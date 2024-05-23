Тур: 30. Стадион: Ак Барс Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Рахимов Рашид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Морено Роберт
История личных встреч
Рубин
Сочи
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
125%
5 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
10
Голов в среднем за матч
0.5
2
Среднее время на гол
180
45
Всего голов
7
12
Голов в среднем за матч
1.4
3
Среднее время на гол
64
30
Всего голов
9
22
Голов в среднем за матч
1
2.44
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
90
36
Бомбардиры внутри турнира
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даку Мирлинд
|9 (1)
|0.31
|Вада Валентин
|4
|0.14
|Мартынович Александр
|3
|0.1
|Фамейе Джоэль
|3
|0.1
|Безруков Руслан
|2
|0.07
|Рожков Илья
|1
|0.03
|Рыбус Мацей
|1
|0.03
|Ашурматов Рустам
|1
|0.03
|Грицаенко Алексей
|1
|0.03
|Чумич Никола
|1
|0.03
|Ранджелович Лазар
|1
|0.03
|Йокич Богдан
|1
|0.03
|Иву Угучукву
|1
|0.03
|Кабутов Дмитрий
|0
|0
|Зотов Александр
|0
|0
|Ломовицкий Александр
|0
|0
|Вуячич Игор
|0
|0
|Шабанаджай Дардан
|0
|0
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сауль Гуарирапа
|7
|0.24
|Крамарич Мартин
|5
|0.17
|Бурмистров Никита
|3
|0.1
|Кравцов Кирилл
|3
|0.1
|Джорджевич Лука
|2
|0.07
|Нобоа Кристиан
|2 (2)
|0.07
|Дркушич Ваня
|2
|0.07
|Алвес Марсело
|2
|0.07
|Игнатьев Иван
|2 (1)
|0.07
|Силвейра Мигел
|1
|0.03
|Аттият-Аллах Яхья
|1
|0.03
|Юкич Александар
|1
|0.03
|Юсупов Артур
|1
|0.03
|Медведев Юрий II
|1
|0.03
|Сааведра Игнасио
|1
|0.03
|Заика Кирилл
|0
|0
|Маргасов Тимофей
|0
|0
|Кордова Серхио
|0
|0
Карточки
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грицаенко Алексей
|7
|0
|Даку Мирлинд
|6
|0
|Зотов Александр
|4
|0
|Вуячич Игор
|4
|0
|Иву Угучукву
|4
|0
|Мартынович Александр
|3
|0
|Кабутов Дмитрий
|3
|0
|Вада Валентин
|3
|0
|Ашурматов Рустам
|1
|1
|Рыбус Мацей
|2
|0
|Дюпин Юрий
|2
|0
|Лисакович Виталий
|2
|0
|Чумич Никола
|2
|0
|Рахмоналиев Умарали
|2
|0
|Рашид Рахимов
|0
|1
|Фамейе Джоэль
|1
|0
|Ранджелович Лазар
|1
|0
|Безруков Руслан
|1
|0
|Тесленко Егор
|1
|0
|Апшацев Марат
|1
|0
|Рожков Илья
|1
|0
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алвес Марсело
|4
|2
|Кравцов Кирилл
|4
|1
|Юсупов Артур
|5
|0
|Заика Кирилл
|5
|0
|Джорджевич Лука
|4
|0
|Кордова Серхио
|2
|1
|Нобоа Кристиан
|3
|0
|Литвинов Вячеслав
|3
|0
|Сааведра Игнасио
|3
|0
|Заболотный Николай
|2
|0
|Бурмистров Никита
|2
|0
|Чистяков Дмитрий
|2
|0
|Юрганов Игорь
|2
|0
|Крамарич Мартин
|2
|0
|Миладинович Иван
|2
|0
|Дркушич Ваня
|2
|0
|Сауль Гуарирапа
|2
|0
|Батырев Амир
|2
|0
|Мелкадзе Георгий
|1
|0
|Медведев Юрий II
|1
|0
|Макарчук Артём
|1
|0
|Игнатьев Иван
|1
|0
|Силвейра Мигел
|1
|0
|Роберт Морено
|1
|0
Результаты матчей
Рубин
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Сочи
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
6
9
Рубин
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сочи
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
15
12
Упущенные победы
13
22
Рубин
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
41% (12)
38% (11)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
41% (12)
45% (13)
Сочи
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (6)
41% (12)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
28% (8)
45% (13)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
9
10
Волевые победы
18
13
Упущенные победы
19
31
Голы по времени матча
Забито
15
13
12 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 2
19 Не забивали 23
2
13%
3
23%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
8
53%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
13%
5
38%
76-90
Пропущено
18
25
6 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
3
17%
3
12%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
1
6%
8
32%
31-45
4
22%
5
20%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
4
22%
8
32%
76-90
Забито
14
25
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
2
14%
2
8%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
3
21%
4
16%
31-45
2
14%
1
4%
46-60
3
21%
7
28%
61-75
4
29%
7
28%
76-90
Пропущено
20
20
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
1
5%
2
10%
1-15
6
30%
2
10%
16-30
2
10%
5
25%
31-45
3
15%
3
15%
46-60
2
10%
3
15%
61-75
6
30%
5
25%
76-90
Забито
29
38
17 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 22
17 Забивали первыми 10
9 Не забивали 13
4
14%
5
13%
1-15
2
7%
5
13%
16-30
11
38%
6
16%
31-45
2
7%
3
8%
46-60
4
14%
7
18%
61-75
6
21%
12
32%
76-90
Пропущено
38
45
15 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 24
4
11%
5
11%
1-15
8
21%
3
7%
16-30
3
8%
13
29%
31-45
7
18%
8
18%
46-60
6
16%
3
7%
61-75
10
26%
13
29%
76-90
Результаты последних матчей
Рубин
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Спартак Москва - Рубин 3:1 Рубин - Ростов 3:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 Рубин - Урал 1:1
Зенит - Рубин 0:2 Рубин - Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов - Рубин 2:0 Оренбург - Рубин 3:0 Рубин - Ахмат 2:1 Рубин - Актобе 1:1 Рубин - Пари НН 0:1 Краснодар - Рубин 1:1 Рубин - Родина Москва 1:4 Рубин - Канвон 2:0 Рубин - Канвон 2 2:0 Рубин - Санкт-Пёльтен 1:2 Арда Карджали - Рубин 2:1 Рубин - Волгарь 0:2 Ботев Пловдив - Рубин 1:0 Рубин - Славия София 3:1
Сочи
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Сочи - Краснодар 2:3 Сочи - Пари НН 6:1 Динамо Москва - Сочи 3:2 Сочи - Факел 0:0
Ахмат - Сочи 1:0 Сочи - Урал 2:2 Сочи - Спартак Москва 1:0 Ростов - Сочи 2:2 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 СКА-Хабаровск - Сочи 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2 Балтика - Сочи 0:0 Факел - Сочи 0:0 Сочи - Тюмень 2:1 Сочи - Нефтчи Фергана 2:2 Сочи - Нефтчи 0:1 Сочи - Нефтчи Фергана 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 Сочи - Славия София 1:0 Сочи - Ахмат 0:0
Результаты матчей
Рубин
Сочи
Точный счет
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
0:1
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
0
8 раз 57%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:0
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 45%
0
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
1 раз 3%
0
13 раз 45%
2
7 раз 24%
1
5 раз 17%
4
2 раза 7%
3
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Рубин
Сочи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
105
410
78
113
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
68
411
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
218
Больше Меньше
1613
821
1118
128
425
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|53 - 38
|56
|2.
|Заявка
|29
|16
|6
|7
|50 - 26
|54
|3.
|Заявка
|29
|15
|8
|6
|44 - 29
|53
|4.
|Заявка
|29
|13
|11
|5
|49 - 37
|50
|5.
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|41 - 32
|49
|6.
|Заявка
|29
|11
|12
|6
|54 - 40
|45
|7.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|42 - 44
|43
|8.
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|30 - 37
|41
|9.
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|45 - 43
|40
|10.
|Заявка
|29
|10
|5
|14
|33 - 43
|35
|11.
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|30 - 44
|30
|12.
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|34 - 41
|30
|13.
|Заявка
|29
|6
|11
|12
|20 - 31
|29
|14.
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|28 - 50
|29
|15.
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|32 - 39
|26
|16.
|Заявка
|29
|5
|8
|16
|36 - 47
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|24 - 14
|33
|2.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 11
|32
|3.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|25 - 16
|32
|4.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|28 - 19
|31
|5.
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|24 - 16
|28
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 11
|26
|7.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|29 - 16
|26
|8.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|27 - 16
|26
|9.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|21 - 22
|24
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 16
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 16
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 18
|20
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 24
|19
|14.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 26
|18
|15.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|24 - 21
|17
|16.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|10 - 10
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 15
|28
|2.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|28 - 22
|24
|3.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 21
|22
|4.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|15 - 19
|21
|5.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|21 - 18
|21
|6.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|27 - 24
|19
|7.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 17
|17
|8.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 18
|16
|9.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 27
|14
|10.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 21
|13
|11.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|12.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|10 - 20
|11
|13.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|14 - 25
|9
|14.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 26
|6
|15.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|7 - 28
|5
|16.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|15 - 23
|5
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|21 (3)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|15 (8)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|14 (4)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|12 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|11 (3)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|2 11
|Оренбург
|Перес Матиас
|13
|Урал
|Бегич Сильвие
|11
|Краснодар
|Черников Александр
|11
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рубин - Сочи
Исход игры
Рубин
76.7% (46)
Ничья
11.7% (7)
Сочи
11.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
59.62% (31)
Меньше
40.38% (21)
Обе команды забьют
Да
63.46% (33)
Нет
36.54% (19)
Популярный счёт
2:1 Рубин
36.7% (22)
1:0 Рубин
18.3% (11)
2:0 Рубин
8.3% (5)
1:1 Ничья
5% (3)
2:3 Сочи
3.3% (2)
1:2 Сочи
3.3% (2)
2:2 Ничья
3.3% (2)
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