Тур: 34. Стадион: Городской стадион Белостока. Главный судья: Рачковски Павел
3:0
Конец матча
0'
1:0
5' ГолНене III
2:0
11' ГолРоманчук Тарас
3:0
26' ГолИмас Хесус
44' Желтая карточкаЗреляк Адам
60' Желтая карточкаКупчак Матеуш
61' Желтая карточкаДигес Адриан
76' Желтая карточкаСачек Михал
78' Желтая карточкаСавич Стефан
84' Желтая карточкаНгиамба Орельен
90'+4
Ход матча
5'
1:0
11'
26'
3:0
44'
60'
61'
76'
78'
84'
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
8
Нене
III
11
Имас
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сачек МихалЗащитник
- Защитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
36 Левицки ЯкубЗащитник
-
18 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Зреляк АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Луиш МигелНападающий
-
77 Савич СтефанНападающий
-
11 Filip Tonder
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
История личных встреч
Ягеллония Белосток
Варта Познань
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
2.2
0.75
Среднее время на гол
40
120
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
1.89
0.89
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
47
101
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имас Хесус
|12
|0.35
|Пюлюлю Афимико
|12 (5)
|0.35
|Нене III
|9
|0.26
|Вдовик Бартломей
|9 (3)
|0.26
|Хансен Кристоффер
|9
|0.26
|Dominik Marczuk
|6
|0.18
|Наранхо Хосе
|6
|0.18
|Скшипчак Матеуш
|3
|0.09
|Калисканер Каан
|2
|0.06
|Левицки Якуб
|2
|0.06
|Романчук Тарас
|1
|0.03
|Кубицки Ярослав
|1
|0.03
|Сачек Михал
|1
|0.03
|Wojciech Laski
|1
|0.03
|Дигес Адриан
|0
|0
|Купиш Томаш
|0
|0
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шмыт Каетан
|7 (4)
|0.21
|Зреляк Адам
|4
|0.12
|Журавски Мачей
|4
|0.12
|Купчак Матеуш
|4
|0.12
|Пржикрыл Томаш
|2
|0.06
|Савич Стефан V
|2
|0.06
|Луиш Мигел
|2
|0.06
|Эппель Мартон
|2 (1)
|0.06
|Визингер Дарио
|1
|0.03
|Konrad Matuszewski
|1
|0.03
|Ставропулос Димитрис
|1
|0.03
|Шимонович Давид
|1
|0.03
|Кьельб Якуб
|0
|0
|Межграни Мохамед
|0
|0
|Мяйнпя Нило
|0
|0
|Боровски Филип
|0
|0
Карточки
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романчук Тарас
|10
|1
|Дигес Адриан
|8
|1
|Сачек Михал
|7
|0
|Нене III
|6
|0
|Наранхо Хосе
|4
|0
|Купиш Томаш
|3
|0
|Пюлюлю Афимико
|3
|0
|Нгиамба Орельен
|3
|0
|Скшипчак Матеуш
|3
|0
|Wojciech Laski
|3
|0
|Кубицки Ярослав
|2
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Стойинович Душан
|2
|0
|Вдовик Бартломей
|2
|0
|Dominik Marczuk
|2
|0
|Матысик Милош
|2
|0
|Левицки Якуб
|2
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Настич Боян
|1
|0
|Аломерович Златан
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
|Slawomir Abramowicz
|1
|0
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Визингер Дарио
|8
|0
|Ставропулос Димитрис
|7
|0
|Купчак Матеуш
|6
|0
|Журавски Мачей
|5
|0
|Бартковски Якуб
|5
|0
|Плеснерович Виктор
|5
|0
|Шмыт Каетан
|5
|0
|Боровски Филип
|3
|1
|Шимонович Давид
|4
|0
|Пржикрыл Томаш
|2
|1
|Савич Стефан V
|3
|0
|Луиш Мигел
|3
|0
|Гробельны Енджей
|3
|0
|Цэру Богдан
|2
|0
|Межграни Мохамед
|2
|0
|Konrad Matuszewski
|2
|0
|Эппель Мартон
|1
|0
|Лис Адриан
|1
|0
|Копчински Михал
|1
|0
|Зреляк Адам
|1
|0
|Patryk Rychlik
|1
|0
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
65% (11)
12% (2)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
18% (3)
18% (3)
Варта Познань
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
4
11
Ягеллония Белосток
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Варта Познань
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
13
10
Упущенные победы
26
15
Ягеллония Белосток
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
47% (16)
26% (9)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (16)
24% (8)
29% (10)
Варта Познань
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (10)
38% (13)
32% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
47% (16)
29% (10)
Сухие победы
7
10
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
22
10
Упущенные победы
30
26
Голы по времени матча
Забито
44
16
26 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 8
19 Не забивали 25
8
18%
4
25%
1-15
9
20%
2
13%
16-30
9
20%
1
6%
31-45
2
5%
3
19%
46-60
6
14%
3
19%
61-75
10
23%
3
19%
76-90
Пропущено
18
25
12 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
4
22%
3
12%
1-15
5
28%
4
16%
16-30
3
17%
2
8%
31-45
3
17%
7
28%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
3
17%
8
32%
76-90
Забито
30
16
12 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 25
8
27%
5
31%
1-15
2
7%
3
19%
16-30
2
7%
4
25%
31-45
5
17%
2
13%
46-60
7
23%
1
6%
61-75
6
20%
1
6%
76-90
Пропущено
30
19
12 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
2
7%
3
16%
1-15
3
10%
7
37%
16-30
7
23%
4
21%
31-45
8
27%
1
5%
46-60
5
17%
2
11%
61-75
5
17%
2
11%
76-90
Забито
74
32
38 В 1-м тайме 19
36 Во 2-м тайме 13
18 Забивали первыми 15
4 Не забивали 16
16
22%
9
28%
1-15
11
15%
5
16%
16-30
11
15%
5
16%
31-45
7
9%
5
16%
46-60
13
18%
4
13%
61-75
16
22%
4
13%
76-90
Пропущено
48
44
24 В 1-м тайме 23
24 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 25
6
13%
6
14%
1-15
8
17%
11
25%
16-30
10
21%
6
14%
31-45
11
23%
8
18%
46-60
5
10%
3
7%
61-75
8
17%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Пяст - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:0 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 3:2 Ягеллония Белосток - Погонь Щецин 2:2
Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:2 Ягеллония Белосток - Краковия 1:3 Легия - Ягеллония Белосток 1:1 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - ЛКС Лодзь 6:0 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1 Ягеллония Белосток - Рух Хожув 1:1 Ягеллония Белосток - Лех 1:2 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3 Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Ягеллония Белосток - Ордабасы 2:2 Ягеллония Белосток - ФК Балкани 1:2 Ягеллония Белосток - Мотор Люблин 0:0
Варта Познань
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Варта Познань - Легия 0:1 Пуща Неполомице - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Видзев Лодзь 2:1 Пяст - Варта Познань 2:0
Варта Познань - Сталь Мелец 5:2 Варта Познань - Корона Кельце 1:0 Шленск Вроцлав - Варта Познань 2:1 Варта Познань - Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 0:2 Лех - Варта Познань 2:0 Варта Познань - ЛКС Лодзь 0:1 Краковия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Радомяк Радом 0:0 Варта Познань - Нотек Чарнкув 3:1 Рух Хожув - Варта Познань 0:0 Варта Познань - Ракув 2:1 Варта Познань - Шкендия 0:1 Варта Познань - Слован Либерец 1:1 Варта Познань - ЛНЗ Черкасcы 2:1 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
Варта Познань
Точный счет
3:0
3 раза 18%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
3
5 раз 29%
4
4 раза 24%
1
3 раза 18%
2
3 раза 18%
0
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Точный счет
3:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:1
7 раз 21%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 26%
2
9 раз 26%
3
8 раз 24%
4
5 раз 15%
0
2 раза 6%
6
1 раз 3%
0
15 раз 44%
1
9 раз 26%
2
8 раз 24%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ягеллония Белосток
Варта Познань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
98
134
512
107
116
512
116
116
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
107
107
512
413
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
322
Больше Меньше
1915
2311
1024
1420
232
628
133
133
133
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|34
|18
|9
|7
|77 - 45
|63
|2.
|2:1
|34
|18
|9
|7
|50 - 31
|63
|3.
|34
|16
|11
|7
|51 - 39
|59
|4.
|34
|16
|7
|11
|59 - 38
|55
|5.
|34
|15
|8
|11
|45 - 41
|53
|6.
|34
|14
|11
|9
|47 - 41
|53
|7.
|1:2
|34
|14
|10
|10
|54 - 39
|52
|8.
|34
|13
|8
|13
|43 - 50
|47
|9.
|34
|13
|7
|14
|45 - 46
|46
|10.
|34
|11
|10
|13
|42 - 48
|43
|11.
|34
|9
|16
|9
|38 - 35
|43
|12.
|34
|9
|13
|12
|39 - 49
|40
|13.
|34
|8
|15
|11
|45 - 46
|39
|14.
|34
|10
|8
|16
|41 - 58
|38
|15.
|34
|8
|14
|12
|40 - 44
|38
|16.
|34
|9
|10
|15
|33 - 43
|37
|17.
|34
|6
|14
|14
|40 - 55
|32
|18.
|34
|6
|6
|22
|34 - 75
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|46 - 16
|39
|2.
|1:2
|17
|10
|5
|2
|33 - 11
|35
|3.
|17
|9
|5
|3
|23 - 14
|32
|4.
|17
|9
|4
|4
|29 - 16
|31
|5.
|2:1
|17
|9
|4
|4
|27 - 14
|31
|6.
|17
|8
|6
|3
|26 - 17
|30
|7.
|17
|8
|6
|3
|25 - 17
|30
|8.
|17
|9
|2
|6
|35 - 25
|29
|9.
|17
|7
|8
|2
|23 - 20
|29
|10.
|17
|9
|1
|7
|21 - 21
|28
|11.
|17
|7
|7
|3
|25 - 15
|28
|12.
|17
|7
|5
|5
|19 - 18
|26
|13.
|17
|6
|8
|3
|28 - 20
|26
|14.
|17
|5
|7
|5
|32 - 25
|22
|15.
|17
|5
|5
|7
|17 - 18
|20
|16.
|17
|5
|5
|7
|23 - 33
|20
|17.
|17
|4
|7
|6
|21 - 22
|19
|18.
|17
|4
|5
|8
|20 - 28
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|17
|9
|5
|3
|23 - 17
|32
|2.
|17
|8
|5
|4
|25 - 22
|29
|3.
|17
|7
|5
|5
|24 - 13
|26
|4.
|17
|6
|6
|5
|31 - 29
|24
|5.
|17
|5
|7
|5
|18 - 25
|22
|6.
|17
|6
|3
|8
|22 - 27
|21
|7.
|17
|6
|3
|8
|24 - 32
|21
|8.
|17
|6
|3
|8
|21 - 30
|21
|9.
|17
|4
|6
|7
|24 - 25
|18
|10.
|1:2
|17
|4
|5
|8
|21 - 28
|17
|11.
|17
|4
|5
|8
|16 - 25
|17
|12.
|17
|3
|8
|6
|13 - 21
|17
|13.
|17
|2
|9
|6
|13 - 20
|15
|14.
|17
|3
|4
|10
|17 - 31
|13
|15.
|17
|2
|7
|8
|19 - 33
|13
|16.
|17
|2
|6
|9
|12 - 24
|12
|17.
|17
|2
|5
|10
|16 - 29
|11
|18.
|17
|1
|1
|15
|11 - 42
|4
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|19 (5)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|16 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|13 (10)
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|12 (4)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|12 (4)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 12
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 10
|Корона Кельце
|Хофмейстер Йоав
|1 10