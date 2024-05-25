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  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Краснодар
1:0
Второй тайм: 75'
Динамо Москва
0'
8' Желтая карточка
Черников Александр
28' Желтая карточка
Лаксальт Диего
1:0
52' Гол
Кордоба Джон
55' Желтая карточка
Олаcа Лукас
70' Желтая карточка
Фернандес Роберто
74' Желтая карточка

Ход матча

8'
Черников Александр
 
28'
 
Лаксальт Диего
52'
Кордоба Джон
1:0
54'
 
Бителло
Карраскаль Хорхе
55'
Олаcа Лукас
 
70'
 
Фернандес Роберто
74'
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • -1 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • -1 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогнозы 240
Краснодар 35% (84)
X 25% (60)
Динамо Москва 40% (96)
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Краснодар
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
39
Сафонов
Матвей
40
Олусегун
Олакунле
3
Тормена
Витор
4
Алонсо
Хуниор
15
Олаcа
Лукас
88
Кривцов
Никита
53
Черников
Александр
10
Сперцян
Эдуард
11
Батчи
Жоау
9
Кордоба
Джон
7
Виктор
Са
31
Лещук
Игорь
18
Маричаль
Николас
3
Бальбуэна
Фабиан
6
Фернандес
Роберто
7
Скопинцев
Дмитрий
93
Лаксальт
Диего
74
Фомин
Даниил
8
Карраскаль
Хорхе
24
Чавес
Луис
13
Нгамалё
Николя
70
Тюкавин
Константин
Краснодар
4-3-3
Динамо Москва
4-2-3-1

История личных встреч

Краснодар
Динамо Москва

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 8 побед

25 матчей

36%
28%
36%
9 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

28%
44%
28%
7 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

32%
36%
32%
8 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

К
1:1
К
4:3
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1.5
1.31

Среднее время на гол

60
68

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.23
1

Среднее время на гол

73
90

Всего голов

34
29

Голов в среднем за матч

1.36
1.16

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

66
77

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 15 0.5
Сперцян Эдуард 11 (6) 0.37
Олусегун Олакунле 3 0.1
Ахметов Ильзат 2 0.07
Кривцов Никита 2 0.07
Батчи Жоау 1 0.03
Олаcа Лукас 1 0.03
Виктор Са 1 0.03
Кади 1 0.03
Кайо Панталеао 1 0.03
Черников Александр 1 0.03
Кевин Пина 1 0.03
Кобнан Мозес 1 0.03
Алонсо Хуниор 0 0
Сафонов Матвей 0 0
Баньяц Михайло 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюкавин Константин 15 0.5
Бителло 8 0.27
Нгамалё Николя 6 0.2
Смолов Фёдор 4 (2) 0.13
Чавес Луис 4 (1) 0.13
Макаров Денис 4 0.13
Фернандес Роберто 3 0.1
Бальбуэна Фабиан 2 0.07
Гладышев Ярослав 2 0.07
Фомин Даниил 1 0.03
Скопинцев Дмитрий 1 0.03
Захарян Арсен 1 0.03
Грулёв Вячеслав 1 0.03
Бессмертный Станислав 1 0.03
Лаксальт Диего 0 0
Карраскаль Хорхе 0 0
Даса Элазар 0 0
Паршивлюк Сергей 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 12 0
Олусегун Олакунле 5 1
Сперцян Эдуард 6 0
Батчи Жоау 6 0
Олаcа Лукас 5 0
Кайо Панталеао 4 0
Алонсо Хуниор 4 0
Кади 4 0
Тормена Витор 2 1
Волков Сергей Евгеньевич 2 1
Кордоба Джон 3 0
Ахметов Ильзат 3 0
Кривцов Никита 3 0
Кевин Пина 2 0
Ивич Владимир 1 0
Виктор Са 1 0
Эктов Александр 1 0
Баньяц Михайло 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаксальт Диего 7 0
Бальбуэна Фабиан 6 0
Фернандес Роберто 6 0
Маричаль Николас 4 1
Чавес Луис 5 0
Смолов Фёдор 4 0
Фомин Даниил 4 0
Макаров Денис 4 0
Нгамалё Николя 3 0
Шунин Антон 2 0
Скопинцев Дмитрий 2 0
Карраскаль Хорхе 2 0
Даса Элазар 2 0
Лещук Игорь 1 0
Лесовой Даниил 1 0
Гладышев Ярослав 1 0
Бителло 1 0
Майсторович Милан 1 0

Результаты матчей

Краснодар
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Динамо Москва
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

3
11
Краснодар
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Динамо Москва
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

17
22
Краснодар
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (12)
45% (13)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
45% (13)
28% (8)
Динамо Москва
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
31% (9)
41% (12)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

15
16

Упущенные победы

20
33

Голы по времени матча

Забито

21
30
8 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 8
16 Не забивали 17
0
0%
6
20%
1-15
3
14%
3
10%
16-30
5
24%
8
27%
31-45
5
24%
5
17%
46-60
2
10%
4
13%
61-75
6
29%
4
13%
76-90

Пропущено

13
20
2 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 12
0
0%
2
10%
1-15
1
8%
3
15%
16-30
1
8%
4
20%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
1
8%
4
20%
61-75
5
38%
7
35%
76-90

Забито

19
25
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 11
19 Не забивали 15
2
11%
3
12%
1-15
4
21%
2
8%
16-30
2
11%
2
8%
31-45
1
5%
6
24%
46-60
5
26%
5
20%
61-75
5
26%
7
28%
76-90

Пропущено

20
16
12 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
3
15%
1
6%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
6
30%
4
25%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
4
20%
1
6%
61-75
3
15%
6
38%
76-90

Забито

40
55
16 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 31
18 Забивали первыми 19
6 Не забивали 3
2
5%
9
16%
1-15
7
18%
5
9%
16-30
7
18%
10
18%
31-45
6
15%
11
20%
46-60
7
18%
9
16%
61-75
11
28%
11
20%
76-90

Пропущено

33
36
14 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 21
3
9%
3
8%
1-15
4
12%
5
14%
16-30
7
21%
8
22%
31-45
6
18%
2
6%
46-60
5
15%
5
14%
61-75
8
24%
13
36%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сочи - Краснодар 2:3 Спартак Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Ахмат 0:1 Крылья Советов - Краснодар 0:0
Краснодар - Балтика 3:2 Краснодар - Факел 2:0 Краснодар - Зенит 1:2 Пари НН - Краснодар 3:4 Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Химки - Краснодар 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Краснодар - Рубин 1:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Краснодар - Урал 1:0 Краснодар - Астана 2:4 Краснодар - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Краснодар - Родина Москва 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Оренбург 2:1 Урал - Краснодар 3:1
Динамо Москва
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Динамо Москва - Крылья Советов 4:1 Балтика - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Сочи 3:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2
Динамо Москва - Зенит 1:0 Оренбург - Динамо Москва 1:2 Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Динамо Москва 2:4 Урал - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:4 Зенит - Динамо Москва 2:0 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 0:3 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Санкт-Пёльтен - Динамо Москва 1:3

Результаты матчей

Краснодар
Динамо Москва

Точный счет

2:0
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
2:3
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
3
5 раз 36%
2
3 раза 21%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
2:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 34%
2
9 раз 31%
0
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%
2
9 раз 31%
1
9 раз 31%
3
6 раз 21%
0
3 раза 10%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Краснодар
Динамо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
14
1
8
6
1.5
8
7
2
12
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
2
6
9
1.5
9
5
3
12
2.5
6
8
1
14
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
5
0.5
Больше Меньше
26
3
14
15
1.5
17
12
5
24
2.5
8
21
1
28
3.5
2
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 1:0 Заявка 30 16 8 6 45 - 29 56
2.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 30 16 8 6 53 - 39 56
3.
Зенит
 1:1 Заявка 30 16 7 7 51 - 27 55
4.
Локомотив Москва
 2:0 Заявка 30 14 11 5 51 - 37 53
5.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 30 14 8 8 41 - 32 50
6.
ЦСКА Москва
 2:0 Заявка 30 12 12 6 56 - 40 48
7.
Ростов
 1:1 Заявка 30 12 8 10 43 - 45 44
8.
Рубин
 1:0 Заявка 30 12 8 10 31 - 37 44
9.
Крылья Советов
 1:0 Заявка 30 12 7 11 46 - 43 43
10.
Ахмат
 0:2 Заявка 30 10 5 15 33 - 45 35
11.
Факел
 2:0 Заявка 30 7 11 12 22 - 31 32
12.
Оренбург
 0:0 Заявка 30 7 10 13 34 - 41 31
13.
Урал
 0:2 Заявка 30 7 9 14 30 - 46 30
14.
Пари НН
 0:1 Заявка 30 8 5 17 28 - 51 29
15.
Балтика
 0:2 Заявка 30 7 5 18 32 - 41 26
16.
Сочи
 0:1 Заявка 30 5 8 17 36 - 48 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 1:0 Заявка 15 11 2 2 24 - 11 35
2.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 15 10 3 2 24 - 14 33
3.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 15 10 2 3 25 - 16 32
4.
Ростов
 1:1 Заявка 15 9 4 2 28 - 19 31
5.
Крылья Советов
 1:0 Заявка 15 8 5 2 30 - 16 29
6.
ЦСКА Москва
 2:0 Заявка 15 8 5 2 29 - 16 29
7.
Локомотив Москва
 2:0 Заявка 15 7 7 1 24 - 16 28
8.
Зенит
 1:1 Заявка 15 8 3 4 22 - 12 27
9.
Пари НН
 0:1 Заявка 15 7 3 5 21 - 22 24
10.
Рубин
 1:0 Заявка 15 6 5 4 16 - 18 23
11.
Оренбург
 0:0 Заявка 15 6 4 5 20 - 16 22
12.
Балтика
 0:2 Заявка 15 6 3 6 17 - 18 21
13.
Факел
 2:0 Заявка 15 4 7 4 12 - 10 19
14.
Урал
 0:2 Заявка 15 5 4 6 20 - 24 19
15.
Ахмат
 0:2 Заявка 15 5 3 7 21 - 26 18
16.
Сочи
 0:1 Заявка 15 4 5 6 24 - 21 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1:1 Заявка 15 8 4 3 29 - 15 28
2.
Локомотив Москва
 2:0 Заявка 15 7 4 4 27 - 21 25
3.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 15 6 6 3 28 - 23 24
4.
Рубин
 1:0 Заявка 15 6 3 6 15 - 19 21
5.
Краснодар
 1:0 Заявка 15 5 6 4 21 - 18 21
6.
ЦСКА Москва
 2:0 Заявка 15 4 7 4 27 - 24 19
7.
Ахмат
 0:2 Заявка 15 5 2 8 12 - 19 17
8.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 15 4 5 6 17 - 18 17
9.
Крылья Советов
 1:0 Заявка 15 4 2 9 16 - 27 14
10.
Ростов
 1:1 Заявка 15 3 4 8 15 - 26 13
11.
Факел
 2:0 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
12.
Урал
 0:2 Заявка 15 2 5 8 10 - 22 11
13.
Оренбург
 0:0 Заявка 15 1 6 8 14 - 25 9
14.
Сочи
 0:1 Заявка 15 1 3 11 12 - 27 6
15.
Балтика
 0:2 Заявка 15 1 2 12 15 - 23 5
16.
Пари НН
 0:1 Заявка 15 1 2 12 7 - 29 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 21 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 15 (8)
Краснодар Кордоба Джон 15 (4)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 12 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 11
Оренбург Перес Матиас 13
Урал Бегич Сильвие 12
Краснодар Черников Александр 12
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 10
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    74'
    Замена производится в составе "Краснодара": Кевин Пина Ленини появляется на замену вместо Никиты Кривцова.
  • 73'
    Сумбурно пытались динамовцы прорваться на ударную позицию в районе линии чужой штрафной площади. В итоге Матвей Сафонов выбил мяч.
  • 72'
    Всё меньше и меньше времени остаётся у "Динамо" для завоевания чемпионства. Для "бело-голубых" ситуация проста. Если они проигрывают, то не занимают первое место. Если не проигрывают, то берут золото.
  • 71'
    После корнера Дмитрий Скопинцев отправил мяч к воротам "Краснодара", и там сферу поймал Матвей Сафонов.
  • Угловой
    71'
    Бителло умчался в контратаку и с левого полуфланга со свободного пространства после паса Константина Тюкавина выполнял прострел на Николя Нгамалё, однако Лукас Оласа в отчаянном подкате вынес мяч за лицевую на угловой.
  • Желтая карточка
    70'
    Роберто Фернандес получает жёлтую карточку. Было нарушение правил в середине поля с его стороны в адрес Джона Кордобы.
  • 69'
    Константин Тюкавин сегодня редко себя обозначает. Приложился он с дальней дистанции - пробил значительно выше створа.
  • 69'
    Да, кто хочет, тот может следить за развитием событий в матче "Зенит" - "Ростов". В общем, там есть нечто, что заслуживает внимания.
  • 68'
    Интересно, заполонят ли футбольное поле после финального свистка болельщики "Краснодара", если "быки" оформят сегодня чемпионство.
  • 67'
    Тем временем видеооператоры трансляцию переключились на повтор забитого гола "Краснодара", также демонстрируют трибуны. Оласе медицинская помощь всё-таки оказывается.
  • Травма, повреждение
    66'
    Требуется медицинская помощь Лукасу Оласе. Но не спешат врачи "Краснодара" на футбольное поле. Маленькие футбольные хитрости или Сергей Карасёв не разрешает?
  • 65'
    Эдуард Сперцян пробивает из-за пределов штрафной площади из центральной зоны. Мяч низом добирается до перчаток Игоря Лещука. Тот забирает сферу.
  • Угловой
    64'
    Угловой удар у "Краснодара" на правом фланге. Лукас Оласа выполняет подачу, и отбиваются верхом динамовцы. Бителло на левом фланге в контратаке зарабатывает штрафной удар для "Динамо". Фолит Эдуард Сперцян.
  • Угловой
    63'
    Бителло подал угловой с левого фланга, и Матвей Сафонов сыграл на выходе. Потом мяч отскочил к тому же Бителло, который с левого полуфланга пробил неудачно. Там между теми эпизодами Роберто Фернандес падал на газон в штрафной площади "Краснодара" после контакта с Витором Торменой.
  • Опасный момент
    62'
    Момент у "Динамо"! Бителло приложился с подступов к штрафной площадке в ближний угол. Возможно, мяч шёл в левую штангу. Матвей Сафонов отбил игровой снаряд на угловой.
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    • 61'
      Контратака не получилась сейчас у "Динамо". Николя Нгамалё действовал в середине поля, однако Виктор Са действовал удачней.
    • 60'
      "Динамо" на данный момент всё равно не перестроилось на атакующий лад. Пока не в своей тарелке находятся "бело-голубые".
    • 59'
      Штрафной удар на правом фланге атаки зарабатывает "Динамо". Луис Чавес бьёт по воротам в ближний угол, и Матвей Сафонов ловит мяч. Не очень страшно выглядело.
    • 58'
      Говорят, там интересные события происходят в параллельном матче "Зенит" - "Ростов". Кому интересно, тот может открыть станицу той встречи.
    • 57'
      С другой стороны, "Динамо" ведь может поплатиться за то, что приехало играть в Краснодар вторым номером. В общем, скоро всё узнаем, могут ещё не раз быть развороты.
    • Угловой
      56'
      Матвей Сафонов не избежал углового у своих ворот. С правого фланга исполнялся корнер у динамовцев, и с подбора Дмитрий Скопинцев с дальней дистанции приложился выше левой девятки.
    • 55'
      "Краснодар" не раз в этом сезоне сталкивался с проблемами, когда ему приходилось оборонять счёт с разницей в один мяч в свою пользу. Сейчас именно такая образовалась ситуация.
    • Желтая карточка
      54'
      Пытается активизироваться "Динамо". Николя Нгамалё зарабатывает для гостей штрафной удар на правом фланге вдали от ворот. Лукас Оласа получает жёлтую карточку за фол.
    • 54'
      В онлайн-таблице "Динамо" точно сейчас теряет первое место. А вот "Краснодар" или "Зенит" на первой строчке, зависит от текущего счёта в матче "Зенит" - "Ростов".
    • Замена
      53'
      Произошла замена в составе московского "Динамо": Бителло появился на поле вместо Хорхе Карраскаля.
    • Описание гола
      52'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ДЖОН КОРДОБА!
      Лукас Оласа сделал голевую передачу. Получил он мяч на левом полуфланге и выполнил прострельную передачу, а Джон Кордоба в падении продавил Роберто Фернандеса и ногой загнал сферу в верхнюю часть сетки мимо Игоря Лещука. 
    • Угловой
      51'
      Виктор Са готовился прострелить из зоны левого полуфланга, а Николас Маричаль перевёл мяч на угловой. Эдуард Сперцян подал корнер слева, и мяч дошёл до дальней штанги, где Виктору Са не удалось подстроиться к мячу для удара по воротам.
    • 50'
      Итак, корнер на правом фланге у "Краснодара". Лукас Оласа выполнил заброс со стандарта во вратарскую площадь, где мяч зафиксировал Игорь Лещук в своих перчатках.
    • Угловой
      49'
      Никита Кривцов сделал пас влево Виктору Са, тот осуществил подачу, и от Луиса Чавеса мяч отскочил на угловой, Игорь Лещук не догнал там сферу.
    • 48'
      "Динамо" теперь в нападении, заброс с левого полуфланга у гостей на правый, но не образуется ситуация, при которой можно нанести удар по воротам.
    • Опасный момент
      47'
      Эдуард Сперцян выполнил подачу слева с корнера на подступы к вратарской площади, и Александр Черников головой направил мяч выше перекладины.
    • Угловой
      47'
      "Краснодар" в атаке. Александру Черникову отдают мяч из чужой штрафной площади, тот пробивает низом, и мяч после рикошета следует левее створа на угловой.
    • 46'
      Достаточно долго Сергей Карасёв не давал свисток, когда всё на поле было готово к возобновлению игры. Наверно, это была синхронизация вторых таймов во всех матчах 30-го тура.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Конец первого тайма. 0:0. "Краснодар" по истечении получаса игры забил гол после офсайда - система ВАР отменила то взятие ворот. "Быки" больше владели мячом, но не смогли легитимно вскрыть оборону "Динамо". Остаётся ещё примерно час до определения чемпиона России образца завершающегося сезона.
    • 45'
      Могло "Динамо" ещё голевой момент придумать. Хорхе Карраскаль простреливал с левого полуфланга, а Матвей Сафонов перехватил мяч.
    • 45'
      Теперь Джон Кордоба попал в стык с Николя Нгамалё вдали от ворот на фланге. Потребовалось время Джону, чтобы подняться на ноги.
    • Фол, нарушение
      45'
      Нарушение правил фиксируется со стороны Джона Кордобы в центральной части половины поля "Динамо" против Фабиана Бальбуэны.
    • Дополнительное время
      45'
      +3 минуты к первому тайму.
    • 44'
      Лукас Оласа с левого полуфланга выполнял доставку к дальней штанге, а Джон Кордоба не дотянулся до мяча в скольжении. Вратарь и защитники "Динамо" там бездействовали.
    • 43'
      В одном из параллельных матчей "Зенит" играет с "Ростовом". На данный момент в плане онлайн-чемпионства первое место остаётся за "Динамо".
    • 42'
      Прострел Олакунле Олусегуна с правого фланга, Джон Кордоба на ближнем краю вратарской к мячу не успевает, и сферу забирает Игорь Лещук.
    • Опасный момент
      41'
      Момент у "Динамо"! И Сафонов выручает "быков"! Провалились хозяева в своей штрафной площадке. Хорхе Карраскаль воспользовался ошибкой Олакунле Олусегуна и ударил в створ - тогда Матвей вступил в дело. Нгамалё ещё показывал, что мяч вскоре кому-то попал в руку. А, вот оно. Черникову в руку. Но она была прижата.
    • Фол, нарушение
      40'
      Никита Кривцов в середине поля нарушил правила против Николя Нгамалё, которого с противоположной стороны поджимал Александр Черников.
    • 40'
      Хорхе Карраскаль не смог заработать для "Динамо" угловой впереди на левом фланге. Мяч ушёл за лицевую линию как раз от ноги колумбийского полузащитника "бело-голубых".
    • 39'
      Судя по всему, "Динамо" так и доиграет первый тайм в позиционной обороне. А во втором тайме должно быть ещё интересней!
    • Фол, нарушение
      38'
      Лукас Оласа выполнил мелкое нарушение правил на фланге вдали от ворот против Николя Нгамалё. Рядом с Мурадом Мусаевым эпизод. Тот, естественно, недоволен. 
    • 37'
      Эдуард Сперцян выполнил подачу с правого фланга, однако мяч прилетел не на голову Джона Кордобы, а в перчатки Игоря Лещука.
    • 36'
      "Краснодару" важно сейчас не расстроиться и продолжить давление на чужие ворота. Ну и "быки" вроде не проседают. Зарабатывают ают в атаке на правом фланге.
    • 35'
      "После просмотра решение изменено: офсайд, нет гола". Таковы были слова Сергея Карасёва по громкой связи. Коленом умудрился попасть в офсайд Джон Кордоба.
    • 34'
      Пауза затягивается. Сергей Карасёв слушает видеоассистентов, и в итоге фиксируется офсайд. Счёт 0:0. 
    • Видеоповтор
      33'
      Система ВАР проверяет гол на возможный офсайд.
    • Офсайд
      32'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ДЖОН КОРДОБА!
      Ответная атака "Динамо". Николя Нгамалё смещался с правого фланга и нанёс заблокированный удар. Дальше образовалась контратака у "Краснодара", и Джон Кордоба забил благодаря рикошету. На левом полуфланге принял он заброс от партнёра, выиграв борьбу за мяч с Николасом Маричалем. Потом Кордоба сместился в центр и с отскоком от Роберто Фернандеса отправил мяч в левый угол.
    • 31'
      Лукас Оласа простреливал с левого фланга, потом Никита Кривцов делал проникающую передачу. В первом случае была блокировка мяча. Во втором случае ещё Олакунле Олусегун дальше безадресно прокинул.
    • 30'
      Контратаку "быки" проводят, с правого полуфланга пробивает Эдуард Сперцян, но на пути мяча встаёт Роберто Фернандес.
    • 30'
      Дмитрий Скопинцев подал с левого фланга, и всё-таки подхватил мяч Николя Нгамалё, но это уже ближе к другому флангу, тоже без острой ситуации.
    • 29'
      Опять "бело-голубые" не допустили опасного момента, отбиваясь на подаче соперника со стандарта. Теперь "Краснодар" вбросит аут на левом фланге.
    • Желтая карточка
      28'
      Диего Лаксальт получил жёлтую карточку за фол в адрес устремлявшегося к штрафной площадке "Динамо" Джона Кордобы.
    • 28'
      Хорхе Карраскаль принял диагональ на левом фланге, но не позволили ему "быки" продвинуться вперёд. Хотя вскоре Даниил Фомин и Дмитрий Скопинцев пытали счастье слева в чужой штрафной - неудачно.
    • 26'
      Опять сместилась игра на левый фланг атаки "Краснодара", там аут получило в свою пользу "Динамо". И дают повтор эпизода с Тюкавиным. Там ударил его по ноге Алонсо. Должен был быть не пенальти, но штрафной удар.
    • Судья
      25'
      Примерно на линии чужой штрафной площади упал Константин Тюкавин. Игра продолжается, мяч под контролем "Краснодара".
    • Фол, нарушение
      24'
      Нарушение правил фиксируется на грани центрального круга. Никита Кривцов с фолом действует против Хорхе Карраскаля.
    • 24'
      70 процентов игрового времени владеет мячом "Краснодар". Соответственно, 30 процентов у "Динамо" по этому показателю.
    • 23'
      Лукас Оласа подал угловой с правого края на ближнюю штангу, Игорь Лещук выбил мяч, а навес в исполнении Эдуарда Сперцяна также не привёл к опасному моменту.
    • Угловой
      22'
      Фабиан Бальбуэна снимает верх в своей штрафной площадке. Производилась подача у "чёрно-зелёных" с правого фланга в расчёте на Джона Кордобу. Угловой будет.
    • Судья
      21'
      Олакунле Олусегун наорал впереди на правом фланге на Игоря Демешко, который посчитал, что Скопинцев не фолил на Олусегуне. Не показал Сергей Карасёв жёлтую карточку разъярившемуся "быку".
    • 20'
      "Динамо" умеет играть от обороны и добиваться в итоге победы. Например, такую картину можно было увидеть в конце апреля в матче "Динамо" - "Зенит".
    • 19'
      66 - 39. Это чисто сделанных передач. 83 - 77. А это проценты точности передач. Территориальное преимущество у "Краснодара", что подтверждается в цифрах.
    • Угловой
      18'
      А тут прессингом "быки" задавили Николаса Маричаля в штрафной площадке "Динамо". В итоге "Краснодару" достался угловой, не получившийся опасным.
    • 17'
      Никита Кривцов перевёл вектор атаки "Краснодара" на правый фланг, откуда Олакунле Олусегун выполнил неудачный навес за лицевую линию.
    • 16'
      Как-то застряла игра на левом фланге атаки "Краснодара". Всё пуляют туда мяч без устали "горожане". Однако прорыва не происходит.
    • Судья
      16'
      Лукас Оласа вбросил аут Никите Кривцову, последовал обратный пас, и оказался Оласа на газоне в результате отбора Хорхе Карраскаля. Фол не зафиксирован.
    • Угловой
      15'
      Эдуард Сперцян осуществил розыгрыш корнера на левом фланге, а Лукас Оласа, попытавшись выполнить подачу уже с игры, заработал аут.
    • Травма, повреждение
      14'
      Фабиану Бальбуэне потребовалась врачебная помощь. По лицу ему попал рукой Джон Кордоба. Первая медицинская пауза в матче. А "Краснодар" угловой исполнит.
    • 13'
      Александр Алаев присутствует на трибуне. Если чемпионом станет команда, играющая в этом матче, то наградит её именно президент РПЛ.
    • 12'
      У Карраскаля сегодня день рождения, 26 лет исполняется колумбийскому игроку "Динамо". Отпразднует ли он ещё и чемпионство?
    • Фол, нарушение
      12'
      Дмитрий Скопинцев на левом фланге нападения отдал короткий пас Хорхе Карраскалю, который упустил владение и сфолил в попытке отбора против Александра Черникова.
    • 10'
      Лукас Оласа выполнил со штрафного из зоны левого инсайда высокую подачу на дальнюю штангу, где неплохо на выходе сыграл Игорь Лещук. Нет момента у "Краснодара".
    • Фол, нарушение
      9'
      Лукас Оласа заработал для "Краснодара" штрафной удар на левом полуфланге чужой штрафной площадки. Сфолил подножкой Константин Тюкавин.
    • 9'
      Эдуард Сперцян оказался на газоне в центре поля после контакта с Хорхе Карраскалем. Мяч остался у "быков", Сергей Карасёв дал командам играть дальше.
    • Желтая карточка
      8'
      В середине поля Александр Черников ударил по ноге Диего Лаксальта и получил за это жёлтую карточку.
    • 8'
      Хуниор Алонсо забрасывал вперёд на Виктора Са, которому не удалось зацепиться за мяч в районе штрафной площади "Динамо".
    • Фол, нарушение
      7'
      Джон Кордоба сейчас на газоне оказался также в средней трет поля. Фабиан Бальбуэна совершил фол и выслушал устное предупреждение от Сергея Карасёва.
    • Фол, нарушение
      7'
      Николя Нгамалё заработал для гостей штрафной удар на левом фланге в центральной трети поля. Уронил его на газон Олакунле Олусегун.
    • 6'
      На своей половине поля сейчас владеет мячом "Краснодар", подключается к этому делу и Матвей Сафонов. Динамовцы не применяют высокий прессинг.
    • Опасный момент
      5'
      Эдуард Сперцян с левой стороны вошёл в чужую штрафную площадь и отдал пас Никите Кривцову, который из полукруга не шибко сильно пробил низом левее створа.
    • 4'
      Виктор Са с левого фланга стал смещаться в центр, и без фола отобрали у него мяч динамовцы. Потом с правого фланга пошла у "быков" доставка в руки Игоря Лещука.
    • 3'
      Даниил Фомин осуществил подачу корнера с правого фланга, но удара по воротам "Краснодара" после этого не последовало.
    • Угловой
      3'
      Николя Нгамалё теперь на правом фланге атаки "Динамо". Там он заработал новый угловой для гостей после потери мяча Виктором Са.
    • 2'
      Хорхе Карраскаль разыграл корнер слева с Константином Тюкавиным, после чего пошла контратака "быков" правым флангом, но Олакунле Олусегун подарил мяч Дмитрию Скопинцеву.
    • Угловой
      1'
      Быстро гости отправили перевод на левый фланг на Николя Нгамалё, который заработал угловой удар.
    • 1'
      "Краснодар" играет в зелёно-чёрной форме, а у "Динамо" белая экипировка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали, по-любому будет увлекательно!
    • Второй тайм
    • 74'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 70'
      Фернандес Роберто получил желтую карточку от судьи
    • 55'
      Олаcа Лукас получил желтую карточку от судьи
    • 54'
      Карраскаль Хорхе уходит с поля. Бителло выходит вместо него
    • 52'
      Г О О О О Л - Кордоба Джон бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Виктор Са сделал результативную передачу.
    • 32'
      Г О О О О Л - Кордоба Джон бьет в цель!
    • 28'
      Лаксальт Диего получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Черников Александр получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 13.8% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Краснодар 1:0 Динамо Москва

    Исход игры
    Краснодар
    35% (84)
    Ничья
    25% (60)
    Динамо Москва
    40% (96)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.03% (75)
    Меньше
    36.97% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    90.76% (108)
    Нет
    9.24% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    13.8% (33)
    1:2 Динамо Москва
    11.3% (27)
    2:1 Краснодар
    9.2% (22)
    2:2 Ничья
    4.2% (10)
    2:3 Динамо Москва
    2.9% (7)
    3:2 Краснодар
    2.1% (5)
    1:0 Краснодар
    1.7% (4)
    1:3 Динамо Москва
    1.3% (3)
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