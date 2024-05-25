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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Стефански Даниэль
Лех
1:2
Конец матча
Корона Кельце
0'
5' Желтая карточка
Исхак Микаэль
10' Желтая карточка
Крогстад Фредрик
44' Желтая карточка
Jacek Podgorski
1:0
45' Гол
Исхак Микаэль
46' Желтая карточка
Карлстрём Йеспер
53' Красная карточка
Мархвиньски Филип
1:1
56' Гол
Шикавка Евгений
58' Желтая карточка
Муравски Радослав
1:2
65' Гол
Шикавка Евгений
70' Желтая карточка
Вельде Кристоффер
70' Желтая карточка
Хофмейстер Йоав
86' Желтая карточка
Милич Антонио
86' Желтая карточка
Квецень Бартош
87' Желтая карточка
Мрожек Бартош
87' Желтая карточка
Далмау Адриан
88' Желтая карточка
Milos Trojak
90' Желтая карточка
Форнальчик Мариуш
90'+6
41
Мрожек
Бартош
44
Червински
Алан
18
Саламон
Бартош
16
Милич
Антонио
5
Андерссон
Элиас
2
Перейра
Жоэл
III
22
Муравски
Радослав
6
Карлстрём
Йеспер
11
Вельде
Кристоффер
10
Мархвиньски
Филип
9
Исхак
Микаэль
55
Дзеконски
Ксавье
2
Затор
Доминик
66
Milos
Trojak
94
Квецень
Бартош
23
Marcel
Pieczek
18
Хофмейстер
Йоав
6
Jacek
Podgorski
88
Martin
Remacle
27
Крогстад
Фредрик
21
Daniel
Trejo
9
Шикавка
Евгений
Лех
4-4-1-1
Корона Кельце
4-1-4-1

История личных встреч

Лех
Корона Кельце

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
45%
12 побед 9 ничьих 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

28 матчей

60.7%
25%
14.3%
17 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

39.3%
53.6%
7.1%
11 побед 15 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
12 побед 12 ничьих 4 победы

История матчей

Э
0:1
Э
0:3
Э
3:2
Э
0:3
Э
0:0
Э
0:0
Э
2:1
Э
0:1
Э
1:0
Э
1:0
ЭГА
3:2
Э
1:0
Э
4:1
Э
0:1
Э
0:0
Э
1:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
2:0
Э
2:0
Э
0:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
4:0
Э
0:0
Э
2:0
Э
0:5
OE
1:0

Голы

Всего голов

23
19

Голов в среднем за матч

1.53
1.46

Среднее время на гол

58
61

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

0.77
0.47

Среднее время на гол

117
192

Всего голов

33
26

Голов в среднем за матч

1.18
0.93

Тотал матчей

2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
24

Среднее время на гол

76
96

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 11 (1) 0.32
Вельде Кристоффер 10 (1) 0.29
Мархвиньски Филип 8 0.24
Ба-Луа Адриэль 4 0.12
Шимчак Филип 3 (1) 0.09
Перейра Жоэл III 2 0.06
Карлстрём Йеспер 2 0.06
Квеквескири Ника 1 0.03
Муравски Радослав 1 0.03
Червински Алан 1 0.03
Блажич Миха 1 0.03
Милич Антонио 1 0.03
Дагерстол Филип 1 0.03
Гургул Михал 1 0.03
Андерссон Элиас 0 0
Хотич Дино 0 0
Собех Артур 0 0
Саламон Бартош 0 0
Соуза Афонсу 0 0
Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шикавка Евгений 10 0.29
Martin Remacle 6 0.18
Далмау Адриан 5 (2) 0.15
Ноно Давид 4 (2) 0.12
Дякону Роналдо 3 0.09
Daniel Trejo 2 0.06
Milos Trojak 2 0.06
Dawid Blanik 1 0.03
Чижички Матеуш 1 0.03
Затор Доминик 1 0.03
Хофмейстер Йоав 1 0.03
Jakub Konstantyn 1 0.03
Квецень Бартош 1 0.03
Jacek Podgorski 0 0
Годиньо Маркус 0 0
Marcel Pieczek 0 0

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муравски Радослав 8 1
Карлстрём Йеспер 7 1
Вельде Кристоффер 7 0
Исхак Микаэль 6 0
Мархвиньски Филип 4 1
Саламон Бартош 5 0
Андерссон Элиас 5 0
Шимчак Филип 4 0
Дуглас Барри 3 0
Милич Антонио 3 0
Мрожек Бартош 3 0
Соуза Афонсу 3 0
Блажич Миха 2 0
Хотич Дино 2 0
Червински Алан 2 0
Голизаде Али 2 0
Собех Артур 1 0
Квеквескири Ника 1 0
Беднарек Филип 1 0
Дагерстол Филип 1 0
Перейра Жоэл III 1 0
Ба-Луа Адриэль 1 0
Гургул Михал 1 0
Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хофмейстер Йоав 10 1
Jacek Podgorski 8 0
Квецень Бартош 7 0
Martin Remacle 7 0
Ноно Давид 5 0
Годиньо Маркус 5 0
Dawid Blanik 4 0
Малярчик Петр 3 0
Milos Trojak 3 0
Такач Далибор 3 0
Затор Доминик 3 0
Крогстад Фредрик 2 0
Далмау Адриан 2 0
Дякону Роналдо 2 0
Daniel Trejo 2 0
Петров Кирилл 1 0
Камил Кузера 1 0
Jakub Lukowski 1 0
Шикавка Евгений 1 0
Чижички Матеуш 1 0
Форнальчик Мариуш 1 0
Milosz Strzebonski 1 0

Результаты матчей

Лех
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Корона Кельце
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

9
9
Лех
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Корона Кельце
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
65% (11)
24% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

15
4

Упущенные победы

15
26
Лех
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
44% (15)
32% (11)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (16)
26% (9)
26% (9)
Корона Кельце
25%
75%
5 побед 15 поражений
Первый тайм
15% (5)
38% (13)
47% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
50% (17)
29% (10)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

19
7

Упущенные победы

24
35

Голы по времени матча

Забито

31
14
16 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 4
20 Не забивали 24
5
16%
0
0%
1-15
2
6%
2
14%
16-30
9
29%
29%
2
14%
31-45
4
13%
2
14%
46-60
3
10%
5
36%
61-75
8
26%
3
21%
76-90

Пропущено

14
22
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
2
14%
2
9%
1-15
2
14%
4
18%
16-30
1
7%
6
27%
31-45
2
14%
2
9%
46-60
3
21%
2
9%
61-75
4
29%
6
27%
76-90

Забито

19
26
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
21 Не забивали 20
0
0%
3
12%
1-15
6
32%
4
15%
16-30
2
11%
6
23%
31-45
5
26%
1
4%
46-60
1
5%
5
19%
61-75
5
26%
7
27%
76-90

Пропущено

24
22
13 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
2
8%
3
14%
1-15
4
17%
3
14%
16-30
7
29%
29%
4
18%
31-45
2
8%
5
23%
46-60
1
4%
3
14%
61-75
8
33%
4
18%
76-90

Забито

50
40
24 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 23
17 Забивали первыми 11
7 Не забивали 10
5
10%
3
8%
1-15
8
16%
6
15%
16-30
11
22%
8
20%
31-45
9
18%
3
8%
46-60
4
8%
10
25%
61-75
13
26%
10
25%
76-90

Пропущено

38
44
18 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 20
21 Не пропускали 28
4
11%
5
11%
1-15
6
16%
7
16%
16-30
8
21%
10
23%
31-45
4
11%
7
16%
46-60
4
11%
5
11%
61-75
12
32%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Видзев Лодзь - Лех 1:1 Лех - Легия 1:2 Рух Хожув - Лех 2:1 Лех - Краковия 0:0
ЛКС Лодзь - Лех 2:3 Пуща Неполомице - Лех 2:1 Лех - Погонь Щецин 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0 Лех - Хробры Глогув 1:0 Лех - Варта Познань 2:0 Гурник Забже - Лех 0:0 Ракув - Лех 4:0 Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Шленск Вроцлав 0:0 Ягеллония Белосток - Лех 1:2 Лех - Заглембе Любин 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:0 Лех - Шахтёр Донецк 1:3 Лех - Марибор 3:0 ЛАСК - Лех 3:0
Корона Кельце
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Корона Кельце - Рух Хожув 2:0 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:0 Корона Кельце - Пяст 1:1 Пуща Неполомице - Корона Кельце 1:1
Корона Кельце - Радомяк Радом 4:0 Варта Познань - Корона Кельце 1:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:0 Видзев Лодзь - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - Погонь Щецин 2:2 Корона Кельце - Ракув 0:2 Корона Кельце - Краковия 1:1 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:0 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Легия 3:3 Гурник Забже - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 Корона Кельце - Пяст 0:2 Корона Кельце - Левски Крумовград 1:2 Корона Кельце - Ческе-Будеёвице 0:1 Корона Кельце - ЦСКА София 2:0

Результаты матчей

Лех
Корона Кельце

Точный счет

2:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
8 раз 24%
1:0
5 раз 15%
0:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 35%
2
9 раз 26%
0
8 раз 24%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
1
13 раз 38%
0
11 раз 32%
2
6 раз 18%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лех
Корона Кельце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
3
9
8
1.5
8
9
4
13
2.5
3
14
2
15
3.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
9
8
5
12
1.5
2
15
1
16
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
8
0.5
Больше Меньше
23
11
14
20
1.5
10
24
5
29
2.5
4
30
2
32
3.5
2
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 34 18 9 7 77 - 45 63
2.
Шленск Вроцлав
 2:1 34 18 9 7 50 - 31 63
3.
Легия
 34 16 11 7 51 - 39 59
4.
Погонь Щецин
 34 16 7 11 59 - 38 55
5.
Гурник Забже
 34 15 8 11 45 - 41 53
6.
Лех
 34 14 11 9 47 - 41 53
7.
Ракув
 1:2 34 14 10 10 54 - 39 52
8.
Заглембе Любин
 34 13 8 13 43 - 50 47
9.
Видзев Лодзь
 34 13 7 14 45 - 46 46
10.
Сталь Мелец
 34 11 10 13 42 - 48 43
11.
Пяст
 34 9 16 9 38 - 35 43
12.
Пуща Неполомице
 34 9 13 12 39 - 49 40
13.
Краковия
 34 8 15 11 45 - 46 39
14.
Радомяк Радом
 34 10 8 16 41 - 58 38
15.
Корона Кельце
 34 8 14 12 40 - 44 38
16.
Варта Познань
 34 9 10 15 33 - 43 37
17.
Рух Хожув
 34 6 14 14 40 - 55 32
18.
ЛКС Лодзь
 34 6 6 22 34 - 75 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 17 12 3 2 46 - 16 39
2.
Ракув
 1:2 17 10 5 2 33 - 11 35
3.
Гурник Забже
 17 9 5 3 23 - 14 32
4.
Лех
 17 9 4 4 29 - 16 31
5.
Шленск Вроцлав
 2:1 17 9 4 4 27 - 14 31
6.
Легия
 17 8 6 3 26 - 17 30
7.
Сталь Мелец
 17 8 6 3 25 - 17 30
8.
Погонь Щецин
 17 9 2 6 35 - 25 29
9.
Пуща Неполомице
 17 7 8 2 23 - 20 29
10.
Видзев Лодзь
 17 9 1 7 21 - 21 28
11.
Пяст
 17 7 7 3 25 - 15 28
12.
Заглембе Любин
 17 7 5 5 19 - 18 26
13.
Корона Кельце
 17 6 8 3 28 - 20 26
14.
Краковия
 17 5 7 5 32 - 25 22
15.
Варта Познань
 17 5 5 7 17 - 18 20
16.
ЛКС Лодзь
 17 5 5 7 23 - 33 20
17.
Рух Хожув
 17 4 7 6 21 - 22 19
18.
Радомяк Радом
 17 4 5 8 20 - 28 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 2:1 17 9 5 3 23 - 17 32
2.
Легия
 17 8 5 4 25 - 22 29
3.
Погонь Щецин
 17 7 5 5 24 - 13 26
4.
Ягеллония Белосток
 17 6 6 5 31 - 29 24
5.
Лех
 17 5 7 5 18 - 25 22
6.
Гурник Забже
 17 6 3 8 22 - 27 21
7.
Заглембе Любин
 17 6 3 8 24 - 32 21
8.
Радомяк Радом
 17 6 3 8 21 - 30 21
9.
Видзев Лодзь
 17 4 6 7 24 - 25 18
10.
Ракув
 1:2 17 4 5 8 21 - 28 17
11.
Варта Познань
 17 4 5 8 16 - 25 17
12.
Краковия
 17 3 8 6 13 - 21 17
13.
Пяст
 17 2 9 6 13 - 20 15
14.
Сталь Мелец
 17 3 4 10 17 - 31 13
15.
Рух Хожув
 17 2 7 8 19 - 33 13
16.
Корона Кельце
 17 2 6 9 12 - 24 12
17.
Пуща Неполомице
 17 2 5 10 16 - 29 11
18.
ЛКС Лодзь
 17 1 1 15 11 - 42 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 19 (5)
Сталь Мелец Шкурин Илья 16 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 13 (10)
Ягеллония Белосток Имас Хесус 12 (4)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 12
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 10
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 10
Корона Кельце Хофмейстер Йоав 1 10
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    • 46'
      Дэнни Трехо уходит с поля. Dawid Blanik выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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