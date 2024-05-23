Тур: 30. Стадион: Газпром Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Карпин Валерий
История личных встреч
Зенит
Ростов
21 матч
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.2%
9.5%
14.3%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
31 матч
58.1%
25.8%
16.1%
18 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
51.6%
29%
19.4%
16 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
61.3%
16.1%
22.6%
19 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
32
Голов в среднем за матч
2.64
1.88
Среднее время на гол
34
47
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
0.94
0.79
Среднее время на гол
95
114
Всего голов
53
43
Голов в среднем за матч
1.71
1.39
Тотал матчей
2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
52
64
Бомбардиры внутри турнира
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кассьерра Матео
|21
|0.72
|Сергеев Иван
|6
|0.21
|Вендел Маркус
|4
|0.14
|Клаудиньо
|4 (1)
|0.14
|Дуглас Сантос
|3
|0.1
|Мостовой Андрей
|3
|0.1
|Мантуан Густаво
|2
|0.07
|Артур Виктор Гимараес
|2
|0.07
|Изидор Вильсон
|2
|0.07
|Родригао де Соуза
|1
|0.03
|Педро дос Сантос
|1
|0.03
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Ерохин Александр
|0
|0
|Сутормин Алексей
|0
|0
|Барриос Вильмар
|0
|0
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
|Круговой Данил
|0
|0
|Эракович Страхинья
|0
|0
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Голенков Егор
|8
|0.28
|Мохебби Мохаммад
|6
|0.21
|Осипенко Максим
|6 (4)
|0.21
|Роналдо
|5
|0.17
|Щетинин Кирилл
|4
|0.14
|Комличенко Николай
|4 (1)
|0.14
|Глебов Данил
|2
|0.07
|Уткин Даниил
|1
|0.03
|Миронов Алексей
|1
|0.03
|Вахания Илья
|1
|0.03
|Тугарев Роман
|1
|0.03
|Лангович Андрей
|1
|0.03
|Комаров Иван
|1
|0.03
|Байрамян Хорен
|0
|0
|Чернов Евгений
|0
|0
|Азнауров Имран
|0
|0
|Сако Умар
|0
|0
Карточки
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эракович Страхинья
|7
|0
|Дуглас Сантос
|5
|0
|Барриос Вильмар
|3
|1
|Алип Нуралы
|4
|0
|Вендел Маркус
|4
|0
|Клаудиньо
|3
|0
|Родригао де Соуза
|2
|0
|Сергеев Иван
|2
|0
|Кассьерра Матео
|2
|0
|Нино III
|2
|0
|Коваленко Александр
|1
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Сутормин Алексей
|1
|0
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|Мостовой Андрей
|1
|0
|Артур Виктор Гимараес
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
|Мантуан Густаво
|1
|0
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мелёхин Виктор
|6
|1
|Байрамян Хорен
|7
|0
|Комличенко Николай
|5
|0
|Прохин Данила
|5
|0
|Сако Умар
|5
|0
|Комаров Иван
|3
|1
|Тугарев Роман
|2
|1
|Лангович Андрей
|2
|1
|Аль-Аскалани Эяд
|2
|1
|Голенков Егор
|3
|0
|Мохебби Мохаммад
|3
|0
|Роналдо
|2
|0
|Акбашев Роман
|2
|0
|Чернов Евгений
|2
|0
|Осипенко Максим
|2
|0
|Уткин Даниил
|2
|0
|Миронов Алексей
|2
|0
|Щетинин Кирилл
|2
|0
|Песьяков Сергей
|1
|0
|Терентьев Денис
|1
|0
|Вахания Илья
|1
|0
|Колтаков Алексей
|1
|0
Результаты матчей
Зенит
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Ростов
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
9
Зенит
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Ростов
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
27
26
Зенит
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (11)
34% (10)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
34% (10)
38% (11)
Ростов
22.7%
77.3%
5 побед 17 поражений
Первый тайм
24% (7)
34% (10)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
31% (9)
52% (15)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
30
35
Голы по времени матча
Забито
20
15
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
18 Не забивали 20
2
10%
0
0%
1-15
4
20%
4
27%
16-30
5
25%
4
27%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
5
25%
4
27%
76-90
Пропущено
12
24
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
2
17%
6
25%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
1
8%
2
8%
31-45
3
25%
2
8%
46-60
2
17%
5
21%
61-75
3
25%
6
25%
76-90
Забито
29
27
13 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 9
15 Не забивали 15
5
17%
4
15%
1-15
2
7%
2
7%
16-30
6
21%
8
30%
30%
31-45
7
24%
5
19%
46-60
4
14%
2
7%
61-75
5
17%
6
22%
76-90
Пропущено
15
20
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
5
33%
4
20%
1-15
2
13%
4
20%
16-30
1
7%
4
20%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
6
40%
3
15%
76-90
Забито
49
42
24 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 20
18 Забивали первыми 14
4 Не забивали 6
7
14%
4
10%
1-15
6
12%
6
14%
16-30
11
22%
12
29%
31-45
9
18%
7
17%
46-60
6
12%
3
7%
61-75
10
20%
10
24%
76-90
Пропущено
27
44
12 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 21
7
26%
10
23%
1-15
3
11%
7
16%
16-30
2
7%
6
14%
31-45
4
15%
4
9%
46-60
2
7%
8
18%
61-75
9
33%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ахмат - Зенит 1:5 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 Факел - Зенит 1:1
ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Рубин 0:2 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Спартак Москва 0:0 Краснодар - Зенит 1:2 Зенит - Балтика 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Црвена Звезда - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 2:0 Урал - Зенит 1:4 Зенит - Спартак Москва 0:0 Зенит - Сантос 4:1 Зенит - Аль-Райян 2:4 Зенит - Шанхай Шеньхуа 6:0
Ростов
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Ростов - Балтика 2:1 Рубин - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Ростов - Балтика 0:1
Ростов - Оренбург 2:1 Урал - Ростов 0:1 Ростов - Спартак Москва 1:5 Урал - Ростов 1:3 Факел - Ростов 0:1 Ростов - Сочи 2:2 Химки - Ростов 0:0 Динамо Москва - Ростов 1:4 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Ростов - Крылья Советов 2:0 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Пари НН - Ростов 1:0 Ростов - Астана 1:0 Кайрат - Ростов 2:1 Спартак Москва - Ростов 0:3
Результаты матчей
Зенит
Ростов
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
7 раз 47%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:2
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
0:2
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
3:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 38%
2
7 раз 24%
0
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
11 раз 38%
2
9 раз 31%
0
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Зенит
Ростов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
68
105
311
312
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
95
87
311
411
113
213
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
254
Больше Меньше
245
1415
1316
722
425
326
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|53 - 38
|56
|2.
|Заявка
|29
|16
|6
|7
|50 - 26
|54
|3.
|Заявка
|29
|15
|8
|6
|44 - 29
|53
|4.
|Заявка
|29
|13
|11
|5
|49 - 37
|50
|5.
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|41 - 32
|49
|6.
|Заявка
|29
|11
|12
|6
|54 - 40
|45
|7.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|42 - 44
|43
|8.
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|30 - 37
|41
|9.
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|45 - 43
|40
|10.
|Заявка
|29
|10
|5
|14
|33 - 43
|35
|11.
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|30 - 44
|30
|12.
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|34 - 41
|30
|13.
|Заявка
|29
|6
|11
|12
|20 - 31
|29
|14.
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|28 - 50
|29
|15.
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|32 - 39
|26
|16.
|Заявка
|29
|5
|8
|16
|36 - 47
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|24 - 14
|33
|2.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 11
|32
|3.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|25 - 16
|32
|4.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|28 - 19
|31
|5.
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|24 - 16
|28
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 11
|26
|7.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|29 - 16
|26
|8.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|27 - 16
|26
|9.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|21 - 22
|24
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 16
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 16
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 18
|20
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 24
|19
|14.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 26
|18
|15.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|24 - 21
|17
|16.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|10 - 10
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 15
|28
|2.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|28 - 22
|24
|3.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 21
|22
|4.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|15 - 19
|21
|5.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|21 - 18
|21
|6.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|27 - 24
|19
|7.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 17
|17
|8.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 18
|16
|9.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 27
|14
|10.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 21
|13
|11.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|12.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|10 - 20
|11
|13.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|14 - 25
|9
|14.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 26
|6
|15.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|7 - 28
|5
|16.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|15 - 23
|5
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|21 (3)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|15 (8)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|14 (4)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|12 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|11 (3)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|2 11
|Оренбург
|Перес Матиас
|13
|Урал
|Бегич Сильвие
|11
|Краснодар
|Черников Александр
|11
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Зенит - Ростов
Исход игры
Зенит
81.2% (69)
Ничья
10.6% (9)
Ростов
8.2% (7)
Тотал 2.5
Больше
61.11% (33)
Меньше
38.89% (21)
Обе команды забьют
Да
62.96% (34)
Нет
37.04% (20)
Популярный счёт
2:1 Зенит
20% (17)
2:0 Зенит
10.6% (9)
1:1 Ничья
7.1% (6)
3:1 Зенит
7.1% (6)
1:0 Зенит
5.9% (5)
4:0 Зенит
3.5% (3)
4:1 Зенит
2.4% (2)
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