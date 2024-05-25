Рыбчинский из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч задел защитника "Локомотива" и пролетев рядом с правой штангой ушёл на угловой.

Игроки "Балтики" решили разыграть корнер без прямой подачи в штрафную площадь, но затем на правом фланге ничего интересного хозяева поля придумать не смогли.

Сильянов с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Глушенков подработал мяч и пробил в правый угол ворот, Латышонок в прыжке отбил мяч перед собой, но затем защитники "Балтики" уже подстраховали своего голкипера.

Угловой у ворот "Локомотива" привёл к пенальти. Алекс Фернандес выполнил подачу в центр вратарской, Лантратов сыграл на выходе и кулаком выбил мяч в центр штрафной площади, где Миранчук заряди по ноге Осипову! Владислав Безбородов выдержал паузу, а затем дал свисток и указал на "точку".

Козлов по центру вошёл в штрафную площадь и пробил по воротам, Ньямси грамотно блокировал попытку.

Сулейманов теперь уже попытался убежать на правый угол штрафной площади после заброса из центра поля, Луна выиграл борьбу за мяч на этот раз.

Глушенков разогнал атаку по центру и затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Сулейманов в касание пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Сарвели на левом фланге нарушил правила против Роберто Фернандеса. "Балтика" тщательно готовится к стандарту.

Бистрович со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, Лантратов сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:2!!! Карпукас!!! Глушенков вновь разогнал атаку по центру, далее Максим при входе в штрафную площадь отыгрался с Миранчуком, который бежал по левой половине поля, после этого Глушенков выдержал паузу и элегантно покатил мяч к линии штрафной площади на Карпукаса, а Артём в касание точно пробил под левую штангу, Латышонок ничего уже не мог поделать.

Лисакович перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Сарвели.

Против Лисаковича в центре поля были нарушены правила. Алекс Фернандес со стандарта выполнил заброс к центру штрафной площади, но никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Сулейманов выиграл верховую борьбу за мяч на половине поля соперника и сделал удачную скидку на Глушенкова, Максим спокойно продвинулся к радиусу штрафной площади, а затем выполнил ответную передачу на правый угол штрафной, Сулейманов пробил по воротам, мяч попал в защитника "Балтики" и ушёл на угловой.

Глушенков с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Балтики" сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот.

Энрикес по левой половине поля убежал в штрафную площадь и затем выполнил отличную передачу в центр штрафной на ход Лисаковичу, Виталий удачно прорвался к линии вратарской, но неудачно пробил по воротам и пробил практически точно в Лантратова, который уже просто растягивался на удачу.

Батраков получил повреждение в игроком эпизоде, держится за спину молодой игрок "Локомотива", вышли на поле врачи московского клуба, пауза в игре.

Только с помощью врача команды Алексей Батраков покидает поле держась за поясницу, в составе "Локомотива" готовится замена.

Энрикес после заброса из центра поля по левой половине убежал в штрафную площадь, но под давлением Ньямси Анхело упустил мяч за лицевую линию поля.

Начинается второй тайм. Посмотрим, как сейчас сложится игра для "Балтики". Команде Сергея Игнашевича нужно играть исключительно в атакующий футбол и стараться забивать как минимум два гола, чтобы рассчитывать на сохранение места в элите российского футбола.

В составе "Балтики" после перерыва произошла замена. Вместо Кевина Андраде, которого продолжает беспокоить плечо, на поле вышел Александр Осипов.

В составе "Локомотива" после перерыва также произошла замена. Вместо Сергея Пиняева на поле вышел Владислав Сарвели.

Рыбчинский после рывка по правому флангу выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Самошникова и затем уже отскок был в пользу защитника "Локомотива".

Самошников в центре поля нарушил правила против Козлова. "Балтика" не смогла быстро разыграть стандарт.

Алекс Фернандес с правой половины поля из-за пределов штрафной площади плотно пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Козлов с правого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Локомотива" сыграли внимательно и перехватили мяч.

В результате контратаки Глушенков из глубины поля получил заброс на ход по правой половине поля, далее Максим удачно ворвался в центр штрафной площади и под давлением соперника пробил в левый угол ворот, Латышонок успел сократить дистанцию и спас свою команду.

Лисакович от радиуса штрафной площади плотно пробил в правый угол ворот, но Лантратов хорошо видел момент и без особого труда сложившись поймал мяч.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма при равной игре "Локомотив" в Калининграде обыгрывает "Балтику" со счётом 1:0. Команде Сергея Игнашевича сегодня немного и не везёт, "Балтика" забила под конец первого тайма ответный гол, но он был отменён из-за офсайда. В целом, с эмоциями игрокам калининградского клуба нужно быть также осторожнее, а иначе кто-то рискует доиграться до удаления.

45' Козлов выполнил слишком сильный заброс из центра поля на левый угол штрафной площади, Лантратов спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

45' Три минуты добавил Владислав Безбородов к основному времени первого тайма.

45' Капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов при этом получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.

45' Энрикес на половине поля соперника потерял мяч в борьбе с Сильяновым, сразу же после этого форвард "Балтики" схватил за футболку защитника "Локомотива", Владислав Безбородов простил Анхело и не стал показывать ему вторую жёлтую карточку.

45' Игроки "Балтики" разыграли корнер между собой, далее с правого фланга Бистрович выполнил подачу в центр штрафной площади, Энрикес под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч слабо полетел в руки Лантратову.

45' Рыбчинский получил мяч на правом углу штрафной площади от Алекса Фернандеса, раскачал Самошникова и пробил в ближний угол ворот, Лантратов перевёл мяч на угловой.

44' Миранчук со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Морозов головой пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

43' Защитник "Балтики" Диего Луна на правой половине поля сбил Глушенкова и получил жёлтую карточку за срыв атаки.

42' На повторе было хорошо видно, что Энрикес буквально плечом забрался в офсайд, что конечно же очень обидно для всех болельщиков калининградского клуба.

41' Владислав Безбородов послушал судей из комнаты VAR и вынес вердикт, что Энрикес в момент удара по воротам Лисаковича был в офсайде.

40' Лисакович при смещении с левой половины поля к радиусу штрафной площади отыгрался с Алексом Фернандесом, а затем Виталий сильно пробил в правый угол ворот, мяч попал в штангу, далее от ноги Лантратова удачно отскочил в центр к линии вратарской, где Энрикес без особого труда отправил мяч в сетку.

39' Защитник "Балтики" Кевин Андраде получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.

38' Рыбчинский ворвался в штрафную площадь по правой половине поля, но в борьбе с Самошниковым Дмитрий достаточно быстро потерял мяч.

37' Алекс Фернандес с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Морозов теперь уже хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

36' Андраде с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в Морозова и ушёл на угловой.

35' Сулейманов перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Козлова.

34' Самошников при развитии атаки по левому флангу выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, совсем немного не хватило Миранчуку, чтобы зацепиться за мяч.

33' Пиняев с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Жиров сыграл на опережении и в падении головой выбил мяч в аут.

32' Энрикес перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Ньямси.

31' Луна с левого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Сулейманов отработал в обороне и разрядил обстановку у своих ворот.

30' Роберто Фернандес с левого фланга от лицевой линии поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Батраков грамотно сыграл по позиции и выбил мяч подальше от своих ворот.

29' Миранчук по центру теперь уже прорвался к радиусу штрафной площади, Бистрович успел вернуться и на грани фола перехватил мяч у Антона.

28' Лисакович при развитии атаки по левой половине поля выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Энрикес под давлением соперника не смог зацепиться за мяч.

27' "Локомотив" сейчас старается немного успокоить темп матча и по большей части катает мяч в центре поля.

26' Рыбчинский совершил рывок по правому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч свалился с ноги у Дмитрия и ушёл за лицевую линию поля.

25' Миранчук достаточно быстро поднялся и показал, что с ним всё нормально. Игроки "Локомотива" также повели себя достойно и вернули мяч "Балтике".

24' Миранчук получил повреждение в центре поля при игровом столкновении с Бистровичем, игроки "Балтики" немного подумали, но всё же выбили мяч в аут.

23' Бистрович с углового закрутил мяч на ближнюю штангу, Лантратов успел среагировать и смахнул мяч на своего партнёра по команде.

22' Алекс Фернандес теперь уже разогнал атаку по центру и затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Энрикес уверенно перебросил мяч через Лантратова, но во вратарскую успел вернуться Ньямси, который выбил мяч на угловой.

21' Луна при проходе в радиус штрафной площади по центру отыгрался с Лисаковичем и пробил по воротам, мяч попал в защитника "Локомотива".

20' Роберто Фернандес разогнал атаку по центру и затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Лисакович набежал на мяч, но выполнил затем безадресный прострел в центр штрафной.

19' Глушенков после рывка по правому флангу выполнил подачу на дальний угол вратарской, Латышонок уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

18' Самошников в центре поля нарушил правила против Алекса Фернандеса. Алекс немного полежал на газоне, затем вскочил и начал предъявлять претензии сопернику.

17' Футболисты "Локомотива" решили разыграть стандарт без подачи в штрафную площадь, но в итоге далее на правой половине поля "железнодорожники" быстро потеряли мяч.

16' Поднялся Андраде после паузы, показал защитник "Балтики", что с ним всё нормально и он готов играть дальше.

15' Андраде в борьбе за верховой мяч с Бариновым на своей половине поля получил повреждение. Вышли на поле врачи "Балтики", пауза в игре.

14' Против Миранчука Бистрович нарушил правила на своей половине поля. "Локомотив" заработал достаточно опасный стандарт.

13' Форвард "Балтики" Анхело Энрикес в центре поля огрел по ногам Сулейманова и затем сильно зарядил мяч в сторону ворот "Локомотива" после свистка. В итоге Владислав Безбородов показал Энрикесу жёлтую карточку за излишние эмоции.

12' Ньямси в центре поля нарушил правила против Энрикеса. Игроки "Балтики" вновь не смогли быстро разыграть стандарт.

11' С левого фланга Роберто Фернандес выполнил подачу в центр штрафной площади, Энрикес головой пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Лантратову.

10' Неудачное начало матча получается для "Балтики", но конечно же калининградский клуб и дальше должен стараться играть в атакующий футбол.

9' ГО-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Миранчук!!! Миранчук при входе в штрафную площадь по центру уверенно отыгрался с Сулеймановым, который был в радиусе штрафной, а затем Антон сместившись на правый угол штрафной площади отлично пробил под дальнюю штангу из-под Андраде.

8' Миранчук после рывка по левому флангу сделал прострел в центр штрафной площади, Жиров грамотно сыграл по позиции и выбил мяч в аут.

7' Лисакович из центра поля эффектно выполнил передачу на ход Энрикесу, Анхело убежал по левой половине поля к линии штрафной площади и затем выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Алекс Фернандес пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл.

6' Баринов с левого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось.

5' Козлов выполнил передачу на левый угол штрафной площади "Локомотива", мяч пошёл за спину Лисаковичу и в итоге Виталий не смог зацепиться за него.

4' Роберто Фернандес убежал в штрафную площадь по левой половине поля и пробил в дальний угол ворот под давлением Сильянова, мяч улетел в сторону от цели.

3' Луна получил по ногам на своей половине поля. "Балтика" не стала торопиться при розыгрыше мяча.

2' Глушенков по левой половине поля выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на ход Сулейманову, Латышонок вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч.