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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Damian Kos
Рух Хожув
2:0
Конец матча
Краковия
0'
1:0
45' Гол
Новотны Сома
71' Красная карточка
Сковгор Андреас
71' Желтая карточка
Новотны Сома
82' Желтая карточка
Michal Feliks
2:0
90' Гол
Новотны Сома
90' Желтая карточка
Соколовски Патрик
90'+6
36
Стипица
Данте
59
Стемпиньски
Мариуш
20
Szymon
Szymanski
6
Хосема
96
Дадок
Роберт
10
Tomasz
Foszmanczyk
22
Стажиньски
Филип
5
Tomasz
Wojtowicz
54
Вилак
Филип
86
Новотны
Сома
70
Козак
Милош
31
Грошшо
Лукаш
4
Ярошински
Павел
15
Глик
Камил
5
Гицэ
Вирджил
3
Сковгор
Андреас
63
Filip
Kucharczyk
20
Karol
Knap
6
Атанасов
Яни
10
Ракочи
Михал
7
Patryk
Makuch
9
Кялльман
Беньямин
Рух Хожув
3-4-3
Краковия
4-4-2

История личных встреч

Рух Хожув
Краковия

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

81.8%
54.5%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

22 матча

45.5%
18.2%
36.3%
10 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

40.9%
40.9%
18.2%
9 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

Э
4:4
ЭГБ
2:0
Э
0:1
Э
1:1
ЭГА
0:1
Э
2:3
Э
2:1
ЭГБ
1:0
Э
3:0
Э
1:0
Э
3:2
Э
2:1
Э
0:2
Э
2:0
К
1:1
Э
1:0
Э
2:3
Э
1:4
Э
2:0
OE
0:0
OE
2:0
OE
2:0

Голы

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.64
1.45

Среднее время на гол

55
61

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.45
0.73

Среднее время на гол

61
123

Всего голов

34
24

Голов в среднем за матч

1.55
1.09

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

58
82

Бомбардиры внутри турнира

Рух Хожув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Щепан Даниэль 10 (5) 0.29
Michal Feliks 5 0.15
Новотны Сома 4 0.12
Tomasz Swedrowski 4 0.12
Козак Милош 2 0.06
Бартолевски Матеуш 2 0.06
Tomasz Wojtowicz 2 0.06
Lukasz Moneta 1 0.03
Влканова Адам 1 0.03
Подставски Томаш 1 0.03
Przemyslaw Szur 1 0.03
Хосема 1 0.03
Дадок Роберт 1 0.03
Михальский Кацпер 1 0.03
Летневски Юлиуш 1 0.03
Patryk Sikora 1 0.03
Bartlomiej Baranski 1 0.03
Стажиньски Филип 0 0
Szymon Szymanski 0 0
Вилак Филип 0 0
Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кялльман Беньямин 9 0.26
Ракочи Михал 6 0.18
Patryk Makuch 5 0.15
Атанасов Яни 5 (1) 0.15
Karol Knap 4 (2) 0.12
Гицэ Вирджил 4 0.12
Ярошински Павел 3 0.09
Глик Камил 2 0.06
Какабадзе Отар 2 0.06
Олафссон Давид-Кристьян 1 0.03
Хосконен Артту 1 0.03
Битри Энео 1 0.03
Сковгор Андреас 0 0
Takuto Oshima 0 0
Рыпэ Корнел 0 0
Майгор Миккел 0 0
Sebastian Madejski 0 0
Kacper Smiglewski 0 0
Filip Kucharczyk 0 0

Карточки

Рух Хожув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садлок Мацей 10 0
Щепан Даниэль 7 1
Летневски Юлиуш 5 0
Michal Feliks 5 0
Szymon Szymanski 3 1
Подставски Томаш 4 0
Przemyslaw Szur 4 0
Козак Милош 4 0
Бартолевски Матеуш 4 0
Дадок Роберт 2 1
Konrad Kasolik 0 2
Стемпиньски Мариуш 3 0
Tomasz Swedrowski 3 0
Михальский Кацпер 3 0
Tomasz Foszmanczyk 2 0
Стипица Данте 2 0
Влканова Адам 2 0
Remigiusz Szywacz 2 0
Tomasz Wojtowicz 2 0
Барановски Павел 1 0
Новотны Сома 1 0
Lukasz Moneta 1 0
Хосема 1 0
Длугош Виктор 1 0
Стечик Доминик 1 0
Patryk Sikora 1 0
Bartlomiej Baranski 1 0
Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сковгор Андреас 9 1
Какабадзе Отар 6 1
Атанасов Яни 7 0
Ракочи Михал 7 0
Takuto Oshima 6 0
Гицэ Вирджил 5 0
Karol Knap 3 1
Ярошински Павел 4 0
Глик Камил 3 0
Соколовски Патрик 3 0
Patryk Makuch 3 0
Kacper Smiglewski 3 0
Грошшо Лукаш 2 0
Хосконен Артту 2 0
Рыпэ Корнел 1 0
Югас Якуб 1 0
Олафссон Давид-Кристьян 1 0
Битри Энео 1 0
Мишор Якуб 1 0
Filip Kucharczyk 1 0

Результаты матчей

Рух Хожув
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Краковия
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

13
9
Рух Хожув
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
12% (2)
29% (5)
Краковия
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

19
12

Упущенные победы

16
27
Рух Хожув
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (12)
32% (11)
32% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (16)
29% (10)
24% (8)
Краковия
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (11)
26% (9)
41% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
32% (11)
41% (14)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

20
12

Упущенные победы

29
36

Голы по времени матча

Забито

22
16
7 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
22 Не забивали 24
2
9%
4
25%
1-15
3
14%
5
31%
16-30
2
9%
1
6%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
4
18%
3
19%
61-75
9
41%
1
6%
76-90

Пропущено

21
18
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
3
14%
2
11%
1-15
4
19%
1
6%
16-30
4
19%
7
39%
31-45
4
19%
1
6%
46-60
1
5%
1
6%
61-75
5
24%
6
33%
76-90

Забито

20
30
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 10
22 Не забивали 21
2
10%
4
13%
1-15
3
15%
4
13%
16-30
4
20%
3
10%
31-45
0
0%
6
20%
46-60
5
25%
4
13%
61-75
6
30%
9
30%
76-90

Пропущено

32
27
14 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 14
2
6%
3
11%
1-15
5
16%
4
15%
16-30
7
22%
5
19%
31-45
8
25%
3
11%
46-60
3
9%
3
11%
61-75
7
22%
9
33%
76-90

Забито

42
46
16 В 1-м тайме 21
26 Во 2-м тайме 25
13 Забивали первыми 15
10 Не забивали 11
4
10%
8
17%
1-15
6
14%
9
20%
16-30
6
14%
4
9%
31-45
2
5%
8
17%
46-60
9
21%
7
15%
61-75
15
36%
10
22%
76-90

Пропущено

53
45
25 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 25
5
9%
5
11%
1-15
9
17%
5
11%
16-30
11
21%
12
27%
31-45
12
23%
4
9%
46-60
4
8%
4
9%
61-75
12
23%
15
33%
76-90

Результаты последних матчей

Рух Хожув
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Корона Кельце - Рух Хожув 2:0 Радомяк Радом - Рух Хожув 0:2 Рух Хожув - Лех 2:1 Шленск Вроцлав - Рух Хожув 2:3
Рух Хожув - Видзев Лодзь 2:3 Погонь Щецин - Рух Хожув 5:0 Рух Хожув - Пуща Неполомице 0:0 Ракув - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Гурник Забже 1:2 Сталь Мелец - Рух Хожув 3:1 Рух Хожув - Пяст 3:0 Ягеллония Белосток - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Варта Познань 0:0 Рух Хожув - ГКС Ястшембе 0:0 Рух Хожув - Легия 0:1 Шкупи - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Брера Струмица 2:1 Рух Хожув - Дрита 0:1 Рух Хожув - Кечкемет 1:1 Полония Бытом - Рух Хожув 1:1
Краковия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Краковия - Ракув 2:0 Шленск Вроцлав - Краковия 4:0 Краковия - Гурник Забже 5:0 Лех - Краковия 0:0
Краковия - Пуща Неполомице 0:1 Ягеллония Белосток - Краковия 1:3 Краковия - ЛКС Лодзь 2:2 Погонь Щецин - Краковия 3:1 Краковия - Видзев Лодзь 2:2 Корона Кельце - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 0:1 Пяст - Краковия 0:0 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 1:4 Краковия - Радомяк Радом 6:0 Краковия - Висляне Яськовице 1:0 Краковия - Железярне Подбрезова 1:0 Краковия - Заря 2:0 Краковия - Штурм Грац 1:2 Краковия - Дебрецен 3:3

Результаты матчей

Рух Хожув
Краковия

Точный счет

0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
2
6 раз 35%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
2
7 раз 41%
0
4 раза 24%
1
3 раза 18%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
2:0
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 35%
1
9 раз 26%
2
9 раз 26%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
0
12 раз 35%
1
9 раз 26%
2
9 раз 26%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Рух Хожув
Краковия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
13
4
8
9
1.5
10
7
2
15
2.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
9
8
5
12
1.5
3
14
2
15
2.5
1
16
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
12
0.5
Больше Меньше
22
12
13
21
1.5
13
21
4
30
2.5
4
30
1
33
3.5
3
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 34 18 9 7 77 - 45 63
2.
Шленск Вроцлав
 2:1 34 18 9 7 50 - 31 63
3.
Легия
 34 16 11 7 51 - 39 59
4.
Погонь Щецин
 34 16 7 11 59 - 38 55
5.
Гурник Забже
 34 15 8 11 45 - 41 53
6.
Лех
 34 14 11 9 47 - 41 53
7.
Ракув
 1:2 34 14 10 10 54 - 39 52
8.
Заглембе Любин
 34 13 8 13 43 - 50 47
9.
Видзев Лодзь
 34 13 7 14 45 - 46 46
10.
Сталь Мелец
 34 11 10 13 42 - 48 43
11.
Пяст
 34 9 16 9 38 - 35 43
12.
Пуща Неполомице
 34 9 13 12 39 - 49 40
13.
Краковия
 34 8 15 11 45 - 46 39
14.
Радомяк Радом
 34 10 8 16 41 - 58 38
15.
Корона Кельце
 34 8 14 12 40 - 44 38
16.
Варта Познань
 34 9 10 15 33 - 43 37
17.
Рух Хожув
 34 6 14 14 40 - 55 32
18.
ЛКС Лодзь
 34 6 6 22 34 - 75 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 17 12 3 2 46 - 16 39
2.
Ракув
 1:2 17 10 5 2 33 - 11 35
3.
Гурник Забже
 17 9 5 3 23 - 14 32
4.
Лех
 17 9 4 4 29 - 16 31
5.
Шленск Вроцлав
 2:1 17 9 4 4 27 - 14 31
6.
Легия
 17 8 6 3 26 - 17 30
7.
Сталь Мелец
 17 8 6 3 25 - 17 30
8.
Погонь Щецин
 17 9 2 6 35 - 25 29
9.
Пуща Неполомице
 17 7 8 2 23 - 20 29
10.
Видзев Лодзь
 17 9 1 7 21 - 21 28
11.
Пяст
 17 7 7 3 25 - 15 28
12.
Заглембе Любин
 17 7 5 5 19 - 18 26
13.
Корона Кельце
 17 6 8 3 28 - 20 26
14.
Краковия
 17 5 7 5 32 - 25 22
15.
Варта Познань
 17 5 5 7 17 - 18 20
16.
ЛКС Лодзь
 17 5 5 7 23 - 33 20
17.
Рух Хожув
 17 4 7 6 21 - 22 19
18.
Радомяк Радом
 17 4 5 8 20 - 28 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 2:1 17 9 5 3 23 - 17 32
2.
Легия
 17 8 5 4 25 - 22 29
3.
Погонь Щецин
 17 7 5 5 24 - 13 26
4.
Ягеллония Белосток
 17 6 6 5 31 - 29 24
5.
Лех
 17 5 7 5 18 - 25 22
6.
Гурник Забже
 17 6 3 8 22 - 27 21
7.
Заглембе Любин
 17 6 3 8 24 - 32 21
8.
Радомяк Радом
 17 6 3 8 21 - 30 21
9.
Видзев Лодзь
 17 4 6 7 24 - 25 18
10.
Ракув
 1:2 17 4 5 8 21 - 28 17
11.
Варта Познань
 17 4 5 8 16 - 25 17
12.
Краковия
 17 3 8 6 13 - 21 17
13.
Пяст
 17 2 9 6 13 - 20 15
14.
Сталь Мелец
 17 3 4 10 17 - 31 13
15.
Рух Хожув
 17 2 7 8 19 - 33 13
16.
Корона Кельце
 17 2 6 9 12 - 24 12
17.
Пуща Неполомице
 17 2 5 10 16 - 29 11
18.
ЛКС Лодзь
 17 1 1 15 11 - 42 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 19 (5)
Сталь Мелец Шкурин Илья 16 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 13 (10)
Ягеллония Белосток Имас Хесус 12 (4)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 12
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 10
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 10
Корона Кельце Хофмейстер Йоав 1 10
Весь список
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