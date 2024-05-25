Тур: 34. Стадион: Ракув. Главный судья: Марциняк Шимон
1:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
18'
1:0
43'
33
Пестка
Камил
21
Драчал
Давид
23
Барат
Петер
11
Замора
Джон
19
Црнац
Анте
33
Маценко
Егор
17
Шварц
Петр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Пестка КамилЗащитник
-
21 Драчал ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Барат ПетерПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Замора ДжонПолузащитник
-
19 Црнац АнтеНападающий
- Запасные игроки
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
-
17 Мишор ЯкубПолузащитник
-
27 Новак БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шварга Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Маценко ЕгорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Индже БуракПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Магера Яцек
История личных встреч
Ракув
Шленск Вроцлав
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
2
1.6
Среднее время на гол
45
56
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.44
1.11
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
62
81
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Црнац Анте
|8
|0.24
|Новак Бартош
|7 (2)
|0.21
|Кочергин Владислав
|5
|0.15
|Папаниколау Яннис
|5
|0.15
|Зволински Лукаш
|5 (3)
|0.15
|Замора Джон
|3
|0.09
|Драчал Давид
|3
|0.09
|Киттель Сонни
|3
|0.09
|Раковитан Богдан
|3
|0.09
|Берггрен Густав
|2
|0.06
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.06
|Цебуля Марчин
|1
|0.03
|Плавшич Срджан
|1
|0.03
|Сореску Деян
|1
|0.03
|Сварнас Стратос
|1
|0.03
|Тудор Фран
|0
|0
|Лидерман Бен
|0
|0
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|18 (6)
|0.53
|Науэль Матиас
|8 (1)
|0.24
|Самец-Талар Пётр
|7
|0.21
|Шварц Петр
|3
|0.09
|Маценко Егор
|3
|0.09
|Индже Бурак
|2
|0.06
|Кончковски Мартин
|1
|0.03
|Палюшек Александр
|1
|0.03
|Жуховски Михал
|1
|0.03
|Жуковски Матеуш
|1
|0.03
|Петров Симеон
|1
|0.03
|Patryk Szwedzik
|1
|0.03
|Бейгер Лукаш
|1
|0.03
|Ольсен Патрик
|0
|0
|Бортвик-Джексон Кэмерон
|0
|0
|Климала Патрик
|0
|0
|Янасик Патрик
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
|Покорны Петер
|0
|0
|Петков Алекс
|0
|0
|Jakub Jezierski
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тудор Фран
|7
|1
|Папаниколау Яннис
|6
|1
|Берггрен Густав
|7
|0
|Ковачевич Аднан
|4
|0
|Лидерман Бен
|4
|0
|Арсенич Зоран
|2
|1
|Цебуля Марчин
|3
|0
|Сварнас Стратос
|3
|0
|Плавшич Срджан
|3
|0
|Кочергин Владислав
|3
|0
|Раковитан Богдан
|3
|0
|Црнац Анте
|3
|0
|Салес Жеан Карлос
|2
|0
|Зволински Лукаш
|2
|0
|Ковачевич Владан
|2
|0
|Драчал Давид
|2
|0
|Новак Бартош
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Оума Эрик
|1
|0
|Родин Матай
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Пестка Камил
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Барат Петер
|1
|0
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Покорны Петер
|10
|1
|Маценко Егор
|5
|2
|Науэль Матиас
|5
|1
|Шварц Петр
|6
|0
|Ольсен Патрик
|6
|0
|Экспозито Эрик
|6
|0
|Бейгер Лукаш
|5
|0
|Жуковски Матеуш
|4
|0
|Самец-Талар Пётр
|4
|0
|Петков Алекс
|4
|0
|Кончковски Мартин
|3
|0
|Петров Симеон
|3
|0
|Лещыньски Рафал
|2
|0
|Мустафич Ален
|2
|0
|Patryk Szwedzik
|2
|0
|Жуховски Михал
|1
|0
|Климала Патрик
|1
|0
|Янасик Патрик
|1
|0
|Индже Бурак
|1
|0
|Яцек Магера
|1
|0
Результаты матчей
Ракув
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
13% (2)
19% (3)
Шленск Вроцлав
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
6
7
Ракув
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Шленск Вроцлав
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
18
7
Упущенные победы
12
25
Ракув
78.3%
21.7%
18 побед 5 поражений
Первый тайм
48% (16)
27% (9)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (18)
24% (8)
21% (7)
Шленск Вроцлав
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (8)
39% (13)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)
Сухие победы
10
7
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
22
10
Упущенные победы
18
32
Голы по времени матча
Забито
30
21
14 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 8
19 Не забивали 20
6
20%
2
10%
1-15
4
13%
3
14%
16-30
4
13%
1
5%
31-45
3
10%
4
19%
46-60
6
20%
4
19%
61-75
7
23%
7
33%
76-90
Пропущено
11
16
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
18%
1
6%
1-15
2
18%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
2
18%
4
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
5
31%
76-90
Забито
21
28
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 11
20 Не забивали 20
3
14%
2
7%
1-15
6
29%
2
7%
16-30
2
10%
6
21%
31-45
2
10%
4
14%
46-60
1
5%
5
18%
61-75
7
33%
9
32%
76-90
Пропущено
28
13
14 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 10
5
18%
1
8%
1-15
4
14%
2
15%
16-30
5
18%
1
8%
31-45
2
7%
3
23%
46-60
8
29%
3
23%
61-75
4
14%
3
23%
76-90
Забито
51
49
25 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 33
16 Забивали первыми 19
6 Не забивали 7
9
18%
4
8%
1-15
10
20%
5
10%
16-30
6
12%
7
14%
31-45
5
10%
8
16%
46-60
7
14%
9
18%
61-75
14
27%
16
33%
76-90
Пропущено
39
29
18 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 19
7
18%
2
7%
1-15
6
15%
5
17%
16-30
5
13%
4
14%
31-45
4
10%
7
24%
46-60
10
26%
3
10%
61-75
7
18%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Краковия - Ракув 2:0 Ракув - Погонь Щецин 2:1 Заглембе Любин - Ракув 2:0 Видзев Лодзь - Ракув 0:1
Ракув - Гурник Забже 0:1 Ракув - Легия 1:1 Радомяк Радом - Ракув 2:1 Ракув - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Ракув 1:1 Корона Кельце - Ракув 0:2 Пуща Неполомице - Ракув 1:1 Ракув - Лех 4:0 Пяст - Ракув 3:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Ракув - Пяст 3:1 Варта Познань - Ракув 2:1 Ракув - Днепр-1 4:1 Ракув - Лудогорец 1:3 Ракув - Мура 0:1 Ракув - Корона Кельце 1:0
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 2:0 Шленск Вроцлав - Краковия 4:0 ЛКС Лодзь - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Рух Хожув 2:3
Легия - Шленск Вроцлав 0:0 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Варта Познань 2:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:2 Шленск Вроцлав - Пуща Неполомице 0:0 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Видзев Лодзь 2:1 Лех - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1 Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 2:1 Ред Булл Зальцбург - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Домжале 2:1 Шленск Вроцлав - Хайдук 1:3 Динамо Загреб - Шленск Вроцлав 3:2 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2
Результаты матчей
Ракув
Шленск Вроцлав
Точный счет
1:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
6 раз 35%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 59%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
5
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
8 раз 24%
2:1
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:1
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 48%
2
7 раз 21%
0
4 раза 12%
3
3 раза 9%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
2
12 раз 36%
1
10 раз 30%
0
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Ракув
Шленск Вроцлав
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
134
97
98
511
314
214
215
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
133
413
79
116
115
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
294
Больше Меньше
267
1320
1617
627
429
330
231
231
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|34
|18
|9
|7
|77 - 45
|63
|2.
|0:1
|34
|17
|9
|8
|48 - 31
|60
|3.
|2:0
|34
|16
|11
|7
|51 - 38
|59
|4.
|1:0
|34
|16
|7
|11
|59 - 38
|55
|5.
|1:0
|34
|15
|10
|9
|54 - 37
|55
|6.
|0:1
|34
|15
|8
|11
|45 - 41
|53
|7.
|1:2
|34
|14
|11
|9
|47 - 41
|53
|8.
|0:2
|34
|13
|8
|13
|42 - 50
|47
|9.
|1:1
|34
|12
|8
|14
|43 - 46
|44
|10.
|1:3
|34
|11
|10
|13
|41 - 48
|43
|11.
|0:1
|34
|9
|16
|9
|38 - 35
|43
|12.
|1:0
|34
|9
|13
|12
|39 - 49
|40
|13.
|1:1
|34
|10
|9
|15
|41 - 56
|39
|14.
|0:1
|34
|8
|15
|11
|45 - 45
|39
|15.
|2:1
|34
|8
|14
|12
|40 - 44
|38
|16.
|0:3
|34
|9
|10
|15
|33 - 43
|37
|17.
|1:0
|34
|6
|14
|14
|39 - 55
|32
|18.
|3:1
|34
|6
|6
|22
|34 - 74
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|17
|12
|3
|2
|46 - 16
|39
|2.
|1:0
|17
|11
|5
|1
|33 - 9
|38
|3.
|0:1
|17
|9
|5
|3
|23 - 14
|32
|4.
|1:2
|17
|9
|4
|4
|29 - 16
|31
|5.
|0:1
|17
|9
|4
|4
|27 - 14
|31
|6.
|2:0
|17
|8
|6
|3
|26 - 16
|30
|7.
|1:3
|17
|8
|6
|3
|25 - 17
|30
|8.
|1:0
|17
|9
|2
|6
|35 - 25
|29
|9.
|1:0
|17
|7
|8
|2
|23 - 20
|29
|10.
|1:1
|17
|9
|1
|7
|21 - 21
|28
|11.
|0:1
|17
|7
|7
|3
|25 - 15
|28
|12.
|0:2
|17
|7
|5
|5
|19 - 18
|26
|13.
|2:1
|17
|6
|8
|3
|28 - 20
|26
|14.
|0:1
|17
|5
|7
|5
|32 - 25
|22
|15.
|0:3
|17
|5
|5
|7
|17 - 18
|20
|16.
|3:1
|17
|5
|5
|7
|23 - 32
|20
|17.
|1:0
|17
|4
|7
|6
|20 - 22
|19
|18.
|1:1
|17
|4
|6
|7
|20 - 26
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|17
|8
|5
|4
|21 - 17
|29
|2.
|2:0
|17
|8
|5
|4
|25 - 22
|29
|3.
|1:0
|17
|7
|5
|5
|24 - 13
|26
|4.
|3:0
|17
|6
|6
|5
|31 - 29
|24
|5.
|1:2
|17
|5
|7
|5
|18 - 25
|22
|6.
|0:1
|17
|6
|3
|8
|22 - 27
|21
|7.
|1:1
|17
|6
|3
|8
|21 - 30
|21
|8.
|0:2
|17
|6
|3
|8
|23 - 32
|21
|9.
|1:0
|17
|4
|5
|8
|21 - 28
|17
|10.
|0:3
|17
|4
|5
|8
|16 - 25
|17
|11.
|0:1
|17
|3
|8
|6
|13 - 20
|17
|12.
|1:1
|17
|3
|7
|7
|22 - 25
|16
|13.
|0:1
|17
|2
|9
|6
|13 - 20
|15
|14.
|1:3
|17
|3
|4
|10
|16 - 31
|13
|15.
|1:0
|17
|2
|7
|8
|19 - 33
|13
|16.
|2:1
|17
|2
|6
|9
|12 - 24
|12
|17.
|1:0
|17
|2
|5
|10
|16 - 29
|11
|18.
|3:1
|17
|1
|1
|15
|11 - 42
|4
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|18 (5)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|16 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|13 (10)
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|12 (4)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|12 (4)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 11
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11