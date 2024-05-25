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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Patryk Gryckiewicz
Легия
2:1
Конец матча
Заглембе Любин
0'
1:0
6' Гол
Гуаль Марк
37' Желтая карточка
Курминовски Давид
2:0
40' Гол
Гуаль Марк
71' Желтая карточка
Маковский Томаш
2:1
76' Гол
Marek Mroz
81' Желтая карточка
Енджейчик Артур
82' Желтая карточка
Filip Kocaba
84' Желтая карточка
Жозуэ Филипе
90'+4
1
Тобиаш
Кацпер
55
Енджейчик
Артур
24
Jan
Ziolkowski
3
Капюади
Стив
25
Морисита
Рёя
27
Жозуэ
Филипе
22
Элитим
Хуэрхен
67
Капустка
Бартош
5
Рибейру
Юри
39
Росолек
Мацей
28
Гуаль
Марк
1
Бурич
Ясмин
2
Копац
Бартош
25
Налепа
Михал
5
Лавничак
Алекс
13
Mateusz
Grzybek
8
Дабровски
Дамьян
6
Маковский
Томаш
7
Ходына
Кацпер
17
Marek
Mroz
77
Вдовяк
Матеуш
90
Курминовски
Давид
Легия
3-5-2
Заглембе Любин
4-2-3-1

История личных встреч

Легия
Заглембе Любин

24 матча

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

79.2%
25%
19 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
16 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

33 матча

60.6%
21.2%
18.2%
20 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

57.6%
27.3%
15.1%
19 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

48.5%
33.3%
18.2%
16 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

Э
0:3
Э
1:2
Э
2:0
Э
1:3
Э
4:0
Э
0:4
Э
2:1
Э
2:1
Э
1:0
ЭГА
2:2
Э
0:1
Э
1:3
Э
0:1
Э
2:3
Э
2:1
Э
1:3
Э
2:3
ЭГА
2:0
Э
1:2
Э
2:2
Э
1:3
Э
2:0
Э
2:0
Э
2:2
Э
0:4
Э
3:0
Э
2:2
Э
2:1
Э
0:0
Э
4:0
К
1:1
К
0:0
OE
3:0

Голы

Всего голов

34
33

Голов в среднем за матч

2
2.06

Среднее время на гол

45
43

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1
0.88

Среднее время на гол

90
102

Всего голов

50
48

Голов в среднем за матч

1.52
1.45

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
23
Больше 70%
Меньше 30%
10
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

59
61

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жозуэ Филипе 9 (5) 0.26
Гуаль Марк 8 0.24
Пекхарт Томаш 8 0.24
Вшолек Павел 4 0.12
Крамер Блаж 4 (1) 0.12
Мучи Эрнест 4 0.12
Панков Радован 2 0.06
Капустка Бартош 2 0.06
Росолек Мацей 2 (1) 0.06
Элитим Хуэрхен 1 0.03
Кун Патрик 1 0.03
Августиняк Рафал 1 0.03
Баку Макана 1 0.03
Капюади Стив 1 0.03
Стржалек Игорь 1 0.03
Рибейру Юри 0 0
Слиш Бартош 0 0
Тобиаш Кацпер 0 0
Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Курминовски Давид 12 0.35
Ходына Кацпер 7 (2) 0.21
Вдовяк Матеуш 5 0.15
Муньос Хуан 4 0.12
Лавничак Алекс 4 0.12
Копац Бартош 2 0.06
Маковский Томаш 2 0.06
Булеца Сергей 1 0.03
Дабровски Дамьян 1 0.03
Mateusz Grzybek 1 0.03
Marek Mroz 1 0.03
Bartlomiej Kludka 1 0.03
Бохар Дамьян 1 0.03
Полетанович Марко 1 0.03
Налепа Михал 0 0
Пьенько Томаш 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жозуэ Филипе 12 1
Енджейчик Артур 8 2
Панков Радован 7 0
Рибейру Юри 7 0
Элитим Хуэрхен 7 0
Капюади Стив 7 0
Челхака Юрген 5 0
Вшолек Павел 3 1
Пекхарт Томаш 4 0
Слиш Бартош 4 0
Крамер Блаж 4 0
Капустка Бартош 2 1
Бурч Марко 2 1
Августиняк Рафал 3 0
Гуаль Марк 2 0
Кун Патрик 1 0
Росолек Мацей 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Kosta Runjaic 1 0
Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Копац Бартош 7 1
Mateusz Grzybek 6 1
Налепа Михал 5 1
Ходына Кацпер 5 1
Полетанович Марко 6 0
Bartlomiej Kludka 4 1
Диудис Сократис 3 1
Маковский Томаш 3 0
Возняк Аркадиуш 2 0
Дабровски Дамьян 2 0
Бурич Ясмин 2 0
Курминовски Давид 2 0
Лавничак Алекс 2 0
Киркесков Миккель 1 0
Вдовяк Матеуш 1 0
Мата Луиш 1 0
Marek Mroz 1 0
Крук Камиль 1 0
Пьенько Томаш 1 0
Filip Kocaba 1 0

Результаты матчей

Легия
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Заглембе Любин
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

8
9
Легия
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Заглембе Любин
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (7)
0% (0)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

9
12

Упущенные победы

23
15
Легия
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (10)
41% (14)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
24% (8)
35% (12)
Заглембе Любин
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
32% (11)
21% (7)
47% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
24% (8)
38% (13)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

13
17

Упущенные победы

31
24

Голы по времени матча

Забито

27
24
13 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
3
11%
2
8%
1-15
5
19%
6
25%
16-30
5
19%
4
17%
31-45
4
15%
6
25%
46-60
5
19%
0
0%
61-75
5
19%
6
25%
76-90

Пропущено

16
32
8 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 14
2
13%
6
19%
1-15
1
6%
7
22%
16-30
5
31%
5
16%
31-45
2
13%
4
13%
46-60
2
13%
7
22%
61-75
4
25%
3
9%
76-90

Забито

23
20
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 12
22 Не забивали 19
3
13%
1
5%
1-15
5
22%
3
15%
16-30
3
13%
4
20%
31-45
3
13%
4
20%
46-60
5
22%
2
10%
61-75
4
17%
6
30%
76-90

Пропущено

24
17
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
2
8%
5
29%
29%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
5
21%
1
6%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
5
21%
6
35%
61-75
5
21%
4
24%
76-90

Забито

50
44
24 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 24
18 Забивали первыми 18
8 Не забивали 7
6
12%
3
7%
1-15
10
20%
9
20%
16-30
8
16%
8
18%
31-45
7
14%
10
23%
46-60
10
20%
2
5%
61-75
9
18%
12
27%
76-90

Пропущено

40
49
19 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 24
4
10%
11
22%
1-15
5
13%
7
14%
16-30
10
25%
6
12%
31-45
5
13%
5
10%
46-60
7
18%
13
27%
61-75
9
23%
7
14%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Варта Познань - Легия 0:1 Лех - Легия 1:2 Легия - Радомяк Радом 0:3 Сталь Мелец - Легия 1:3
Легия - Шленск Вроцлав 0:0 Ракув - Легия 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 1:1 Гурник Забже - Легия 1:3 Легия - Пяст 3:1 Видзев Лодзь - Легия 1:0 Легия - Погонь Щецин 1:1 Корона Кельце - Легия 3:3 Легия - Мольде 0:3 Легия - Пуща Неполомице 1:1 Мольде - Легия 3:2 Рух Хожув - Легия 0:1 Легия - Сталь Жешув 3:1 Легия - Динамо Киев 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1 Легия - СК Рапид 1:1
Заглембе Любин
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Заглембе Любин - ЛКС Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 1:3 Заглембе Любин - Ракув 2:0 Радомяк Радом - Заглембе Любин 3:4
Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:2 Пяст - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 1:2 Варта Познань - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 0:0 Погонь Щецин - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:0 Пуща Неполомице - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Лех - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Динамо Батуми 1:1 Заглембе Любин - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Вардар - Заглембе Любин 0:4 Заглембе Любин - Левски Крумовград 1:1 Заглембе Любин - Копер 2:0 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2

Результаты матчей

Легия
Заглембе Любин

Точный счет

1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
1
11 раз 65%
2
4 раза 24%
0
2 раза 12%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
3
4 раза 24%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
7 раз 41%
0
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 21%
0:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 38%
3
8 раз 24%
0
7 раз 21%
2
5 раз 15%
4
1 раз 3%
1
14 раз 41%
2
11 раз 32%
0
7 раз 21%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Легия
Заглембе Любин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
15
2
8
9
1.5
4
13
4
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
12
5
6
11
1.5
9
8
5
12
2.5
2
15
1
16
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
7
0.5
Больше Меньше
27
7
14
20
1.5
13
21
9
25
2.5
2
32
1
33
3.5
1
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 34 18 9 7 77 - 45 63
2.
Шленск Вроцлав
 2:1 34 18 9 7 50 - 31 63
3.
Легия
 34 16 11 7 51 - 39 59
4.
Погонь Щецин
 34 16 7 11 59 - 38 55
5.
Гурник Забже
 34 15 8 11 45 - 41 53
6.
Лех
 34 14 11 9 47 - 41 53
7.
Ракув
 1:2 34 14 10 10 54 - 39 52
8.
Заглембе Любин
 34 13 8 13 43 - 50 47
9.
Видзев Лодзь
 34 13 7 14 45 - 46 46
10.
Сталь Мелец
 34 11 10 13 42 - 48 43
11.
Пяст
 34 9 16 9 38 - 35 43
12.
Пуща Неполомице
 34 9 13 12 39 - 49 40
13.
Краковия
 34 8 15 11 45 - 46 39
14.
Радомяк Радом
 34 10 8 16 41 - 58 38
15.
Корона Кельце
 34 8 14 12 40 - 44 38
16.
Варта Познань
 34 9 10 15 33 - 43 37
17.
Рух Хожув
 34 6 14 14 40 - 55 32
18.
ЛКС Лодзь
 34 6 6 22 34 - 75 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 17 12 3 2 46 - 16 39
2.
Ракув
 1:2 17 10 5 2 33 - 11 35
3.
Гурник Забже
 17 9 5 3 23 - 14 32
4.
Лех
 17 9 4 4 29 - 16 31
5.
Шленск Вроцлав
 2:1 17 9 4 4 27 - 14 31
6.
Легия
 17 8 6 3 26 - 17 30
7.
Сталь Мелец
 17 8 6 3 25 - 17 30
8.
Погонь Щецин
 17 9 2 6 35 - 25 29
9.
Пуща Неполомице
 17 7 8 2 23 - 20 29
10.
Видзев Лодзь
 17 9 1 7 21 - 21 28
11.
Пяст
 17 7 7 3 25 - 15 28
12.
Заглембе Любин
 17 7 5 5 19 - 18 26
13.
Корона Кельце
 17 6 8 3 28 - 20 26
14.
Краковия
 17 5 7 5 32 - 25 22
15.
Варта Познань
 17 5 5 7 17 - 18 20
16.
ЛКС Лодзь
 17 5 5 7 23 - 33 20
17.
Рух Хожув
 17 4 7 6 21 - 22 19
18.
Радомяк Радом
 17 4 5 8 20 - 28 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 2:1 17 9 5 3 23 - 17 32
2.
Легия
 17 8 5 4 25 - 22 29
3.
Погонь Щецин
 17 7 5 5 24 - 13 26
4.
Ягеллония Белосток
 17 6 6 5 31 - 29 24
5.
Лех
 17 5 7 5 18 - 25 22
6.
Гурник Забже
 17 6 3 8 22 - 27 21
7.
Заглембе Любин
 17 6 3 8 24 - 32 21
8.
Радомяк Радом
 17 6 3 8 21 - 30 21
9.
Видзев Лодзь
 17 4 6 7 24 - 25 18
10.
Ракув
 1:2 17 4 5 8 21 - 28 17
11.
Варта Познань
 17 4 5 8 16 - 25 17
12.
Краковия
 17 3 8 6 13 - 21 17
13.
Пяст
 17 2 9 6 13 - 20 15
14.
Сталь Мелец
 17 3 4 10 17 - 31 13
15.
Рух Хожув
 17 2 7 8 19 - 33 13
16.
Корона Кельце
 17 2 6 9 12 - 24 12
17.
Пуща Неполомице
 17 2 5 10 16 - 29 11
18.
ЛКС Лодзь
 17 1 1 15 11 - 42 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 19 (5)
Сталь Мелец Шкурин Илья 16 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 13 (10)
Ягеллония Белосток Имас Хесус 12 (4)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 12
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 10
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 10
Корона Кельце Хофмейстер Йоав 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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