Тур: 34. Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского. Главный судья: Patryk Gryckiewicz
2:1
Конец матча
0'
1:0
6' ГолГуаль Марк
37' Желтая карточкаКурминовски Давид
2:0
40' ГолГуаль Марк
71' Желтая карточкаМаковский Томаш
2:1
76' ГолMarek Mroz
81' Желтая карточкаЕнджейчик Артур
82' Желтая карточкаFilip Kocaba
84' Желтая карточкаЖозуэ Филипе
90'+4
Ход матча
6'
1:0
40'
2:0
71'
76'
2:1
81'
82'
84'
25
Морисита
Рёя
27
Жозуэ
Филипе
28
Гуаль
Марк
25
Налепа
Михал
17
Marek
Mroz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Морисита РёяПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Диаш ЖильЗащитник
-
11 Зюба ЧендримПолузащитник
-
26 Рейчик ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Goncalo Feio
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Marek MrozПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Мата ЛуишЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Муньос ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
35 Filip Kocaba
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
История личных встреч
Легия
Заглембе Любин
24 матча
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
79.2%
25%
19 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
16 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
33 матча
60.6%
21.2%
18.2%
20 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
57.6%
27.3%
15.1%
19 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
48.5%
33.3%
18.2%
16 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
33
Голов в среднем за матч
2
2.06
Среднее время на гол
45
43
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
1
0.88
Среднее время на гол
90
102
Всего голов
50
48
Голов в среднем за матч
1.52
1.45
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
23
Больше 70%
Меньше 30%
10
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
59
61
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жозуэ Филипе
|9 (5)
|0.26
|Гуаль Марк
|8
|0.24
|Пекхарт Томаш
|8
|0.24
|Вшолек Павел
|4
|0.12
|Крамер Блаж
|4 (1)
|0.12
|Мучи Эрнест
|4
|0.12
|Панков Радован
|2
|0.06
|Капустка Бартош
|2
|0.06
|Росолек Мацей
|2 (1)
|0.06
|Элитим Хуэрхен
|1
|0.03
|Кун Патрик
|1
|0.03
|Августиняк Рафал
|1
|0.03
|Баку Макана
|1
|0.03
|Капюади Стив
|1
|0.03
|Стржалек Игорь
|1
|0.03
|Рибейру Юри
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
|Тобиаш Кацпер
|0
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Курминовски Давид
|12
|0.35
|Ходына Кацпер
|7 (2)
|0.21
|Вдовяк Матеуш
|5
|0.15
|Муньос Хуан
|4
|0.12
|Лавничак Алекс
|4
|0.12
|Копац Бартош
|2
|0.06
|Маковский Томаш
|2
|0.06
|Булеца Сергей
|1
|0.03
|Дабровски Дамьян
|1
|0.03
|Mateusz Grzybek
|1
|0.03
|Marek Mroz
|1
|0.03
|Bartlomiej Kludka
|1
|0.03
|Бохар Дамьян
|1
|0.03
|Полетанович Марко
|1
|0.03
|Налепа Михал
|0
|0
|Пьенько Томаш
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жозуэ Филипе
|12
|1
|Енджейчик Артур
|8
|2
|Панков Радован
|7
|0
|Рибейру Юри
|7
|0
|Элитим Хуэрхен
|7
|0
|Капюади Стив
|7
|0
|Челхака Юрген
|5
|0
|Вшолек Павел
|3
|1
|Пекхарт Томаш
|4
|0
|Слиш Бартош
|4
|0
|Крамер Блаж
|4
|0
|Капустка Бартош
|2
|1
|Бурч Марко
|2
|1
|Августиняк Рафал
|3
|0
|Гуаль Марк
|2
|0
|Кун Патрик
|1
|0
|Росолек Мацей
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
|Kosta Runjaic
|1
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Копац Бартош
|7
|1
|Mateusz Grzybek
|6
|1
|Налепа Михал
|5
|1
|Ходына Кацпер
|5
|1
|Полетанович Марко
|6
|0
|Bartlomiej Kludka
|4
|1
|Диудис Сократис
|3
|1
|Маковский Томаш
|3
|0
|Возняк Аркадиуш
|2
|0
|Дабровски Дамьян
|2
|0
|Бурич Ясмин
|2
|0
|Курминовски Давид
|2
|0
|Лавничак Алекс
|2
|0
|Киркесков Миккель
|1
|0
|Вдовяк Матеуш
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Marek Mroz
|1
|0
|Крук Камиль
|1
|0
|Пьенько Томаш
|1
|0
|Filip Kocaba
|1
|0
Результаты матчей
Легия
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Заглембе Любин
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
8
9
Легия
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Заглембе Любин
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (7)
0% (0)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
9
12
Упущенные победы
23
15
Легия
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (10)
41% (14)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
24% (8)
35% (12)
Заглембе Любин
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
32% (11)
21% (7)
47% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
24% (8)
38% (13)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
13
17
Упущенные победы
31
24
Голы по времени матча
Забито
27
24
13 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
3
11%
2
8%
1-15
5
19%
6
25%
16-30
5
19%
4
17%
31-45
4
15%
6
25%
46-60
5
19%
0
0%
61-75
5
19%
6
25%
76-90
Пропущено
16
32
8 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 14
2
13%
6
19%
1-15
1
6%
7
22%
16-30
5
31%
5
16%
31-45
2
13%
4
13%
46-60
2
13%
7
22%
61-75
4
25%
3
9%
76-90
Забито
23
20
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 12
22 Не забивали 19
3
13%
1
5%
1-15
5
22%
3
15%
16-30
3
13%
4
20%
31-45
3
13%
4
20%
46-60
5
22%
2
10%
61-75
4
17%
6
30%
76-90
Пропущено
24
17
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
2
8%
5
29%
29%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
5
21%
1
6%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
5
21%
6
35%
61-75
5
21%
4
24%
76-90
Забито
50
44
24 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 24
18 Забивали первыми 18
8 Не забивали 7
6
12%
3
7%
1-15
10
20%
9
20%
16-30
8
16%
8
18%
31-45
7
14%
10
23%
46-60
10
20%
2
5%
61-75
9
18%
12
27%
76-90
Пропущено
40
49
19 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 24
4
10%
11
22%
1-15
5
13%
7
14%
16-30
10
25%
6
12%
31-45
5
13%
5
10%
46-60
7
18%
13
27%
61-75
9
23%
7
14%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Варта Познань - Легия 0:1 Лех - Легия 1:2 Легия - Радомяк Радом 0:3 Сталь Мелец - Легия 1:3
Легия - Шленск Вроцлав 0:0 Ракув - Легия 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 1:1 Гурник Забже - Легия 1:3 Легия - Пяст 3:1 Видзев Лодзь - Легия 1:0 Легия - Погонь Щецин 1:1 Корона Кельце - Легия 3:3 Легия - Мольде 0:3 Легия - Пуща Неполомице 1:1 Мольде - Легия 3:2 Рух Хожув - Легия 0:1 Легия - Сталь Жешув 3:1 Легия - Динамо Киев 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1 Легия - СК Рапид 1:1
Заглембе Любин
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Заглембе Любин - ЛКС Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 1:3 Заглембе Любин - Ракув 2:0 Радомяк Радом - Заглембе Любин 3:4
Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:2 Пяст - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 1:2 Варта Познань - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 0:0 Погонь Щецин - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:0 Пуща Неполомице - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Лех - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Динамо Батуми 1:1 Заглембе Любин - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Вардар - Заглембе Любин 0:4 Заглембе Любин - Левски Крумовград 1:1 Заглембе Любин - Копер 2:0 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2
Результаты матчей
Легия
Заглембе Любин
Точный счет
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
1
11 раз 65%
2
4 раза 24%
0
2 раза 12%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
3
4 раза 24%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
7 раз 41%
0
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 21%
0:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 38%
3
8 раз 24%
0
7 раз 21%
2
5 раз 15%
4
1 раз 3%
1
14 раз 41%
2
11 раз 32%
0
7 раз 21%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Легия
Заглембе Любин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
152
89
413
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
125
611
98
512
215
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
277
Больше Меньше
277
1420
1321
925
232
133
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|34
|18
|9
|7
|77 - 45
|63
|2.
|2:1
|34
|18
|9
|7
|50 - 31
|63
|3.
|34
|16
|11
|7
|51 - 39
|59
|4.
|34
|16
|7
|11
|59 - 38
|55
|5.
|34
|15
|8
|11
|45 - 41
|53
|6.
|34
|14
|11
|9
|47 - 41
|53
|7.
|1:2
|34
|14
|10
|10
|54 - 39
|52
|8.
|34
|13
|8
|13
|43 - 50
|47
|9.
|34
|13
|7
|14
|45 - 46
|46
|10.
|34
|11
|10
|13
|42 - 48
|43
|11.
|34
|9
|16
|9
|38 - 35
|43
|12.
|34
|9
|13
|12
|39 - 49
|40
|13.
|34
|8
|15
|11
|45 - 46
|39
|14.
|34
|10
|8
|16
|41 - 58
|38
|15.
|34
|8
|14
|12
|40 - 44
|38
|16.
|34
|9
|10
|15
|33 - 43
|37
|17.
|34
|6
|14
|14
|40 - 55
|32
|18.
|34
|6
|6
|22
|34 - 75
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|46 - 16
|39
|2.
|1:2
|17
|10
|5
|2
|33 - 11
|35
|3.
|17
|9
|5
|3
|23 - 14
|32
|4.
|17
|9
|4
|4
|29 - 16
|31
|5.
|2:1
|17
|9
|4
|4
|27 - 14
|31
|6.
|17
|8
|6
|3
|26 - 17
|30
|7.
|17
|8
|6
|3
|25 - 17
|30
|8.
|17
|9
|2
|6
|35 - 25
|29
|9.
|17
|7
|8
|2
|23 - 20
|29
|10.
|17
|9
|1
|7
|21 - 21
|28
|11.
|17
|7
|7
|3
|25 - 15
|28
|12.
|17
|7
|5
|5
|19 - 18
|26
|13.
|17
|6
|8
|3
|28 - 20
|26
|14.
|17
|5
|7
|5
|32 - 25
|22
|15.
|17
|5
|5
|7
|17 - 18
|20
|16.
|17
|5
|5
|7
|23 - 33
|20
|17.
|17
|4
|7
|6
|21 - 22
|19
|18.
|17
|4
|5
|8
|20 - 28
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|17
|9
|5
|3
|23 - 17
|32
|2.
|17
|8
|5
|4
|25 - 22
|29
|3.
|17
|7
|5
|5
|24 - 13
|26
|4.
|17
|6
|6
|5
|31 - 29
|24
|5.
|17
|5
|7
|5
|18 - 25
|22
|6.
|17
|6
|3
|8
|22 - 27
|21
|7.
|17
|6
|3
|8
|24 - 32
|21
|8.
|17
|6
|3
|8
|21 - 30
|21
|9.
|17
|4
|6
|7
|24 - 25
|18
|10.
|1:2
|17
|4
|5
|8
|21 - 28
|17
|11.
|17
|4
|5
|8
|16 - 25
|17
|12.
|17
|3
|8
|6
|13 - 21
|17
|13.
|17
|2
|9
|6
|13 - 20
|15
|14.
|17
|3
|4
|10
|17 - 31
|13
|15.
|17
|2
|7
|8
|19 - 33
|13
|16.
|17
|2
|6
|9
|12 - 24
|12
|17.
|17
|2
|5
|10
|16 - 29
|11
|18.
|17
|1
|1
|15
|11 - 42
|4
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|19 (5)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|16 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|13 (10)
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|12 (4)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|12 (4)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 12
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 10
|Корона Кельце
|Хофмейстер Йоав
|1 10