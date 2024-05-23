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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
ЦСКА Москва
 
Позже
Урал
Прогнозы 64
ЦСКА Москва 76.6% (49)
X 7.8% (5)
Урал 15.6% (10)
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ЦСКА Москва
Урал

История личных встреч

ЦСКА Москва
Урал

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
31.8%
13.7%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
31.8%
13.7%
12 побед 7 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

140%
0 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

120%
0 побед 6 ничьих 2 победы

27 матчей

66.7%
22.2%
11.1%
18 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

44.4%
51.9%
3.7%
12 побед 14 ничьих 1 победа

Второй тайм

44.4%
48.1%
7.5%
12 побед 13 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:1
К
1:2
К
1:1
ПЛ
1:2
К
0:0
К
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
К
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:1
ПЛ
3:4
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
К
1:0

Голы

Всего голов

28
22

Голов в среднем за матч

2.15
1.57

Среднее время на гол

41
57

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

0.71
0.85

Среднее время на гол

126
106

Всего голов

38
33

Голов в среднем за матч

1.41
1.22

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

63
73

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 12 (7) 0.41
Заболотный Антон 9 (1) 0.31
Файзуллаев Аббосбек 4 0.14
Мусаев Тамерлан 4 0.14
Давила Виктор 4 0.14
Обляков Иван 3 0.1
Гайич Милан III 3 0.1
Глебов Кирилл 2 0.07
Мухин Максим 2 0.07
Виллиан Роша 2 0.07
Келлвен Дуглас 1 0.03
Рядно Михаил 1 0.03
Зделар Саша 1 0.03
Мойзес Роберто 1 0.03
Агапов Илья 1 0.03
Мендес Виктор 1 0.03
Гайч Адольфо 0 0
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каштанов Алексей 6 (4) 0.21
Егорычев Андрей 5 0.17
Бегич Сильвие 5 0.17
Бикфалви Эрик 3 0.1
Ионов Алексей 3 0.1
Мишкич Даниэль 3 (1) 0.1
Гильерме Шеттине 2 0.07
Ишков Илья 1 0.03
Аюпов Тимур 1 0.03
Эмерсон Иллой-Айет 1 0.03
Кулаков Денис 0 0
Итало 0 0
Дмитриев Игорь 0 0
Юшин Александр 0 0
Малькевич Владислав 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виллиан Роша 11 2
Мойзес Роберто 8 0
Зделар Саша 6 0
Заболотный Антон 5 0
Гайич Милан III 3 1
Файзуллаев Аббосбек 4 0
Чалов Фёдор 3 0
Дивеев Игорь 1 1
Давила Виктор 2 0
Федотов Владимир 2 0
Мухин Максим 2 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Обляков Иван 1 0
Агапов Илья 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Тороп Владислав 1 0
Мендес Виктор 1 0
Глебов Кирилл 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бегич Сильвие 11 0
Гильерме Шеттине 4 1
Кулаков Денис 5 0
Помазун Илья 4 0
Мишкич Даниэль 4 0
Аюпов Тимур 4 0
Каштанов Алексей 2 1
Егорычев Андрей 2 1
Итало 2 1
Ишков Илья 3 0
Газинский Юрий 1 1
Ионов Алексей 2 0
Бикфалви Эрик 2 0
Филипенко Егор 2 0
Сиссе Ибраима 2 0
Нейва Кристиан 2 0
Бевеев Мингиян 2 0
Юшин Александр 1 0
Мамин Артём 1 0
Эмерсон Иллой-Айет 1 0
Сунгатулин Фаниль 1 0
Бочеров Валерий 1 0
Дмитриев Игорь 1 0
Виктор Ганчаренко 1 0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Урал
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

9
8
ЦСКА Москва
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Урал
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

8
13

Упущенные победы

23
17
ЦСКА Москва
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
31% (9)
31% (9)
Урал
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (5)
59% (17)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

14
13

Упущенные победы

32
25

Голы по времени матча

Забито

26
11
12 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
16 Не забивали 21
2
8%
1
9%
1-15
3
12%
2
18%
16-30
7
27%
1
9%
31-45
2
8%
4
36%
46-60
8
31%
1
9%
61-75
4
15%
2
18%
76-90

Пропущено

17
19
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
12%
2
11%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
3
18%
4
21%
31-45
2
12%
1
5%
46-60
2
12%
5
26%
61-75
7
41%
5
26%
76-90

Забито

26
20
10 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 3
16 Не забивали 19
5
19%
2
10%
1-15
2
8%
3
15%
16-30
3
12%
4
20%
31-45
7
27%
4
20%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
6
23%
7
35%
76-90

Пропущено

25
24
8 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
2
8%
4
17%
1-15
3
12%
3
13%
16-30
3
12%
4
17%
31-45
7
28%
5
21%
46-60
3
12%
3
13%
61-75
7
28%
5
21%
76-90

Забито

52
31
22 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 8
3 Не забивали 11
7
13%
3
10%
1-15
5
10%
5
16%
16-30
10
19%
5
16%
31-45
9
17%
8
26%
46-60
11
21%
1
3%
61-75
10
19%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

42
43
14 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 23
4
10%
6
14%
1-15
4
10%
5
12%
16-30
6
14%
8
19%
31-45
9
21%
6
14%
46-60
5
12%
8
19%
61-75
14
33%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2
ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Бунёдкор 2:1 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0
Урал
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Урал - Оренбург 3:3 Факел - Урал 0:0 Урал - Балтика 2:1 Рубин - Урал 1:1
Урал - Ростов 0:1 Сочи - Урал 2:2 Урал - Ростов 1:3 Урал - Динамо Москва 2:1 Урал - Крылья Советов 1:2 Урал - Локомотив Москва 1:0 Спартак Москва - Урал 0:0 Родина Москва - Урал 1:1 Урал - Зенит 1:4 Ахмат - Урал 1:0 Краснодар - Урал 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Урал 4:2 Зенит - Урал 1:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Пари НН - Урал 1:0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
Урал

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Точный счет

1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:6
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
6
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%

Точный счет

2:2
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
0:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 38%
2
7 раз 24%
3
5 раз 17%
0
3 раза 10%
4
2 раза 7%
6
1 раз 3%
0
12 раз 41%
1
7 раз 24%
2
7 раз 24%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

ЦСКА Москва
Урал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
10
5
8
6
1.5
7
8
4
10
2.5
3
12
2
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
7
7
7
8
1.5
3
11
4
11
2.5
1
14
3.5
1
14
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
3
0.5
Больше Меньше
17
12
15
14
1.5
10
19
8
21
2.5
3
26
3
26
3.5
1
28
4.5
1
28
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 29 16 8 5 53 - 38 56
2.
Зенит
 Заявка 29 16 6 7 50 - 26 54
3.
Краснодар
 Заявка 29 15 8 6 44 - 29 53
4.
Локомотив Москва
 Заявка 29 13 11 5 49 - 37 50
5.
Спартак Москва
 Заявка 29 14 7 8 41 - 32 49
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 29 11 12 6 54 - 40 45
7.
Ростов
 Заявка 29 12 7 10 42 - 44 43
8.
Рубин
 Заявка 29 11 8 10 30 - 37 41
9.
Крылья Советов
 Заявка 29 11 7 11 45 - 43 40
10.
Ахмат
 Заявка 29 10 5 14 33 - 43 35
11.
Урал
 Заявка 29 7 9 13 30 - 44 30
12.
Оренбург
 Заявка 29 7 9 13 34 - 41 30
13.
Факел
 Заявка 29 6 11 12 20 - 31 29
14.
Пари НН
 Заявка 29 8 5 16 28 - 50 29
15.
Балтика
 Заявка 29 7 5 17 32 - 39 26
16.
Сочи
 Заявка 29 5 8 16 36 - 47 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 15 10 3 2 24 - 14 33
2.
Краснодар
 Заявка 14 10 2 2 23 - 11 32
3.
Динамо Москва
 Заявка 15 10 2 3 25 - 16 32
4.
Ростов
 Заявка 15 9 4 2 28 - 19 31
5.
Локомотив Москва
 Заявка 15 7 7 1 24 - 16 28
6.
Зенит
 Заявка 14 8 2 4 21 - 11 26
7.
Крылья Советов
 Заявка 14 7 5 2 29 - 16 26
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 7 5 2 27 - 16 26
9.
Пари НН
 Заявка 15 7 3 5 21 - 22 24
10.
Оренбург
 Заявка 14 6 3 5 20 - 16 21
11.
Балтика
 Заявка 14 6 3 5 17 - 16 21
12.
Рубин
 Заявка 14 5 5 4 15 - 18 20
13.
Урал
 Заявка 15 5 4 6 20 - 24 19
14.
Ахмат
 Заявка 15 5 3 7 21 - 26 18
15.
Сочи
 Заявка 15 4 5 6 24 - 21 17
16.
Факел
 Заявка 14 3 7 4 10 - 10 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 15 8 4 3 29 - 15 28
2.
Динамо Москва
 Заявка 14 6 6 2 28 - 22 24
3.
Локомотив Москва
 Заявка 14 6 4 4 25 - 21 22
4.
Рубин
 Заявка 15 6 3 6 15 - 19 21
5.
Краснодар
 Заявка 15 5 6 4 21 - 18 21
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 15 4 7 4 27 - 24 19
7.
Ахмат
 Заявка 14 5 2 7 12 - 17 17
8.
Спартак Москва
 Заявка 14 4 4 6 17 - 18 16
9.
Крылья Советов
 Заявка 15 4 2 9 16 - 27 14
10.
Факел
 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
11.
Ростов
 Заявка 14 3 3 8 14 - 25 12
12.
Урал
 Заявка 14 2 5 7 10 - 20 11
13.
Оренбург
 Заявка 15 1 6 8 14 - 25 9
14.
Сочи
 Заявка 14 1 3 10 12 - 26 6
15.
Пари НН
 Заявка 14 1 2 11 7 - 28 5
16.
Балтика
 Заявка 15 1 2 12 15 - 23 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 21 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 15 (8)
Краснодар Кордоба Джон 14 (4)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 12 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 11
Оренбург Перес Матиас 13
Урал Бегич Сильвие 11
Краснодар Черников Александр 11
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 мая 2024, осталось 2 дня 6 часов 14 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 31.3% пользователей.
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    • Прогнозы 64
    ЦСКА Москва 76.6% (49)
    X 7.8% (5)
    Урал 15.6% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Урал
    3.75
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    3.80
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    3.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Урал

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    76.6% (49)
    Ничья
    7.8% (5)
    Урал
    15.6% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.9% (28)
    Меньше
    45.1% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    62.75% (32)
    Нет
    37.25% (19)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва
    31.3% (20)
    2:0 ЦСКА Москва
    25% (16)
    1:1 Ничья
    7.8% (5)
    2:3 Урал
    4.7% (3)
    3:1 ЦСКА Москва
    3.1% (2)
    1:0 ЦСКА Москва
    3.1% (2)
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