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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Крылья Советов
1:0
Второй тайм: 75'
Пари НН
0'
35' Желтая карточка
Зе Турбо Жозе
41' Желтая карточка
Стаматов Матео
47' Желтая карточка
Александров Виктор
1:0
58' Гол
Гарре Бенхамин
68' Желтая карточка
Калинский Николай

Ход матча

35'
 
Зе Турбо Жозе
41'
 
Стаматов Матео
47'
 
Александров Виктор
58'
Гарре Бенхамин
1:0
60'
Орозко Франко
Рахманович Амар
 
63'
 
Ермаков Никита
Боселли Хуан
68'
 
Калинский Николай

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33
  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33
Прогнозы 134
Крылья Советов 73.1% (98)
X 18.7% (25)
Пари НН 8.2% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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1
Ломаев
Иван
8
Витюгов
Максим
95
Гапонов
Илья
4
Солдатенков
Александр
5
Горшков
Юрий
10
Гарре
Бенхамин
22
Костанца
Фернандо
6
Бабкин
Сергей
14
Салтыков
Никита
73
Шитов
Владислав
20
Рахманович
Амар
25
Нигматуллин
Артур
26
Тихий
Дмитрий
24
Гоцук
Кирилл
2
Александров
Виктор
22
Каккоев
Никита
78
Калинский
Николай
10
Трошечкин
Александр
18
Кучаев
Константин
11
Стаматов
Матео
9
Зе
Турбо
Жозе
20
Боселли
Хуан
Крылья Советов
4-4-2
Пари НН
3-5-2

История личных встреч

Крылья Советов
Пари НН

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПМ
0:1
ПМ
1:3

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.33
0.78

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

67
115

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарре Бенхамин 9 (4) 0.3
Рахманович Амар 6 (2) 0.2
Салтыков Никита 4 0.13
Шитов Владислав 4 0.13
Горшков Юрий 4 0.13
Ежов Роман 3 (1) 0.1
Костанца Фернандо 3 (1) 0.1
Писарский Владимир 3 0.1
Рассказов Николай 2 0.07
Бабкин Сергей 2 0.07
Хубулов Владимир 2 0.07
Бейл Гленн 1 0.03
Зотов Георгий 1 0.03
Карпицкий Егор 1 0.03
Орозко Франко 1 0.03
Солдатенков Александр 0 0
Витюгов Максим 0 0
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калинский Николай 7 (4) 0.23
Севикян Эдгар 4 0.13
Боселли Хуан 3 0.1
Зе Турбо Жозе 3 0.1
Кутателадзе Николоз 2 0.07
Трошечкин Александр 2 0.07
Стоцкий Дмитрий 2 0.07
Гоцук Кирилл 1 0.03
Каккоев Никита 1 0.03
Александров Виктор 1 0.03
Кухарчук Илья 1 0.03
Тихий Дмитрий 0 0
Жигулёв Илья 0 0
Кучаев Константин 0 0
Карапузов Владислав 0 0
Юлдошев Иброгимхалил 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костанца Фернандо 10 0
Бейл Гленн 5 1
Рахманович Амар 6 0
Ежов Роман 4 0
Витюгов Максим 4 0
Горшков Юрий 4 0
Солдатенков Александр 2 1
Рассказов Николай 3 0
Ломаев Иван 3 0
Гарре Бенхамин 3 0
Орозко Франко 3 0
Салтыков Никита 3 0
Евгеньев Роман 2 0
Хубулов Владимир 2 0
Печенин Кирилл 1 0
Барач Матео 1 0
Бабкин Сергей 1 0
Шитов Владислав 1 0
Писарский Владимир 1 0
Игорь Осинькин 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Александров Виктор 6 2
Гоцук Кирилл 5 2
Каккоев Никита 7 0
Сергей Юран 5 1
Майга Мамаду 6 0
Калинский Николай 5 0
Трошечкин Александр 5 0
Стаматов Матео 4 0
Нигматуллин Артур 3 0
Тихий Дмитрий 3 0
Боженов Кирилл 1 1
Стоцкий Дмитрий 2 0
Живоглядов Дмитрий 2 0
Зе Турбо Жозе 2 0
Толстопятов Николай 2 0
Севикян Эдгар 2 0
Шнапцев Максим 2 0
Илич Саша 1 0
Кутателадзе Николоз 1 0
Жигулёв Илья 1 0
Масоэро Лукас Габриэль 1 0
Карапузов Владислав 1 0

Результаты матчей

Крылья Советов
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Пари НН
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

8
6
Крылья Советов
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Пари НН
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

22
18

Упущенные победы

10
14
Крылья Советов
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (13)
38% (11)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
28% (8)
24% (7)
Пари НН
25%
75%
6 побед 18 поражений
Первый тайм
17% (5)
41% (12)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
31% (9)
45% (13)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

4
12

Волевые победы

26
18

Упущенные победы

18
20

Голы по времени матча

Забито

29
7
14 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 2
9 Забивали первыми 2
18 Не забивали 23
7
24%
1
14%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
4
14%
4
57%
31-45
1
3%
0
0%
46-60
5
17%
0
0%
61-75
9
31%
2
29%
76-90

Пропущено

16
28
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 12
2
13%
4
14%
1-15
4
25%
2
7%
16-30
2
13%
6
21%
31-45
2
13%
2
7%
46-60
3
19%
7
25%
61-75
3
19%
7
25%
76-90

Забито

16
23
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
3
19%
3
13%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
1
6%
6
26%
31-45
1
6%
5
22%
46-60
1
6%
1
4%
61-75
8
50%
6
26%
76-90

Пропущено

27
20
11 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 7
4
15%
2
10%
1-15
4
15%
3
15%
16-30
3
11%
3
15%
31-45
3
11%
3
15%
46-60
3
11%
2
10%
61-75
10
37%
7
35%
76-90

Забито

45
30
20 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 10
6 Не забивали 11
10
22%
4
13%
1-15
5
11%
2
7%
16-30
5
11%
10
33%
31-45
2
4%
5
17%
46-60
6
13%
1
3%
61-75
17
38%
8
27%
76-90

Пропущено

43
48
19 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 28
13 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 19
6
14%
6
13%
1-15
8
19%
5
10%
16-30
5
12%
9
19%
31-45
5
12%
5
10%
46-60
6
14%
9
19%
61-75
13
30%
14
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Динамо Москва - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Ахмат 0:2 Оренбург - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Краснодар 0:0
Факел - Крылья Советов 0:1 Балтика - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Рубин 2:0 Урал - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - Крылья Советов 2:0 Химки - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Волгарь - Крылья Советов 1:4 Крылья Советов - Сурхан 1:1 Крылья Советов - Алания 3:1 Крылья Советов - Раднички 1923 1:1 Крылья Советов - Гостивар 3:1 Крылья Советов - КФ Гостивари 3:1
Пари НН
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Сочи - Пари НН 6:1 Пари НН - Спартак Москва 0:0 Ахмат - Пари НН 5:1
Пари НН - Локомотив Москва 2:3 Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Пари НН 3:1 Пари НН - Краснодар 3:4 Балтика - Пари НН 2:0 Пари НН - Знамя Труда 1:0 Рубин - Пари НН 0:1 Пари НН - Факел 1:1 Пари НН - Ростов 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Пари НН - Торпедо Москва 4:0 Пари НН - Аль-Фейха 1:2 Пари НН - Родина Москва 1:0 Пари НН - Чонбук Моторс 1:1 Зенит - Пари НН 1:0 Пари НН - Урал 1:0

Результаты матчей

Крылья Советов
Пари НН

Точный счет

0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:6
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:1
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
2:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
0
8 раз 57%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%

Точный счет

2:1
6 раз 21%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
7 раз 24%
2:0
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 34%
2
7 раз 24%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
11 раз 38%
1
10 раз 34%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Крылья Советов
Пари НН

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
3
9
5
1.5
7
8
6
8
2.5
2
13
2
12
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
6
8
4
11
1.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
18
11
13
16
1.5
8
21
6
23
2.5
2
27
2
27
3.5
1
28
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2:1 Заявка 30 17 6 7 52 - 27 57
2.
Краснодар
 1:0 Заявка 30 16 8 6 45 - 29 56
3.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 30 16 8 6 53 - 39 56
4.
Локомотив Москва
 2:0 Заявка 30 14 11 5 51 - 37 53
5.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 30 14 8 8 41 - 32 50
6.
ЦСКА Москва
 2:0 Заявка 30 12 12 6 56 - 40 48
7.
Рубин
 1:0 Заявка 30 12 8 10 31 - 37 44
8.
Крылья Советов
 1:0 Заявка 30 12 7 11 46 - 43 43
9.
Ростов
 1:2 Заявка 30 12 7 11 43 - 46 43
10.
Ахмат
 0:2 Заявка 30 10 5 15 33 - 45 35
11.
Факел
 2:0 Заявка 30 7 11 12 22 - 31 32
12.
Оренбург
 0:0 Заявка 30 7 10 13 34 - 41 31
13.
Урал
 0:2 Заявка 30 7 9 14 30 - 46 30
14.
Пари НН
 0:1 Заявка 30 8 5 17 28 - 51 29
15.
Балтика
 0:2 Заявка 30 7 5 18 32 - 41 26
16.
Сочи
 0:1 Заявка 30 5 8 17 36 - 48 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 1:0 Заявка 15 11 2 2 24 - 11 35
2.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 15 10 3 2 24 - 14 33
3.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 15 10 2 3 25 - 16 32
4.
Ростов
 1:2 Заявка 15 9 4 2 28 - 19 31
5.
Зенит
 2:1 Заявка 15 9 2 4 23 - 12 29
6.
Крылья Советов
 1:0 Заявка 15 8 5 2 30 - 16 29
7.
ЦСКА Москва
 2:0 Заявка 15 8 5 2 29 - 16 29
8.
Локомотив Москва
 2:0 Заявка 15 7 7 1 24 - 16 28
9.
Пари НН
 0:1 Заявка 15 7 3 5 21 - 22 24
10.
Рубин
 1:0 Заявка 15 6 5 4 16 - 18 23
11.
Оренбург
 0:0 Заявка 15 6 4 5 20 - 16 22
12.
Балтика
 0:2 Заявка 15 6 3 6 17 - 18 21
13.
Факел
 2:0 Заявка 15 4 7 4 12 - 10 19
14.
Урал
 0:2 Заявка 15 5 4 6 20 - 24 19
15.
Ахмат
 0:2 Заявка 15 5 3 7 21 - 26 18
16.
Сочи
 0:1 Заявка 15 4 5 6 24 - 21 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2:1 Заявка 15 8 4 3 29 - 15 28
2.
Локомотив Москва
 2:0 Заявка 15 7 4 4 27 - 21 25
3.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 15 6 6 3 28 - 23 24
4.
Рубин
 1:0 Заявка 15 6 3 6 15 - 19 21
5.
Краснодар
 1:0 Заявка 15 5 6 4 21 - 18 21
6.
ЦСКА Москва
 2:0 Заявка 15 4 7 4 27 - 24 19
7.
Ахмат
 0:2 Заявка 15 5 2 8 12 - 19 17
8.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 15 4 5 6 17 - 18 17
9.
Крылья Советов
 1:0 Заявка 15 4 2 9 16 - 27 14
10.
Факел
 2:0 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
11.
Ростов
 1:2 Заявка 15 3 3 9 15 - 27 12
12.
Урал
 0:2 Заявка 15 2 5 8 10 - 22 11
13.
Оренбург
 0:0 Заявка 15 1 6 8 14 - 25 9
14.
Сочи
 0:1 Заявка 15 1 3 11 12 - 27 6
15.
Балтика
 0:2 Заявка 15 1 2 12 15 - 23 5
16.
Пари НН
 0:1 Заявка 15 1 2 12 7 - 29 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 21 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 15 (8)
Краснодар Кордоба Джон 15 (4)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 12 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 11
Оренбург Перес Матиас 13
Урал Бегич Сильвие 12
Краснодар Черников Александр 12
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 10
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    76'
    Замена в составе "Пари НН": вместо на поле вышел Николоз Кутателадзе.
  • Замена
    75'
    Замена в составе "Пари НН": вместо Виктора Александрова на поле вышел Кирилл Боженов.
  • Травма, повреждение
    74'
    Витюгову потребовалась помощь медиков. Небольшая пауза в матче.
  • 73'
    Салтыков слева попытался обыграть Гоцука и упустил мяч за пределы поля.
  • 72'
    Удар Шитова с двадцати семи метров заблокировал Трошечкин.
  • 70'
    Витюгов на фланге выбил мяч у Стаматова в подкате.
  • Желтая карточка
    69'
    Калинский в центре поля руками остановил рывок Салтыкова и получил жёлтую карточку.
  • 68'
    Удар Трошечкина из пределов штрафной площади по воротам соперники заблокировали.
  • Фол, нарушение
    67'
    Салтыков перед чужой штрафной площадью толкнул в спину Тихого.
  • Фол, нарушение
    66'
    Трошечкин в центре поля руками придержал Гарре.
  • Фол, нарушение
    65'
    Кучаев на чужой половине поля сбил Орозко.
  • Замена
    64'
    Замена в составе "Пари НН": вместо Хуана Боселли на поле вышел Никита Ермаков.
  • 63'
    Прострел Шитова справа к воротами заблокировал Александров.
  • 62'
    Самарцы продолжают держать мяч на чужой половине поля.
  • Замена
    61'
    Замена в составе "Крыльев Советов": вместо Амара Рахмановича на поле вышел Франко Орозко.
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    • 60'
      Рахманович справа сделал пас в штрафную площадь на Витюгова, которому Александров сыграть не позволил.
    • Описание гола
      58'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      ГАРРЕ!!! Быструю атаку провели хозяева. Салтыков слева прошёл вперёд и исполнил перевод на Шитова. Владислав прострелил в центр на Гарре, который с восьми метров пробил в касание под перекладину.
    • 58'
      Гарре справа отправил вперёд Шитова, прострел которого к воротам заблокировал Александров.
    • Фол, нарушение
      57'
      Кучаев на правом фланге атаки нарушил правила.
    • 56'
      Два удара Боселли справа с двадцати метров соперники заблокировали.
    • 55'
      Стаматов справа прострелил в центр штрафной площади, где Ломаев забрал мяч в ногах у Боселли.
    • Офсайд
      54'
      Горшков справа забрался в офсайд.
    • Угловой
      53'
      Горшков от углового флага навесил к воротам, откуда гости мяч выбили.
    • 52'
      Подачу Гарре справа к воротам заблокировал Александров.
    • Угловой
      51'
      Гарре от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч выбит на Витюгова, который с дальней дистанции пробил намного выше ворот.
    • 50'
      Гарре слева со штрафного навесил к воротам, откуда мяч выбил Каккоев.
    • Фол, нарушение
      49'
      Боселли на фланге сбил Салтыкова.
    • 48'
      Самарцы уверенно начали второй тайм, контролируя мяч на чужой половине поля. Пока всё проходит без обострений.
    • Желтая карточка
      47'
      Александров на фланге руками остановил Костанцу и получил жёлтую карточку.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Самаре!
    • Первый тайм
    • Статистика первого тайма находится во вкладке "Матч".
    • Перерыв
      Перерыв! "Крылья Советов" - "Пари  НН" - 0:0.
    • Фол, нарушение
      45'
      Шитов в чужой штрафной площади подтолкнул в спину Гоцука.
    • Фол, нарушение
      45'
      Стаматов на чужой половине поля нарушил правила.
    • 45'
      Стаматов слева дошёл до штрафной площади, где у него мяч выбил Костанца.
    • Дополнительное время
      45'
      3 минуты добавил Сухой в первом тайме.
    • 45'
      Самарцы вторую половину тайма уверенно контролируют ход игры. Не хватает только моментов у ворот.
    • Угловой
      44'
      Гарре от углового флага навесил к воротам, откуда мяч выбил всё тот же Гоцук.
    • 43'
      Витюгов справа со штрафного навесил к дальней штанге, где Гоцук сначала выбил мяч головой, а затем и заблокировал удар.
    • Желтая карточка
      42'
      Стаматов на фланге опасно прыгнул в ноги Шитову и получил жёлтую карточку.
    • 41'
      Кучаев попытался справа отправить вперёд Зе Турбо, но Горшков оказался быстрее нижегородского нападающего и выбил мяч за боковую линию поля.
    • 40'
      Зе Турбо справа ив штрафной площади в касание пробил по воротам. Мяч прилетел в руки Ломаеву.
    • 38'
      Горшков слева сделал пас в штрафную площадь на Салтыкова, но Никите не удалось опередить Гоцука.
    • Желтая карточка
      37'
      Зе Турбо у чужой штрафной площади попал локтем в лицо Солдатенкову и получил первую жёлтую карточку в матче.
    • 36'
      Горшков справа со штрафного пробил немного выше перекладины.
    • Фол, нарушение
      35'
      Кучаев у угла штрафной площади толкнул в спину Витюгова.
    • Угловой
      34'
      Хозяева разыграли угловой удар. Салтыкову справа прорваться в штрафную площадь не удалось.
    • 33'
      Гарре слева со штрафного навесил к воротам, где Гоцук выбил мяч за линию поля.
    • Фол, нарушение
      32'
      Тихий на фланге в падении задел мяч рукой.
    • 30'
      Калинский сделал заброс в штрафную площадь на Стаматова, у которого скидка на Зе Турбо не получилась точной.
    • 29'
      Удар Боселли справа с линии штрафной площади пришёлся в Зе Турбо.
    • 28'
      Гарре справа сделал пас вперёд на Костанцу, у которого мяч в подкате выбил Стаматов.
    • Травма, повреждение
      26'
      Гоцук в верховой борьбе ударился головой о соперника. Потребовался выход медиков на поле.
    • Угловой
      25'
      Калинский от углового флага навесил к дальней штанге. Гоцук добрался головой до мяча, но направить его в сторону ворот нем смог. Мяч отскочил обратно к Калинскому, который справа издали пробил по воротам неточно.
    • 24'
      Стаматов слева прорвался в штрафную площадь, но его навес в центр на Зне Турбо получился высоким.
    • 23'
      Горшков на фланге сыграл неаккуратно и упустил мяч за боковую линию поля, а соперников при этом рядом не было.
    • 22'
      Боселли на правом фланге оказался в окружении трёх соперников и с мячом расстался.
    • 21'
      "Крылья Советов" постепенно перехватили инициативу, Атаки гостей становятся более редкими, а опасными они не были и в начале встречи.
    • 20'
      Прострел Рахмановича слева в штрафную площадь заблокировал Гоцук.
    • 18'
      Хозяева штрафной удар разыграли. Костанца справа навесил на Рахмановича, у которого адресной скидки не получилось.
    • Фол, нарушение
      17'
      Гоцук перед штрафной площадью сбил Гарре. Двадцать шесть метров до ворот.
    • 16'
      Рахманович слева ушёл от двух соперников и прострелил к воротам, где мяч перехватил Гоцук.
    • 15'
      Салтыков и Тихий потолкались на фланге. Арбитр вовремя подоспел в место напряжения и развёл игроков.
    • 14'
      Самарцы в первые минуты больше обороняются, но при  этом очень редко подпускают соперников к своей штрафной площади, а по воротам и вовсе бить опасно не позволяют.
    • Фол, нарушение
      13'
      Боселли на чужой половине поля нарушил правила.
    • Опасный момент
      12'
      Костанца справа с восемнадцати метров низом пробил в дальний угол. Нигматуллин отбил мяч в сторону, а Салтыков первым поспел на добивание. Вот только Никита вместо удара по воротам с острого угла исполнил прострел, а партнёра в нужном месте не оказалось.
    • 11'
      Стаматов слева ушёл от соперника, но навес исполнил слишком близко к воротам. Ломаев забрал мяч в руки.
    • Угловой
      10'
      Рахманович заработал первый угловой удар, а Гарре его исполнил. Арбитр во время подачи рассмотрел фол со стороны Рахмановича против Александрова и остановил встречу.
    • 9'
      Гарре со штрафного сделал заброс к одиннадцатиметровой отметке. Мяч после верховой борьбы отскочил в сторону, где его и забрал в руки Нигматуллин.
    • Фол, нарушение
      8'
      Трошечкин ударил по ногам Шитова. Около тридцати пяти метров до ворот.
    • 7'
      Ещё перед матчем Юрий Горшков получил призы лучшего игрока апреля и за самый красивый гол апреля. В Самаре отличная футбольная погода, трибуны собрали много зрителей.
    • 6'
      Калинский справа со штрафного навесил на Александрова, который головой пробил выше ворот.
    • Фол, нарушение
      5'
      Витюгов у углового флага подтолкнул в спину Боселли.
    • 4'
      Перед началом матча Иван Ломаев получил футболку с номером 100. Столько голкипер уже сыграл матчей в Самаре.
    • 3'
      Гости по правому флангу забрались вперёд, где Зе Турбо заработал аут. Бросок последовал на Жозе, который в падении пробил по воротам с разворота. Ломаев забрал мяч в руки.
    • 2'
      "Крылья Советов" играют в голубых футболках и тёмно-синих трусах, "Пари  НН" - в чёрных футболках и белых трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Солидарность Арене"!
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Матео Стаматов получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Зе Турбо Жозе получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • 67 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Крылья Советов 1:0 Пари НН

    Исход игры
    Крылья Советов
    73.1% (98)
    Ничья
    18.7% (25)
    Пари НН
    8.2% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.26% (67)
    Меньше
    41.74% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    70.43% (81)
    Нет
    29.57% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Крылья Советов
    39.6% (53)
    1:0 Крылья Советов
    13.4% (18)
    1:1 Ничья
    11.9% (16)
    2:0 Крылья Советов
    9% (12)
    3:1 Крылья Советов
    3.7% (5)
    1:2 Пари НН
    2.2% (3)
    3:2 Крылья Советов
    1.5% (2)
    3:0 Крылья Советов
    1.5% (2)
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