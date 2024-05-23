Тур: 30. Стадион: ВЭБ Арена.
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Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Федотов Владимир
-
Главный тренер: Ганчаренко Виктор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
ЦСКА Москва
Урал
22 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
31.8%
13.7%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
31.8%
13.7%
12 побед 7 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
140%
0 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
120%
0 побед 6 ничьих 2 победы
27 матчей
66.7%
22.2%
11.1%
18 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
44.4%
51.9%
3.7%
12 побед 14 ничьих 1 победа
Второй тайм
44.4%
48.1%
7.5%
12 побед 13 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
28
22
Голов в среднем за матч
2.15
1.57
Среднее время на гол
41
57
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
0.71
0.85
Среднее время на гол
126
106
Всего голов
38
33
Голов в среднем за матч
1.41
1.22
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
63
73
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чалов Фёдор
|12 (7)
|0.41
|Заболотный Антон
|9 (1)
|0.31
|Файзуллаев Аббосбек
|4
|0.14
|Мусаев Тамерлан
|4
|0.14
|Давила Виктор
|4
|0.14
|Обляков Иван
|3
|0.1
|Гайич Милан III
|3
|0.1
|Глебов Кирилл
|2
|0.07
|Мухин Максим
|2
|0.07
|Виллиан Роша
|2
|0.07
|Келлвен Дуглас
|1
|0.03
|Рядно Михаил
|1
|0.03
|Зделар Саша
|1
|0.03
|Мойзес Роберто
|1
|0.03
|Агапов Илья
|1
|0.03
|Мендес Виктор
|1
|0.03
|Гайч Адольфо
|0
|0
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каштанов Алексей
|6 (4)
|0.21
|Егорычев Андрей
|5
|0.17
|Бегич Сильвие
|5
|0.17
|Бикфалви Эрик
|3
|0.1
|Ионов Алексей
|3
|0.1
|Мишкич Даниэль
|3 (1)
|0.1
|Гильерме Шеттине
|2
|0.07
|Ишков Илья
|1
|0.03
|Аюпов Тимур
|1
|0.03
|Эмерсон Иллой-Айет
|1
|0.03
|Кулаков Денис
|0
|0
|Итало
|0
|0
|Дмитриев Игорь
|0
|0
|Юшин Александр
|0
|0
|Малькевич Владислав
|0
|0
Карточки
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виллиан Роша
|11
|2
|Мойзес Роберто
|8
|0
|Зделар Саша
|6
|0
|Заболотный Антон
|5
|0
|Гайич Милан III
|3
|1
|Файзуллаев Аббосбек
|4
|0
|Чалов Фёдор
|3
|0
|Дивеев Игорь
|1
|1
|Давила Виктор
|2
|0
|Федотов Владимир
|2
|0
|Мухин Максим
|2
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|Обляков Иван
|1
|0
|Агапов Илья
|1
|0
|Гайч Адольфо
|1
|0
|Мусаев Тамерлан
|1
|0
|Тороп Владислав
|1
|0
|Мендес Виктор
|1
|0
|Глебов Кирилл
|1
|0
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бегич Сильвие
|11
|0
|Гильерме Шеттине
|4
|1
|Кулаков Денис
|5
|0
|Помазун Илья
|4
|0
|Мишкич Даниэль
|4
|0
|Аюпов Тимур
|4
|0
|Каштанов Алексей
|2
|1
|Егорычев Андрей
|2
|1
|Итало
|2
|1
|Ишков Илья
|3
|0
|Газинский Юрий
|1
|1
|Ионов Алексей
|2
|0
|Бикфалви Эрик
|2
|0
|Филипенко Егор
|2
|0
|Сиссе Ибраима
|2
|0
|Нейва Кристиан
|2
|0
|Бевеев Мингиян
|2
|0
|Юшин Александр
|1
|0
|Мамин Артём
|1
|0
|Эмерсон Иллой-Айет
|1
|0
|Сунгатулин Фаниль
|1
|0
|Бочеров Валерий
|1
|0
|Дмитриев Игорь
|1
|0
|Виктор Ганчаренко
|1
|0
Результаты матчей
ЦСКА Москва
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Урал
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
9
8
ЦСКА Москва
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Урал
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
8
13
Упущенные победы
23
17
ЦСКА Москва
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
31% (9)
31% (9)
Урал
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (5)
59% (17)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
14
13
Упущенные победы
32
25
Голы по времени матча
Забито
26
11
12 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
16 Не забивали 21
2
8%
1
9%
1-15
3
12%
2
18%
16-30
7
27%
1
9%
31-45
2
8%
4
36%
46-60
8
31%
1
9%
61-75
4
15%
2
18%
76-90
Пропущено
17
19
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
12%
2
11%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
3
18%
4
21%
31-45
2
12%
1
5%
46-60
2
12%
5
26%
61-75
7
41%
5
26%
76-90
Забито
26
20
10 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 3
16 Не забивали 19
5
19%
2
10%
1-15
2
8%
3
15%
16-30
3
12%
4
20%
31-45
7
27%
4
20%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
6
23%
7
35%
76-90
Пропущено
25
24
8 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
2
8%
4
17%
1-15
3
12%
3
13%
16-30
3
12%
4
17%
31-45
7
28%
5
21%
46-60
3
12%
3
13%
61-75
7
28%
5
21%
76-90
Забито
52
31
22 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 8
3 Не забивали 11
7
13%
3
10%
1-15
5
10%
5
16%
16-30
10
19%
5
16%
31-45
9
17%
8
26%
46-60
11
21%
1
3%
61-75
10
19%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
42
43
14 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 23
4
10%
6
14%
1-15
4
10%
5
12%
16-30
6
14%
8
19%
31-45
9
21%
6
14%
46-60
5
12%
8
19%
61-75
14
33%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2
ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Бунёдкор 2:1 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0
Урал
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Урал - Оренбург 3:3 Факел - Урал 0:0 Урал - Балтика 2:1 Рубин - Урал 1:1
Урал - Ростов 0:1 Сочи - Урал 2:2 Урал - Ростов 1:3 Урал - Динамо Москва 2:1 Урал - Крылья Советов 1:2 Урал - Локомотив Москва 1:0 Спартак Москва - Урал 0:0 Родина Москва - Урал 1:1 Урал - Зенит 1:4 Ахмат - Урал 1:0 Краснодар - Урал 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Урал 4:2 Зенит - Урал 1:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Пари НН - Урал 1:0
Результаты матчей
ЦСКА Москва
Урал
Точный счет
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
Точный счет
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:6
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
6
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
Точный счет
2:2
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
0:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 38%
2
7 раз 24%
3
5 раз 17%
0
3 раза 10%
4
2 раза 7%
6
1 раз 3%
0
12 раз 41%
1
7 раз 24%
2
7 раз 24%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
ЦСКА Москва
Урал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
105
86
78
410
312
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
77
78
311
411
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
263
Больше Меньше
1712
1514
1019
821
326
326
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|53 - 38
|56
|2.
|Заявка
|29
|16
|6
|7
|50 - 26
|54
|3.
|Заявка
|29
|15
|8
|6
|44 - 29
|53
|4.
|Заявка
|29
|13
|11
|5
|49 - 37
|50
|5.
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|41 - 32
|49
|6.
|Заявка
|29
|11
|12
|6
|54 - 40
|45
|7.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|42 - 44
|43
|8.
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|30 - 37
|41
|9.
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|45 - 43
|40
|10.
|Заявка
|29
|10
|5
|14
|33 - 43
|35
|11.
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|30 - 44
|30
|12.
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|34 - 41
|30
|13.
|Заявка
|29
|6
|11
|12
|20 - 31
|29
|14.
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|28 - 50
|29
|15.
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|32 - 39
|26
|16.
|Заявка
|29
|5
|8
|16
|36 - 47
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|24 - 14
|33
|2.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 11
|32
|3.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|25 - 16
|32
|4.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|28 - 19
|31
|5.
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|24 - 16
|28
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 11
|26
|7.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|29 - 16
|26
|8.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|27 - 16
|26
|9.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|21 - 22
|24
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 16
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 16
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 18
|20
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 24
|19
|14.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 26
|18
|15.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|24 - 21
|17
|16.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|10 - 10
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 15
|28
|2.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|28 - 22
|24
|3.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 21
|22
|4.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|15 - 19
|21
|5.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|21 - 18
|21
|6.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|27 - 24
|19
|7.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 17
|17
|8.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 18
|16
|9.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 27
|14
|10.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 21
|13
|11.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|12.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|10 - 20
|11
|13.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|14 - 25
|9
|14.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 26
|6
|15.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|7 - 28
|5
|16.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|15 - 23
|5
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|21 (3)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|15 (8)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|14 (4)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|12 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|11 (3)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|2 11
|Оренбург
|Перес Матиас
|13
|Урал
|Бегич Сильвие
|11
|Краснодар
|Черников Александр
|11
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Урал
Исход игры
ЦСКА Москва
76.6% (49)
Ничья
7.8% (5)
Урал
15.6% (10)
Тотал 2.5
Больше
54.9% (28)
Меньше
45.1% (23)
Обе команды забьют
Да
62.75% (32)
Нет
37.25% (19)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
31.3% (20)
2:0 ЦСКА Москва
25% (16)
1:1 Ничья
7.8% (5)
2:3 Урал
4.7% (3)
3:1 ЦСКА Москва
3.1% (2)
1:0 ЦСКА Москва
3.1% (2)
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