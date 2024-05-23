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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Зенит
 
Позже
Ростов
Прогнозы 85
Зенит 81.2% (69)
X 10.6% (9)
Ростов 8.2% (7)
Все прогнозы
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Зенит
Ростов

История личных встреч

Зенит
Ростов

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.2%
9.5%
14.3%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

31 матч

58.1%
25.8%
16.1%
18 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

51.6%
29%
19.4%
16 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

61.3%
16.1%
22.6%
19 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:4
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
6:1
ПЛ
1:0
КPП
0:5
ПЛ
2:0
К
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:5
ПЛ
0:2
ПЛ
0:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
5:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

37
32

Голов в среднем за матч

2.64
1.88

Среднее время на гол

34
47

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

0.94
0.79

Среднее время на гол

95
114

Всего голов

53
43

Голов в среднем за матч

1.71
1.39

Тотал матчей

2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

52
64

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассьерра Матео 21 0.72
Сергеев Иван 6 0.21
Вендел Маркус 4 0.14
Клаудиньо 4 (1) 0.14
Дуглас Сантос 3 0.1
Мостовой Андрей 3 0.1
Мантуан Густаво 2 0.07
Артур Виктор Гимараес 2 0.07
Изидор Вильсон 2 0.07
Родригао де Соуза 1 0.03
Педро дос Сантос 1 0.03
Караваев Вячеслав 0 0
Ерохин Александр 0 0
Сутормин Алексей 0 0
Барриос Вильмар 0 0
Бакаев Зелимхан 0 0
Круговой Данил 0 0
Эракович Страхинья 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голенков Егор 8 0.28
Мохебби Мохаммад 6 0.21
Осипенко Максим 6 (4) 0.21
Роналдо 5 0.17
Щетинин Кирилл 4 0.14
Комличенко Николай 4 (1) 0.14
Глебов Данил 2 0.07
Уткин Даниил 1 0.03
Миронов Алексей 1 0.03
Вахания Илья 1 0.03
Тугарев Роман 1 0.03
Лангович Андрей 1 0.03
Комаров Иван 1 0.03
Байрамян Хорен 0 0
Чернов Евгений 0 0
Азнауров Имран 0 0
Сако Умар 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эракович Страхинья 7 0
Дуглас Сантос 5 0
Барриос Вильмар 3 1
Алип Нуралы 4 0
Вендел Маркус 4 0
Клаудиньо 3 0
Родригао де Соуза 2 0
Сергеев Иван 2 0
Кассьерра Матео 2 0
Нино III 2 0
Коваленко Александр 1 0
Караваев Вячеслав 1 0
Сутормин Алексей 1 0
Бакаев Зелимхан 1 0
Мостовой Андрей 1 0
Артур Виктор Гимараес 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Мантуан Густаво 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелёхин Виктор 6 1
Байрамян Хорен 7 0
Комличенко Николай 5 0
Прохин Данила 5 0
Сако Умар 5 0
Комаров Иван 3 1
Тугарев Роман 2 1
Лангович Андрей 2 1
Аль-Аскалани Эяд 2 1
Голенков Егор 3 0
Мохебби Мохаммад 3 0
Роналдо 2 0
Акбашев Роман 2 0
Чернов Евгений 2 0
Осипенко Максим 2 0
Уткин Даниил 2 0
Миронов Алексей 2 0
Щетинин Кирилл 2 0
Песьяков Сергей 1 0
Терентьев Денис 1 0
Вахания Илья 1 0
Колтаков Алексей 1 0

Результаты матчей

Зенит
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Ростов
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
9
Зенит
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Ростов
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

27
26
Зенит
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (11)
34% (10)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
34% (10)
38% (11)
Ростов
22.7%
77.3%
5 побед 17 поражений
Первый тайм
24% (7)
34% (10)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
31% (9)
52% (15)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

30
35

Голы по времени матча

Забито

20
15
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
18 Не забивали 20
2
10%
0
0%
1-15
4
20%
4
27%
16-30
5
25%
4
27%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
5
25%
4
27%
76-90

Пропущено

12
24
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
2
17%
6
25%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
1
8%
2
8%
31-45
3
25%
2
8%
46-60
2
17%
5
21%
61-75
3
25%
6
25%
76-90

Забито

29
27
13 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 9
15 Не забивали 15
5
17%
4
15%
1-15
2
7%
2
7%
16-30
6
21%
8
30%
30%
31-45
7
24%
5
19%
46-60
4
14%
2
7%
61-75
5
17%
6
22%
76-90

Пропущено

15
20
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
5
33%
4
20%
1-15
2
13%
4
20%
16-30
1
7%
4
20%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
6
40%
3
15%
76-90

Забито

49
42
24 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 20
18 Забивали первыми 14
4 Не забивали 6
7
14%
4
10%
1-15
6
12%
6
14%
16-30
11
22%
12
29%
31-45
9
18%
7
17%
46-60
6
12%
3
7%
61-75
10
20%
10
24%
76-90

Пропущено

27
44
12 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 21
7
26%
10
23%
1-15
3
11%
7
16%
16-30
2
7%
6
14%
31-45
4
15%
4
9%
46-60
2
7%
8
18%
61-75
9
33%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ахмат - Зенит 1:5 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 Факел - Зенит 1:1
ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Рубин 0:2 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Спартак Москва 0:0 Краснодар - Зенит 1:2 Зенит - Балтика 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Црвена Звезда - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 2:0 Урал - Зенит 1:4 Зенит - Спартак Москва 0:0 Зенит - Сантос 4:1 Зенит - Аль-Райян 2:4 Зенит - Шанхай Шеньхуа 6:0
Ростов
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Ростов - Балтика 2:1 Рубин - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Ростов - Балтика 0:1
Ростов - Оренбург 2:1 Урал - Ростов 0:1 Ростов - Спартак Москва 1:5 Урал - Ростов 1:3 Факел - Ростов 0:1 Ростов - Сочи 2:2 Химки - Ростов 0:0 Динамо Москва - Ростов 1:4 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Ростов - Крылья Советов 2:0 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Пари НН - Ростов 1:0 Ростов - Астана 1:0 Кайрат - Ростов 2:1 Спартак Москва - Ростов 0:3

Результаты матчей

Зенит
Ростов

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
7 раз 47%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:2
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
0:2
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
3:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 38%
2
7 раз 24%
0
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
11 раз 38%
2
9 раз 31%
0
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Зенит
Ростов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
6
8
1.5
10
5
3
11
2.5
3
12
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
9
5
8
7
1.5
3
11
4
11
2.5
1
13
2
13
3.5
1
13
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
4
0.5
Больше Меньше
24
5
14
15
1.5
13
16
7
22
2.5
4
25
3
26
3.5
1
28
1
28
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 29 16 8 5 53 - 38 56
2.
Зенит
 Заявка 29 16 6 7 50 - 26 54
3.
Краснодар
 Заявка 29 15 8 6 44 - 29 53
4.
Локомотив Москва
 Заявка 29 13 11 5 49 - 37 50
5.
Спартак Москва
 Заявка 29 14 7 8 41 - 32 49
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 29 11 12 6 54 - 40 45
7.
Ростов
 Заявка 29 12 7 10 42 - 44 43
8.
Рубин
 Заявка 29 11 8 10 30 - 37 41
9.
Крылья Советов
 Заявка 29 11 7 11 45 - 43 40
10.
Ахмат
 Заявка 29 10 5 14 33 - 43 35
11.
Урал
 Заявка 29 7 9 13 30 - 44 30
12.
Оренбург
 Заявка 29 7 9 13 34 - 41 30
13.
Факел
 Заявка 29 6 11 12 20 - 31 29
14.
Пари НН
 Заявка 29 8 5 16 28 - 50 29
15.
Балтика
 Заявка 29 7 5 17 32 - 39 26
16.
Сочи
 Заявка 29 5 8 16 36 - 47 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 15 10 3 2 24 - 14 33
2.
Краснодар
 Заявка 14 10 2 2 23 - 11 32
3.
Динамо Москва
 Заявка 15 10 2 3 25 - 16 32
4.
Ростов
 Заявка 15 9 4 2 28 - 19 31
5.
Локомотив Москва
 Заявка 15 7 7 1 24 - 16 28
6.
Зенит
 Заявка 14 8 2 4 21 - 11 26
7.
Крылья Советов
 Заявка 14 7 5 2 29 - 16 26
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 7 5 2 27 - 16 26
9.
Пари НН
 Заявка 15 7 3 5 21 - 22 24
10.
Оренбург
 Заявка 14 6 3 5 20 - 16 21
11.
Балтика
 Заявка 14 6 3 5 17 - 16 21
12.
Рубин
 Заявка 14 5 5 4 15 - 18 20
13.
Урал
 Заявка 15 5 4 6 20 - 24 19
14.
Ахмат
 Заявка 15 5 3 7 21 - 26 18
15.
Сочи
 Заявка 15 4 5 6 24 - 21 17
16.
Факел
 Заявка 14 3 7 4 10 - 10 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 15 8 4 3 29 - 15 28
2.
Динамо Москва
 Заявка 14 6 6 2 28 - 22 24
3.
Локомотив Москва
 Заявка 14 6 4 4 25 - 21 22
4.
Рубин
 Заявка 15 6 3 6 15 - 19 21
5.
Краснодар
 Заявка 15 5 6 4 21 - 18 21
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 15 4 7 4 27 - 24 19
7.
Ахмат
 Заявка 14 5 2 7 12 - 17 17
8.
Спартак Москва
 Заявка 14 4 4 6 17 - 18 16
9.
Крылья Советов
 Заявка 15 4 2 9 16 - 27 14
10.
Факел
 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
11.
Ростов
 Заявка 14 3 3 8 14 - 25 12
12.
Урал
 Заявка 14 2 5 7 10 - 20 11
13.
Оренбург
 Заявка 15 1 6 8 14 - 25 9
14.
Сочи
 Заявка 14 1 3 10 12 - 26 6
15.
Пари НН
 Заявка 14 1 2 11 7 - 28 5
16.
Балтика
 Заявка 15 1 2 12 15 - 23 5
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 21 (3)
Динамо Москва Тюкавин Константин 15 (8)
Краснодар Кордоба Джон 14 (4)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 12 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 11
Оренбург Перес Матиас 13
Урал Бегич Сильвие 11
Краснодар Черников Александр 11
Крылья Советов Костанца Фернандо 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 мая 2024, осталось 2 дня 6 часов 14 минут.



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  • 33 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 85
    Зенит 81.2% (69)
    X 10.6% (9)
    Ростов 8.2% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Ростов
    6.90
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    7.30
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    17.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Зенит - Ростов

    Исход игры
    Зенит
    81.2% (69)
    Ничья
    10.6% (9)
    Ростов
    8.2% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.11% (33)
    Меньше
    38.89% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    62.96% (34)
    Нет
    37.04% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Зенит
    20% (17)
    2:0 Зенит
    10.6% (9)
    1:1 Ничья
    7.1% (6)
    3:1 Зенит
    7.1% (6)
    1:0 Зенит
    5.9% (5)
    4:0 Зенит
    3.5% (3)
    4:1 Зенит
    2.4% (2)
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