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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Краснодар
 
Позже
Динамо Москва
Прогнозы 149
Краснодар 40.3% (60)
X 17.4% (26)
Динамо Москва 42.3% (63)
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Краснодар
Динамо Москва

История личных встреч

Краснодар
Динамо Москва

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 8 побед

25 матчей

36%
28%
36%
9 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

28%
44%
28%
7 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

32%
36%
32%
8 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

К
1:1
К
4:3
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1.5
1.31

Среднее время на гол

60
68

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.23
1

Среднее время на гол

73
90

Всего голов

34
29

Голов в среднем за матч

1.36
1.16

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

66
77

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 14 0.48
Сперцян Эдуард 11 (6) 0.38
Олусегун Олакунле 3 0.1
Ахметов Ильзат 2 0.07
Кривцов Никита 2 0.07
Батчи Жоау 1 0.03
Олаcа Лукас 1 0.03
Виктор Са 1 0.03
Кади 1 0.03
Кайо Панталеао 1 0.03
Черников Александр 1 0.03
Ленини Пина 1 0.03
Кобнан Мозес 1 0.03
Алонсо Хуниор 0 0
Сафонов Матвей 0 0
Баньяц Михайло 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюкавин Константин 15 0.52
Бителло 8 0.28
Нгамалё Николя 6 0.21
Смолов Фёдор 4 (2) 0.14
Чавес Луис 4 (1) 0.14
Макаров Денис 4 0.14
Фернандес Роберто 3 0.1
Бальбуэна Фабиан 2 0.07
Гладышев Ярослав 2 0.07
Фомин Даниил 1 0.03
Скопинцев Дмитрий 1 0.03
Захарян Арсен 1 0.03
Грулёв Вячеслав 1 0.03
Бессмертный Станислав 1 0.03
Лаксальт Диего 0 0
Карраскаль Хорхе 0 0
Даса Элазар 0 0
Паршивлюк Сергей 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 11 0
Олусегун Олакунле 5 1
Сперцян Эдуард 6 0
Батчи Жоау 6 0
Кайо Панталеао 4 0
Алонсо Хуниор 4 0
Олаcа Лукас 4 0
Кади 4 0
Тормена Витор 2 1
Волков Сергей Евгеньевич 2 1
Кордоба Джон 3 0
Ахметов Ильзат 3 0
Кривцов Никита 3 0
Ленини Пина 2 0
Ивич Владимир 1 0
Виктор Са 1 0
Эктов Александр 1 0
Баньяц Михайло 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаксальт Диего 6 0
Бальбуэна Фабиан 6 0
Фернандес Роберто 6 0
Маричаль Николас 4 1
Чавес Луис 5 0
Смолов Фёдор 4 0
Фомин Даниил 4 0
Макаров Денис 4 0
Нгамалё Николя 3 0
Шунин Антон 2 0
Скопинцев Дмитрий 2 0
Карраскаль Хорхе 2 0
Даса Элазар 2 0
Лещук Игорь 1 0
Лесовой Даниил 1 0
Гладышев Ярослав 1 0
Бителло 1 0
Майсторович Милан 1 0

Результаты матчей

Краснодар
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Динамо Москва
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

3
11
Краснодар
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Динамо Москва
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

17
22
Краснодар
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (12)
45% (13)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
45% (13)
28% (8)
Динамо Москва
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
31% (9)
41% (12)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

15
16

Упущенные победы

20
33

Голы по времени матча

Забито

21
30
8 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 8
16 Не забивали 17
0
0%
6
20%
1-15
3
14%
3
10%
16-30
5
24%
8
27%
31-45
5
24%
5
17%
46-60
2
10%
4
13%
61-75
6
29%
4
13%
76-90

Пропущено

13
20
2 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 12
0
0%
2
10%
1-15
1
8%
3
15%
16-30
1
8%
4
20%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
1
8%
4
20%
61-75
5
38%
7
35%
76-90

Забито

19
25
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 11
19 Не забивали 15
2
11%
3
12%
1-15
4
21%
2
8%
16-30
2
11%
2
8%
31-45
1
5%
6
24%
46-60
5
26%
5
20%
61-75
5
26%
7
28%
76-90

Пропущено

20
16
12 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
3
15%
1
6%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
6
30%
4
25%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
4
20%
1
6%
61-75
3
15%
6
38%
76-90

Забито

40
55
16 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 31
18 Забивали первыми 19
6 Не забивали 3
2
5%
9
16%
1-15
7
18%
5
9%
16-30
7
18%
10
18%
31-45
6
15%
11
20%
46-60
7
18%
9
16%
61-75
11
28%
11
20%
76-90

Пропущено

33
36
14 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 21
3
9%
3
8%
1-15
4
12%
5
14%
16-30
7
21%
8
22%
31-45
6
18%
2
6%
46-60
5
15%
5
14%
61-75
8
24%
13
36%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сочи - Краснодар 2:3 Спартак Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Ахмат 0:1 Крылья Советов - Краснодар 0:0
Краснодар - Балтика 3:2 Краснодар - Факел 2:0 Краснодар - Зенит 1:2 Пари НН - Краснодар 3:4 Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Химки - Краснодар 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Краснодар - Рубин 1:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Краснодар - Урал 1:0 Краснодар - Астана 2:4 Краснодар - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Краснодар - Родина Москва 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Оренбург 2:1 Урал - Краснодар 3:1
Динамо Москва
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Динамо Москва - Крылья Советов 4:1 Балтика - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Сочи 3:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2
Динамо Москва - Зенит 1:0 Оренбург - Динамо Москва 1:2 Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Динамо Москва 2:4 Урал - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:4 Зенит - Динамо Москва 2:0 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 0:3 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Санкт-Пёльтен - Динамо Москва 1:3

Результаты матчей

Краснодар
Динамо Москва

Точный счет

2:0
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
2:3
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
3
5 раз 36%
2
3 раза 21%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
2:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 34%
2
9 раз 31%
0
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%
2
9 раз 31%
1
9 раз 31%
3
6 раз 21%
0
3 раза 10%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Краснодар
Динамо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
14
1
8
6
1.5
8
7
2
12
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
2
6
9
1.5
9
5
3
12
2.5
6
8
1
14
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
5
0.5
Больше Меньше
26
3
14
15
1.5
17
12
5
24
2.5
8
21
1
28
3.5
2
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 29 16 8 5 53 - 38 56
2.
Зенит
 Заявка 29 16 6 7 50 - 26 54
3.
Краснодар
 Заявка 29 15 8 6 44 - 29 53
4.
Локомотив Москва
 Заявка 29 13 11 5 49 - 37 50
5.
Спартак Москва
 Заявка 29 14 7 8 41 - 32 49
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 29 11 12 6 54 - 40 45
7.
Ростов
 Заявка 29 12 7 10 42 - 44 43
8.
Рубин
 Заявка 29 11 8 10 30 - 37 41
9.
Крылья Советов
 Заявка 29 11 7 11 45 - 43 40
10.
Ахмат
 Заявка 29 10 5 14 33 - 43 35
11.
Урал
 Заявка 29 7 9 13 30 - 44 30
12.
Оренбург
 Заявка 29 7 9 13 34 - 41 30
13.
Факел
 Заявка 29 6 11 12 20 - 31 29
14.
Пари НН
 Заявка 29 8 5 16 28 - 50 29
15.
Балтика
 Заявка 29 7 5 17 32 - 39 26
16.
Сочи
 Заявка 29 5 8 16 36 - 47 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 15 10 3 2 24 - 14 33
2.
Краснодар
 Заявка 14 10 2 2 23 - 11 32
3.
Динамо Москва
 Заявка 15 10 2 3 25 - 16 32
4.
Ростов
 Заявка 15 9 4 2 28 - 19 31
5.
Локомотив Москва
 Заявка 15 7 7 1 24 - 16 28
6.
Зенит
 Заявка 14 8 2 4 21 - 11 26
7.
Крылья Советов
 Заявка 14 7 5 2 29 - 16 26
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 7 5 2 27 - 16 26
9.
Пари НН
 Заявка 15 7 3 5 21 - 22 24
10.
Оренбург
 Заявка 14 6 3 5 20 - 16 21
11.
Балтика
 Заявка 14 6 3 5 17 - 16 21
12.
Рубин
 Заявка 14 5 5 4 15 - 18 20
13.
Урал
 Заявка 15 5 4 6 20 - 24 19
14.
Ахмат
 Заявка 15 5 3 7 21 - 26 18
15.
Сочи
 Заявка 15 4 5 6 24 - 21 17
16.
Факел
 Заявка 14 3 7 4 10 - 10 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 15 8 4 3 29 - 15 28
2.
Динамо Москва
 Заявка 14 6 6 2 28 - 22 24
3.
Локомотив Москва
 Заявка 14 6 4 4 25 - 21 22
4.
Рубин
 Заявка 15 6 3 6 15 - 19 21
5.
Краснодар
 Заявка 15 5 6 4 21 - 18 21
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 15 4 7 4 27 - 24 19
7.
Ахмат
 Заявка 14 5 2 7 12 - 17 17
8.
Спартак Москва
 Заявка 14 4 4 6 17 - 18 16
9.
Крылья Советов
 Заявка 15 4 2 9 16 - 27 14
10.
Факел
 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
11.
Ростов
 Заявка 14 3 3 8 14 - 25 12
12.
Урал
 Заявка 14 2 5 7 10 - 20 11
13.
Оренбург
 Заявка 15 1 6 8 14 - 25 9
14.
Сочи
 Заявка 14 1 3 10 12 - 26 6
15.
Пари НН
 Заявка 14 1 2 11 7 - 28 5
16.
Балтика
 Заявка 15 1 2 12 15 - 23 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 21 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 15 (8)
Краснодар Кордоба Джон 14 (4)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 12 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 11
Оренбург Перес Матиас 13
Урал Бегич Сильвие 11
Краснодар Черников Александр 11
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 мая 2024, осталось 2 дня 6 часов 15 минут.



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    • Прогнозы 149
    Краснодар 40.3% (60)
    X 17.4% (26)
    Динамо Москва 42.3% (63)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар
    Ничья
    Динамо Москва
    2.55
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    3.60
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    2.85
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Краснодар - Динамо Москва

    Исход игры
    Краснодар
    40% (60)
    Ничья
    17.3% (26)
    Динамо Москва
    42.7% (64)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.37% (38)
    Меньше
    29.63% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    92.59% (50)
    Нет
    7.41% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Динамо Москва
    10% (15)
    1:1 Ничья
    8% (12)
    2:1 Краснодар
    6% (9)
    2:3 Динамо Москва
    3.3% (5)
    2:2 Ничья
    3.3% (5)
    3:2 Краснодар
    2% (3)
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    Краснодар
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