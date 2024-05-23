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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Крылья Советов
 
Позже
Пари НН
Прогнозы 60
Крылья Советов 76.7% (46)
X 16.7% (10)
Пари НН 6.7% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Крылья Советов
Пари НН

История личных встреч

Крылья Советов
Пари НН

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПМ
0:1
ПМ
1:3

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.33
0.78

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

67
115

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарре Бенхамин 8 (4) 0.28
Рахманович Амар 6 (2) 0.21
Салтыков Никита 4 0.14
Шитов Владислав 4 0.14
Горшков Юрий 4 0.14
Ежов Роман 3 (1) 0.1
Костанца Фернандо 3 (1) 0.1
Писарский Владимир 3 0.1
Рассказов Николай 2 0.07
Бабкин Сергей 2 0.07
Хубулов Владимир 2 0.07
Бейл Гленн 1 0.03
Зотов Георгий 1 0.03
Карпицкий Егор 1 0.03
Орозко Франко 1 0.03
Солдатенков Александр 0 0
Витюгов Максим 0 0
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калинский Николай 7 (4) 0.24
Севикян Эдгар 4 0.14
Боселли Хуан 3 0.1
Зе Турбо Жозе 3 0.1
Кутателадзе Николоз 2 0.07
Трошечкин Александр 2 0.07
Стоцкий Дмитрий 2 0.07
Гоцук Кирилл 1 0.03
Каккоев Никита 1 0.03
Александров Виктор 1 0.03
Кухарчук Илья 1 0.03
Тихий Дмитрий 0 0
Жигулёв Илья 0 0
Кучаев Константин 0 0
Карапузов Владислав 0 0
Юлдошев Иброгимхалил 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костанца Фернандо 10 0
Бейл Гленн 5 1
Рахманович Амар 6 0
Ежов Роман 4 0
Витюгов Максим 4 0
Горшков Юрий 4 0
Солдатенков Александр 2 1
Рассказов Николай 3 0
Ломаев Иван 3 0
Гарре Бенхамин 3 0
Орозко Франко 3 0
Салтыков Никита 3 0
Евгеньев Роман 2 0
Хубулов Владимир 2 0
Печенин Кирилл 1 0
Барач Матео 1 0
Бабкин Сергей 1 0
Шитов Владислав 1 0
Писарский Владимир 1 0
Игорь Осинькин 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоцук Кирилл 5 2
Александров Виктор 5 2
Каккоев Никита 7 0
Сергей Юран 5 1
Майга Мамаду 6 0
Калинский Николай 5 0
Трошечкин Александр 5 0
Нигматуллин Артур 3 0
Тихий Дмитрий 3 0
Стаматов Матео 3 0
Боженов Кирилл 1 1
Стоцкий Дмитрий 2 0
Живоглядов Дмитрий 2 0
Толстопятов Николай 2 0
Севикян Эдгар 2 0
Шнапцев Максим 2 0
Илич Саша 1 0
Кутателадзе Николоз 1 0
Жигулёв Илья 1 0
Зе Турбо Жозе 1 0
Масоэро Лукас Габриэль 1 0
Карапузов Владислав 1 0

Результаты матчей

Крылья Советов
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Пари НН
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

8
6
Крылья Советов
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Пари НН
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

22
18

Упущенные победы

10
14
Крылья Советов
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (13)
38% (11)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
28% (8)
24% (7)
Пари НН
25%
75%
6 побед 18 поражений
Первый тайм
17% (5)
41% (12)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
31% (9)
45% (13)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

4
12

Волевые победы

26
18

Упущенные победы

18
20

Голы по времени матча

Забито

29
7
14 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 2
9 Забивали первыми 2
18 Не забивали 23
7
24%
1
14%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
4
14%
4
57%
31-45
1
3%
0
0%
46-60
5
17%
0
0%
61-75
9
31%
2
29%
76-90

Пропущено

16
28
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 12
2
13%
4
14%
1-15
4
25%
2
7%
16-30
2
13%
6
21%
31-45
2
13%
2
7%
46-60
3
19%
7
25%
61-75
3
19%
7
25%
76-90

Забито

16
23
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
3
19%
3
13%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
1
6%
6
26%
31-45
1
6%
5
22%
46-60
1
6%
1
4%
61-75
8
50%
6
26%
76-90

Пропущено

27
20
11 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 7
4
15%
2
10%
1-15
4
15%
3
15%
16-30
3
11%
3
15%
31-45
3
11%
3
15%
46-60
3
11%
2
10%
61-75
10
37%
7
35%
76-90

Забито

45
30
20 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 10
6 Не забивали 11
10
22%
4
13%
1-15
5
11%
2
7%
16-30
5
11%
10
33%
31-45
2
4%
5
17%
46-60
6
13%
1
3%
61-75
17
38%
8
27%
76-90

Пропущено

43
48
19 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 28
13 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 19
6
14%
6
13%
1-15
8
19%
5
10%
16-30
5
12%
9
19%
31-45
5
12%
5
10%
46-60
6
14%
9
19%
61-75
13
30%
14
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Динамо Москва - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Ахмат 0:2 Оренбург - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Краснодар 0:0
Факел - Крылья Советов 0:1 Балтика - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Рубин 2:0 Урал - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - Крылья Советов 2:0 Химки - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Волгарь - Крылья Советов 1:4 Крылья Советов - Сурхан 1:1 Крылья Советов - Алания 3:1 Крылья Советов - Раднички 1923 1:1 Крылья Советов - Гостивар 3:1 Крылья Советов - КФ Гостивари 3:1
Пари НН
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Сочи - Пари НН 6:1 Пари НН - Спартак Москва 0:0 Ахмат - Пари НН 5:1
Пари НН - Локомотив Москва 2:3 Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Пари НН 3:1 Пари НН - Краснодар 3:4 Балтика - Пари НН 2:0 Пари НН - Знамя Труда 1:0 Рубин - Пари НН 0:1 Пари НН - Факел 1:1 Пари НН - Ростов 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Пари НН - Торпедо Москва 4:0 Пари НН - Аль-Фейха 1:2 Пари НН - Родина Москва 1:0 Пари НН - Чонбук Моторс 1:1 Зенит - Пари НН 1:0 Пари НН - Урал 1:0

Результаты матчей

Крылья Советов
Пари НН

Точный счет

0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:6
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:1
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
2:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
0
8 раз 57%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%

Точный счет

2:1
6 раз 21%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
7 раз 24%
2:0
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 34%
2
7 раз 24%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
11 раз 38%
1
10 раз 34%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Крылья Советов
Пари НН

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
3
9
5
1.5
7
8
6
8
2.5
2
13
2
12
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
6
8
4
11
1.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
18
11
13
16
1.5
8
21
6
23
2.5
2
27
2
27
3.5
1
28
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 29 16 8 5 53 - 38 56
2.
Зенит
 Заявка 29 16 6 7 50 - 26 54
3.
Краснодар
 Заявка 29 15 8 6 44 - 29 53
4.
Локомотив Москва
 Заявка 29 13 11 5 49 - 37 50
5.
Спартак Москва
 Заявка 29 14 7 8 41 - 32 49
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 29 11 12 6 54 - 40 45
7.
Ростов
 Заявка 29 12 7 10 42 - 44 43
8.
Рубин
 Заявка 29 11 8 10 30 - 37 41
9.
Крылья Советов
 Заявка 29 11 7 11 45 - 43 40
10.
Ахмат
 Заявка 29 10 5 14 33 - 43 35
11.
Урал
 Заявка 29 7 9 13 30 - 44 30
12.
Оренбург
 Заявка 29 7 9 13 34 - 41 30
13.
Факел
 Заявка 29 6 11 12 20 - 31 29
14.
Пари НН
 Заявка 29 8 5 16 28 - 50 29
15.
Балтика
 Заявка 29 7 5 17 32 - 39 26
16.
Сочи
 Заявка 29 5 8 16 36 - 47 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 15 10 3 2 24 - 14 33
2.
Краснодар
 Заявка 14 10 2 2 23 - 11 32
3.
Динамо Москва
 Заявка 15 10 2 3 25 - 16 32
4.
Ростов
 Заявка 15 9 4 2 28 - 19 31
5.
Локомотив Москва
 Заявка 15 7 7 1 24 - 16 28
6.
Зенит
 Заявка 14 8 2 4 21 - 11 26
7.
Крылья Советов
 Заявка 14 7 5 2 29 - 16 26
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 7 5 2 27 - 16 26
9.
Пари НН
 Заявка 15 7 3 5 21 - 22 24
10.
Оренбург
 Заявка 14 6 3 5 20 - 16 21
11.
Балтика
 Заявка 14 6 3 5 17 - 16 21
12.
Рубин
 Заявка 14 5 5 4 15 - 18 20
13.
Урал
 Заявка 15 5 4 6 20 - 24 19
14.
Ахмат
 Заявка 15 5 3 7 21 - 26 18
15.
Сочи
 Заявка 15 4 5 6 24 - 21 17
16.
Факел
 Заявка 14 3 7 4 10 - 10 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 15 8 4 3 29 - 15 28
2.
Динамо Москва
 Заявка 14 6 6 2 28 - 22 24
3.
Локомотив Москва
 Заявка 14 6 4 4 25 - 21 22
4.
Рубин
 Заявка 15 6 3 6 15 - 19 21
5.
Краснодар
 Заявка 15 5 6 4 21 - 18 21
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 15 4 7 4 27 - 24 19
7.
Ахмат
 Заявка 14 5 2 7 12 - 17 17
8.
Спартак Москва
 Заявка 14 4 4 6 17 - 18 16
9.
Крылья Советов
 Заявка 15 4 2 9 16 - 27 14
10.
Факел
 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
11.
Ростов
 Заявка 14 3 3 8 14 - 25 12
12.
Урал
 Заявка 14 2 5 7 10 - 20 11
13.
Оренбург
 Заявка 15 1 6 8 14 - 25 9
14.
Сочи
 Заявка 14 1 3 10 12 - 26 6
15.
Пари НН
 Заявка 14 1 2 11 7 - 28 5
16.
Балтика
 Заявка 15 1 2 12 15 - 23 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 21 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 15 (8)
Краснодар Кордоба Джон 14 (4)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 12 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 11
Оренбург Перес Матиас 13
Урал Бегич Сильвие 11
Краснодар Черников Александр 11
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Пари НН от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 мая 2024, осталось 2 дня 6 часов 15 минут.



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    • Прогнозы 60
    Крылья Советов 76.7% (46)
    X 16.7% (10)
    Пари НН 6.7% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Крылья Советов
    Ничья
    Пари НН
    3.95
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    4.50
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    3.75
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Крылья Советов - Пари НН

    Исход игры
    Крылья Советов
    77% (47)
    Ничья
    16.4% (10)
    Пари НН
    6.6% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    52% (26)
    Меньше
    48% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (30)
    Нет
    40% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Крылья Советов
    34.4% (21)
    1:0 Крылья Советов
    16.4% (10)
    2:0 Крылья Советов
    13.1% (8)
    1:1 Ничья
    8.2% (5)
    3:1 Крылья Советов
    4.9% (3)
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