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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Рачковски Павел
Ягеллония Белосток
3:0
Конец матча
Варта Познань
0'
1:0
5' Гол
Нене III
2:0
11' Гол
Романчук Тарас
3:0
26' Гол
Имас Хесус
44' Желтая карточка
Зреляк Адам
60' Желтая карточка
Купчак Матеуш
61' Желтая карточка
Дигес Адриан
76' Желтая карточка
Сачек Михал
78' Желтая карточка
Савич Стефан
84' Желтая карточка
Нгиамба Орельен
90'+4
1
Аломерович
Златан
16
Сачек
Михал
72
Скшипчак
Матеуш
17
Дигес
Адриан
27
Вдовик
Бартломей
6
Романчук
Тарас
8
Нене
III
7
Dominik
Marczuk
11
Имас
Хесус
99
Хансен
Кристоффер
10
Пюлюлю
Афимико
1
Лис
Адриан
2
Бартковски
Якуб
4
Ставропулос
Димитрис
3
Кьельб
Якуб
28
Боровски
Филип
15
Копчински
Михал
21
Купчак
Матеуш
8
Мяйнпя
Нило
22
Konrad
Matuszewski
99
Зреляк
Адам
7
Шмыт
Каетан
Ягеллония Белосток
4-2-3-1
Варта Познань
3-5-2

История личных встреч

Ягеллония Белосток
Варта Познань

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

К
2:0
Э
1:2
Э
3:1
Э
2:0
ТМК
1:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
4:3

Голы

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

2.2
0.75

Среднее время на гол

40
120

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

1.89
0.89

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

47
101

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имас Хесус 12 0.35
Пюлюлю Афимико 12 (5) 0.35
Нене III 9 0.26
Вдовик Бартломей 9 (3) 0.26
Хансен Кристоффер 9 0.26
Dominik Marczuk 6 0.18
Наранхо Хосе 6 0.18
Скшипчак Матеуш 3 0.09
Калисканер Каан 2 0.06
Левицки Якуб 2 0.06
Романчук Тарас 1 0.03
Кубицки Ярослав 1 0.03
Сачек Михал 1 0.03
Wojciech Laski 1 0.03
Дигес Адриан 0 0
Купиш Томаш 0 0
Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шмыт Каетан 7 (4) 0.21
Зреляк Адам 4 0.12
Журавски Мачей 4 0.12
Купчак Матеуш 4 0.12
Пржикрыл Томаш 2 0.06
Савич Стефан V 2 0.06
Луиш Мигел 2 0.06
Эппель Мартон 2 (1) 0.06
Визингер Дарио 1 0.03
Konrad Matuszewski 1 0.03
Ставропулос Димитрис 1 0.03
Шимонович Давид 1 0.03
Кьельб Якуб 0 0
Межграни Мохамед 0 0
Мяйнпя Нило 0 0
Боровски Филип 0 0

Карточки

Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романчук Тарас 10 1
Дигес Адриан 8 1
Сачек Михал 7 0
Нене III 6 0
Наранхо Хосе 4 0
Купиш Томаш 3 0
Пюлюлю Афимико 3 0
Нгиамба Орельен 3 0
Скшипчак Матеуш 3 0
Wojciech Laski 3 0
Кубицки Ярослав 2 0
Имас Хесус 2 0
Стойинович Душан 2 0
Вдовик Бартломей 2 0
Dominik Marczuk 2 0
Матысик Милош 2 0
Левицки Якуб 2 0
Ольшевски Павел 1 0
Настич Боян 1 0
Аломерович Златан 1 0
Калисканер Каан 1 0
Slawomir Abramowicz 1 0
Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Визингер Дарио 8 0
Ставропулос Димитрис 7 0
Купчак Матеуш 6 0
Журавски Мачей 5 0
Бартковски Якуб 5 0
Плеснерович Виктор 5 0
Шмыт Каетан 5 0
Боровски Филип 3 1
Шимонович Давид 4 0
Пржикрыл Томаш 2 1
Савич Стефан V 3 0
Луиш Мигел 3 0
Гробельны Енджей 3 0
Цэру Богдан 2 0
Межграни Мохамед 2 0
Konrad Matuszewski 2 0
Эппель Мартон 1 0
Лис Адриан 1 0
Копчински Михал 1 0
Зреляк Адам 1 0
Patryk Rychlik 1 0

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
65% (11)
12% (2)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
18% (3)
18% (3)
Варта Познань
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

4
11
Ягеллония Белосток
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Варта Познань
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

13
10

Упущенные победы

26
15
Ягеллония Белосток
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
47% (16)
26% (9)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (16)
24% (8)
29% (10)
Варта Познань
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (10)
38% (13)
32% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
47% (16)
29% (10)

Сухие победы

7
10

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

22
10

Упущенные победы

30
26

Голы по времени матча

Забито

44
16
26 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 8
19 Не забивали 25
8
18%
4
25%
1-15
9
20%
2
13%
16-30
9
20%
1
6%
31-45
2
5%
3
19%
46-60
6
14%
3
19%
61-75
10
23%
3
19%
76-90

Пропущено

18
25
12 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
4
22%
3
12%
1-15
5
28%
4
16%
16-30
3
17%
2
8%
31-45
3
17%
7
28%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
3
17%
8
32%
76-90

Забито

30
16
12 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 25
8
27%
5
31%
1-15
2
7%
3
19%
16-30
2
7%
4
25%
31-45
5
17%
2
13%
46-60
7
23%
1
6%
61-75
6
20%
1
6%
76-90

Пропущено

30
19
12 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
2
7%
3
16%
1-15
3
10%
7
37%
16-30
7
23%
4
21%
31-45
8
27%
1
5%
46-60
5
17%
2
11%
61-75
5
17%
2
11%
76-90

Забито

74
32
38 В 1-м тайме 19
36 Во 2-м тайме 13
18 Забивали первыми 15
4 Не забивали 16
16
22%
9
28%
1-15
11
15%
5
16%
16-30
11
15%
5
16%
31-45
7
9%
5
16%
46-60
13
18%
4
13%
61-75
16
22%
4
13%
76-90

Пропущено

48
44
24 В 1-м тайме 23
24 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 25
6
13%
6
14%
1-15
8
17%
11
25%
16-30
10
21%
6
14%
31-45
11
23%
8
18%
46-60
5
10%
3
7%
61-75
8
17%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ягеллония Белосток
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Пяст - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:0 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 3:2 Ягеллония Белосток - Погонь Щецин 2:2
Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:2 Ягеллония Белосток - Краковия 1:3 Легия - Ягеллония Белосток 1:1 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - ЛКС Лодзь 6:0 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1 Ягеллония Белосток - Рух Хожув 1:1 Ягеллония Белосток - Лех 1:2 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3 Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Ягеллония Белосток - Ордабасы 2:2 Ягеллония Белосток - ФК Балкани 1:2 Ягеллония Белосток - Мотор Люблин 0:0
Варта Познань
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Варта Познань - Легия 0:1 Пуща Неполомице - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Видзев Лодзь 2:1 Пяст - Варта Познань 2:0
Варта Познань - Сталь Мелец 5:2 Варта Познань - Корона Кельце 1:0 Шленск Вроцлав - Варта Познань 2:1 Варта Познань - Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 0:2 Лех - Варта Познань 2:0 Варта Познань - ЛКС Лодзь 0:1 Краковия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Радомяк Радом 0:0 Варта Познань - Нотек Чарнкув 3:1 Рух Хожув - Варта Познань 0:0 Варта Познань - Ракув 2:1 Варта Познань - Шкендия 0:1 Варта Познань - Слован Либерец 1:1 Варта Познань - ЛНЗ Черкасcы 2:1 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
Варта Познань

Точный счет

3:0
3 раза 18%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 29%
4
4 раза 24%
1
3 раза 18%
2
3 раза 18%
0
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Точный счет

3:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:1
7 раз 21%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 26%
2
9 раз 26%
3
8 раз 24%
4
5 раз 15%
0
2 раза 6%
6
1 раз 3%
0
15 раз 44%
1
9 раз 26%
2
8 раз 24%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ягеллония Белосток
Варта Познань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
9
8
13
4
1.5
5
12
10
7
2.5
1
16
5
12
3.5
1
16
1
16
4.5
1
16
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
10
7
10
7
1.5
5
12
4
13
2.5
1
16
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
32
2
0.5
Больше Меньше
19
15
23
11
1.5
10
24
14
20
2.5
2
32
6
28
3.5
1
33
1
33
4.5
1
33
1
33
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 34 18 9 7 77 - 45 63
2.
Шленск Вроцлав
 2:1 34 18 9 7 50 - 31 63
3.
Легия
 34 16 11 7 51 - 39 59
4.
Погонь Щецин
 34 16 7 11 59 - 38 55
5.
Гурник Забже
 34 15 8 11 45 - 41 53
6.
Лех
 34 14 11 9 47 - 41 53
7.
Ракув
 1:2 34 14 10 10 54 - 39 52
8.
Заглембе Любин
 34 13 8 13 43 - 50 47
9.
Видзев Лодзь
 34 13 7 14 45 - 46 46
10.
Сталь Мелец
 34 11 10 13 42 - 48 43
11.
Пяст
 34 9 16 9 38 - 35 43
12.
Пуща Неполомице
 34 9 13 12 39 - 49 40
13.
Краковия
 34 8 15 11 45 - 46 39
14.
Радомяк Радом
 34 10 8 16 41 - 58 38
15.
Корона Кельце
 34 8 14 12 40 - 44 38
16.
Варта Познань
 34 9 10 15 33 - 43 37
17.
Рух Хожув
 34 6 14 14 40 - 55 32
18.
ЛКС Лодзь
 34 6 6 22 34 - 75 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 17 12 3 2 46 - 16 39
2.
Ракув
 1:2 17 10 5 2 33 - 11 35
3.
Гурник Забже
 17 9 5 3 23 - 14 32
4.
Лех
 17 9 4 4 29 - 16 31
5.
Шленск Вроцлав
 2:1 17 9 4 4 27 - 14 31
6.
Легия
 17 8 6 3 26 - 17 30
7.
Сталь Мелец
 17 8 6 3 25 - 17 30
8.
Погонь Щецин
 17 9 2 6 35 - 25 29
9.
Пуща Неполомице
 17 7 8 2 23 - 20 29
10.
Видзев Лодзь
 17 9 1 7 21 - 21 28
11.
Пяст
 17 7 7 3 25 - 15 28
12.
Заглембе Любин
 17 7 5 5 19 - 18 26
13.
Корона Кельце
 17 6 8 3 28 - 20 26
14.
Краковия
 17 5 7 5 32 - 25 22
15.
Варта Познань
 17 5 5 7 17 - 18 20
16.
ЛКС Лодзь
 17 5 5 7 23 - 33 20
17.
Рух Хожув
 17 4 7 6 21 - 22 19
18.
Радомяк Радом
 17 4 5 8 20 - 28 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 2:1 17 9 5 3 23 - 17 32
2.
Легия
 17 8 5 4 25 - 22 29
3.
Погонь Щецин
 17 7 5 5 24 - 13 26
4.
Ягеллония Белосток
 17 6 6 5 31 - 29 24
5.
Лех
 17 5 7 5 18 - 25 22
6.
Гурник Забже
 17 6 3 8 22 - 27 21
7.
Заглембе Любин
 17 6 3 8 24 - 32 21
8.
Радомяк Радом
 17 6 3 8 21 - 30 21
9.
Видзев Лодзь
 17 4 6 7 24 - 25 18
10.
Ракув
 1:2 17 4 5 8 21 - 28 17
11.
Варта Познань
 17 4 5 8 16 - 25 17
12.
Краковия
 17 3 8 6 13 - 21 17
13.
Пяст
 17 2 9 6 13 - 20 15
14.
Сталь Мелец
 17 3 4 10 17 - 31 13
15.
Рух Хожув
 17 2 7 8 19 - 33 13
16.
Корона Кельце
 17 2 6 9 12 - 24 12
17.
Пуща Неполомице
 17 2 5 10 16 - 29 11
18.
ЛКС Лодзь
 17 1 1 15 11 - 42 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 19 (5)
Сталь Мелец Шкурин Илья 16 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 13 (10)
Ягеллония Белосток Имас Хесус 12 (4)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 12
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 10
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 10
Корона Кельце Хофмейстер Йоав 1 10
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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