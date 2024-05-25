Тур: 30. Стадион: Ростех Арена.
0:2
Второй тайм: 75'
0'
0:1
8' ГолМиранчук Антон
12' Желтая карточкаЭнрикес Анхело
34' Желтая карточкаАндраде Кевин
40' Желтая карточкаЛуна Диего
43' Желтая карточкаБаринов Дмитрий
54' Желтая карточкаМорозов Евгений
0:2
66' ГолКарпукас Артём
Ход матча
8'
12'
34'
40'
43'
54'
66'
Прогноз на матч от Liveresult
13
Луна
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Луна ДиегоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
21 Остойич ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ковалёв ЮрийПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Игнашевич Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Раков ВадимНападающий
-
Главный тренер: Галактионов Михаил
История личных встреч
Балтика
Локомотив Москва
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Среднее время на гол
54
67
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1.33
2
Среднее время на гол
67
45
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.5
1.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
60
54
Бомбардиры внутри турнира
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрикес Анхело
|6
|0.2
|Фернандес Алекс II
|4
|0.13
|Лисакович Виталий
|3
|0.1
|Козлов Данила Сергеевич
|2
|0.07
|Кузьмин Максим
|2
|0.07
|Капленко Кирилл
|2
|0.07
|Гузина Гедеон
|2
|0.07
|Бистрович Кристиян
|2 (1)
|0.07
|Ковалёв Юрий
|1
|0.03
|Фернандес Роберто II
|1
|0.03
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0.03
|Пряхин Сергей
|1
|0.03
|Лазарев Владислав
|0
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушенков Максим
|7
|0.23
|Миранчук Антон
|6 (2)
|0.2
|Тикнизян Наир
|6
|0.2
|Сулейманов Тимур
|6
|0.2
|Жемалетдинов Рифат
|5
|0.17
|Дзюба Артём
|4
|0.13
|Пиняев Сергей
|3
|0.1
|Сильянов Александр
|2
|0.07
|Морозов Евгений
|2
|0.07
|Баринов Дмитрий
|2
|0.07
|Сарвели Владислав
|1
|0.03
|Самошников Илья
|1
|0.03
|Фассон Лукас
|1
|0.03
|Марадишвили Константин
|1
|0.03
|Изидор Вильсон
|1
|0.03
|Погостнов Егор
|1
|0.03
|Батраков Алексей
|1
|0.03
Карточки
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радмановац Никола
|5
|0
|Кузьмин Максим
|4
|0
|Сото Гильермо
|4
|0
|Гузина Гедеон
|4
|0
|Гассама Натан
|4
|0
|Бистрович Кристиян
|3
|0
|Луна Диего
|3
|0
|Андраде Кевин
|3
|0
|Остойич Иван
|2
|0
|Маляров Кирилл
|2
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|2
|0
|Латышонок Евгений
|2
|0
|Лисакович Виталий
|2
|0
|Фернандес Роберто II
|2
|0
|Фернандес Алекс II
|2
|0
|Игнашевич Сергей
|1
|0
|Дудиев Аслан
|1
|0
|Энрикес Анхело
|1
|0
|Жиров Александр
|1
|0
|Осипов Александр
|1
|0
|Капленко Кирилл
|1
|0
|Пряхин Сергей
|1
|0
|Козлов Данила Сергеевич
|1
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринов Дмитрий
|10
|0
|Карпукас Артём
|5
|1
|Тикнизян Наир
|3
|2
|Морозов Евгений
|6
|0
|Ненахов Максим
|5
|0
|Глушенков Максим
|5
|0
|Пиняев Сергей
|4
|0
|Митай Марио
|4
|0
|Дзюба Артём
|3
|0
|Миранчук Антон
|3
|0
|Сулейманов Тимур
|3
|0
|Сильянов Александр
|3
|0
|Фассон Лукас
|3
|0
|Лантратов Илья
|2
|0
|Жемалетдинов Рифат
|2
|0
|Самошников Илья
|2
|0
|Ньямси Жерзино
|2
|0
|Марадишвили Константин
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
|Погостнов Егор
|1
|0
|Батраков Алексей
|1
|0
|Михаил Галактионов
|1
|0
Результаты матчей
Балтика
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Локомотив Москва
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
6
11
Балтика
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Локомотив Москва
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
22
2
Упущенные победы
7
25
Балтика
75%
25%
18 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (11)
48% (14)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
Локомотив Москва
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
10% (3)
48% (14)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
27
6
Упущенные победы
13
36
Голы по времени матча
Забито
15
25
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 6
21 Не забивали 16
0
0%
3
12%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
4
27%
1
4%
31-45
2
13%
5
20%
46-60
1
7%
5
20%
61-75
6
40%
9
36%
76-90
Пропущено
18
21
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
4
22%
3
14%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
3
17%
5
24%
31-45
1
6%
6
29%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
6
33%
2
10%
76-90
Забито
15
25
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 9
22 Не забивали 16
4
27%
6
24%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
3
20%
3
12%
31-45
2
13%
3
12%
46-60
1
7%
2
8%
61-75
5
33%
8
32%
76-90
Пропущено
23
15
11 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
2
9%
2
13%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
6
26%
1
7%
31-45
4
17%
5
33%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
6
26%
5
33%
76-90
Забито
30
50
13 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 32
6 Забивали первыми 15
14 Не забивали 3
4
13%
9
18%
1-15
2
7%
5
10%
16-30
7
23%
4
8%
31-45
4
13%
8
16%
46-60
2
7%
7
14%
61-75
11
37%
17
34%
76-90
Пропущено
41
36
20 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 22
20 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 20
6
15%
5
14%
1-15
5
12%
3
8%
16-30
9
22%
6
17%
31-45
5
12%
11
31%
46-60
4
10%
4
11%
61-75
12
29%
29%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Балтика
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Ростов - Балтика 2:1 Балтика - Спартак Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 2:3 Урал - Балтика 2:1
Ростов - Балтика 0:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1 Краснодар - Балтика 3:2 Балтика - Крылья Советов 2:1 ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Ахмат - Балтика 1:7 Зенит - Балтика 1:0 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Балтика - Пари НН 2:0 Балтика - Динамо Минск 3:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Оренбург - Балтика 1:0 Балтика - Сочи 0:0 Динамо Москва - Балтика 0:3 Балтика - Ротор 1:2 Балтика - Динамо Махачкала 2:1
Локомотив Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Локомотив Москва - Факел 2:0 Оренбург - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2
Пари НН - Локомотив Москва 2:3 Рубин - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Урал - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ашхабад 3:0 Локомотив Москва - Алтын Асыр 2:0 Локомотив Москва - Урарту 2:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Локомотив Москва - Кайрат 4:1 Локомотив Москва - Урал 4:2
Результаты матчей
Балтика
Локомотив Москва
Точный счет
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
0
5 раз 36%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
2:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:7
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
7
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
6 раз 21%
1:0
6 раз 21%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:7
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 45%
2
8 раз 28%
1
6 раз 21%
3
1 раз 3%
7
1 раз 3%
2
10 раз 34%
1
10 раз 34%
3
5 раз 17%
0
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Балтика
Локомотив Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
132
77
87
113
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
131
312
86
114
311
114
113
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1613
Больше Меньше
263
1019
1613
227
623
128
128
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|30
|16
|8
|6
|45 - 29
|56
|2.
|0:1 Заявка
|30
|16
|8
|6
|53 - 39
|56
|3.
|1:1 Заявка
|30
|16
|7
|7
|51 - 27
|55
|4.
|2:0 Заявка
|30
|14
|11
|5
|51 - 37
|53
|5.
|0:0 Заявка
|30
|14
|8
|8
|41 - 32
|50
|6.
|2:0 Заявка
|30
|12
|12
|6
|56 - 40
|48
|7.
|1:1 Заявка
|30
|12
|8
|10
|43 - 45
|44
|8.
|1:0 Заявка
|30
|12
|8
|10
|31 - 37
|44
|9.
|1:0 Заявка
|30
|12
|7
|11
|46 - 43
|43
|10.
|0:2 Заявка
|30
|10
|5
|15
|33 - 45
|35
|11.
|2:0 Заявка
|30
|7
|11
|12
|22 - 31
|32
|12.
|0:0 Заявка
|30
|7
|10
|13
|34 - 41
|31
|13.
|0:2 Заявка
|30
|7
|9
|14
|30 - 46
|30
|14.
|0:1 Заявка
|30
|8
|5
|17
|28 - 51
|29
|15.
|0:2 Заявка
|30
|7
|5
|18
|32 - 41
|26
|16.
|0:1 Заявка
|30
|5
|8
|17
|36 - 48
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|15
|11
|2
|2
|24 - 11
|35
|2.
|0:0 Заявка
|15
|10
|3
|2
|24 - 14
|33
|3.
|0:1 Заявка
|15
|10
|2
|3
|25 - 16
|32
|4.
|1:1 Заявка
|15
|9
|4
|2
|28 - 19
|31
|5.
|1:0 Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 16
|29
|6.
|2:0 Заявка
|15
|8
|5
|2
|29 - 16
|29
|7.
|2:0 Заявка
|15
|7
|7
|1
|24 - 16
|28
|8.
|1:1 Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 12
|27
|9.
|0:1 Заявка
|15
|7
|3
|5
|21 - 22
|24
|10.
|1:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|16 - 18
|23
|11.
|0:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 16
|22
|12.
|0:2 Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 18
|21
|13.
|2:0 Заявка
|15
|4
|7
|4
|12 - 10
|19
|14.
|0:2 Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 24
|19
|15.
|0:2 Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 26
|18
|16.
|0:1 Заявка
|15
|4
|5
|6
|24 - 21
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 15
|28
|2.
|2:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|27 - 21
|25
|3.
|0:1 Заявка
|15
|6
|6
|3
|28 - 23
|24
|4.
|1:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|15 - 19
|21
|5.
|1:0 Заявка
|15
|5
|6
|4
|21 - 18
|21
|6.
|2:0 Заявка
|15
|4
|7
|4
|27 - 24
|19
|7.
|0:2 Заявка
|15
|5
|2
|8
|12 - 19
|17
|8.
|0:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 18
|17
|9.
|1:0 Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 27
|14
|10.
|1:1 Заявка
|15
|3
|4
|8
|15 - 26
|13
|11.
|2:0 Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 21
|13
|12.
|0:2 Заявка
|15
|2
|5
|8
|10 - 22
|11
|13.
|0:0 Заявка
|15
|1
|6
|8
|14 - 25
|9
|14.
|0:1 Заявка
|15
|1
|3
|11
|12 - 27
|6
|15.
|0:2 Заявка
|15
|1
|2
|12
|15 - 23
|5
|16.
|0:1 Заявка
|15
|1
|2
|12
|7 - 29
|5
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|21 (3)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|15 (8)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|15 (4)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|12 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|11 (3)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|2 11
|Оренбург
|Перес Матиас
|13
|Урал
|Бегич Сильвие
|12
|Краснодар
|Черников Александр
|12
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|10
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Балтика 0:2 Локомотив Москва
Исход игры
Балтика
40.6% (58)
Ничья
20.3% (29)
Локомотив Москва
39.2% (56)
Тотал 2.5
Больше
66.39% (79)
Меньше
33.61% (40)
Обе команды забьют
Да
84.87% (101)
Нет
15.13% (18)
Популярный счёт
1:2 Локомотив Москва
23.8% (34)
2:1 Балтика
20.3% (29)
1:1 Ничья
15.4% (22)
1:0 Балтика
7% (10)
2:2 Ничья
4.2% (6)
1:3 Локомотив Москва
2.8% (4)
0:1 Локомотив Москва
2.8% (4)
0:2 Локомотив Москва
2.8% (4)
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