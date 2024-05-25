Замена вновь в составе "Ахмата" произошла. Рихвана Уциева игру продолжать будет Иван Олейников.

Убегал в контратаку на скорости Марков и прострелил вдоль ворот, но мяч полетел крайне неточно после удара Максимова.

Замена теперь уже в составе "Факела" произошла. Вместо Евгения Маркова свое игровое время получил

Отобрал мяч на фланге Якимов и прострелил низом в штрафную, но на выходе перехватил мяч Опарин.

С правого фланга навесил Садулаев и навесил на дальнюю штангу, но пробить не смог никто из партнеров.

Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Сенхаджи. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.

Пробивал с дальней дистанции Садулаев после прострелила от Бериши, но мяч полетел рядом с ближней штангой.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-0! Евгений Марков! После ошибки защитников выскочил один на один с голкипером Марков и пробил по воротам. Рикошетом от ноги Опарина сфера угодила в штангу, но на добивании все тот же Марков отправил сферу в пустые ворота.

Снова запускал Калинин пасом в штрафную соперника Маркова, но тому помешал пробить на этот раз Гандри.

Сместился с фланга к линии штрафной Ковачев к линии штрафной и пробил по воротам, но мяч полетел над перекладиной.

В центре поля подтолкнул соперника в спину в силовой борьбе Бериша. Штрафной удар исполнять будут игроки "Факела".

Замена в составе "Ахмата" произошла. Вместо Святослава Ковачева на поле появился Лечи Садулаев.

Ушел от соперника по флангу Альшин и навесил на дальнюю штангу, но здесь Шатара вынес сферу головой за пределы поля.

Ворвался в штрафную соперника Конате и пробил с острого угла, но мяч полетел точно на угловой от спины защитника.

С угла поля Уциев навесил на ближнюю штангу, где пробил по воротам Конате, но мяч оказался точно в руках Беленова.

Отдавал пас с фланга Ковачев в штрафную, но здесь Юрганов вынес сферу за боковую линию.

Пауза в матче. В столкновении с соперником Юрганов получил повреждение. Потребуется ему помощь медиков.

После навеса с фланга от Бериши пробил по воротам головой Камило с дальней дистанции, но точно в руки Беленову.

На фланге Калинин наступил на ногу Богосавцу. Штрафной удар исполнять будут игроки "Ахмата".

Замена в составе "Факела" произошла вынужденная. Вместо травмированного Юрганова на поле появился Кирилл Суслов.

Диагональ исполнял Квеквескири на ход Максимову, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

С дальней дистанции пробивал по воротам Марков после скидки от Максимова, но точности ему явно не хватило.

Забросил Бериша в штрафную соперника с левого фланга, но прочитал эпизод Беленов и забрал мяч в свои руки.

Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне "Факела"!

45' Одну минуту компенсировал судья к времени первого тайма.

44' Пробивал по воротам Ковачев после скидки головой от Конате, но мяч полетел рядом с ближней штангой.

43' Отдавал пас Уциев на ход Богосавцу в штрафную соперника, но в подкате Альшин перехватил этот пас.

42' Оторвался от опеки соперника по флангу Мастерной и навесил в центр штрафной, но на выходе Опарин забрал мяч в свои руки.

41' Забросил с центра поля в штрафную Якимов на ход Маркову, но тот проиграл борьбу за мяч Ибишеву и не смог пробить.

40' Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Юрганов. Потребуется ему помощь медиков.

39' Ковачев мягко забросил в штрафную на Конате, но тот в попытке пробить в падении через себя заехал точно в Юрганова.

38' С фланга отдавал в штрафную Калинин под удар Максимову, но тому зацепиться за мяч не позволил Шатара.

37' С углового навесил на дальнюю штангу Якимов, но здесь Квеквескири пробить в борьбе с двумя защитниками не смог.

36' Забросил Марков в штрафную, куда забегал на скорости Максимов, но мяч на угловой вынес Гандри.

35' После поперечного паса от Уциева пробил с линии чужой штрафной Камилов, но точно в руки Беленову отправился снаряд.

34' Подбор у штрафной соперника выиграл Уциев и пробил по воротам в касание, но на пути мяча оказался Сенхаджи.

33' Ушел от соперника по флангу Бериша и подал на дальнюю штангу, но здесь пробить Конате не позволил Божин.

32' На фланге оказался на газоне Калинин в борьбе против Богосавца. Штрафной удар исполнять будут воронежцы.

31' Альшин проникающий пас отдавал в штрафную на ход Маркову, который пробил с разворота, но мяч заблокировал Ибишев.

30' Со штрафного на силу пробивал по воротам Марков, но мяч перелетел не только стенку, а и ворота.

29' Зацепился Марков перед чужой штрафной за мяч и вынудил нарушить правила Гандри. Опасный стандарт исполнят воронежцы.

28' После навеса с угла поля от Бериши пробил по воротам Шатара с линии вратарской, но в красивом прыжке снаряд в свои руки забрал Беленов.

27' После подачи с фланга от Уциева первым на мяче оказался Божин и вынес снаряд на угловой.

26' Подхватил снаряд на левой бровке Юрганов и навесил на дальнюю штангу, но здесь Мастерной не добрался головой до мяча.

25' Мог убегать на ворота соперника Конате после заброса от Богосавца, но арбитр остановил эту атаку из-за офсайда.

24' Протащил мяч Мастерной по правому флангу и навесил в штрафную, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.

23' Убегал в контратаку по флангу Уциев и подал в штрафную, но никто из партнеров замкнуть так и не смог.

22' Забросил в штрафную Квеквескири на ход Маркову, но тот в борьбе с защитником пробил крайне неточно.

21' В центре поля получил по ногам Якимов в борьбе против Камилова. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

20' После скидки от Калинина пробил с линии чужой штрафной Альшин. Мяч полетел точно в руки Опарину.

19' Накрутил соперника на фланге Конате и покатил поперек на Камило, но тот не смог пробить в борьбе с Юргановым.

18' Оторвался от опеки соперника Калинин по флангу и прострелил вдоль ворот, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.

17' Продавил соперника по центру Марков и отдал поперек на Мастерного, но тот нарушил правила в борьбе против Уциева.

16' С левого фланга Бериша прострелил в штрафную на Ковачева, но тот в окружении двоих защитников пробить не смог.

15' Мог убегать на ворота соперника Якимов после паса от Квеквескири, но перехватил сферу Шатара в подкате.

14' Проникающий пас исполнил Марков на ход Максимову, но того грамотно корпусом оттеснил Шатара от мяча.

13' С центра поля забросил Квеквескири на ход Максимову, но тому не удалось догнать мяч в пределах поля.

12' Сместился с левого фланга в центр Альшин и пробил в дальний нижний угол, но точно в руки голкиперу.

11' Прорывался по флангу Мастерной и прострелил в центр, но здесь в подкате вынес сферу Ибишев.

10' Диагональ исполнял с центра поля Камилов на левый фланг, куда забегал Бериша, но первым на мяче оказался Мастерной.

9' Перед чужой штрафной грамотно подставился Максимов и вынудил нарушить правила Гандри.

8' Убегал от соперника по флангу Уциев и прострелил в центр, но никто из партнеров здесь не смог замкнуть.

7' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Сергей Божин! Удалось открыть счёт в матче воронежцам. На фланге подхватил снаряд на фланге Квеквескири и навесил на линию вратарской, где выиграл верх Божин и головой пробил точно под перекладину.

6' В центре поля получил по ногам Якимов в борьбе против Камило. Штрафной удар исполнять будут воронежцы.

5' Богосавац навесил с правого фланга на дальнюю штангу, но здесь головой пробил Бериша крайне неточно.

4' Ушел от соперника по флангу Калинин и прострелил в центр штрафной, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

3' С центра поля забросил в штрафную Якимов на ход Максимову, но того опередил вышедший из ворот Опарин.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.