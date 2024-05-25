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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Зенит
1:1
Второй тайм: 70'
Ростов
0'
22' Желтая карточка
Караваев Вячеслав
0:1
54' Гол
Роналдо
61' Желтая карточка
Сако Умар
1:1
65' Пенальти
Мантуан Густаво
69' Желтая карточка
Комаров Иван

Ход матча

22'
Караваев Вячеслав
 
46'
Педро дос Сантос
Сергеев Иван
 
54'
0:1
Роналдо
55'
 
Комличенко Николай
Вахания Илья
55'
 
Чернов Евгений
Голенков Егор
61'
 
Сако Умар
65'
Мантуан Густаво
1:1
69'
 
Комаров Иван
Прогнозы 171
Зенит 85.4% (146)
X 5.3% (9)
Ростов 9.4% (16)
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16
Адамов
Денис
25
Эракович
Страхинья
27
Нино
III
28
Алип
Нуралы
31
Мантуан
Густаво
8
Вендел
Маркус
5
Барриос
Вильмар
11
Клаудиньо
15
Караваев
Вячеслав
33
Сергеев
Иван
30
Кассьерра
Матео
30
Песьяков
Сергей
87
Лангович
Андрей
3
Сако
Умар
55
Осипенко
Максим
40
Вахания
Илья
47
Уткин
Даниил
15
Глебов
Данил
62
Комаров
Иван
7
Роналдо
69
Голенков
Егор
88
Щетинин
Кирилл
Зенит
3-5-2
Ростов
4-3-3

История личных встреч

Зенит
Ростов

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.2%
9.5%
14.3%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

31 матч

58.1%
25.8%
16.1%
18 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

51.6%
29%
19.4%
16 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

61.3%
16.1%
22.6%
19 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:4
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
6:1
ПЛ
1:0
КPП
0:5
ПЛ
2:0
К
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:5
ПЛ
0:2
ПЛ
0:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
5:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

37
32

Голов в среднем за матч

2.64
1.88

Среднее время на гол

34
47

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

0.94
0.79

Среднее время на гол

95
114

Всего голов

53
43

Голов в среднем за матч

1.71
1.39

Тотал матчей

2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

52
64

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассьерра Матео 21 0.7
Сергеев Иван 6 0.2
Вендел Маркус 4 0.13
Клаудиньо 4 (1) 0.13
Дуглас Сантос 3 0.1
Мантуан Густаво 3 (1) 0.1
Мостовой Андрей 3 0.1
Артур Виктор Гимараес 2 0.07
Изидор Вильсон 2 0.07
Родригао де Соуза 1 0.03
Педро дос Сантос 1 0.03
Караваев Вячеслав 0 0
Ерохин Александр 0 0
Сутормин Алексей 0 0
Барриос Вильмар 0 0
Бакаев Зелимхан 0 0
Круговой Данил 0 0
Эракович Страхинья 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голенков Егор 8 0.27
Мохебби Мохаммад 6 0.2
Роналдо 6 0.2
Осипенко Максим 6 (4) 0.2
Щетинин Кирилл 4 0.13
Комличенко Николай 4 (1) 0.13
Глебов Данил 2 0.07
Уткин Даниил 1 0.03
Миронов Алексей 1 0.03
Вахания Илья 1 0.03
Тугарев Роман 1 0.03
Лангович Андрей 1 0.03
Комаров Иван 1 0.03
Байрамян Хорен 0 0
Чернов Евгений 0 0
Азнауров Имран 0 0
Сако Умар 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эракович Страхинья 7 0
Дуглас Сантос 5 0
Барриос Вильмар 3 1
Алип Нуралы 4 0
Вендел Маркус 4 0
Клаудиньо 3 0
Родригао де Соуза 2 0
Караваев Вячеслав 2 0
Сергеев Иван 2 0
Кассьерра Матео 2 0
Нино III 2 0
Коваленко Александр 1 0
Сутормин Алексей 1 0
Бакаев Зелимхан 1 0
Мостовой Андрей 1 0
Артур Виктор Гимараес 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Мантуан Густаво 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелёхин Виктор 6 1
Байрамян Хорен 7 0
Сако Умар 6 0
Комличенко Николай 5 0
Прохин Данила 5 0
Комаров Иван 3 1
Тугарев Роман 2 1
Лангович Андрей 2 1
Аль-Аскалани Эяд 2 1
Голенков Егор 3 0
Мохебби Мохаммад 3 0
Роналдо 2 0
Акбашев Роман 2 0
Чернов Евгений 2 0
Осипенко Максим 2 0
Уткин Даниил 2 0
Миронов Алексей 2 0
Щетинин Кирилл 2 0
Песьяков Сергей 1 0
Терентьев Денис 1 0
Вахания Илья 1 0
Колтаков Алексей 1 0

Результаты матчей

Зенит
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Ростов
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
9
Зенит
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Ростов
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

27
26
Зенит
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (11)
34% (10)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
34% (10)
38% (11)
Ростов
22.7%
77.3%
5 побед 17 поражений
Первый тайм
24% (7)
34% (10)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
31% (9)
52% (15)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

30
35

Голы по времени матча

Забито

20
15
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
18 Не забивали 20
2
10%
0
0%
1-15
4
20%
4
27%
16-30
5
25%
4
27%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
5
25%
4
27%
76-90

Пропущено

12
24
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
2
17%
6
25%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
1
8%
2
8%
31-45
3
25%
2
8%
46-60
2
17%
5
21%
61-75
3
25%
6
25%
76-90

Забито

29
27
13 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 9
15 Не забивали 15
5
17%
4
15%
1-15
2
7%
2
7%
16-30
6
21%
8
30%
30%
31-45
7
24%
5
19%
46-60
4
14%
2
7%
61-75
5
17%
6
22%
76-90

Пропущено

15
20
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
5
33%
4
20%
1-15
2
13%
4
20%
16-30
1
7%
4
20%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
6
40%
3
15%
76-90

Забито

49
42
24 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 20
18 Забивали первыми 14
4 Не забивали 6
7
14%
4
10%
1-15
6
12%
6
14%
16-30
11
22%
12
29%
31-45
9
18%
7
17%
46-60
6
12%
3
7%
61-75
10
20%
10
24%
76-90

Пропущено

27
44
12 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 21
7
26%
10
23%
1-15
3
11%
7
16%
16-30
2
7%
6
14%
31-45
4
15%
4
9%
46-60
2
7%
8
18%
61-75
9
33%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ахмат - Зенит 1:5 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 Факел - Зенит 1:1
ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Рубин 0:2 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Спартак Москва 0:0 Краснодар - Зенит 1:2 Зенит - Балтика 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Црвена Звезда - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 2:0 Урал - Зенит 1:4 Зенит - Спартак Москва 0:0 Зенит - Сантос 4:1 Зенит - Аль-Райян 2:4 Зенит - Шанхай Шеньхуа 6:0
Ростов
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Ростов - Балтика 2:1 Рубин - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Ростов - Балтика 0:1
Ростов - Оренбург 2:1 Урал - Ростов 0:1 Ростов - Спартак Москва 1:5 Урал - Ростов 1:3 Факел - Ростов 0:1 Ростов - Сочи 2:2 Химки - Ростов 0:0 Динамо Москва - Ростов 1:4 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Ростов - Крылья Советов 2:0 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Пари НН - Ростов 1:0 Ростов - Астана 1:0 Кайрат - Ростов 2:1 Спартак Москва - Ростов 0:3

Результаты матчей

Зенит
Ростов

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
7 раз 47%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:2
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
0:2
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
3:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 38%
2
7 раз 24%
0
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
11 раз 38%
2
9 раз 31%
0
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Зенит
Ростов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
6
8
1.5
10
5
3
11
2.5
3
12
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
9
5
8
7
1.5
3
11
4
11
2.5
1
13
2
13
3.5
1
13
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
4
0.5
Больше Меньше
24
5
14
15
1.5
13
16
7
22
2.5
4
25
3
26
3.5
1
28
1
28
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 1:0 Заявка 30 16 8 6 45 - 29 56
2.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 30 16 8 6 53 - 39 56
3.
Зенит
 1:1 Заявка 30 16 7 7 51 - 27 55
4.
Локомотив Москва
 2:0 Заявка 30 14 11 5 51 - 37 53
5.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 30 14 8 8 41 - 32 50
6.
ЦСКА Москва
 2:0 Заявка 30 12 12 6 56 - 40 48
7.
Ростов
 1:1 Заявка 30 12 8 10 43 - 45 44
8.
Рубин
 1:0 Заявка 30 12 8 10 31 - 37 44
9.
Крылья Советов
 1:0 Заявка 30 12 7 11 46 - 43 43
10.
Ахмат
 0:2 Заявка 30 10 5 15 33 - 45 35
11.
Факел
 2:0 Заявка 30 7 11 12 22 - 31 32
12.
Оренбург
 0:0 Заявка 30 7 10 13 34 - 41 31
13.
Урал
 0:2 Заявка 30 7 9 14 30 - 46 30
14.
Пари НН
 0:1 Заявка 30 8 5 17 28 - 51 29
15.
Балтика
 0:2 Заявка 30 7 5 18 32 - 41 26
16.
Сочи
 0:1 Заявка 30 5 8 17 36 - 48 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 1:0 Заявка 15 11 2 2 24 - 11 35
2.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 15 10 3 2 24 - 14 33
3.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 15 10 2 3 25 - 16 32
4.
Ростов
 1:1 Заявка 15 9 4 2 28 - 19 31
5.
Крылья Советов
 1:0 Заявка 15 8 5 2 30 - 16 29
6.
ЦСКА Москва
 2:0 Заявка 15 8 5 2 29 - 16 29
7.
Локомотив Москва
 2:0 Заявка 15 7 7 1 24 - 16 28
8.
Зенит
 1:1 Заявка 15 8 3 4 22 - 12 27
9.
Пари НН
 0:1 Заявка 15 7 3 5 21 - 22 24
10.
Рубин
 1:0 Заявка 15 6 5 4 16 - 18 23
11.
Оренбург
 0:0 Заявка 15 6 4 5 20 - 16 22
12.
Балтика
 0:2 Заявка 15 6 3 6 17 - 18 21
13.
Факел
 2:0 Заявка 15 4 7 4 12 - 10 19
14.
Урал
 0:2 Заявка 15 5 4 6 20 - 24 19
15.
Ахмат
 0:2 Заявка 15 5 3 7 21 - 26 18
16.
Сочи
 0:1 Заявка 15 4 5 6 24 - 21 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1:1 Заявка 15 8 4 3 29 - 15 28
2.
Локомотив Москва
 2:0 Заявка 15 7 4 4 27 - 21 25
3.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 15 6 6 3 28 - 23 24
4.
Рубин
 1:0 Заявка 15 6 3 6 15 - 19 21
5.
Краснодар
 1:0 Заявка 15 5 6 4 21 - 18 21
6.
ЦСКА Москва
 2:0 Заявка 15 4 7 4 27 - 24 19
7.
Ахмат
 0:2 Заявка 15 5 2 8 12 - 19 17
8.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 15 4 5 6 17 - 18 17
9.
Крылья Советов
 1:0 Заявка 15 4 2 9 16 - 27 14
10.
Ростов
 1:1 Заявка 15 3 4 8 15 - 26 13
11.
Факел
 2:0 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
12.
Урал
 0:2 Заявка 15 2 5 8 10 - 22 11
13.
Оренбург
 0:0 Заявка 15 1 6 8 14 - 25 9
14.
Сочи
 0:1 Заявка 15 1 3 11 12 - 27 6
15.
Балтика
 0:2 Заявка 15 1 2 12 15 - 23 5
16.
Пари НН
 0:1 Заявка 15 1 2 12 7 - 29 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 21 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 15 (8)
Краснодар Кордоба Джон 15 (4)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 12 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 11
Оренбург Перес Матиас 13
Урал Бегич Сильвие 12
Краснодар Черников Александр 12
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 72'
    Кассьерра зацепился за мяч перед штрафной соперника и отдал пас вперёд на Мантуана, который готовился пробить по воротам с убойной позиции, но его в последний момент опередил Лангович. 
  • Фол, нарушение
    71'
    Закипают страсти в нашей встрече! Комличенко вступил в активный прессинг у чужой штрафной и провёл практически силовой приём из хоккея против Нино. Рефери обошёлся без карточки. 
  • Желтая карточка
    70'
    Комаров у "Ростова" получает жёлтую карточку. Очень эмоционально отреагировал игрок гостей на прошлое решение арбитра, и Мешков решил его успокоить "горчичником". 
  • Судья
    69'
    Комаров выиграл борьбу на левом фланге и пытался рвануть в штрафную "Зенита", но его откровенно руками придержал Эракович. Мешков нарушения в этом моменте не увидел. 
  • 68'
    Стандарт на чужой половине поля у правой бровки заработали ростовчане. Уткин выполнил кросс к дальней штанге, после чего сфера заметалась по вратарской, но всё-таки пришла в руки Адамову. 
  • Пенальти
    67'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! МАНТУАН! В левый верхний угол пробил футболист "Зенита", Песьяков угадал направление, однако парировать этот выстрел не сумел! Сравнивают счёт питерцы и сразу же несут мяч к центральному кругу!
  • 66'
    Мантуан готовился пробить пенальти, а в это время возникает небольшая потасовка на поле. Игроки "Ростова" показывают Мешкову, что игровой снаряд установлен не на "точке". 
  • Желтая карточка
    65'
    Виталий Кафанов получает жёлтую карточку. Тренер вратарей "Ростова" очень эмоционально отреагировал на этот момент, поэтому Мешкову пришлось его немного успокоить. 
  • Желтая карточка
    64'
    Сако у "Ростова" получает жёлтую карточку за игру рукой. Активно спорят футболисты "Зенита", требуя красной карточки для защитника гостей. Феноменальное напряжение!
  • Пенальти!
    63'
    Пенальти в ворота "Ростова"! Мешков сам посмотрел повтор и увидел игру рукой у Сако. Невероятная развязка чемпионата нас ожидает, а питерцам ещё нужно забить с "точки"!
  • 62'
    Пошёл к монитору! Мешков пошёл к монитору! Главный арбитр сам будет смотреть повтор момента. Если арбитр усмотрит руку и назначит пенальти, то будет ли красная игроку "Ростова"?!
  • 61'
    Очень долго видеоассистенты проверяют этот момент. Возможно, решающий эпизод всего сезона. Мешков нервно топчется на месте и ждёт подсказок от своих коллег. 
  • Видеоповтор
    60'
    VAR включается в нашу встречу. Проверяют арбитры прошлый момент. Мяч угодил в руку Глебову, а до этого зацепил ещё и руку Сако. Невероятное что-то происходит! Ждём!
  • Опасный момент
    59'
    ГЛЕБОВ! ГЛЕБОВ! ГЛЕБОВ! Вендел справа ворвался в штрафную гостей и прострелил вдоль ворот. Сфера пришла к Педро, который стрельнул по воротам, но Глебов на "ленточке" свою команду спас!
  • 58'
    Барриос из центрального круга выполнил заброс к штрафной соперника, Кассьерра рвался вперёд, вот только убежать от Сако у него не получилось. Классно действует оборона южан. 
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    • Замена
      57'
      Двойная замена в составе "Ростова". Ушли с поля Вахания и Голенков, а появились Чернов и Комличенко. 
    • Описание гола
      56'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! РОНАЛДО! Комаров сыграл невероятно в центре поля и смог уйти сразу от двух футболистов "Зенита", после чего протащил сферу вперёд и отдал пас в правую часть штрафной, откуда Роналдо сумел "прошить" Адамова своим ударом!
    • 55'
      Довольно непросто в эти минуты выбираться футболистам "Зенита" со своей половины поля. Продолжают гости активно прессинговать. Интересно, хватит ли сил ростовчанам всю игру действовать в таком темпе?
    • 54'
      Уткин из центральной части поля выполнил перевод на правый фланг, Роналдо сферу получил и пытался прорваться мимо двух игроков "Зенита", однако эту попытку питерцы спокойно остановили. 
    • 53'
      Из глубины последовал пас к штрафной хозяев, Роналдо на высокой скорости рванул вперёд, вот только передача получилась несколько сильной, поэтому первым на мяче оказался Адамов. 
    • 52'
      Мантуан снова активно сыграл на левом фланге атаки, после чего оказался на газоне в борьбе с Ланговичем. Свисток Мешкова промолчал в этой ситуации, что вызвало удивление у игроков "Зенита". 
    • 51'
      За счёт короткой передачи разыграли стандарт питерцы, после чего Клаудиньо навесил в центр вратарской, но там никого из партнёров не оказалось, и Песьяков забрал снаряд в руки. 
    • Фол, нарушение
      50'
      Мантуан получил игровой снаряд у левого угла штрафной соперника, и его сзади по ногам ударил Сако. Право на перспективный стандарт получают питерские футболисты. 
    • 49'
      Роналдо получил мяч перед штрафной соперника и правее центра пытался прорваться вперёд, вот только против него невероятно цепко сыграл Алип, в подкате сферу перехвативший. 
    • 48'
      Педро разу же активно вошёл в эту игру! Прорвался он по левой бровке и отдал пас вперёд на Мантуана, однако Сако в обороне сыграл внимательно и сумел перехватить эту передачу. 
    • Замена
      47'
      Замена в перерыве произошла в составе "Зенита". Вместо Сергеева на поле появился Педро. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Завершён первый тайм! "Зенит" - "Ростов" 0-0. 
    • Офсайд
      45'
      МОМЕНТ, НО ОФСАЙД! Кассьерра получил мяч в правой части штрафной гостей, перекинул Песьякова, выскочившего навстречу, а вот Сергееву пробить по пустым воротам не позволил Лангович! В офсайд забрался Кассьерра в начальной стадии эпизода. 
    • Судья
      45'
      Вахания из-за боковой сильно забросил мяч в штрафную "Зенита", Голенков вёл борьбу с Эраковичем и упал на газон. Арбитр сразу же показал, что за такое пенальти назначать не будет. 
    • Дополнительное время
      45'
      Две минуты к первому тайму компенсировал Мешков. 
    • 44'
      Осипенко грубо ошибся на своей половине поля, после чего Клаудиньо забросил мяч в штрафную на Сергеева, а там форварда "Зенита" сумел опередить Песьяков, вовремя выскочивший из ворот. 
    • Опасный момент
      43'
      ГОРЯЧО! Кассьерра получил мяч перед штрафной гостей и покатил его в левый край, откуда Сергеев в одно касание низом пробил в дальний угол, однако Песьяков сумел справиться!
    • Опасный момент
      42'
      МОМЕНТИЩЕ! Клаудиньо получил мяч в левой части штрафной соперника, убрал его под правую, а затем пробил в дальний верхний угол. Песьяков на этот выстрел не реагировал, но сфера прошла мимо створа!
    • 41'
      Барриос из глубины сделал заброс к одиннадцатиметровой отметке, сразу два футболиста "Зенита" боролись за мяч, однако против них классно сыграл Осипенко, головой выбивший снаряд. 
    • 40'
      Уткин из центральной части поля выполнил заброс на правый фланг, Роналдо на высокой скорости рвался вперёд, вот только против него надёжно сыграл Алип, забравший сферу под свой контроль. 
    • 39'
      Быстрая атака получилась у хозяев, в ходе которой Караваев получил мяч на правом фланге, сместился в центр и от линии штрафной пробил в створ, но попал точно в руки Песьякову!
    • 38'
      Заметно, что в концовке тайма гораздо активнее стали действовать футболисты "Зенита". Пытаются хозяева забить гол и уйти на перерыв с преимуществом по счёту. 
    • Угловой
      37'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты "Зенита". Клаудиньо выполнил кросс в центр вратарской, Кассьерра пробил головой, однако сфера ушла гораздо левее створа. 
    • Опасный момент
      36'
      ОПАСНО! Кассьерра по левому флангу протащил мяч вперёд и отдал передачу к радиусу штрафной, откуда по воротам пробил Клаудиньо, однако снаряд полетел выше намеченной цели!
    • 35'
      Нино со своей половины поля сделал сильный заброс к штрафной "Ростова", Кассьерра рвался вперёд, но его своевременно опередил Песьяков, вовремя вышедший из ворот. 
    • 34'
      За счёт короткой передачи разыграли питерцы стандарт на чужой половине поля, после чего Вендел с правого фланга выполнил кросс в штрафную, вот только найти кого-то из партнёров не удалось. 
    • Фол, нарушение
      33'
      Сергеев по левому флангу мчался в быструю атаку, а Глебов очевидно нарушил против него правила. Странно, что Мешков поступил непоследовательно и карточку не показал. 
    • 32'
      Продолжают ростовчане очень активно идти в прессинг на чужой половине поля. Алип сейчас долго принимал решение, и Роналдо накрыл его, однако сфера всё равно осталась у "Зенита". 
    • 31'
      Вернулся в игру Нино и продолжает активно действовать в центре защиты "Зенита". В центральную часть поля перешла у нас игра, где мячом владеют питерские футболисты. 
    • Опасный момент
      30'
      ОПАСНО! Лангович с правого фланга выполнил кросс к дальнюю часть штрафной, Голенков скинул снаряд к одиннадцатиметровой отметке, откуда Комаров пробил выше перекладины!
    • Травма, повреждение
      29'
      Первая остановка в нашем матче, вызванная повреждением. Нино у "Зенита" испытывает определённые трудности и нуждается в помощи медиков. Похоже, что защитник хозяев игру продолжить не сможет. 
    • Судья
      28'
      Щетинин классно разобрался с Венделом на чужой половине поля, но у радиуса штрафной бразилец уронил его на газон. Мешков, что удивительно, нарушения не зафиксировал. 
    • 27'
      Постепенно начинает у нас раскрываться игра! Мантуан оказался с мячом у левого края штрафной и выполнил острый кросс к дальней штанге, а там внимательно сыграл Щетинин, головой выбивший сферу. 
    • Опасный момент
      26'
      ШАНСИЩЕ! Красивую комбинацию перед штрафной соперника разыграли ростовчане, в ходе которой Щетинин с 17 метров пробил в правый нижний угол, но Адамов сумел справиться с угрозой!
    • Желтая карточка
      25'
      А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Караваев наказан предупреждением у "Зенита". Щетинин пытался убежать в быструю атаку, а защитник хозяев в центральном круге нарушил против него правила. 
    • Опасный момент
      24'
      МОМЕНТ! Клаудиньо от левого углового флага выполнил кросс к радиусу штрафной, Мантуан снаряд получил и вторым касанием пробил под перекладину. Песьяков уверенно перевёл сферу на угловой!
    • 23'
      Мантуан слева ворвался в штрафную ростовчан и попытался нанести удар в сторону дальнего угла, вот только эту попытку заблокировал Осипенко. Право на угловой получают хозяева. 
    • 22'
      Голенков неожиданно оказался в центральном круге, после чего попытался с мячом рвануть вперёд, вот только убежать от Клаудиньо у форварда "Ростова" не получилось. 
    • 21'
      Мантуан получил игровой снаряд в левой части штрафной соперника и выполнил кросс к дальней штанге, а там надёжно сыграл Вахания, не позволивший Караваеву добраться до мяча. 
    • 20'
      Незаметно пролетели у нас стартовые минуты матча. Хороший футбол мы наблюдаем, в котором оба коллектива имеют шансы на успех. Есть такое ощущение, что скоро питерцы начнут прибавлять. 
    • 19'
      Роналдо по центру протащил мяч к штрафной соперника и выполнил мягкий черпачок вперёд. Голенков проиграл позиционную борьбу Эраковичу, поэтому снаряд пришёл к Адамову. 
    • Опасный момент
      18'
      МОМЕНТ! Нино сильно вынес мяч на чужую половину поля, Осипенко сферу перехватить не сумел, после чего Сергеев выскакивал на рандеву с голкипером, но Сако в очень рискованном подкате вынес снаряд у форварда "Зенита"!
    • 17'
      Пытаются ростовчане активно прессинговать на чужой половине поля, не позволяя питерцам начинать свои быстрые атаки. Здорово Валерий Карпин подготовил свою команду к этой встрече. 
    • Фол, нарушение
      16'
      Уткин перехватил мяч в центральной части поля и выполнил перевод на левый фланг, где Комаров вёл активную борьбу с Эраковичем и нарушил правила против защитника "Зенита". 
    • 15'
      Очень уверенно ростовчане действуют на старте матча. Гости гораздо больше своего соперника владеют мячом, а временами доводят игровой снаряд до голкипера "Зенита". 
    • 14'
      Комаров зацепился за мяч перед штрафной питерцев, сместился на левый край и пытался уйти от Караваева, однако защитник "Зенита" сыграл внимательно и в подкате выбил сферу за боковую. 
    • 13'
      Мантуан по левому полуфлангу добрался до штрафной гостей, после чего с правой ноги пробил по воротам. Игровой снаряд зацепил Ланговича и прилетел точно в руки Песьякову. 
    • Опасный момент
      12'
      ОПАСНО! Комаров оказался с мячом перед радиусом штрафной "Зенита", красиво ушёл от Вендела, а затем пробил в левый угол, однако Адамов с этим выстрелом сумел справиться!
    • 11'
      Уткин получил игровой снаряд на чужой половине поля и практически с 30 метров пальнул по воротам. Получилось в створ, вот только слабо, поэтому Адамов без проблем справился. 
    • Судья
      10'
      Мантуан по левому флангу со своей половины поля пытался умчаться в быструю атаку, но его откровенно на газон уронил Щетинин. Мешков не зафиксировал нарушения в этом моменте. 
    • Угловой
      9'
      Первый угловой в матче заработали питерцы на правом фланге. Клаудиньо выполнил кросс к линии штрафной, откуда по летящему мячу пробил Сергеев, однако снаряд ушёл сильно выше перекладины. 
    • 8'
      Караваев получил игровой снаряд у правого края штрафной и перспективно прострелил к линии вратарской, а там Сако сыграл самоотверженно и не позволил Сергееву пробить по воротам!
    • 7'
      Клаудиньо классно забросил мяч в левую часть штрафной соперника, Мантуан от лицевой сделал заброс в центр вратарской, но там уверенно на выходе сыграл Песьяков, забравший сферу в руки. 
    • 6'
      Адамов из своей штрафной сильно вынес мяч к центральному кругу, а там Кассьерра, забивший пять мячей в прошлом туре "Ахмату", проиграл верховое единоборство Сако. 
    • 5'
      Щетинин из глубины выполнил заброс в левую часть штрафной соперника, а там сферу получил Голенков, однако пробить по воротам ему не позволил цепкий Нино. Здорово действуют гости. 
    • 4'
      Уверенно южане начинают эту встречу. Команда Валерия Карпина в стартовые минуты забрал игровой снаряд под контроль и спокойно его перекатывает у своей штрафной. 
    • 3'
      Напомню, что питерцам сегодня нужно обязательно побеждать и ждать поражения "Динамо" в Краснодаре. Только при таких условиях "Зенит" станет обладателем чемпионского кубка. 
    • 2'
      Футболисты "Зенита" вышли на эту встречу в голубом комплекте формы, ростовчане играют в жёлтых футболках и тёмных трусах. Ворота Адамова в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли гости.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 22'
      Караваев Вячеслав получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Зенит 1:1 Ростов

    Исход игры
    Зенит
    85.4% (146)
    Ничья
    5.3% (9)
    Ростов
    9.4% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.6% (77)
    Меньше
    37.4% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    60.16% (74)
    Нет
    39.84% (49)
    Популярный счёт
    2:1 Зенит
    21.6% (37)
    2:0 Зенит
    15.8% (27)
    3:1 Зенит
    9.9% (17)
    1:0 Зенит
    6.4% (11)
    1:1 Ничья
    2.9% (5)
    4:1 Зенит
    2.9% (5)
    4:0 Зенит
    2.3% (4)
    3:0 Зенит
    1.8% (3)
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