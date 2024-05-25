Константин Тюкавин сегодня редко себя обозначает. Приложился он с дальней дистанции - пробил значительно выше створа.

Роберто Фернандес получает жёлтую карточку. Было нарушение правил в середине поля с его стороны в адрес Джона Кордобы.

Бителло умчался в контратаку и с левого полуфланга со свободного пространства после паса Константина Тюкавина выполнял прострел на Николя Нгамалё, однако Лукас Оласа в отчаянном подкате вынес мяч за лицевую на угловой.

После корнера Дмитрий Скопинцев отправил мяч к воротам "Краснодара", и там сферу поймал Матвей Сафонов.

Всё меньше и меньше времени остаётся у "Динамо" для завоевания чемпионства. Для "бело-голубых" ситуация проста. Если они проигрывают, то не занимают первое место. Если не проигрывают, то берут золото.

Сумбурно пытались динамовцы прорваться на ударную позицию в районе линии чужой штрафной площади. В итоге Матвей Сафонов выбил мяч.

Замена производится в составе "Краснодара": Кевин Пина Ленини появляется на замену вместо Никиты Кривцова.

Момент у "Динамо"! Бителло приложился с подступов к штрафной площадке в ближний угол. Возможно, мяч шёл в левую штангу. Матвей Сафонов отбил игровой снаряд на угловой.

Бителло подал угловой с левого фланга, и Матвей Сафонов сыграл на выходе. Потом мяч отскочил к тому же Бителло, который с левого полуфланга пробил неудачно. Там между теми эпизодами Роберто Фернандес падал на газон в штрафной площади "Краснодара" после контакта с Витором Торменой.

Угловой удар у "Краснодара" на правом фланге. Лукас Оласа выполняет подачу, и отбиваются верхом динамовцы. Бителло на левом фланге в контратаке зарабатывает штрафной удар для "Динамо". Фолит Эдуард Сперцян.

Эдуард Сперцян пробивает из-за пределов штрафной площади из центральной зоны. Мяч низом добирается до перчаток Игоря Лещука. Тот забирает сферу.

Требуется медицинская помощь Лукасу Оласе. Но не спешат врачи "Краснодара" на футбольное поле. Маленькие футбольные хитрости или Сергей Карасёв не разрешает?

Тем временем видеооператоры трансляцию переключились на повтор забитого гола "Краснодара", также демонстрируют трибуны. Оласе медицинская помощь всё-таки оказывается.

Интересно, заполонят ли футбольное поле после финального свистка болельщики "Краснодара", если "быки" оформят сегодня чемпионство.

Да, кто хочет, тот может следить за развитием событий в матче "Зенит" - "Ростов". В общем, там есть нечто, что заслуживает внимания.

Произошла замена в составе московского "Динамо": Бителло появился на поле вместо Хорхе Карраскаля.

В онлайн-таблице "Динамо" точно сейчас теряет первое место. А вот "Краснодар" или "Зенит" на первой строчке, зависит от текущего счёта в матче "Зенит" - "Ростов".

Пытается активизироваться "Динамо". Николя Нгамалё зарабатывает для гостей штрафной удар на правом фланге вдали от ворот. Лукас Оласа получает жёлтую карточку за фол.

"Краснодар" не раз в этом сезоне сталкивался с проблемами, когда ему приходилось оборонять счёт с разницей в один мяч в свою пользу. Сейчас именно такая образовалась ситуация.

Матвей Сафонов не избежал углового у своих ворот. С правого фланга исполнялся корнер у динамовцев, и с подбора Дмитрий Скопинцев с дальней дистанции приложился выше левой девятки.

С другой стороны, "Динамо" ведь может поплатиться за то, что приехало играть в Краснодар вторым номером. В общем, скоро всё узнаем, могут ещё не раз быть развороты.

Говорят, там интересные события происходят в параллельном матче "Зенит" - "Ростов". Кому интересно, тот может открыть станицу той встречи.

Штрафной удар на правом фланге атаки зарабатывает "Динамо". Луис Чавес бьёт по воротам в ближний угол, и Матвей Сафонов ловит мяч. Не очень страшно выглядело.

"Динамо" на данный момент всё равно не перестроилось на атакующий лад. Пока не в своей тарелке находятся "бело-голубые".

Контратака не получилась сейчас у "Динамо". Николя Нгамалё действовал в середине поля, однако Виктор Са действовал удачней.

Достаточно долго Сергей Карасёв не давал свисток, когда всё на поле было готово к возобновлению игры. Наверно, это была синхронизация вторых таймов во всех матчах 30-го тура.

"Краснодар" в атаке. Александру Черникову отдают мяч из чужой штрафной площади, тот пробивает низом, и мяч после рикошета следует левее створа на угловой.

Эдуард Сперцян выполнил подачу слева с корнера на подступы к вратарской площади, и Александр Черников головой направил мяч выше перекладины.

"Динамо" теперь в нападении, заброс с левого полуфланга у гостей на правый, но не образуется ситуация, при которой можно нанести удар по воротам.

Никита Кривцов сделал пас влево Виктору Са, тот осуществил подачу, и от Луиса Чавеса мяч отскочил на угловой, Игорь Лещук не догнал там сферу.

Итак, корнер на правом фланге у "Краснодара". Лукас Оласа выполнил заброс со стандарта во вратарскую площадь, где мяч зафиксировал Игорь Лещук в своих перчатках.

Виктор Са готовился прострелить из зоны левого полуфланга, а Николас Маричаль перевёл мяч на угловой. Эдуард Сперцян подал корнер слева, и мяч дошёл до дальней штанги, где Виктору Са не удалось подстроиться к мячу для удара по воротам.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ДЖОН КОРДОБА! Лукас Оласа сделал голевую передачу. Получил он мяч на левом полуфланге и выполнил прострельную передачу, а Джон Кордоба в падении продавил Роберто Фернандеса и ногой загнал сферу в верхнюю часть сетки мимо Игоря Лещука.

Первый тайм

— Конец первого тайма. 0:0. "Краснодар" по истечении получаса игры забил гол после офсайда - система ВАР отменила то взятие ворот. "Быки" больше владели мячом, но не смогли легитимно вскрыть оборону "Динамо". Остаётся ещё примерно час до определения чемпиона России образца завершающегося сезона.

45' Могло "Динамо" ещё голевой момент придумать. Хорхе Карраскаль простреливал с левого полуфланга, а Матвей Сафонов перехватил мяч.

45' Теперь Джон Кордоба попал в стык с Николя Нгамалё вдали от ворот на фланге. Потребовалось время Джону, чтобы подняться на ноги.

45' Нарушение правил фиксируется со стороны Джона Кордобы в центральной части половины поля "Динамо" против Фабиана Бальбуэны.

45' +3 минуты к первому тайму.

44' Лукас Оласа с левого полуфланга выполнял доставку к дальней штанге, а Джон Кордоба не дотянулся до мяча в скольжении. Вратарь и защитники "Динамо" там бездействовали.

43' В одном из параллельных матчей "Зенит" играет с "Ростовом". На данный момент в плане онлайн-чемпионства первое место остаётся за "Динамо".

42' Прострел Олакунле Олусегуна с правого фланга, Джон Кордоба на ближнем краю вратарской к мячу не успевает, и сферу забирает Игорь Лещук.

41' Момент у "Динамо"! И Сафонов выручает "быков"! Провалились хозяева в своей штрафной площадке. Хорхе Карраскаль воспользовался ошибкой Олакунле Олусегуна и ударил в створ - тогда Матвей вступил в дело. Нгамалё ещё показывал, что мяч вскоре кому-то попал в руку. А, вот оно. Черникову в руку. Но она была прижата.

40' Никита Кривцов в середине поля нарушил правила против Николя Нгамалё, которого с противоположной стороны поджимал Александр Черников.

40' Хорхе Карраскаль не смог заработать для "Динамо" угловой впереди на левом фланге. Мяч ушёл за лицевую линию как раз от ноги колумбийского полузащитника "бело-голубых".

39' Судя по всему, "Динамо" так и доиграет первый тайм в позиционной обороне. А во втором тайме должно быть ещё интересней!

38' Лукас Оласа выполнил мелкое нарушение правил на фланге вдали от ворот против Николя Нгамалё. Рядом с Мурадом Мусаевым эпизод. Тот, естественно, недоволен.

37' Эдуард Сперцян выполнил подачу с правого фланга, однако мяч прилетел не на голову Джона Кордобы, а в перчатки Игоря Лещука.

36' "Краснодару" важно сейчас не расстроиться и продолжить давление на чужие ворота. Ну и "быки" вроде не проседают. Зарабатывают ают в атаке на правом фланге.

35' "После просмотра решение изменено: офсайд, нет гола". Таковы были слова Сергея Карасёва по громкой связи. Коленом умудрился попасть в офсайд Джон Кордоба.

34' Пауза затягивается. Сергей Карасёв слушает видеоассистентов, и в итоге фиксируется офсайд. Счёт 0:0.

33' Система ВАР проверяет гол на возможный офсайд.

32' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ДЖОН КОРДОБА!

Ответная атака "Динамо". Николя Нгамалё смещался с правого фланга и нанёс заблокированный удар. Дальше образовалась контратака у "Краснодара", и Джон Кордоба забил благодаря рикошету. На левом полуфланге принял он заброс от партнёра, выиграв борьбу за мяч с Николасом Маричалем. Потом Кордоба сместился в центр и с отскоком от Роберто Фернандеса отправил мяч в левый угол.

31' Лукас Оласа простреливал с левого фланга, потом Никита Кривцов делал проникающую передачу. В первом случае была блокировка мяча. Во втором случае ещё Олакунле Олусегун дальше безадресно прокинул.

30' Контратаку "быки" проводят, с правого полуфланга пробивает Эдуард Сперцян, но на пути мяча встаёт Роберто Фернандес.

30' Дмитрий Скопинцев подал с левого фланга, и всё-таки подхватил мяч Николя Нгамалё, но это уже ближе к другому флангу, тоже без острой ситуации.

29' Опять "бело-голубые" не допустили опасного момента, отбиваясь на подаче соперника со стандарта. Теперь "Краснодар" вбросит аут на левом фланге.

28' Диего Лаксальт получил жёлтую карточку за фол в адрес устремлявшегося к штрафной площадке "Динамо" Джона Кордобы.

28' Хорхе Карраскаль принял диагональ на левом фланге, но не позволили ему "быки" продвинуться вперёд. Хотя вскоре Даниил Фомин и Дмитрий Скопинцев пытали счастье слева в чужой штрафной - неудачно.

26' Опять сместилась игра на левый фланг атаки "Краснодара", там аут получило в свою пользу "Динамо". И дают повтор эпизода с Тюкавиным. Там ударил его по ноге Алонсо. Должен был быть не пенальти, но штрафной удар.

25' Примерно на линии чужой штрафной площади упал Константин Тюкавин. Игра продолжается, мяч под контролем "Краснодара".

24' Нарушение правил фиксируется на грани центрального круга. Никита Кривцов с фолом действует против Хорхе Карраскаля.

24' 70 процентов игрового времени владеет мячом "Краснодар". Соответственно, 30 процентов у "Динамо" по этому показателю.

23' Лукас Оласа подал угловой с правого края на ближнюю штангу, Игорь Лещук выбил мяч, а навес в исполнении Эдуарда Сперцяна также не привёл к опасному моменту.

22' Фабиан Бальбуэна снимает верх в своей штрафной площадке. Производилась подача у "чёрно-зелёных" с правого фланга в расчёте на Джона Кордобу. Угловой будет.

21' Олакунле Олусегун наорал впереди на правом фланге на Игоря Демешко, который посчитал, что Скопинцев не фолил на Олусегуне. Не показал Сергей Карасёв жёлтую карточку разъярившемуся "быку".

20' "Динамо" умеет играть от обороны и добиваться в итоге победы. Например, такую картину можно было увидеть в конце апреля в матче "Динамо" - "Зенит".

19' 66 - 39. Это чисто сделанных передач. 83 - 77. А это проценты точности передач. Территориальное преимущество у "Краснодара", что подтверждается в цифрах.

18' А тут прессингом "быки" задавили Николаса Маричаля в штрафной площадке "Динамо". В итоге "Краснодару" достался угловой, не получившийся опасным.

17' Никита Кривцов перевёл вектор атаки "Краснодара" на правый фланг, откуда Олакунле Олусегун выполнил неудачный навес за лицевую линию.

16' Как-то застряла игра на левом фланге атаки "Краснодара". Всё пуляют туда мяч без устали "горожане". Однако прорыва не происходит.

16' Лукас Оласа вбросил аут Никите Кривцову, последовал обратный пас, и оказался Оласа на газоне в результате отбора Хорхе Карраскаля. Фол не зафиксирован.

15' Эдуард Сперцян осуществил розыгрыш корнера на левом фланге, а Лукас Оласа, попытавшись выполнить подачу уже с игры, заработал аут.

14' Фабиану Бальбуэне потребовалась врачебная помощь. По лицу ему попал рукой Джон Кордоба. Первая медицинская пауза в матче. А "Краснодар" угловой исполнит.

13' Александр Алаев присутствует на трибуне. Если чемпионом станет команда, играющая в этом матче, то наградит её именно президент РПЛ.

12' У Карраскаля сегодня день рождения, 26 лет исполняется колумбийскому игроку "Динамо". Отпразднует ли он ещё и чемпионство?

12' Дмитрий Скопинцев на левом фланге нападения отдал короткий пас Хорхе Карраскалю, который упустил владение и сфолил в попытке отбора против Александра Черникова.

10' Лукас Оласа выполнил со штрафного из зоны левого инсайда высокую подачу на дальнюю штангу, где неплохо на выходе сыграл Игорь Лещук. Нет момента у "Краснодара".

9' Лукас Оласа заработал для "Краснодара" штрафной удар на левом полуфланге чужой штрафной площадки. Сфолил подножкой Константин Тюкавин.

9' Эдуард Сперцян оказался на газоне в центре поля после контакта с Хорхе Карраскалем. Мяч остался у "быков", Сергей Карасёв дал командам играть дальше.

8' В середине поля Александр Черников ударил по ноге Диего Лаксальта и получил за это жёлтую карточку.

8' Хуниор Алонсо забрасывал вперёд на Виктора Са, которому не удалось зацепиться за мяч в районе штрафной площади "Динамо".

7' Джон Кордоба сейчас на газоне оказался также в средней трет поля. Фабиан Бальбуэна совершил фол и выслушал устное предупреждение от Сергея Карасёва.

7' Николя Нгамалё заработал для гостей штрафной удар на левом фланге в центральной трети поля. Уронил его на газон Олакунле Олусегун.

6' На своей половине поля сейчас владеет мячом "Краснодар", подключается к этому делу и Матвей Сафонов. Динамовцы не применяют высокий прессинг.

5' Эдуард Сперцян с левой стороны вошёл в чужую штрафную площадь и отдал пас Никите Кривцову, который из полукруга не шибко сильно пробил низом левее створа.

4' Виктор Са с левого фланга стал смещаться в центр, и без фола отобрали у него мяч динамовцы. Потом с правого фланга пошла у "быков" доставка в руки Игоря Лещука.

3' Даниил Фомин осуществил подачу корнера с правого фланга, но удара по воротам "Краснодара" после этого не последовало.

3' Николя Нгамалё теперь на правом фланге атаки "Динамо". Там он заработал новый угловой для гостей после потери мяча Виктором Са.

2' Хорхе Карраскаль разыграл корнер слева с Константином Тюкавиным, после чего пошла контратака "быков" правым флангом, но Олакунле Олусегун подарил мяч Дмитрию Скопинцеву.

1' Быстро гости отправили перевод на левый фланг на Николя Нгамалё, который заработал угловой удар.

1' "Краснодар" играет в зелёно-чёрной форме, а у "Динамо" белая экипировка.