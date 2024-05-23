Тур: 30. Стадион: Краснодар.
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Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Мусаев Мурад
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Личка Марцел
История личных встреч
Краснодар
Динамо Москва
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 8 побед
25 матчей
36%
28%
36%
9 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
28%
44%
28%
7 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
32%
36%
32%
8 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
1.5
1.31
Среднее время на гол
60
68
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
1.23
1
Среднее время на гол
73
90
Всего голов
34
29
Голов в среднем за матч
1.36
1.16
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
66
77
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|14
|0.48
|Сперцян Эдуард
|11 (6)
|0.38
|Олусегун Олакунле
|3
|0.1
|Ахметов Ильзат
|2
|0.07
|Кривцов Никита
|2
|0.07
|Батчи Жоау
|1
|0.03
|Олаcа Лукас
|1
|0.03
|Виктор Са
|1
|0.03
|Кади
|1
|0.03
|Кайо Панталеао
|1
|0.03
|Черников Александр
|1
|0.03
|Ленини Пина
|1
|0.03
|Кобнан Мозес
|1
|0.03
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|Сафонов Матвей
|0
|0
|Баньяц Михайло
|0
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюкавин Константин
|15
|0.52
|Бителло
|8
|0.28
|Нгамалё Николя
|6
|0.21
|Смолов Фёдор
|4 (2)
|0.14
|Чавес Луис
|4 (1)
|0.14
|Макаров Денис
|4
|0.14
|Фернандес Роберто
|3
|0.1
|Бальбуэна Фабиан
|2
|0.07
|Гладышев Ярослав
|2
|0.07
|Фомин Даниил
|1
|0.03
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.03
|Захарян Арсен
|1
|0.03
|Грулёв Вячеслав
|1
|0.03
|Бессмертный Станислав
|1
|0.03
|Лаксальт Диего
|0
|0
|Карраскаль Хорхе
|0
|0
|Даса Элазар
|0
|0
|Паршивлюк Сергей
|0
|0
Карточки
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Черников Александр
|11
|0
|Олусегун Олакунле
|5
|1
|Сперцян Эдуард
|6
|0
|Батчи Жоау
|6
|0
|Кайо Панталеао
|4
|0
|Алонсо Хуниор
|4
|0
|Олаcа Лукас
|4
|0
|Кади
|4
|0
|Тормена Витор
|2
|1
|Волков Сергей Евгеньевич
|2
|1
|Кордоба Джон
|3
|0
|Ахметов Ильзат
|3
|0
|Кривцов Никита
|3
|0
|Ленини Пина
|2
|0
|Ивич Владимир
|1
|0
|Виктор Са
|1
|0
|Эктов Александр
|1
|0
|Баньяц Михайло
|1
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лаксальт Диего
|6
|0
|Бальбуэна Фабиан
|6
|0
|Фернандес Роберто
|6
|0
|Маричаль Николас
|4
|1
|Чавес Луис
|5
|0
|Смолов Фёдор
|4
|0
|Фомин Даниил
|4
|0
|Макаров Денис
|4
|0
|Нгамалё Николя
|3
|0
|Шунин Антон
|2
|0
|Скопинцев Дмитрий
|2
|0
|Карраскаль Хорхе
|2
|0
|Даса Элазар
|2
|0
|Лещук Игорь
|1
|0
|Лесовой Даниил
|1
|0
|Гладышев Ярослав
|1
|0
|Бителло
|1
|0
|Майсторович Милан
|1
|0
Результаты матчей
Краснодар
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Динамо Москва
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
3
11
Краснодар
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Динамо Москва
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
17
22
Краснодар
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (12)
45% (13)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
45% (13)
28% (8)
Динамо Москва
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
31% (9)
41% (12)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
15
16
Упущенные победы
20
33
Голы по времени матча
Забито
21
30
8 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 8
16 Не забивали 17
0
0%
6
20%
1-15
3
14%
3
10%
16-30
5
24%
8
27%
31-45
5
24%
5
17%
46-60
2
10%
4
13%
61-75
6
29%
4
13%
76-90
Пропущено
13
20
2 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 12
0
0%
2
10%
1-15
1
8%
3
15%
16-30
1
8%
4
20%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
1
8%
4
20%
61-75
5
38%
7
35%
76-90
Забито
19
25
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 11
19 Не забивали 15
2
11%
3
12%
1-15
4
21%
2
8%
16-30
2
11%
2
8%
31-45
1
5%
6
24%
46-60
5
26%
5
20%
61-75
5
26%
7
28%
76-90
Пропущено
20
16
12 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
3
15%
1
6%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
6
30%
4
25%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
4
20%
1
6%
61-75
3
15%
6
38%
76-90
Забито
40
55
16 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 31
18 Забивали первыми 19
6 Не забивали 3
2
5%
9
16%
1-15
7
18%
5
9%
16-30
7
18%
10
18%
31-45
6
15%
11
20%
46-60
7
18%
9
16%
61-75
11
28%
11
20%
76-90
Пропущено
33
36
14 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 21
3
9%
3
8%
1-15
4
12%
5
14%
16-30
7
21%
8
22%
31-45
6
18%
2
6%
46-60
5
15%
5
14%
61-75
8
24%
13
36%
76-90
Результаты последних матчей
Краснодар
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сочи - Краснодар 2:3 Спартак Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Ахмат 0:1 Крылья Советов - Краснодар 0:0
Краснодар - Балтика 3:2 Краснодар - Факел 2:0 Краснодар - Зенит 1:2 Пари НН - Краснодар 3:4 Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Химки - Краснодар 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Краснодар - Рубин 1:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Краснодар - Урал 1:0 Краснодар - Астана 2:4 Краснодар - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Краснодар - Родина Москва 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Оренбург 2:1 Урал - Краснодар 3:1
Динамо Москва
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Динамо Москва - Крылья Советов 4:1 Балтика - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Сочи 3:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2
Динамо Москва - Зенит 1:0 Оренбург - Динамо Москва 1:2 Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Динамо Москва 2:4 Урал - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:4 Зенит - Динамо Москва 2:0 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 0:3 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Санкт-Пёльтен - Динамо Москва 1:3
Результаты матчей
Краснодар
Динамо Москва
Точный счет
2:0
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
2:3
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
3
5 раз 36%
2
3 раза 21%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
2:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 34%
2
9 раз 31%
0
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%
2
9 раз 31%
1
9 раз 31%
3
6 раз 21%
0
3 раза 10%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Краснодар
Динамо Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
141
86
87
212
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
122
69
95
312
68
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
245
Больше Меньше
263
1415
1712
524
821
128
227
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|53 - 38
|56
|2.
|Заявка
|29
|16
|6
|7
|50 - 26
|54
|3.
|Заявка
|29
|15
|8
|6
|44 - 29
|53
|4.
|Заявка
|29
|13
|11
|5
|49 - 37
|50
|5.
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|41 - 32
|49
|6.
|Заявка
|29
|11
|12
|6
|54 - 40
|45
|7.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|42 - 44
|43
|8.
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|30 - 37
|41
|9.
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|45 - 43
|40
|10.
|Заявка
|29
|10
|5
|14
|33 - 43
|35
|11.
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|30 - 44
|30
|12.
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|34 - 41
|30
|13.
|Заявка
|29
|6
|11
|12
|20 - 31
|29
|14.
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|28 - 50
|29
|15.
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|32 - 39
|26
|16.
|Заявка
|29
|5
|8
|16
|36 - 47
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|24 - 14
|33
|2.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 11
|32
|3.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|25 - 16
|32
|4.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|28 - 19
|31
|5.
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|24 - 16
|28
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 11
|26
|7.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|29 - 16
|26
|8.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|27 - 16
|26
|9.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|21 - 22
|24
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 16
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 16
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 18
|20
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 24
|19
|14.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 26
|18
|15.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|24 - 21
|17
|16.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|10 - 10
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 15
|28
|2.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|28 - 22
|24
|3.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 21
|22
|4.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|15 - 19
|21
|5.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|21 - 18
|21
|6.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|27 - 24
|19
|7.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 17
|17
|8.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 18
|16
|9.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 27
|14
|10.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 21
|13
|11.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|12.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|10 - 20
|11
|13.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|14 - 25
|9
|14.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 26
|6
|15.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|7 - 28
|5
|16.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|15 - 23
|5
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|21 (3)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|15 (8)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|14 (4)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|12 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|11 (3)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|2 11
|Оренбург
|Перес Матиас
|13
|Урал
|Бегич Сильвие
|11
|Краснодар
|Черников Александр
|11
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Краснодар - Динамо Москва
Исход игры
Краснодар
40% (60)
Ничья
17.3% (26)
Динамо Москва
42.7% (64)
Тотал 2.5
Больше
70.37% (38)
Меньше
29.63% (16)
Обе команды забьют
Да
92.59% (50)
Нет
7.41% (4)
Популярный счёт
1:2 Динамо Москва
10% (15)
1:1 Ничья
8% (12)
2:1 Краснодар
6% (9)
2:3 Динамо Москва
3.3% (5)
2:2 Ничья
3.3% (5)
3:2 Краснодар
2% (3)
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