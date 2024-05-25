Тур: 34. Стадион: Stadion Florian Krygier. Главный судья: Пржибыл Ярослав
1:0
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаКожокару Валентин
27' Желтая карточкаЦех Бенедикт
30' Желтая карточкаТриантафиллопулос Константинос
45' Желтая карточкаГоргон Александр
1:0
67' ГолВендрыховски Марцел
71' Желтая карточкаПодольски Лукас
71' Желтая карточкаУльвестад Фредрик
90' Желтая карточкаЯнжа Эрик
90' Желтая карточкаЩесняк Криспин
90'+6
Ход матча
27'
45'
67'
71'
90'
90'
23
Цех
Бенедикт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
-
10 Захович ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Густафссон Йенс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Сиплак МихалЗащитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
История личных встреч
Погонь Щецин
Гурник Забже
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
26 матчей
26.9%
38.5%
34.6%
7 побед 10 ничьих 9 побед
Первый тайм
30.8%
50%
19.2%
8 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
26.9%
38.5%
34.6%
7 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
1.46
0.92
Среднее время на гол
61
97
Всего голов
17
19
Голов в среднем за матч
1.31
1.46
Среднее время на гол
68
61
Всего голов
36
31
Голов в среднем за матч
1.38
1.19
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
65
75
Бомбардиры внутри турнира
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гросицки Камил
|13 (5)
|0.38
|Кулурис Эфтимос
|12
|0.35
|Горгон Александр
|8
|0.24
|Ульвестад Фредрик
|6
|0.18
|Бичахчян Ваан
|5
|0.15
|Форнальчик Мариуш
|2
|0.06
|Пшиборек Адриан
|1
|0.03
|Захович Лука
|1
|0.03
|Вендрыховски Марцел
|1
|0.03
|Кужава Рафал
|1
|0.03
|Кутрис Леонардо
|1
|0.03
|Леонардо Родригес
|1
|0.03
|Лонкар Даниель
|1
|0.03
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.03
|Patryk Paryzek
|1
|0.03
|Вальквист Линус
|0
|0
|Гамбоа Жоау
|0
|0
|Малец Мариуш
|0
|0
|Корчаковски Олаф
|0
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капралик Адриан
|7
|0.21
|Йокота Дайсуке
|7 (3)
|0.21
|Эннали Лоуренс
|5 (1)
|0.15
|Мусёлик Себастьян
|4
|0.12
|Чиж Шимон
|4
|0.12
|Подольски Лукас
|3
|0.09
|Kamil Lukoszek
|3
|0.09
|Расак Дамиан
|2
|0.06
|Яницки Рафал
|2
|0.06
|Пачеко Даниэль
|1
|0.03
|Нашименту Филипе
|1
|0.03
|Кодзуки Соитиро
|1
|0.03
|Кравчик Пётр
|1
|0.03
|Ольковски Павел
|1
|0.03
|Сиплак Михал
|1
|0.03
|Щесняк Криспин
|1
|0.03
|Янжа Эрик
|0
|0
|Секулич Борис
|0
|0
|Дадок Роберт
|0
|0
Карточки
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горгон Александр
|8
|0
|Ульвестад Фредрик
|5
|1
|Кужава Рафал
|6
|0
|Бичахчян Ваан
|6
|0
|Кутрис Леонардо
|4
|1
|Вальквист Линус
|5
|0
|Гамбоа Жоау
|4
|0
|Малец Мариуш
|4
|0
|Гросицки Камил
|3
|0
|Цех Бенедикт
|3
|0
|Кулурис Эфтимос
|3
|0
|Пшиборек Адриан
|3
|0
|Кожокару Валентин
|2
|0
|Захович Лука
|2
|0
|Смолиньски Кацпер
|2
|0
|Лисовски Войцех
|1
|0
|Столярски Павел
|1
|0
|Лонкар Даниель
|1
|0
|Форнальчик Мариуш
|1
|0
|Patryk Paryzek
|1
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Щесняк Криспин
|8
|1
|Яницки Рафал
|6
|1
|Янжа Эрик
|6
|1
|Пачеко Даниэль
|5
|1
|Секулич Борис
|5
|0
|Эннали Лоуренс
|3
|1
|Триантафиллопулос Константинос
|4
|0
|Йокота Дайсуке
|4
|0
|Kamil Lukoszek
|2
|1
|Подольски Лукас
|3
|0
|Сиплак Михал
|3
|0
|Мусёлик Себастьян
|3
|0
|Дадок Роберт
|3
|0
|Капралик Адриан
|3
|0
|Norbert Barczak
|1
|1
|Расак Дамиан
|2
|0
|Ольковски Павел
|1
|0
|Нашименту Филипе
|1
|0
|Йенсен Ричард
|1
|0
|Белица Даниэль
|1
|0
|Войтушек Норберт
|1
|0
Результаты матчей
Погонь Щецин
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
Гурник Забже
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
8
9
Погонь Щецин
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Гурник Забже
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
22
21
Погонь Щецин
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (9)
44% (15)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
24% (8)
38% (13)
Гурник Забже
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
21% (7)
38% (13)
41% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
26% (9)
38% (13)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
9
8
Волевые победы
13
10
Упущенные победы
30
30
Голы по времени матча
Забито
33
23
12 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
21 Не забивали 19
2
6%
3
13%
1-15
4
12%
1
4%
16-30
6
18%
7
30%
31-45
9
27%
2
9%
46-60
7
21%
4
17%
61-75
5
15%
6
26%
76-90
Пропущено
27
26
14 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
7
26%
4
15%
1-15
5
19%
3
12%
16-30
2
7%
5
19%
31-45
3
11%
3
12%
46-60
2
7%
5
19%
61-75
8
30%
30%
6
23%
76-90
Забито
23
22
9 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 11
23 Не забивали 21
2
9%
2
9%
1-15
3
13%
5
23%
16-30
4
17%
4
18%
31-45
6
26%
3
14%
46-60
5
22%
3
14%
61-75
3
13%
5
23%
76-90
Пропущено
14
15
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
3
20%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
1
7%
6
40%
61-75
4
29%
5
33%
76-90
Забито
56
45
21 В 1-м тайме 22
35 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 20
10 Не забивали 6
4
7%
5
11%
1-15
7
13%
6
13%
16-30
10
18%
11
24%
31-45
15
27%
5
11%
46-60
12
21%
7
16%
61-75
8
14%
11
24%
76-90
Пропущено
41
41
22 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 26
18 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 24
9
22%
4
10%
1-15
8
20%
3
7%
16-30
5
12%
8
20%
31-45
4
10%
4
10%
46-60
3
7%
11
27%
61-75
12
29%
29%
11
27%
76-90
Результаты последних матчей
Погонь Щецин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:0 Ракув - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Пуща Неполомице 1:0 Погонь Щецин - Висла Краков 1:2
Ягеллония Белосток - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Пяст 0:2 Погонь Щецин - Рух Хожув 5:0 Лех - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Погонь Щецин - Краковия 3:1 Погонь Щецин - Варта Познань 0:2 Корона Кельце - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Заглембе Любин 0:2 Легия - Погонь Щецин 1:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - ЛКС Лодзь 4:2 Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4 Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Штурм Грац - Погонь Щецин 1:6 Погонь Щецин - Целе 1:1
Гурник Забже
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:1 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:1 Краковия - Гурник Забже 5:0 Гурник Забже - ЛКС Лодзь 4:1
Ракув - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Легия 1:3 Гурник Забже - Тыхы 5:2 Рух Хожув - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Лех 0:0 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 3:1 Гурник Забже - Корона Кельце 3:1 Краковия - Гурник Забже 1:4 Пяст - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Ружомберок 4:0 Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2 Ботев Пловдив - Гурник Забже 3:4 Гурник Забже - Карвина 2:3
Результаты матчей
Погонь Щецин
Гурник Забже
Точный счет
0:2
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
5:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
4 раза 24%
3
4 раза 24%
1
3 раза 18%
2
3 раза 18%
5
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
10 раз 59%
0
3 раза 18%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 18%
0:2
5 раз 15%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
2:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 29%
1
7 раз 21%
2
7 раз 21%
3
5 раз 15%
5
3 раза 9%
4
2 раза 6%
1
17 раз 50%
0
7 раз 21%
2
5 раз 15%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Погонь Щецин
Гурник Забже
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
134
107
611
710
314
314
116
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
143
710
413
314
215
215
116
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2410
Больше Меньше
277
1717
1024
1024
529
529
232
331
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|34
|18
|9
|7
|77 - 45
|63
|2.
|2:1
|34
|18
|9
|7
|50 - 31
|63
|3.
|34
|16
|11
|7
|51 - 39
|59
|4.
|34
|16
|7
|11
|59 - 38
|55
|5.
|34
|15
|8
|11
|45 - 41
|53
|6.
|34
|14
|11
|9
|47 - 41
|53
|7.
|1:2
|34
|14
|10
|10
|54 - 39
|52
|8.
|34
|13
|8
|13
|43 - 50
|47
|9.
|34
|13
|7
|14
|45 - 46
|46
|10.
|34
|11
|10
|13
|42 - 48
|43
|11.
|34
|9
|16
|9
|38 - 35
|43
|12.
|34
|9
|13
|12
|39 - 49
|40
|13.
|34
|8
|15
|11
|45 - 46
|39
|14.
|34
|10
|8
|16
|41 - 58
|38
|15.
|34
|8
|14
|12
|40 - 44
|38
|16.
|34
|9
|10
|15
|33 - 43
|37
|17.
|34
|6
|14
|14
|40 - 55
|32
|18.
|34
|6
|6
|22
|34 - 75
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|46 - 16
|39
|2.
|1:2
|17
|10
|5
|2
|33 - 11
|35
|3.
|17
|9
|5
|3
|23 - 14
|32
|4.
|17
|9
|4
|4
|29 - 16
|31
|5.
|2:1
|17
|9
|4
|4
|27 - 14
|31
|6.
|17
|8
|6
|3
|26 - 17
|30
|7.
|17
|8
|6
|3
|25 - 17
|30
|8.
|17
|9
|2
|6
|35 - 25
|29
|9.
|17
|7
|8
|2
|23 - 20
|29
|10.
|17
|9
|1
|7
|21 - 21
|28
|11.
|17
|7
|7
|3
|25 - 15
|28
|12.
|17
|7
|5
|5
|19 - 18
|26
|13.
|17
|6
|8
|3
|28 - 20
|26
|14.
|17
|5
|7
|5
|32 - 25
|22
|15.
|17
|5
|5
|7
|17 - 18
|20
|16.
|17
|5
|5
|7
|23 - 33
|20
|17.
|17
|4
|7
|6
|21 - 22
|19
|18.
|17
|4
|5
|8
|20 - 28
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|17
|9
|5
|3
|23 - 17
|32
|2.
|17
|8
|5
|4
|25 - 22
|29
|3.
|17
|7
|5
|5
|24 - 13
|26
|4.
|17
|6
|6
|5
|31 - 29
|24
|5.
|17
|5
|7
|5
|18 - 25
|22
|6.
|17
|6
|3
|8
|22 - 27
|21
|7.
|17
|6
|3
|8
|24 - 32
|21
|8.
|17
|6
|3
|8
|21 - 30
|21
|9.
|17
|4
|6
|7
|24 - 25
|18
|10.
|1:2
|17
|4
|5
|8
|21 - 28
|17
|11.
|17
|4
|5
|8
|16 - 25
|17
|12.
|17
|3
|8
|6
|13 - 21
|17
|13.
|17
|2
|9
|6
|13 - 20
|15
|14.
|17
|3
|4
|10
|17 - 31
|13
|15.
|17
|2
|7
|8
|19 - 33
|13
|16.
|17
|2
|6
|9
|12 - 24
|12
|17.
|17
|2
|5
|10
|16 - 29
|11
|18.
|17
|1
|1
|15
|11 - 42
|4
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|19 (5)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|16 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|13 (10)
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|12 (4)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|12 (4)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 12
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 10
|Корона Кельце
|Хофмейстер Йоав
|1 10