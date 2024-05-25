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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Факел
2:0
Второй тайм: 72'
Ахмат
0'
1:0
6' Гол
Божин Сергей
2:0
54' Гол
Марков Евгений

Ход матча

6'
Божин Сергей
1:0
50'
Суслов Кирилл
Юрганов Игорь
 
54'
Марков Евгений
2:0
59'
 
Садулаев Лечи
Ковачев Светослав
64'
 
Олейников Иван
Уциев Ризван
66'
Моцпан Никита
Марков Евгений
 
Прогнозы 133
Факел 52.6% (70)
X 23.3% (31)
Ахмат 24.1% (32)
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Прогноз на матч от Liveresult
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31
Беленов
Александр
72
Сенхаджи
Раян
47
Божин
Сергей
22
Юрганов
Игорь
88
Мастерной
Владислав
23
Якимов
Вячеслав
33
Квеквескири
Ираклий
10
Альшин
Ильнур
13
Калинин
Игорь
9
Максимов
Максим
20
Марков
Евгений
1
Опарин
Михаил
4
Ибишев
Турпал-Али
75
Гандри
Надер
5
Шатара
Милош
8
Богосавац
Мирослав
16
Камило
Рейжерс
18
Камилов
Владислав
40
Уциев
Ризван
98
Ковачев
Светослав
13
Конате
Мохамед
II
7
Бериша
Бернард
Факел
3-5-2
Ахмат
3-4-3

История личных встреч

Факел
Ахмат

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ТМК
3:3
К
1:1

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.6
1.6

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
56

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 9 (4) 0.3
Якимов Вячеслав 4 0.13
Божин Сергей 2 0.07
Максимов Максим 2 (1) 0.07
Альшин Ильнур 1 0.03
Черов Василий 1 0.03
Моцпан Никита 1 0.03
Долгов Александр 1 0.03
Аппаев Хызыр 0 0
Магаль Руслан 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 11 (4) 0.37
Бериша Бернард 3 0.1
Ковачев Светослав 3 0.1
Агаларов Гамид 3 (2) 0.1
Ильин Владимир 2 0.07
Тимофеев Артём 2 0.07
Садулаев Лечи 2 0.07
Камилов Владислав 1 0.03
Тодорович Дарко 1 0.03
Ловат Лукас 1 0.03
Камило Рейжерс 1 0.03
Семёнов Андрей 1 0.03
Олейников Иван 1 0.03
Шатара Милош 1 0.03
Швец Антон 0 0
Харин Евгений 0 0
Диванович Заим 0 0

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ираклий 7 0
Божин Сергей 6 0
Аппаев Хызыр 6 0
Якимов Вячеслав 5 0
Беленов Александр 3 0
Марков Евгений 3 0
Альшин Ильнур 3 0
Мастерной Владислав 3 0
Калинин Игорь 3 0
Магаль Руслан 3 0
Моцпан Никита 3 0
Черов Василий 2 0
Юрганов Игорь 2 0
Селе Табо 2 0
Сенхаджи Раян 2 0
Кудряшов Фёдор 1 0
Брызгалов Сергей 1 0
Акбашев Роман 1 0
Мендель Андрей 1 0
Долгов Александр 1 0
Багамаев Абдула 1 0
Сергей Ташуев 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тимофеев Артём 8 0
Семёнов Андрей 5 1
Харин Евгений 5 1
Швец Антон 6 0
Бериша Бернард 6 0
Камило Рейжерс 5 0
Камилов Владислав 5 0
Тодорович Дарко 3 1
Олейников Иван 3 0
Богосавац Мирослав 3 0
Челикович Ясмин 3 0
Уциев Ризван 2 0
Шелия Гиорги 2 0
Ильин Владимир 2 0
Ковачев Светослав 2 0
Шатара Милош 2 0
Агаларов Гамид 2 0
Быстров Марат 0 1
Фузато Даниэл 1 0
Гандри Надер 1 0
Ловат Лукас 1 0
Конате Мохамед II 1 0
Волков Владислав II 1 0

Результаты матчей

Факел
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
71% (10)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Ахмат
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
5
Факел
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Ахмат
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

17
22

Упущенные победы

6
15
Факел
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (7)
55% (16)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
31% (9)
21% (6)
Ахмат
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (8)
34% (10)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

17
24

Упущенные победы

10
20

Голы по времени матча

Забито

10
13
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
22 Не забивали 19
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
20%
5
38%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
2
20%
3
23%
61-75
5
50%
3
23%
76-90

Пропущено

10
16
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
20%
2
13%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
8
50%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
4
40%
2
13%
76-90

Забито

10
21
6 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 17
2
20%
3
14%
1-15
2
20%
5
24%
16-30
2
20%
5
24%
31-45
1
10%
2
10%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
3
30%
3
14%
76-90

Пропущено

21
26
7 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
1
5%
7
27%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
4
19%
8
31%
31-45
5
24%
5
19%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
4
19%
5
19%
76-90

Забито

20
34
8 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 14
15 Не забивали 7
2
10%
3
9%
1-15
2
10%
6
18%
16-30
4
20%
10
29%
29%
31-45
2
10%
3
9%
46-60
2
10%
6
18%
61-75
8
40%
6
18%
76-90

Пропущено

31
42
11 В 1-м тайме 26
20 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 20
3
10%
9
21%
1-15
3
10%
1
2%
16-30
5
16%
16
38%
31-45
6
19%
7
17%
46-60
6
19%
2
5%
61-75
8
26%
7
17%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Локомотив Москва - Факел 2:0 Факел - Урал 0:0 Факел - Зенит 1:1 Сочи - Факел 0:0
Факел - Крылья Советов 0:1 Краснодар - Факел 2:0 Факел - Ростов 0:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Факел 0:2 Пари НН - Факел 1:1 Факел - Сочи 0:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0 Факел - СКА-Хабаровск 3:2 Факел - Ордабасы 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 Факел - КАМАЗ 1:1 Факел - Балтика 2:1 Факел - Копер 2:0 Факел - Насаф 1:2
Ахмат
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Ахмат - Зенит 1:5 Крылья Советов - Ахмат 0:2 Краснодар - Ахмат 0:1 Ахмат - Пари НН 5:1
Ахмат - Сочи 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Балтика 1:7 Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Ахмат - Оренбург 0:1 Рубин - Ахмат 2:1 Волгарь - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Урал 1:0 Оренбург - Ахмат 2:1 Алания - Ахмат 0:2 КАМАЗ - Ахмат 2:0 Енисей - Ахмат 1:2 Ахмат - Кызылжар 4:0 Ахмат - Нефтчи Фергана 1:0 Сочи - Ахмат 0:0

Результаты матчей

Факел
Ахмат

Точный счет

0:0
4 раза 29%
0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:4
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%

Точный счет

0:0
7 раз 24%
2:0
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:2
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:5
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 52%
1
8 раз 28%
2
6 раз 21%
1
14 раз 48%
0
8 раз 28%
2
5 раз 17%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Факел
Ахмат

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
12
3
3
11
1.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
9
5
3
12
1.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
15
0.5
Больше Меньше
21
8
6
23
1.5
7
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 1:0 Заявка 30 16 8 6 45 - 29 56
2.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 30 16 8 6 53 - 39 56
3.
Зенит
 1:1 Заявка 30 16 7 7 51 - 27 55
4.
Локомотив Москва
 2:0 Заявка 30 14 11 5 51 - 37 53
5.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 30 14 8 8 41 - 32 50
6.
ЦСКА Москва
 2:0 Заявка 30 12 12 6 56 - 40 48
7.
Ростов
 1:1 Заявка 30 12 8 10 43 - 45 44
8.
Рубин
 1:0 Заявка 30 12 8 10 31 - 37 44
9.
Крылья Советов
 1:0 Заявка 30 12 7 11 46 - 43 43
10.
Ахмат
 0:2 Заявка 30 10 5 15 33 - 45 35
11.
Факел
 2:0 Заявка 30 7 11 12 22 - 31 32
12.
Оренбург
 0:0 Заявка 30 7 10 13 34 - 41 31
13.
Урал
 0:2 Заявка 30 7 9 14 30 - 46 30
14.
Пари НН
 0:1 Заявка 30 8 5 17 28 - 51 29
15.
Балтика
 0:2 Заявка 30 7 5 18 32 - 41 26
16.
Сочи
 0:1 Заявка 30 5 8 17 36 - 48 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 1:0 Заявка 15 11 2 2 24 - 11 35
2.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 15 10 3 2 24 - 14 33
3.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 15 10 2 3 25 - 16 32
4.
Ростов
 1:1 Заявка 15 9 4 2 28 - 19 31
5.
Крылья Советов
 1:0 Заявка 15 8 5 2 30 - 16 29
6.
ЦСКА Москва
 2:0 Заявка 15 8 5 2 29 - 16 29
7.
Локомотив Москва
 2:0 Заявка 15 7 7 1 24 - 16 28
8.
Зенит
 1:1 Заявка 15 8 3 4 22 - 12 27
9.
Пари НН
 0:1 Заявка 15 7 3 5 21 - 22 24
10.
Рубин
 1:0 Заявка 15 6 5 4 16 - 18 23
11.
Оренбург
 0:0 Заявка 15 6 4 5 20 - 16 22
12.
Балтика
 0:2 Заявка 15 6 3 6 17 - 18 21
13.
Факел
 2:0 Заявка 15 4 7 4 12 - 10 19
14.
Урал
 0:2 Заявка 15 5 4 6 20 - 24 19
15.
Ахмат
 0:2 Заявка 15 5 3 7 21 - 26 18
16.
Сочи
 0:1 Заявка 15 4 5 6 24 - 21 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1:1 Заявка 15 8 4 3 29 - 15 28
2.
Локомотив Москва
 2:0 Заявка 15 7 4 4 27 - 21 25
3.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 15 6 6 3 28 - 23 24
4.
Рубин
 1:0 Заявка 15 6 3 6 15 - 19 21
5.
Краснодар
 1:0 Заявка 15 5 6 4 21 - 18 21
6.
ЦСКА Москва
 2:0 Заявка 15 4 7 4 27 - 24 19
7.
Ахмат
 0:2 Заявка 15 5 2 8 12 - 19 17
8.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 15 4 5 6 17 - 18 17
9.
Крылья Советов
 1:0 Заявка 15 4 2 9 16 - 27 14
10.
Ростов
 1:1 Заявка 15 3 4 8 15 - 26 13
11.
Факел
 2:0 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
12.
Урал
 0:2 Заявка 15 2 5 8 10 - 22 11
13.
Оренбург
 0:0 Заявка 15 1 6 8 14 - 25 9
14.
Сочи
 0:1 Заявка 15 1 3 11 12 - 27 6
15.
Балтика
 0:2 Заявка 15 1 2 12 15 - 23 5
16.
Пари НН
 0:1 Заявка 15 1 2 12 7 - 29 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 21 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 15 (8)
Краснодар Кордоба Джон 15 (4)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 12 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 11
Оренбург Перес Матиас 13
Урал Бегич Сильвие 12
Краснодар Черников Александр 12
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 70'
    Пробивал с дальней дистанции Садулаев после прострелила от Бериши, но мяч полетел рядом с ближней штангой.
  • 69'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Сенхаджи. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.
  • 68'
    С правого фланга навесил Садулаев и навесил на дальнюю штангу, но пробить не смог никто из партнеров.
  • 67'
    Отобрал мяч на фланге Якимов и прострелил низом в штрафную, но на выходе перехватил мяч Опарин.
  • Замена
    66'
    Замена теперь уже в составе "Факела" произошла. Вместо Евгения Маркова свое игровое время получил 
  • 65'
    Убегал в контратаку на скорости Марков и прострелил вдоль ворот, но мяч полетел крайне неточно после удара Максимова.
  • Замена
    64'
    Замена вновь в составе "Ахмата" произошла. Рихвана Уциева игру продолжать будет Иван Олейников.
  • 62'
    С угла поля Уциев навесил на ближнюю штангу, где пробил по воротам Конате, но мяч оказался точно в руках Беленова.
  • 61'
    Ворвался в штрафную соперника Конате и пробил с острого угла, но мяч полетел точно на угловой от спины защитника. 
  • 60'
    Ушел от соперника по флангу Альшин и навесил на дальнюю штангу, но здесь Шатара вынес сферу головой за пределы поля.
  • Замена
    59'
    Замена в составе "Ахмата" произошла. Вместо Святослава Ковачева на поле появился Лечи Садулаев.
  • 58'
    В центре поля подтолкнул соперника в спину в силовой борьбе Бериша. Штрафной удар исполнять будут игроки "Факела".
  • 57'
    Сместился с фланга к линии штрафной Ковачев к линии штрафной и пробил по воротам, но мяч полетел над перекладиной.
  • 56'
    Снова запускал Калинин пасом в штрафную соперника Маркова, но тому помешал пробить на этот раз Гандри.
  • Описание гола
    54'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-0! Евгений Марков! После ошибки защитников выскочил один на один с голкипером Марков и пробил по воротам. Рикошетом от ноги Опарина сфера угодила в штангу, но на добивании все тот же Марков отправил сферу в пустые ворота.
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    • 53'
      С дальней дистанции пробивал по воротам Марков после скидки от Максимова, но точности ему явно не хватило.
    • 52'
      Диагональ исполнял Квеквескири на ход Максимову, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
    • Замена
      51'
      Замена в составе "Факела" произошла вынужденная. Вместо травмированного Юрганова на поле появился Кирилл Суслов.
    • 50'
      На фланге Калинин наступил на ногу Богосавцу. Штрафной удар исполнять будут игроки "Ахмата".
    • 49'
      После навеса с фланга от Бериши пробил по воротам головой Камило с дальней дистанции, но точно в руки Беленову.
    • 48'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником Юрганов получил повреждение. Потребуется ему помощь медиков.
    • 47'
      Отдавал пас с фланга Ковачев в штрафную, но здесь Юрганов вынес сферу за боковую линию.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовала вторая половина поединка. Смогут ли грозненцы отыграться?
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне "Факела"!
    • 45'
      Забросил Бериша в штрафную соперника с левого фланга, но прочитал эпизод Беленов и забрал мяч в свои руки.
    • Дополнительное время
      45'
      Одну минуту компенсировал судья к времени первого тайма.
    • 44'
      Пробивал по воротам Ковачев после скидки головой от Конате, но мяч полетел рядом с ближней штангой.
    • 43'
      Отдавал пас Уциев на ход Богосавцу в штрафную соперника, но в подкате Альшин перехватил этот пас.
    • 42'
      Оторвался от опеки соперника по флангу Мастерной и навесил в центр штрафной, но на выходе Опарин забрал мяч в свои руки.
    • 41'
      Забросил с центра поля в штрафную Якимов на ход Маркову, но тот проиграл борьбу за мяч Ибишеву и не смог пробить.
    • 40'
      Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Юрганов. Потребуется ему помощь медиков.
    • 39'
      Ковачев мягко забросил в штрафную на Конате, но тот в попытке пробить в падении через себя заехал точно в Юрганова.
    • 38'
      С фланга отдавал в штрафную Калинин под удар Максимову, но тому зацепиться за мяч не позволил Шатара.
    • 37'
      С углового навесил на дальнюю штангу Якимов, но здесь Квеквескири пробить в борьбе с двумя защитниками не смог.
    • Угловой
      36'
      Забросил Марков в штрафную, куда забегал на скорости Максимов, но мяч на угловой вынес Гандри.
    • 35'
      После поперечного паса от Уциева пробил с линии чужой штрафной Камилов, но точно в руки Беленову отправился снаряд.
    • 34'
      Подбор у штрафной соперника выиграл Уциев и пробил по воротам в касание, но на пути мяча оказался Сенхаджи.
    • 33'
      Ушел от соперника по флангу Бериша и подал на дальнюю штангу, но здесь пробить Конате не позволил Божин.
    • 32'
      На фланге оказался на газоне Калинин в борьбе против Богосавца. Штрафной удар исполнять будут воронежцы.
    • 31'
      Альшин проникающий пас отдавал в штрафную на ход Маркову, который пробил с разворота, но мяч заблокировал Ибишев.
    • 30'
      Со штрафного на силу пробивал по воротам Марков, но мяч перелетел не только стенку, а и ворота.
    • 29'
      Зацепился Марков перед чужой штрафной за мяч и вынудил нарушить правила Гандри. Опасный стандарт исполнят воронежцы.
    • Опасный момент
      28'
      После навеса с угла поля от Бериши пробил по воротам Шатара с линии вратарской, но в красивом прыжке снаряд в свои руки забрал Беленов.
    • Угловой
      27'
      После подачи с фланга от Уциева первым на мяче оказался Божин и вынес снаряд на угловой.
    • 26'
      Подхватил снаряд на левой бровке Юрганов и навесил на дальнюю штангу, но здесь Мастерной не добрался головой до мяча.
    • Офсайд
      25'
      Мог убегать на ворота соперника Конате после заброса от Богосавца, но арбитр остановил эту атаку из-за офсайда. 
    • 24'
      Протащил мяч Мастерной по правому флангу и навесил в штрафную, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.
    • 23'
      Убегал в контратаку по флангу Уциев и подал в штрафную, но никто из партнеров замкнуть так и не смог.
    • 22'
      Забросил в штрафную Квеквескири на ход Маркову, но тот в борьбе с защитником пробил крайне неточно.
    • 21'
      В центре поля получил по ногам Якимов в борьбе против Камилова. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • 20'
      После скидки от Калинина пробил с линии чужой штрафной Альшин. Мяч полетел точно в руки Опарину.
    • 19'
      Накрутил соперника на фланге Конате и покатил поперек на Камило, но тот не смог пробить в борьбе с Юргановым.
    • 18'
      Оторвался от опеки соперника Калинин по флангу и прострелил вдоль ворот, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.
    • 17'
      Продавил соперника по центру Марков и отдал поперек на Мастерного, но тот нарушил правила в борьбе против Уциева.
    • 16'
      С левого фланга Бериша прострелил в штрафную на Ковачева, но тот в окружении двоих защитников пробить не смог.
    • 15'
      Мог убегать на ворота соперника Якимов после паса от Квеквескири, но перехватил сферу Шатара в подкате.
    • 14'
      Проникающий пас исполнил Марков на ход Максимову, но того грамотно корпусом оттеснил Шатара от мяча.
    • 13'
      С центра поля забросил Квеквескири на ход Максимову, но тому не удалось догнать мяч в пределах поля.
    • 12'
      Сместился с левого фланга в центр Альшин и пробил в дальний нижний угол, но точно в руки голкиперу.
    • 11'
      Прорывался по флангу Мастерной и прострелил в центр, но здесь в подкате вынес сферу Ибишев.
    • 10'
      Диагональ исполнял с центра поля Камилов на левый фланг, куда забегал Бериша, но первым на мяче оказался Мастерной.
    • 9'
      Перед чужой штрафной грамотно подставился Максимов и вынудил нарушить правила Гандри.
    • 8'
      Убегал от соперника по флангу Уциев и прострелил в центр, но никто из партнеров здесь не смог замкнуть.
    • Описание гола
      7'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Сергей Божин! Удалось открыть счёт в матче воронежцам. На фланге подхватил снаряд на фланге Квеквескири и навесил на линию вратарской, где выиграл верх Божин и головой пробил точно под перекладину.
    • 6'
      В центре поля получил по ногам Якимов в борьбе против Камило. Штрафной удар исполнять будут воронежцы.
    • 5'
      Богосавац навесил с правого фланга на дальнюю штангу, но здесь головой пробил Бериша крайне неточно.
    • 4'
      Ушел от соперника по флангу Калинин и прострелил в центр штрафной, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
    • 3'
      С центра поля забросил в штрафную Якимов на ход Максимову, но того опередил вышедший из ворот Опарин.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Факела"!
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 6'
      Г О О О О Л - Божин Сергей бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 26.3% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Факел 2:0 Ахмат

    Исход игры
    Факел
    52.6% (70)
    Ничья
    23.3% (31)
    Ахмат
    24.1% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.25% (50)
    Меньше
    55.75% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    64.6% (73)
    Нет
    35.4% (40)
    Популярный счёт
    2:1 Факел
    26.3% (35)
    1:0 Факел
    19.5% (26)
    1:1 Ничья
    17.3% (23)
    1:2 Ахмат
    8.3% (11)
    0:1 Ахмат
    6% (8)
    2:0 Факел
    2.3% (3)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
    0:0 Ничья
    1.5% (2)
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