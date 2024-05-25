Мантуан готовился пробить пенальти, а в это время возникает небольшая потасовка на поле. Игроки "Ростова" показывают Мешкову, что игровой снаряд установлен не на "точке".

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! МАНТУАН! В левый верхний угол пробил футболист "Зенита", Песьяков угадал направление, однако парировать этот выстрел не сумел! Сравнивают счёт питерцы и сразу же несут мяч к центральному кругу!

Стандарт на чужой половине поля у правой бровки заработали ростовчане. Уткин выполнил кросс к дальней штанге, после чего сфера заметалась по вратарской, но всё-таки пришла в руки Адамову.

Комаров выиграл борьбу на левом фланге и пытался рвануть в штрафную "Зенита", но его откровенно руками придержал Эракович. Мешков нарушения в этом моменте не увидел.

Комаров у "Ростова" получает жёлтую карточку. Очень эмоционально отреагировал игрок гостей на прошлое решение арбитра, и Мешков решил его успокоить "горчичником".

Закипают страсти в нашей встрече! Комличенко вступил в активный прессинг у чужой штрафной и провёл практически силовой приём из хоккея против Нино. Рефери обошёлся без карточки.

Кассьерра зацепился за мяч перед штрафной соперника и отдал пас вперёд на Мантуана, который готовился пробить по воротам с убойной позиции, но его в последний момент опередил Лангович.

Барриос из центрального круга выполнил заброс к штрафной соперника, Кассьерра рвался вперёд, вот только убежать от Сако у него не получилось. Классно действует оборона южан.

ГЛЕБОВ! ГЛЕБОВ! ГЛЕБОВ! Вендел справа ворвался в штрафную гостей и прострелил вдоль ворот. Сфера пришла к Педро, который стрельнул по воротам, но Глебов на "ленточке" свою команду спас!

VAR включается в нашу встречу. Проверяют арбитры прошлый момент. Мяч угодил в руку Глебову, а до этого зацепил ещё и руку Сако. Невероятное что-то происходит! Ждём!

Очень долго видеоассистенты проверяют этот момент. Возможно, решающий эпизод всего сезона. Мешков нервно топчется на месте и ждёт подсказок от своих коллег.

Пошёл к монитору! Мешков пошёл к монитору! Главный арбитр сам будет смотреть повтор момента. Если арбитр усмотрит руку и назначит пенальти, то будет ли красная игроку "Ростова"?!

Пенальти в ворота "Ростова"! Мешков сам посмотрел повтор и увидел игру рукой у Сако. Невероятная развязка чемпионата нас ожидает, а питерцам ещё нужно забить с "точки"!

Сако у "Ростова" получает жёлтую карточку за игру рукой. Активно спорят футболисты "Зенита", требуя красной карточки для защитника гостей. Феноменальное напряжение!

Виталий Кафанов получает жёлтую карточку. Тренер вратарей "Ростова" очень эмоционально отреагировал на этот момент, поэтому Мешкову пришлось его немного успокоить.

Педро разу же активно вошёл в эту игру! Прорвался он по левой бровке и отдал пас вперёд на Мантуана, однако Сако в обороне сыграл внимательно и сумел перехватить эту передачу.

Роналдо получил мяч перед штрафной соперника и правее центра пытался прорваться вперёд, вот только против него невероятно цепко сыграл Алип, в подкате сферу перехвативший.

Мантуан получил игровой снаряд у левого угла штрафной соперника, и его сзади по ногам ударил Сако. Право на перспективный стандарт получают питерские футболисты.

За счёт короткой передачи разыграли стандарт питерцы, после чего Клаудиньо навесил в центр вратарской, но там никого из партнёров не оказалось, и Песьяков забрал снаряд в руки.

Мантуан снова активно сыграл на левом фланге атаки, после чего оказался на газоне в борьбе с Ланговичем. Свисток Мешкова промолчал в этой ситуации, что вызвало удивление у игроков "Зенита".

Из глубины последовал пас к штрафной хозяев, Роналдо на высокой скорости рванул вперёд, вот только передача получилась несколько сильной, поэтому первым на мяче оказался Адамов.

Уткин из центральной части поля выполнил перевод на правый фланг, Роналдо сферу получил и пытался прорваться мимо двух игроков "Зенита", однако эту попытку питерцы спокойно остановили.

Довольно непросто в эти минуты выбираться футболистам "Зенита" со своей половины поля. Продолжают гости активно прессинговать. Интересно, хватит ли сил ростовчанам всю игру действовать в таком темпе?

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! РОНАЛДО! Комаров сыграл невероятно в центре поля и смог уйти сразу от двух футболистов "Зенита", после чего протащил сферу вперёд и отдал пас в правую часть штрафной, откуда Роналдо сумел "прошить" Адамова своим ударом!

Двойная замена в составе "Ростова". Ушли с поля Вахания и Голенков, а появились Чернов и Комличенко.

Замена в перерыве произошла в составе "Зенита". Вместо Сергеева на поле появился Педро.

Первый тайм

— Завершён первый тайм! "Зенит" - "Ростов" 0-0.

45' МОМЕНТ, НО ОФСАЙД! Кассьерра получил мяч в правой части штрафной гостей, перекинул Песьякова, выскочившего навстречу, а вот Сергееву пробить по пустым воротам не позволил Лангович! В офсайд забрался Кассьерра в начальной стадии эпизода.

45' Вахания из-за боковой сильно забросил мяч в штрафную "Зенита", Голенков вёл борьбу с Эраковичем и упал на газон. Арбитр сразу же показал, что за такое пенальти назначать не будет.

45' Две минуты к первому тайму компенсировал Мешков.

44' Осипенко грубо ошибся на своей половине поля, после чего Клаудиньо забросил мяч в штрафную на Сергеева, а там форварда "Зенита" сумел опередить Песьяков, вовремя выскочивший из ворот.

43' ГОРЯЧО! Кассьерра получил мяч перед штрафной гостей и покатил его в левый край, откуда Сергеев в одно касание низом пробил в дальний угол, однако Песьяков сумел справиться!

42' МОМЕНТИЩЕ! Клаудиньо получил мяч в левой части штрафной соперника, убрал его под правую, а затем пробил в дальний верхний угол. Песьяков на этот выстрел не реагировал, но сфера прошла мимо створа!

41' Барриос из глубины сделал заброс к одиннадцатиметровой отметке, сразу два футболиста "Зенита" боролись за мяч, однако против них классно сыграл Осипенко, головой выбивший снаряд.

40' Уткин из центральной части поля выполнил заброс на правый фланг, Роналдо на высокой скорости рвался вперёд, вот только против него надёжно сыграл Алип, забравший сферу под свой контроль.

39' Быстрая атака получилась у хозяев, в ходе которой Караваев получил мяч на правом фланге, сместился в центр и от линии штрафной пробил в створ, но попал точно в руки Песьякову!

38' Заметно, что в концовке тайма гораздо активнее стали действовать футболисты "Зенита". Пытаются хозяева забить гол и уйти на перерыв с преимуществом по счёту.

37' Угловой на левом фланге заработали футболисты "Зенита". Клаудиньо выполнил кросс в центр вратарской, Кассьерра пробил головой, однако сфера ушла гораздо левее створа.

36' ОПАСНО! Кассьерра по левому флангу протащил мяч вперёд и отдал передачу к радиусу штрафной, откуда по воротам пробил Клаудиньо, однако снаряд полетел выше намеченной цели!

35' Нино со своей половины поля сделал сильный заброс к штрафной "Ростова", Кассьерра рвался вперёд, но его своевременно опередил Песьяков, вовремя вышедший из ворот.

34' За счёт короткой передачи разыграли питерцы стандарт на чужой половине поля, после чего Вендел с правого фланга выполнил кросс в штрафную, вот только найти кого-то из партнёров не удалось.

33' Сергеев по левому флангу мчался в быструю атаку, а Глебов очевидно нарушил против него правила. Странно, что Мешков поступил непоследовательно и карточку не показал.

32' Продолжают ростовчане очень активно идти в прессинг на чужой половине поля. Алип сейчас долго принимал решение, и Роналдо накрыл его, однако сфера всё равно осталась у "Зенита".

31' Вернулся в игру Нино и продолжает активно действовать в центре защиты "Зенита". В центральную часть поля перешла у нас игра, где мячом владеют питерские футболисты.

30' ОПАСНО! Лангович с правого фланга выполнил кросс к дальнюю часть штрафной, Голенков скинул снаряд к одиннадцатиметровой отметке, откуда Комаров пробил выше перекладины!

29' Первая остановка в нашем матче, вызванная повреждением. Нино у "Зенита" испытывает определённые трудности и нуждается в помощи медиков. Похоже, что защитник хозяев игру продолжить не сможет.

28' Щетинин классно разобрался с Венделом на чужой половине поля, но у радиуса штрафной бразилец уронил его на газон. Мешков, что удивительно, нарушения не зафиксировал.

27' Постепенно начинает у нас раскрываться игра! Мантуан оказался с мячом у левого края штрафной и выполнил острый кросс к дальней штанге, а там внимательно сыграл Щетинин, головой выбивший сферу.

26' ШАНСИЩЕ! Красивую комбинацию перед штрафной соперника разыграли ростовчане, в ходе которой Щетинин с 17 метров пробил в правый нижний угол, но Адамов сумел справиться с угрозой!

25' А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Караваев наказан предупреждением у "Зенита". Щетинин пытался убежать в быструю атаку, а защитник хозяев в центральном круге нарушил против него правила.

24' МОМЕНТ! Клаудиньо от левого углового флага выполнил кросс к радиусу штрафной, Мантуан снаряд получил и вторым касанием пробил под перекладину. Песьяков уверенно перевёл сферу на угловой!

23' Мантуан слева ворвался в штрафную ростовчан и попытался нанести удар в сторону дальнего угла, вот только эту попытку заблокировал Осипенко. Право на угловой получают хозяева.

22' Голенков неожиданно оказался в центральном круге, после чего попытался с мячом рвануть вперёд, вот только убежать от Клаудиньо у форварда "Ростова" не получилось.

21' Мантуан получил игровой снаряд в левой части штрафной соперника и выполнил кросс к дальней штанге, а там надёжно сыграл Вахания, не позволивший Караваеву добраться до мяча.

20' Незаметно пролетели у нас стартовые минуты матча. Хороший футбол мы наблюдаем, в котором оба коллектива имеют шансы на успех. Есть такое ощущение, что скоро питерцы начнут прибавлять.

19' Роналдо по центру протащил мяч к штрафной соперника и выполнил мягкий черпачок вперёд. Голенков проиграл позиционную борьбу Эраковичу, поэтому снаряд пришёл к Адамову.

18' МОМЕНТ! Нино сильно вынес мяч на чужую половину поля, Осипенко сферу перехватить не сумел, после чего Сергеев выскакивал на рандеву с голкипером, но Сако в очень рискованном подкате вынес снаряд у форварда "Зенита"!

17' Пытаются ростовчане активно прессинговать на чужой половине поля, не позволяя питерцам начинать свои быстрые атаки. Здорово Валерий Карпин подготовил свою команду к этой встрече.

16' Уткин перехватил мяч в центральной части поля и выполнил перевод на левый фланг, где Комаров вёл активную борьбу с Эраковичем и нарушил правила против защитника "Зенита".

15' Очень уверенно ростовчане действуют на старте матча. Гости гораздо больше своего соперника владеют мячом, а временами доводят игровой снаряд до голкипера "Зенита".

14' Комаров зацепился за мяч перед штрафной питерцев, сместился на левый край и пытался уйти от Караваева, однако защитник "Зенита" сыграл внимательно и в подкате выбил сферу за боковую.

13' Мантуан по левому полуфлангу добрался до штрафной гостей, после чего с правой ноги пробил по воротам. Игровой снаряд зацепил Ланговича и прилетел точно в руки Песьякову.

12' ОПАСНО! Комаров оказался с мячом перед радиусом штрафной "Зенита", красиво ушёл от Вендела, а затем пробил в левый угол, однако Адамов с этим выстрелом сумел справиться!

11' Уткин получил игровой снаряд на чужой половине поля и практически с 30 метров пальнул по воротам. Получилось в створ, вот только слабо, поэтому Адамов без проблем справился.

10' Мантуан по левому флангу со своей половины поля пытался умчаться в быструю атаку, но его откровенно на газон уронил Щетинин. Мешков не зафиксировал нарушения в этом моменте.

9' Первый угловой в матче заработали питерцы на правом фланге. Клаудиньо выполнил кросс к линии штрафной, откуда по летящему мячу пробил Сергеев, однако снаряд ушёл сильно выше перекладины.

8' Караваев получил игровой снаряд у правого края штрафной и перспективно прострелил к линии вратарской, а там Сако сыграл самоотверженно и не позволил Сергееву пробить по воротам!

7' Клаудиньо классно забросил мяч в левую часть штрафной соперника, Мантуан от лицевой сделал заброс в центр вратарской, но там уверенно на выходе сыграл Песьяков, забравший сферу в руки.

6' Адамов из своей штрафной сильно вынес мяч к центральному кругу, а там Кассьерра, забивший пять мячей в прошлом туре "Ахмату", проиграл верховое единоборство Сако.

5' Щетинин из глубины выполнил заброс в левую часть штрафной соперника, а там сферу получил Голенков, однако пробить по воротам ему не позволил цепкий Нино. Здорово действуют гости.

4' Уверенно южане начинают эту встречу. Команда Валерия Карпина в стартовые минуты забрал игровой снаряд под контроль и спокойно его перекатывает у своей штрафной.

3' Напомню, что питерцам сегодня нужно обязательно побеждать и ждать поражения "Динамо" в Краснодаре. Только при таких условиях "Зенит" станет обладателем чемпионского кубка.

2' Футболисты "Зенита" вышли на эту встречу в голубом комплекте формы, ростовчане играют в жёлтых футболках и тёмных трусах. Ворота Адамова в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа.