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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Оренбург
0:0
Второй тайм: 76'
Спартак Москва
0'
55' Желтая карточка
Литвинов Руслан

Ход матча

17'
 
Зиньковский Антон
Хлусевич Даниил
54'
Михайлов Ярослав
Башич Иван
 
55'
 
Литвинов Руслан
65'
 
Зобнин Роман
Медина Хесус
66'
 
Бозов Никита
Классен Леон
66'
 
Рябчук Олег
Литвинов Руслан
Прогнозы 153
Оренбург 23.5% (36)
X 24.2% (37)
Спартак Москва 52.3% (80)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Оренбург
Ничья
Спартак Москва
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Сысуев
Николай
6
Адамов
Арсен
22
Перес
Матиас
4
Хотулёв
Данила
5
Гогличидзе
Лео
21
Флорентин
Сесар
Габриэль
66
Горбани
Мохаммад
8
Башич
Иван
80
Марин
Джимми
10
Воробьёв
Дмитрий
Дмитриевич
9
Мансилья
Брайан
Эсекиэль
98
Александр
Максименко
68
Литвинов
Руслан
23
Чернов
Никита
5
Классен
Леон
97
Денисов
Даниил
25
Пруцев
Данил
19
Медина
Хесус
18
Умяров
Наиль
77
Бонгонда
Тео
7
Соболев
Александр
Сергеевич
Оренбург
4-3-3
Спартак Москва
3-5-2

История личных встреч

Оренбург
Спартак Москва

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

12 матчей

33.3%
8.3%
58.4%
4 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы

История матчей

К
3:1
К
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ТМК
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

2.5
1.17

Среднее время на гол

36
77

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.92
1.25

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9

Среднее время на гол

46
72

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 8 0.27
Перес Матиас 7 (1) 0.23
Марин Джимми 3 0.1
Мансилья Брайан Эсекиэль 3 (1) 0.1
Обухов Владимир 3 0.1
Хотулёв Данила 2 0.07
Вера Лукас Габриэль 1 0.03
Адамов Арсен 1 0.03
Башич Иван 1 0.03
Оганесян Степан 1 0.03
Флорентин Сесар Габриэль 1 0.03
Томпсон Хорди 1 0.03
Горбани Мохаммад 1 0.03
Куэро Джастин 1 (1) 0.03
Гогличидзе Лео 0 0
Гюрлюк Эмирджан 0 0
Капленко Кирилл 0 0
Ковалёв Юрий 0 0
Сидоров Максим 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонгонда Тео 7 (1) 0.23
Промес Квинси 6 0.2
Соболев Александр Сергеевич 5 0.17
Хлусевич Даниил 5 0.17
Медина Хесус 5 (1) 0.17
Мартинс Кристофер 4 0.13
Игнатов Михаил Александрович 2 0.07
Зобнин Роман 2 0.07
Зиньковский Антон 2 0.07
Пруцев Данил 1 0.03
Мозес Виктор 1 0.03
Бабич Срджан 1 0.03
Умяров Наиль 0 0
Литвинов Руслан 0 0
Денисов Даниил 0 0

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Матиас 13 0
Флорентин Сесар Габриэль 8 1
Мансилья Брайан Эсекиэль 6 1
Гойкович Ренато 5 0
Деограсия Давид 5 0
Обухов Владимир 4 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 4 0
Марин Джимми 3 0
Сысуев Николай 3 0
Вера Лукас Габриэль 3 0
Горбани Мохаммад 3 0
Гогличидзе Лео 2 0
Сидоров Максим 2 0
Капленко Кирилл 2 0
Кеняйкин Алексей 2 0
Прохин Данила 2 0
Башич Иван 2 0
Михайлов Ярослав 2 0
Малых Андрей 1 0
Ковалёв Юрий 1 0
Адамов Арсен 1 0
Оганесян Степан 1 0
Куэро Джастин 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хлусевич Даниил 8 1
Соболев Александр Сергеевич 7 0
Умяров Наиль 7 0
Бабич Срджан 4 1
Мартинс Кристофер 4 0
Дуарте Алексис 4 0
Медина Хесус 3 0
Игнатов Михаил Александрович 3 0
Литвинов Руслан 3 0
Пруцев Данил 2 0
Угальде Манфред 2 0
Мозес Виктор 1 0
Игнатов Михаил 1 0
Промес Квинси 1 0
Зобнин Роман 1 0
Селихов Александр 1 0
Бальде Диао Кейта 1 0
Чернов Никита 1 0
Джикия Георгий 1 0
Максименко Александр IV 1 0
Рябчук Олег 1 0
Денисов Даниил 1 0
Классен Леон 1 0
Мелёшин Павел 1 0

Результаты матчей

Оренбург
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Спартак Москва
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

5
4
Оренбург
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Спартак Москва
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

18
4

Упущенные победы

9
23
Оренбург
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
34% (10)
52% (15)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
48% (14)
24% (7)
Спартак Москва
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
10% (3)
45% (13)
45% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
48% (14)
28% (8)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

21
7

Упущенные победы

14
27

Голы по времени матча

Забито

20
17
5 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 4
18 Не забивали 22
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
2
12%
16-30
1
5%
2
12%
31-45
5
25%
5
29%
29%
46-60
3
15%
3
18%
61-75
7
35%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

16
18
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
13%
2
11%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
3
19%
5
28%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
4
25%
2
11%
61-75
3
19%
7
39%
76-90

Забито

14
25
3 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 10
19 Не забивали 16
2
14%
5
20%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
0
0%
6
24%
31-45
4
29%
2
8%
46-60
2
14%
3
12%
61-75
5
36%
7
28%
76-90

Пропущено

25
13
12 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 8
1
4%
0
0%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
7
28%
3
23%
31-45
3
12%
3
23%
46-60
1
4%
3
23%
61-75
9
36%
4
31%
76-90

Забито

34
42
8 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 14
8 Не забивали 9
4
12%
5
12%
1-15
3
9%
4
10%
16-30
1
3%
8
19%
31-45
9
26%
7
17%
46-60
5
15%
6
14%
61-75
12
35%
12
29%
76-90

Пропущено

41
31
18 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 18
3
7%
2
6%
1-15
5
12%
1
3%
16-30
10
24%
8
26%
31-45
6
15%
4
13%
46-60
5
12%
5
16%
61-75
12
29%
29%
11
35%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Урал - Оренбург 3:3 Оренбург - Локомотив Москва 0:2 Оренбург - Крылья Советов 2:1 Ростов - Оренбург 2:1
Оренбург - Динамо Москва 1:2 Зенит - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 2:4 Оренбург - Пари НН 3:1 Оренбург - Рубин 3:0 Ахмат - Оренбург 0:1 Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Оренбург - Балтика 1:0 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Оренбург - Ахмат 2:1 Оренбург - Металлург Бекабад 3:0 Динамо Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Спартак Варна 2:2 Оренбург - Струга Трим-Лум 5:1 Оренбург - Навбахор 2:2
Спартак Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Спартак Москва - Рубин 3:1 Балтика - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Краснодар 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:0
Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 Ростов - Спартак Москва 1:5 Зенит - Спартак Москва 0:0 Сочи - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Урал 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Спартак Москва - Факел 0:2 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Астана 4:0 Спартак Москва - Абдыш-Ата 4:0 Спартак Москва - Кайрат 6:0 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Спартак Москва 0:5

Результаты матчей

Оренбург
Спартак Москва

Точный счет

0:2
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
1 раз 7%
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
7 раз 50%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
7 раз 24%
0:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 45%
0
8 раз 28%
3
5 раз 17%
2
3 раза 10%
0
10 раз 34%
2
7 раз 24%
1
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Оренбург
Спартак Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
3
5
9
1.5
8
7
4
10
2.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
7
7
3
12
1.5
5
9
1
14
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
8
0.5
Больше Меньше
19
10
8
21
1.5
13
16
5
24
2.5
6
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 1:0 Заявка 30 16 8 6 45 - 29 56
2.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 30 16 8 6 53 - 39 56
3.
Зенит
 1:1 Заявка 30 16 7 7 51 - 27 55
4.
Локомотив Москва
 2:0 Заявка 30 14 11 5 51 - 37 53
5.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 30 14 8 8 41 - 32 50
6.
ЦСКА Москва
 2:0 Заявка 30 12 12 6 56 - 40 48
7.
Ростов
 1:1 Заявка 30 12 8 10 43 - 45 44
8.
Рубин
 1:0 Заявка 30 12 8 10 31 - 37 44
9.
Крылья Советов
 1:0 Заявка 30 12 7 11 46 - 43 43
10.
Ахмат
 0:2 Заявка 30 10 5 15 33 - 45 35
11.
Факел
 2:0 Заявка 30 7 11 12 22 - 31 32
12.
Оренбург
 0:0 Заявка 30 7 10 13 34 - 41 31
13.
Урал
 0:2 Заявка 30 7 9 14 30 - 46 30
14.
Пари НН
 0:1 Заявка 30 8 5 17 28 - 51 29
15.
Балтика
 0:2 Заявка 30 7 5 18 32 - 41 26
16.
Сочи
 0:1 Заявка 30 5 8 17 36 - 48 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 1:0 Заявка 15 11 2 2 24 - 11 35
2.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 15 10 3 2 24 - 14 33
3.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 15 10 2 3 25 - 16 32
4.
Ростов
 1:1 Заявка 15 9 4 2 28 - 19 31
5.
Крылья Советов
 1:0 Заявка 15 8 5 2 30 - 16 29
6.
ЦСКА Москва
 2:0 Заявка 15 8 5 2 29 - 16 29
7.
Локомотив Москва
 2:0 Заявка 15 7 7 1 24 - 16 28
8.
Зенит
 1:1 Заявка 15 8 3 4 22 - 12 27
9.
Пари НН
 0:1 Заявка 15 7 3 5 21 - 22 24
10.
Рубин
 1:0 Заявка 15 6 5 4 16 - 18 23
11.
Оренбург
 0:0 Заявка 15 6 4 5 20 - 16 22
12.
Балтика
 0:2 Заявка 15 6 3 6 17 - 18 21
13.
Факел
 2:0 Заявка 15 4 7 4 12 - 10 19
14.
Урал
 0:2 Заявка 15 5 4 6 20 - 24 19
15.
Ахмат
 0:2 Заявка 15 5 3 7 21 - 26 18
16.
Сочи
 0:1 Заявка 15 4 5 6 24 - 21 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1:1 Заявка 15 8 4 3 29 - 15 28
2.
Локомотив Москва
 2:0 Заявка 15 7 4 4 27 - 21 25
3.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 15 6 6 3 28 - 23 24
4.
Рубин
 1:0 Заявка 15 6 3 6 15 - 19 21
5.
Краснодар
 1:0 Заявка 15 5 6 4 21 - 18 21
6.
ЦСКА Москва
 2:0 Заявка 15 4 7 4 27 - 24 19
7.
Ахмат
 0:2 Заявка 15 5 2 8 12 - 19 17
8.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 15 4 5 6 17 - 18 17
9.
Крылья Советов
 1:0 Заявка 15 4 2 9 16 - 27 14
10.
Ростов
 1:1 Заявка 15 3 4 8 15 - 26 13
11.
Факел
 2:0 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
12.
Урал
 0:2 Заявка 15 2 5 8 10 - 22 11
13.
Оренбург
 0:0 Заявка 15 1 6 8 14 - 25 9
14.
Сочи
 0:1 Заявка 15 1 3 11 12 - 27 6
15.
Балтика
 0:2 Заявка 15 1 2 12 15 - 23 5
16.
Пари НН
 0:1 Заявка 15 1 2 12 7 - 29 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 21 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 15 (8)
Краснодар Кордоба Джон 15 (4)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 12 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 11
Оренбург Перес Матиас 13
Урал Бегич Сильвие 12
Краснодар Черников Александр 12
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 10
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    74'
    Замена в составе "Спартака": Вместо Соболева на поле вышел Угальде.
  • 73'
    Умяров навесил в штрафную "Оренбурга", но ни у кого из его партнеров за мяч зацепиться не получилось. 
  • Опасный момент
    72'
    МОМЕНТИЩЕ! Бонгонда вывел Зиньковского один на один с вратарем - Антон уложил Сысуева и пробил по воротам, но защитник вытащил мяч с ленточки! 
  • 71'
    Мансилья навесил на линию штрафной, где Воробьёв пробил вторым касанием, но мяч прошел далеко от цели.
  • 70'
    Рябчук пытался обыграть Переса на подходе в чужой штрафной, но потерял мяч.
  • 69'
    Гогличидзе левым флангом ворвался в штрафную "Спартака", но отпустил далеко мяч - снаряд забрал Максименко. 
  • Угловой
    67'
    От угла поля пошла подача на дальнюю штангу ворот "Спартака", где Чернов снял верховой мяч.
  • Замена
    66'
    Замены в составе "Спартака": Вместо Классена и Медины на поле вышли Рябчук и Зобнин.
  • Замена
    65'
    Замена в составе "Спартака": Вместо Литвинова на поле вышел Бозов.
  • Травма, повреждение
    64'
    Максименко теперь сел на газон! Что-то с ногой у Александра. 
  • 63'
    Затянулась пауза. Литвинов пока продолжает лежать на газоне, а у "Спартака" готовится тройная замена.
  • Травма, повреждение
    61'
    Руслан Литвинов получил по лицу в своей штрафной площади от Воробьёва. Врачи оказывают помощь игроку "Спартака". 
  • Фол, нарушение
    60'
    Серия рикошетов была в штрафной "Спартака", после чего мяч отскочил к Умярову, но Наиль получил по ногам от Горбани - фол.
  • Фол, нарушение
    59'
    Соболев наступил на ногу Хотулёву. Фол в атаке со стороны "Спартака" зафиксирован. 
  • 58'
    Максименко! Мансилья классно навесил на дальнюю штангу, где Воробьёв выиграл вверх и пробил головой точно в угол - Максименко тащит! 
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    • 57'
      Соболев выиграл борьбу у Хотулёва и уже был готов нанести удар по воротам, но в последний момент мяч у него отобрали. 
    • Желтая карточка
      56'
      Литвинов наступил на ногу Мансилье, за что был наказан желтой карточкой.
    • Замена
      55'
      Замена в составе "Оренбурга": Вместо Башича на поле вышел Михайлов.
    • Травма, повреждение
      54'
      Башич присел сейчас на газон и пока не может подняться. Медики "Оренбурга" уже на поле. 
    • 53'
      Денисов ошибся и подарил мяч Башичу, однако Литвинов не пустил того близко к своим воротам. 
    • 52'
      Марин здорово пробросил мяч себе на ход, но Литвинов остановил забег нападающего хозяев. 
    • 51'
      Пока хромает Соболев, но поле покидать не собирается. 
    • Травма, повреждение
      50'
      Соболев получил повреждение и сейчас получает медицинскую помощь. Флорентин наступил ему на ногу, но арбитр фол проглядел.
    • 49'
      Мансилья практически ушел на фланге от Денисова, но в последний момент защитник смог выбить мяч в аут.
    • 48'
      Соболев получил мяч на линии штрафной площади и сразу же решил пробить, но попасть в цель у нападающего не получилось. 
    • 47'
      Команды в прежних составах вышли на второй тайм. Пока без замен.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв!
    • Фол, нарушение
      45'
      Горбани оказался на газоне и держится за лицо. Любопытно, что на повторе Литвинов подтолкнул Горбани, но лишь в корпус. 
    • 45'
      Зиньковский покатил внутрь штрафной на Соболева, который попытался пробить с разворота, но попал в ближайшего соперника. 
    • Дополнительное время
      45'
      Две минуты добавлено к первому тайму.
    • 44'
      Классен получил передачу от Бонгонды и полез в обыгрыш на нескольких соперников, но потерял мяч.
    • 43'
      Литвинов головой скинул мяч точно на Гогличидзе, который подхватил снаряд и рванул к воротам "Спартака". Сделав несколько шагов Гогличидзе пробил в ближний угол, но в створ не попал. 
    • 42'
      Максименко вышел из ворот и не совсем удачно сыграл головой, но Литвинов подстраховал голкипера.
    • 41'
      Зиньковский накрутил соперника на фланге и навесил на линию вратарской, где был Соболев, но до мяча форвард не добрался. 
    • Травма, повреждение
      40'
      Тем времен Перес получил рассечение головы. Оказывают медицинскую помощь игроку "Оренбурга". 
    • Желтая карточка
      39'
      Главный тренер "Оренбурга" Давид Деограсия получил желтую карточку за разговоры. Не понравилось ему, что не был зафиксировал фол на Пересе.
    • 38'
      Интересный эпизод. Чернов в подкате выбил мяч у Марина, после чего коснулся игрока, видимо, извинился. Но Марин понял это по-своему, упал на газон и стал изображать сильную боль.
    • 37'
      Медина с острого угла пробил в ближний угол ворот Сысуева, но мяч прошел мимо цели.
    • Фол, нарушение
      36'
      Горбани в подкате выбил мяч из-под ног Бонгонды, но с нарушением правил.
    • Фол, нарушение
      35'
      Зиньковский уложил на газон Адамова. Пока не может подняться защитник хозяев. 
    • Опасный момент
      34'
      МОМЕНТИЩЕ! Воробьёв убежал на футбольный буллит, но не смог один на один переиграть Александра Максименко! Браво голкиперу "Спартака"!
    • 33'
      Башич покатил в штрафную на Марина, который пробил с острого угла, но Максименко снова надежен.
    • 32'
      Пруцев долго готовил свой удар, но в итоге он у него так и не получился. Сысуев забрал мяч после неудачной попытки хавбека "красно-белых".
    • 31'
      Денисов навесил во вратарскую "Оренбурга", но там никого из спартаковцев не оказалось.
    • 30'
      Зиньковский решил нанести удар метров с двадцати пяти, но игрок "Оренбурга" встал на пути мяча.
    • 29'
      Мансилья легким движением оставил не у дел Денисова и пробил в дальний угол, но попасть в створ ему не удалось.
    • Опасный момент
      28'
      Марин оказался на убойной позиции и приложился по летящему мячу, но Максименко грамотно занял позицию и отразил выстрел!
    • 27'
      Бонгонда покатил под удар Классену, который подработал себе мяч и неплохо пробил, но сфера пролетела над перекладиной. 
    • 26'
      Литвинов задумал длинную верховую передачу на Классена, но Леон за мяч зацепиться не сумел. 
    • Угловой
      25'
      После подачи от угла поля Перес отклеился от Медины и пробил головой в ближний угол, но мяч прошел мимо цели.
    • 24'
      Марин легко ушел от Классена и ворвался в штрафную "Спартака", но дальше продвинуться ему помешал Пруцев.
    • 23'
      Денисов получил передачу от Зиньковского на навесил на ворота Сысуева, но мяч свалился у него с ноги и ушел за пределы поля - от ворот.
    • 22'
      Гогличидзе загрузил мяч в штрафную площадь "красно-белых", но Чернов легко выбил мяч из своей зоны.
    • 21'
      Адамов пытался прокинуть мяч между ног Зиньковскому, но маневр не прошел у защитника "Оренбурга".
    • 20'
      Медина с левой ноги решил пробить по воротам из-за пределов штрафной "Оренбурга" - не попал. 
    • 19'
      Пруцев пытался накрутить нескольких соперников, но потерял мяч на подходе к штрафной площади "Оренбурга".
    • 18'
      Мансилья хотел перевести мяч на противоположный фланг Марину, но передачу перехватил Классен, который скинул мяч своему вратарю.
    • 17'
      Мансилья навесил в центр штрафной "Спартака", где Горбани выиграл верховое единоборство и пробил головой, но попал в Максименко!
    • Опасный момент
      16'
      Момент из ничего создал "Спартак"! Соболев сильно пробил с острого угла - Сысуев отразил удар, но не смог полностью остановить мяч, который уже закатывался в сетку, но голкипер успел вытащить снаряд прямо с ленточки!
    • 15'
      В ходе розыгрыша мяч оказался у Пруцева,который пробил с дальней дистанции, но мяч прошел рядом со штангой.
    • Фол, нарушение
      14'
      Перес уронил Соболева на своей половине поля. "Спартак" разыграет стандартное положение. 
    • 13'
      Пруцев долго не мог отобрать мяч у Флорентина у своего углового флажка, но Зиньковский подключился к эпизоду и быстро обокрал игрока "Оренбурга".
    • 12'
      Марин выполнил заброс в штрафную площадь гостей, но оборона "красно-белых" без проблем выбила мяч из своей зоны.
    • Фол, нарушение
      11'
      Зиньковский попал своей ногой точно в колено Адамову. Штрафной удар выполнит "Оренбург". 
    • 10'
      Умяров низом покатил в штрафную "Оренбурга", но там не оказалось никого из футболистов "Спартака".
    • 9'
      Не получается у "Спартака" сейчас начать атаку. "Оренбург" высоко встречает соперника.
    • 8'
      Умяров надежно поставил корпус и не пустил к мячу Мансилью у своих ворот.
    • 6'
      Башич неожиданно пробил с дальней дистанции, но Максименко отразил мяч, который пришел к нему после рикошета от Литвинова! 
    • 5'
      Марин ворвался в штрафную "Спартака" и пробил с острого угла в ближний угол, но Максименко справился. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Денисов зарядил по ноге Мансилье, сорвав быструю атаку соперника.
    • 3'
      Адамов с противоположного фланга навесил на линию штрафной "Спартака", где Мансилья пробил в касание, но в створ не попал.
    • 2'
      Мансилья выполнил сильную подачу с левого фланга, но мяч перелетел через всю штрафную площадь "Спартака" и ушел в аут.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 17'
      Хлусевич Даниил уходит с поля. Зиньковский Антон выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    • 66 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Оренбург 0:0 Спартак Москва

    Исход игры
    Оренбург
    23.5% (36)
    Ничья
    24.2% (37)
    Спартак Москва
    52.3% (80)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.41% (66)
    Меньше
    43.59% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    78.63% (92)
    Нет
    21.37% (25)
    Популярный счёт
    1:2 Спартак Москва
    28.1% (43)
    1:1 Ничья
    17% (26)
    2:1 Оренбург
    7.8% (12)
    0:2 Спартак Москва
    7.8% (12)
    1:0 Оренбург
    4.6% (7)
    0:1 Спартак Москва
    2.6% (4)
    2:2 Ничья
    2.6% (4)
    3:2 Оренбург
    1.3% (2)
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