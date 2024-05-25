От угла поля пошла подача на дальнюю штангу ворот "Спартака", где Чернов снял верховой мяч.

Гогличидзе левым флангом ворвался в штрафную "Спартака", но отпустил далеко мяч - снаряд забрал Максименко.

Рябчук пытался обыграть Переса на подходе в чужой штрафной, но потерял мяч.

Мансилья навесил на линию штрафной, где Воробьёв пробил вторым касанием, но мяч прошел далеко от цели.

МОМЕНТИЩЕ! Бонгонда вывел Зиньковского один на один с вратарем - Антон уложил Сысуева и пробил по воротам, но защитник вытащил мяч с ленточки!

Умяров навесил в штрафную "Оренбурга", но ни у кого из его партнеров за мяч зацепиться не получилось.

Замена в составе "Спартака": Вместо Соболева на поле вышел Угальде.

Максименко! Мансилья классно навесил на дальнюю штангу, где Воробьёв выиграл вверх и пробил головой точно в угол - Максименко тащит!

Соболев наступил на ногу Хотулёву. Фол в атаке со стороны "Спартака" зафиксирован.

Серия рикошетов была в штрафной "Спартака", после чего мяч отскочил к Умярову, но Наиль получил по ногам от Горбани - фол.

Руслан Литвинов получил по лицу в своей штрафной площади от Воробьёва. Врачи оказывают помощь игроку "Спартака".

Затянулась пауза. Литвинов пока продолжает лежать на газоне, а у "Спартака" готовится тройная замена.

Максименко теперь сел на газон! Что-то с ногой у Александра.

Замена в составе "Спартака": Вместо Литвинова на поле вышел Бозов.

Замены в составе "Спартака": Вместо Классена и Медины на поле вышли Рябчук и Зобнин.

Соболев получил мяч на линии штрафной площади и сразу же решил пробить, но попасть в цель у нападающего не получилось.

Мансилья практически ушел на фланге от Денисова, но в последний момент защитник смог выбить мяч в аут.

Соболев получил повреждение и сейчас получает медицинскую помощь. Флорентин наступил ему на ногу, но арбитр фол проглядел.

Пока хромает Соболев, но поле покидать не собирается.

Марин здорово пробросил мяч себе на ход, но Литвинов остановил забег нападающего хозяев.

Денисов ошибся и подарил мяч Башичу, однако Литвинов не пустил того близко к своим воротам.

Башич присел сейчас на газон и пока не может подняться. Медики "Оренбурга" уже на поле.

Замена в составе "Оренбурга": Вместо Башича на поле вышел Михайлов.

Литвинов наступил на ногу Мансилье, за что был наказан желтой карточкой.

Соболев выиграл борьбу у Хотулёва и уже был готов нанести удар по воротам, но в последний момент мяч у него отобрали.

Команды в прежних составах вышли на второй тайм. Пока без замен.

Первый тайм

— Перерыв!

45' Горбани оказался на газоне и держится за лицо. Любопытно, что на повторе Литвинов подтолкнул Горбани, но лишь в корпус.

45' Зиньковский покатил внутрь штрафной на Соболева, который попытался пробить с разворота, но попал в ближайшего соперника.

45' Две минуты добавлено к первому тайму.

44' Классен получил передачу от Бонгонды и полез в обыгрыш на нескольких соперников, но потерял мяч.

43' Литвинов головой скинул мяч точно на Гогличидзе, который подхватил снаряд и рванул к воротам "Спартака". Сделав несколько шагов Гогличидзе пробил в ближний угол, но в створ не попал.

42' Максименко вышел из ворот и не совсем удачно сыграл головой, но Литвинов подстраховал голкипера.

41' Зиньковский накрутил соперника на фланге и навесил на линию вратарской, где был Соболев, но до мяча форвард не добрался.

40' Тем времен Перес получил рассечение головы. Оказывают медицинскую помощь игроку "Оренбурга".

39' Главный тренер "Оренбурга" Давид Деограсия получил желтую карточку за разговоры. Не понравилось ему, что не был зафиксировал фол на Пересе.

38' Интересный эпизод. Чернов в подкате выбил мяч у Марина, после чего коснулся игрока, видимо, извинился. Но Марин понял это по-своему, упал на газон и стал изображать сильную боль.

37' Медина с острого угла пробил в ближний угол ворот Сысуева, но мяч прошел мимо цели.

36' Горбани в подкате выбил мяч из-под ног Бонгонды, но с нарушением правил.

35' Зиньковский уложил на газон Адамова. Пока не может подняться защитник хозяев.

34' МОМЕНТИЩЕ! Воробьёв убежал на футбольный буллит, но не смог один на один переиграть Александра Максименко! Браво голкиперу "Спартака"!

33' Башич покатил в штрафную на Марина, который пробил с острого угла, но Максименко снова надежен.

32' Пруцев долго готовил свой удар, но в итоге он у него так и не получился. Сысуев забрал мяч после неудачной попытки хавбека "красно-белых".

31' Денисов навесил во вратарскую "Оренбурга", но там никого из спартаковцев не оказалось.

30' Зиньковский решил нанести удар метров с двадцати пяти, но игрок "Оренбурга" встал на пути мяча.

29' Мансилья легким движением оставил не у дел Денисова и пробил в дальний угол, но попасть в створ ему не удалось.

28' Марин оказался на убойной позиции и приложился по летящему мячу, но Максименко грамотно занял позицию и отразил выстрел!

27' Бонгонда покатил под удар Классену, который подработал себе мяч и неплохо пробил, но сфера пролетела над перекладиной.

26' Литвинов задумал длинную верховую передачу на Классена, но Леон за мяч зацепиться не сумел.

25' После подачи от угла поля Перес отклеился от Медины и пробил головой в ближний угол, но мяч прошел мимо цели.

24' Марин легко ушел от Классена и ворвался в штрафную "Спартака", но дальше продвинуться ему помешал Пруцев.

23' Денисов получил передачу от Зиньковского на навесил на ворота Сысуева, но мяч свалился у него с ноги и ушел за пределы поля - от ворот.

22' Гогличидзе загрузил мяч в штрафную площадь "красно-белых", но Чернов легко выбил мяч из своей зоны.

21' Адамов пытался прокинуть мяч между ног Зиньковскому, но маневр не прошел у защитника "Оренбурга".

20' Медина с левой ноги решил пробить по воротам из-за пределов штрафной "Оренбурга" - не попал.

19' Пруцев пытался накрутить нескольких соперников, но потерял мяч на подходе к штрафной площади "Оренбурга".

18' Мансилья хотел перевести мяч на противоположный фланг Марину, но передачу перехватил Классен, который скинул мяч своему вратарю.

17' Мансилья навесил в центр штрафной "Спартака", где Горбани выиграл верховое единоборство и пробил головой, но попал в Максименко!

16' Момент из ничего создал "Спартак"! Соболев сильно пробил с острого угла - Сысуев отразил удар, но не смог полностью остановить мяч, который уже закатывался в сетку, но голкипер успел вытащить снаряд прямо с ленточки!

15' В ходе розыгрыша мяч оказался у Пруцева,который пробил с дальней дистанции, но мяч прошел рядом со штангой.

14' Перес уронил Соболева на своей половине поля. "Спартак" разыграет стандартное положение.

13' Пруцев долго не мог отобрать мяч у Флорентина у своего углового флажка, но Зиньковский подключился к эпизоду и быстро обокрал игрока "Оренбурга".

12' Марин выполнил заброс в штрафную площадь гостей, но оборона "красно-белых" без проблем выбила мяч из своей зоны.

11' Зиньковский попал своей ногой точно в колено Адамову. Штрафной удар выполнит "Оренбург".

10' Умяров низом покатил в штрафную "Оренбурга", но там не оказалось никого из футболистов "Спартака".

9' Не получается у "Спартака" сейчас начать атаку. "Оренбург" высоко встречает соперника.

8' Умяров надежно поставил корпус и не пустил к мячу Мансилью у своих ворот.

6' Башич неожиданно пробил с дальней дистанции, но Максименко отразил мяч, который пришел к нему после рикошета от Литвинова!

5' Марин ворвался в штрафную "Спартака" и пробил с острого угла в ближний угол, но Максименко справился.

4' Денисов зарядил по ноге Мансилье, сорвав быструю атаку соперника.

3' Адамов с противоположного фланга навесил на линию штрафной "Спартака", где Мансилья пробил в касание, но в створ не попал.

2' Мансилья выполнил сильную подачу с левого фланга, но мяч перелетел через всю штрафную площадь "Спартака" и ушел в аут.