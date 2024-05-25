Силвейра вышел на поле вместо Юкича. У Александра перестали идти угловые, да и сам он заметно наелся.

Йокич и Рыбус вышли на поле, а отправились на отдых Шабанаджай и Ранджелович.

Вот вам и две ошибки. Не стал Рахимов дальше надеяться на Лазара, решив, что другие больше заслуживают право сыграть сегодня.

После многочисленных рокировок у нас немного просели скорости на поле, но это было полностью ожидаемо.

Бурмистрову пришлось сейчас останавливать Рожкова. Ценой жёлтой карточки была остановлена атака через левый фланг.

Кабутов теперь активно на фланге не давал вырваться оппоненту, получив жёлтую карточку за это нарушение.

Навес последовал сейчас в штрафную, потом атака второй волной, но всё это привело лишь к ещё одному угловому.

Рожков вышел на поле, Вада отправился на отдых, поблагодарив болельщиков на трибунах.

Сааведра издали решил пробить по воротам, Дюпин всё видел и не испытал никаких проблем.

Бурмистров и Аттият-Аллах вышли на поле, Сутормин и Заика своё дело на сегодня сделали. Двойная замена произошла у нас.

Стали спешить очень игроки "Сочи". Быстрые фланговые проходы, а подготовки навесов или прострелов нет.

Аттият-Аллах упал в чужой штрафной, показал, что на нём были нарушены правила, но рефери не поверил. Всё чисто было в том эпизоде.

Гуарирапа не дал Дюпину выйти на мяч, но рефери не согласен, что было в этом эпизоде нарушение правил. Угловой был лишь для статистики.

Ранджелович сделал неудачную передачу, загубив перспективную контратаку. Партнёры недовольны, что там ошибся Лазар с пасом.

Хозяева с первых минут решился взять игру в свои руки, только по традиции не хватает последнего паса.

Вада пошёл сначала по правому флангу, потом сместился в центр, но войти в штрафную ему уже не дали. Пожадничал Валентин.

Дркушич покинул поле, Ангбан появился. Быстрая довольно рокировка, но дело не в повреждении.

Игроки "Сочи" окопались на чужой половине поля, не подпуская к себе оппонента, только своего продвижения также нет.

Сутормин навесил в итоге в штрафную площадь, но мяч до Гуарирапы не дошёл. Тесленко выиграл воздух без проблем.

Теперь игроки "Сочи" стали катать мяч на своей половине поля, потому что впереди неожиданно перекрыли кислород.

Сутормин сделал классную передачу по диагонали на угол вратарской, откуда забивать был обязан Юкич. Тесленко в последний момент успел выставить ногу, закрыв ближний от вратаря угол.

А теперь потрясающий момент у "Рубина". Безруков качнул Литвинова в штрафной, сместился ближе к её центру и пробил в дальний от вратаря, но не попал в створ. Опасно!

Обменялись команды классными моментами - вот вам и проходной матч! Борьба потрясающая, желание у игроков есть!

Свисток, второй тайм начался! А вот и нет. Фальстарт имел место быть, придётся заново... Теперь уже точно.

Стандарт заработали хозяева поля. Последовал удар со штрафного метров с 36, мяч шёл мимо цели, но Дёгтев решил его забрать в руки.

Первый тайм

— Свисток на перерыв!

45' Заика не смог пробить после навеса справа, хотя позиция была классная, после приложился Юкич феноменально, но не точно. От ворот.

45' Последовала подача на линию вратарской, было две попытки, но не получилось пробить по воротам всё же. "Сочи" теперь в атаке.

45' Дркушич проиграл позицию, поэтому завалил Даку на поле. У лицевой у линии штрафной стоит мяч. Будет опасно! Капитан "Сочи" получил жёлтую.

45' Три минуты добавил арбитр. Много было медицинских пауз - все вынужденные, но без негатива.

45' Вада и Алвес Марсело столкнулись головами в воздухе - они боролись за верховой мяч. Очень неприятный эпизод, требуется помощь медицинского персонала.

44' Зотов теперь имел шанс уже пробить из неплохой позиции, но не подготовил это всё, поэтому мимо цели.

43' Зотов со стандарта сделал навесную передачу в штрафную, где никто из его партнёров не дотянулся до мяча.

42' Морено теперь вышел к кромке поля, чтобы внести коррективы. Заика в центре поля за срыв атаки получил жёлтую карточку.

41' Безруков исправил ошибку партнёра, сохранив мяч для команды. Правда, после этого пришлось играть даже через Дюпина, всё закрыто впереди было.

40' Гуарирапа теперь через себя ножницами пробовал сохранить мяч, практически получилось это, но дальше всё-таки свисток. Нарушение правил, атака "Сочи" завершена.

40' Угловой на этот раз не нёс в себе никакой опасности.

39' Гуарирапа сейчас классно пробил пяткой по воротам от линии вратарской! Дюпин сумел спасти команду, скорректировав траекторию! Красиво и очень опасно! Вратарь и Сауль молодцы!

38' Вада сейчас пробовал на углу вратарской отреагировать на пас полуверхом, но ножницами пробить не получилось! Красиво!

37' У "Сочи" всё-таки игра интересная сегодня, красивая. "Рубин" хоть и ведёт в счёте, в этом аспекте проигрывает.

36' Сутормин справа в штрафной получил мяч, сделал в одно касание пас на Заику. Кирилл прошёл до лицевой, прострелил вдоль ворот, Дюпин выставил ногу и купировал угрозу.

35' Вада теперь не стал брать игру на себя, сделал передачу на Зотова, а тот увидел входящего в штрафную слева Даку. Пас получился сильным, мяч ушёл за лицевую.

33' Даку сделал передачу сейчас, Вада получил мяч и решил с дальней дистанции пробить по воротам. Получилось куда-то в небеса, ничего опасного.

32' Юкич снова очень остро подал угловой, последовал опасный удар от линии вратарской, мяч успели заблокировать защитники.

32' Грицаенко не позволил Кравцову навесить от лицевой, ещё один угловой будет в матче.

31' Дюпин оставил ворота, не попал по мячу, а Дркушич банально промахнулся головой, а мог отправить мяч в пустые ворота. Какой момент был у "Сочи"!

31' Угловой заработали футболисты "Сочи". Юкич отправился нодавать слева.

30' На половине поля "Сочи" идёт игра у нас, гостевая команда спокойно пока что отбивается, потому что казанцы весьма инертны.

29' Наша игра возобновилась, Даку пришёл в себя после помощи врачей и заслуженного водопоя.

28' Даку теперь лежит на газоне, требуется помощь ему - попытка ускориться была, но его нога зацепилась за ногу капитана "Сочи". Медики на поле.

27' Дркушич, кстати, реально за майку прихватил прилично Даку, так что в последнем эпизоде протест Мирлинда полностью справедлив.

26' Снова скорости немного упали. По центру "Рубин" на этом фоне решил взорвать ситуацию на поле, даже упал перед штрафной игрок, но рефери показал, что надо подниматься.

25' Сутормин не смог догнать мяч. В подкате пробовал Алексей выловить у лицевой, но не смог. От ворот.

24' Удивительно, конечно, усыпляли внимание одни, а забили на деле другие. Чем ответит сейчас "Сочи"?

22' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! ДАКУ!!! Даку и Вада вошли в штрафную, сыграли в стеночку, а после того, как Мирлинд получил обратно - ювелирно пробил низом. Счёт в матче открыт!

20' Рахимов вышел к пределам технической зоны, недоволен он ситуацией на поле - оно и понятно, казанцы могут очень легко пропустить, если не будет осмотрительны.

19' Безруков перестарался, неправильно атаковав соперника. Ещё один фол, дело было на половине поля "Сочи".

18' Сааведра и Заика хотели выбить мяч в подкате у оппонента в центре поля, но въехали друг в друга. Нужна помощь врачей.

17' Левый фланг - излюбленное место для игроков "Сочи", но за последнее время опасности не было там никакой.

16' Игроки "Сочи" владеют мячом, не дают сопернику дышать в центре поля, но вот впереди создать толком ничего не могут - опасные моменты испытывают голод.

15' Оживились тут же трибуны у нас, но пока это вдохновляет хозяев. Дюпин не доставал мяч после того, как Зотов неудачно его срезал в сторону своих ворот. Повезло, что не в створ.

13' Штанга спасает ворота "Рубина"! Гуарирапа получил мяч, увидел, что опеки вокруг него нет и пробил по диагонали из пределов штрафной, мяч пролетел руки вратаря, попал в штангу и откатился в поле.

12' "Рубин" провёл правым флангом, последовала передача в штрафную, а там не успели добежать партнёры. Даку был ближе всех, но не успел.

11' "Рубин" больше экономит силы сейчас, а вот "Сочи" пробует нащупать что-то на флангах. Пока не очень получается.

8' Без ворот играют команды, никто не может даже развить атаку так, чтобы в штрафную мяч завести.

7' Морено активно обсуждает с помощником происходящее на поле, пока поводов радоваться, конечно, нет. Все мысли о сезоне в Первой лиге.

6' Безруков сейчас прошёлся слева, вошёл в штрафную и после этого сделал передачу вперёд ко вратарской, но Даку не хватило скорости, чтобы добраться до этого паса и пробить.

5' Сейчас сочинцы катают мяч в центре поля, надеясь на быстрый фланговый проход, когда бдительность оппонента будет усыплена.

4' Теперь уже в центре поля нарушили правила казанцы. Игрок "Сочи" закинул мяч далеко вперёд, но овладеть им никто не сумел.

3' Юкич навесил к линии вратарской, последовала скидка на угол, а оттуда уже вынес мяч защитник. У казанцев в обороне всё спокойно.

2' По правому флангу прошла всё же первая атака гостей, там у лицевой линии игрок казанского клуба сфолил. Стандарт.

1' Пока с мячом у нас игроки "Сочи", на своей половине поля катают мяч футболисты, а в центре уже казанцы перекрыли всё.