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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Рубин
 
Позже
Сочи
Прогнозы 60
Рубин 76.7% (46)
X 11.7% (7)
Сочи 11.7% (7)
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Рубин
Сочи

История личных встреч

Рубин
Сочи

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

125%
5 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
0:6
ПЛ
1:2
КPП
1:3
ПЛ
1:0
ТМК
2:3
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3

Голы

Всего голов

2
10

Голов в среднем за матч

0.5
2

Среднее время на гол

180
45

Всего голов

7
12

Голов в среднем за матч

1.4
3

Среднее время на гол

64
30

Всего голов

9
22

Голов в среднем за матч

1
2.44

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

90
36

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даку Мирлинд 9 (1) 0.31
Вада Валентин 4 0.14
Мартынович Александр 3 0.1
Фамейе Джоэль 3 0.1
Безруков Руслан 2 0.07
Рожков Илья 1 0.03
Рыбус Мацей 1 0.03
Ашурматов Рустам 1 0.03
Грицаенко Алексей 1 0.03
Чумич Никола 1 0.03
Ранджелович Лазар 1 0.03
Йокич Богдан 1 0.03
Иву Угучукву 1 0.03
Кабутов Дмитрий 0 0
Зотов Александр 0 0
Ломовицкий Александр 0 0
Вуячич Игор 0 0
Шабанаджай Дардан 0 0
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сауль Гуарирапа 7 0.24
Крамарич Мартин 5 0.17
Бурмистров Никита 3 0.1
Кравцов Кирилл 3 0.1
Джорджевич Лука 2 0.07
Нобоа Кристиан 2 (2) 0.07
Дркушич Ваня 2 0.07
Алвес Марсело 2 0.07
Игнатьев Иван 2 (1) 0.07
Силвейра Мигел 1 0.03
Аттият-Аллах Яхья 1 0.03
Юкич Александар 1 0.03
Юсупов Артур 1 0.03
Медведев Юрий II 1 0.03
Сааведра Игнасио 1 0.03
Заика Кирилл 0 0
Маргасов Тимофей 0 0
Кордова Серхио 0 0

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грицаенко Алексей 7 0
Даку Мирлинд 6 0
Зотов Александр 4 0
Вуячич Игор 4 0
Иву Угучукву 4 0
Мартынович Александр 3 0
Кабутов Дмитрий 3 0
Вада Валентин 3 0
Ашурматов Рустам 1 1
Рыбус Мацей 2 0
Дюпин Юрий 2 0
Лисакович Виталий 2 0
Чумич Никола 2 0
Рахмоналиев Умарали 2 0
Рашид Рахимов 0 1
Фамейе Джоэль 1 0
Ранджелович Лазар 1 0
Безруков Руслан 1 0
Тесленко Егор 1 0
Апшацев Марат 1 0
Рожков Илья 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алвес Марсело 4 2
Кравцов Кирилл 4 1
Юсупов Артур 5 0
Заика Кирилл 5 0
Джорджевич Лука 4 0
Кордова Серхио 2 1
Нобоа Кристиан 3 0
Литвинов Вячеслав 3 0
Сааведра Игнасио 3 0
Заболотный Николай 2 0
Бурмистров Никита 2 0
Чистяков Дмитрий 2 0
Юрганов Игорь 2 0
Крамарич Мартин 2 0
Миладинович Иван 2 0
Дркушич Ваня 2 0
Сауль Гуарирапа 2 0
Батырев Амир 2 0
Мелкадзе Георгий 1 0
Медведев Юрий II 1 0
Макарчук Артём 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Силвейра Мигел 1 0
Роберт Морено 1 0

Результаты матчей

Рубин
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Сочи
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

6
9
Рубин
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сочи
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

15
12

Упущенные победы

13
22
Рубин
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
41% (12)
38% (11)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
41% (12)
45% (13)
Сочи
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (6)
41% (12)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
28% (8)
45% (13)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

9
10

Волевые победы

18
13

Упущенные победы

19
31

Голы по времени матча

Забито

15
13
12 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 2
19 Не забивали 23
2
13%
3
23%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
8
53%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
13%
5
38%
76-90

Пропущено

18
25
6 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
3
17%
3
12%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
1
6%
8
32%
31-45
4
22%
5
20%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
4
22%
8
32%
76-90

Забито

14
25
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
2
14%
2
8%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
3
21%
4
16%
31-45
2
14%
1
4%
46-60
3
21%
7
28%
61-75
4
29%
7
28%
76-90

Пропущено

20
20
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
1
5%
2
10%
1-15
6
30%
2
10%
16-30
2
10%
5
25%
31-45
3
15%
3
15%
46-60
2
10%
3
15%
61-75
6
30%
5
25%
76-90

Забито

29
38
17 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 22
17 Забивали первыми 10
9 Не забивали 13
4
14%
5
13%
1-15
2
7%
5
13%
16-30
11
38%
6
16%
31-45
2
7%
3
8%
46-60
4
14%
7
18%
61-75
6
21%
12
32%
76-90

Пропущено

38
45
15 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 24
4
11%
5
11%
1-15
8
21%
3
7%
16-30
3
8%
13
29%
31-45
7
18%
8
18%
46-60
6
16%
3
7%
61-75
10
26%
13
29%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Спартак Москва - Рубин 3:1 Рубин - Ростов 3:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 Рубин - Урал 1:1
Зенит - Рубин 0:2 Рубин - Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов - Рубин 2:0 Оренбург - Рубин 3:0 Рубин - Ахмат 2:1 Рубин - Актобе 1:1 Рубин - Пари НН 0:1 Краснодар - Рубин 1:1 Рубин - Родина Москва 1:4 Рубин - Канвон 2:0 Рубин - Канвон 2 2:0 Рубин - Санкт-Пёльтен 1:2 Арда Карджали - Рубин 2:1 Рубин - Волгарь 0:2 Ботев Пловдив - Рубин 1:0 Рубин - Славия София 3:1
Сочи
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Сочи - Краснодар 2:3 Сочи - Пари НН 6:1 Динамо Москва - Сочи 3:2 Сочи - Факел 0:0
Ахмат - Сочи 1:0 Сочи - Урал 2:2 Сочи - Спартак Москва 1:0 Ростов - Сочи 2:2 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 СКА-Хабаровск - Сочи 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2 Балтика - Сочи 0:0 Факел - Сочи 0:0 Сочи - Тюмень 2:1 Сочи - Нефтчи Фергана 2:2 Сочи - Нефтчи 0:1 Сочи - Нефтчи Фергана 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 Сочи - Славия София 1:0 Сочи - Ахмат 0:0

Результаты матчей

Рубин
Сочи

Точный счет

1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

0:1
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
0
8 раз 57%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:0
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 45%
0
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
1 раз 3%
0
13 раз 45%
2
7 раз 24%
1
5 раз 17%
4
2 раза 7%
3
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Рубин
Сочи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
5
4
10
1.5
7
8
1
13
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
6
8
4
11
1.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
8
0.5
Больше Меньше
16
13
8
21
1.5
11
18
1
28
2.5
4
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 29 16 8 5 53 - 38 56
2.
Зенит
 Заявка 29 16 6 7 50 - 26 54
3.
Краснодар
 Заявка 29 15 8 6 44 - 29 53
4.
Локомотив Москва
 Заявка 29 13 11 5 49 - 37 50
5.
Спартак Москва
 Заявка 29 14 7 8 41 - 32 49
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 29 11 12 6 54 - 40 45
7.
Ростов
 Заявка 29 12 7 10 42 - 44 43
8.
Рубин
 Заявка 29 11 8 10 30 - 37 41
9.
Крылья Советов
 Заявка 29 11 7 11 45 - 43 40
10.
Ахмат
 Заявка 29 10 5 14 33 - 43 35
11.
Урал
 Заявка 29 7 9 13 30 - 44 30
12.
Оренбург
 Заявка 29 7 9 13 34 - 41 30
13.
Факел
 Заявка 29 6 11 12 20 - 31 29
14.
Пари НН
 Заявка 29 8 5 16 28 - 50 29
15.
Балтика
 Заявка 29 7 5 17 32 - 39 26
16.
Сочи
 Заявка 29 5 8 16 36 - 47 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 15 10 3 2 24 - 14 33
2.
Краснодар
 Заявка 14 10 2 2 23 - 11 32
3.
Динамо Москва
 Заявка 15 10 2 3 25 - 16 32
4.
Ростов
 Заявка 15 9 4 2 28 - 19 31
5.
Локомотив Москва
 Заявка 15 7 7 1 24 - 16 28
6.
Зенит
 Заявка 14 8 2 4 21 - 11 26
7.
Крылья Советов
 Заявка 14 7 5 2 29 - 16 26
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 7 5 2 27 - 16 26
9.
Пари НН
 Заявка 15 7 3 5 21 - 22 24
10.
Оренбург
 Заявка 14 6 3 5 20 - 16 21
11.
Балтика
 Заявка 14 6 3 5 17 - 16 21
12.
Рубин
 Заявка 14 5 5 4 15 - 18 20
13.
Урал
 Заявка 15 5 4 6 20 - 24 19
14.
Ахмат
 Заявка 15 5 3 7 21 - 26 18
15.
Сочи
 Заявка 15 4 5 6 24 - 21 17
16.
Факел
 Заявка 14 3 7 4 10 - 10 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 15 8 4 3 29 - 15 28
2.
Динамо Москва
 Заявка 14 6 6 2 28 - 22 24
3.
Локомотив Москва
 Заявка 14 6 4 4 25 - 21 22
4.
Рубин
 Заявка 15 6 3 6 15 - 19 21
5.
Краснодар
 Заявка 15 5 6 4 21 - 18 21
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 15 4 7 4 27 - 24 19
7.
Ахмат
 Заявка 14 5 2 7 12 - 17 17
8.
Спартак Москва
 Заявка 14 4 4 6 17 - 18 16
9.
Крылья Советов
 Заявка 15 4 2 9 16 - 27 14
10.
Факел
 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
11.
Ростов
 Заявка 14 3 3 8 14 - 25 12
12.
Урал
 Заявка 14 2 5 7 10 - 20 11
13.
Оренбург
 Заявка 15 1 6 8 14 - 25 9
14.
Сочи
 Заявка 14 1 3 10 12 - 26 6
15.
Пари НН
 Заявка 14 1 2 11 7 - 28 5
16.
Балтика
 Заявка 15 1 2 12 15 - 23 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 21 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 15 (8)
Краснодар Кордоба Джон 14 (4)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 12 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 11
Оренбург Перес Матиас 13
Урал Бегич Сильвие 11
Краснодар Черников Александр 11
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 мая 2024, осталось 2 дня 6 часов 14 минут.



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    • Прогнозы 60
    Рубин 76.7% (46)
    X 11.7% (7)
    Сочи 11.7% (7)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    Сочи
    3.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рубин - Сочи

    Исход игры
    Рубин
    76.7% (46)
    Ничья
    11.7% (7)
    Сочи
    11.7% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.62% (31)
    Меньше
    40.38% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    63.46% (33)
    Нет
    36.54% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Рубин
    36.7% (22)
    1:0 Рубин
    18.3% (11)
    2:0 Рубин
    8.3% (5)
    1:1 Ничья
    5% (3)
    2:3 Сочи
    3.3% (2)
    1:2 Сочи
    3.3% (2)
    2:2 Ничья
    3.3% (2)
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