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 34
14 Забивали первыми 18
12 Не забивали 8
5
10%
7
13%
1-15
11
21%
7
13%
16-30
6
12%
8
14%
31-45
8
15%
7
13%
46-60
8
15%
9
16%
61-75
14
27%
18
32%
76-90
Пропущено
63
57
30 В 1-м тайме 23
33 Во 2-м тайме 34
20 Пропускали первыми 18
32 Не пропускали 29
7
11%
6
11%
1-15
12
19%
12
21%
16-30
11
17%
5
9%
31-45
4
6%
9
16%
46-60
15
24%
9
16%
61-75
14
22%
16
28%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Брайтон - Челси 1:2 Ньюкасл - Брайтон 1:1 Брайтон - Астон Вилла 1:0 Борнмут - Брайтон 3:0
Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Бёрнли - Брайтон 1:1 Брайтон - Арсенал 0:3 Брентфорд - Брайтон 0:0 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Брайтон - Рома 1:0 Брайтон - Ноттингем Форест 1:0 Рома - Брайтон 4:0 Фулхэм - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Брайтон - Эвертон 1:1 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 1:1
Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2 Ковентри - Манчестер Юнайтед 3:3 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Ньюпорт - Манчестер Юнайтед 2:4
Результаты матчей
Брайтон
Манчестер Юнайтед
Точный счет
1:1
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
3:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
3 раза 17%
4
3 раза 17%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
2
5 раз 26%
1
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
4 раза 21%
4
1 раз 5%
Точный счет
1:1
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
3
2 раза 11%
2
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
8 раз 22%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
3:0
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
0:5
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:1
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
0:3
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:1
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 43%
0
9 раз 24%
3
4 раза 11%
4
4 раза 11%
2
3 раза 8%
5
1 раз 3%
1
11 раз 30%
0
9 раз 24%
2
9 раз 24%
3
6 раз 16%
4
2 раза 5%
Тоталы голов в матче
Брайтон
Манчестер Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
154
711
109
513
514
315
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
135
514
711
415
315
217
117
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
289
Больше Меньше
289
1225
1720
928
829
532
235
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|38
|28
|7
|3
|95 - 33
|91
|2.
|0:0 Заявка
|38
|27
|6
|5
|89 - 28
|87
|3.
|1:0 Заявка
|38
|24
|10
|4
|85 - 41
|82
|4.
|0:1 Заявка
|38
|20
|8
|10
|76 - 57
|68
|5.
|1:0 Заявка
|38
|20
|6
|12
|72 - 61
|66
|6.
|1:0 Заявка
|38
|18
|9
|11
|76 - 62
|63
|7.
|1:0 Заявка
|38
|18
|6
|14
|82 - 60
|60
|8.
|0:0 Заявка
|38
|17
|7
|14
|55 - 58
|58
|9.
|0:2 Заявка
|38
|14
|10
|14
|59 - 73
|52
|10.
|1:0 Заявка
|38
|13
|10
|15
|53 - 58
|49
|11.
|0:0 Заявка
|38
|12
|13
|13
|55 - 60
|49
|12.
|0:1 Заявка
|38
|13
|9
|16
|54 - 67
|48
|13.
|0:1 Заявка
|38
|13
|7
|18
|50 - 64
|46
|14.
|0:0 Заявка
|38
|12
|9
|17
|51 - 59
|45
|15.
|0:0 Заявка
|38
|13
|10
|15
|39 - 49
|41
|16.
|0:1 Заявка
|38
|10
|9
|19
|54 - 62
|39
|17.
|2:0 Заявка
|38
|9
|9
|20
|49 - 66
|32
|18.
|0:0 Заявка
|38
|6
|9
|23
|51 - 82
|27
|19.
|0:2 Заявка
|38
|5
|9
|24
|40 - 78
|24
|20.
|0:1 Заявка
|38
|3
|7
|28
|35 - 102
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|19
|15
|3
|1
|48 - 17
|48
|2.
|2:0 Заявка
|19
|14
|5
|0
|50 - 15
|47
|3.
|0:0 Заявка
|19
|14
|3
|2
|46 - 15
|45
|4.
|1:0 Заявка
|19
|12
|4
|3
|49 - 22
|40
|5.
|0:1 Заявка
|19
|12
|4
|3
|48 - 28
|40
|6.
|1:0 Заявка
|19
|13
|0
|6
|38 - 27
|39
|7.
|1:0 Заявка
|19
|11
|4
|4
|43 - 25
|37
|8.
|0:0 Заявка
|19
|10
|3
|6
|31 - 28
|33
|9.
|0:0 Заявка
|19
|8
|7
|4
|30 - 25
|31
|10.
|0:0 Заявка
|19
|9
|2
|8
|31 - 24
|29
|11.
|0:2 Заявка
|19
|7
|8
|4
|31 - 28
|29
|12.
|1:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|33 - 26
|28
|13.
|0:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|22 - 18
|28
|14.
|0:1 Заявка
|19
|8
|3
|8
|26 - 30
|27
|15.
|0:1 Заявка
|19
|7
|6
|6
|28 - 29
|27
|16.
|0:1 Заявка
|19
|5
|7
|7
|27 - 31
|22
|17.
|0:0 Заявка
|19
|4
|5
|10
|26 - 33
|17
|18.
|2:0 Заявка
|19
|5
|5
|9
|27 - 30
|16
|19.
|0:2 Заявка
|19
|2
|4
|13
|18 - 43
|10
|20.
|0:1 Заявка
|19
|2
|4
|13
|19 - 55
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|19
|14
|2
|3
|45 - 18
|44
|2.
|0:0 Заявка
|19
|13
|3
|3
|43 - 13
|42
|3.
|1:0 Заявка
|19
|9
|7
|3
|37 - 24
|34
|4.
|0:1 Заявка
|19
|8
|4
|7
|28 - 29
|28
|5.
|1:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|34 - 34
|27
|6.
|1:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|33 - 37
|26
|7.
|0:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|24 - 30
|25
|8.
|0:2 Заявка
|19
|7
|2
|10
|28 - 45
|23
|9.
|0:1 Заявка
|19
|6
|3
|10
|26 - 38
|21
|10.
|1:0 Заявка
|19
|5
|6
|8
|20 - 32
|21
|11.
|1:0 Заявка
|19
|6
|2
|11
|33 - 38
|20
|12.
|0:1 Заявка
|19
|5
|4
|10
|24 - 34
|19
|13.
|0:0 Заявка
|19
|4
|6
|9
|25 - 35
|18
|14.
|0:1 Заявка
|19
|5
|2
|12
|27 - 31
|17
|15.
|2:0 Заявка
|19
|4
|4
|11
|22 - 36
|16
|16.
|0:0 Заявка
|19
|3
|7
|9
|20 - 35
|16
|17.
|0:2 Заявка
|19
|3
|5
|11
|22 - 35
|14
|18.
|0:0 Заявка
|19
|5
|6
|8
|17 - 31
|13
|19.
|0:0 Заявка
|19
|2
|4
|13
|25 - 49
|10
|20.
|0:1 Заявка
|19
|1
|3
|15
|16 - 47
|6
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|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|27 (5)
|Челси
|Палмер Коул
|22 (10)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|20 (3)
|Ньюкасл
|Исак Александр
|20 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (13)
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 11
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 11
|Борнмут
|Сенеси Маркос
|12
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брайтон 0:0 Манчестер Юнайтед
Исход игры
Брайтон
19.5% (23)
Ничья
27.1% (32)
Манчестер Юнайтед
53.4% (63)
Тотал 2.5
Больше
68.87% (73)
Меньше
31.13% (33)
Обе команды забьют
Да
90.57% (96)
Нет
9.43% (10)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
37.3% (44)
1:1 Ничья
20.3% (24)
2:1 Брайтон
12.7% (15)
2:2 Ничья
5.9% (7)
1:0 Брайтон
3.4% (4)
1:3 Манчестер Юнайтед
3.4% (4)
0:1 Манчестер Юнайтед
2.5% (3)
0:2 Манчестер Юнайтед
1.7% (2)
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