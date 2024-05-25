Калинский в центре поля руками остановил рывок Салтыкова и получил жёлтую карточку.

Витюгов на фланге выбил мяч у Стаматова в подкате.

Салтыков слева попытался обыграть Гоцука и упустил мяч за пределы поля.

Замена в составе "Пари НН": вместо Виктора Александрова на поле вышел Кирилл Боженов.

Замена в составе "Пари НН": вместо на поле вышел Николоз Кутателадзе.

Замена в составе "Крыльев Советов": вместо Амара Рахмановича на поле вышел Франко Орозко.

Замена в составе "Пари НН": вместо Хуана Боселли на поле вышел Никита Ермаков.

Салтыков перед чужой штрафной площадью толкнул в спину Тихого.

Удар Трошечкина из пределов штрафной площади по воротам соперники заблокировали.

Гарре от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч выбит на Витюгова, который с дальней дистанции пробил намного выше ворот.

Горшков от углового флага навесил к воротам, откуда гости мяч выбили.

Стаматов справа прострелил в центр штрафной площади, где Ломаев забрал мяч в ногах у Боселли.

Два удара Боселли справа с двадцати метров соперники заблокировали.

Гарре справа отправил вперёд Шитова, прострел которого к воротам заблокировал Александров.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! ГАРРЕ!!! Быструю атаку провели хозяева. Салтыков слева прошёл вперёд и исполнил перевод на Шитова. Владислав прострелил в центр на Гарре, который с восьми метров пробил в касание под перекладину.

Рахманович справа сделал пас в штрафную площадь на Витюгова, которому Александров сыграть не позволил.

Второй тайм в Самаре!

Александров на фланге руками остановил Костанцу и получил жёлтую карточку.

Самарцы уверенно начали второй тайм, контролируя мяч на чужой половине поля. Пока всё проходит без обострений.

Гарре слева со штрафного навесил к воротам, откуда мяч выбил Каккоев.

Первый тайм

— Статистика первого тайма находится во вкладке "Матч".

— Перерыв! "Крылья Советов" - "Пари НН" - 0:0.

45' Шитов в чужой штрафной площади подтолкнул в спину Гоцука.

45' Стаматов на чужой половине поля нарушил правила.

45' Стаматов слева дошёл до штрафной площади, где у него мяч выбил Костанца.

45' 3 минуты добавил Сухой в первом тайме.

45' Самарцы вторую половину тайма уверенно контролируют ход игры. Не хватает только моментов у ворот.

44' Гарре от углового флага навесил к воротам, откуда мяч выбил всё тот же Гоцук.

43' Витюгов справа со штрафного навесил к дальней штанге, где Гоцук сначала выбил мяч головой, а затем и заблокировал удар.

42' Стаматов на фланге опасно прыгнул в ноги Шитову и получил жёлтую карточку.

41' Кучаев попытался справа отправить вперёд Зе Турбо, но Горшков оказался быстрее нижегородского нападающего и выбил мяч за боковую линию поля.

40' Зе Турбо справа ив штрафной площади в касание пробил по воротам. Мяч прилетел в руки Ломаеву.

38' Горшков слева сделал пас в штрафную площадь на Салтыкова, но Никите не удалось опередить Гоцука.

37' Зе Турбо у чужой штрафной площади попал локтем в лицо Солдатенкову и получил первую жёлтую карточку в матче.

36' Горшков справа со штрафного пробил немного выше перекладины.

35' Кучаев у угла штрафной площади толкнул в спину Витюгова.

34' Хозяева разыграли угловой удар. Салтыкову справа прорваться в штрафную площадь не удалось.

33' Гарре слева со штрафного навесил к воротам, где Гоцук выбил мяч за линию поля.

32' Тихий на фланге в падении задел мяч рукой.

30' Калинский сделал заброс в штрафную площадь на Стаматова, у которого скидка на Зе Турбо не получилась точной.

29' Удар Боселли справа с линии штрафной площади пришёлся в Зе Турбо.

28' Гарре справа сделал пас вперёд на Костанцу, у которого мяч в подкате выбил Стаматов.

26' Гоцук в верховой борьбе ударился головой о соперника. Потребовался выход медиков на поле.

25' Калинский от углового флага навесил к дальней штанге. Гоцук добрался головой до мяча, но направить его в сторону ворот нем смог. Мяч отскочил обратно к Калинскому, который справа издали пробил по воротам неточно.

24' Стаматов слева прорвался в штрафную площадь, но его навес в центр на Зне Турбо получился высоким.

23' Горшков на фланге сыграл неаккуратно и упустил мяч за боковую линию поля, а соперников при этом рядом не было.

22' Боселли на правом фланге оказался в окружении трёх соперников и с мячом расстался.

21' "Крылья Советов" постепенно перехватили инициативу, Атаки гостей становятся более редкими, а опасными они не были и в начале встречи.

20' Прострел Рахмановича слева в штрафную площадь заблокировал Гоцук.

18' Хозяева штрафной удар разыграли. Костанца справа навесил на Рахмановича, у которого адресной скидки не получилось.

17' Гоцук перед штрафной площадью сбил Гарре. Двадцать шесть метров до ворот.

16' Рахманович слева ушёл от двух соперников и прострелил к воротам, где мяч перехватил Гоцук.

15' Салтыков и Тихий потолкались на фланге. Арбитр вовремя подоспел в место напряжения и развёл игроков.

14' Самарцы в первые минуты больше обороняются, но при этом очень редко подпускают соперников к своей штрафной площади, а по воротам и вовсе бить опасно не позволяют.

13' Боселли на чужой половине поля нарушил правила.

12' Костанца справа с восемнадцати метров низом пробил в дальний угол. Нигматуллин отбил мяч в сторону, а Салтыков первым поспел на добивание. Вот только Никита вместо удара по воротам с острого угла исполнил прострел, а партнёра в нужном месте не оказалось.

11' Стаматов слева ушёл от соперника, но навес исполнил слишком близко к воротам. Ломаев забрал мяч в руки.

10' Рахманович заработал первый угловой удар, а Гарре его исполнил. Арбитр во время подачи рассмотрел фол со стороны Рахмановича против Александрова и остановил встречу.

9' Гарре со штрафного сделал заброс к одиннадцатиметровой отметке. Мяч после верховой борьбы отскочил в сторону, где его и забрал в руки Нигматуллин.

8' Трошечкин ударил по ногам Шитова. Около тридцати пяти метров до ворот.

7' Ещё перед матчем Юрий Горшков получил призы лучшего игрока апреля и за самый красивый гол апреля. В Самаре отличная футбольная погода, трибуны собрали много зрителей.

6' Калинский справа со штрафного навесил на Александрова, который головой пробил выше ворот.

5' Витюгов у углового флага подтолкнул в спину Боселли.

4' Перед началом матча Иван Ломаев получил футболку с номером 100. Столько голкипер уже сыграл матчей в Самаре.

3' Гости по правому флангу забрались вперёд, где Зе Турбо заработал аут. Бросок последовал на Жозе, который в падении пробил по воротам с разворота. Ломаев забрал мяч в руки.

2' "Крылья Советов" играют в голубых футболках и тёмно-синих трусах, "Пари НН" - в чёрных футболках и белых трусах.