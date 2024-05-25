Тур: 30. Стадион: Газпром Арена.
0'
22' Желтая карточкаКараваев Вячеслав
0:1
54' ГолРоналдо
61' Желтая карточкаСако Умар
1:1
65' ПенальтиМантуан Густаво
69' Желтая карточкаКомаров Иван
Ход матча
54'
0:1
61'
65'
1:1
69'
Прогноз на матч от Liveresult
16
Адамов
Денис
27
Нино
III
28
Алип
Нуралы
11
Клаудиньо
33
Сергеев
Иван
40
Вахания
Илья
47
Уткин
Даниил
15
Глебов
Данил
62
Комаров
Иван
7
Роналдо
- Основной состав
-
16 Адамов ДенисВратарь
- Защитник
-
27 НиноЗащитник
-
28 Алип НуралыЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 КлаудиньоПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Сергеев ИванНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Вахания ИльяЗащитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
-
62 Комаров ИванПолузащитник
-
7 РоналдоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
История личных встреч
Зенит
Ростов
21 матч
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.2%
9.5%
14.3%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
31 матч
58.1%
25.8%
16.1%
18 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
51.6%
29%
19.4%
16 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
61.3%
16.1%
22.6%
19 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
32
Голов в среднем за матч
2.64
1.88
Среднее время на гол
34
47
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
0.94
0.79
Среднее время на гол
95
114
Всего голов
53
43
Голов в среднем за матч
1.71
1.39
Тотал матчей
2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
52
64
Бомбардиры внутри турнира
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кассьерра Матео
|21
|0.7
|Сергеев Иван
|6
|0.2
|Вендел Маркус
|4
|0.13
|Клаудиньо
|4 (1)
|0.13
|Дуглас Сантос
|3
|0.1
|Мантуан Густаво
|3 (1)
|0.1
|Мостовой Андрей
|3
|0.1
|Артур Виктор Гимараес
|2
|0.07
|Изидор Вильсон
|2
|0.07
|Родригао де Соуза
|1
|0.03
|Педро дос Сантос
|1
|0.03
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Ерохин Александр
|0
|0
|Сутормин Алексей
|0
|0
|Барриос Вильмар
|0
|0
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
|Круговой Данил
|0
|0
|Эракович Страхинья
|0
|0
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Голенков Егор
|8
|0.27
|Мохебби Мохаммад
|6
|0.2
|Роналдо
|6
|0.2
|Осипенко Максим
|6 (4)
|0.2
|Щетинин Кирилл
|4
|0.13
|Комличенко Николай
|4 (1)
|0.13
|Глебов Данил
|2
|0.07
|Уткин Даниил
|1
|0.03
|Миронов Алексей
|1
|0.03
|Вахания Илья
|1
|0.03
|Тугарев Роман
|1
|0.03
|Лангович Андрей
|1
|0.03
|Комаров Иван
|1
|0.03
|Байрамян Хорен
|0
|0
|Чернов Евгений
|0
|0
|Азнауров Имран
|0
|0
|Сако Умар
|0
|0
Карточки
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эракович Страхинья
|7
|0
|Дуглас Сантос
|5
|0
|Барриос Вильмар
|3
|1
|Алип Нуралы
|4
|0
|Вендел Маркус
|4
|0
|Клаудиньо
|3
|0
|Родригао де Соуза
|2
|0
|Караваев Вячеслав
|2
|0
|Сергеев Иван
|2
|0
|Кассьерра Матео
|2
|0
|Нино III
|2
|0
|Коваленко Александр
|1
|0
|Сутормин Алексей
|1
|0
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|Мостовой Андрей
|1
|0
|Артур Виктор Гимараес
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
|Мантуан Густаво
|1
|0
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мелёхин Виктор
|6
|1
|Байрамян Хорен
|7
|0
|Сако Умар
|6
|0
|Комличенко Николай
|5
|0
|Прохин Данила
|5
|0
|Комаров Иван
|3
|1
|Тугарев Роман
|2
|1
|Лангович Андрей
|2
|1
|Аль-Аскалани Эяд
|2
|1
|Голенков Егор
|3
|0
|Мохебби Мохаммад
|3
|0
|Роналдо
|2
|0
|Акбашев Роман
|2
|0
|Чернов Евгений
|2
|0
|Осипенко Максим
|2
|0
|Уткин Даниил
|2
|0
|Миронов Алексей
|2
|0
|Щетинин Кирилл
|2
|0
|Песьяков Сергей
|1
|0
|Терентьев Денис
|1
|0
|Вахания Илья
|1
|0
|Колтаков Алексей
|1
|0
Результаты матчей
Зенит
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Ростов
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
9
Зенит
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Ростов
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
27
26
Зенит
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (11)
34% (10)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
34% (10)
38% (11)
Ростов
22.7%
77.3%
5 побед 17 поражений
Первый тайм
24% (7)
34% (10)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
31% (9)
52% (15)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
30
35
Голы по времени матча
Забито
20
15
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
18 Не забивали 20
2
10%
0
0%
1-15
4
20%
4
27%
16-30
5
25%
4
27%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
5
25%
4
27%
76-90
Пропущено
12
24
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
2
17%
6
25%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
1
8%
2
8%
31-45
3
25%
2
8%
46-60
2
17%
5
21%
61-75
3
25%
6
25%
76-90
Забито
29
27
13 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 9
15 Не забивали 15
5
17%
4
15%
1-15
2
7%
2
7%
16-30
6
21%
8
30%
30%
31-45
7
24%
5
19%
46-60
4
14%
2
7%
61-75
5
17%
6
22%
76-90
Пропущено
15
20
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
5
33%
4
20%
1-15
2
13%
4
20%
16-30
1
7%
4
20%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
6
40%
3
15%
76-90
Забито
49
42
24 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 20
18 Забивали первыми 14
4 Не забивали 6
7
14%
4
10%
1-15
6
12%
6
14%
16-30
11
22%
12
29%
31-45
9
18%
7
17%
46-60
6
12%
3
7%
61-75
10
20%
10
24%
76-90
Пропущено
27
44
12 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 21
7
26%
10
23%
1-15
3
11%
7
16%
16-30
2
7%
6
14%
31-45
4
15%
4
9%
46-60
2
7%
8
18%
61-75
9
33%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ахмат - Зенит 1:5 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 Факел - Зенит 1:1
ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Рубин 0:2 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Спартак Москва 0:0 Краснодар - Зенит 1:2 Зенит - Балтика 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Црвена Звезда - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 2:0 Урал - Зенит 1:4 Зенит - Спартак Москва 0:0 Зенит - Сантос 4:1 Зенит - Аль-Райян 2:4 Зенит - Шанхай Шеньхуа 6:0
Ростов
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Ростов - Балтика 2:1 Рубин - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Ростов - Балтика 0:1
Ростов - Оренбург 2:1 Урал - Ростов 0:1 Ростов - Спартак Москва 1:5 Урал - Ростов 1:3 Факел - Ростов 0:1 Ростов - Сочи 2:2 Химки - Ростов 0:0 Динамо Москва - Ростов 1:4 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Ростов - Крылья Советов 2:0 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Пари НН - Ростов 1:0 Ростов - Астана 1:0 Кайрат - Ростов 2:1 Спартак Москва - Ростов 0:3
Результаты матчей
Зенит
Ростов
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
7 раз 47%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:2
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
0:2
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
3:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 38%
2
7 раз 24%
0
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
11 раз 38%
2
9 раз 31%
0
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Зенит
Ростов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
68
105
311
312
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
95
87
311
411
113
213
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
254
Больше Меньше
245
1415
1316
722
425
326
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|30
|16
|8
|6
|45 - 29
|56
|2.
|0:1 Заявка
|30
|16
|8
|6
|53 - 39
|56
|3.
|1:1 Заявка
|30
|16
|7
|7
|51 - 27
|55
|4.
|2:0 Заявка
|30
|14
|11
|5
|51 - 37
|53
|5.
|0:0 Заявка
|30
|14
|8
|8
|41 - 32
|50
|6.
|2:0 Заявка
|30
|12
|12
|6
|56 - 40
|48
|7.
|1:1 Заявка
|30
|12
|8
|10
|43 - 45
|44
|8.
|1:0 Заявка
|30
|12
|8
|10
|31 - 37
|44
|9.
|1:0 Заявка
|30
|12
|7
|11
|46 - 43
|43
|10.
|0:2 Заявка
|30
|10
|5
|15
|33 - 45
|35
|11.
|2:0 Заявка
|30
|7
|11
|12
|22 - 31
|32
|12.
|0:0 Заявка
|30
|7
|10
|13
|34 - 41
|31
|13.
|0:2 Заявка
|30
|7
|9
|14
|30 - 46
|30
|14.
|0:1 Заявка
|30
|8
|5
|17
|28 - 51
|29
|15.
|0:2 Заявка
|30
|7
|5
|18
|32 - 41
|26
|16.
|0:1 Заявка
|30
|5
|8
|17
|36 - 48
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|15
|11
|2
|2
|24 - 11
|35
|2.
|0:0 Заявка
|15
|10
|3
|2
|24 - 14
|33
|3.
|0:1 Заявка
|15
|10
|2
|3
|25 - 16
|32
|4.
|1:1 Заявка
|15
|9
|4
|2
|28 - 19
|31
|5.
|1:0 Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 16
|29
|6.
|2:0 Заявка
|15
|8
|5
|2
|29 - 16
|29
|7.
|2:0 Заявка
|15
|7
|7
|1
|24 - 16
|28
|8.
|1:1 Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 12
|27
|9.
|0:1 Заявка
|15
|7
|3
|5
|21 - 22
|24
|10.
|1:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|16 - 18
|23
|11.
|0:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 16
|22
|12.
|0:2 Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 18
|21
|13.
|2:0 Заявка
|15
|4
|7
|4
|12 - 10
|19
|14.
|0:2 Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 24
|19
|15.
|0:2 Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 26
|18
|16.
|0:1 Заявка
|15
|4
|5
|6
|24 - 21
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 15
|28
|2.
|2:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|27 - 21
|25
|3.
|0:1 Заявка
|15
|6
|6
|3
|28 - 23
|24
|4.
|1:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|15 - 19
|21
|5.
|1:0 Заявка
|15
|5
|6
|4
|21 - 18
|21
|6.
|2:0 Заявка
|15
|4
|7
|4
|27 - 24
|19
|7.
|0:2 Заявка
|15
|5
|2
|8
|12 - 19
|17
|8.
|0:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 18
|17
|9.
|1:0 Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 27
|14
|10.
|1:1 Заявка
|15
|3
|4
|8
|15 - 26
|13
|11.
|2:0 Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 21
|13
|12.
|0:2 Заявка
|15
|2
|5
|8
|10 - 22
|11
|13.
|0:0 Заявка
|15
|1
|6
|8
|14 - 25
|9
|14.
|0:1 Заявка
|15
|1
|3
|11
|12 - 27
|6
|15.
|0:2 Заявка
|15
|1
|2
|12
|15 - 23
|5
|16.
|0:1 Заявка
|15
|1
|2
|12
|7 - 29
|5
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|21 (3)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|15 (8)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|15 (4)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|12 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|11 (3)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|2 11
|Оренбург
|Перес Матиас
|13
|Урал
|Бегич Сильвие
|12
|Краснодар
|Черников Александр
|12
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|10
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Зенит 1:1 Ростов
Исход игры
Зенит
85.4% (146)
Ничья
5.3% (9)
Ростов
9.4% (16)
Тотал 2.5
Больше
62.6% (77)
Меньше
37.4% (46)
Обе команды забьют
Да
60.16% (74)
Нет
39.84% (49)
Популярный счёт
2:1 Зенит
21.6% (37)
2:0 Зенит
15.8% (27)
3:1 Зенит
9.9% (17)
1:0 Зенит
6.4% (11)
1:1 Ничья
2.9% (5)
4:1 Зенит
2.9% (5)
4:0 Зенит
2.3% (4)
3:0 Зенит
1.8% (3)
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