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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Marcin Kochanek
ЛКС Лодзь
3:2
Конец матча
Сталь Мелец
0'
1:0
7' Гол
Техан Кай
20' Красная карточка
Эхманн Марко
2:0
21' Гол
Engjell Hoti
38' Желтая карточка
Пируло
3:0
45' Гол
Пируло
3:1
68' Пенальти
Шкурин Илья
79' Желтая карточка
Мамедов Рахиль
85' Желтая карточка
Lukasz Gerstenstein
3:2
88' Гол
Вольштыньски Лукаш
90'+8
99
Арндт
Давид
8
Данковски
Камиль
4
Мамедов
Рахиль
2
Гюлен
Левент
3
Тутышкинас
Артемиюс
30
Oskar
Koprowski
26
Шелига
Бартош
11
Engjell
Hoti
10
Пируло
15
Antoni
Mlynarczyk
9
Техан
Кай
13
Ялоха
Конрад
5
Эхманн
Марко
21
Матрас
Матеуш
55
Пиньот
Максимилиан
7
Lukasz
Gerstenstein
11
Krzysztof
Wolkowicz
22
Брито
Рафаэл
16
Гийомье
Мэтью
37
Стемпень
Матеуш
8
Koki
Hinokio
17
Шкурин
Илья
ЛКС Лодзь
4-1-4-1
Сталь Мелец
3-4-2-1

История личных встреч

ЛКС Лодзь
Сталь Мелец

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

Э
1:0
ТМК
2:1
К
2:2
ТМК
1:1
ТМС
1:0
ПД
0:1
ПД
0:2

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

ЛКС Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Даниэль 9 (7) 0.26
Техан Кай 7 (1) 0.21
Engjell Hoti 4 0.12
Stipe Juric 4 0.12
Балик Гусейн 3 0.09
Piotr Janczukowicz 2 0.06
Antoni Mlynarczyk 1 0.03
Пируло 1 0.03
Тутышкинас Артемиюс 1 0.03
Jedrzej Zajac 1 0.03
Aleksander Iwanczyk 1 0.03
Данковски Камиль 0 0
Michal Mokrzycki 0 0
Шелига Бартош 0 0
Дурмиси Риза 0 0
Piotr Glowacki 0 0
Гюлен Левент 0 0
Малаховски Адриан 0 0
Лувеу Адриен 0 0
Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шкурин Илья 16 (1) 0.47
Доманьски Мацей 3 0.09
Гетингер Крыстян 3 (1) 0.09
Матрас Матеуш 3 0.09
Koki Hinokio 3 0.09
Lukasz Gerstenstein 2 0.06
Гийомье Мэтью 2 0.06
Вольштыньски Лукаш 2 0.06
Мерилуото Кай 2 0.06
Эсселинк Берт 2 0.06
Piotr Wlazlo 1 0.03
Тромбка Михал 1 0.03
Яунземс Алвис 1 0.03
Krzysztof Wolkowicz 1 0.03
Стржалек Игорь 0 0

Карточки

ЛКС Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michal Mokrzycki 6 1
Лувеу Адриен 6 1
Engjell Hoti 5 1
Техан Кай 6 0
Jakub Letniowski 6 0
Пируло 5 0
Дурмиси Риза 4 0
Рамирес Даниэль 4 0
Марциняк Адам 3 0
Шелига Бартош 3 0
Данковски Камиль 3 0
Флис Марцин 3 0
Гюлен Левент 3 0
Мамедов Рахиль 3 0
Alexander Bobek 3 0
Piotr Janczukowicz 3 0
Тутышкинас Артемиюс 3 0
Stipe Juric 1 1
Thiago Ceijas 1 1
Монсальве Начо 2 0
Балик Гусейн 2 0
Арндт Давид 2 0
Antoni Mlynarczyk 2 0
Малаховски Адриан 0 1
Piotr Glowacki 1 0
Лоренц Мешко 1 0
Oskar Koprowski 1 0
Jedrzej Zajac 1 0
Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эхманн Марко 8 1
Пиньот Максимилиан 6 1
Piotr Wlazlo 7 0
Эсселинк Берт 4 1
Гетингер Крыстян 5 0
Шкурин Илья 4 0
Koki Hinokio 4 0
Матрас Матеуш 3 0
Krzysztof Wolkowicz 3 0
Гийомье Мэтью 3 0
Kamil Pajnowski 2 0
Брито Рафаэл 2 0
Тромбка Михал 2 0
Lukasz Gerstenstein 2 0
Доманьски Мацей 1 0
Leandro VIII 1 0
Георге Ион 1 0
Стемпень Матеуш 1 0
Кохальски Матеуш 1 0

Результаты матчей

ЛКС Лодзь
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Сталь Мелец
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

11
11
ЛКС Лодзь
93.8%
6.2%
15 побед 1 поражение
Первый тайм
82% (14)
18% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Сталь Мелец
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

39
7

Упущенные победы

3
22
ЛКС Лодзь
71.4%
28.6%
20 побед 8 поражений
Первый тайм
56% (19)
26% (9)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
38% (13)
29% (10)
Сталь Мелец
25%
75%
6 побед 18 поражений
Первый тайм
12% (4)
50% (17)
38% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
50% (17)
32% (11)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

46
10

Упущенные победы

14
33

Голы по времени матча

Забито

23
18
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 4
22 Не забивали 23
1
4%
1
6%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
5
22%
4
22%
31-45
5
22%
2
11%
46-60
3
13%
2
11%
61-75
5
22%
7
39%
76-90

Пропущено

33
30
11 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 15
4
12%
2
7%
1-15
3
9%
7
23%
16-30
4
12%
6
20%
31-45
5
15%
4
13%
46-60
5
15%
8
27%
61-75
12
36%
3
10%
76-90

Забито

12
25
2 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 6
24 Не забивали 23
0
0%
2
8%
1-15
0
0%
5
20%
16-30
2
17%
7
28%
31-45
2
17%
6
24%
46-60
3
25%
2
8%
61-75
5
42%
3
12%
76-90

Пропущено

41
17
18 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 10
16 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 10
6
15%
2
12%
1-15
7
17%
5
29%
29%
16-30
5
12%
0
0%
31-45
3
7%
1
6%
46-60
10
24%
5
29%
29%
61-75
10
24%
4
24%
76-90

Забито

35
43
12 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 10
12 Не забивали 12
1
3%
3
7%
1-15
4
11%
7
16%
16-30
7
20%
11
26%
31-45
7
20%
8
19%
46-60
6
17%
4
9%
61-75
10
29%
10
23%
76-90

Пропущено

74
47
29 В 1-м тайме 22
45 Во 2-м тайме 25
24 Пропускали первыми 18
32 Не пропускали 25
10
14%
4
9%
1-15
10
14%
12
26%
16-30
9
12%
6
13%
31-45
8
11%
5
11%
46-60
15
20%
13
28%
61-75
22
30%
30%
7
15%
76-90

Результаты последних матчей

ЛКС Лодзь
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Заглембе Любин - ЛКС Лодзь 2:1 Пяст - ЛКС Лодзь 4:0 ЛКС Лодзь - Шленск Вроцлав 1:2 Гурник Забже - ЛКС Лодзь 4:1
ЛКС Лодзь - Лех 2:3 ЛКС Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Краковия - ЛКС Лодзь 2:2 Ягеллония Белосток - ЛКС Лодзь 6:0 ЛКС Лодзь - Ракув 1:1 Варта Познань - ЛКС Лодзь 0:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:0 Погонь Щецин - ЛКС Лодзь 4:2 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Струга Трим-Лум 4:3 ЛКС Лодзь - Раднички 1923 1:1 ЛКС Лодзь - Атырау 1:0 ЛКС Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1
Сталь Мелец
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:0 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 3:2 Сталь Мелец - Легия 1:3
Варта Познань - Сталь Мелец 5:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Рух Хожув 3:1 Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1 Вернаму - Сталь Мелец 2:1 Полесье - Сталь Мелец 1:1 Интерсити - Сталь Мелец 1:2 Сталь Мелец - Прушков 0:1 Пяст - Сталь Мелец 3:0

Результаты матчей

ЛКС Лодзь
Сталь Мелец

Точный счет

0:2
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
3:2
3 раза 18%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
5 раз 29%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
1
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%

Точный счет

2:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
0:2
4 раза 12%
3:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:0
6 раз 18%
1:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 38%
1
12 раз 35%
2
5 раз 15%
3
4 раза 12%
0
13 раз 38%
2
8 раз 24%
1
7 раз 21%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

ЛКС Лодзь
Сталь Мелец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
11
6
7
10
1.5
9
8
4
13
2.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
10
7
2
15
1.5
5
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
13
0.5
Больше Меньше
21
13
9
25
1.5
14
20
4
30
2.5
6
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 34 18 9 7 77 - 45 63
2.
Шленск Вроцлав
 2:1 34 18 9 7 50 - 31 63
3.
Легия
 34 16 11 7 51 - 39 59
4.
Погонь Щецин
 34 16 7 11 59 - 38 55
5.
Гурник Забже
 34 15 8 11 45 - 41 53
6.
Лех
 34 14 11 9 47 - 41 53
7.
Ракув
 1:2 34 14 10 10 54 - 39 52
8.
Заглембе Любин
 34 13 8 13 43 - 50 47
9.
Видзев Лодзь
 34 13 7 14 45 - 46 46
10.
Сталь Мелец
 34 11 10 13 42 - 48 43
11.
Пяст
 34 9 16 9 38 - 35 43
12.
Пуща Неполомице
 34 9 13 12 39 - 49 40
13.
Краковия
 34 8 15 11 45 - 46 39
14.
Радомяк Радом
 34 10 8 16 41 - 58 38
15.
Корона Кельце
 34 8 14 12 40 - 44 38
16.
Варта Познань
 34 9 10 15 33 - 43 37
17.
Рух Хожув
 34 6 14 14 40 - 55 32
18.
ЛКС Лодзь
 34 6 6 22 34 - 75 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 17 12 3 2 46 - 16 39
2.
Ракув
 1:2 17 10 5 2 33 - 11 35
3.
Гурник Забже
 17 9 5 3 23 - 14 32
4.
Лех
 17 9 4 4 29 - 16 31
5.
Шленск Вроцлав
 2:1 17 9 4 4 27 - 14 31
6.
Легия
 17 8 6 3 26 - 17 30
7.
Сталь Мелец
 17 8 6 3 25 - 17 30
8.
Погонь Щецин
 17 9 2 6 35 - 25 29
9.
Пуща Неполомице
 17 7 8 2 23 - 20 29
10.
Видзев Лодзь
 17 9 1 7 21 - 21 28
11.
Пяст
 17 7 7 3 25 - 15 28
12.
Заглембе Любин
 17 7 5 5 19 - 18 26
13.
Корона Кельце
 17 6 8 3 28 - 20 26
14.
Краковия
 17 5 7 5 32 - 25 22
15.
Варта Познань
 17 5 5 7 17 - 18 20
16.
ЛКС Лодзь
 17 5 5 7 23 - 33 20
17.
Рух Хожув
 17 4 7 6 21 - 22 19
18.
Радомяк Радом
 17 4 5 8 20 - 28 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 2:1 17 9 5 3 23 - 17 32
2.
Легия
 17 8 5 4 25 - 22 29
3.
Погонь Щецин
 17 7 5 5 24 - 13 26
4.
Ягеллония Белосток
 17 6 6 5 31 - 29 24
5.
Лех
 17 5 7 5 18 - 25 22
6.
Гурник Забже
 17 6 3 8 22 - 27 21
7.
Заглембе Любин
 17 6 3 8 24 - 32 21
8.
Радомяк Радом
 17 6 3 8 21 - 30 21
9.
Видзев Лодзь
 17 4 6 7 24 - 25 18
10.
Ракув
 1:2 17 4 5 8 21 - 28 17
11.
Варта Познань
 17 4 5 8 16 - 25 17
12.
Краковия
 17 3 8 6 13 - 21 17
13.
Пяст
 17 2 9 6 13 - 20 15
14.
Сталь Мелец
 17 3 4 10 17 - 31 13
15.
Рух Хожув
 17 2 7 8 19 - 33 13
16.
Корона Кельце
 17 2 6 9 12 - 24 12
17.
Пуща Неполомице
 17 2 5 10 16 - 29 11
18.
ЛКС Лодзь
 17 1 1 15 11 - 42 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 19 (5)
Сталь Мелец Шкурин Илья 16 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 13 (10)
Ягеллония Белосток Имас Хесус 12 (4)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 12
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 10
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 10
Корона Кельце Хофмейстер Йоав 1 10
Весь список
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