Тур: 34. Стадион: Городской стадион Познань. Главный судья: Стефански Даниэль
1:2
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаИсхак Микаэль
10' Желтая карточкаКрогстад Фредрик
44' Желтая карточкаJacek Podgorski
1:0
45' ГолИсхак Микаэль
46' Желтая карточкаКарлстрём Йеспер
53' Красная карточкаМархвиньски Филип
1:1
56' ГолШикавка Евгений
58' Желтая карточкаМуравски Радослав
1:2
65' ГолШикавка Евгений
70' Желтая карточкаВельде Кристоффер
70' Желтая карточкаХофмейстер Йоав
86' Желтая карточкаМилич Антонио
86' Желтая карточкаКвецень Бартош
87' Желтая карточкаМрожек Бартош
87' Желтая карточкаДалмау Адриан
88' Желтая карточкаMilos Trojak
90' Желтая карточкаФорнальчик Мариуш
90'+6
Ход матча
10'
44'
45'
46'
56'
1:1
65'
1:2
70'
86'
86'
87'
87'
88'
66
Milos
Trojak
21
Daniel
Trejo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Mariusz Rumak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
66 Milos TrojakЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Daniel TrejoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Dawid BlanikПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kuzera
История личных встреч
Лех
Корона Кельце
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
45%
12 побед 9 ничьих 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
28 матчей
60.7%
25%
14.3%
17 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
39.3%
53.6%
7.1%
11 побед 15 ничьих 2 победы
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
12 побед 12 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
23
19
Голов в среднем за матч
1.53
1.46
Среднее время на гол
58
61
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
0.77
0.47
Среднее время на гол
117
192
Всего голов
33
26
Голов в среднем за матч
1.18
0.93
Тотал матчей
2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
Среднее время на гол
76
96
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|11 (1)
|0.32
|Вельде Кристоффер
|10 (1)
|0.29
|Мархвиньски Филип
|8
|0.24
|Ба-Луа Адриэль
|4
|0.12
|Шимчак Филип
|3 (1)
|0.09
|Перейра Жоэл III
|2
|0.06
|Карлстрём Йеспер
|2
|0.06
|Квеквескири Ника
|1
|0.03
|Муравски Радослав
|1
|0.03
|Червински Алан
|1
|0.03
|Блажич Миха
|1
|0.03
|Милич Антонио
|1
|0.03
|Дагерстол Филип
|1
|0.03
|Гургул Михал
|1
|0.03
|Андерссон Элиас
|0
|0
|Хотич Дино
|0
|0
|Собех Артур
|0
|0
|Саламон Бартош
|0
|0
|Соуза Афонсу
|0
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шикавка Евгений
|10
|0.29
|Martin Remacle
|6
|0.18
|Далмау Адриан
|5 (2)
|0.15
|Ноно Давид
|4 (2)
|0.12
|Дякону Роналдо
|3
|0.09
|Daniel Trejo
|2
|0.06
|Milos Trojak
|2
|0.06
|Dawid Blanik
|1
|0.03
|Чижички Матеуш
|1
|0.03
|Затор Доминик
|1
|0.03
|Хофмейстер Йоав
|1
|0.03
|Jakub Konstantyn
|1
|0.03
|Квецень Бартош
|1
|0.03
|Jacek Podgorski
|0
|0
|Годиньо Маркус
|0
|0
|Marcel Pieczek
|0
|0
Карточки
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муравски Радослав
|8
|1
|Карлстрём Йеспер
|7
|1
|Вельде Кристоффер
|7
|0
|Исхак Микаэль
|6
|0
|Мархвиньски Филип
|4
|1
|Саламон Бартош
|5
|0
|Андерссон Элиас
|5
|0
|Шимчак Филип
|4
|0
|Дуглас Барри
|3
|0
|Милич Антонио
|3
|0
|Мрожек Бартош
|3
|0
|Соуза Афонсу
|3
|0
|Блажич Миха
|2
|0
|Хотич Дино
|2
|0
|Червински Алан
|2
|0
|Голизаде Али
|2
|0
|Собех Артур
|1
|0
|Квеквескири Ника
|1
|0
|Беднарек Филип
|1
|0
|Дагерстол Филип
|1
|0
|Перейра Жоэл III
|1
|0
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0
|Гургул Михал
|1
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хофмейстер Йоав
|10
|1
|Jacek Podgorski
|8
|0
|Квецень Бартош
|7
|0
|Martin Remacle
|7
|0
|Ноно Давид
|5
|0
|Годиньо Маркус
|5
|0
|Dawid Blanik
|4
|0
|Малярчик Петр
|3
|0
|Milos Trojak
|3
|0
|Такач Далибор
|3
|0
|Затор Доминик
|3
|0
|Крогстад Фредрик
|2
|0
|Далмау Адриан
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Daniel Trejo
|2
|0
|Петров Кирилл
|1
|0
|Камил Кузера
|1
|0
|Jakub Lukowski
|1
|0
|Шикавка Евгений
|1
|0
|Чижички Матеуш
|1
|0
|Форнальчик Мариуш
|1
|0
|Milosz Strzebonski
|1
|0
Результаты матчей
Лех
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Корона Кельце
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
9
9
Лех
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Корона Кельце
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
65% (11)
24% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
15
4
Упущенные победы
15
26
Лех
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
44% (15)
32% (11)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (16)
26% (9)
26% (9)
Корона Кельце
25%
75%
5 побед 15 поражений
Первый тайм
15% (5)
38% (13)
47% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
50% (17)
29% (10)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
19
7
Упущенные победы
24
35
Голы по времени матча
Забито
31
14
16 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 4
20 Не забивали 24
5
16%
0
0%
1-15
2
6%
2
14%
16-30
9
29%
29%
2
14%
31-45
4
13%
2
14%
46-60
3
10%
5
36%
61-75
8
26%
3
21%
76-90
Пропущено
14
22
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
2
14%
2
9%
1-15
2
14%
4
18%
16-30
1
7%
6
27%
31-45
2
14%
2
9%
46-60
3
21%
2
9%
61-75
4
29%
6
27%
76-90
Забито
19
26
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
21 Не забивали 20
0
0%
3
12%
1-15
6
32%
4
15%
16-30
2
11%
6
23%
31-45
5
26%
1
4%
46-60
1
5%
5
19%
61-75
5
26%
7
27%
76-90
Пропущено
24
22
13 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
2
8%
3
14%
1-15
4
17%
3
14%
16-30
7
29%
29%
4
18%
31-45
2
8%
5
23%
46-60
1
4%
3
14%
61-75
8
33%
4
18%
76-90
Забито
50
40
24 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 23
17 Забивали первыми 11
7 Не забивали 10
5
10%
3
8%
1-15
8
16%
6
15%
16-30
11
22%
8
20%
31-45
9
18%
3
8%
46-60
4
8%
10
25%
61-75
13
26%
10
25%
76-90
Пропущено
38
44
18 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 20
21 Не пропускали 28
4
11%
5
11%
1-15
6
16%
7
16%
16-30
8
21%
10
23%
31-45
4
11%
7
16%
46-60
4
11%
5
11%
61-75
12
32%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Видзев Лодзь - Лех 1:1 Лех - Легия 1:2 Рух Хожув - Лех 2:1 Лех - Краковия 0:0
ЛКС Лодзь - Лех 2:3 Пуща Неполомице - Лех 2:1 Лех - Погонь Щецин 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0 Лех - Хробры Глогув 1:0 Лех - Варта Познань 2:0 Гурник Забже - Лех 0:0 Ракув - Лех 4:0 Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Шленск Вроцлав 0:0 Ягеллония Белосток - Лех 1:2 Лех - Заглембе Любин 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:0 Лех - Шахтёр Донецк 1:3 Лех - Марибор 3:0 ЛАСК - Лех 3:0
Корона Кельце
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Корона Кельце - Рух Хожув 2:0 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:0 Корона Кельце - Пяст 1:1 Пуща Неполомице - Корона Кельце 1:1
Корона Кельце - Радомяк Радом 4:0 Варта Познань - Корона Кельце 1:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:0 Видзев Лодзь - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - Погонь Щецин 2:2 Корона Кельце - Ракув 0:2 Корона Кельце - Краковия 1:1 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:0 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Легия 3:3 Гурник Забже - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 Корона Кельце - Пяст 0:2 Корона Кельце - Левски Крумовград 1:2 Корона Кельце - Ческе-Будеёвице 0:1 Корона Кельце - ЦСКА София 2:0
Результаты матчей
Лех
Корона Кельце
Точный счет
2:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
8 раз 24%
1:0
5 раз 15%
0:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 35%
2
9 раз 26%
0
8 раз 24%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
1
13 раз 38%
0
11 раз 32%
2
6 раз 18%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лех
Корона Кельце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
143
98
89
413
314
215
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
98
512
215
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
268
Больше Меньше
2311
1420
1024
529
430
232
232
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|34
|18
|9
|7
|77 - 45
|63
|2.
|2:1
|34
|18
|9
|7
|50 - 31
|63
|3.
|34
|16
|11
|7
|51 - 39
|59
|4.
|34
|16
|7
|11
|59 - 38
|55
|5.
|34
|15
|8
|11
|45 - 41
|53
|6.
|34
|14
|11
|9
|47 - 41
|53
|7.
|1:2
|34
|14
|10
|10
|54 - 39
|52
|8.
|34
|13
|8
|13
|43 - 50
|47
|9.
|34
|13
|7
|14
|45 - 46
|46
|10.
|34
|11
|10
|13
|42 - 48
|43
|11.
|34
|9
|16
|9
|38 - 35
|43
|12.
|34
|9
|13
|12
|39 - 49
|40
|13.
|34
|8
|15
|11
|45 - 46
|39
|14.
|34
|10
|8
|16
|41 - 58
|38
|15.
|34
|8
|14
|12
|40 - 44
|38
|16.
|34
|9
|10
|15
|33 - 43
|37
|17.
|34
|6
|14
|14
|40 - 55
|32
|18.
|34
|6
|6
|22
|34 - 75
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|46 - 16
|39
|2.
|1:2
|17
|10
|5
|2
|33 - 11
|35
|3.
|17
|9
|5
|3
|23 - 14
|32
|4.
|17
|9
|4
|4
|29 - 16
|31
|5.
|2:1
|17
|9
|4
|4
|27 - 14
|31
|6.
|17
|8
|6
|3
|26 - 17
|30
|7.
|17
|8
|6
|3
|25 - 17
|30
|8.
|17
|9
|2
|6
|35 - 25
|29
|9.
|17
|7
|8
|2
|23 - 20
|29
|10.
|17
|9
|1
|7
|21 - 21
|28
|11.
|17
|7
|7
|3
|25 - 15
|28
|12.
|17
|7
|5
|5
|19 - 18
|26
|13.
|17
|6
|8
|3
|28 - 20
|26
|14.
|17
|5
|7
|5
|32 - 25
|22
|15.
|17
|5
|5
|7
|17 - 18
|20
|16.
|17
|5
|5
|7
|23 - 33
|20
|17.
|17
|4
|7
|6
|21 - 22
|19
|18.
|17
|4
|5
|8
|20 - 28
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|17
|9
|5
|3
|23 - 17
|32
|2.
|17
|8
|5
|4
|25 - 22
|29
|3.
|17
|7
|5
|5
|24 - 13
|26
|4.
|17
|6
|6
|5
|31 - 29
|24
|5.
|17
|5
|7
|5
|18 - 25
|22
|6.
|17
|6
|3
|8
|22 - 27
|21
|7.
|17
|6
|3
|8
|24 - 32
|21
|8.
|17
|6
|3
|8
|21 - 30
|21
|9.
|17
|4
|6
|7
|24 - 25
|18
|10.
|1:2
|17
|4
|5
|8
|21 - 28
|17
|11.
|17
|4
|5
|8
|16 - 25
|17
|12.
|17
|3
|8
|6
|13 - 21
|17
|13.
|17
|2
|9
|6
|13 - 20
|15
|14.
|17
|3
|4
|10
|17 - 31
|13
|15.
|17
|2
|7
|8
|19 - 33
|13
|16.
|17
|2
|6
|9
|12 - 24
|12
|17.
|17
|2
|5
|10
|16 - 29
|11
|18.
|17
|1
|1
|15
|11 - 42
|4
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|19 (5)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|16 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|13 (10)
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|12 (4)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|12 (4)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 12
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 10
|Корона Кельце
|Хофмейстер Йоав
|1 10