Тур: 30. Стадион: Центральный стадион профсоюзов.
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Черевченко Игорь
-
Главный тренер: Адиев Магомед
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Факел
Ахмат
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.6
1.6
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
56
Бомбардиры внутри турнира
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марков Евгений
|8 (4)
|0.28
|Якимов Вячеслав
|4
|0.14
|Максимов Максим
|2 (1)
|0.07
|Альшин Ильнур
|1
|0.03
|Черов Василий
|1
|0.03
|Моцпан Никита
|1
|0.03
|Божин Сергей
|1
|0.03
|Долгов Александр
|1
|0.03
|Аппаев Хызыр
|0
|0
|Магаль Руслан
|0
|0
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Мохамед II
|11 (4)
|0.38
|Бериша Бернард
|3
|0.1
|Ковачев Светослав
|3
|0.1
|Агаларов Гамид
|3 (2)
|0.1
|Ильин Владимир
|2
|0.07
|Тимофеев Артём
|2
|0.07
|Садулаев Лечи
|2
|0.07
|Камилов Владислав
|1
|0.03
|Тодорович Дарко
|1
|0.03
|Ловат Лукас
|1
|0.03
|Камило Рейжерс
|1
|0.03
|Семёнов Андрей
|1
|0.03
|Олейников Иван
|1
|0.03
|Шатара Милош
|1
|0.03
|Швец Антон
|0
|0
|Харин Евгений
|0
|0
|Диванович Заим
|0
|0
Карточки
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квеквескири Ираклий
|7
|0
|Божин Сергей
|6
|0
|Аппаев Хызыр
|6
|0
|Якимов Вячеслав
|5
|0
|Беленов Александр
|3
|0
|Марков Евгений
|3
|0
|Альшин Ильнур
|3
|0
|Мастерной Владислав
|3
|0
|Калинин Игорь
|3
|0
|Магаль Руслан
|3
|0
|Моцпан Никита
|3
|0
|Черов Василий
|2
|0
|Юрганов Игорь
|2
|0
|Селе Табо
|2
|0
|Сенхаджи Раян
|2
|0
|Кудряшов Фёдор
|1
|0
|Брызгалов Сергей
|1
|0
|Акбашев Роман
|1
|0
|Мендель Андрей
|1
|0
|Долгов Александр
|1
|0
|Багамаев Абдула
|1
|0
|Сергей Ташуев
|1
|0
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тимофеев Артём
|8
|0
|Семёнов Андрей
|5
|1
|Харин Евгений
|5
|1
|Швец Антон
|6
|0
|Бериша Бернард
|6
|0
|Камило Рейжерс
|5
|0
|Камилов Владислав
|5
|0
|Тодорович Дарко
|3
|1
|Олейников Иван
|3
|0
|Богосавац Мирослав
|3
|0
|Челикович Ясмин
|3
|0
|Уциев Ризван
|2
|0
|Шелия Гиорги
|2
|0
|Ильин Владимир
|2
|0
|Ковачев Светослав
|2
|0
|Шатара Милош
|2
|0
|Агаларов Гамид
|2
|0
|Быстров Марат
|0
|1
|Фузато Даниэл
|1
|0
|Гандри Надер
|1
|0
|Ловат Лукас
|1
|0
|Конате Мохамед II
|1
|0
|Волков Владислав II
|1
|0
Результаты матчей
Факел
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
71% (10)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Ахмат
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
5
Факел
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Ахмат
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
17
22
Упущенные победы
6
15
Факел
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (7)
55% (16)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
31% (9)
21% (6)
Ахмат
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (8)
34% (10)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
17
24
Упущенные победы
10
20
Голы по времени матча
Забито
10
13
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
22 Не забивали 19
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
20%
5
38%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
2
20%
3
23%
61-75
5
50%
3
23%
76-90
Пропущено
10
16
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
20%
2
13%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
8
50%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
4
40%
2
13%
76-90
Забито
10
21
6 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 17
2
20%
3
14%
1-15
2
20%
5
24%
16-30
2
20%
5
24%
31-45
1
10%
2
10%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
3
30%
3
14%
76-90
Пропущено
21
26
7 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
1
5%
7
27%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
4
19%
8
31%
31-45
5
24%
5
19%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
4
19%
5
19%
76-90
Забито
20
34
8 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 14
15 Не забивали 7
2
10%
3
9%
1-15
2
10%
6
18%
16-30
4
20%
10
29%
29%
31-45
2
10%
3
9%
46-60
2
10%
6
18%
61-75
8
40%
6
18%
76-90
Пропущено
31
42
11 В 1-м тайме 26
20 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 20
3
10%
9
21%
1-15
3
10%
1
2%
16-30
5
16%
16
38%
31-45
6
19%
7
17%
46-60
6
19%
2
5%
61-75
8
26%
7
17%
76-90
Результаты последних матчей
Факел
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Локомотив Москва - Факел 2:0 Факел - Урал 0:0 Факел - Зенит 1:1 Сочи - Факел 0:0
Факел - Крылья Советов 0:1 Краснодар - Факел 2:0 Факел - Ростов 0:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Факел 0:2 Пари НН - Факел 1:1 Факел - Сочи 0:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0 Факел - СКА-Хабаровск 3:2 Факел - Ордабасы 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 Факел - КАМАЗ 1:1 Факел - Балтика 2:1 Факел - Копер 2:0 Факел - Насаф 1:2
Ахмат
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Ахмат - Зенит 1:5 Крылья Советов - Ахмат 0:2 Краснодар - Ахмат 0:1 Ахмат - Пари НН 5:1
Ахмат - Сочи 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Балтика 1:7 Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Ахмат - Оренбург 0:1 Рубин - Ахмат 2:1 Волгарь - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Урал 1:0 Оренбург - Ахмат 2:1 Алания - Ахмат 0:2 КАМАЗ - Ахмат 2:0 Енисей - Ахмат 1:2 Ахмат - Кызылжар 4:0 Ахмат - Нефтчи Фергана 1:0 Сочи - Ахмат 0:0
Результаты матчей
Факел
Ахмат
Точный счет
0:0
4 раза 29%
0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:4
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
Точный счет
0:0
7 раз 24%
2:0
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:2
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:5
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 52%
1
8 раз 28%
2
6 раз 21%
1
14 раз 48%
0
8 раз 28%
2
5 раз 17%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Факел
Ахмат
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
123
311
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
95
312
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1415
Больше Меньше
218
623
722
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|53 - 38
|56
|2.
|Заявка
|29
|16
|6
|7
|50 - 26
|54
|3.
|Заявка
|29
|15
|8
|6
|44 - 29
|53
|4.
|Заявка
|29
|13
|11
|5
|49 - 37
|50
|5.
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|41 - 32
|49
|6.
|Заявка
|29
|11
|12
|6
|54 - 40
|45
|7.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|42 - 44
|43
|8.
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|30 - 37
|41
|9.
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|45 - 43
|40
|10.
|Заявка
|29
|10
|5
|14
|33 - 43
|35
|11.
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|30 - 44
|30
|12.
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|34 - 41
|30
|13.
|Заявка
|29
|6
|11
|12
|20 - 31
|29
|14.
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|28 - 50
|29
|15.
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|32 - 39
|26
|16.
|Заявка
|29
|5
|8
|16
|36 - 47
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|24 - 14
|33
|2.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 11
|32
|3.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|25 - 16
|32
|4.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|28 - 19
|31
|5.
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|24 - 16
|28
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 11
|26
|7.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|29 - 16
|26
|8.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|27 - 16
|26
|9.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|21 - 22
|24
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 16
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 16
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 18
|20
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 24
|19
|14.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 26
|18
|15.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|24 - 21
|17
|16.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|10 - 10
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 15
|28
|2.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|28 - 22
|24
|3.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 21
|22
|4.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|15 - 19
|21
|5.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|21 - 18
|21
|6.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|27 - 24
|19
|7.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 17
|17
|8.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 18
|16
|9.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 27
|14
|10.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 21
|13
|11.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|12.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|10 - 20
|11
|13.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|14 - 25
|9
|14.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 26
|6
|15.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|7 - 28
|5
|16.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|15 - 23
|5
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|21 (3)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|15 (8)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|14 (4)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|12 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|11 (3)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|2 11
|Оренбург
|Перес Матиас
|13
|Урал
|Бегич Сильвие
|11
|Краснодар
|Черников Александр
|11
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Факел - Ахмат
Исход игры
Факел
44.4% (28)
Ничья
23.8% (15)
Ахмат
31.7% (20)
Тотал 2.5
Больше
47.83% (22)
Меньше
52.17% (24)
Обе команды забьют
Да
71.74% (33)
Нет
28.26% (13)
Популярный счёт
2:1 Факел
23.8% (15)
1:1 Ничья
17.5% (11)
1:2 Ахмат
9.5% (6)
1:0 Факел
9.5% (6)
0:1 Ахмат
6.3% (4)
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