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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Балтика
 
Позже
Локомотив Москва
Прогнозы 70
Балтика 37.1% (26)
X 20% (14)
Локомотив Москва 42.9% (30)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Балтика
Ничья
Локомотив Москва
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История личных встреч

Балтика
Локомотив Москва

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

К
1:1
К
2:2
ПЛ
3:2
ТМК
0:1
К
1:1
К
2:3

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Среднее время на гол

54
67

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1.33
2

Среднее время на гол

67
45

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

60
54

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 6 0.21
Фернандес Алекс II 4 0.14
Лисакович Виталий 3 0.1
Козлов Данила Сергеевич 2 0.07
Кузьмин Максим 2 0.07
Капленко Кирилл 2 0.07
Гузина Гедеон 2 0.07
Бистрович Кристиян 2 (1) 0.07
Ковалёв Юрий 1 0.03
Фернандес Роберто II 1 0.03
Рыбчинский Дмитрий 1 0.03
Пряхин Сергей 1 0.03
Лазарев Владислав 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 7 0.24
Тикнизян Наир 6 0.21
Сулейманов Тимур 6 0.21
Миранчук Антон 5 (2) 0.17
Жемалетдинов Рифат 5 0.17
Дзюба Артём 4 0.14
Пиняев Сергей 3 0.1
Сильянов Александр 2 0.07
Морозов Евгений 2 0.07
Баринов Дмитрий 2 0.07
Сарвели Владислав 1 0.03
Самошников Илья 1 0.03
Фассон Лукас 1 0.03
Марадишвили Константин 1 0.03
Изидор Вильсон 1 0.03
Погостнов Егор 1 0.03
Батраков Алексей 1 0.03

Карточки

Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радмановац Никола 5 0
Кузьмин Максим 4 0
Сото Гильермо 4 0
Гузина Гедеон 4 0
Гассама Натан 4 0
Бистрович Кристиян 3 0
Остойич Иван 2 0
Маляров Кирилл 2 0
Рыбчинский Дмитрий 2 0
Латышонок Евгений 2 0
Лисакович Виталий 2 0
Луна Диего 2 0
Фернандес Роберто II 2 0
Андраде Кевин 2 0
Фернандес Алекс II 2 0
Игнашевич Сергей 1 0
Дудиев Аслан 1 0
Жиров Александр 1 0
Осипов Александр 1 0
Капленко Кирилл 1 0
Пряхин Сергей 1 0
Козлов Данила Сергеевич 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 9 0
Карпукас Артём 5 1
Тикнизян Наир 3 2
Ненахов Максим 5 0
Глушенков Максим 5 0
Морозов Евгений 5 0
Пиняев Сергей 4 0
Митай Марио 4 0
Дзюба Артём 3 0
Миранчук Антон 3 0
Сулейманов Тимур 3 0
Сильянов Александр 3 0
Фассон Лукас 3 0
Лантратов Илья 2 0
Жемалетдинов Рифат 2 0
Самошников Илья 2 0
Ньямси Жерзино 2 0
Марадишвили Константин 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Погостнов Егор 1 0
Батраков Алексей 1 0
Михаил Галактионов 1 0

Результаты матчей

Балтика
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Локомотив Москва
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

6
11
Балтика
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Локомотив Москва
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

22
2

Упущенные победы

7
25
Балтика
75%
25%
18 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (11)
48% (14)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
Локомотив Москва
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
10% (3)
48% (14)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

27
6

Упущенные победы

13
36

Голы по времени матча

Забито

15
25
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 6
21 Не забивали 16
0
0%
3
12%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
4
27%
1
4%
31-45
2
13%
5
20%
46-60
1
7%
5
20%
61-75
6
40%
9
36%
76-90

Пропущено

18
21
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
4
22%
3
14%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
3
17%
5
24%
31-45
1
6%
6
29%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
6
33%
2
10%
76-90

Забито

15
25
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 9
22 Не забивали 16
4
27%
6
24%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
3
20%
3
12%
31-45
2
13%
3
12%
46-60
1
7%
2
8%
61-75
5
33%
8
32%
76-90

Пропущено

23
15
11 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
2
9%
2
13%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
6
26%
1
7%
31-45
4
17%
5
33%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
6
26%
5
33%
76-90

Забито

30
50
13 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 32
6 Забивали первыми 15
14 Не забивали 3
4
13%
9
18%
1-15
2
7%
5
10%
16-30
7
23%
4
8%
31-45
4
13%
8
16%
46-60
2
7%
7
14%
61-75
11
37%
17
34%
76-90

Пропущено

41
36
20 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 22
20 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 20
6
15%
5
14%
1-15
5
12%
3
8%
16-30
9
22%
6
17%
31-45
5
12%
11
31%
46-60
4
10%
4
11%
61-75
12
29%
29%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Ростов - Балтика 2:1 Балтика - Спартак Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 2:3 Урал - Балтика 2:1
Ростов - Балтика 0:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1 Краснодар - Балтика 3:2 Балтика - Крылья Советов 2:1 ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Ахмат - Балтика 1:7 Зенит - Балтика 1:0 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Балтика - Пари НН 2:0 Балтика - Динамо Минск 3:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Оренбург - Балтика 1:0 Балтика - Сочи 0:0 Динамо Москва - Балтика 0:3 Балтика - Ротор 1:2 Балтика - Динамо Махачкала 2:1
Локомотив Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Локомотив Москва - Факел 2:0 Оренбург - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2
Пари НН - Локомотив Москва 2:3 Рубин - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Урал - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ашхабад 3:0 Локомотив Москва - Алтын Асыр 2:0 Локомотив Москва - Урарту 2:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Локомотив Москва - Кайрат 4:1 Локомотив Москва - Урал 4:2

Результаты матчей

Балтика
Локомотив Москва

Точный счет

0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
0
5 раз 36%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
2:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:7
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
7
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
6 раз 21%
1:0
6 раз 21%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:7
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 45%
2
8 раз 28%
1
6 раз 21%
3
1 раз 3%
7
1 раз 3%
2
10 раз 34%
1
10 раз 34%
3
5 раз 17%
0
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Балтика
Локомотив Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
13
2
7
7
1.5
8
7
1
13
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
13
1
3
12
1.5
8
6
1
14
2.5
3
11
1
14
3.5
1
13
1
14
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
13
0.5
Больше Меньше
26
3
10
19
1.5
16
13
2
27
2.5
6
23
1
28
3.5
1
28
1
28
4.5
1
28
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 29 16 8 5 53 - 38 56
2.
Зенит
 Заявка 29 16 6 7 50 - 26 54
3.
Краснодар
 Заявка 29 15 8 6 44 - 29 53
4.
Локомотив Москва
 Заявка 29 13 11 5 49 - 37 50
5.
Спартак Москва
 Заявка 29 14 7 8 41 - 32 49
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 29 11 12 6 54 - 40 45
7.
Ростов
 Заявка 29 12 7 10 42 - 44 43
8.
Рубин
 Заявка 29 11 8 10 30 - 37 41
9.
Крылья Советов
 Заявка 29 11 7 11 45 - 43 40
10.
Ахмат
 Заявка 29 10 5 14 33 - 43 35
11.
Урал
 Заявка 29 7 9 13 30 - 44 30
12.
Оренбург
 Заявка 29 7 9 13 34 - 41 30
13.
Факел
 Заявка 29 6 11 12 20 - 31 29
14.
Пари НН
 Заявка 29 8 5 16 28 - 50 29
15.
Балтика
 Заявка 29 7 5 17 32 - 39 26
16.
Сочи
 Заявка 29 5 8 16 36 - 47 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 15 10 3 2 24 - 14 33
2.
Краснодар
 Заявка 14 10 2 2 23 - 11 32
3.
Динамо Москва
 Заявка 15 10 2 3 25 - 16 32
4.
Ростов
 Заявка 15 9 4 2 28 - 19 31
5.
Локомотив Москва
 Заявка 15 7 7 1 24 - 16 28
6.
Зенит
 Заявка 14 8 2 4 21 - 11 26
7.
Крылья Советов
 Заявка 14 7 5 2 29 - 16 26
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 7 5 2 27 - 16 26
9.
Пари НН
 Заявка 15 7 3 5 21 - 22 24
10.
Оренбург
 Заявка 14 6 3 5 20 - 16 21
11.
Балтика
 Заявка 14 6 3 5 17 - 16 21
12.
Рубин
 Заявка 14 5 5 4 15 - 18 20
13.
Урал
 Заявка 15 5 4 6 20 - 24 19
14.
Ахмат
 Заявка 15 5 3 7 21 - 26 18
15.
Сочи
 Заявка 15 4 5 6 24 - 21 17
16.
Факел
 Заявка 14 3 7 4 10 - 10 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 15 8 4 3 29 - 15 28
2.
Динамо Москва
 Заявка 14 6 6 2 28 - 22 24
3.
Локомотив Москва
 Заявка 14 6 4 4 25 - 21 22
4.
Рубин
 Заявка 15 6 3 6 15 - 19 21
5.
Краснодар
 Заявка 15 5 6 4 21 - 18 21
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 15 4 7 4 27 - 24 19
7.
Ахмат
 Заявка 14 5 2 7 12 - 17 17
8.
Спартак Москва
 Заявка 14 4 4 6 17 - 18 16
9.
Крылья Советов
 Заявка 15 4 2 9 16 - 27 14
10.
Факел
 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
11.
Ростов
 Заявка 14 3 3 8 14 - 25 12
12.
Урал
 Заявка 14 2 5 7 10 - 20 11
13.
Оренбург
 Заявка 15 1 6 8 14 - 25 9
14.
Сочи
 Заявка 14 1 3 10 12 - 26 6
15.
Пари НН
 Заявка 14 1 2 11 7 - 28 5
16.
Балтика
 Заявка 15 1 2 12 15 - 23 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 21 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 15 (8)
Краснодар Кордоба Джон 14 (4)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 12 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 11 (3)
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Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 11
Оренбург Перес Матиас 13
Урал Бегич Сильвие 11
Краснодар Черников Александр 11
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Балтика - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 мая 2024, осталось 2 дня 6 часов 15 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 70
    Балтика 37.1% (26)
    X 20% (14)
    Локомотив Москва 42.9% (30)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Балтика
    Ничья
    Локомотив Москва
    3.85
    3.90
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    2.85
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Балтика - Локомотив Москва

    Исход игры
    Балтика
    37.5% (27)
    Ничья
    18.1% (13)
    Локомотив Москва
    44.4% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.15% (34)
    Меньше
    35.85% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    83.02% (44)
    Нет
    16.98% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Локомотив Москва
    22.2% (16)
    1:1 Ничья
    13.9% (10)
    2:1 Балтика
    11.1% (8)
    1:0 Балтика
    5.6% (4)
    0:2 Локомотив Москва
    4.2% (3)
    1:3 Локомотив Москва
    4.2% (3)
    2:3 Локомотив Москва
    2.8% (2)
    2:2 Ничья
    2.8% (2)
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    Балтика
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