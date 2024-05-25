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  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
ЦСКА Москва
2:0
Второй тайм: 70'
Урал
0'
14' Желтая карточка
Мусаев Тамерлан
27' Желтая карточка
Бегич Сильвие
1:0
40' Гол
Давила Виктор
2:0
42' Гол
Мусаев Тамерлан
44' Желтая карточка
Итало
66' Желтая карточка
Дивеев Игорь

Ход матча

14'
Мусаев Тамерлан
 
27'
 
Бегич Сильвие
40'
Давила Виктор
(Келлвен Дуглас)
1:0
42'
Мусаев Тамерлан
2:0
44'
 
Итало
46'
Набабкин Кирилл
Агапов Илья
 
46'
 
Бикфалви Эрик
Каштанов Алексей
46'
 
Ионов Алексей
Ишков Илья
46'
 
Гильерме Шеттине
Мишкич Даниэль
59'
Заболотный Антон
Давила Виктор
 
64'
 
Влут Рай
Сиссе Ибраима
66'
Дивеев Игорь
 
Прогнозы 142
ЦСКА Москва 74.6% (106)
X 12% (17)
Урал 13.4% (19)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Акинфеев
Игорь
78
Дивеев
Игорь
4
Виллиан
Роша
77
Агапов
Илья
2
Келлвен
Дуглас
5
Зделар
Саша
88
Мендес
Виктор
10
Обляков
Иван
7
Давила
Виктор
11
Мусаев
Тамерлан
21
Файзуллаев
Аббосбек
71
Мамин
Алексей
15
Кулаков
Денис
2
Бегич
Сильвие
24
Филипенко
Егор
16
Итало
8
Мишкич
Даниэль
44
Сиссе
Ибраима
5
Егорычев
Андрей
97
Ишков
Илья
79
Каштанов
Алексей
21
Дмитриев
Игорь
ЦСКА Москва
3-4-3
Урал
4-3-3

История личных встреч

ЦСКА Москва
Урал

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
31.8%
13.7%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
31.8%
13.7%
12 побед 7 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

140%
0 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

120%
0 побед 6 ничьих 2 победы

27 матчей

66.7%
22.2%
11.1%
18 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

44.4%
51.9%
3.7%
12 побед 14 ничьих 1 победа

Второй тайм

44.4%
48.1%
7.5%
12 побед 13 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:1
К
1:2
К
1:1
ПЛ
1:2
К
0:0
К
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
К
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:1
ПЛ
3:4
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
К
1:0

Голы

Всего голов

28
22

Голов в среднем за матч

2.15
1.57

Среднее время на гол

41
57

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

0.71
0.85

Среднее время на гол

126
106

Всего голов

38
33

Голов в среднем за матч

1.41
1.22

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

63
73

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 12 (7) 0.4
Заболотный Антон 9 (1) 0.3
Мусаев Тамерлан 5 0.17
Давила Виктор 5 0.17
Файзуллаев Аббосбек 4 0.13
Обляков Иван 3 0.1
Гайич Милан III 3 0.1
Глебов Кирилл 2 0.07
Мухин Максим 2 0.07
Виллиан Роша 2 0.07
Келлвен Дуглас 1 0.03
Рядно Михаил 1 0.03
Зделар Саша 1 0.03
Мойзес Роберто 1 0.03
Агапов Илья 1 0.03
Мендес Виктор 1 0.03
Гайч Адольфо 0 0
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каштанов Алексей 6 (4) 0.2
Егорычев Андрей 5 0.17
Бегич Сильвие 5 0.17
Бикфалви Эрик 3 0.1
Ионов Алексей 3 0.1
Мишкич Даниэль 3 (1) 0.1
Гильерме Шеттине 2 0.07
Ишков Илья 1 0.03
Аюпов Тимур 1 0.03
Эмерсон Иллой-Айет 1 0.03
Кулаков Денис 0 0
Итало 0 0
Дмитриев Игорь 0 0
Юшин Александр 0 0
Малькевич Владислав 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виллиан Роша 11 2
Мойзес Роберто 8 0
Зделар Саша 6 0
Заболотный Антон 5 0
Гайич Милан III 3 1
Файзуллаев Аббосбек 4 0
Дивеев Игорь 2 1
Чалов Фёдор 3 0
Давила Виктор 2 0
Федотов Владимир 2 0
Мухин Максим 2 0
Мусаев Тамерлан 2 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Обляков Иван 1 0
Агапов Илья 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Тороп Владислав 1 0
Мендес Виктор 1 0
Глебов Кирилл 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бегич Сильвие 12 0
Гильерме Шеттине 4 1
Кулаков Денис 5 0
Итало 3 1
Помазун Илья 4 0
Мишкич Даниэль 4 0
Аюпов Тимур 4 0
Каштанов Алексей 2 1
Егорычев Андрей 2 1
Ишков Илья 3 0
Газинский Юрий 1 1
Ионов Алексей 2 0
Бикфалви Эрик 2 0
Филипенко Егор 2 0
Сиссе Ибраима 2 0
Нейва Кристиан 2 0
Бевеев Мингиян 2 0
Юшин Александр 1 0
Мамин Артём 1 0
Эмерсон Иллой-Айет 1 0
Сунгатулин Фаниль 1 0
Бочеров Валерий 1 0
Дмитриев Игорь 1 0
Виктор Ганчаренко 1 0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Урал
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

9
8
ЦСКА Москва
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Урал
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

8
13

Упущенные победы

23
17
ЦСКА Москва
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
31% (9)
31% (9)
Урал
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (5)
59% (17)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

14
13

Упущенные победы

32
25

Голы по времени матча

Забито

26
11
12 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
16 Не забивали 21
2
8%
1
9%
1-15
3
12%
2
18%
16-30
7
27%
1
9%
31-45
2
8%
4
36%
46-60
8
31%
1
9%
61-75
4
15%
2
18%
76-90

Пропущено

17
19
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
12%
2
11%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
3
18%
4
21%
31-45
2
12%
1
5%
46-60
2
12%
5
26%
61-75
7
41%
5
26%
76-90

Забито

26
20
10 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 3
16 Не забивали 19
5
19%
2
10%
1-15
2
8%
3
15%
16-30
3
12%
4
20%
31-45
7
27%
4
20%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
6
23%
7
35%
76-90

Пропущено

25
24
8 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
2
8%
4
17%
1-15
3
12%
3
13%
16-30
3
12%
4
17%
31-45
7
28%
5
21%
46-60
3
12%
3
13%
61-75
7
28%
5
21%
76-90

Забито

52
31
22 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 8
3 Не забивали 11
7
13%
3
10%
1-15
5
10%
5
16%
16-30
10
19%
5
16%
31-45
9
17%
8
26%
46-60
11
21%
1
3%
61-75
10
19%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

42
43
14 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 23
4
10%
6
14%
1-15
4
10%
5
12%
16-30
6
14%
8
19%
31-45
9
21%
6
14%
46-60
5
12%
8
19%
61-75
14
33%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2
ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Бунёдкор 2:1 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0
Урал
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Урал - Оренбург 3:3 Факел - Урал 0:0 Урал - Балтика 2:1 Рубин - Урал 1:1
Урал - Ростов 0:1 Сочи - Урал 2:2 Урал - Ростов 1:3 Урал - Динамо Москва 2:1 Урал - Крылья Советов 1:2 Урал - Локомотив Москва 1:0 Спартак Москва - Урал 0:0 Родина Москва - Урал 1:1 Урал - Зенит 1:4 Ахмат - Урал 1:0 Краснодар - Урал 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Урал 4:2 Зенит - Урал 1:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Пари НН - Урал 1:0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
Урал

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Точный счет

1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:6
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
6
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%

Точный счет

2:2
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
0:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 38%
2
7 раз 24%
3
5 раз 17%
0
3 раза 10%
4
2 раза 7%
6
1 раз 3%
0
12 раз 41%
1
7 раз 24%
2
7 раз 24%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

ЦСКА Москва
Урал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
10
5
8
6
1.5
7
8
4
10
2.5
3
12
2
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
7
7
7
8
1.5
3
11
4
11
2.5
1
14
3.5
1
14
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
3
0.5
Больше Меньше
17
12
15
14
1.5
10
19
8
21
2.5
3
26
3
26
3.5
1
28
4.5
1
28
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 1:0 Заявка 30 16 8 6 45 - 29 56
2.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 30 16 8 6 53 - 39 56
3.
Зенит
 1:1 Заявка 30 16 7 7 51 - 27 55
4.
Локомотив Москва
 2:0 Заявка 30 14 11 5 51 - 37 53
5.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 30 14 8 8 41 - 32 50
6.
ЦСКА Москва
 2:0 Заявка 30 12 12 6 56 - 40 48
7.
Ростов
 1:1 Заявка 30 12 8 10 43 - 45 44
8.
Рубин
 1:0 Заявка 30 12 8 10 31 - 37 44
9.
Крылья Советов
 1:0 Заявка 30 12 7 11 46 - 43 43
10.
Ахмат
 0:2 Заявка 30 10 5 15 33 - 45 35
11.
Факел
 2:0 Заявка 30 7 11 12 22 - 31 32
12.
Оренбург
 0:0 Заявка 30 7 10 13 34 - 41 31
13.
Урал
 0:2 Заявка 30 7 9 14 30 - 46 30
14.
Пари НН
 0:1 Заявка 30 8 5 17 28 - 51 29
15.
Балтика
 0:2 Заявка 30 7 5 18 32 - 41 26
16.
Сочи
 0:1 Заявка 30 5 8 17 36 - 48 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 1:0 Заявка 15 11 2 2 24 - 11 35
2.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 15 10 3 2 24 - 14 33
3.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 15 10 2 3 25 - 16 32
4.
Ростов
 1:1 Заявка 15 9 4 2 28 - 19 31
5.
Крылья Советов
 1:0 Заявка 15 8 5 2 30 - 16 29
6.
ЦСКА Москва
 2:0 Заявка 15 8 5 2 29 - 16 29
7.
Локомотив Москва
 2:0 Заявка 15 7 7 1 24 - 16 28
8.
Зенит
 1:1 Заявка 15 8 3 4 22 - 12 27
9.
Пари НН
 0:1 Заявка 15 7 3 5 21 - 22 24
10.
Рубин
 1:0 Заявка 15 6 5 4 16 - 18 23
11.
Оренбург
 0:0 Заявка 15 6 4 5 20 - 16 22
12.
Балтика
 0:2 Заявка 15 6 3 6 17 - 18 21
13.
Факел
 2:0 Заявка 15 4 7 4 12 - 10 19
14.
Урал
 0:2 Заявка 15 5 4 6 20 - 24 19
15.
Ахмат
 0:2 Заявка 15 5 3 7 21 - 26 18
16.
Сочи
 0:1 Заявка 15 4 5 6 24 - 21 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1:1 Заявка 15 8 4 3 29 - 15 28
2.
Локомотив Москва
 2:0 Заявка 15 7 4 4 27 - 21 25
3.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 15 6 6 3 28 - 23 24
4.
Рубин
 1:0 Заявка 15 6 3 6 15 - 19 21
5.
Краснодар
 1:0 Заявка 15 5 6 4 21 - 18 21
6.
ЦСКА Москва
 2:0 Заявка 15 4 7 4 27 - 24 19
7.
Ахмат
 0:2 Заявка 15 5 2 8 12 - 19 17
8.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 15 4 5 6 17 - 18 17
9.
Крылья Советов
 1:0 Заявка 15 4 2 9 16 - 27 14
10.
Ростов
 1:1 Заявка 15 3 4 8 15 - 26 13
11.
Факел
 2:0 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
12.
Урал
 0:2 Заявка 15 2 5 8 10 - 22 11
13.
Оренбург
 0:0 Заявка 15 1 6 8 14 - 25 9
14.
Сочи
 0:1 Заявка 15 1 3 11 12 - 27 6
15.
Балтика
 0:2 Заявка 15 1 2 12 15 - 23 5
16.
Пари НН
 0:1 Заявка 15 1 2 12 7 - 29 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 21 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 15 (8)
Краснодар Кордоба Джон 15 (4)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 12 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 11
Оренбург Перес Матиас 13
Урал Бегич Сильвие 12
Краснодар Черников Александр 12
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 10
Весь список
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    68'
    Ещё один момент у Шеттине, бьёт он с линии вратарской, снаряд рикошетит от защитника и попадает в голову Акинфееву, сегодня Игоря не пробить.
  • Не забитый пенальти
    67'
    АКИНФЕЕВ! Бьёт Шеттине в левый от себя угол, не низом, а верхом, Игорь отбивает снаряд, а Влут на добивании заряжает выше створа.
  • Пенальти!
    66'
    Шеттине выходит один на один с Акинфеевым, но его сзади сбивает Дивеев. Получает жёлтую карточку защитник, а "Урал" шанс на гол.
  • Желтая карточка
    65'
    Келлвен мог сейчас забивать третий, Обляков классную передачу выдаёт на Келлвена, а тот с линии вратарской не попадает в пустые ворота.
  • Замена
    64'
    Влут выходит на поле вместо Сиссе, рискует Ганчаренко, ничего ему больше не остаётся.
  • 63'
    В очередной раз достаётся Филипенко, получает он по голове от своего же голкипера. Пауза возникает в матче, как же не везёт Егору сегодня.
  • Опасный момент
    62'
    Бикфалви выводит Ионова один на один с Акинфеевым, попытался Алексей обыграть Игоря, но голкипер не дал себя переиграть и забрал снаряд в руки.
  • 62'
    Нет нужной остроты у гостей, очень большое количество брака со стороны "Урала". А ЦСКА совершенно никуда не торопится, их всё устраивает.
  • 61'
    Всё же какое значение имеет психология. В первом тайме совершенно по-другому проходила игра, сейчас же "Урал" постоянно атакует.
  • 60'
    Итало попытался пробить после подачи углового, но нельзя эту попытку назвать удачной, снаряд полетел далеко мимо. Приходится гостям возвращатья в оборону.
  • Замена
    59'
    Давила уходит с поля, вместо него получает свой шанс Заболотный.
  • Угловой
    58'
    Выдавливают "армейцы" соперника на свою половину поля, тяжело даётся позиционка "Уралу". Но вот рикошет приходит на помощь гостям, будет угловой удар.
  • 57'
    Сейчас "Урал" уже играет первым номером, пошла позиционная атака. Не сказать, что умеют гости выступать первым номером, так как любят подопечные Ганчаренко больше контригру.
  • Угловой
    56'
    Файзуллаев получил мяч в штрафной, долго искал подходящий момент для удара, но в итоге его попытка была заблокирована, всё же заработал полузащитник угловой для своей команды.
  • 55'
    Фолит Бикфалви в центре поля, обошлось в этом моменте без карточки, но опасно конечно сыграл атакующий игрок "Урала". Ничего пока не получается у гостей в атаке.
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    • Угловой
      54'
      Зарабатывают угловой удар гости, подача пошла в район вратарской, защита справилась, а на подборе футболисты "Урала". Но очередная подача в штрафную не дошла до Итало, Акинфеев перехватил снаряд.
    • 52'
      Стоит отметить, что Сиссе тоже завершает свой футбольный путь в "Урале", покидает он команду после сезона, но вот при необходимости в стыковых играх он сыграет.
    • 51'
      Келлвен крутит позвонки Итало в штрафной "Урала", но на помощь своему защитнику приходит Сиссе и отбирают они вместе сферу у футболиста ЦСКА.
    • 50'
      Пока что особо без моментов на старте второго тайма. Итало зарабатывает стандарт для своей команды, примерно в 30 метров от ворот, но ничего не получилось извлечь из этого эпизода гостям.
    • 49'
      Ганчаренко явно не доволен своей атакующей линией, практически всех нападающих поменял он в перерыве. На данный момент с учётом игр соперников очень неблагоприятная ситуация для "Урала" складывается.
    • 48'
      Набабкин сегодня завершает свою профессиональную карьеру. На протяжении 14 лет Кирилл выступал в московском коллективе, действительно, легендарный футболист для "армейцев".
    • Замена
      47'
      В каждой команде в перерыве произошли замены. У "Урала" ушли с поля: Каштанов, Ишков, Мишкич, а появились: Бикфалви, Ионов и Шеттине. У "армейцев" вышел Набабкин, а покинул газон Агапов.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартует вторая половина игры!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Отправляет арбитр команды на перерыв! После первого тайма ЦСКА выигрывает со счётом 2:0. Необходим сейчас перерыв гостям, всё-таки получили они в самой концовке первого тайма два удара. Ждём начала второго тайма, а пока отдохнём!
    • 45'
      Сразу стало хорошо слышно болельщиков ЦСКА, нравится им происходящее на поле, тотальное преимущество их команды вылилось в два забитых мяча.
    • 45'
      Файзуллаев отправляет в забег Мусаева, но сложно было нападающему справиться сразу с несколькими защитниками, поэтому момент завершился ничем.
    • Дополнительное время
      45'
      Три минуты добавляет судья к первому тайму!
    • 45'
      Опасный штрафной, но Файзуллаев пробивал на исполнение, а Мамин без проблем справился с этим слабеньким ударом. Так что счёт остаётся прежним.
    • Желтая карточка
      44'
      Зделар классную передачу выполняет на Мусаева, тот прокидывает Итало, приходится фолить защитнику. Жёлтую карточку демонстрирует арбитр.
    • 43'
      Совсем усложнилась ситуация для гостей, теперь им стоит в большей мере надеяться, что соперники потеряют очки, но будет у них второй тайм на спасение.
    • Описание гола
      42'
      ГО-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!! МУСАЕВ! Ошибается Филипенко, затянул он с передачей, Файзуллаев отбирает у него сферу, снаряд оказывается у Давилы, который пяткой катит на Файзуллаева, полузащитник входит в штрафную и бьёт, Мамин отбивает, но прямо на ногу Мусаева. Нападающий не промазал мимо пустых ворот.
    • 41'
      Заслужили "армейцы" свой гол, даже Мамин не смог справиться с этим эпизодом. Сложнее теперь "Уралу" будет, надо идти вперёд, искать свои моменты.
    • Описание гола
      40'
      ГО-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!! ДАВИЛА! Обляков с левого фланга забросил правой ногой на дальнюю штангу, где Келлвен принял мяч и прострелил в центр, а там совершенно один Давила отправил снаряд в пустые ворота.
    • 39'
      Продолжают "армейцы" контролировать мяч, лишь изредка гости выходят со своей половины поля, но смогли создать они один хороший момент, где Акинфеев спас свою команду.
    • 38'
      Многовато пауз под конец первого тайма, темп игры итак не самый высокий, но постоянные нарушения правил замедляют его ещё больше.
    • Офсайд
      37'
      Забирается Каштанов в офсайд, не сказать, что момент у него был хороший, но даже в этой ситуации оказался форвард впереди всех защитников.
    • 35'
      Неплохие скоростные атаки получаются у хозяев, а вот когда дело доходит до позиционного нападения, здесь существуют у "армейцев" проблемы.
    • 34'
      Виллиан оказывается на газоне, хозяева быстро разыгрывают штрафной. Мендес отдал в район 11-ти метровой отметки на Мусаева, форвард в одно касание пяткой скинул на Файзуллаева, а вот у него удар с линии штрафной пришёлся в руки Мамину.
    • 33'
      Давила прорывается к воротам соперника через центр, но уж слишком насыщена оборонительная линия у гостевого коллектива. Наткнулся футболист на защитников, упал, но свистка не дождался.
    • Опасный момент
      32'
      Егорычев запускает вперёд Ишкова,нападающий отыгрывает на Дмитриева, тот входит в штрафную и бьёт в дальний угол, но Акинфеев рукой в падении отбивает снаряд.
    • 31'
      Файзуллаев демонстрирует неплохой дриблинг, обыгрывает Кулакова, но вот длины поля не хватило полузащитнику "армейцев", а так всё было хорошо в этом моменте.
    • 30'
      Очередной фол в центре поля. На сей раз Мусаев оказывается на газоне. Максимально спокойная игра в данной фазе матча, без особых моментов и взрывов на газоне.
    • 29'
      Падает Давила в штрафной площади соперника, но судья показывает, что всё чисто было в этом эпизоде. Свист раздаётся только с трибун.
    • 28'
      Обляков красиво прокинул между ног Ишкова, что вызвало положительные эмоции у болельщиков, а дальше передача пошла на правый фланг на Давилу, который оказался в офсайде.
    • Желтая карточка
      27'
      Бегич сносит в центре поля Файзуллаева и сразу же получает жёлтую карточку. Не согласен защитник с решением арбитра, пытается оспорить данную карточку.
    • 27'
      Обошлось всё для Мишкича, сможет он продолжать матч, а тем временем "Урал" проводит первую осмысленную позиционную атаку, но была она не такой уж и длинной.
    • 26'
      Лежит на газоне Мишкич, досталось ему мячом по руке, держится он за пальцы, судья решает остановить встречу, но врачи на поле не появляются.
    • 25'
      Быстро пролетело половина первого тайма, смогли хозяева создать несколько классных моментов, но пока Мамин оставляет ничейный счёт для своей команды.
    • 24'
      Федотов не очень рад решению арбитра прервать атаку его команды, заметил судья, что Агапов нарушал правила на сопернике, будет штрафной у "Урала" в центре поля.
    • 23'
      Пошёл длинный заброс из центра поля на Ишкова, но Акинфеев вовремя выскочил из ворот и оказался первым на мяче. Опыт есть опыт.
    • 22'
      Каштанов цепляется за мяч в центре поля, дальше через левый фланг попробовали гости развить атаку, но обострения не получилось и пришлось отыгрываться Итало с центральными защитниками.
    • 21'
      Акинфеев оказывается с мячом, чуть ли не первый раз в этой встрече. Скажем, что на днях Игорь продлил контракт с "армейцами" ещё на два года, значимое событие, как для ЦСКА, так и для Акинфеева.
    • 20'
      Обляков бьёт метров с 23 в угол ворот, но Мамин снова отбивает снаряд, а после чего судья фиксирует положение вне игры у Мусаева.
    • 19'
      Не держится снаряд у гостей, "Урал" вынужден снова обороняться. Итало фолит в центре поля на Давиле, но фол был тактическим и лёгким.
    • 18'
      Позиционная атака не привела к опасному моменту, неточная передача завершила её, а снаряд оказался в ногах у Мамина. Голкипер никуда не торопится, пытается чуть сбить темп хозяев.
    • 17'
      Возобновилась игра, ЦСКА пытается проявить себя в позиционном нападении, но плотно держат оборону гости. А тем временем Филипенко возвращается на поле, а Эмерсон садится на скамейку.
    • 15'
      Сечка у защитника "Урала" под глазом. Эмерсон сразу же побежал в разминочную зону, может быть понадобится срочная замена гостевому коллективу.
    • Желтая карточка
      14'
      Мусаев фолит в верховой борьбе, достаётся Филипенко. Ногой по голове досталось защитнику, кровь у игрока обороны. А ведь Егор итак играет в защитной маске.
    • 13'
      Возобновилась встреча, пока что Мамин продолжает игру, не потребовалась ему замена, но всё может поменяться, будем следить за здоровьем вратаря.
    • Травма, повреждение
      12'
      Возникают проблемы со здоровьем у Мамина, держится за бок голкипер, врачи уже прибежали к нему, сейчас будут выяснять, что конкретно беспокоит вратаря.
    • Угловой
      11'
      Зарабатывают хозяева ещё один угловой, Давила пошёл подавать, неплохая длинная передача на дальнюю штангу, Дивеев скинул в центр на Агапова, но защитник несильно пробил по воротам, Мамин спокойно забрал снаряд.
    • 10'
      "Уралу" нужно сегодня побеждать, чтобы избежать стыковых игр, но всё может обойтись и даже в случае не успеха для себя, так как соперникам тоже нельзя оступаться.
    • 9'
      Пока что ставка на Мамина играет, дважды спас он свою команду, а ведь Ганчаренко перед матчем сказал, что выбор вратаря связан с тем, что Помазун не совсем удачно провёл несколько последних игр на домашнем стадионе ЦСКА.
    • Опасный момент
      8'
      Ещё один классный шанс у хозяев. После подачи углового Виллиан пробивал по воротам с линии вратарской, снаряд пошёл под штангу, но Мамин вытянулся в струнку и отбил данный удар.
    • Опасный момент
      7'
      Через центр попытались хозяева создать голевой момент, но Филипенко выбил снаряд за боковую линию. "Армейцы" быстро ввели сферу в игру, пошёл заброс в штрафную на Мусаева, который попытался перекинуть голкипера, но Мамин отбил удар на угловой.
    • 6'
      Обе команды используют тактику с тремя нападающими, единственное отличие в том, что ЦСКА играет с тремя центральными защитниками, а подопечные Ганчаренко с двумя.
    • 5'
      ЦСКА на первых минутах забирает мяч под свой контроль, темп поединка пока низкий, команды присматриваются, никуда не летят в первые мгновения игры.
    • 4'
      Стоит отметить, что у гостевого коллектива ворота защищает Алексей Мамин, для него сегодняшний матч дебютный в РПЛ. В этом сезоне голкипер провёл пять поединков в Кубке России.
    • 3'
      Хозяева вышли на поле в традиционных красно-синих цветах, у "Урала" же оранжевые футболки и чёрные трусы.
    • 2'
      Произошла небольшая задержка со стартовым свистком, так как происходила синхронизация со всеми другими матчами РПЛ, чтобы не было ни у какой команды преимущества. Ведь борьба в последнем туре идёт и за чемпионство, и за выживание.
    • Первый тайм начался
      1'
      Начинается первый тайм! Гости разыграли мяч с центра поля.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Итало получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Г О О О О Л - Мусаев Тамерлан бьет в цель!
    • 40'
      Келлвен Дуглас сделал результативную передачу.
    • 40'
      Г О О О О Л - Давила Виктор бьет в цель!
    • 27'
      Бегич Сильвие получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Мусаев Тамерлан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • 74 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ЦСКА Москва 2:0 Урал

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    74.6% (106)
    Ничья
    12% (17)
    Урал
    13.4% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.16% (74)
    Меньше
    38.84% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    69.42% (84)
    Нет
    30.58% (37)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва
    32.4% (46)
    2:0 ЦСКА Москва
    18.3% (26)
    1:1 Ничья
    9.9% (14)
    3:1 ЦСКА Москва
    6.3% (9)
    1:0 ЦСКА Москва
    4.9% (7)
    2:3 Урал
    4.2% (6)
    3:0 ЦСКА Москва
    2.8% (4)
    2:2 Ничья
    2.1% (3)
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