  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Марциняк Шимон
Ракув
1:0
Первый тайм: 45+'
Шленск Вроцлав
0'
1:0
18' Гол
Црнац Анте
31' Желтая карточка
Салес Жеан Карлос
43' Желтая карточка
Барат Петер

Ход матча

18'
Црнац Анте
1:0
31'
Салес Жеан Карлос
 
43'
Барат Петер
 
Лучшие коэффициенты
Ракув
Ничья
Шленск Вроцлав
2.80
Реклама, pari.ru
5.50
Реклама, fon.bet
9.50
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
1
Ковачевич
Владан
7
Тудор
Фран
25
Раковитан
Богдан
33
Пестка
Камил
21
Драчал
Давид
20
Салес
Жеан
Карлос
8
Лидерман
Бен
23
Барат
Петер
30
Кочергин
Владислав
11
Замора
Джон
19
Црнац
Анте
12
Лещыньски
Рафал
33
Маценко
Егор
87
Петров
Симеон
5
Петков
Алекс
4
Бейгер
Лукаш
16
Покорны
Петер
24
Самец-Талар
Пётр
17
Шварц
Петр
8
Ольсен
Патрик
10
Науэль
Матиас
9
Экспозито
Эрик
Ракув
3-4-2-1
Шленск Вроцлав
4-1-4-1

История личных встреч

Ракув
Шленск Вроцлав

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

Э
1:1
Э
4:1
Э
1:4
Э
1:1
Э
1:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:0

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

2
1.6

Среднее время на гол

45
56

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.44
1.11

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

62
81

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Црнац Анте 8 0.24
Новак Бартош 7 (2) 0.21
Кочергин Владислав 5 0.15
Папаниколау Яннис 5 0.15
Зволински Лукаш 5 (3) 0.15
Замора Джон 3 0.09
Драчал Давид 3 0.09
Киттель Сонни 3 0.09
Раковитан Богдан 3 0.09
Берггрен Густав 2 0.06
Салес Жеан Карлос 2 0.06
Цебуля Марчин 1 0.03
Плавшич Срджан 1 0.03
Сореску Деян 1 0.03
Сварнас Стратос 1 0.03
Тудор Фран 0 0
Лидерман Бен 0 0
Шленск Вроцлав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 18 (6) 0.53
Науэль Матиас 8 (1) 0.24
Самец-Талар Пётр 7 0.21
Шварц Петр 3 0.09
Маценко Егор 3 0.09
Индже Бурак 2 0.06
Кончковски Мартин 1 0.03
Палюшек Александр 1 0.03
Жуховски Михал 1 0.03
Жуковски Матеуш 1 0.03
Петров Симеон 1 0.03
Patryk Szwedzik 1 0.03
Бейгер Лукаш 1 0.03
Ольсен Патрик 0 0
Бортвик-Джексон Кэмерон 0 0
Климала Патрик 0 0
Янасик Патрик 0 0
Ястржембски Деннис 0 0
Покорны Петер 0 0
Петков Алекс 0 0
Jakub Jezierski 0 0

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тудор Фран 7 1
Папаниколау Яннис 6 1
Берггрен Густав 7 0
Ковачевич Аднан 4 0
Лидерман Бен 4 0
Арсенич Зоран 2 1
Цебуля Марчин 3 0
Сварнас Стратос 3 0
Плавшич Срджан 3 0
Кочергин Владислав 3 0
Раковитан Богдан 3 0
Црнац Анте 3 0
Салес Жеан Карлос 2 0
Зволински Лукаш 2 0
Ковачевич Владан 2 0
Драчал Давид 2 0
Новак Бартош 1 0
Рундич Милан 1 0
Оума Эрик 1 0
Родин Матай 1 0
Сореску Деян 1 0
Пестка Камил 1 0
Замора Джон 1 0
Барат Петер 1 0
Шленск Вроцлав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Покорны Петер 10 1
Маценко Егор 5 2
Науэль Матиас 5 1
Шварц Петр 6 0
Ольсен Патрик 6 0
Экспозито Эрик 6 0
Бейгер Лукаш 5 0
Жуковски Матеуш 4 0
Самец-Талар Пётр 4 0
Петков Алекс 4 0
Кончковски Мартин 3 0
Петров Симеон 3 0
Лещыньски Рафал 2 0
Мустафич Ален 2 0
Patryk Szwedzik 2 0
Жуховски Михал 1 0
Климала Патрик 1 0
Янасик Патрик 1 0
Индже Бурак 1 0
Яцек Магера 1 0

Результаты матчей

Ракув
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
13% (2)
19% (3)
Шленск Вроцлав
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

6
7
Ракув
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Шленск Вроцлав
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

18
7

Упущенные победы

12
25
Ракув
78.3%
21.7%
18 побед 5 поражений
Первый тайм
48% (16)
27% (9)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (18)
24% (8)
21% (7)
Шленск Вроцлав
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (8)
39% (13)
36% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)

Сухие победы

10
7

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

22
10

Упущенные победы

18
32

Голы по времени матча

Забито

30
21
14 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 8
19 Не забивали 20
6
20%
2
10%
1-15
4
13%
3
14%
16-30
4
13%
1
5%
31-45
3
10%
4
19%
46-60
6
20%
4
19%
61-75
7
23%
7
33%
76-90

Пропущено

11
16
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
18%
1
6%
1-15
2
18%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
2
18%
4
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
5
31%
76-90

Забито

21
28
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 11
20 Не забивали 20
3
14%
2
7%
1-15
6
29%
2
7%
16-30
2
10%
6
21%
31-45
2
10%
4
14%
46-60
1
5%
5
18%
61-75
7
33%
9
32%
76-90

Пропущено

28
13
14 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 10
5
18%
1
8%
1-15
4
14%
2
15%
16-30
5
18%
1
8%
31-45
2
7%
3
23%
46-60
8
29%
3
23%
61-75
4
14%
3
23%
76-90

Забито

51
49
25 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 33
16 Забивали первыми 19
6 Не забивали 7
9
18%
4
8%
1-15
10
20%
5
10%
16-30
6
12%
7
14%
31-45
5
10%
8
16%
46-60
7
14%
9
18%
61-75
14
27%
16
33%
76-90

Пропущено

39
29
18 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 19
7
18%
2
7%
1-15
6
15%
5
17%
16-30
5
13%
4
14%
31-45
4
10%
7
24%
46-60
10
26%
3
10%
61-75
7
18%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Краковия - Ракув 2:0 Ракув - Погонь Щецин 2:1 Заглембе Любин - Ракув 2:0 Видзев Лодзь - Ракув 0:1
Ракув - Гурник Забже 0:1 Ракув - Легия 1:1 Радомяк Радом - Ракув 2:1 Ракув - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Ракув 1:1 Корона Кельце - Ракув 0:2 Пуща Неполомице - Ракув 1:1 Ракув - Лех 4:0 Пяст - Ракув 3:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Ракув - Пяст 3:1 Варта Познань - Ракув 2:1 Ракув - Днепр-1 4:1 Ракув - Лудогорец 1:3 Ракув - Мура 0:1 Ракув - Корона Кельце 1:0
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 2:0 Шленск Вроцлав - Краковия 4:0 ЛКС Лодзь - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Рух Хожув 2:3
Легия - Шленск Вроцлав 0:0 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Варта Познань 2:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:2 Шленск Вроцлав - Пуща Неполомице 0:0 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Видзев Лодзь 2:1 Лех - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1 Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 2:1 Ред Булл Зальцбург - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Домжале 2:1 Шленск Вроцлав - Хайдук 1:3 Динамо Загреб - Шленск Вроцлав 3:2 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2

Результаты матчей

Ракув
Шленск Вроцлав

Точный счет

1:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
6 раз 35%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:1
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 59%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
5
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
8 раз 24%
2:1
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:1
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 48%
2
7 раз 21%
0
4 раза 12%
3
3 раза 9%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
2
12 раз 36%
1
10 раз 30%
0
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Ракув
Шленск Вроцлав

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
13
4
9
7
1.5
9
8
5
11
2.5
3
14
2
14
3.5
2
15
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
13
3
4
13
1.5
7
9
1
16
2.5
1
15
1
16
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
4
0.5
Больше Меньше
26
7
13
20
1.5
16
17
6
27
2.5
4
29
3
30
3.5
2
31
2
31
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 3:0 34 18 9 7 77 - 45 63
2.
Шленск Вроцлав
 0:1 34 17 9 8 48 - 31 60
3.
Легия
 2:0 34 16 11 7 51 - 38 59
4.
Погонь Щецин
 1:0 34 16 7 11 59 - 38 55
5.
Ракув
 1:0 34 15 10 9 54 - 37 55
6.
Гурник Забже
 0:1 34 15 8 11 45 - 41 53
7.
Лех
 1:2 34 14 11 9 47 - 41 53
8.
Заглембе Любин
 0:2 34 13 8 13 42 - 50 47
9.
Видзев Лодзь
 1:1 34 12 8 14 43 - 46 44
10.
Сталь Мелец
 1:3 34 11 10 13 41 - 48 43
11.
Пяст
 0:1 34 9 16 9 38 - 35 43
12.
Пуща Неполомице
 1:0 34 9 13 12 39 - 49 40
13.
Радомяк Радом
 1:1 34 10 9 15 41 - 56 39
14.
Краковия
 0:1 34 8 15 11 45 - 45 39
15.
Корона Кельце
 2:1 34 8 14 12 40 - 44 38
16.
Варта Познань
 0:3 34 9 10 15 33 - 43 37
17.
Рух Хожув
 1:0 34 6 14 14 39 - 55 32
18.
ЛКС Лодзь
 3:1 34 6 6 22 34 - 74 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 3:0 17 12 3 2 46 - 16 39
2.
Ракув
 1:0 17 11 5 1 33 - 9 38
3.
Гурник Забже
 0:1 17 9 5 3 23 - 14 32
4.
Лех
 1:2 17 9 4 4 29 - 16 31
5.
Шленск Вроцлав
 0:1 17 9 4 4 27 - 14 31
6.
Легия
 2:0 17 8 6 3 26 - 16 30
7.
Сталь Мелец
 1:3 17 8 6 3 25 - 17 30
8.
Погонь Щецин
 1:0 17 9 2 6 35 - 25 29
9.
Пуща Неполомице
 1:0 17 7 8 2 23 - 20 29
10.
Видзев Лодзь
 1:1 17 9 1 7 21 - 21 28
11.
Пяст
 0:1 17 7 7 3 25 - 15 28
12.
Заглембе Любин
 0:2 17 7 5 5 19 - 18 26
13.
Корона Кельце
 2:1 17 6 8 3 28 - 20 26
14.
Краковия
 0:1 17 5 7 5 32 - 25 22
15.
Варта Познань
 0:3 17 5 5 7 17 - 18 20
16.
ЛКС Лодзь
 3:1 17 5 5 7 23 - 32 20
17.
Рух Хожув
 1:0 17 4 7 6 20 - 22 19
18.
Радомяк Радом
 1:1 17 4 6 7 20 - 26 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 0:1 17 8 5 4 21 - 17 29
2.
Легия
 2:0 17 8 5 4 25 - 22 29
3.
Погонь Щецин
 1:0 17 7 5 5 24 - 13 26
4.
Ягеллония Белосток
 3:0 17 6 6 5 31 - 29 24
5.
Лех
 1:2 17 5 7 5 18 - 25 22
6.
Гурник Забже
 0:1 17 6 3 8 22 - 27 21
7.
Радомяк Радом
 1:1 17 6 3 8 21 - 30 21
8.
Заглембе Любин
 0:2 17 6 3 8 23 - 32 21
9.
Ракув
 1:0 17 4 5 8 21 - 28 17
10.
Варта Познань
 0:3 17 4 5 8 16 - 25 17
11.
Краковия
 0:1 17 3 8 6 13 - 20 17
12.
Видзев Лодзь
 1:1 17 3 7 7 22 - 25 16
13.
Пяст
 0:1 17 2 9 6 13 - 20 15
14.
Сталь Мелец
 1:3 17 3 4 10 16 - 31 13
15.
Рух Хожув
 1:0 17 2 7 8 19 - 33 13
16.
Корона Кельце
 2:1 17 2 6 9 12 - 24 12
17.
Пуща Неполомице
 1:0 17 2 5 10 16 - 29 11
18.
ЛКС Лодзь
 3:1 17 1 1 15 11 - 42 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 18 (5)
Сталь Мелец Шкурин Илья 16 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 13 (10)
Ягеллония Белосток Имас Хесус 12 (4)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 11
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 10
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 43'
    Барат Петер получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Жан Карлос получил желтую карточку от судьи
  • 18'
    Г О О О О Л - Црнац Анте бьет в цель!
  • 6'
    Петров Симеон сделал результативную передачу.
  • 6'
    Г О О О О Л - Ольсен Патрик бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ракув
Ничья
Шленск Вроцлав
2.80
Реклама, pari.ru
5.50
Реклама, fon.bet
9.50
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ракув 1:0 Шленск Вроцлав онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Ракув
Шленск Вроцлав
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный