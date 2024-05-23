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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Оренбург
 
Позже
Спартак Москва
Прогнозы 70
Оренбург 20% (14)
X 22.9% (16)
Спартак Москва 57.1% (40)
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Оренбург
Спартак Москва

История личных встреч

Оренбург
Спартак Москва

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

12 матчей

33.3%
8.3%
58.4%
4 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы

История матчей

К
3:1
К
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ТМК
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

2.5
1.17

Среднее время на гол

36
77

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.92
1.25

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9

Среднее время на гол

46
72

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 8 0.28
Перес Матиас 7 (1) 0.24
Марин Джимми 3 0.1
Мансилья Брайан Эсекиэль 3 (1) 0.1
Обухов Владимир 3 0.1
Хотулёв Данила 2 0.07
Вера Лукас Габриэль 1 0.03
Адамов Арсен 1 0.03
Башич Иван 1 0.03
Оганесян Степан 1 0.03
Флорентин Сесар Габриэль 1 0.03
Томпсон Хорди 1 0.03
Горбани Мохаммад 1 0.03
Куэро Джастин 1 (1) 0.03
Гогличидзе Лео 0 0
Гюрлюк Эмирджан 0 0
Капленко Кирилл 0 0
Ковалёв Юрий 0 0
Сидоров Максим 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонгонда Тео 7 (1) 0.24
Промес Квинси 6 0.21
Соболев Александр Сергеевич 5 0.17
Хлусевич Даниил 5 0.17
Медина Хесус 5 (1) 0.17
Мартинс Кристофер 4 0.14
Игнатов Михаил Александрович 2 0.07
Зобнин Роман 2 0.07
Зиньковский Антон 2 0.07
Пруцев Данил 1 0.03
Мозес Виктор 1 0.03
Бабич Срджан 1 0.03
Умяров Наиль 0 0
Литвинов Руслан 0 0
Денисов Даниил 0 0

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Матиас 13 0
Флорентин Сесар Габриэль 8 1
Мансилья Брайан Эсекиэль 6 1
Гойкович Ренато 5 0
Деограсия Давид 5 0
Обухов Владимир 4 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 4 0
Марин Джимми 3 0
Сысуев Николай 3 0
Вера Лукас Габриэль 3 0
Горбани Мохаммад 3 0
Гогличидзе Лео 2 0
Сидоров Максим 2 0
Капленко Кирилл 2 0
Кеняйкин Алексей 2 0
Прохин Данила 2 0
Башич Иван 2 0
Михайлов Ярослав 2 0
Малых Андрей 1 0
Ковалёв Юрий 1 0
Адамов Арсен 1 0
Оганесян Степан 1 0
Куэро Джастин 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хлусевич Даниил 8 1
Соболев Александр Сергеевич 7 0
Умяров Наиль 7 0
Бабич Срджан 4 1
Мартинс Кристофер 4 0
Дуарте Алексис 4 0
Медина Хесус 3 0
Игнатов Михаил Александрович 3 0
Пруцев Данил 2 0
Литвинов Руслан 2 0
Угальде Манфред 2 0
Мозес Виктор 1 0
Игнатов Михаил 1 0
Промес Квинси 1 0
Зобнин Роман 1 0
Селихов Александр 1 0
Бальде Диао Кейта 1 0
Чернов Никита 1 0
Джикия Георгий 1 0
Максименко Александр IV 1 0
Рябчук Олег 1 0
Денисов Даниил 1 0
Классен Леон 1 0
Мелёшин Павел 1 0

Результаты матчей

Оренбург
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Спартак Москва
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

5
4
Оренбург
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Спартак Москва
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

18
4

Упущенные победы

9
23
Оренбург
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
34% (10)
52% (15)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
48% (14)
24% (7)
Спартак Москва
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
10% (3)
45% (13)
45% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
48% (14)
28% (8)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

21
7

Упущенные победы

14
27

Голы по времени матча

Забито

20
17
5 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 4
18 Не забивали 22
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
2
12%
16-30
1
5%
2
12%
31-45
5
25%
5
29%
29%
46-60
3
15%
3
18%
61-75
7
35%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

16
18
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
13%
2
11%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
3
19%
5
28%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
4
25%
2
11%
61-75
3
19%
7
39%
76-90

Забито

14
25
3 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 10
19 Не забивали 16
2
14%
5
20%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
0
0%
6
24%
31-45
4
29%
2
8%
46-60
2
14%
3
12%
61-75
5
36%
7
28%
76-90

Пропущено

25
13
12 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 8
1
4%
0
0%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
7
28%
3
23%
31-45
3
12%
3
23%
46-60
1
4%
3
23%
61-75
9
36%
4
31%
76-90

Забито

34
42
8 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 14
8 Не забивали 9
4
12%
5
12%
1-15
3
9%
4
10%
16-30
1
3%
8
19%
31-45
9
26%
7
17%
46-60
5
15%
6
14%
61-75
12
35%
12
29%
76-90

Пропущено

41
31
18 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 18
3
7%
2
6%
1-15
5
12%
1
3%
16-30
10
24%
8
26%
31-45
6
15%
4
13%
46-60
5
12%
5
16%
61-75
12
29%
29%
11
35%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Урал - Оренбург 3:3 Оренбург - Локомотив Москва 0:2 Оренбург - Крылья Советов 2:1 Ростов - Оренбург 2:1
Оренбург - Динамо Москва 1:2 Зенит - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 2:4 Оренбург - Пари НН 3:1 Оренбург - Рубин 3:0 Ахмат - Оренбург 0:1 Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Оренбург - Балтика 1:0 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Оренбург - Ахмат 2:1 Оренбург - Металлург Бекабад 3:0 Динамо Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Спартак Варна 2:2 Оренбург - Струга Трим-Лум 5:1 Оренбург - Навбахор 2:2
Спартак Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Спартак Москва - Рубин 3:1 Балтика - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Краснодар 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:0
Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 Ростов - Спартак Москва 1:5 Зенит - Спартак Москва 0:0 Сочи - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Урал 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Спартак Москва - Факел 0:2 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Астана 4:0 Спартак Москва - Абдыш-Ата 4:0 Спартак Москва - Кайрат 6:0 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Спартак Москва 0:5

Результаты матчей

Оренбург
Спартак Москва

Точный счет

0:2
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
1 раз 7%
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
7 раз 50%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
7 раз 24%
0:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 45%
0
8 раз 28%
3
5 раз 17%
2
3 раза 10%
0
10 раз 34%
2
7 раз 24%
1
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Оренбург
Спартак Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
3
5
9
1.5
8
7
4
10
2.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
7
7
3
12
1.5
5
9
1
14
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
8
0.5
Больше Меньше
19
10
8
21
1.5
13
16
5
24
2.5
6
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 29 16 8 5 53 - 38 56
2.
Зенит
 Заявка 29 16 6 7 50 - 26 54
3.
Краснодар
 Заявка 29 15 8 6 44 - 29 53
4.
Локомотив Москва
 Заявка 29 13 11 5 49 - 37 50
5.
Спартак Москва
 Заявка 29 14 7 8 41 - 32 49
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 29 11 12 6 54 - 40 45
7.
Ростов
 Заявка 29 12 7 10 42 - 44 43
8.
Рубин
 Заявка 29 11 8 10 30 - 37 41
9.
Крылья Советов
 Заявка 29 11 7 11 45 - 43 40
10.
Ахмат
 Заявка 29 10 5 14 33 - 43 35
11.
Урал
 Заявка 29 7 9 13 30 - 44 30
12.
Оренбург
 Заявка 29 7 9 13 34 - 41 30
13.
Факел
 Заявка 29 6 11 12 20 - 31 29
14.
Пари НН
 Заявка 29 8 5 16 28 - 50 29
15.
Балтика
 Заявка 29 7 5 17 32 - 39 26
16.
Сочи
 Заявка 29 5 8 16 36 - 47 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 15 10 3 2 24 - 14 33
2.
Краснодар
 Заявка 14 10 2 2 23 - 11 32
3.
Динамо Москва
 Заявка 15 10 2 3 25 - 16 32
4.
Ростов
 Заявка 15 9 4 2 28 - 19 31
5.
Локомотив Москва
 Заявка 15 7 7 1 24 - 16 28
6.
Зенит
 Заявка 14 8 2 4 21 - 11 26
7.
Крылья Советов
 Заявка 14 7 5 2 29 - 16 26
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 7 5 2 27 - 16 26
9.
Пари НН
 Заявка 15 7 3 5 21 - 22 24
10.
Оренбург
 Заявка 14 6 3 5 20 - 16 21
11.
Балтика
 Заявка 14 6 3 5 17 - 16 21
12.
Рубин
 Заявка 14 5 5 4 15 - 18 20
13.
Урал
 Заявка 15 5 4 6 20 - 24 19
14.
Ахмат
 Заявка 15 5 3 7 21 - 26 18
15.
Сочи
 Заявка 15 4 5 6 24 - 21 17
16.
Факел
 Заявка 14 3 7 4 10 - 10 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 15 8 4 3 29 - 15 28
2.
Динамо Москва
 Заявка 14 6 6 2 28 - 22 24
3.
Локомотив Москва
 Заявка 14 6 4 4 25 - 21 22
4.
Рубин
 Заявка 15 6 3 6 15 - 19 21
5.
Краснодар
 Заявка 15 5 6 4 21 - 18 21
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 15 4 7 4 27 - 24 19
7.
Ахмат
 Заявка 14 5 2 7 12 - 17 17
8.
Спартак Москва
 Заявка 14 4 4 6 17 - 18 16
9.
Крылья Советов
 Заявка 15 4 2 9 16 - 27 14
10.
Факел
 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
11.
Ростов
 Заявка 14 3 3 8 14 - 25 12
12.
Урал
 Заявка 14 2 5 7 10 - 20 11
13.
Оренбург
 Заявка 15 1 6 8 14 - 25 9
14.
Сочи
 Заявка 14 1 3 10 12 - 26 6
15.
Пари НН
 Заявка 14 1 2 11 7 - 28 5
16.
Балтика
 Заявка 15 1 2 12 15 - 23 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 21 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 15 (8)
Краснодар Кордоба Джон 14 (4)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 12 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 11
Оренбург Перес Матиас 13
Урал Бегич Сильвие 11
Краснодар Черников Александр 11
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 мая 2024, осталось 2 дня 6 часов 15 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 25.4% пользователей.
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    • Прогнозы 70
    Оренбург 20% (14)
    X 22.9% (16)
    Спартак Москва 57.1% (40)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Оренбург
    Ничья
    Спартак Москва
    3.90
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    4.10
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    3.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Оренбург - Спартак Москва

    Исход игры
    Оренбург
    19.7% (14)
    Ничья
    22.5% (16)
    Спартак Москва
    57.7% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    54% (27)
    Меньше
    46% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (40)
    Нет
    20% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Спартак Москва
    25.4% (18)
    1:1 Ничья
    18.3% (13)
    0:2 Спартак Москва
    9.9% (7)
    2:1 Оренбург
    4.2% (3)
    0:1 Спартак Москва
    2.8% (2)
    1:3 Спартак Москва
    2.8% (2)
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