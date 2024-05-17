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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 38. Стадион: .
Брайтон
 
Позже
Манчестер Юнайтед
Прогнозы 48
Брайтон 18.8% (9)
X 25% (12)
Манчестер Юнайтед 56.3% (27)
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Брайтон
Манчестер Юнайтед

История личных встреч

Брайтон
Манчестер Юнайтед

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
6 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.3%
12.5%
56.2%
5 побед 2 ничьи 9 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
К
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
КЛ
0:3
ПЛ
2:3
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
К
2:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.38
1

Среднее время на гол

65
90

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.75
1.38

Среднее время на гол

51
65

Всего голов

25
19

Голов в среднем за матч

1.56
1.19

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

57
75

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 9 (4) 0.24
Адингра Симон 6 0.16
Фергюсон Эван 6 0.16
Уэлбек Данни 5 0.14
Гросс Паскаль 4 (1) 0.11
Митома Каору 3 0.08
Данк Льюис 3 0.08
Марч Соломон 3 0.08
Буонанотте Факундо 3 0.08
Хиншелвуд Джек 3 0.08
Эступиньян Первис 2 0.05
Фати Ансу 2 0.05
Вельтман Йоел 1 0.03
Лемпти Тарик 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Энсисо Хулио 0 0
Лаллана Адам 0 0
Дауд Махмуд 0 0
Гилмор Билли 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Бруну 10 (4) 0.27
Хёйлунн Расмус 9 0.24
Гарначо Алехандро 7 0.19
Рэшфорд Маркус 7 (2) 0.19
Мактоминай Скотт 7 0.19
Майну Кобби 3 0.08
Магуайр Гарри 2 0.05
Далот Диогу 1 0.03
Каземиро Карлос 1 0.03
Антони 1 0.03
Эриксен Кристиан 1 0.03
Линделоф Виктор 1 0.03
Диалло Амад 1 0.03
Варан Рафаэль 1 0.03
Марсьяль Антони 1 0.03
Маунт Мэйсон 1 0.03
Межбри Ханнибал 1 0.03
Уан-Биссака Аарон 0 0
Эванс Джонни 0 0
Мартинес Лисандро 0 0
Пельистри Факундо 0 0
Форсон Омари 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данк Льюис 7 1
Гилмор Билли 7 1
Буонанотте Факундо 7 0
Балеба Карлос 7 0
Гросс Паскаль 6 0
Де Дзерби Роберто 5 0
Уэлбек Данни 4 0
Роша Игор II 4 0
Вельтман Йоел 4 0
Эступиньян Первис 4 0
Митома Каору 4 0
Ван Хекке Ян-Поль 4 0
Милнер Джеймс 3 0
Лемпти Тарик 3 0
Вербрюгген Барт 3 0
Адингра Симон 3 0
Дауд Махмуд 1 1
Лаллана Адам 2 0
Педро Жоао 2 0
Модер Якуб 2 0
Энсисо Хулио 2 0
Фати Ансу 2 0
Уэбстер Адам 1 0
Марч Соломон 1 0
Фергюсон Эван 1 0
Барко Валентин 1 0
Хиншелвуд Джек 1 0
Бэйкер-Боайти Бенисио 1 0
О’Махони Марк 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 8 0
Далот Диогу 5 1
Каземиро Карлос 6 0
Шоу Люк 6 0
Антони 5 0
Амрабат Софьян 5 0
Онана Андре 5 0
Уан-Биссака Аарон 4 0
Гарначо Алехандро 4 0
Магуайр Гарри 3 0
Регилон Серхио 3 0
Мартинес Лисандро 3 0
Майну Кобби 3 0
Эванс Джонни 2 0
Варан Рафаэль 2 0
Линделоф Виктор 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Мактоминай Скотт 2 0
Маунт Мэйсон 2 0
Хёйлунн Расмус 2 0
Эрик тен Хаг 2 0
Эриксен Кристиан 1 0
Межбри Ханнибал 1 0
Диалло Амад 1 0
Камбвала Вилли 1 0

Результаты матчей

Брайтон
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Манчестер Юнайтед
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

9
10
Брайтон
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Манчестер Юнайтед
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

26
13

Упущенные победы

16
29
Брайтон
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (15)
30% (11)
30% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
32% (12)
30% (11)
Манчестер Юнайтед
41.9%
58.1%
13 побед 18 поражений
Первый тайм
41% (15)
43% (16)
16% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
27% (10)
49% (18)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

35
19

Упущенные победы

25
39

Голы по времени матча

Забито

29
25
11 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
23 Не забивали 23
3
10%
5
20%
1-15
4
14%
4
16%
16-30
4
14%
4
16%
31-45
2
7%
1
4%
46-60
6
21%
4
16%
61-75
10
34%
7
28%
76-90

Пропущено

26
29
13 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 14
0
0%
3
10%
1-15
6
23%
3
10%
16-30
7
27%
3
10%
31-45
1
4%
4
14%
46-60
7
27%
5
17%
61-75
5
19%
11
38%
76-90

Забито

23
31
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 8
26 Не забивали 22
2
9%
2
6%
1-15
7
30%
3
10%
16-30
2
9%
4
13%
31-45
6
26%
6
19%
46-60
2
9%
5
16%
61-75
4
17%
11
35%
76-90

Пропущено

37
28
17 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 15
7
19%
3
11%
1-15
6
16%
9
32%
16-30
4
11%
2
7%
31-45
3
8%
5
18%
46-60
8
22%
4
14%
61-75
9
24%
5
18%
76-90

Забито

52
56
22 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 34
14 Забивали первыми 18
12 Не забивали 8
5
10%
7
13%
1-15
11
21%
7
13%
16-30
6
12%
8
14%
31-45
8
15%
7
13%
46-60
8
15%
9
16%
61-75
14
27%
18
32%
76-90

Пропущено

63
57
30 В 1-м тайме 23
33 Во 2-м тайме 34
20 Пропускали первыми 18
32 Не пропускали 29
7
11%
6
11%
1-15
12
19%
12
21%
16-30
11
17%
5
9%
31-45
4
6%
9
16%
46-60
15
24%
9
16%
61-75
14
22%
16
28%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Брайтон - Челси 1:2 Ньюкасл - Брайтон 1:1 Брайтон - Астон Вилла 1:0 Борнмут - Брайтон 3:0
Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Бёрнли - Брайтон 1:1 Брайтон - Арсенал 0:3 Брентфорд - Брайтон 0:0 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Брайтон - Рома 1:0 Брайтон - Ноттингем Форест 1:0 Рома - Брайтон 4:0 Фулхэм - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Брайтон - Эвертон 1:1 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 1:1
Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2 Ковентри - Манчестер Юнайтед 3:3 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Ньюпорт - Манчестер Юнайтед 2:4

Результаты матчей

Брайтон
Манчестер Юнайтед

Точный счет

1:1
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
3:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
3 раза 17%
4
3 раза 17%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
2
5 раз 26%
1
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
4 раза 21%
4
1 раз 5%

Точный счет

1:1
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
3
2 раза 11%
2
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
8 раз 22%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
3:0
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
0:5
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:1
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
0:3
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:1
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 43%
0
9 раз 24%
3
4 раза 11%
4
4 раза 11%
2
3 раза 8%
5
1 раз 3%
1
11 раз 30%
0
9 раз 24%
2
9 раз 24%
3
6 раз 16%
4
2 раза 5%

Тоталы голов в матче

Брайтон
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
15
4
7
11
1.5
10
9
5
13
2.5
5
14
3
15
3.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
13
5
5
14
1.5
7
11
4
15
2.5
3
15
2
17
3.5
1
17
1
18
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
9
0.5
Больше Меньше
28
9
12
25
1.5
17
20
9
28
2.5
8
29
5
32
3.5
2
35
1
36
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 37 27 7 3 93 - 33 88
2.
Арсенал
 Заявка 37 27 5 5 89 - 28 86
3.
Ливерпуль
 Заявка 37 23 10 4 84 - 41 79
4.
Астон Вилла
 Заявка 37 20 8 9 76 - 56 68
5.
Тоттенхэм
 Заявка 37 19 6 12 71 - 61 63
6.
Челси
 Заявка 37 17 9 11 75 - 62 60
7.
Ньюкасл
 Заявка 37 17 6 14 81 - 60 57
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 37 17 6 14 55 - 58 57
9.
Вест Хэм
 Заявка 37 14 10 13 59 - 71 52
10.
Борнмут
 Заявка 37 13 9 15 54 - 66 48
11.
Брайтон
 Заявка 37 12 12 13 55 - 60 48
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 37 13 7 17 50 - 63 46
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 37 12 10 15 52 - 58 46
14.
Фулхэм
 Заявка 37 12 8 17 51 - 59 44
15.
Эвертон
 Заявка 37 13 9 15 39 - 49 40
16.
Брентфорд
 Заявка 37 10 9 18 54 - 61 39
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 37 8 9 20 47 - 66 29
18.
Лутон Таун
 Заявка 37 6 8 23 51 - 82 26
19.
Бёрнли
 Заявка 37 5 9 23 40 - 76 24
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 37 3 7 27 35 - 101 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 18 14 3 1 47 - 17 45
2.
Арсенал
 Заявка 18 14 2 2 46 - 15 44
3.
Манчестер Сити
 Заявка 18 13 5 0 48 - 15 44
4.
Ньюкасл
 Заявка 19 12 4 3 49 - 22 40
5.
Астон Вилла
 Заявка 19 12 4 3 48 - 28 40
6.
Тоттенхэм
 Заявка 19 13 0 6 38 - 27 39
7.
Челси
 Заявка 18 10 4 4 42 - 25 34
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 19 10 3 6 31 - 28 33
9.
Брайтон
 Заявка 18 8 6 4 30 - 25 30
10.
Фулхэм
 Заявка 19 9 2 8 31 - 24 29
11.
Вест Хэм
 Заявка 19 7 8 4 31 - 28 29
12.
Эвертон
 Заявка 19 8 4 7 22 - 18 28
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 19 8 3 8 26 - 30 27
14.
Борнмут
 Заявка 19 7 6 6 28 - 29 27
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 7 4 7 32 - 26 25
16.
Брентфорд
 Заявка 18 5 7 6 27 - 30 22
17.
Лутон Таун
 Заявка 18 4 4 10 26 - 33 16
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 19 5 5 9 27 - 30 16
19.
Бёрнли
 Заявка 18 2 4 12 18 - 41 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 18 2 4 12 19 - 54 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 19 14 2 3 45 - 18 44
2.
Арсенал
 Заявка 19 13 3 3 43 - 13 42
3.
Ливерпуль
 Заявка 19 9 7 3 37 - 24 34
4.
Астон Вилла
 Заявка 18 8 4 6 28 - 28 28
5.
Челси
 Заявка 19 7 5 7 33 - 37 26
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 7 3 8 24 - 30 24
7.
Тоттенхэм
 Заявка 18 6 6 6 33 - 34 24
8.
Вест Хэм
 Заявка 18 7 2 9 28 - 43 23
9.
Борнмут
 Заявка 18 6 3 9 26 - 37 21
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 19 5 6 8 20 - 32 21
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 5 4 9 24 - 33 19
12.
Брайтон
 Заявка 19 4 6 9 25 - 35 18
13.
Ньюкасл
 Заявка 18 5 2 11 32 - 38 17
14.
Брентфорд
 Заявка 19 5 2 12 27 - 31 17
15.
Фулхэм
 Заявка 18 3 6 9 20 - 35 15
16.
Бёрнли
 Заявка 19 3 5 11 22 - 35 14
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 3 4 11 20 - 36 13
18.
Эвертон
 Заявка 18 5 5 8 17 - 31 12
19.
Лутон Таун
 Заявка 19 2 4 13 25 - 49 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 19 1 3 15 16 - 47 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 27 (5)
Челси Палмер Коул 22 (10)
Борнмут Соланке Доминик 20 (3)
Ньюкасл Исак Александр 20 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (13)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 10
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 11
Ньюкасл Гордон Энтони 1 11
Борнмут Сенеси Маркос 12
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 мая 2024, осталось 2 дня 5 часов 47 минут.



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    • Прогнозы 48
    Брайтон 18.8% (9)
    X 25% (12)
    Манчестер Юнайтед 56.3% (27)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    2.23
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    4.15
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    4.05
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    Прогнозы на матч Брайтон - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Брайтон
    20.4% (10)
    Ничья
    24.5% (12)
    Манчестер Юнайтед
    55.1% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.21% (33)
    Меньше
    29.79% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    91.49% (43)
    Нет
    8.51% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    42.9% (21)
    1:1 Ничья
    20.4% (10)
    2:1 Брайтон
    14.3% (7)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    4.1% (2)
    2:2 Ничья
    4.1% (2)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    4.1% (2)
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