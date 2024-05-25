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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Рубин
1:0
Второй тайм: 76'
Сочи
0'
1:0
22' Гол
Даку Мирлинд
42' Желтая карточка
Заика Кирилл
45' Желтая карточка
Дркушич Ваня
72' Желтая карточка
Бурмистров Никита
75' Желтая карточка

Ход матча

22'
Даку Мирлинд
(Вада Валентин)
1:0
42'
 
Заика Кирилл
45'
 
Дркушич Ваня
50'
 
Ангбан Викторьен
Дркушич Ваня
59'
Рожков Илья
Вада Валентин
 
63'
 
Аттият-Аллах Яхья
Заика Кирилл
63'
 
Бурмистров Никита
Сутормин Алексей
68'
 
Силвейра Мигел
Юкич Александар
69'
Рыбус Мацей
Шабанаджай Дардан
 
69'
Йокич Богдан
Ранджелович Лазар
 
72'
 
Бурмистров Никита
75'
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогнозы 130
Рубин 75.4% (98)
X 16.9% (22)
Сочи 7.7% (10)
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Сочи
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Дюпин
Юрий
7
Ранджелович
Лазар
15
Вуячич
Игор
27
Грицаенко
Алексей
70
Кабутов
Дмитрий
21
Зотов
Александр
30
Вада
Валентин
2
Тесленко
Егор
99
Шабанаджай
Дардан
44
Даку
Мирлинд
23
Безруков
Руслан
35
Дёгтев
Александр
27
Заика
Кирилл
3
Дркушич
Ваня
33
Алвес
Марсело
17
Макарчук
Артём
14
Кравцов
Кирилл
4
Литвинов
Вячеслав
21
Сааведра
Игнасио
19
Сутормин
Алексей
23
Сауль
Гуарирапа
77
Юкич
Александар
Рубин
3-4-3
Сочи
4-3-3

История личных встреч

Рубин
Сочи

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

125%
5 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
0:6
ПЛ
1:2
КPП
1:3
ПЛ
1:0
ТМК
2:3
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3

Голы

Всего голов

2
10

Голов в среднем за матч

0.5
2

Среднее время на гол

180
45

Всего голов

7
12

Голов в среднем за матч

1.4
3

Среднее время на гол

64
30

Всего голов

9
22

Голов в среднем за матч

1
2.44

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

90
36

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даку Мирлинд 10 (1) 0.33
Вада Валентин 4 0.13
Мартынович Александр 3 0.1
Фамейе Джоэль 3 0.1
Безруков Руслан 2 0.07
Рожков Илья 1 0.03
Рыбус Мацей 1 0.03
Ашурматов Рустам 1 0.03
Грицаенко Алексей 1 0.03
Чумич Никола 1 0.03
Ранджелович Лазар 1 0.03
Йокич Богдан 1 0.03
Иву Угучукву 1 0.03
Кабутов Дмитрий 0 0
Зотов Александр 0 0
Ломовицкий Александр 0 0
Вуячич Игор 0 0
Шабанаджай Дардан 0 0
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сауль Гуарирапа 7 0.23
Крамарич Мартин 5 0.17
Бурмистров Никита 3 0.1
Кравцов Кирилл 3 0.1
Джорджевич Лука 2 0.07
Нобоа Кристиан 2 (2) 0.07
Дркушич Ваня 2 0.07
Алвес Марсело 2 0.07
Игнатьев Иван 2 (1) 0.07
Силвейра Мигел 1 0.03
Аттият-Аллах Яхья 1 0.03
Юкич Александар 1 0.03
Юсупов Артур 1 0.03
Медведев Юрий II 1 0.03
Сааведра Игнасио 1 0.03
Заика Кирилл 0 0
Маргасов Тимофей 0 0
Кордова Серхио 0 0

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грицаенко Алексей 7 0
Даку Мирлинд 6 0
Зотов Александр 4 0
Вуячич Игор 4 0
Иву Угучукву 4 0
Мартынович Александр 3 0
Кабутов Дмитрий 3 0
Вада Валентин 3 0
Ашурматов Рустам 1 1
Рыбус Мацей 2 0
Дюпин Юрий 2 0
Лисакович Виталий 2 0
Чумич Никола 2 0
Рахмоналиев Умарали 2 0
Рашид Рахимов 0 1
Фамейе Джоэль 1 0
Ранджелович Лазар 1 0
Безруков Руслан 1 0
Тесленко Егор 1 0
Апшацев Марат 1 0
Рожков Илья 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алвес Марсело 4 2
Заика Кирилл 6 0
Кравцов Кирилл 4 1
Юсупов Артур 5 0
Джорджевич Лука 4 0
Кордова Серхио 2 1
Нобоа Кристиан 3 0
Литвинов Вячеслав 3 0
Дркушич Ваня 3 0
Сааведра Игнасио 3 0
Заболотный Николай 2 0
Бурмистров Никита 2 0
Чистяков Дмитрий 2 0
Юрганов Игорь 2 0
Крамарич Мартин 2 0
Миладинович Иван 2 0
Сауль Гуарирапа 2 0
Батырев Амир 2 0
Мелкадзе Георгий 1 0
Медведев Юрий II 1 0
Макарчук Артём 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Силвейра Мигел 1 0
Роберт Морено 1 0

Результаты матчей

Рубин
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Сочи
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

6
9
Рубин
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сочи
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

15
12

Упущенные победы

13
22
Рубин
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
41% (12)
38% (11)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
41% (12)
45% (13)
Сочи
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (6)
41% (12)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
28% (8)
45% (13)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

9
10

Волевые победы

18
13

Упущенные победы

19
31

Голы по времени матча

Забито

15
13
12 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 2
19 Не забивали 23
2
13%
3
23%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
8
53%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
13%
5
38%
76-90

Пропущено

18
25
6 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
3
17%
3
12%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
1
6%
8
32%
31-45
4
22%
5
20%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
4
22%
8
32%
76-90

Забито

14
25
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
2
14%
2
8%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
3
21%
4
16%
31-45
2
14%
1
4%
46-60
3
21%
7
28%
61-75
4
29%
7
28%
76-90

Пропущено

20
20
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
1
5%
2
10%
1-15
6
30%
2
10%
16-30
2
10%
5
25%
31-45
3
15%
3
15%
46-60
2
10%
3
15%
61-75
6
30%
5
25%
76-90

Забито

29
38
17 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 22
17 Забивали первыми 10
9 Не забивали 13
4
14%
5
13%
1-15
2
7%
5
13%
16-30
11
38%
6
16%
31-45
2
7%
3
8%
46-60
4
14%
7
18%
61-75
6
21%
12
32%
76-90

Пропущено

38
45
15 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 24
4
11%
5
11%
1-15
8
21%
3
7%
16-30
3
8%
13
29%
31-45
7
18%
8
18%
46-60
6
16%
3
7%
61-75
10
26%
13
29%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Спартак Москва - Рубин 3:1 Рубин - Ростов 3:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 Рубин - Урал 1:1
Зенит - Рубин 0:2 Рубин - Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов - Рубин 2:0 Оренбург - Рубин 3:0 Рубин - Ахмат 2:1 Рубин - Актобе 1:1 Рубин - Пари НН 0:1 Краснодар - Рубин 1:1 Рубин - Родина Москва 1:4 Рубин - Канвон 2:0 Рубин - Канвон 2 2:0 Рубин - Санкт-Пёльтен 1:2 Арда Карджали - Рубин 2:1 Рубин - Волгарь 0:2 Ботев Пловдив - Рубин 1:0 Рубин - Славия София 3:1
Сочи
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Сочи - Краснодар 2:3 Сочи - Пари НН 6:1 Динамо Москва - Сочи 3:2 Сочи - Факел 0:0
Ахмат - Сочи 1:0 Сочи - Урал 2:2 Сочи - Спартак Москва 1:0 Ростов - Сочи 2:2 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 СКА-Хабаровск - Сочи 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2 Балтика - Сочи 0:0 Факел - Сочи 0:0 Сочи - Тюмень 2:1 Сочи - Нефтчи Фергана 2:2 Сочи - Нефтчи 0:1 Сочи - Нефтчи Фергана 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 Сочи - Славия София 1:0 Сочи - Ахмат 0:0

Результаты матчей

Рубин
Сочи

Точный счет

1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

0:1
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
0
8 раз 57%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:0
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 45%
0
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
1 раз 3%
0
13 раз 45%
2
7 раз 24%
1
5 раз 17%
4
2 раза 7%
3
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Рубин
Сочи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
5
4
10
1.5
7
8
1
13
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
6
8
4
11
1.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
8
0.5
Больше Меньше
16
13
8
21
1.5
11
18
1
28
2.5
4
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 1:0 Заявка 30 16 8 6 45 - 29 56
2.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 30 16 8 6 53 - 39 56
3.
Зенит
 1:1 Заявка 30 16 7 7 51 - 27 55
4.
Локомотив Москва
 2:0 Заявка 30 14 11 5 51 - 37 53
5.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 30 14 8 8 41 - 32 50
6.
ЦСКА Москва
 2:0 Заявка 30 12 12 6 56 - 40 48
7.
Ростов
 1:1 Заявка 30 12 8 10 43 - 45 44
8.
Рубин
 1:0 Заявка 30 12 8 10 31 - 37 44
9.
Крылья Советов
 1:0 Заявка 30 12 7 11 46 - 43 43
10.
Ахмат
 0:2 Заявка 30 10 5 15 33 - 45 35
11.
Факел
 2:0 Заявка 30 7 11 12 22 - 31 32
12.
Оренбург
 0:0 Заявка 30 7 10 13 34 - 41 31
13.
Урал
 0:2 Заявка 30 7 9 14 30 - 46 30
14.
Пари НН
 0:1 Заявка 30 8 5 17 28 - 51 29
15.
Балтика
 0:2 Заявка 30 7 5 18 32 - 41 26
16.
Сочи
 0:1 Заявка 30 5 8 17 36 - 48 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 1:0 Заявка 15 11 2 2 24 - 11 35
2.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 15 10 3 2 24 - 14 33
3.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 15 10 2 3 25 - 16 32
4.
Ростов
 1:1 Заявка 15 9 4 2 28 - 19 31
5.
Крылья Советов
 1:0 Заявка 15 8 5 2 30 - 16 29
6.
ЦСКА Москва
 2:0 Заявка 15 8 5 2 29 - 16 29
7.
Локомотив Москва
 2:0 Заявка 15 7 7 1 24 - 16 28
8.
Зенит
 1:1 Заявка 15 8 3 4 22 - 12 27
9.
Пари НН
 0:1 Заявка 15 7 3 5 21 - 22 24
10.
Рубин
 1:0 Заявка 15 6 5 4 16 - 18 23
11.
Оренбург
 0:0 Заявка 15 6 4 5 20 - 16 22
12.
Балтика
 0:2 Заявка 15 6 3 6 17 - 18 21
13.
Факел
 2:0 Заявка 15 4 7 4 12 - 10 19
14.
Урал
 0:2 Заявка 15 5 4 6 20 - 24 19
15.
Ахмат
 0:2 Заявка 15 5 3 7 21 - 26 18
16.
Сочи
 0:1 Заявка 15 4 5 6 24 - 21 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1:1 Заявка 15 8 4 3 29 - 15 28
2.
Локомотив Москва
 2:0 Заявка 15 7 4 4 27 - 21 25
3.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 15 6 6 3 28 - 23 24
4.
Рубин
 1:0 Заявка 15 6 3 6 15 - 19 21
5.
Краснодар
 1:0 Заявка 15 5 6 4 21 - 18 21
6.
ЦСКА Москва
 2:0 Заявка 15 4 7 4 27 - 24 19
7.
Ахмат
 0:2 Заявка 15 5 2 8 12 - 19 17
8.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 15 4 5 6 17 - 18 17
9.
Крылья Советов
 1:0 Заявка 15 4 2 9 16 - 27 14
10.
Ростов
 1:1 Заявка 15 3 4 8 15 - 26 13
11.
Факел
 2:0 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
12.
Урал
 0:2 Заявка 15 2 5 8 10 - 22 11
13.
Оренбург
 0:0 Заявка 15 1 6 8 14 - 25 9
14.
Сочи
 0:1 Заявка 15 1 3 11 12 - 27 6
15.
Балтика
 0:2 Заявка 15 1 2 12 15 - 23 5
16.
Пари НН
 0:1 Заявка 15 1 2 12 7 - 29 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 21 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 15 (8)
Краснодар Кордоба Джон 15 (4)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 12 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 11
Оренбург Перес Матиас 13
Урал Бегич Сильвие 12
Краснодар Черников Александр 12
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 10
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    75'
    Кабутов теперь активно на фланге не давал вырваться оппоненту, получив жёлтую карточку за это нарушение. 
  • 74'
    Аттият-Аллах сделал навес в штрафную, Безруков помог своим защитникам, выбив мяч подальше. Тоже нервная обстановка. 
  • 73'
    Бурмистрову пришлось сейчас останавливать Рожкова. Ценой жёлтой карточки была остановлена атака через левый фланг. 
  • 72'
    После многочисленных рокировок у нас немного просели скорости на поле, но это было полностью ожидаемо. 
  • 71'
    Вот вам и две ошибки. Не стал Рахимов дальше надеяться на Лазара, решив, что другие больше заслуживают право сыграть сегодня. 
  • Замена
    70'
    Йокич и Рыбус вышли на поле, а отправились на отдых Шабанаджай и Ранджелович. 
  • 69'
    Силвейра вышел на поле вместо Юкича. У Александра перестали идти угловые, да и сам он заметно наелся.
  • 68'
    Ранджелович сделал неудачную передачу, загубив перспективную контратаку. Партнёры недовольны, что там ошибся Лазар с пасом. 
  • Угловой
    67'
    Гуарирапа не дал Дюпину выйти на мяч, но рефери не согласен, что было в этом эпизоде нарушение правил. Угловой был лишь для статистики.
  • 65'
    Аттият-Аллах упал в чужой штрафной, показал, что на нём были нарушены правила, но рефери не поверил. Всё чисто было в том эпизоде.
  • 64'
    Стали спешить очень игроки "Сочи". Быстрые фланговые проходы, а подготовки навесов или прострелов нет.
  • Замена
    63'
    Бурмистров и Аттият-Аллах вышли на поле, Сутормин и Заика своё дело на сегодня сделали. Двойная замена произошла у нас.
  • 62'
    Сааведра издали решил пробить по воротам, Дюпин всё видел и не испытал никаких проблем.
  • 61'
    Рожков вышел на поле, Вада отправился на отдых, поблагодарив болельщиков на трибунах.
  • Угловой
    58'
    Навес последовал сейчас в штрафную, потом атака второй волной, но всё это привело лишь к ещё одному угловому. 
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    • Угловой
      57'
      Заика справа сделал классную передачу, но Юкича опередил Тесленко! Угловой.
    • 56'
      Обменялись команды классными моментами - вот вам и проходной матч! Борьба потрясающая, желание у игроков есть!
    • Опасный момент
      55'
      А теперь потрясающий момент у "Рубина". Безруков качнул Литвинова в штрафной, сместился ближе к её центру и пробил в дальний от вратаря, но не попал в створ. Опасно!
    • Опасный момент
      54'
      Сутормин сделал классную передачу по диагонали на угол вратарской, откуда забивать был обязан Юкич. Тесленко в последний момент успел выставить ногу, закрыв ближний от вратаря угол. 
    • 53'
      Теперь игроки "Сочи" стали катать мяч на своей половине поля, потому что впереди неожиданно перекрыли кислород. 
    • 52'
      Сутормин навесил в итоге в штрафную площадь, но мяч до Гуарирапы не дошёл. Тесленко выиграл воздух без проблем.
    • 51'
      Игроки "Сочи" окопались на чужой половине поля, не подпуская к себе оппонента, только своего продвижения также нет.
    • Замена
      50'
      Дркушич покинул поле, Ангбан появился. Быстрая довольно рокировка, но дело не в повреждении. 
    • 49'
      Вада пошёл сначала по правому флангу, потом сместился в центр, но войти в штрафную ему уже не дали. Пожадничал Валентин.
    • 48'
      Хозяева с первых минут решился взять игру в свои руки, только по традиции не хватает последнего паса. 
    • 47'
      Стандарт заработали хозяева поля. Последовал удар со штрафного метров с 36, мяч шёл мимо цели, но Дёгтев решил его забрать в руки.
    • Второй тайм начался
      46'
      Началась вторая половина матча! Пожелаем командам удачи!
    • 45'
      Свисток, второй тайм начался! А вот и нет. Фальстарт имел место быть, придётся заново... Теперь уже точно.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Свисток на перерыв!
    • 45'
      Заика не смог пробить после навеса справа, хотя позиция была классная, после приложился Юкич феноменально, но не точно. От ворот.
    • 45'
      Последовала подача на линию вратарской, было две попытки, но не получилось пробить по воротам всё же. "Сочи" теперь в атаке.
    • Желтая карточка
      45'
      Дркушич проиграл позицию, поэтому завалил Даку на поле. У лицевой у линии штрафной стоит мяч. Будет опасно! Капитан "Сочи" получил жёлтую.
    • 45'
      Три минуты добавил арбитр. Много было медицинских пауз - все вынужденные, но без негатива.
    • 45'
      Вада и Алвес Марсело столкнулись головами в воздухе - они боролись за верховой мяч. Очень неприятный эпизод, требуется помощь медицинского персонала.
    • 44'
      Зотов теперь имел шанс уже пробить из неплохой позиции, но не подготовил это всё, поэтому мимо цели.
    • 43'
      Зотов со стандарта сделал навесную передачу в штрафную, где никто из его партнёров не дотянулся до мяча. 
    • Желтая карточка
      42'
      Морено теперь вышел к кромке поля, чтобы внести коррективы. Заика в центре поля за срыв атаки получил жёлтую карточку. 
    • 41'
      Безруков исправил ошибку партнёра, сохранив мяч для команды. Правда, после этого пришлось играть даже через Дюпина, всё закрыто впереди было.
    • Фол, нарушение
      40'
      Гуарирапа теперь через себя ножницами пробовал сохранить мяч, практически получилось это, но дальше всё-таки свисток. Нарушение правил, атака "Сочи" завершена.
    • 40'
      Угловой на этот раз не нёс в себе никакой опасности.
    • Опасный момент
      39'
      Гуарирапа сейчас классно пробил пяткой по воротам от линии вратарской! Дюпин сумел спасти команду, скорректировав траекторию! Красиво и очень опасно! Вратарь и Сауль молодцы!
    • 38'
      Вада сейчас пробовал на углу вратарской отреагировать на пас полуверхом, но ножницами пробить не получилось! Красиво!
    • 37'
      У "Сочи" всё-таки игра интересная сегодня, красивая. "Рубин" хоть и ведёт в счёте, в этом аспекте проигрывает.
    • 36'
      Сутормин справа в штрафной получил мяч, сделал в одно касание пас на Заику. Кирилл прошёл до лицевой, прострелил вдоль ворот, Дюпин выставил ногу и купировал угрозу.
    • 35'
      Вада теперь не стал брать игру на себя, сделал передачу на Зотова, а тот увидел входящего в штрафную слева Даку. Пас получился сильным, мяч ушёл за лицевую. 
    • 33'
      Даку сделал передачу сейчас, Вада получил мяч и решил с дальней дистанции пробить по воротам. Получилось куда-то в небеса, ничего опасного.
    • 32'
      Юкич снова очень остро подал угловой, последовал опасный удар от линии вратарской, мяч успели заблокировать защитники. 
    • Угловой
      32'
      Грицаенко не позволил Кравцову навесить от лицевой, ещё один угловой будет в матче.
    • Опасный момент
      31'
      Дюпин оставил ворота, не попал по мячу, а Дркушич банально промахнулся головой, а мог отправить мяч в пустые ворота. Какой момент был у "Сочи"!
    • Угловой
      31'
      Угловой заработали футболисты "Сочи". Юкич отправился нодавать слева.
    • 30'
      На половине поля "Сочи" идёт игра у нас, гостевая команда спокойно пока что отбивается, потому что казанцы весьма инертны.
    • 29'
      Наша игра возобновилась, Даку пришёл в себя после помощи врачей и заслуженного водопоя. 
    • Травма, повреждение
      28'
      Даку теперь лежит на газоне, требуется помощь ему - попытка ускориться была, но его нога зацепилась за ногу капитана "Сочи". Медики на поле. 
    • 27'
      Дркушич, кстати, реально за майку прихватил прилично Даку, так что в последнем эпизоде протест Мирлинда полностью справедлив.
    • 26'
      Снова скорости немного упали. По центру "Рубин" на этом фоне решил взорвать ситуацию на поле, даже упал перед штрафной игрок, но рефери показал, что надо подниматься. 
    • 25'
      Сутормин не смог догнать мяч. В подкате пробовал Алексей выловить у лицевой, но не смог. От ворот.
    • 24'
      Удивительно, конечно, усыпляли внимание одни, а забили на деле другие. Чем ответит сейчас "Сочи"?
    • Описание гола
      22'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! ДАКУ!!! Даку и Вада вошли в штрафную, сыграли в стеночку, а после того, как Мирлинд получил обратно - ювелирно пробил низом. Счёт в матче открыт!
    • 20'
      Рахимов вышел к пределам технической зоны, недоволен он ситуацией на поле - оно и понятно, казанцы могут очень легко пропустить, если не будет осмотрительны. 
    • Фол, нарушение
      19'
      Безруков перестарался, неправильно атаковав соперника. Ещё один фол, дело было на половине поля "Сочи".
    • Травма, повреждение
      18'
      Сааведра и Заика хотели выбить мяч в подкате у оппонента в центре поля, но въехали друг в друга. Нужна помощь врачей.
    • 17'
      Левый фланг - излюбленное место для игроков "Сочи", но за последнее время опасности не было там никакой.
    • 16'
      Игроки "Сочи" владеют мячом, не дают сопернику дышать в центре поля, но вот впереди создать толком ничего не могут - опасные моменты испытывают голод. 
    • 15'
      Оживились тут же трибуны у нас, но пока это вдохновляет хозяев. Дюпин не доставал мяч после того, как Зотов неудачно его срезал в сторону своих ворот. Повезло, что не в створ.
    • Опасный момент
      13'
      Штанга спасает ворота "Рубина"! Гуарирапа получил мяч, увидел, что опеки вокруг него нет и пробил по диагонали из пределов штрафной, мяч пролетел руки вратаря, попал в штангу и откатился в поле.
    • 12'
      "Рубин" провёл правым флангом, последовала передача в штрафную, а там не успели добежать партнёры. Даку был ближе всех, но не успел. 
    • 11'
      "Рубин" больше экономит силы сейчас, а вот "Сочи" пробует нащупать что-то на флангах. Пока не очень получается. 
    • 8'
      Без ворот играют команды, никто не может даже развить атаку так, чтобы в штрафную мяч завести. 
    • 7'
      Морено активно обсуждает с помощником происходящее на поле, пока поводов радоваться, конечно, нет. Все мысли о сезоне в Первой лиге.
    • 6'
      Безруков сейчас прошёлся слева, вошёл в штрафную и после этого сделал передачу вперёд ко вратарской, но Даку не хватило скорости, чтобы добраться до этого паса и пробить. 
    • 5'
      Сейчас сочинцы катают мяч в центре поля, надеясь на быстрый фланговый проход, когда бдительность оппонента будет усыплена. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Теперь уже в центре поля нарушили правила казанцы. Игрок "Сочи" закинул мяч далеко вперёд, но овладеть им никто не сумел.
    • 3'
      Юкич навесил к линии вратарской, последовала скидка на угол, а оттуда уже вынес мяч защитник. У казанцев в обороне всё спокойно.
    • Фол, нарушение
      2'
      По правому флангу прошла всё же первая атака гостей, там у лицевой линии игрок казанского клуба сфолил. Стандарт.
    • 1'
      Пока с мячом у нас игроки "Сочи", на своей половине поля катают мяч футболисты, а в центре уже казанцы перекрыли всё. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Начался первый тайм! Пожелаю классного и закрученного сюжета, а также - много голов!
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Дркушич Ваня получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Заика Кирилл получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Вада Валентин сделал результативную передачу.
    • 22'
      Г О О О О Л - Мирлинд Даку бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рубин 1:0 Сочи

    Исход игры
    Рубин
    75.4% (98)
    Ничья
    16.9% (22)
    Сочи
    7.7% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.76% (67)
    Меньше
    42.24% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    66.38% (77)
    Нет
    33.62% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Рубин
    35.4% (46)
    1:0 Рубин
    19.2% (25)
    1:1 Ничья
    9.2% (12)
    2:0 Рубин
    7.7% (10)
    2:2 Ничья
    6.2% (8)
    2:3 Сочи
    3.1% (4)
    3:1 Рубин
    3.1% (4)
    1:2 Сочи
    1.5% (2)
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