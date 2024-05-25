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  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Балтика
0:2
Второй тайм: 75'
Локомотив Москва
0'
0:1
8' Гол
Миранчук Антон
12' Желтая карточка
Энрикес Анхело
34' Желтая карточка
Андраде Кевин
40' Желтая карточка
Луна Диего
43' Желтая карточка
Баринов Дмитрий
54' Желтая карточка
Морозов Евгений
0:2
66' Гол
Карпукас Артём

Ход матча

8'
0:1
Миранчук Антон
(Сулейманов Тимур)
12'
Энрикес Анхело
 
34'
Андраде Кевин
 
40'
Луна Диего
 
43'
 
Баринов Дмитрий
46'
Осипов Александр
Андраде Кевин
 
46'
 
Сарвели Владислав
Пиняев Сергей
54'
 
Морозов Евгений
60'
 
Карпукас Артём
Батраков Алексей
66'
0:2
Карпукас Артём
(Глушенков Максим)
71'
Капленко Кирилл
Бистрович Кристиян
 
72'
Пряхин Сергей
Рыбчинский Дмитрий
 
72'
Ковалёв Юрий
Роберто Фернандес
 
Прогнозы 143
Балтика 40.6% (58)
X 20.3% (29)
Локомотив Москва 39.2% (56)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Латышонок
Евгений
16
Андраде
Кевин
2
Жиров
Александр
13
Луна
Диего
24
Рыбчинский
Дмитрий
7
Фернандес
Роберто
II
17
Бистрович
Кристиян
77
Козлов
Данила
Сергеевич
25
Фернандес
Алекс
II
88
Лисакович
Виталий
18
Энрикес
Анхело
22
Лантратов
Илья
77
Самошников
Илья
5
Ньямси
Жерзино
6
Баринов
Дмитрий
45
Сильянов
Александр
83
Батраков
Алексей
85
Морозов
Евгений
11
Миранчук
Антон
15
Глушенков
Максим
9
Пиняев
Сергей
99
Сулейманов
Тимур
Балтика
3-4-2-1
Локомотив Москва
4-2-3-1

История личных встреч

Балтика
Локомотив Москва

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

К
1:1
К
2:2
ПЛ
3:2
ТМК
0:1
К
1:1
К
2:3

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Среднее время на гол

54
67

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1.33
2

Среднее время на гол

67
45

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

60
54

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 6 0.2
Фернандес Алекс II 4 0.13
Лисакович Виталий 3 0.1
Козлов Данила Сергеевич 2 0.07
Кузьмин Максим 2 0.07
Капленко Кирилл 2 0.07
Гузина Гедеон 2 0.07
Бистрович Кристиян 2 (1) 0.07
Ковалёв Юрий 1 0.03
Фернандес Роберто II 1 0.03
Рыбчинский Дмитрий 1 0.03
Пряхин Сергей 1 0.03
Лазарев Владислав 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 7 0.23
Миранчук Антон 6 (2) 0.2
Тикнизян Наир 6 0.2
Сулейманов Тимур 6 0.2
Жемалетдинов Рифат 5 0.17
Дзюба Артём 4 0.13
Пиняев Сергей 3 0.1
Сильянов Александр 2 0.07
Морозов Евгений 2 0.07
Баринов Дмитрий 2 0.07
Сарвели Владислав 1 0.03
Самошников Илья 1 0.03
Фассон Лукас 1 0.03
Марадишвили Константин 1 0.03
Изидор Вильсон 1 0.03
Погостнов Егор 1 0.03
Батраков Алексей 1 0.03

Карточки

Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радмановац Никола 5 0
Кузьмин Максим 4 0
Сото Гильермо 4 0
Гузина Гедеон 4 0
Гассама Натан 4 0
Бистрович Кристиян 3 0
Луна Диего 3 0
Андраде Кевин 3 0
Остойич Иван 2 0
Маляров Кирилл 2 0
Рыбчинский Дмитрий 2 0
Латышонок Евгений 2 0
Лисакович Виталий 2 0
Фернандес Роберто II 2 0
Фернандес Алекс II 2 0
Игнашевич Сергей 1 0
Дудиев Аслан 1 0
Энрикес Анхело 1 0
Жиров Александр 1 0
Осипов Александр 1 0
Капленко Кирилл 1 0
Пряхин Сергей 1 0
Козлов Данила Сергеевич 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 10 0
Карпукас Артём 5 1
Тикнизян Наир 3 2
Морозов Евгений 6 0
Ненахов Максим 5 0
Глушенков Максим 5 0
Пиняев Сергей 4 0
Митай Марио 4 0
Дзюба Артём 3 0
Миранчук Антон 3 0
Сулейманов Тимур 3 0
Сильянов Александр 3 0
Фассон Лукас 3 0
Лантратов Илья 2 0
Жемалетдинов Рифат 2 0
Самошников Илья 2 0
Ньямси Жерзино 2 0
Марадишвили Константин 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Погостнов Егор 1 0
Батраков Алексей 1 0
Михаил Галактионов 1 0

Результаты матчей

Балтика
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Локомотив Москва
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

6
11
Балтика
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Локомотив Москва
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

22
2

Упущенные победы

7
25
Балтика
75%
25%
18 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (11)
48% (14)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
Локомотив Москва
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
10% (3)
48% (14)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

27
6

Упущенные победы

13
36

Голы по времени матча

Забито

15
25
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 6
21 Не забивали 16
0
0%
3
12%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
4
27%
1
4%
31-45
2
13%
5
20%
46-60
1
7%
5
20%
61-75
6
40%
9
36%
76-90

Пропущено

18
21
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
4
22%
3
14%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
3
17%
5
24%
31-45
1
6%
6
29%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
6
33%
2
10%
76-90

Забито

15
25
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 9
22 Не забивали 16
4
27%
6
24%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
3
20%
3
12%
31-45
2
13%
3
12%
46-60
1
7%
2
8%
61-75
5
33%
8
32%
76-90

Пропущено

23
15
11 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
2
9%
2
13%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
6
26%
1
7%
31-45
4
17%
5
33%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
6
26%
5
33%
76-90

Забито

30
50
13 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 32
6 Забивали первыми 15
14 Не забивали 3
4
13%
9
18%
1-15
2
7%
5
10%
16-30
7
23%
4
8%
31-45
4
13%
8
16%
46-60
2
7%
7
14%
61-75
11
37%
17
34%
76-90

Пропущено

41
36
20 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 22
20 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 20
6
15%
5
14%
1-15
5
12%
3
8%
16-30
9
22%
6
17%
31-45
5
12%
11
31%
46-60
4
10%
4
11%
61-75
12
29%
29%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Ростов - Балтика 2:1 Балтика - Спартак Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 2:3 Урал - Балтика 2:1
Ростов - Балтика 0:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1 Краснодар - Балтика 3:2 Балтика - Крылья Советов 2:1 ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Ахмат - Балтика 1:7 Зенит - Балтика 1:0 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Балтика - Пари НН 2:0 Балтика - Динамо Минск 3:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Оренбург - Балтика 1:0 Балтика - Сочи 0:0 Динамо Москва - Балтика 0:3 Балтика - Ротор 1:2 Балтика - Динамо Махачкала 2:1
Локомотив Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Локомотив Москва - Факел 2:0 Оренбург - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2
Пари НН - Локомотив Москва 2:3 Рубин - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Урал - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ашхабад 3:0 Локомотив Москва - Алтын Асыр 2:0 Локомотив Москва - Урарту 2:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Локомотив Москва - Кайрат 4:1 Локомотив Москва - Урал 4:2

Результаты матчей

Балтика
Локомотив Москва

Точный счет

0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
0
5 раз 36%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
2:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:7
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
7
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
6 раз 21%
1:0
6 раз 21%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:7
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 45%
2
8 раз 28%
1
6 раз 21%
3
1 раз 3%
7
1 раз 3%
2
10 раз 34%
1
10 раз 34%
3
5 раз 17%
0
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Балтика
Локомотив Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
13
2
7
7
1.5
8
7
1
13
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
13
1
3
12
1.5
8
6
1
14
2.5
3
11
1
14
3.5
1
13
1
14
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
13
0.5
Больше Меньше
26
3
10
19
1.5
16
13
2
27
2.5
6
23
1
28
3.5
1
28
1
28
4.5
1
28
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 1:0 Заявка 30 16 8 6 45 - 29 56
2.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 30 16 8 6 53 - 39 56
3.
Зенит
 1:1 Заявка 30 16 7 7 51 - 27 55
4.
Локомотив Москва
 2:0 Заявка 30 14 11 5 51 - 37 53
5.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 30 14 8 8 41 - 32 50
6.
ЦСКА Москва
 2:0 Заявка 30 12 12 6 56 - 40 48
7.
Ростов
 1:1 Заявка 30 12 8 10 43 - 45 44
8.
Рубин
 1:0 Заявка 30 12 8 10 31 - 37 44
9.
Крылья Советов
 1:0 Заявка 30 12 7 11 46 - 43 43
10.
Ахмат
 0:2 Заявка 30 10 5 15 33 - 45 35
11.
Факел
 2:0 Заявка 30 7 11 12 22 - 31 32
12.
Оренбург
 0:0 Заявка 30 7 10 13 34 - 41 31
13.
Урал
 0:2 Заявка 30 7 9 14 30 - 46 30
14.
Пари НН
 0:1 Заявка 30 8 5 17 28 - 51 29
15.
Балтика
 0:2 Заявка 30 7 5 18 32 - 41 26
16.
Сочи
 0:1 Заявка 30 5 8 17 36 - 48 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 1:0 Заявка 15 11 2 2 24 - 11 35
2.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 15 10 3 2 24 - 14 33
3.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 15 10 2 3 25 - 16 32
4.
Ростов
 1:1 Заявка 15 9 4 2 28 - 19 31
5.
Крылья Советов
 1:0 Заявка 15 8 5 2 30 - 16 29
6.
ЦСКА Москва
 2:0 Заявка 15 8 5 2 29 - 16 29
7.
Локомотив Москва
 2:0 Заявка 15 7 7 1 24 - 16 28
8.
Зенит
 1:1 Заявка 15 8 3 4 22 - 12 27
9.
Пари НН
 0:1 Заявка 15 7 3 5 21 - 22 24
10.
Рубин
 1:0 Заявка 15 6 5 4 16 - 18 23
11.
Оренбург
 0:0 Заявка 15 6 4 5 20 - 16 22
12.
Балтика
 0:2 Заявка 15 6 3 6 17 - 18 21
13.
Факел
 2:0 Заявка 15 4 7 4 12 - 10 19
14.
Урал
 0:2 Заявка 15 5 4 6 20 - 24 19
15.
Ахмат
 0:2 Заявка 15 5 3 7 21 - 26 18
16.
Сочи
 0:1 Заявка 15 4 5 6 24 - 21 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1:1 Заявка 15 8 4 3 29 - 15 28
2.
Локомотив Москва
 2:0 Заявка 15 7 4 4 27 - 21 25
3.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 15 6 6 3 28 - 23 24
4.
Рубин
 1:0 Заявка 15 6 3 6 15 - 19 21
5.
Краснодар
 1:0 Заявка 15 5 6 4 21 - 18 21
6.
ЦСКА Москва
 2:0 Заявка 15 4 7 4 27 - 24 19
7.
Ахмат
 0:2 Заявка 15 5 2 8 12 - 19 17
8.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 15 4 5 6 17 - 18 17
9.
Крылья Советов
 1:0 Заявка 15 4 2 9 16 - 27 14
10.
Ростов
 1:1 Заявка 15 3 4 8 15 - 26 13
11.
Факел
 2:0 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
12.
Урал
 0:2 Заявка 15 2 5 8 10 - 22 11
13.
Оренбург
 0:0 Заявка 15 1 6 8 14 - 25 9
14.
Сочи
 0:1 Заявка 15 1 3 11 12 - 27 6
15.
Балтика
 0:2 Заявка 15 1 2 12 15 - 23 5
16.
Пари НН
 0:1 Заявка 15 1 2 12 7 - 29 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 21 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 15 (8)
Краснодар Кордоба Джон 15 (4)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 12 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 11
Оренбург Перес Матиас 13
Урал Бегич Сильвие 12
Краснодар Черников Александр 12
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 10
Весь список
  • Второй тайм
  • Пенальти!
    79'
    Угловой у ворот "Локомотива" привёл к пенальти. Алекс Фернандес выполнил подачу в центр вратарской, Лантратов сыграл на выходе и кулаком выбил мяч в центр штрафной площади, где Миранчук заряди по ноге Осипову! Владислав Безбородов выдержал паузу, а затем дал свисток и указал на "точку". 
  • Замена
    78'
    Третья подряд замена произошла в составе "Балтики". Вместо Кристияна Бистровича на поле вышел Сергей Пряхин. 
  • Замена
    77'
    Вторую подряд замену провёл Сергей Игнашевич. Вместо Дмитрия Рыбчинского на поле вышел Кирилл Капленко. 
  • Замена
    76'
    В составе "Балтики" произошла замена. Вместо Роберто Фернандеса на поле вышел Юрий Ковалёв. 
  • Опасный момент
    75'
    Сильянов с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Глушенков подработал мяч и пробил в правый угол ворот, Латышонок в прыжке отбил мяч перед собой, но затем защитники "Балтики" уже подстраховали своего голкипера. 
  • Угловой
    74'
    Игроки "Балтики" решили разыграть корнер без прямой подачи в штрафную площадь, но затем на правом фланге ничего интересного хозяева поля придумать не смогли. 
  • Опасный момент
    73'
    Рыбчинский из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч задел защитника "Локомотива" и пролетев рядом с правой штангой ушёл на угловой. 
  • Описание гола
    72'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:2!!! Карпукас!!! Глушенков вновь разогнал атаку по центру, далее Максим при входе в штрафную площадь отыгрался с Миранчуком, который бежал по левой половине поля, после этого Глушенков выдержал паузу и элегантно покатил мяч к линии штрафной площади на Карпукаса, а Артём в касание точно пробил под левую штангу, Латышонок ничего уже не мог поделать. 
  • 71'
    Бистрович со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, Лантратов сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • Фол, нарушение
    70'
    Сарвели на левом фланге нарушил правила против Роберто Фернандеса. "Балтика" тщательно готовится к стандарту. 
  • Опасный момент
    69'
    Глушенков разогнал атаку по центру и затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Сулейманов в касание пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 68'
    Сулейманов теперь уже попытался убежать на правый угол штрафной площади после заброса из центра поля, Луна выиграл борьбу за мяч на этот раз. 
  • Опасный момент
    67'
    Сулейманов из-за пределов штрафной площади плотно пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Фол, нарушение
    66'
    Сарвели на половине поля "Балтики" нарушил правила против Алекса Фернандеса. Хозяева поля быстро разыграли стандарт. 
  • 65'
    Козлов по центру вошёл в штрафную площадь и пробил по воротам, Ньямси грамотно блокировал попытку. 
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    • 64'
      Энрикес после заброса из центра поля по левой половине убежал в штрафную площадь, но под давлением Ньямси Анхело упустил мяч за лицевую линию поля. 
    • Замена
      63'
      В составе "Локомотива" произошла замена. Вместо Алексея Батракова на поле вышел Артём Карпукас. 
    • 62'
      Только с помощью врача команды Алексей Батраков покидает поле держась за поясницу, в составе "Локомотива" готовится замена. 
    • Травма, повреждение
      61'
      Батраков получил повреждение в игроком эпизоде, держится за спину молодой игрок "Локомотива", вышли на поле врачи московского клуба, пауза в игре. 
    • Опасный момент
      60'
      Энрикес по левой половине поля убежал в штрафную площадь и затем выполнил отличную передачу в центр штрафной на ход Лисаковичу, Виталий удачно прорвался к линии вратарской, но неудачно пробил по воротам и пробил практически точно в Лантратова, который уже просто растягивался на удачу. 
    • Желтая карточка
      59'
      Полузащитник "Локомотива" Евгений Морозов получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Морозов прихватил Алекса Фернандеса. 
    • Угловой
      58'
      Глушенков с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Балтики" сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот. 
    • 57'
      Сулейманов выиграл верховую борьбу за мяч на половине поля соперника и сделал удачную скидку на Глушенкова, Максим спокойно продвинулся к радиусу штрафной площади, а затем выполнил ответную передачу на правый угол штрафной, Сулейманов пробил по воротам, мяч попал в защитника "Балтики" и ушёл на угловой. 
    • Фол, нарушение
      56'
      Против Лисаковича в центре поля были нарушены правила. Алекс Фернандес со стандарта выполнил заброс к центру штрафной площади, но никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • Фол, нарушение
      55'
      Лисакович перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Сарвели. 
    • 54'
      Лисакович от радиуса штрафной площади плотно пробил в правый угол ворот, но Лантратов хорошо видел момент и без особого труда сложившись поймал мяч. 
    • Опасный момент
      53'
      В результате контратаки Глушенков из глубины поля получил заброс на ход по правой половине поля, далее Максим удачно ворвался в центр штрафной площади и под давлением соперника пробил в левый угол ворот, Латышонок успел сократить дистанцию и спас свою команду. 
    • 52'
      Козлов с правого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Локомотива" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • Опасный момент
      51'
      Алекс Фернандес с правой половины поля из-за пределов штрафной площади плотно пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • Фол, нарушение
      50'
      Самошников в центре поля нарушил правила против Козлова. "Балтика" не смогла быстро разыграть стандарт. 
    • 49'
      Рыбчинский после рывка по правому флангу выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Самошникова и затем уже отскок был в пользу защитника "Локомотива". 
    • Замена
      48'
      В составе "Локомотива" после перерыва также произошла замена. Вместо Сергея Пиняева на поле вышел Владислав Сарвели. 
    • Замена
      47'
      В составе "Балтики" после перерыва произошла замена. Вместо Кевина Андраде, которого продолжает беспокоить плечо, на поле вышел Александр Осипов. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, как сейчас сложится игра для "Балтики". Команде Сергея Игнашевича нужно играть исключительно в атакующий футбол и стараться забивать как минимум два гола, чтобы рассчитывать на сохранение места в элите российского футбола. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма при равной игре "Локомотив" в Калининграде обыгрывает "Балтику" со счётом 1:0. Команде Сергея Игнашевича сегодня немного и не везёт, "Балтика" забила под конец первого тайма ответный гол, но он был отменён из-за офсайда. В целом, с эмоциями игрокам калининградского клуба нужно быть также осторожнее, а иначе кто-то рискует доиграться до удаления. 
    • 45'
      Козлов выполнил слишком сильный заброс из центра поля на левый угол штрафной площади, Лантратов спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • Дополнительное время
      45'
      Три минуты добавил Владислав Безбородов к основному времени первого тайма. 
    • Желтая карточка
      45'
      Капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов при этом получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
    • Судья
      45'
      Энрикес на половине поля соперника потерял мяч в борьбе с Сильяновым, сразу же после этого форвард "Балтики" схватил за футболку защитника "Локомотива", Владислав Безбородов простил Анхело и не стал показывать ему вторую жёлтую карточку. 
    • Угловой
      45'
      Игроки "Балтики" разыграли корнер между собой, далее с правого фланга Бистрович выполнил подачу в центр штрафной площади, Энрикес под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч слабо полетел в руки Лантратову. 
    • Опасный момент
      45'
      Рыбчинский получил мяч на правом углу штрафной площади от Алекса Фернандеса, раскачал Самошникова и пробил в ближний угол ворот, Лантратов перевёл мяч на угловой. 
    • Опасный момент
      44'
      Миранчук со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Морозов головой пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • Желтая карточка
      43'
      Защитник "Балтики" Диего Луна на правой половине поля сбил Глушенкова и получил жёлтую карточку за срыв атаки. 
    • Видеоповтор
      42'
      На повторе было хорошо видно, что Энрикес буквально плечом забрался в офсайд, что конечно же очень обидно для всех болельщиков калининградского клуба. 
    • Судья
      41'
      Владислав Безбородов послушал судей из комнаты VAR и вынес вердикт, что Энрикес в момент удара по воротам Лисаковича был в офсайде. 
    • Офсайд
      40'
      Лисакович при смещении с левой половины поля к радиусу штрафной площади отыгрался с Алексом Фернандесом, а затем Виталий сильно пробил в правый угол ворот, мяч попал в штангу, далее от ноги Лантратова удачно отскочил в центр к линии вратарской, где Энрикес без особого труда отправил мяч в сетку. 
    • Желтая карточка
      39'
      Защитник "Балтики" Кевин Андраде получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
    • 38'
      Рыбчинский ворвался в штрафную площадь по правой половине поля, но в борьбе с Самошниковым Дмитрий достаточно быстро потерял мяч. 
    • Угловой
      37'
      Алекс Фернандес с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Морозов теперь уже хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • 36'
      Андраде с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в Морозова и ушёл на угловой. 
    • Фол, нарушение
      35'
      Сулейманов перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Козлова. 
    • 34'
      Самошников при развитии атаки по левому флангу выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, совсем немного не хватило Миранчуку, чтобы зацепиться за мяч. 
    • 33'
      Пиняев с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Жиров сыграл на опережении и в падении головой выбил мяч в аут. 
    • Фол, нарушение
      32'
      Энрикес перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Ньямси. 
    • 31'
      Луна с левого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Сулейманов отработал в обороне и разрядил обстановку у своих ворот. 
    • 30'
      Роберто Фернандес с левого фланга от лицевой линии поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Батраков грамотно сыграл по позиции и выбил мяч подальше от своих ворот. 
    • 29'
      Миранчук по центру теперь уже прорвался к радиусу штрафной площади, Бистрович успел вернуться и на грани фола перехватил мяч у Антона. 
    • 28'
      Лисакович при развитии атаки по левой половине поля выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Энрикес под давлением соперника не смог зацепиться за мяч. 
    • 27'
      "Локомотив" сейчас старается немного успокоить темп матча и по большей части катает мяч в центре поля. 
    • 26'
      Рыбчинский совершил рывок по правому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч свалился с ноги у Дмитрия и ушёл за лицевую линию поля. 
    • 25'
      Миранчук достаточно быстро поднялся и показал, что с ним всё нормально. Игроки "Локомотива" также повели себя достойно и вернули мяч "Балтике". 
    • Травма, повреждение
      24'
      Миранчук получил повреждение в центре поля при игровом столкновении с Бистровичем, игроки "Балтики" немного подумали, но всё же выбили мяч в аут. 
    • Угловой
      23'
      Бистрович с углового закрутил мяч на ближнюю штангу, Лантратов успел среагировать и смахнул мяч на своего партнёра по команде. 
    • Опасный момент
      22'
      Алекс Фернандес теперь уже разогнал атаку по центру и затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Энрикес уверенно перебросил мяч через Лантратова, но во вратарскую успел вернуться Ньямси, который выбил мяч на угловой. 
    • 21'
      Луна при проходе в радиус штрафной площади по центру отыгрался с Лисаковичем и пробил по воротам, мяч попал в защитника "Локомотива". 
    • 20'
      Роберто Фернандес разогнал атаку по центру и затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Лисакович набежал на мяч, но выполнил затем безадресный прострел в центр штрафной. 
    • 19'
      Глушенков после рывка по правому флангу выполнил подачу на дальний угол вратарской, Латышонок уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • Фол, нарушение
      18'
      Самошников в центре поля нарушил правила против Алекса Фернандеса. Алекс немного полежал на газоне, затем вскочил и начал предъявлять претензии сопернику. 
    • 17'
      Футболисты "Локомотива" решили разыграть стандарт без подачи в штрафную площадь, но в итоге далее на правой половине поля "железнодорожники" быстро потеряли мяч. 
    • 16'
      Поднялся Андраде после паузы, показал защитник "Балтики", что с ним всё нормально и он готов играть дальше. 
    • Травма, повреждение
      15'
      Андраде в борьбе за верховой мяч с Бариновым на своей половине поля получил повреждение. Вышли на поле врачи "Балтики", пауза в игре. 
    • Фол, нарушение
      14'
      Против Миранчука Бистрович нарушил правила на своей половине поля. "Локомотив" заработал достаточно опасный стандарт. 
    • Желтая карточка
      13'
      Форвард "Балтики" Анхело Энрикес в центре поля огрел по ногам Сулейманова и затем сильно зарядил мяч в сторону ворот "Локомотива" после свистка. В итоге Владислав Безбородов показал Энрикесу жёлтую карточку за излишние эмоции. 
    • Фол, нарушение
      12'
      Ньямси в центре поля нарушил правила против Энрикеса. Игроки "Балтики" вновь не смогли быстро разыграть стандарт. 
    • 11'
      С левого фланга Роберто Фернандес выполнил подачу в центр штрафной площади, Энрикес головой пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Лантратову. 
    • 10'
      Неудачное начало матча получается для "Балтики", но конечно же калининградский клуб и дальше должен стараться играть в атакующий футбол. 
    • Описание гола
      9'
      ГО-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Миранчук!!! Миранчук при входе в штрафную площадь по центру уверенно отыгрался с Сулеймановым, который был в радиусе штрафной, а затем Антон сместившись на правый угол штрафной площади отлично пробил под дальнюю штангу из-под Андраде. 
    • 8'
      Миранчук после рывка по левому флангу сделал прострел в центр штрафной площади, Жиров грамотно сыграл по позиции и выбил мяч в аут. 
    • 7'
      Лисакович из центра поля эффектно выполнил передачу на ход Энрикесу, Анхело убежал по левой половине поля к линии штрафной площади и затем выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Алекс Фернандес пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
    • 6'
      Баринов с левого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось. 
    • 5'
      Козлов выполнил передачу на левый угол штрафной площади "Локомотива", мяч пошёл за спину Лисаковичу и в итоге Виталий не смог зацепиться за него. 
    • 4'
      Роберто Фернандес убежал в штрафную площадь по левой половине поля и пробил в дальний угол ворот под давлением Сильянова, мяч улетел в сторону от цели. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Луна получил по ногам на своей половине поля. "Балтика" не стала торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 2'
      Глушенков по левой половине поля выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на ход Сулейманову, Латышонок вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и битва за три очка в Калининграде началась. Сегодня "Балтике" нужна победа, чтобы сохранить шансы на место в Премьер-Лиге на следующий сезон, а "Локомотиву" нужны три очка, чтобы без оглядки на "Спартак" как минимум остаться четвёртым в этом сезоне. 
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Баринов Дмитрий получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Луна Диего получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Луна Диего получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Г О О О О Л - Энрикес Анхело бьет в цель!
    • 34'
      Андраде Кевин получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Энрикес Анхело получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Г О О О О Л - Миранчук Антон бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Балтика 0:2 Локомотив Москва

    Исход игры
    Балтика
    40.6% (58)
    Ничья
    20.3% (29)
    Локомотив Москва
    39.2% (56)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.39% (79)
    Меньше
    33.61% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    84.87% (101)
    Нет
    15.13% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Локомотив Москва
    23.8% (34)
    2:1 Балтика
    20.3% (29)
    1:1 Ничья
    15.4% (22)
    1:0 Балтика
    7% (10)
    2:2 Ничья
    4.2% (6)
    1:3 Локомотив Москва
    2.8% (4)
    0:1 Локомотив Москва
    2.8% (4)
    0:2 Локомотив Москва
    2.8% (4)
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