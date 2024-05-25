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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Щербович Марцин
Радомяк Радом
1:3
Конец матча
Видзев Лодзь
0'
27' Желтая карточка
Дилиберто Ноа
1:0
34' Гол
Машаду Луиш
38' Желтая карточка
Нунеш Фабиу
39' Желтая карточка
Машаду Луиш
45' Желтая карточка
Жордау Бруну
46' Желтая карточка
Ганоушек Марек
64' Желтая карточка
Леандро
1:1
70' Гол
Альварес Франциско
1:2
73' Гол
Санчез Джорди
1:3
90' Гол
Dominik Kun
90'+5
1
Filip
Majchrowicz
13
Гжесик
Ян
29
Бранко
Рафаэл
16
Цихоцки
Матеуш
33
Абрамович
Давид
6
Michal
Kaput
66
Жордау
Бруну
7
Семеду
Лисандру
70
Вагнер
да
Силва
20
Машаду
Луиш
9
Леандро
1
Гикевич
Рафал
7
Милош
Мато
4
Жиро
Матеуш
15
Фернандес
Хуан
III
2
Сильва
Луис
10
Альварес
Франциско
25
Ганоушек
Марек
44
Дилиберто
Ноа
92
Нунеш
Фабиу
99
Рондич
Имад
78
Kamil
Cybulski
Радомяк Радом
4-2-3-1
Видзев Лодзь
4-3-3

История личных встреч

Радомяк Радом
Видзев Лодзь

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
2:2
Э
0:3
Э
3:1
Э
1:3
ПД
1:1
ПД
4:1
ВД
0:0
ВД
0:1

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

2.25
1.75

Среднее время на гол

40
51

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.5
1.25

Среднее время на гол

180
72

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.38
1.5

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
60

Бомбардиры внутри турнира

Радомяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Энрике Алвес 8 0.24
Семеду Лисандру 4 (1) 0.12
Роча Леонардо 4 0.12
Семеду Эди 4 0.12
Luka Vuskovic 3 0.09
Вольски Рафал 2 0.06
Абрамович Давид 2 0.06
Вагнер да Силва 2 0.06
Жардел 2 0.06
Машаду Луиш 1 0.03
Донис Христос 1 0.03
Гжесик Ян 1 0.03
Кастаньеда Франк 1 0.03
Цихоцки Матеуш 1 0.03
Бранко Рафаэл 1 0.03
Кобыляк Габриэль 1 0.03
Guilherme Zimovski 1 0.03
Леандро 0 0
Жордау Бруну 0 0
Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павловски Бартоломей 8 (3) 0.24
Санчез Джорди 8 0.24
Альварес Франциско 6 0.18
Рондич Имад 5 (1) 0.15
Цыганик Андрей 3 0.09
Antoni Klimek 3 0.09
Нунеш Фабиу 2 0.06
Жиро Матеуш 2 0.06
Dominik Kun 1 0.03
Стемпиньски Мариуш 1 0.03
Фернандес Хуан III 1 0.03
Сильва Луис 1 0.03
Дилиберто Ноа 1 0.03
Ernest Terpilowski 1 0.03
Милош Мато 0 0
Ганоушек Марек 0 0
Керк Себастьян 0 0
Равас Генрих 0 0
Шеху Юлиан 0 0

Карточки

Радомяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранко Рафаэл 11 0
Michal Kaput 6 1
Вольски Рафал 5 1
Жордау Бруну 5 1
Damian Jakubik 4 1
Донис Христос 5 0
Гжесик Ян 5 0
Новаес Пальярес Луис Густаво 5 0
Роча Леонардо 3 1
Цихоцки Матеуш 4 0
Леандро 4 0
Машаду Луиш 4 0
Педро Энрике Алвес 4 0
Кобыляк Габриэль 2 1
Абрамович Давид 3 0
Семеду Лисандру 3 0
Luka Vuskovic 3 0
Вагнер да Силва 1 1
Майк Сестор 2 0
Кастаньеда Франк 2 0
Пеглоу 2 0
Пик Даниэль 1 0
Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильва Луис 5 2
Ганоушек Марек 6 1
Нунеш Фабиу 7 0
Цыганик Андрей 7 0
Милош Мато 6 0
Санчез Джорди 6 0
Жиро Матеуш 6 0
Альварес Франциско 6 0
Шеху Юлиан 4 0
Павловски Бартоломей 3 0
Dominik Kun 3 0
Зелиньски Павел 3 0
Шота Серафин 3 0
Гикевич Рафал 2 0
Фернандес Хуан III 2 0
Рондич Имад 2 0
Ernest Terpilowski 2 0
Кастрати Лирим 1 0
Дилиберто Ноа 1 0
Dawid Tkacz 1 0
Filip Przybulek 1 0
Pawel Kwiatkowski 1 0
Kamil Cybulski 1 0

Результаты матчей

Радомяк Радом
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Видзев Лодзь
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

10
13
Радомяк Радом
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Видзев Лодзь
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

23
15

Упущенные победы

17
17
Радомяк Радом
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
38% (13)
35% (12)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
38% (13)
32% (11)
Видзев Лодзь
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
32% (11)
44% (15)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
32% (11)
38% (13)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

10
6

Волевые победы

29
19

Упущенные победы

27
30

Голы по времени матча

Забито

18
24
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
23 Не забивали 19
1
6%
4
17%
1-15
3
17%
2
8%
16-30
3
17%
4
17%
31-45
3
17%
2
8%
46-60
4
22%
2
8%
61-75
4
22%
10
42%
76-90

Пропущено

30
25
14 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 15
1
3%
4
16%
1-15
9
30%
2
8%
16-30
4
13%
2
8%
31-45
6
20%
4
16%
46-60
7
23%
5
20%
61-75
3
10%
8
32%
76-90

Забито

23
20
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
23 Не забивали 21
5
22%
1
5%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
3
13%
7
35%
31-45
3
13%
4
20%
46-60
6
26%
2
10%
61-75
3
13%
5
25%
76-90

Пропущено

28
22
13 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
3
11%
3
14%
1-15
5
18%
5
23%
16-30
5
18%
4
18%
31-45
4
14%
3
14%
46-60
6
21%
3
14%
61-75
5
18%
4
18%
76-90

Забито

41
44
18 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 25
14 Забивали первыми 15
12 Не забивали 6
6
15%
5
11%
1-15
6
15%
3
7%
16-30
6
15%
11
25%
31-45
6
15%
6
14%
46-60
10
24%
4
9%
61-75
7
17%
15
34%
76-90

Пропущено

58
47
27 В 1-м тайме 20
31 Во 2-м тайме 27
18 Пропускали первыми 18
28 Не пропускали 28
4
7%
7
15%
1-15
14
24%
7
15%
16-30
9
16%
6
13%
31-45
10
17%
7
15%
46-60
13
22%
8
17%
61-75
8
14%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

Радомяк Радом
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 2:0 Радомяк Радом - Рух Хожув 0:2 Легия - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Заглембе Любин 3:4
Корона Кельце - Радомяк Радом 4:0 ЛКС Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Радомяк Радом - Ракув 2:1 Пуща Неполомице - Радомяк Радом 1:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2 Пяст - Радомяк Радом 2:3 Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1 Варта Познань - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - С. Воля 2:1 Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4 Краковия - Радомяк Радом 6:0 Радомяк Радом - Мотор Люблин 2:1 Радомяк Радом - Напредак 0:1 Радомяк Радом - Нови Пазар 1:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Радомяк Радом - Лех 2:2
Видзев Лодзь
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Видзев Лодзь - Лех 1:1 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 1:3 Варта Познань - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Ракув 0:1
Рух Хожув - Видзев Лодзь 2:3 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 Видзев Лодзь - Корона Кельце 3:1 Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 4:2 Краковия - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Легия 1:0 Шленск Вроцлав - Видзев Лодзь 2:1 Висла Краков - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 3:1 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3 Видзев Лодзь - Слован Либерец 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2

Результаты матчей

Радомяк Радом
Видзев Лодзь

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%

Точный счет

2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
1:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
1
1 раз 6%
1
9 раз 53%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%

Точный счет

1:1
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
1:3
4 раза 12%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 41%
2
7 раз 21%
3
7 раз 21%
1
6 раз 18%
1
17 раз 50%
0
6 раз 18%
3
6 раз 18%
2
5 раз 15%

Тоталы голов в матче

Радомяк Радом
Видзев Лодзь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
13
4
6
11
1.5
5
12
3
14
2.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
15
2
8
9
1.5
6
11
4
13
2.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
14
0.5
Больше Меньше
28
6
14
20
1.5
11
23
7
27
2.5
6
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 34 18 9 7 77 - 45 63
2.
Шленск Вроцлав
 2:1 34 18 9 7 50 - 31 63
3.
Легия
 34 16 11 7 51 - 39 59
4.
Погонь Щецин
 34 16 7 11 59 - 38 55
5.
Гурник Забже
 34 15 8 11 45 - 41 53
6.
Лех
 34 14 11 9 47 - 41 53
7.
Ракув
 1:2 34 14 10 10 54 - 39 52
8.
Заглембе Любин
 34 13 8 13 43 - 50 47
9.
Видзев Лодзь
 34 13 7 14 45 - 46 46
10.
Сталь Мелец
 34 11 10 13 42 - 48 43
11.
Пяст
 34 9 16 9 38 - 35 43
12.
Пуща Неполомице
 34 9 13 12 39 - 49 40
13.
Краковия
 34 8 15 11 45 - 46 39
14.
Радомяк Радом
 34 10 8 16 41 - 58 38
15.
Корона Кельце
 34 8 14 12 40 - 44 38
16.
Варта Познань
 34 9 10 15 33 - 43 37
17.
Рух Хожув
 34 6 14 14 40 - 55 32
18.
ЛКС Лодзь
 34 6 6 22 34 - 75 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 17 12 3 2 46 - 16 39
2.
Ракув
 1:2 17 10 5 2 33 - 11 35
3.
Гурник Забже
 17 9 5 3 23 - 14 32
4.
Лех
 17 9 4 4 29 - 16 31
5.
Шленск Вроцлав
 2:1 17 9 4 4 27 - 14 31
6.
Легия
 17 8 6 3 26 - 17 30
7.
Сталь Мелец
 17 8 6 3 25 - 17 30
8.
Погонь Щецин
 17 9 2 6 35 - 25 29
9.
Пуща Неполомице
 17 7 8 2 23 - 20 29
10.
Видзев Лодзь
 17 9 1 7 21 - 21 28
11.
Пяст
 17 7 7 3 25 - 15 28
12.
Заглембе Любин
 17 7 5 5 19 - 18 26
13.
Корона Кельце
 17 6 8 3 28 - 20 26
14.
Краковия
 17 5 7 5 32 - 25 22
15.
Варта Познань
 17 5 5 7 17 - 18 20
16.
ЛКС Лодзь
 17 5 5 7 23 - 33 20
17.
Рух Хожув
 17 4 7 6 21 - 22 19
18.
Радомяк Радом
 17 4 5 8 20 - 28 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 2:1 17 9 5 3 23 - 17 32
2.
Легия
 17 8 5 4 25 - 22 29
3.
Погонь Щецин
 17 7 5 5 24 - 13 26
4.
Ягеллония Белосток
 17 6 6 5 31 - 29 24
5.
Лех
 17 5 7 5 18 - 25 22
6.
Гурник Забже
 17 6 3 8 22 - 27 21
7.
Заглембе Любин
 17 6 3 8 24 - 32 21
8.
Радомяк Радом
 17 6 3 8 21 - 30 21
9.
Видзев Лодзь
 17 4 6 7 24 - 25 18
10.
Ракув
 1:2 17 4 5 8 21 - 28 17
11.
Варта Познань
 17 4 5 8 16 - 25 17
12.
Краковия
 17 3 8 6 13 - 21 17
13.
Пяст
 17 2 9 6 13 - 20 15
14.
Сталь Мелец
 17 3 4 10 17 - 31 13
15.
Рух Хожув
 17 2 7 8 19 - 33 13
16.
Корона Кельце
 17 2 6 9 12 - 24 12
17.
Пуща Неполомице
 17 2 5 10 16 - 29 11
18.
ЛКС Лодзь
 17 1 1 15 11 - 42 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 19 (5)
Сталь Мелец Шкурин Илья 16 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 13 (10)
Ягеллония Белосток Имас Хесус 12 (4)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 12
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 10
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 10
Корона Кельце Хофмейстер Йоав 1 10
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Жордау Бруну получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Машаду Луиш получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Нунеш Фабиу получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Г О О О О Л - Машаду Луиш бьет в цель!
    • 27'
      Дилиберто Ноа получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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