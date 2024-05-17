Тур: 38. Стадион: Фалмер.
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Главный тренер: Де Дзерби Роберто
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Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Брайтон
Манчестер Юнайтед
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
16 матчей
37.5%
62.5%
6 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.3%
12.5%
56.2%
5 побед 2 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.38
1
Среднее время на гол
65
90
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.75
1.38
Среднее время на гол
51
65
Всего голов
25
19
Голов в среднем за матч
1.56
1.19
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
57
75
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|9 (4)
|0.24
|Адингра Симон
|6
|0.16
|Фергюсон Эван
|6
|0.16
|Уэлбек Данни
|5
|0.14
|Гросс Паскаль
|4 (1)
|0.11
|Митома Каору
|3
|0.08
|Данк Льюис
|3
|0.08
|Марч Соломон
|3
|0.08
|Буонанотте Факундо
|3
|0.08
|Хиншелвуд Джек
|3
|0.08
|Эступиньян Первис
|2
|0.05
|Фати Ансу
|2
|0.05
|Вельтман Йоел
|1
|0.03
|Лемпти Тарик
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Энсисо Хулио
|0
|0
|Лаллана Адам
|0
|0
|Дауд Махмуд
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандеш Бруну
|10 (4)
|0.27
|Хёйлунн Расмус
|9
|0.24
|Гарначо Алехандро
|7
|0.19
|Рэшфорд Маркус
|7 (2)
|0.19
|Мактоминай Скотт
|7
|0.19
|Майну Кобби
|3
|0.08
|Магуайр Гарри
|2
|0.05
|Далот Диогу
|1
|0.03
|Каземиро Карлос
|1
|0.03
|Антони
|1
|0.03
|Эриксен Кристиан
|1
|0.03
|Линделоф Виктор
|1
|0.03
|Диалло Амад
|1
|0.03
|Варан Рафаэль
|1
|0.03
|Марсьяль Антони
|1
|0.03
|Маунт Мэйсон
|1
|0.03
|Межбри Ханнибал
|1
|0.03
|Уан-Биссака Аарон
|0
|0
|Эванс Джонни
|0
|0
|Мартинес Лисандро
|0
|0
|Пельистри Факундо
|0
|0
|Форсон Омари
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данк Льюис
|7
|1
|Гилмор Билли
|7
|1
|Буонанотте Факундо
|7
|0
|Балеба Карлос
|7
|0
|Гросс Паскаль
|6
|0
|Де Дзерби Роберто
|5
|0
|Уэлбек Данни
|4
|0
|Роша Игор II
|4
|0
|Вельтман Йоел
|4
|0
|Эступиньян Первис
|4
|0
|Митома Каору
|4
|0
|Ван Хекке Ян-Поль
|4
|0
|Милнер Джеймс
|3
|0
|Лемпти Тарик
|3
|0
|Вербрюгген Барт
|3
|0
|Адингра Симон
|3
|0
|Дауд Махмуд
|1
|1
|Лаллана Адам
|2
|0
|Педро Жоао
|2
|0
|Модер Якуб
|2
|0
|Энсисо Хулио
|2
|0
|Фати Ансу
|2
|0
|Уэбстер Адам
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Фергюсон Эван
|1
|0
|Барко Валентин
|1
|0
|Хиншелвуд Джек
|1
|0
|Бэйкер-Боайти Бенисио
|1
|0
|О’Махони Марк
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Бруну
|8
|0
|Далот Диогу
|5
|1
|Каземиро Карлос
|6
|0
|Шоу Люк
|6
|0
|Антони
|5
|0
|Амрабат Софьян
|5
|0
|Онана Андре
|5
|0
|Уан-Биссака Аарон
|4
|0
|Гарначо Алехандро
|4
|0
|Магуайр Гарри
|3
|0
|Регилон Серхио
|3
|0
|Мартинес Лисандро
|3
|0
|Майну Кобби
|3
|0
|Эванс Джонни
|2
|0
|Варан Рафаэль
|2
|0
|Линделоф Виктор
|2
|0
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|Мактоминай Скотт
|2
|0
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|Хёйлунн Расмус
|2
|0
|Эрик тен Хаг
|2
|0
|Эриксен Кристиан
|1
|0
|Межбри Ханнибал
|1
|0
|Диалло Амад
|1
|0
|Камбвала Вилли
|1
|0
Результаты матчей
Брайтон
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Манчестер Юнайтед
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
9
10
Брайтон
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Манчестер Юнайтед
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
26
13
Упущенные победы
16
29
Брайтон
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (15)
30% (11)
30% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
32% (12)
30% (11)
Манчестер Юнайтед
41.9%
58.1%
13 побед 18 поражений
Первый тайм
41% (15)
43% (16)
16% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
27% (10)
49% (18)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
35
19
Упущенные победы
25
39
Голы по времени матча
Забито
29
25
11 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
23 Не забивали 23
3
10%
5
20%
1-15
4
14%
4
16%
16-30
4
14%
4
16%
31-45
2
7%
1
4%
46-60
6
21%
4
16%
61-75
10
34%
7
28%
76-90
Пропущено
26
29
13 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 14
0
0%
3
10%
1-15
6
23%
3
10%
16-30
7
27%
3
10%
31-45
1
4%
4
14%
46-60
7
27%
5
17%
61-75
5
19%
11
38%
76-90
Забито
23
31
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 8
26 Не забивали 22
2
9%
2
6%
1-15
7
30%
3
10%
16-30
2
9%
4
13%
31-45
6
26%
6
19%
46-60
2
9%
5
16%
61-75
4
17%
11
35%
76-90
Пропущено
37
28
17 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 15
7
19%
3
11%
1-15
6
16%
9
32%
16-30
4
11%
2
7%
31-45
3
8%
5
18%
46-60
8
22%
4
14%
61-75
9
24%
5
18%
76-90
Забито
52
56
22 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 34
14 Забивали первыми 18
12 Не забивали 8
5
10%
7
13%
1-15
11
21%
7
13%
16-30
6
12%
8
14%
31-45
8
15%
7
13%
46-60
8
15%
9
16%
61-75
14
27%
18
32%
76-90
Пропущено
63
57
30 В 1-м тайме 23
33 Во 2-м тайме 34
20 Пропускали первыми 18
32 Не пропускали 29
7
11%
6
11%
1-15
12
19%
12
21%
16-30
11
17%
5
9%
31-45
4
6%
9
16%
46-60
15
24%
9
16%
61-75
14
22%
16
28%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Брайтон - Челси 1:2 Ньюкасл - Брайтон 1:1 Брайтон - Астон Вилла 1:0 Борнмут - Брайтон 3:0
Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Бёрнли - Брайтон 1:1 Брайтон - Арсенал 0:3 Брентфорд - Брайтон 0:0 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Брайтон - Рома 1:0 Брайтон - Ноттингем Форест 1:0 Рома - Брайтон 4:0 Фулхэм - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Брайтон - Эвертон 1:1 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 1:1
Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2 Ковентри - Манчестер Юнайтед 3:3 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Ньюпорт - Манчестер Юнайтед 2:4
Результаты матчей
Брайтон
Манчестер Юнайтед
Точный счет
1:1
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
3:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
3 раза 17%
4
3 раза 17%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
2
5 раз 26%
1
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
4 раза 21%
4
1 раз 5%
Точный счет
1:1
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
3
2 раза 11%
2
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
8 раз 22%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
3:0
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
0:5
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:1
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
0:3
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:1
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 43%
0
9 раз 24%
3
4 раза 11%
4
4 раза 11%
2
3 раза 8%
5
1 раз 3%
1
11 раз 30%
0
9 раз 24%
2
9 раз 24%
3
6 раз 16%
4
2 раза 5%
Тоталы голов в матче
Брайтон
Манчестер Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
154
711
109
513
514
315
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
135
514
711
415
315
217
117
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
289
Больше Меньше
289
1225
1720
928
829
532
235
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|27
|7
|3
|93 - 33
|88
|2.
|Заявка
|37
|27
|5
|5
|89 - 28
|86
|3.
|Заявка
|37
|23
|10
|4
|84 - 41
|79
|4.
|Заявка
|37
|20
|8
|9
|76 - 56
|68
|5.
|Заявка
|37
|19
|6
|12
|71 - 61
|63
|6.
|Заявка
|37
|17
|9
|11
|75 - 62
|60
|7.
|Заявка
|37
|17
|6
|14
|81 - 60
|57
|8.
|Заявка
|37
|17
|6
|14
|55 - 58
|57
|9.
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|59 - 71
|52
|10.
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|54 - 66
|48
|11.
|Заявка
|37
|12
|12
|13
|55 - 60
|48
|12.
|Заявка
|37
|13
|7
|17
|50 - 63
|46
|13.
|Заявка
|37
|12
|10
|15
|52 - 58
|46
|14.
|Заявка
|37
|12
|8
|17
|51 - 59
|44
|15.
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|39 - 49
|40
|16.
|Заявка
|37
|10
|9
|18
|54 - 61
|39
|17.
|Заявка
|37
|8
|9
|20
|47 - 66
|29
|18.
|Заявка
|37
|6
|8
|23
|51 - 82
|26
|19.
|Заявка
|37
|5
|9
|23
|40 - 76
|24
|20.
|Заявка
|37
|3
|7
|27
|35 - 101
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|47 - 17
|45
|2.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|46 - 15
|44
|3.
|Заявка
|18
|13
|5
|0
|48 - 15
|44
|4.
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|49 - 22
|40
|5.
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|48 - 28
|40
|6.
|Заявка
|19
|13
|0
|6
|38 - 27
|39
|7.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|42 - 25
|34
|8.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|31 - 28
|33
|9.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|30 - 25
|30
|10.
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|31 - 24
|29
|11.
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|31 - 28
|29
|12.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|22 - 18
|28
|13.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|26 - 30
|27
|14.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|28 - 29
|27
|15.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|32 - 26
|25
|16.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|27 - 30
|22
|17.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|26 - 33
|16
|18.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|27 - 30
|16
|19.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|18 - 41
|10
|20.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|19 - 54
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|45 - 18
|44
|2.
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|43 - 13
|42
|3.
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|37 - 24
|34
|4.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|28 - 28
|28
|5.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|33 - 37
|26
|6.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|24 - 30
|24
|7.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|33 - 34
|24
|8.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|28 - 43
|23
|9.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|26 - 37
|21
|10.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|20 - 32
|21
|11.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|24 - 33
|19
|12.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|25 - 35
|18
|13.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|32 - 38
|17
|14.
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|27 - 31
|17
|15.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|20 - 35
|15
|16.
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|22 - 35
|14
|17.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|20 - 36
|13
|18.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|17 - 31
|12
|19.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|25 - 49
|10
|20.
|Заявка
|19
|1
|3
|15
|16 - 47
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|27 (5)
|Челси
|Палмер Коул
|22 (10)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|20 (3)
|Ньюкасл
|Исак Александр
|20 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (13)
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 11
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 11
|Борнмут
|Сенеси Маркос
|12
Прогнозы на матч Брайтон - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Брайтон
20.4% (10)
Ничья
24.5% (12)
Манчестер Юнайтед
55.1% (27)
Тотал 2.5
Больше
70.21% (33)
Меньше
29.79% (14)
Обе команды забьют
Да
91.49% (43)
Нет
8.51% (4)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
42.9% (21)
1:1 Ничья
20.4% (10)
2:1 Брайтон
14.3% (7)
0:1 Манчестер Юнайтед
4.1% (2)
2:2 Ничья
4.1% (2)
1:3 Манчестер Юнайтед
4.1% (2)
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