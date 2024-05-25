Тур: 34. Стадион: Stadion im. Braci Czachorow. Главный судья: Щербович Марцин
1:3
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаДилиберто Ноа
1:0
34' ГолМашаду Луиш
38' Желтая карточкаНунеш Фабиу
39' Желтая карточкаМашаду Луиш
45' Желтая карточкаЖордау Бруну
46' Желтая карточкаГаноушек Марек
64' Желтая карточкаЛеандро
1:1
70' ГолАльварес Франциско
1:2
73' ГолСанчез Джорди
1:3
90' ГолDominik Kun
90'+5
Ход матча
27'
34'
1:0
38'
39'
45'
46'
64'
66'
70'
73'
1:2
90'
1:3
13
Гжесик
Ян
66
Жордау
Бруну
20
Машаду
Луиш
9
Леандро
92
Нунеш
Фабиу
99
Рондич
Имад
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Гжесик ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
66 Жордау БрунуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Машаду ЛуишПолузащитник
-
9 ЛеандроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 ПеглоуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
53 Tiago Matos
-
-
-
Главный тренер: Балтазар Бруно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Нунеш ФабиуНападающий
-
99 Рондич ИмадНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Mysliwiec
История личных встреч
Радомяк Радом
Видзев Лодзь
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
2.25
1.75
Среднее время на гол
40
51
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.5
1.25
Среднее время на гол
180
72
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.38
1.5
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
65
60
Бомбардиры внутри турнира
Радомяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Энрике Алвес
|8
|0.24
|Семеду Лисандру
|4 (1)
|0.12
|Роча Леонардо
|4
|0.12
|Семеду Эди
|4
|0.12
|Luka Vuskovic
|3
|0.09
|Вольски Рафал
|2
|0.06
|Абрамович Давид
|2
|0.06
|Вагнер да Силва
|2
|0.06
|Жардел
|2
|0.06
|Машаду Луиш
|1
|0.03
|Донис Христос
|1
|0.03
|Гжесик Ян
|1
|0.03
|Кастаньеда Франк
|1
|0.03
|Цихоцки Матеуш
|1
|0.03
|Бранко Рафаэл
|1
|0.03
|Кобыляк Габриэль
|1
|0.03
|Guilherme Zimovski
|1
|0.03
|Леандро
|0
|0
|Жордау Бруну
|0
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павловски Бартоломей
|8 (3)
|0.24
|Санчез Джорди
|8
|0.24
|Альварес Франциско
|6
|0.18
|Рондич Имад
|5 (1)
|0.15
|Цыганик Андрей
|3
|0.09
|Antoni Klimek
|3
|0.09
|Нунеш Фабиу
|2
|0.06
|Жиро Матеуш
|2
|0.06
|Dominik Kun
|1
|0.03
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0.03
|Фернандес Хуан III
|1
|0.03
|Сильва Луис
|1
|0.03
|Дилиберто Ноа
|1
|0.03
|Ernest Terpilowski
|1
|0.03
|Милош Мато
|0
|0
|Ганоушек Марек
|0
|0
|Керк Себастьян
|0
|0
|Равас Генрих
|0
|0
|Шеху Юлиан
|0
|0
Карточки
Радомяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранко Рафаэл
|11
|0
|Michal Kaput
|6
|1
|Вольски Рафал
|5
|1
|Жордау Бруну
|5
|1
|Damian Jakubik
|4
|1
|Донис Христос
|5
|0
|Гжесик Ян
|5
|0
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|5
|0
|Роча Леонардо
|3
|1
|Цихоцки Матеуш
|4
|0
|Леандро
|4
|0
|Машаду Луиш
|4
|0
|Педро Энрике Алвес
|4
|0
|Кобыляк Габриэль
|2
|1
|Абрамович Давид
|3
|0
|Семеду Лисандру
|3
|0
|Luka Vuskovic
|3
|0
|Вагнер да Силва
|1
|1
|Майк Сестор
|2
|0
|Кастаньеда Франк
|2
|0
|Пеглоу
|2
|0
|Пик Даниэль
|1
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильва Луис
|5
|2
|Ганоушек Марек
|6
|1
|Нунеш Фабиу
|7
|0
|Цыганик Андрей
|7
|0
|Милош Мато
|6
|0
|Санчез Джорди
|6
|0
|Жиро Матеуш
|6
|0
|Альварес Франциско
|6
|0
|Шеху Юлиан
|4
|0
|Павловски Бартоломей
|3
|0
|Dominik Kun
|3
|0
|Зелиньски Павел
|3
|0
|Шота Серафин
|3
|0
|Гикевич Рафал
|2
|0
|Фернандес Хуан III
|2
|0
|Рондич Имад
|2
|0
|Ernest Terpilowski
|2
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Дилиберто Ноа
|1
|0
|Dawid Tkacz
|1
|0
|Filip Przybulek
|1
|0
|Pawel Kwiatkowski
|1
|0
|Kamil Cybulski
|1
|0
Результаты матчей
Радомяк Радом
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Видзев Лодзь
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
10
13
Радомяк Радом
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Видзев Лодзь
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
23
15
Упущенные победы
17
17
Радомяк Радом
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
38% (13)
35% (12)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
38% (13)
32% (11)
Видзев Лодзь
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
32% (11)
44% (15)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
32% (11)
38% (13)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
10
6
Волевые победы
29
19
Упущенные победы
27
30
Голы по времени матча
Забито
18
24
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
23 Не забивали 19
1
6%
4
17%
1-15
3
17%
2
8%
16-30
3
17%
4
17%
31-45
3
17%
2
8%
46-60
4
22%
2
8%
61-75
4
22%
10
42%
76-90
Пропущено
30
25
14 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 15
1
3%
4
16%
1-15
9
30%
2
8%
16-30
4
13%
2
8%
31-45
6
20%
4
16%
46-60
7
23%
5
20%
61-75
3
10%
8
32%
76-90
Забито
23
20
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
23 Не забивали 21
5
22%
1
5%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
3
13%
7
35%
31-45
3
13%
4
20%
46-60
6
26%
2
10%
61-75
3
13%
5
25%
76-90
Пропущено
28
22
13 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
3
11%
3
14%
1-15
5
18%
5
23%
16-30
5
18%
4
18%
31-45
4
14%
3
14%
46-60
6
21%
3
14%
61-75
5
18%
4
18%
76-90
Забито
41
44
18 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 25
14 Забивали первыми 15
12 Не забивали 6
6
15%
5
11%
1-15
6
15%
3
7%
16-30
6
15%
11
25%
31-45
6
15%
6
14%
46-60
10
24%
4
9%
61-75
7
17%
15
34%
76-90
Пропущено
58
47
27 В 1-м тайме 20
31 Во 2-м тайме 27
18 Пропускали первыми 18
28 Не пропускали 28
4
7%
7
15%
1-15
14
24%
7
15%
16-30
9
16%
6
13%
31-45
10
17%
7
15%
46-60
13
22%
8
17%
61-75
8
14%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
Радомяк Радом
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 2:0 Радомяк Радом - Рух Хожув 0:2 Легия - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Заглембе Любин 3:4
Корона Кельце - Радомяк Радом 4:0 ЛКС Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Радомяк Радом - Ракув 2:1 Пуща Неполомице - Радомяк Радом 1:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2 Пяст - Радомяк Радом 2:3 Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1 Варта Познань - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - С. Воля 2:1 Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4 Краковия - Радомяк Радом 6:0 Радомяк Радом - Мотор Люблин 2:1 Радомяк Радом - Напредак 0:1 Радомяк Радом - Нови Пазар 1:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Радомяк Радом - Лех 2:2
Видзев Лодзь
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Видзев Лодзь - Лех 1:1 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 1:3 Варта Познань - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Ракув 0:1
Рух Хожув - Видзев Лодзь 2:3 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 Видзев Лодзь - Корона Кельце 3:1 Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 4:2 Краковия - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Легия 1:0 Шленск Вроцлав - Видзев Лодзь 2:1 Висла Краков - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 3:1 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3 Видзев Лодзь - Слован Либерец 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2
Результаты матчей
Радомяк Радом
Видзев Лодзь
Точный счет
1:1
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
Точный счет
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
1:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
1
1 раз 6%
1
9 раз 53%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
Точный счет
1:1
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
1:3
4 раза 12%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 41%
2
7 раз 21%
3
7 раз 21%
1
6 раз 18%
1
17 раз 50%
0
6 раз 18%
3
6 раз 18%
2
5 раз 15%
Тоталы голов в матче
Радомяк Радом
Видзев Лодзь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
134
611
512
314
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
152
89
611
413
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2014
Больше Меньше
286
1420
1123
727
628
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|34
|18
|9
|7
|77 - 45
|63
|2.
|2:1
|34
|18
|9
|7
|50 - 31
|63
|3.
|34
|16
|11
|7
|51 - 39
|59
|4.
|34
|16
|7
|11
|59 - 38
|55
|5.
|34
|15
|8
|11
|45 - 41
|53
|6.
|34
|14
|11
|9
|47 - 41
|53
|7.
|1:2
|34
|14
|10
|10
|54 - 39
|52
|8.
|34
|13
|8
|13
|43 - 50
|47
|9.
|34
|13
|7
|14
|45 - 46
|46
|10.
|34
|11
|10
|13
|42 - 48
|43
|11.
|34
|9
|16
|9
|38 - 35
|43
|12.
|34
|9
|13
|12
|39 - 49
|40
|13.
|34
|8
|15
|11
|45 - 46
|39
|14.
|34
|10
|8
|16
|41 - 58
|38
|15.
|34
|8
|14
|12
|40 - 44
|38
|16.
|34
|9
|10
|15
|33 - 43
|37
|17.
|34
|6
|14
|14
|40 - 55
|32
|18.
|34
|6
|6
|22
|34 - 75
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|46 - 16
|39
|2.
|1:2
|17
|10
|5
|2
|33 - 11
|35
|3.
|17
|9
|5
|3
|23 - 14
|32
|4.
|17
|9
|4
|4
|29 - 16
|31
|5.
|2:1
|17
|9
|4
|4
|27 - 14
|31
|6.
|17
|8
|6
|3
|26 - 17
|30
|7.
|17
|8
|6
|3
|25 - 17
|30
|8.
|17
|9
|2
|6
|35 - 25
|29
|9.
|17
|7
|8
|2
|23 - 20
|29
|10.
|17
|9
|1
|7
|21 - 21
|28
|11.
|17
|7
|7
|3
|25 - 15
|28
|12.
|17
|7
|5
|5
|19 - 18
|26
|13.
|17
|6
|8
|3
|28 - 20
|26
|14.
|17
|5
|7
|5
|32 - 25
|22
|15.
|17
|5
|5
|7
|17 - 18
|20
|16.
|17
|5
|5
|7
|23 - 33
|20
|17.
|17
|4
|7
|6
|21 - 22
|19
|18.
|17
|4
|5
|8
|20 - 28
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|17
|9
|5
|3
|23 - 17
|32
|2.
|17
|8
|5
|4
|25 - 22
|29
|3.
|17
|7
|5
|5
|24 - 13
|26
|4.
|17
|6
|6
|5
|31 - 29
|24
|5.
|17
|5
|7
|5
|18 - 25
|22
|6.
|17
|6
|3
|8
|22 - 27
|21
|7.
|17
|6
|3
|8
|24 - 32
|21
|8.
|17
|6
|3
|8
|21 - 30
|21
|9.
|17
|4
|6
|7
|24 - 25
|18
|10.
|1:2
|17
|4
|5
|8
|21 - 28
|17
|11.
|17
|4
|5
|8
|16 - 25
|17
|12.
|17
|3
|8
|6
|13 - 21
|17
|13.
|17
|2
|9
|6
|13 - 20
|15
|14.
|17
|3
|4
|10
|17 - 31
|13
|15.
|17
|2
|7
|8
|19 - 33
|13
|16.
|17
|2
|6
|9
|12 - 24
|12
|17.
|17
|2
|5
|10
|16 - 29
|11
|18.
|17
|1
|1
|15
|11 - 42
|4
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|19 (5)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|16 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|13 (10)
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|12 (4)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|12 (4)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 12
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 10
|Корона Кельце
|Хофмейстер Йоав
|1 10