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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Пржибыл Ярослав
Погонь Щецин
1:0
Конец матча
Гурник Забже
0'
23' Желтая карточка
Кожокару Валентин
27' Желтая карточка
Цех Бенедикт
30' Желтая карточка
Триантафиллопулос Константинос
45' Желтая карточка
Горгон Александр
1:0
67' Гол
Вендрыховски Марцел
71' Желтая карточка
Подольски Лукас
71' Желтая карточка
Ульвестад Фредрик
90' Желтая карточка
Янжа Эрик
90' Желтая карточка
Щесняк Криспин
90'+6
77
Кожокару
Валентин
28
Вальквист
Линус
23
Цех
Бенедикт
68
Лонкар
Даниель
32
Кутрис
Леонардо
8
Ульвестад
Фредрик
22
Бичахчян
Ваан
73
Пшиборек
Адриан
20
Горгон
Александр
11
Гросицки
Камил
9
Кулурис
Эфтимос
1
Белица
Даниэль
2
Секулич
Борис
13
Триантафиллопулос
Константинос
5
Щесняк
Криспин
64
Янжа
Эрик
23
Нашименту
Филипе
6
Расак
Дамиан
7
Капралик
Адриан
10
Подольски
Лукас
11
Эннали
Лоуренс
9
Мусёлик
Себастьян
Погонь Щецин
4-1-4-1
Гурник Забже
4-2-3-1

История личных встреч

Погонь Щецин
Гурник Забже

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

26 матчей

26.9%
38.5%
34.6%
7 побед 10 ничьих 9 побед

Первый тайм

30.8%
50%
19.2%
8 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.9%
38.5%
34.6%
7 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

К
2:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
1:4
Э
2:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
2:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:2
Э
1:1
Э
1:1
EFR
2:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
1:4
Э
1:0
Э
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.46
0.92

Среднее время на гол

61
97

Всего голов

17
19

Голов в среднем за матч

1.31
1.46

Среднее время на гол

68
61

Всего голов

36
31

Голов в среднем за матч

1.38
1.19

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

65
75

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гросицки Камил 13 (5) 0.38
Кулурис Эфтимос 12 0.35
Горгон Александр 8 0.24
Ульвестад Фредрик 6 0.18
Бичахчян Ваан 5 0.15
Форнальчик Мариуш 2 0.06
Пшиборек Адриан 1 0.03
Захович Лука 1 0.03
Вендрыховски Марцел 1 0.03
Кужава Рафал 1 0.03
Кутрис Леонардо 1 0.03
Леонардо Родригес 1 0.03
Лонкар Даниель 1 0.03
Смолиньски Кацпер 1 0.03
Patryk Paryzek 1 0.03
Вальквист Линус 0 0
Гамбоа Жоау 0 0
Малец Мариуш 0 0
Корчаковски Олаф 0 0
Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капралик Адриан 7 0.21
Йокота Дайсуке 7 (3) 0.21
Эннали Лоуренс 5 (1) 0.15
Мусёлик Себастьян 4 0.12
Чиж Шимон 4 0.12
Подольски Лукас 3 0.09
Kamil Lukoszek 3 0.09
Расак Дамиан 2 0.06
Яницки Рафал 2 0.06
Пачеко Даниэль 1 0.03
Нашименту Филипе 1 0.03
Кодзуки Соитиро 1 0.03
Кравчик Пётр 1 0.03
Ольковски Павел 1 0.03
Сиплак Михал 1 0.03
Щесняк Криспин 1 0.03
Янжа Эрик 0 0
Секулич Борис 0 0
Дадок Роберт 0 0

Карточки

Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горгон Александр 8 0
Ульвестад Фредрик 5 1
Кужава Рафал 6 0
Бичахчян Ваан 6 0
Кутрис Леонардо 4 1
Вальквист Линус 5 0
Гамбоа Жоау 4 0
Малец Мариуш 4 0
Гросицки Камил 3 0
Цех Бенедикт 3 0
Кулурис Эфтимос 3 0
Пшиборек Адриан 3 0
Кожокару Валентин 2 0
Захович Лука 2 0
Смолиньски Кацпер 2 0
Лисовски Войцех 1 0
Столярски Павел 1 0
Лонкар Даниель 1 0
Форнальчик Мариуш 1 0
Patryk Paryzek 1 0
Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Щесняк Криспин 8 1
Яницки Рафал 6 1
Янжа Эрик 6 1
Пачеко Даниэль 5 1
Секулич Борис 5 0
Эннали Лоуренс 3 1
Триантафиллопулос Константинос 4 0
Йокота Дайсуке 4 0
Kamil Lukoszek 2 1
Подольски Лукас 3 0
Сиплак Михал 3 0
Мусёлик Себастьян 3 0
Дадок Роберт 3 0
Капралик Адриан 3 0
Norbert Barczak 1 1
Расак Дамиан 2 0
Ольковски Павел 1 0
Нашименту Филипе 1 0
Йенсен Ричард 1 0
Белица Даниэль 1 0
Войтушек Норберт 1 0

Результаты матчей

Погонь Щецин
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
Гурник Забже
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

8
9
Погонь Щецин
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Гурник Забже
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

22
21
Погонь Щецин
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (9)
44% (15)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
24% (8)
38% (13)
Гурник Забже
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
21% (7)
38% (13)
41% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
26% (9)
38% (13)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

9
8

Волевые победы

13
10

Упущенные победы

30
30

Голы по времени матча

Забито

33
23
12 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
21 Не забивали 19
2
6%
3
13%
1-15
4
12%
1
4%
16-30
6
18%
7
30%
31-45
9
27%
2
9%
46-60
7
21%
4
17%
61-75
5
15%
6
26%
76-90

Пропущено

27
26
14 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
7
26%
4
15%
1-15
5
19%
3
12%
16-30
2
7%
5
19%
31-45
3
11%
3
12%
46-60
2
7%
5
19%
61-75
8
30%
30%
6
23%
76-90

Забито

23
22
9 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 11
23 Не забивали 21
2
9%
2
9%
1-15
3
13%
5
23%
16-30
4
17%
4
18%
31-45
6
26%
3
14%
46-60
5
22%
3
14%
61-75
3
13%
5
23%
76-90

Пропущено

14
15
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
3
20%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
1
7%
6
40%
61-75
4
29%
5
33%
76-90

Забито

56
45
21 В 1-м тайме 22
35 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 20
10 Не забивали 6
4
7%
5
11%
1-15
7
13%
6
13%
16-30
10
18%
11
24%
31-45
15
27%
5
11%
46-60
12
21%
7
16%
61-75
8
14%
11
24%
76-90

Пропущено

41
41
22 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 26
18 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 24
9
22%
4
10%
1-15
8
20%
3
7%
16-30
5
12%
8
20%
31-45
4
10%
4
10%
46-60
3
7%
11
27%
61-75
12
29%
29%
11
27%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:0 Ракув - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Пуща Неполомице 1:0 Погонь Щецин - Висла Краков 1:2
Ягеллония Белосток - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Пяст 0:2 Погонь Щецин - Рух Хожув 5:0 Лех - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Погонь Щецин - Краковия 3:1 Погонь Щецин - Варта Познань 0:2 Корона Кельце - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Заглембе Любин 0:2 Легия - Погонь Щецин 1:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - ЛКС Лодзь 4:2 Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4 Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Штурм Грац - Погонь Щецин 1:6 Погонь Щецин - Целе 1:1
Гурник Забже
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:1 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:1 Краковия - Гурник Забже 5:0 Гурник Забже - ЛКС Лодзь 4:1
Ракув - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Легия 1:3 Гурник Забже - Тыхы 5:2 Рух Хожув - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Лех 0:0 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 3:1 Гурник Забже - Корона Кельце 3:1 Краковия - Гурник Забже 1:4 Пяст - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Ружомберок 4:0 Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2 Ботев Пловдив - Гурник Забже 3:4 Гурник Забже - Карвина 2:3

Результаты матчей

Погонь Щецин
Гурник Забже

Точный счет

0:2
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
5:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
4 раза 24%
3
4 раза 24%
1
3 раза 18%
2
3 раза 18%
5
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
10 раз 59%
0
3 раза 18%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 18%
0:2
5 раз 15%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
2:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 29%
1
7 раз 21%
2
7 раз 21%
3
5 раз 15%
5
3 раза 9%
4
2 раза 6%
1
17 раз 50%
0
7 раз 21%
2
5 раз 15%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Погонь Щецин
Гурник Забже

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
13
4
10
7
1.5
6
11
7
10
2.5
3
14
3
14
3.5
1
16
2
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
14
3
7
10
1.5
4
13
3
14
2.5
2
15
2
15
3.5
1
16
1
16
4.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
10
0.5
Больше Меньше
27
7
17
17
1.5
10
24
10
24
2.5
5
29
5
29
3.5
2
32
3
31
4.5
1
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 34 18 9 7 77 - 45 63
2.
Шленск Вроцлав
 2:1 34 18 9 7 50 - 31 63
3.
Легия
 34 16 11 7 51 - 39 59
4.
Погонь Щецин
 34 16 7 11 59 - 38 55
5.
Гурник Забже
 34 15 8 11 45 - 41 53
6.
Лех
 34 14 11 9 47 - 41 53
7.
Ракув
 1:2 34 14 10 10 54 - 39 52
8.
Заглембе Любин
 34 13 8 13 43 - 50 47
9.
Видзев Лодзь
 34 13 7 14 45 - 46 46
10.
Сталь Мелец
 34 11 10 13 42 - 48 43
11.
Пяст
 34 9 16 9 38 - 35 43
12.
Пуща Неполомице
 34 9 13 12 39 - 49 40
13.
Краковия
 34 8 15 11 45 - 46 39
14.
Радомяк Радом
 34 10 8 16 41 - 58 38
15.
Корона Кельце
 34 8 14 12 40 - 44 38
16.
Варта Познань
 34 9 10 15 33 - 43 37
17.
Рух Хожув
 34 6 14 14 40 - 55 32
18.
ЛКС Лодзь
 34 6 6 22 34 - 75 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 17 12 3 2 46 - 16 39
2.
Ракув
 1:2 17 10 5 2 33 - 11 35
3.
Гурник Забже
 17 9 5 3 23 - 14 32
4.
Лех
 17 9 4 4 29 - 16 31
5.
Шленск Вроцлав
 2:1 17 9 4 4 27 - 14 31
6.
Легия
 17 8 6 3 26 - 17 30
7.
Сталь Мелец
 17 8 6 3 25 - 17 30
8.
Погонь Щецин
 17 9 2 6 35 - 25 29
9.
Пуща Неполомице
 17 7 8 2 23 - 20 29
10.
Видзев Лодзь
 17 9 1 7 21 - 21 28
11.
Пяст
 17 7 7 3 25 - 15 28
12.
Заглембе Любин
 17 7 5 5 19 - 18 26
13.
Корона Кельце
 17 6 8 3 28 - 20 26
14.
Краковия
 17 5 7 5 32 - 25 22
15.
Варта Познань
 17 5 5 7 17 - 18 20
16.
ЛКС Лодзь
 17 5 5 7 23 - 33 20
17.
Рух Хожув
 17 4 7 6 21 - 22 19
18.
Радомяк Радом
 17 4 5 8 20 - 28 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 2:1 17 9 5 3 23 - 17 32
2.
Легия
 17 8 5 4 25 - 22 29
3.
Погонь Щецин
 17 7 5 5 24 - 13 26
4.
Ягеллония Белосток
 17 6 6 5 31 - 29 24
5.
Лех
 17 5 7 5 18 - 25 22
6.
Гурник Забже
 17 6 3 8 22 - 27 21
7.
Заглембе Любин
 17 6 3 8 24 - 32 21
8.
Радомяк Радом
 17 6 3 8 21 - 30 21
9.
Видзев Лодзь
 17 4 6 7 24 - 25 18
10.
Ракув
 1:2 17 4 5 8 21 - 28 17
11.
Варта Познань
 17 4 5 8 16 - 25 17
12.
Краковия
 17 3 8 6 13 - 21 17
13.
Пяст
 17 2 9 6 13 - 20 15
14.
Сталь Мелец
 17 3 4 10 17 - 31 13
15.
Рух Хожув
 17 2 7 8 19 - 33 13
16.
Корона Кельце
 17 2 6 9 12 - 24 12
17.
Пуща Неполомице
 17 2 5 10 16 - 29 11
18.
ЛКС Лодзь
 17 1 1 15 11 - 42 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 19 (5)
Сталь Мелец Шкурин Илья 16 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 13 (10)
Ягеллония Белосток Имас Хесус 12 (4)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 12
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 10
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 10
Корона Кельце Хофмейстер Йоав 1 10
Весь список
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    • 62'
      Нашименту Филипе уходит с поля. Кравчик Пётр выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже онлайн

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