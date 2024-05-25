Тур: 34. Стадион: Ракув. Зрители: 5500 Главный судья: Марциняк Шимон
1:2
Конец матча
0'
1:0
18' ГолЦрнац Анте
31' Желтая карточкаСалес Жеан Карлос
43' Желтая карточкаБарат Петер
1:1
49' ГолЭкспозито Эрик
1:2
75' ПенальтиНауэль Матиас
78' Желтая карточкаРаковитан Богдан
78' Желтая карточкаПетков Алекс
90' Желтая карточкаМишор Якуб
90'+3
Ход матча
18'
1:0
43'
49'
75'
1:2
78'
78'
90'
33
Пестка
Камил
21
Драчал
Давид
23
Барат
Петер
11
Замора
Джон
19
Црнац
Анте
33
Маценко
Егор
17
Шварц
Петр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Пестка КамилЗащитник
-
21 Драчал ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Барат ПетерПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Замора ДжонПолузащитник
-
19 Црнац АнтеНападающий
- Запасные игроки
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
-
17 Мишор ЯкубПолузащитник
-
27 Новак БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шварга Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Маценко ЕгорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Индже БуракПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Магера Яцек
История личных встреч
Ракув
Шленск Вроцлав
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
2
1.6
Среднее время на гол
45
56
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.44
1.11
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
62
81
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Црнац Анте
|8
|0.24
|Новак Бартош
|7 (2)
|0.21
|Кочергин Владислав
|5
|0.15
|Папаниколау Яннис
|5
|0.15
|Зволински Лукаш
|5 (3)
|0.15
|Замора Джон
|3
|0.09
|Драчал Давид
|3
|0.09
|Киттель Сонни
|3
|0.09
|Раковитан Богдан
|3
|0.09
|Берггрен Густав
|2
|0.06
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.06
|Цебуля Марчин
|1
|0.03
|Плавшич Срджан
|1
|0.03
|Сореску Деян
|1
|0.03
|Сварнас Стратос
|1
|0.03
|Тудор Фран
|0
|0
|Лидерман Бен
|0
|0
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|19 (6)
|0.56
|Науэль Матиас
|9 (2)
|0.26
|Самец-Талар Пётр
|7
|0.21
|Шварц Петр
|3
|0.09
|Маценко Егор
|3
|0.09
|Индже Бурак
|2
|0.06
|Кончковски Мартин
|1
|0.03
|Палюшек Александр
|1
|0.03
|Жуховски Михал
|1
|0.03
|Жуковски Матеуш
|1
|0.03
|Петров Симеон
|1
|0.03
|Patryk Szwedzik
|1
|0.03
|Бейгер Лукаш
|1
|0.03
|Ольсен Патрик
|0
|0
|Бортвик-Джексон Кэмерон
|0
|0
|Климала Патрик
|0
|0
|Янасик Патрик
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
|Покорны Петер
|0
|0
|Петков Алекс
|0
|0
|Jakub Jezierski
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тудор Фран
|7
|1
|Папаниколау Яннис
|6
|1
|Берггрен Густав
|7
|0
|Ковачевич Аднан
|4
|0
|Лидерман Бен
|4
|0
|Раковитан Богдан
|4
|0
|Арсенич Зоран
|2
|1
|Цебуля Марчин
|3
|0
|Сварнас Стратос
|3
|0
|Плавшич Срджан
|3
|0
|Кочергин Владислав
|3
|0
|Црнац Анте
|3
|0
|Салес Жеан Карлос
|2
|0
|Зволински Лукаш
|2
|0
|Ковачевич Владан
|2
|0
|Барат Петер
|2
|0
|Драчал Давид
|2
|0
|Новак Бартош
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Оума Эрик
|1
|0
|Родин Матай
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Пестка Камил
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Покорны Петер
|10
|1
|Маценко Егор
|5
|2
|Науэль Матиас
|5
|1
|Шварц Петр
|6
|0
|Ольсен Патрик
|6
|0
|Экспозито Эрик
|6
|0
|Петков Алекс
|5
|0
|Бейгер Лукаш
|5
|0
|Жуковски Матеуш
|4
|0
|Самец-Талар Пётр
|4
|0
|Кончковски Мартин
|3
|0
|Петров Симеон
|3
|0
|Лещыньски Рафал
|2
|0
|Мустафич Ален
|2
|0
|Patryk Szwedzik
|2
|0
|Жуховски Михал
|1
|0
|Климала Патрик
|1
|0
|Янасик Патрик
|1
|0
|Индже Бурак
|1
|0
|Яцек Магера
|1
|0
Результаты матчей
Ракув
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
12% (2)
24% (4)
Шленск Вроцлав
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
7
7
Ракув
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Шленск Вроцлав
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
18
7
Упущенные победы
12
25
Ракув
75%
25%
18 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (17)
26% (9)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (18)
24% (8)
24% (8)
Шленск Вроцлав
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (8)
38% (13)
38% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
35% (12)
32% (11)
Сухие победы
10
7
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
22
11
Упущенные победы
19
32
Голы по времени матча
Забито
31
23
15 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 8
19 Не забивали 20
6
19%
2
9%
1-15
5
16%
3
13%
16-30
4
13%
1
4%
31-45
3
10%
5
22%
46-60
6
19%
5
22%
61-75
7
23%
7
30%
76-90
Пропущено
13
17
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
15%
1
6%
1-15
2
15%
4
24%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
3
23%
4
24%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
5
29%
29%
76-90
Забито
21
28
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 11
21 Не забивали 21
3
14%
2
7%
1-15
6
29%
2
7%
16-30
2
10%
6
21%
31-45
2
10%
4
14%
46-60
1
5%
5
18%
61-75
7
33%
9
32%
76-90
Пропущено
28
13
14 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 10
5
18%
1
8%
1-15
4
14%
2
15%
16-30
5
18%
1
8%
31-45
2
7%
3
23%
46-60
8
29%
3
23%
61-75
4
14%
3
23%
76-90
Забито
52
51
26 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 35
17 Забивали первыми 19
6 Не забивали 7
9
17%
4
8%
1-15
11
21%
5
10%
16-30
6
12%
7
14%
31-45
5
10%
9
18%
46-60
7
13%
10
20%
61-75
14
27%
16
31%
76-90
Пропущено
41
30
18 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 11
25 Не пропускали 20
7
17%
2
7%
1-15
6
15%
6
20%
16-30
5
12%
4
13%
31-45
5
12%
7
23%
46-60
11
27%
3
10%
61-75
7
17%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Краковия - Ракув 2:0 Ракув - Погонь Щецин 2:1 Заглембе Любин - Ракув 2:0 Видзев Лодзь - Ракув 0:1
Ракув - Гурник Забже 0:1 Ракув - Легия 1:1 Радомяк Радом - Ракув 2:1 Ракув - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Ракув 1:1 Корона Кельце - Ракув 0:2 Пуща Неполомице - Ракув 1:1 Ракув - Лех 4:0 Пяст - Ракув 3:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Ракув - Пяст 3:1 Варта Познань - Ракув 2:1 Ракув - Днепр-1 4:1 Ракув - Лудогорец 1:3 Ракув - Мура 0:1 Ракув - Корона Кельце 1:0
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 2:0 Шленск Вроцлав - Краковия 4:0 ЛКС Лодзь - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Рух Хожув 2:3
Легия - Шленск Вроцлав 0:0 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Варта Познань 2:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:2 Шленск Вроцлав - Пуща Неполомице 0:0 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Видзев Лодзь 2:1 Лех - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1 Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 2:1 Ред Булл Зальцбург - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Домжале 2:1 Шленск Вроцлав - Хайдук 1:3 Динамо Загреб - Шленск Вроцлав 3:2 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2
Результаты матчей
Ракув
Шленск Вроцлав
Точный счет
1:1
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
6 раз 35%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 59%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
5
1 раз 6%
2
7 раз 41%
1
6 раз 35%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
8 раз 24%
2:1
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:1
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 50%
2
7 раз 21%
0
4 раза 12%
3
3 раза 9%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
2
13 раз 38%
1
10 раз 29%
0
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Ракув
Шленск Вроцлав
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
134
98
98
512
314
215
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
143
413
89
116
116
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
304
Больше Меньше
277
1321
1717
628
430
331
232
232
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|19 (5)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|16 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|13 (10)
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|12 (4)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|12 (4)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 12
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 10
|Корона Кельце
|Хофмейстер Йоав
|1 10