Бикфалви выводит Ионова один на один с Акинфеевым, попытался Алексей обыграть Игоря, но голкипер не дал себя переиграть и забрал снаряд в руки.

В очередной раз достаётся Филипенко, получает он по голове от своего же голкипера. Пауза возникает в матче, как же не везёт Егору сегодня.

Влут выходит на поле вместо Сиссе, рискует Ганчаренко, ничего ему больше не остаётся.

Келлвен мог сейчас забивать третий, Обляков классную передачу выдаёт на Келлвена, а тот с линии вратарской не попадает в пустые ворота.

Шеттине выходит один на один с Акинфеевым, но его сзади сбивает Дивеев. Получает жёлтую карточку защитник, а "Урал" шанс на гол.

АКИНФЕЕВ! Бьёт Шеттине в левый от себя угол, не низом, а верхом, Игорь отбивает снаряд, а Влут на добивании заряжает выше створа.

Ещё один момент у Шеттине, бьёт он с линии вратарской, снаряд рикошетит от защитника и попадает в голову Акинфееву, сегодня Игоря не пробить.

Фолит Бикфалви в центре поля, обошлось в этом моменте без карточки, но опасно конечно сыграл атакующий игрок "Урала". Ничего пока не получается у гостей в атаке.

Файзуллаев получил мяч в штрафной, долго искал подходящий момент для удара, но в итоге его попытка была заблокирована, всё же заработал полузащитник угловой для своей команды.

Сейчас "Урал" уже играет первым номером, пошла позиционная атака. Не сказать, что умеют гости выступать первым номером, так как любят подопечные Ганчаренко больше контригру.

Выдавливают "армейцы" соперника на свою половину поля, тяжело даётся позиционка "Уралу". Но вот рикошет приходит на помощь гостям, будет угловой удар.

Итало попытался пробить после подачи углового, но нельзя эту попытку назвать удачной, снаряд полетел далеко мимо. Приходится гостям возвращатья в оборону.

Всё же какое значение имеет психология. В первом тайме совершенно по-другому проходила игра, сейчас же "Урал" постоянно атакует.

Нет нужной остроты у гостей, очень большое количество брака со стороны "Урала". А ЦСКА совершенно никуда не торопится, их всё устраивает.

В каждой команде в перерыве произошли замены. У "Урала" ушли с поля: Каштанов, Ишков, Мишкич, а появились: Бикфалви, Ионов и Шеттине. У "армейцев" вышел Набабкин, а покинул газон Агапов.

Набабкин сегодня завершает свою профессиональную карьеру. На протяжении 14 лет Кирилл выступал в московском коллективе, действительно, легендарный футболист для "армейцев".

Ганчаренко явно не доволен своей атакующей линией, практически всех нападающих поменял он в перерыве. На данный момент с учётом игр соперников очень неблагоприятная ситуация для "Урала" складывается.

Пока что особо без моментов на старте второго тайма. Итало зарабатывает стандарт для своей команды, примерно в 30 метров от ворот, но ничего не получилось извлечь из этого эпизода гостям.

Келлвен крутит позвонки Итало в штрафной "Урала", но на помощь своему защитнику приходит Сиссе и отбирают они вместе сферу у футболиста ЦСКА.

Стоит отметить, что Сиссе тоже завершает свой футбольный путь в "Урале", покидает он команду после сезона, но вот при необходимости в стыковых играх он сыграет.

Зарабатывают угловой удар гости, подача пошла в район вратарской, защита справилась, а на подборе футболисты "Урала". Но очередная подача в штрафную не дошла до Итало, Акинфеев перехватил снаряд.

Сразу стало хорошо слышно болельщиков ЦСКА, нравится им происходящее на поле, тотальное преимущество их команды вылилось в два забитых мяча.

Отправляет арбитр команды на перерыв! После первого тайма ЦСКА выигрывает со счётом 2:0. Необходим сейчас перерыв гостям, всё-таки получили они в самой концовке первого тайма два удара. Ждём начала второго тайма, а пока отдохнём!

45' Файзуллаев отправляет в забег Мусаева, но сложно было нападающему справиться сразу с несколькими защитниками, поэтому момент завершился ничем.

45' Три минуты добавляет судья к первому тайму!

45' Опасный штрафной, но Файзуллаев пробивал на исполнение, а Мамин без проблем справился с этим слабеньким ударом. Так что счёт остаётся прежним.

44' Зделар классную передачу выполняет на Мусаева, тот прокидывает Итало, приходится фолить защитнику. Жёлтую карточку демонстрирует арбитр.

43' Совсем усложнилась ситуация для гостей, теперь им стоит в большей мере надеяться, что соперники потеряют очки, но будет у них второй тайм на спасение.

42' ГО-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!! МУСАЕВ! Ошибается Филипенко, затянул он с передачей, Файзуллаев отбирает у него сферу, снаряд оказывается у Давилы, который пяткой катит на Файзуллаева, полузащитник входит в штрафную и бьёт, Мамин отбивает, но прямо на ногу Мусаева. Нападающий не промазал мимо пустых ворот.

41' Заслужили "армейцы" свой гол, даже Мамин не смог справиться с этим эпизодом. Сложнее теперь "Уралу" будет, надо идти вперёд, искать свои моменты.

40' ГО-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!! ДАВИЛА! Обляков с левого фланга забросил правой ногой на дальнюю штангу, где Келлвен принял мяч и прострелил в центр, а там совершенно один Давила отправил снаряд в пустые ворота.

39' Продолжают "армейцы" контролировать мяч, лишь изредка гости выходят со своей половины поля, но смогли создать они один хороший момент, где Акинфеев спас свою команду.

38' Многовато пауз под конец первого тайма, темп игры итак не самый высокий, но постоянные нарушения правил замедляют его ещё больше.

37' Забирается Каштанов в офсайд, не сказать, что момент у него был хороший, но даже в этой ситуации оказался форвард впереди всех защитников.

35' Неплохие скоростные атаки получаются у хозяев, а вот когда дело доходит до позиционного нападения, здесь существуют у "армейцев" проблемы.

34' Виллиан оказывается на газоне, хозяева быстро разыгрывают штрафной. Мендес отдал в район 11-ти метровой отметки на Мусаева, форвард в одно касание пяткой скинул на Файзуллаева, а вот у него удар с линии штрафной пришёлся в руки Мамину.

33' Давила прорывается к воротам соперника через центр, но уж слишком насыщена оборонительная линия у гостевого коллектива. Наткнулся футболист на защитников, упал, но свистка не дождался.

32' Егорычев запускает вперёд Ишкова,нападающий отыгрывает на Дмитриева, тот входит в штрафную и бьёт в дальний угол, но Акинфеев рукой в падении отбивает снаряд.

31' Файзуллаев демонстрирует неплохой дриблинг, обыгрывает Кулакова, но вот длины поля не хватило полузащитнику "армейцев", а так всё было хорошо в этом моменте.

30' Очередной фол в центре поля. На сей раз Мусаев оказывается на газоне. Максимально спокойная игра в данной фазе матча, без особых моментов и взрывов на газоне.

29' Падает Давила в штрафной площади соперника, но судья показывает, что всё чисто было в этом эпизоде. Свист раздаётся только с трибун.

28' Обляков красиво прокинул между ног Ишкова, что вызвало положительные эмоции у болельщиков, а дальше передача пошла на правый фланг на Давилу, который оказался в офсайде.

27' Бегич сносит в центре поля Файзуллаева и сразу же получает жёлтую карточку. Не согласен защитник с решением арбитра, пытается оспорить данную карточку.

27' Обошлось всё для Мишкича, сможет он продолжать матч, а тем временем "Урал" проводит первую осмысленную позиционную атаку, но была она не такой уж и длинной.

26' Лежит на газоне Мишкич, досталось ему мячом по руке, держится он за пальцы, судья решает остановить встречу, но врачи на поле не появляются.

25' Быстро пролетело половина первого тайма, смогли хозяева создать несколько классных моментов, но пока Мамин оставляет ничейный счёт для своей команды.

24' Федотов не очень рад решению арбитра прервать атаку его команды, заметил судья, что Агапов нарушал правила на сопернике, будет штрафной у "Урала" в центре поля.

23' Пошёл длинный заброс из центра поля на Ишкова, но Акинфеев вовремя выскочил из ворот и оказался первым на мяче. Опыт есть опыт.

22' Каштанов цепляется за мяч в центре поля, дальше через левый фланг попробовали гости развить атаку, но обострения не получилось и пришлось отыгрываться Итало с центральными защитниками.

21' Акинфеев оказывается с мячом, чуть ли не первый раз в этой встрече. Скажем, что на днях Игорь продлил контракт с "армейцами" ещё на два года, значимое событие, как для ЦСКА, так и для Акинфеева.

20' Обляков бьёт метров с 23 в угол ворот, но Мамин снова отбивает снаряд, а после чего судья фиксирует положение вне игры у Мусаева.

19' Не держится снаряд у гостей, "Урал" вынужден снова обороняться. Итало фолит в центре поля на Давиле, но фол был тактическим и лёгким.

18' Позиционная атака не привела к опасному моменту, неточная передача завершила её, а снаряд оказался в ногах у Мамина. Голкипер никуда не торопится, пытается чуть сбить темп хозяев.

17' Возобновилась игра, ЦСКА пытается проявить себя в позиционном нападении, но плотно держат оборону гости. А тем временем Филипенко возвращается на поле, а Эмерсон садится на скамейку.

15' Сечка у защитника "Урала" под глазом. Эмерсон сразу же побежал в разминочную зону, может быть понадобится срочная замена гостевому коллективу.

14' Мусаев фолит в верховой борьбе, достаётся Филипенко. Ногой по голове досталось защитнику, кровь у игрока обороны. А ведь Егор итак играет в защитной маске.

13' Возобновилась встреча, пока что Мамин продолжает игру, не потребовалась ему замена, но всё может поменяться, будем следить за здоровьем вратаря.

12' Возникают проблемы со здоровьем у Мамина, держится за бок голкипер, врачи уже прибежали к нему, сейчас будут выяснять, что конкретно беспокоит вратаря.

11' Зарабатывают хозяева ещё один угловой, Давила пошёл подавать, неплохая длинная передача на дальнюю штангу, Дивеев скинул в центр на Агапова, но защитник несильно пробил по воротам, Мамин спокойно забрал снаряд.

10' "Уралу" нужно сегодня побеждать, чтобы избежать стыковых игр, но всё может обойтись и даже в случае не успеха для себя, так как соперникам тоже нельзя оступаться.

9' Пока что ставка на Мамина играет, дважды спас он свою команду, а ведь Ганчаренко перед матчем сказал, что выбор вратаря связан с тем, что Помазун не совсем удачно провёл несколько последних игр на домашнем стадионе ЦСКА.

8' Ещё один классный шанс у хозяев. После подачи углового Виллиан пробивал по воротам с линии вратарской, снаряд пошёл под штангу, но Мамин вытянулся в струнку и отбил данный удар.

7' Через центр попытались хозяева создать голевой момент, но Филипенко выбил снаряд за боковую линию. "Армейцы" быстро ввели сферу в игру, пошёл заброс в штрафную на Мусаева, который попытался перекинуть голкипера, но Мамин отбил удар на угловой.

6' Обе команды используют тактику с тремя нападающими, единственное отличие в том, что ЦСКА играет с тремя центральными защитниками, а подопечные Ганчаренко с двумя.

5' ЦСКА на первых минутах забирает мяч под свой контроль, темп поединка пока низкий, команды присматриваются, никуда не летят в первые мгновения игры.

4' Стоит отметить, что у гостевого коллектива ворота защищает Алексей Мамин, для него сегодняшний матч дебютный в РПЛ. В этом сезоне голкипер провёл пять поединков в Кубке России.

3' Хозяева вышли на поле в традиционных красно-синих цветах, у "Урала" же оранжевые футболки и чёрные трусы.

2' Произошла небольшая задержка со стартовым свистком, так как происходила синхронизация со всеми другими матчами РПЛ, чтобы не было ни у какой команды преимущества. Ведь борьба в последнем туре идёт и за чемпионство, и за выживание.