Тур: 34. Стадион: Stadion Slaski. Главный судья: Damian Kos
0'
1:0
45' ГолНовотны Сома
71' Красная карточкаСковгор Андреас
71' Желтая карточкаНовотны Сома
82' Желтая карточкаMichal Feliks
2:0
90' ГолНовотны Сома
90' Желтая карточкаСоколовски Патрик
90'+6
Ход матча
45'
1:0
71'
71'
82'
90'
2:0
6
Хосема
96
Дадок
Роберт
54
Вилак
Филип
86
Новотны
Сома
70
Козак
Милош
31
Грошшо
Лукаш
15
Глик
Камил
20
Karol
Knap
10
Ракочи
Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 ХосемаЗащитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Вилак ФилипНападающий
-
86 Новотны СомаНападающий
-
70 Козак МилошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Садлок МацейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
33 Mike Huras
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
- Основной состав
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Karol KnapПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракочи МихалПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Битри ЭнеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
23 Fabian Bzdyl
-
Главный тренер: Dawid Kroczek
История личных встреч
Рух Хожув
Краковия
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
81.8%
54.5%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
22 матча
45.5%
18.2%
36.3%
10 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
40.9%
40.9%
18.2%
9 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
1.64
1.45
Среднее время на гол
55
61
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.45
0.73
Среднее время на гол
61
123
Всего голов
34
24
Голов в среднем за матч
1.55
1.09
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
58
82
Бомбардиры внутри турнира
Рух Хожув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Щепан Даниэль
|10 (5)
|0.29
|Michal Feliks
|5
|0.15
|Новотны Сома
|4
|0.12
|Tomasz Swedrowski
|4
|0.12
|Козак Милош
|2
|0.06
|Бартолевски Матеуш
|2
|0.06
|Tomasz Wojtowicz
|2
|0.06
|Lukasz Moneta
|1
|0.03
|Влканова Адам
|1
|0.03
|Подставски Томаш
|1
|0.03
|Przemyslaw Szur
|1
|0.03
|Хосема
|1
|0.03
|Дадок Роберт
|1
|0.03
|Михальский Кацпер
|1
|0.03
|Летневски Юлиуш
|1
|0.03
|Patryk Sikora
|1
|0.03
|Bartlomiej Baranski
|1
|0.03
|Стажиньски Филип
|0
|0
|Szymon Szymanski
|0
|0
|Вилак Филип
|0
|0
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кялльман Беньямин
|9
|0.26
|Ракочи Михал
|6
|0.18
|Patryk Makuch
|5
|0.15
|Атанасов Яни
|5 (1)
|0.15
|Karol Knap
|4 (2)
|0.12
|Гицэ Вирджил
|4
|0.12
|Ярошински Павел
|3
|0.09
|Глик Камил
|2
|0.06
|Какабадзе Отар
|2
|0.06
|Олафссон Давид-Кристьян
|1
|0.03
|Хосконен Артту
|1
|0.03
|Битри Энео
|1
|0.03
|Сковгор Андреас
|0
|0
|Takuto Oshima
|0
|0
|Рыпэ Корнел
|0
|0
|Майгор Миккел
|0
|0
|Sebastian Madejski
|0
|0
|Kacper Smiglewski
|0
|0
|Filip Kucharczyk
|0
|0
Карточки
Рух Хожув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садлок Мацей
|10
|0
|Щепан Даниэль
|7
|1
|Летневски Юлиуш
|5
|0
|Michal Feliks
|5
|0
|Szymon Szymanski
|3
|1
|Подставски Томаш
|4
|0
|Przemyslaw Szur
|4
|0
|Козак Милош
|4
|0
|Бартолевски Матеуш
|4
|0
|Дадок Роберт
|2
|1
|Konrad Kasolik
|0
|2
|Стемпиньски Мариуш
|3
|0
|Tomasz Swedrowski
|3
|0
|Михальский Кацпер
|3
|0
|Tomasz Foszmanczyk
|2
|0
|Стипица Данте
|2
|0
|Влканова Адам
|2
|0
|Remigiusz Szywacz
|2
|0
|Tomasz Wojtowicz
|2
|0
|Барановски Павел
|1
|0
|Новотны Сома
|1
|0
|Lukasz Moneta
|1
|0
|Хосема
|1
|0
|Длугош Виктор
|1
|0
|Стечик Доминик
|1
|0
|Patryk Sikora
|1
|0
|Bartlomiej Baranski
|1
|0
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сковгор Андреас
|9
|1
|Какабадзе Отар
|6
|1
|Атанасов Яни
|7
|0
|Ракочи Михал
|7
|0
|Takuto Oshima
|6
|0
|Гицэ Вирджил
|5
|0
|Karol Knap
|3
|1
|Ярошински Павел
|4
|0
|Глик Камил
|3
|0
|Соколовски Патрик
|3
|0
|Patryk Makuch
|3
|0
|Kacper Smiglewski
|3
|0
|Грошшо Лукаш
|2
|0
|Хосконен Артту
|2
|0
|Рыпэ Корнел
|1
|0
|Югас Якуб
|1
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|1
|0
|Битри Энео
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
|Filip Kucharczyk
|1
|0
Результаты матчей
Рух Хожув
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Краковия
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
13
9
Рух Хожув
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
12% (2)
29% (5)
Краковия
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
19
12
Упущенные победы
16
27
Рух Хожув
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (12)
32% (11)
32% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (16)
29% (10)
24% (8)
Краковия
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (11)
26% (9)
41% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
32% (11)
41% (14)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
20
12
Упущенные победы
29
36
Голы по времени матча
Забито
22
16
7 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
22 Не забивали 24
2
9%
4
25%
1-15
3
14%
5
31%
16-30
2
9%
1
6%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
4
18%
3
19%
61-75
9
41%
1
6%
76-90
Пропущено
21
18
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
3
14%
2
11%
1-15
4
19%
1
6%
16-30
4
19%
7
39%
31-45
4
19%
1
6%
46-60
1
5%
1
6%
61-75
5
24%
6
33%
76-90
Забито
20
30
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 10
22 Не забивали 21
2
10%
4
13%
1-15
3
15%
4
13%
16-30
4
20%
3
10%
31-45
0
0%
6
20%
46-60
5
25%
4
13%
61-75
6
30%
9
30%
76-90
Пропущено
32
27
14 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 14
2
6%
3
11%
1-15
5
16%
4
15%
16-30
7
22%
5
19%
31-45
8
25%
3
11%
46-60
3
9%
3
11%
61-75
7
22%
9
33%
76-90
Забито
42
46
16 В 1-м тайме 21
26 Во 2-м тайме 25
13 Забивали первыми 15
10 Не забивали 11
4
10%
8
17%
1-15
6
14%
9
20%
16-30
6
14%
4
9%
31-45
2
5%
8
17%
46-60
9
21%
7
15%
61-75
15
36%
10
22%
76-90
Пропущено
53
45
25 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 25
5
9%
5
11%
1-15
9
17%
5
11%
16-30
11
21%
12
27%
31-45
12
23%
4
9%
46-60
4
8%
4
9%
61-75
12
23%
15
33%
76-90
Результаты последних матчей
Рух Хожув
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Корона Кельце - Рух Хожув 2:0 Радомяк Радом - Рух Хожув 0:2 Рух Хожув - Лех 2:1 Шленск Вроцлав - Рух Хожув 2:3
Рух Хожув - Видзев Лодзь 2:3 Погонь Щецин - Рух Хожув 5:0 Рух Хожув - Пуща Неполомице 0:0 Ракув - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Гурник Забже 1:2 Сталь Мелец - Рух Хожув 3:1 Рух Хожув - Пяст 3:0 Ягеллония Белосток - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Варта Познань 0:0 Рух Хожув - ГКС Ястшембе 0:0 Рух Хожув - Легия 0:1 Шкупи - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Брера Струмица 2:1 Рух Хожув - Дрита 0:1 Рух Хожув - Кечкемет 1:1 Полония Бытом - Рух Хожув 1:1
Краковия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Краковия - Ракув 2:0 Шленск Вроцлав - Краковия 4:0 Краковия - Гурник Забже 5:0 Лех - Краковия 0:0
Краковия - Пуща Неполомице 0:1 Ягеллония Белосток - Краковия 1:3 Краковия - ЛКС Лодзь 2:2 Погонь Щецин - Краковия 3:1 Краковия - Видзев Лодзь 2:2 Корона Кельце - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 0:1 Пяст - Краковия 0:0 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 1:4 Краковия - Радомяк Радом 6:0 Краковия - Висляне Яськовице 1:0 Краковия - Железярне Подбрезова 1:0 Краковия - Заря 2:0 Краковия - Штурм Грац 1:2 Краковия - Дебрецен 3:3
Результаты матчей
Рух Хожув
Краковия
Точный счет
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
2
6 раз 35%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
2
7 раз 41%
0
4 раза 24%
1
3 раза 18%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
2:0
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 35%
1
9 раз 26%
2
9 раз 26%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
0
12 раз 35%
1
9 раз 26%
2
9 раз 26%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Рух Хожув
Краковия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
134
89
107
215
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
98
512
314
215
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2212
Больше Меньше
2212
1321
1321
430
430
133
331
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|34
|18
|9
|7
|77 - 45
|63
|2.
|2:1
|34
|18
|9
|7
|50 - 31
|63
|3.
|34
|16
|11
|7
|51 - 39
|59
|4.
|34
|16
|7
|11
|59 - 38
|55
|5.
|34
|15
|8
|11
|45 - 41
|53
|6.
|34
|14
|11
|9
|47 - 41
|53
|7.
|1:2
|34
|14
|10
|10
|54 - 39
|52
|8.
|34
|13
|8
|13
|43 - 50
|47
|9.
|34
|13
|7
|14
|45 - 46
|46
|10.
|34
|11
|10
|13
|42 - 48
|43
|11.
|34
|9
|16
|9
|38 - 35
|43
|12.
|34
|9
|13
|12
|39 - 49
|40
|13.
|34
|8
|15
|11
|45 - 46
|39
|14.
|34
|10
|8
|16
|41 - 58
|38
|15.
|34
|8
|14
|12
|40 - 44
|38
|16.
|34
|9
|10
|15
|33 - 43
|37
|17.
|34
|6
|14
|14
|40 - 55
|32
|18.
|34
|6
|6
|22
|34 - 75
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|46 - 16
|39
|2.
|1:2
|17
|10
|5
|2
|33 - 11
|35
|3.
|17
|9
|5
|3
|23 - 14
|32
|4.
|17
|9
|4
|4
|29 - 16
|31
|5.
|2:1
|17
|9
|4
|4
|27 - 14
|31
|6.
|17
|8
|6
|3
|26 - 17
|30
|7.
|17
|8
|6
|3
|25 - 17
|30
|8.
|17
|9
|2
|6
|35 - 25
|29
|9.
|17
|7
|8
|2
|23 - 20
|29
|10.
|17
|9
|1
|7
|21 - 21
|28
|11.
|17
|7
|7
|3
|25 - 15
|28
|12.
|17
|7
|5
|5
|19 - 18
|26
|13.
|17
|6
|8
|3
|28 - 20
|26
|14.
|17
|5
|7
|5
|32 - 25
|22
|15.
|17
|5
|5
|7
|17 - 18
|20
|16.
|17
|5
|5
|7
|23 - 33
|20
|17.
|17
|4
|7
|6
|21 - 22
|19
|18.
|17
|4
|5
|8
|20 - 28
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|17
|9
|5
|3
|23 - 17
|32
|2.
|17
|8
|5
|4
|25 - 22
|29
|3.
|17
|7
|5
|5
|24 - 13
|26
|4.
|17
|6
|6
|5
|31 - 29
|24
|5.
|17
|5
|7
|5
|18 - 25
|22
|6.
|17
|6
|3
|8
|22 - 27
|21
|7.
|17
|6
|3
|8
|24 - 32
|21
|8.
|17
|6
|3
|8
|21 - 30
|21
|9.
|17
|4
|6
|7
|24 - 25
|18
|10.
|1:2
|17
|4
|5
|8
|21 - 28
|17
|11.
|17
|4
|5
|8
|16 - 25
|17
|12.
|17
|3
|8
|6
|13 - 21
|17
|13.
|17
|2
|9
|6
|13 - 20
|15
|14.
|17
|3
|4
|10
|17 - 31
|13
|15.
|17
|2
|7
|8
|19 - 33
|13
|16.
|17
|2
|6
|9
|12 - 24
|12
|17.
|17
|2
|5
|10
|16 - 29
|11
|18.
|17
|1
|1
|15
|11 - 42
|4
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|19 (5)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|16 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|13 (10)
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|12 (4)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|12 (4)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 12
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 10
|Корона Кельце
|Хофмейстер Йоав
|1 10