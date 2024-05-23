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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Факел
 
Позже
Ахмат
Прогнозы 62
Факел 43.5% (27)
X 24.2% (15)
Ахмат 32.3% (20)
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Факел
Ахмат

История личных встреч

Факел
Ахмат

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ТМК
3:3
К
1:1

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.6
1.6

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
56

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 8 (4) 0.28
Якимов Вячеслав 4 0.14
Максимов Максим 2 (1) 0.07
Альшин Ильнур 1 0.03
Черов Василий 1 0.03
Моцпан Никита 1 0.03
Божин Сергей 1 0.03
Долгов Александр 1 0.03
Аппаев Хызыр 0 0
Магаль Руслан 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 11 (4) 0.38
Бериша Бернард 3 0.1
Ковачев Светослав 3 0.1
Агаларов Гамид 3 (2) 0.1
Ильин Владимир 2 0.07
Тимофеев Артём 2 0.07
Садулаев Лечи 2 0.07
Камилов Владислав 1 0.03
Тодорович Дарко 1 0.03
Ловат Лукас 1 0.03
Камило Рейжерс 1 0.03
Семёнов Андрей 1 0.03
Олейников Иван 1 0.03
Шатара Милош 1 0.03
Швец Антон 0 0
Харин Евгений 0 0
Диванович Заим 0 0

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ираклий 7 0
Божин Сергей 6 0
Аппаев Хызыр 6 0
Якимов Вячеслав 5 0
Беленов Александр 3 0
Марков Евгений 3 0
Альшин Ильнур 3 0
Мастерной Владислав 3 0
Калинин Игорь 3 0
Магаль Руслан 3 0
Моцпан Никита 3 0
Черов Василий 2 0
Юрганов Игорь 2 0
Селе Табо 2 0
Сенхаджи Раян 2 0
Кудряшов Фёдор 1 0
Брызгалов Сергей 1 0
Акбашев Роман 1 0
Мендель Андрей 1 0
Долгов Александр 1 0
Багамаев Абдула 1 0
Сергей Ташуев 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тимофеев Артём 8 0
Семёнов Андрей 5 1
Харин Евгений 5 1
Швец Антон 6 0
Бериша Бернард 6 0
Камило Рейжерс 5 0
Камилов Владислав 5 0
Тодорович Дарко 3 1
Олейников Иван 3 0
Богосавац Мирослав 3 0
Челикович Ясмин 3 0
Уциев Ризван 2 0
Шелия Гиорги 2 0
Ильин Владимир 2 0
Ковачев Светослав 2 0
Шатара Милош 2 0
Агаларов Гамид 2 0
Быстров Марат 0 1
Фузато Даниэл 1 0
Гандри Надер 1 0
Ловат Лукас 1 0
Конате Мохамед II 1 0
Волков Владислав II 1 0

Результаты матчей

Факел
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
71% (10)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Ахмат
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
5
Факел
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Ахмат
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

17
22

Упущенные победы

6
15
Факел
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (7)
55% (16)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
31% (9)
21% (6)
Ахмат
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (8)
34% (10)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

17
24

Упущенные победы

10
20

Голы по времени матча

Забито

10
13
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
22 Не забивали 19
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
20%
5
38%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
2
20%
3
23%
61-75
5
50%
3
23%
76-90

Пропущено

10
16
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
20%
2
13%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
8
50%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
4
40%
2
13%
76-90

Забито

10
21
6 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 17
2
20%
3
14%
1-15
2
20%
5
24%
16-30
2
20%
5
24%
31-45
1
10%
2
10%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
3
30%
3
14%
76-90

Пропущено

21
26
7 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
1
5%
7
27%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
4
19%
8
31%
31-45
5
24%
5
19%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
4
19%
5
19%
76-90

Забито

20
34
8 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 14
15 Не забивали 7
2
10%
3
9%
1-15
2
10%
6
18%
16-30
4
20%
10
29%
29%
31-45
2
10%
3
9%
46-60
2
10%
6
18%
61-75
8
40%
6
18%
76-90

Пропущено

31
42
11 В 1-м тайме 26
20 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 20
3
10%
9
21%
1-15
3
10%
1
2%
16-30
5
16%
16
38%
31-45
6
19%
7
17%
46-60
6
19%
2
5%
61-75
8
26%
7
17%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Локомотив Москва - Факел 2:0 Факел - Урал 0:0 Факел - Зенит 1:1 Сочи - Факел 0:0
Факел - Крылья Советов 0:1 Краснодар - Факел 2:0 Факел - Ростов 0:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Факел 0:2 Пари НН - Факел 1:1 Факел - Сочи 0:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0 Факел - СКА-Хабаровск 3:2 Факел - Ордабасы 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 Факел - КАМАЗ 1:1 Факел - Балтика 2:1 Факел - Копер 2:0 Факел - Насаф 1:2
Ахмат
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Ахмат - Зенит 1:5 Крылья Советов - Ахмат 0:2 Краснодар - Ахмат 0:1 Ахмат - Пари НН 5:1
Ахмат - Сочи 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Балтика 1:7 Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Ахмат - Оренбург 0:1 Рубин - Ахмат 2:1 Волгарь - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Урал 1:0 Оренбург - Ахмат 2:1 Алания - Ахмат 0:2 КАМАЗ - Ахмат 2:0 Енисей - Ахмат 1:2 Ахмат - Кызылжар 4:0 Ахмат - Нефтчи Фергана 1:0 Сочи - Ахмат 0:0

Результаты матчей

Факел
Ахмат

Точный счет

0:0
4 раза 29%
0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:4
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%

Точный счет

0:0
7 раз 24%
2:0
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:2
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:5
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 52%
1
8 раз 28%
2
6 раз 21%
1
14 раз 48%
0
8 раз 28%
2
5 раз 17%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Факел
Ахмат

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
12
3
3
11
1.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
9
5
3
12
1.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
15
0.5
Больше Меньше
21
8
6
23
1.5
7
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 29 16 8 5 53 - 38 56
2.
Зенит
 Заявка 29 16 6 7 50 - 26 54
3.
Краснодар
 Заявка 29 15 8 6 44 - 29 53
4.
Локомотив Москва
 Заявка 29 13 11 5 49 - 37 50
5.
Спартак Москва
 Заявка 29 14 7 8 41 - 32 49
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 29 11 12 6 54 - 40 45
7.
Ростов
 Заявка 29 12 7 10 42 - 44 43
8.
Рубин
 Заявка 29 11 8 10 30 - 37 41
9.
Крылья Советов
 Заявка 29 11 7 11 45 - 43 40
10.
Ахмат
 Заявка 29 10 5 14 33 - 43 35
11.
Урал
 Заявка 29 7 9 13 30 - 44 30
12.
Оренбург
 Заявка 29 7 9 13 34 - 41 30
13.
Факел
 Заявка 29 6 11 12 20 - 31 29
14.
Пари НН
 Заявка 29 8 5 16 28 - 50 29
15.
Балтика
 Заявка 29 7 5 17 32 - 39 26
16.
Сочи
 Заявка 29 5 8 16 36 - 47 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 15 10 3 2 24 - 14 33
2.
Краснодар
 Заявка 14 10 2 2 23 - 11 32
3.
Динамо Москва
 Заявка 15 10 2 3 25 - 16 32
4.
Ростов
 Заявка 15 9 4 2 28 - 19 31
5.
Локомотив Москва
 Заявка 15 7 7 1 24 - 16 28
6.
Зенит
 Заявка 14 8 2 4 21 - 11 26
7.
Крылья Советов
 Заявка 14 7 5 2 29 - 16 26
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 7 5 2 27 - 16 26
9.
Пари НН
 Заявка 15 7 3 5 21 - 22 24
10.
Оренбург
 Заявка 14 6 3 5 20 - 16 21
11.
Балтика
 Заявка 14 6 3 5 17 - 16 21
12.
Рубин
 Заявка 14 5 5 4 15 - 18 20
13.
Урал
 Заявка 15 5 4 6 20 - 24 19
14.
Ахмат
 Заявка 15 5 3 7 21 - 26 18
15.
Сочи
 Заявка 15 4 5 6 24 - 21 17
16.
Факел
 Заявка 14 3 7 4 10 - 10 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 15 8 4 3 29 - 15 28
2.
Динамо Москва
 Заявка 14 6 6 2 28 - 22 24
3.
Локомотив Москва
 Заявка 14 6 4 4 25 - 21 22
4.
Рубин
 Заявка 15 6 3 6 15 - 19 21
5.
Краснодар
 Заявка 15 5 6 4 21 - 18 21
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 15 4 7 4 27 - 24 19
7.
Ахмат
 Заявка 14 5 2 7 12 - 17 17
8.
Спартак Москва
 Заявка 14 4 4 6 17 - 18 16
9.
Крылья Советов
 Заявка 15 4 2 9 16 - 27 14
10.
Факел
 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
11.
Ростов
 Заявка 14 3 3 8 14 - 25 12
12.
Урал
 Заявка 14 2 5 7 10 - 20 11
13.
Оренбург
 Заявка 15 1 6 8 14 - 25 9
14.
Сочи
 Заявка 14 1 3 10 12 - 26 6
15.
Пари НН
 Заявка 14 1 2 11 7 - 28 5
16.
Балтика
 Заявка 15 1 2 12 15 - 23 5
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  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 21 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 15 (8)
Краснодар Кордоба Джон 14 (4)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 12 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 11
Оренбург Перес Матиас 13
Урал Бегич Сильвие 11
Краснодар Черников Александр 11
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Факел - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 мая 2024, осталось 2 дня 6 часов 14 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 23.8% пользователей.
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    • Прогнозы 62
    Факел 43.5% (27)
    X 24.2% (15)
    Ахмат 32.3% (20)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Факел
    Ничья
    Ахмат
    4.30
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Факел - Ахмат

    Исход игры
    Факел
    44.4% (28)
    Ничья
    23.8% (15)
    Ахмат
    31.7% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.83% (22)
    Меньше
    52.17% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    71.74% (33)
    Нет
    28.26% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Факел
    23.8% (15)
    1:1 Ничья
    17.5% (11)
    1:2 Ахмат
    9.5% (6)
    1:0 Факел
    9.5% (6)
    0:1 Ахмат
    6.3% (4)
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