Тур: 30. Стадион: Солидарность Арена.
1:0
Второй тайм: 75'
0'
35' Желтая карточкаЗе Турбо Жозе
41' Желтая карточкаСтаматов Матео
47' Желтая карточкаАлександров Виктор
1:0
58' ГолГарре Бенхамин
68' Желтая карточкаКалинский Николай
Ход матча
35'
41'
58'
1:0
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
Прогноз на матч от Liveresult
95
Гапонов
Илья
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
95 Гапонов ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
76 Бобёр ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Якуба ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Гоцук КириллЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Боселли ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илич Саша
История личных встреч
Крылья Советов
Пари НН
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.33
0.78
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
67
115
Бомбардиры внутри турнира
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарре Бенхамин
|9 (4)
|0.3
|Рахманович Амар
|6 (2)
|0.2
|Салтыков Никита
|4
|0.13
|Шитов Владислав
|4
|0.13
|Горшков Юрий
|4
|0.13
|Ежов Роман
|3 (1)
|0.1
|Костанца Фернандо
|3 (1)
|0.1
|Писарский Владимир
|3
|0.1
|Рассказов Николай
|2
|0.07
|Бабкин Сергей
|2
|0.07
|Хубулов Владимир
|2
|0.07
|Бейл Гленн
|1
|0.03
|Зотов Георгий
|1
|0.03
|Карпицкий Егор
|1
|0.03
|Орозко Франко
|1
|0.03
|Солдатенков Александр
|0
|0
|Витюгов Максим
|0
|0
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калинский Николай
|7 (4)
|0.23
|Севикян Эдгар
|4
|0.13
|Боселли Хуан
|3
|0.1
|Зе Турбо Жозе
|3
|0.1
|Кутателадзе Николоз
|2
|0.07
|Трошечкин Александр
|2
|0.07
|Стоцкий Дмитрий
|2
|0.07
|Гоцук Кирилл
|1
|0.03
|Каккоев Никита
|1
|0.03
|Александров Виктор
|1
|0.03
|Кухарчук Илья
|1
|0.03
|Тихий Дмитрий
|0
|0
|Жигулёв Илья
|0
|0
|Кучаев Константин
|0
|0
|Карапузов Владислав
|0
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|0
|0
Карточки
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Костанца Фернандо
|10
|0
|Бейл Гленн
|5
|1
|Рахманович Амар
|6
|0
|Ежов Роман
|4
|0
|Витюгов Максим
|4
|0
|Горшков Юрий
|4
|0
|Солдатенков Александр
|2
|1
|Рассказов Николай
|3
|0
|Ломаев Иван
|3
|0
|Гарре Бенхамин
|3
|0
|Орозко Франко
|3
|0
|Салтыков Никита
|3
|0
|Евгеньев Роман
|2
|0
|Хубулов Владимир
|2
|0
|Печенин Кирилл
|1
|0
|Барач Матео
|1
|0
|Бабкин Сергей
|1
|0
|Шитов Владислав
|1
|0
|Писарский Владимир
|1
|0
|Игорь Осинькин
|1
|0
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Александров Виктор
|6
|2
|Гоцук Кирилл
|5
|2
|Каккоев Никита
|7
|0
|Сергей Юран
|5
|1
|Майга Мамаду
|6
|0
|Калинский Николай
|5
|0
|Трошечкин Александр
|5
|0
|Стаматов Матео
|4
|0
|Нигматуллин Артур
|3
|0
|Тихий Дмитрий
|3
|0
|Боженов Кирилл
|1
|1
|Стоцкий Дмитрий
|2
|0
|Живоглядов Дмитрий
|2
|0
|Зе Турбо Жозе
|2
|0
|Толстопятов Николай
|2
|0
|Севикян Эдгар
|2
|0
|Шнапцев Максим
|2
|0
|Илич Саша
|1
|0
|Кутателадзе Николоз
|1
|0
|Жигулёв Илья
|1
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
Результаты матчей
Крылья Советов
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Пари НН
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
8
6
Крылья Советов
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Пари НН
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
22
18
Упущенные победы
10
14
Крылья Советов
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (13)
38% (11)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
28% (8)
24% (7)
Пари НН
25%
75%
6 побед 18 поражений
Первый тайм
17% (5)
41% (12)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
31% (9)
45% (13)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
4
12
Волевые победы
26
18
Упущенные победы
18
20
Голы по времени матча
Забито
29
7
14 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 2
9 Забивали первыми 2
18 Не забивали 23
7
24%
1
14%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
4
14%
4
57%
31-45
1
3%
0
0%
46-60
5
17%
0
0%
61-75
9
31%
2
29%
76-90
Пропущено
16
28
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 12
2
13%
4
14%
1-15
4
25%
2
7%
16-30
2
13%
6
21%
31-45
2
13%
2
7%
46-60
3
19%
7
25%
61-75
3
19%
7
25%
76-90
Забито
16
23
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
3
19%
3
13%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
1
6%
6
26%
31-45
1
6%
5
22%
46-60
1
6%
1
4%
61-75
8
50%
6
26%
76-90
Пропущено
27
20
11 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 7
4
15%
2
10%
1-15
4
15%
3
15%
16-30
3
11%
3
15%
31-45
3
11%
3
15%
46-60
3
11%
2
10%
61-75
10
37%
7
35%
76-90
Забито
45
30
20 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 10
6 Не забивали 11
10
22%
4
13%
1-15
5
11%
2
7%
16-30
5
11%
10
33%
31-45
2
4%
5
17%
46-60
6
13%
1
3%
61-75
17
38%
8
27%
76-90
Пропущено
43
48
19 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 28
13 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 19
6
14%
6
13%
1-15
8
19%
5
10%
16-30
5
12%
9
19%
31-45
5
12%
5
10%
46-60
6
14%
9
19%
61-75
13
30%
14
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Крылья Советов
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Динамо Москва - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Ахмат 0:2 Оренбург - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Краснодар 0:0
Факел - Крылья Советов 0:1 Балтика - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Рубин 2:0 Урал - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - Крылья Советов 2:0 Химки - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Волгарь - Крылья Советов 1:4 Крылья Советов - Сурхан 1:1 Крылья Советов - Алания 3:1 Крылья Советов - Раднички 1923 1:1 Крылья Советов - Гостивар 3:1 Крылья Советов - КФ Гостивари 3:1
Пари НН
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Сочи - Пари НН 6:1 Пари НН - Спартак Москва 0:0 Ахмат - Пари НН 5:1
Пари НН - Локомотив Москва 2:3 Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Пари НН 3:1 Пари НН - Краснодар 3:4 Балтика - Пари НН 2:0 Пари НН - Знамя Труда 1:0 Рубин - Пари НН 0:1 Пари НН - Факел 1:1 Пари НН - Ростов 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Пари НН - Торпедо Москва 4:0 Пари НН - Аль-Фейха 1:2 Пари НН - Родина Москва 1:0 Пари НН - Чонбук Моторс 1:1 Зенит - Пари НН 1:0 Пари НН - Урал 1:0
Результаты матчей
Крылья Советов
Пари НН
Точный счет
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:6
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:1
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
2:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
0
8 раз 57%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
Точный счет
2:1
6 раз 21%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
7 раз 24%
2:0
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 34%
2
7 раз 24%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
11 раз 38%
1
10 раз 34%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Крылья Советов
Пари НН
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
123
95
78
68
213
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
68
411
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
236
Больше Меньше
1811
1316
821
623
227
227
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|30
|17
|6
|7
|52 - 27
|57
|2.
|1:0 Заявка
|30
|16
|8
|6
|45 - 29
|56
|3.
|0:1 Заявка
|30
|16
|8
|6
|53 - 39
|56
|4.
|2:0 Заявка
|30
|14
|11
|5
|51 - 37
|53
|5.
|0:0 Заявка
|30
|14
|8
|8
|41 - 32
|50
|6.
|2:0 Заявка
|30
|12
|12
|6
|56 - 40
|48
|7.
|1:0 Заявка
|30
|12
|8
|10
|31 - 37
|44
|8.
|1:0 Заявка
|30
|12
|7
|11
|46 - 43
|43
|9.
|1:2 Заявка
|30
|12
|7
|11
|43 - 46
|43
|10.
|0:2 Заявка
|30
|10
|5
|15
|33 - 45
|35
|11.
|2:0 Заявка
|30
|7
|11
|12
|22 - 31
|32
|12.
|0:0 Заявка
|30
|7
|10
|13
|34 - 41
|31
|13.
|0:2 Заявка
|30
|7
|9
|14
|30 - 46
|30
|14.
|0:1 Заявка
|30
|8
|5
|17
|28 - 51
|29
|15.
|0:2 Заявка
|30
|7
|5
|18
|32 - 41
|26
|16.
|0:1 Заявка
|30
|5
|8
|17
|36 - 48
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|15
|11
|2
|2
|24 - 11
|35
|2.
|0:0 Заявка
|15
|10
|3
|2
|24 - 14
|33
|3.
|0:1 Заявка
|15
|10
|2
|3
|25 - 16
|32
|4.
|1:2 Заявка
|15
|9
|4
|2
|28 - 19
|31
|5.
|2:1 Заявка
|15
|9
|2
|4
|23 - 12
|29
|6.
|1:0 Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 16
|29
|7.
|2:0 Заявка
|15
|8
|5
|2
|29 - 16
|29
|8.
|2:0 Заявка
|15
|7
|7
|1
|24 - 16
|28
|9.
|0:1 Заявка
|15
|7
|3
|5
|21 - 22
|24
|10.
|1:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|16 - 18
|23
|11.
|0:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 16
|22
|12.
|0:2 Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 18
|21
|13.
|2:0 Заявка
|15
|4
|7
|4
|12 - 10
|19
|14.
|0:2 Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 24
|19
|15.
|0:2 Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 26
|18
|16.
|0:1 Заявка
|15
|4
|5
|6
|24 - 21
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 15
|28
|2.
|2:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|27 - 21
|25
|3.
|0:1 Заявка
|15
|6
|6
|3
|28 - 23
|24
|4.
|1:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|15 - 19
|21
|5.
|1:0 Заявка
|15
|5
|6
|4
|21 - 18
|21
|6.
|2:0 Заявка
|15
|4
|7
|4
|27 - 24
|19
|7.
|0:2 Заявка
|15
|5
|2
|8
|12 - 19
|17
|8.
|0:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 18
|17
|9.
|1:0 Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 27
|14
|10.
|2:0 Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 21
|13
|11.
|1:2 Заявка
|15
|3
|3
|9
|15 - 27
|12
|12.
|0:2 Заявка
|15
|2
|5
|8
|10 - 22
|11
|13.
|0:0 Заявка
|15
|1
|6
|8
|14 - 25
|9
|14.
|0:1 Заявка
|15
|1
|3
|11
|12 - 27
|6
|15.
|0:2 Заявка
|15
|1
|2
|12
|15 - 23
|5
|16.
|0:1 Заявка
|15
|1
|2
|12
|7 - 29
|5
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|21 (3)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|15 (8)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|15 (4)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|12 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|11 (3)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|2 11
|Оренбург
|Перес Матиас
|13
|Урал
|Бегич Сильвие
|12
|Краснодар
|Черников Александр
|12
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|10
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Крылья Советов 1:0 Пари НН
Исход игры
Крылья Советов
73.1% (98)
Ничья
18.7% (25)
Пари НН
8.2% (11)
Тотал 2.5
Больше
58.26% (67)
Меньше
41.74% (48)
Обе команды забьют
Да
70.43% (81)
Нет
29.57% (34)
Популярный счёт
2:1 Крылья Советов
39.6% (53)
1:0 Крылья Советов
13.4% (18)
1:1 Ничья
11.9% (16)
2:0 Крылья Советов
9% (12)
3:1 Крылья Советов
3.7% (5)
1:2 Пари НН
2.2% (3)
3:2 Крылья Советов
1.5% (2)
3:0 Крылья Советов
1.5% (2)
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