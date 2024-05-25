Тур: 34. Стадион: Стадион ЛКС. Главный судья: Marcin Kochanek
3:2
Конец матча
0'
1:0
7' ГолТехан Кай
20' Красная карточкаЭхманн Марко
2:0
21' ГолEngjell Hoti
38' Желтая карточкаПируло
3:0
45' ГолПируло
3:1
68' ПенальтиШкурин Илья
79' Желтая карточкаМамедов Рахиль
85' Желтая карточкаLukasz Gerstenstein
3:2
88' ГолВольштыньски Лукаш
90'+8
Ход матча
7'
1:0
20'
21'
2:0
38'
45'
3:0
68'
3:1
79'
88'
99
Арндт
Давид
11
Engjell
Hoti
10
Пируло
13
Ялоха
Конрад
22
Брито
Рафаэл
17
Шкурин
Илья
- Основной состав
-
99 Арндт ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Engjell HotiПолузащитник
-
10 ПирулоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Колба МихалВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Лувеу АдриенПолузащитник
-
21 Stipe Juric
-
-
-
-
22 Jan Labedzki
-
Главный тренер: Marcin Matysiak
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Ялоха КонрадВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Брито РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шкурин ИльяНападающий
- Запасные игроки
-
12 Дудек МатеушВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
34 Alex Cetnar
-
Главный тренер: Kamil Kieres
История личных встреч
ЛКС Лодзь
Сталь Мелец
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамирес Даниэль
|9 (7)
|0.26
|Техан Кай
|7 (1)
|0.21
|Engjell Hoti
|4
|0.12
|Stipe Juric
|4
|0.12
|Балик Гусейн
|3
|0.09
|Piotr Janczukowicz
|2
|0.06
|Antoni Mlynarczyk
|1
|0.03
|Пируло
|1
|0.03
|Тутышкинас Артемиюс
|1
|0.03
|Jedrzej Zajac
|1
|0.03
|Aleksander Iwanczyk
|1
|0.03
|Данковски Камиль
|0
|0
|Michal Mokrzycki
|0
|0
|Шелига Бартош
|0
|0
|Дурмиси Риза
|0
|0
|Piotr Glowacki
|0
|0
|Гюлен Левент
|0
|0
|Малаховски Адриан
|0
|0
|Лувеу Адриен
|0
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шкурин Илья
|16 (1)
|0.47
|Доманьски Мацей
|3
|0.09
|Гетингер Крыстян
|3 (1)
|0.09
|Матрас Матеуш
|3
|0.09
|Koki Hinokio
|3
|0.09
|Lukasz Gerstenstein
|2
|0.06
|Гийомье Мэтью
|2
|0.06
|Вольштыньски Лукаш
|2
|0.06
|Мерилуото Кай
|2
|0.06
|Эсселинк Берт
|2
|0.06
|Piotr Wlazlo
|1
|0.03
|Тромбка Михал
|1
|0.03
|Яунземс Алвис
|1
|0.03
|Krzysztof Wolkowicz
|1
|0.03
|Стржалек Игорь
|0
|0
Карточки
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michal Mokrzycki
|6
|1
|Лувеу Адриен
|6
|1
|Engjell Hoti
|5
|1
|Техан Кай
|6
|0
|Jakub Letniowski
|6
|0
|Пируло
|5
|0
|Дурмиси Риза
|4
|0
|Рамирес Даниэль
|4
|0
|Марциняк Адам
|3
|0
|Шелига Бартош
|3
|0
|Данковски Камиль
|3
|0
|Флис Марцин
|3
|0
|Гюлен Левент
|3
|0
|Мамедов Рахиль
|3
|0
|Alexander Bobek
|3
|0
|Piotr Janczukowicz
|3
|0
|Тутышкинас Артемиюс
|3
|0
|Stipe Juric
|1
|1
|Thiago Ceijas
|1
|1
|Монсальве Начо
|2
|0
|Балик Гусейн
|2
|0
|Арндт Давид
|2
|0
|Antoni Mlynarczyk
|2
|0
|Малаховски Адриан
|0
|1
|Piotr Glowacki
|1
|0
|Лоренц Мешко
|1
|0
|Oskar Koprowski
|1
|0
|Jedrzej Zajac
|1
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эхманн Марко
|8
|1
|Пиньот Максимилиан
|6
|1
|Piotr Wlazlo
|7
|0
|Эсселинк Берт
|4
|1
|Гетингер Крыстян
|5
|0
|Шкурин Илья
|4
|0
|Koki Hinokio
|4
|0
|Матрас Матеуш
|3
|0
|Krzysztof Wolkowicz
|3
|0
|Гийомье Мэтью
|3
|0
|Kamil Pajnowski
|2
|0
|Брито Рафаэл
|2
|0
|Тромбка Михал
|2
|0
|Lukasz Gerstenstein
|2
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Leandro VIII
|1
|0
|Георге Ион
|1
|0
|Стемпень Матеуш
|1
|0
|Кохальски Матеуш
|1
|0
Результаты матчей
ЛКС Лодзь
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Сталь Мелец
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
11
11
ЛКС Лодзь
93.8%
6.2%
15 побед 1 поражение
Первый тайм
82% (14)
18% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Сталь Мелец
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
39
7
Упущенные победы
3
22
ЛКС Лодзь
71.4%
28.6%
20 побед 8 поражений
Первый тайм
56% (19)
26% (9)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
38% (13)
29% (10)
Сталь Мелец
25%
75%
6 побед 18 поражений
Первый тайм
12% (4)
50% (17)
38% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
50% (17)
32% (11)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
46
10
Упущенные победы
14
33
Голы по времени матча
Забито
23
18
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 4
22 Не забивали 23
1
4%
1
6%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
5
22%
4
22%
31-45
5
22%
2
11%
46-60
3
13%
2
11%
61-75
5
22%
7
39%
76-90
Пропущено
33
30
11 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 15
4
12%
2
7%
1-15
3
9%
7
23%
16-30
4
12%
6
20%
31-45
5
15%
4
13%
46-60
5
15%
8
27%
61-75
12
36%
3
10%
76-90
Забито
12
25
2 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 6
24 Не забивали 23
0
0%
2
8%
1-15
0
0%
5
20%
16-30
2
17%
7
28%
31-45
2
17%
6
24%
46-60
3
25%
2
8%
61-75
5
42%
3
12%
76-90
Пропущено
41
17
18 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 10
16 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 10
6
15%
2
12%
1-15
7
17%
5
29%
29%
16-30
5
12%
0
0%
31-45
3
7%
1
6%
46-60
10
24%
5
29%
29%
61-75
10
24%
4
24%
76-90
Забито
35
43
12 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 10
12 Не забивали 12
1
3%
3
7%
1-15
4
11%
7
16%
16-30
7
20%
11
26%
31-45
7
20%
8
19%
46-60
6
17%
4
9%
61-75
10
29%
10
23%
76-90
Пропущено
74
47
29 В 1-м тайме 22
45 Во 2-м тайме 25
24 Пропускали первыми 18
32 Не пропускали 25
10
14%
4
9%
1-15
10
14%
12
26%
16-30
9
12%
6
13%
31-45
8
11%
5
11%
46-60
15
20%
13
28%
61-75
22
30%
30%
7
15%
76-90
Результаты последних матчей
ЛКС Лодзь
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Заглембе Любин - ЛКС Лодзь 2:1 Пяст - ЛКС Лодзь 4:0 ЛКС Лодзь - Шленск Вроцлав 1:2 Гурник Забже - ЛКС Лодзь 4:1
ЛКС Лодзь - Лех 2:3 ЛКС Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Краковия - ЛКС Лодзь 2:2 Ягеллония Белосток - ЛКС Лодзь 6:0 ЛКС Лодзь - Ракув 1:1 Варта Познань - ЛКС Лодзь 0:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:0 Погонь Щецин - ЛКС Лодзь 4:2 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Струга Трим-Лум 4:3 ЛКС Лодзь - Раднички 1923 1:1 ЛКС Лодзь - Атырау 1:0 ЛКС Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1
Сталь Мелец
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:0 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 3:2 Сталь Мелец - Легия 1:3
Варта Познань - Сталь Мелец 5:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Рух Хожув 3:1 Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1 Вернаму - Сталь Мелец 2:1 Полесье - Сталь Мелец 1:1 Интерсити - Сталь Мелец 1:2 Сталь Мелец - Прушков 0:1 Пяст - Сталь Мелец 3:0
Результаты матчей
ЛКС Лодзь
Сталь Мелец
Точный счет
0:2
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
3:2
3 раза 18%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
5 раз 29%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
1
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
Точный счет
2:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
0:2
4 раза 12%
3:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:0
6 раз 18%
1:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 38%
1
12 раз 35%
2
5 раз 15%
3
4 раза 12%
0
13 раз 38%
2
8 раз 24%
1
7 раз 21%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
ЛКС Лодзь
Сталь Мелец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
116
710
98
413
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
107
215
512
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2113
Больше Меньше
2113
925
1420
430
628
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|34
|18
|9
|7
|77 - 45
|63
|2.
|2:1
|34
|18
|9
|7
|50 - 31
|63
|3.
|34
|16
|11
|7
|51 - 39
|59
|4.
|34
|16
|7
|11
|59 - 38
|55
|5.
|34
|15
|8
|11
|45 - 41
|53
|6.
|34
|14
|11
|9
|47 - 41
|53
|7.
|1:2
|34
|14
|10
|10
|54 - 39
|52
|8.
|34
|13
|8
|13
|43 - 50
|47
|9.
|34
|13
|7
|14
|45 - 46
|46
|10.
|34
|11
|10
|13
|42 - 48
|43
|11.
|34
|9
|16
|9
|38 - 35
|43
|12.
|34
|9
|13
|12
|39 - 49
|40
|13.
|34
|8
|15
|11
|45 - 46
|39
|14.
|34
|10
|8
|16
|41 - 58
|38
|15.
|34
|8
|14
|12
|40 - 44
|38
|16.
|34
|9
|10
|15
|33 - 43
|37
|17.
|34
|6
|14
|14
|40 - 55
|32
|18.
|34
|6
|6
|22
|34 - 75
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|46 - 16
|39
|2.
|1:2
|17
|10
|5
|2
|33 - 11
|35
|3.
|17
|9
|5
|3
|23 - 14
|32
|4.
|17
|9
|4
|4
|29 - 16
|31
|5.
|2:1
|17
|9
|4
|4
|27 - 14
|31
|6.
|17
|8
|6
|3
|26 - 17
|30
|7.
|17
|8
|6
|3
|25 - 17
|30
|8.
|17
|9
|2
|6
|35 - 25
|29
|9.
|17
|7
|8
|2
|23 - 20
|29
|10.
|17
|9
|1
|7
|21 - 21
|28
|11.
|17
|7
|7
|3
|25 - 15
|28
|12.
|17
|7
|5
|5
|19 - 18
|26
|13.
|17
|6
|8
|3
|28 - 20
|26
|14.
|17
|5
|7
|5
|32 - 25
|22
|15.
|17
|5
|5
|7
|17 - 18
|20
|16.
|17
|5
|5
|7
|23 - 33
|20
|17.
|17
|4
|7
|6
|21 - 22
|19
|18.
|17
|4
|5
|8
|20 - 28
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|17
|9
|5
|3
|23 - 17
|32
|2.
|17
|8
|5
|4
|25 - 22
|29
|3.
|17
|7
|5
|5
|24 - 13
|26
|4.
|17
|6
|6
|5
|31 - 29
|24
|5.
|17
|5
|7
|5
|18 - 25
|22
|6.
|17
|6
|3
|8
|22 - 27
|21
|7.
|17
|6
|3
|8
|24 - 32
|21
|8.
|17
|6
|3
|8
|21 - 30
|21
|9.
|17
|4
|6
|7
|24 - 25
|18
|10.
|1:2
|17
|4
|5
|8
|21 - 28
|17
|11.
|17
|4
|5
|8
|16 - 25
|17
|12.
|17
|3
|8
|6
|13 - 21
|17
|13.
|17
|2
|9
|6
|13 - 20
|15
|14.
|17
|3
|4
|10
|17 - 31
|13
|15.
|17
|2
|7
|8
|19 - 33
|13
|16.
|17
|2
|6
|9
|12 - 24
|12
|17.
|17
|2
|5
|10
|16 - 29
|11
|18.
|17
|1
|1
|15
|11 - 42
|4
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|19 (5)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|16 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|13 (10)
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|12 (4)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|12 (4)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 12
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 10
|Корона Кельце
|Хофмейстер Йоав
|1 10