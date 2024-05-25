Тур: 30. Стадион: Газовик.
0:0
Второй тайм: 76'
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
22
Перес
Матиас
80
Марин
Джимми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Перес МатиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Марин ДжиммиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
12 Малых АндрейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Муро ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Деограсия Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Пруцев ДанилПолузащитник
-
19 Медина ХесусПолузащитник
-
18 Умяров НаильПолузащитник
- Нападающий
-
77 Бонгонда ТеоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
88 Свинов ИльяВратарь
- Защитник
-
39 Маслов ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
61 Бозов НикитаЗащитник
-
47 Зобнин РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Слишкович Владимир
История личных встреч
Оренбург
Спартак Москва
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
12 матчей
33.3%
8.3%
58.4%
4 победы 1 ничья 7 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Среднее время на гол
67
67
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
2.5
1.17
Среднее время на гол
36
77
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
1.92
1.25
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
Среднее время на гол
46
72
Бомбардиры внутри турнира
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|8
|0.27
|Перес Матиас
|7 (1)
|0.23
|Марин Джимми
|3
|0.1
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|3 (1)
|0.1
|Обухов Владимир
|3
|0.1
|Хотулёв Данила
|2
|0.07
|Вера Лукас Габриэль
|1
|0.03
|Адамов Арсен
|1
|0.03
|Башич Иван
|1
|0.03
|Оганесян Степан
|1
|0.03
|Флорентин Сесар Габриэль
|1
|0.03
|Томпсон Хорди
|1
|0.03
|Горбани Мохаммад
|1
|0.03
|Куэро Джастин
|1 (1)
|0.03
|Гогличидзе Лео
|0
|0
|Гюрлюк Эмирджан
|0
|0
|Капленко Кирилл
|0
|0
|Ковалёв Юрий
|0
|0
|Сидоров Максим
|0
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонгонда Тео
|7 (1)
|0.23
|Промес Квинси
|6
|0.2
|Соболев Александр Сергеевич
|5
|0.17
|Хлусевич Даниил
|5
|0.17
|Медина Хесус
|5 (1)
|0.17
|Мартинс Кристофер
|4
|0.13
|Игнатов Михаил Александрович
|2
|0.07
|Зобнин Роман
|2
|0.07
|Зиньковский Антон
|2
|0.07
|Пруцев Данил
|1
|0.03
|Мозес Виктор
|1
|0.03
|Бабич Срджан
|1
|0.03
|Умяров Наиль
|0
|0
|Литвинов Руслан
|0
|0
|Денисов Даниил
|0
|0
Карточки
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Матиас
|13
|0
|Флорентин Сесар Габриэль
|8
|1
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|6
|1
|Гойкович Ренато
|5
|0
|Деограсия Давид
|5
|0
|Обухов Владимир
|4
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|4
|0
|Марин Джимми
|3
|0
|Сысуев Николай
|3
|0
|Вера Лукас Габриэль
|3
|0
|Горбани Мохаммад
|3
|0
|Гогличидзе Лео
|2
|0
|Сидоров Максим
|2
|0
|Капленко Кирилл
|2
|0
|Кеняйкин Алексей
|2
|0
|Прохин Данила
|2
|0
|Башич Иван
|2
|0
|Михайлов Ярослав
|2
|0
|Малых Андрей
|1
|0
|Ковалёв Юрий
|1
|0
|Адамов Арсен
|1
|0
|Оганесян Степан
|1
|0
|Куэро Джастин
|1
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хлусевич Даниил
|8
|1
|Соболев Александр Сергеевич
|7
|0
|Умяров Наиль
|7
|0
|Бабич Срджан
|4
|1
|Мартинс Кристофер
|4
|0
|Дуарте Алексис
|4
|0
|Медина Хесус
|3
|0
|Игнатов Михаил Александрович
|3
|0
|Литвинов Руслан
|3
|0
|Пруцев Данил
|2
|0
|Угальде Манфред
|2
|0
|Мозес Виктор
|1
|0
|Игнатов Михаил
|1
|0
|Промес Квинси
|1
|0
|Зобнин Роман
|1
|0
|Селихов Александр
|1
|0
|Бальде Диао Кейта
|1
|0
|Чернов Никита
|1
|0
|Джикия Георгий
|1
|0
|Максименко Александр IV
|1
|0
|Рябчук Олег
|1
|0
|Денисов Даниил
|1
|0
|Классен Леон
|1
|0
|Мелёшин Павел
|1
|0
Результаты матчей
Оренбург
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Спартак Москва
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
5
4
Оренбург
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Спартак Москва
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
18
4
Упущенные победы
9
23
Оренбург
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
34% (10)
52% (15)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
48% (14)
24% (7)
Спартак Москва
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
10% (3)
45% (13)
45% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
48% (14)
28% (8)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
21
7
Упущенные победы
14
27
Голы по времени матча
Забито
20
17
5 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 4
18 Не забивали 22
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
2
12%
16-30
1
5%
2
12%
31-45
5
25%
5
29%
29%
46-60
3
15%
3
18%
61-75
7
35%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
16
18
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
13%
2
11%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
3
19%
5
28%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
4
25%
2
11%
61-75
3
19%
7
39%
76-90
Забито
14
25
3 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 10
19 Не забивали 16
2
14%
5
20%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
0
0%
6
24%
31-45
4
29%
2
8%
46-60
2
14%
3
12%
61-75
5
36%
7
28%
76-90
Пропущено
25
13
12 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 8
1
4%
0
0%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
7
28%
3
23%
31-45
3
12%
3
23%
46-60
1
4%
3
23%
61-75
9
36%
4
31%
76-90
Забито
34
42
8 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 14
8 Не забивали 9
4
12%
5
12%
1-15
3
9%
4
10%
16-30
1
3%
8
19%
31-45
9
26%
7
17%
46-60
5
15%
6
14%
61-75
12
35%
12
29%
76-90
Пропущено
41
31
18 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 18
3
7%
2
6%
1-15
5
12%
1
3%
16-30
10
24%
8
26%
31-45
6
15%
4
13%
46-60
5
12%
5
16%
61-75
12
29%
29%
11
35%
76-90
Результаты последних матчей
Оренбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Урал - Оренбург 3:3 Оренбург - Локомотив Москва 0:2 Оренбург - Крылья Советов 2:1 Ростов - Оренбург 2:1
Оренбург - Динамо Москва 1:2 Зенит - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 2:4 Оренбург - Пари НН 3:1 Оренбург - Рубин 3:0 Ахмат - Оренбург 0:1 Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Оренбург - Балтика 1:0 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Оренбург - Ахмат 2:1 Оренбург - Металлург Бекабад 3:0 Динамо Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Спартак Варна 2:2 Оренбург - Струга Трим-Лум 5:1 Оренбург - Навбахор 2:2
Спартак Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Спартак Москва - Рубин 3:1 Балтика - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Краснодар 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:0
Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 Ростов - Спартак Москва 1:5 Зенит - Спартак Москва 0:0 Сочи - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Урал 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Спартак Москва - Факел 0:2 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Астана 4:0 Спартак Москва - Абдыш-Ата 4:0 Спартак Москва - Кайрат 6:0 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Спартак Москва 0:5
Результаты матчей
Оренбург
Спартак Москва
Точный счет
0:2
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
1 раз 7%
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
7 раз 50%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
7 раз 24%
0:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 45%
0
8 раз 28%
3
5 раз 17%
2
3 раза 10%
0
10 раз 34%
2
7 раз 24%
1
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Оренбург
Спартак Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
123
59
87
410
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
77
312
59
114
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
218
Больше Меньше
1910
821
1316
524
623
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|30
|16
|8
|6
|45 - 29
|56
|2.
|0:1 Заявка
|30
|16
|8
|6
|53 - 39
|56
|3.
|1:1 Заявка
|30
|16
|7
|7
|51 - 27
|55
|4.
|2:0 Заявка
|30
|14
|11
|5
|51 - 37
|53
|5.
|0:0 Заявка
|30
|14
|8
|8
|41 - 32
|50
|6.
|2:0 Заявка
|30
|12
|12
|6
|56 - 40
|48
|7.
|1:1 Заявка
|30
|12
|8
|10
|43 - 45
|44
|8.
|1:0 Заявка
|30
|12
|8
|10
|31 - 37
|44
|9.
|1:0 Заявка
|30
|12
|7
|11
|46 - 43
|43
|10.
|0:2 Заявка
|30
|10
|5
|15
|33 - 45
|35
|11.
|2:0 Заявка
|30
|7
|11
|12
|22 - 31
|32
|12.
|0:0 Заявка
|30
|7
|10
|13
|34 - 41
|31
|13.
|0:2 Заявка
|30
|7
|9
|14
|30 - 46
|30
|14.
|0:1 Заявка
|30
|8
|5
|17
|28 - 51
|29
|15.
|0:2 Заявка
|30
|7
|5
|18
|32 - 41
|26
|16.
|0:1 Заявка
|30
|5
|8
|17
|36 - 48
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|15
|11
|2
|2
|24 - 11
|35
|2.
|0:0 Заявка
|15
|10
|3
|2
|24 - 14
|33
|3.
|0:1 Заявка
|15
|10
|2
|3
|25 - 16
|32
|4.
|1:1 Заявка
|15
|9
|4
|2
|28 - 19
|31
|5.
|1:0 Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 16
|29
|6.
|2:0 Заявка
|15
|8
|5
|2
|29 - 16
|29
|7.
|2:0 Заявка
|15
|7
|7
|1
|24 - 16
|28
|8.
|1:1 Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 12
|27
|9.
|0:1 Заявка
|15
|7
|3
|5
|21 - 22
|24
|10.
|1:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|16 - 18
|23
|11.
|0:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 16
|22
|12.
|0:2 Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 18
|21
|13.
|2:0 Заявка
|15
|4
|7
|4
|12 - 10
|19
|14.
|0:2 Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 24
|19
|15.
|0:2 Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 26
|18
|16.
|0:1 Заявка
|15
|4
|5
|6
|24 - 21
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 15
|28
|2.
|2:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|27 - 21
|25
|3.
|0:1 Заявка
|15
|6
|6
|3
|28 - 23
|24
|4.
|1:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|15 - 19
|21
|5.
|1:0 Заявка
|15
|5
|6
|4
|21 - 18
|21
|6.
|2:0 Заявка
|15
|4
|7
|4
|27 - 24
|19
|7.
|0:2 Заявка
|15
|5
|2
|8
|12 - 19
|17
|8.
|0:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 18
|17
|9.
|1:0 Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 27
|14
|10.
|1:1 Заявка
|15
|3
|4
|8
|15 - 26
|13
|11.
|2:0 Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 21
|13
|12.
|0:2 Заявка
|15
|2
|5
|8
|10 - 22
|11
|13.
|0:0 Заявка
|15
|1
|6
|8
|14 - 25
|9
|14.
|0:1 Заявка
|15
|1
|3
|11
|12 - 27
|6
|15.
|0:2 Заявка
|15
|1
|2
|12
|15 - 23
|5
|16.
|0:1 Заявка
|15
|1
|2
|12
|7 - 29
|5
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|21 (3)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|15 (8)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|15 (4)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|12 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|11 (3)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|2 11
|Оренбург
|Перес Матиас
|13
|Урал
|Бегич Сильвие
|12
|Краснодар
|Черников Александр
|12
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|10
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Оренбург 0:0 Спартак Москва
Исход игры
Оренбург
23.5% (36)
Ничья
24.2% (37)
Спартак Москва
52.3% (80)
Тотал 2.5
Больше
56.41% (66)
Меньше
43.59% (51)
Обе команды забьют
Да
78.63% (92)
Нет
21.37% (25)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва
28.1% (43)
1:1 Ничья
17% (26)
2:1 Оренбург
7.8% (12)
0:2 Спартак Москва
7.8% (12)
1:0 Оренбург
4.6% (7)
0:1 Спартак Москва
2.6% (4)
2:2 Ничья
2.6% (4)
3:2 Оренбург
1.3% (2)
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