Тур: 34. Стадион: Stadion Puszczy. Главный судья: Lukasz Kuzma
1:0
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаКой Михал
59' Желтая карточкаМосур Ариэль
1:0
62' ГолЗапольник Камиль
72' Желтая карточкаЯкуба Роман
90' Желтая карточкаBartlomiej Poczobut
90' Желтая карточкаЧервински Якуб
90'+4
Ход матча
45'
59'
62'
72'
90'
48
Зых
Оливер
22
Крачун
Артур
21
Кой
Михал
17
Бартош
Якуб
70
Хайда
Войцех
22
Моква
Томаш
- Основной состав
-
48 Зых ОливерВратарь
- Защитник
-
22 Крачун АртурЗащитник
- Защитник
-
21 Кой МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бартош ЯкубПолузащитник
-
70 Хайда ВойцехПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
19 Jakub Stec
-
-
Главный тренер: Tomasz Tulacz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
История личных встреч
Пуща Неполомице
Пяст
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
180
Бомбардиры внутри турнира
Пуща Неполомице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крачун Артур
|7 (5)
|0.21
|Lukasz Solowiej
|6 (2)
|0.18
|Запольник Камиль
|5 (1)
|0.15
|Семашко Артур
|5
|0.15
|Якуба Роман
|4
|0.12
|Холевяк Матеуш
|3
|0.09
|Вальски Михал
|2
|0.06
|Piotr Mrozinski
|1
|0.03
|Кой Михал
|1
|0.03
|Кидрич Рок
|1
|0.03
|Хайда Войцех
|1
|0.03
|Бартош Якуб
|1
|0.03
|Bartlomiej Poczobut
|1
|0.03
|Майчрзак Джордан
|1
|0.03
|Jacub Serafin
|0
|0
|Konrad Stepien
|0
|0
|Ли Чжин-Хен
|0
|0
|Maciej Firlej
|0
|0
|Marcel Pieczek
|0
|0
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзичек Патрик
|8 (7)
|0.24
|Феликс Хорхе
|7
|0.21
|Michael Ameyaw
|6
|0.18
|Serhij Krykun
|3
|0.09
|Кадзиор Дамиан
|2
|0.06
|Гук Томаш
|2
|0.06
|Томашевич Гжегож
|2
|0.06
|Вильчек Камиль
|2
|0.06
|Пясецки Фабиан
|2
|0.06
|Мосур Ариэль
|1
|0.03
|Червински Якуб
|1
|0.03
|Храпек Михал
|1 (1)
|0.03
|Костадинов Тихомир
|0
|0
|Пырка Аркадиуш
|0
|0
|Щепаньски Милош
|0
|0
Карточки
Пуща Неполомице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крачун Артур
|11
|1
|Jacub Serafin
|8
|0
|Якуба Роман
|8
|0
|Запольник Камиль
|7
|0
|Konrad Stepien
|5
|1
|Хайда Войцех
|6
|0
|Piotr Mrozinski
|4
|0
|Кой Михал
|4
|0
|Бартош Якуб
|4
|0
|Bartlomiej Poczobut
|4
|0
|Семашко Артур
|4
|0
|Hubert Tomalski
|4
|0
|Майчрзак Джордан
|4
|0
|Ревенко Иоан-Кэлин
|2
|1
|Зых Оливер
|3
|0
|Мешанович Мурис
|2
|0
|Холевяк Матеуш
|2
|0
|Вальски Михал
|2
|0
|Хавьер Тиаго
|0
|1
|Lukasz Solowiej
|1
|0
|Ли Чжин-Хен
|1
|0
|Кидрич Рок
|1
|0
|Maciej Firlej
|1
|0
|Tomasz Wojcinowicz
|1
|0
|Kacper Cichon
|1
|0
|Igor Pieprzyca
|1
|0
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзичек Патрик
|11
|0
|Пырка Аркадиуш
|9
|1
|Червински Якуб
|6
|0
|Мосур Ариэль
|4
|1
|Гук Томаш
|5
|0
|Томашевич Гжегож
|5
|0
|Michael Ameyaw
|5
|0
|Катранис Александрос
|3
|1
|Храпек Михал
|4
|0
|Кадзиор Дамиан
|3
|0
|Пясецки Фабиан
|3
|0
|Вильчек Камиль
|2
|0
|Голубек Якуб
|2
|0
|Моква Томаш
|2
|0
|Феликс Хорхе
|2
|0
|Костадинов Тихомир
|2
|0
|Miguel Munoz2
|2
|0
|Aleksandar Vukovic
|1
|0
|Хэйтли Том
|1
|0
|Щепаньски Милош
|1
|0
|Шиманьски Кароль
|1
|0
|Gabriel Kirejczyk
|1
|0
Результаты матчей
Пуща Неполомице
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
12% (2)
41% (7)
Пяст
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
59% (10)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
14
10
Пуща Неполомице
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Пяст
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
26
8
Упущенные победы
6
21
Пуща Неполомице
81%
19%
17 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (13)
38% (13)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (16)
26% (9)
26% (9)
Пяст
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
12% (4)
56% (19)
32% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
44% (15)
32% (11)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
29
8
Упущенные победы
20
31
Голы по времени матча
Забито
24
13
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 5
14 Забивали первыми 5
18 Не забивали 24
3
13%
2
15%
1-15
6
25%
4
31%
16-30
3
13%
2
15%
31-45
3
13%
1
8%
46-60
7
29%
29%
2
15%
61-75
2
8%
2
15%
76-90
Пропущено
19
20
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
1
5%
1
5%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
4
21%
6
30%
31-45
2
11%
4
20%
46-60
3
16%
5
25%
61-75
7
37%
3
15%
76-90
Забито
16
25
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 11
23 Не забивали 21
3
19%
0
0%
1-15
4
25%
3
12%
16-30
1
6%
6
24%
31-45
1
6%
5
20%
46-60
3
19%
5
20%
61-75
4
25%
6
24%
76-90
Пропущено
29
15
12 В 1-м тайме 2
17 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 8
2
7%
2
13%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
7
24%
0
0%
31-45
6
21%
4
27%
46-60
1
3%
5
33%
61-75
10
34%
4
27%
76-90
Забито
40
38
20 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 21
21 Забивали первыми 16
7 Не забивали 11
6
15%
2
5%
1-15
10
25%
7
18%
16-30
4
10%
8
21%
31-45
4
10%
6
16%
46-60
10
25%
7
18%
61-75
6
15%
8
21%
76-90
Пропущено
48
35
19 В 1-м тайме 10
29 Во 2-м тайме 25
11 Пропускали первыми 11
25 Не пропускали 20
3
6%
3
9%
1-15
5
10%
1
3%
16-30
11
23%
6
17%
31-45
8
17%
8
23%
46-60
4
8%
10
29%
61-75
17
35%
7
20%
76-90
Результаты последних матчей
Пуща Неполомице
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Варта Познань 1:0 Погонь Щецин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Корона Кельце 1:1
Краковия - Пуща Неполомице 0:1 Пуща Неполомице - Лех 2:1 Рух Хожув - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Радомяк Радом 1:1 Р. Жешув - Пуща Неполомице 1:1 Шленск Вроцлав - Пуща Неполомице 0:0 Пяст - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Ракув 1:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Пуща Неполомице - Заглембе Любин 2:2 Легия - Пуща Неполомице 1:1 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1 Заглембе Сосновец - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Гурник Ленчна 2:1 Пуща Неполомице - Гарбарния Краков 3:2 Пуща Неполомице - Одра Ополе 3:0
Пяст
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Пяст - Ягеллония Белосток 1:1 Пяст - ЛКС Лодзь 4:0 Корона Кельце - Пяст 1:1 Пяст - Варта Познань 2:0
Погонь Щецин - Пяст 0:2 Пяст - Заглембе Любин 2:0 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 Висла Краков - Пяст 2:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:2 Легия - Пяст 3:1 Пяст - Пуща Неполомице 1:0 Пяст - Радомяк Радом 2:3 Рух Хожув - Пяст 3:0 Пяст - Ракув 3:0 Пяст - Краковия 0:0 Ракув - Пяст 3:1 Пяст - Полония Бытом 1:1 Пяст - Гурник Забже 1:3 Корона Кельце - Пяст 0:2 Пяст - Металлист-1925 2:0
Результаты матчей
Пуща Неполомице
Пяст
Точный счет
1:1
5 раз 29%
1:0
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 59%
2
5 раз 29%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
7 раз 41%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
8 раз 24%
1:0
7 раз 21%
2:1
4 раза 12%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
0:0
7 раз 21%
1:1
7 раз 21%
1:0
4 раза 12%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 50%
2
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
2 раза 6%
1
13 раз 38%
0
11 раз 32%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Пуща Неполомице
Пяст
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
134
611
89
116
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
107
413
215
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
277
Больше Меньше
2311
1024
1024
232
430
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|34
|18
|9
|7
|77 - 45
|63
|2.
|2:1
|34
|18
|9
|7
|50 - 31
|63
|3.
|34
|16
|11
|7
|51 - 39
|59
|4.
|34
|16
|7
|11
|59 - 38
|55
|5.
|34
|15
|8
|11
|45 - 41
|53
|6.
|34
|14
|11
|9
|47 - 41
|53
|7.
|1:2
|34
|14
|10
|10
|54 - 39
|52
|8.
|34
|13
|8
|13
|43 - 50
|47
|9.
|34
|13
|7
|14
|45 - 46
|46
|10.
|34
|11
|10
|13
|42 - 48
|43
|11.
|34
|9
|16
|9
|38 - 35
|43
|12.
|34
|9
|13
|12
|39 - 49
|40
|13.
|34
|8
|15
|11
|45 - 46
|39
|14.
|34
|10
|8
|16
|41 - 58
|38
|15.
|34
|8
|14
|12
|40 - 44
|38
|16.
|34
|9
|10
|15
|33 - 43
|37
|17.
|34
|6
|14
|14
|40 - 55
|32
|18.
|34
|6
|6
|22
|34 - 75
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|46 - 16
|39
|2.
|1:2
|17
|10
|5
|2
|33 - 11
|35
|3.
|17
|9
|5
|3
|23 - 14
|32
|4.
|17
|9
|4
|4
|29 - 16
|31
|5.
|2:1
|17
|9
|4
|4
|27 - 14
|31
|6.
|17
|8
|6
|3
|26 - 17
|30
|7.
|17
|8
|6
|3
|25 - 17
|30
|8.
|17
|9
|2
|6
|35 - 25
|29
|9.
|17
|7
|8
|2
|23 - 20
|29
|10.
|17
|9
|1
|7
|21 - 21
|28
|11.
|17
|7
|7
|3
|25 - 15
|28
|12.
|17
|7
|5
|5
|19 - 18
|26
|13.
|17
|6
|8
|3
|28 - 20
|26
|14.
|17
|5
|7
|5
|32 - 25
|22
|15.
|17
|5
|5
|7
|17 - 18
|20
|16.
|17
|5
|5
|7
|23 - 33
|20
|17.
|17
|4
|7
|6
|21 - 22
|19
|18.
|17
|4
|5
|8
|20 - 28
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|17
|9
|5
|3
|23 - 17
|32
|2.
|17
|8
|5
|4
|25 - 22
|29
|3.
|17
|7
|5
|5
|24 - 13
|26
|4.
|17
|6
|6
|5
|31 - 29
|24
|5.
|17
|5
|7
|5
|18 - 25
|22
|6.
|17
|6
|3
|8
|22 - 27
|21
|7.
|17
|6
|3
|8
|24 - 32
|21
|8.
|17
|6
|3
|8
|21 - 30
|21
|9.
|17
|4
|6
|7
|24 - 25
|18
|10.
|1:2
|17
|4
|5
|8
|21 - 28
|17
|11.
|17
|4
|5
|8
|16 - 25
|17
|12.
|17
|3
|8
|6
|13 - 21
|17
|13.
|17
|2
|9
|6
|13 - 20
|15
|14.
|17
|3
|4
|10
|17 - 31
|13
|15.
|17
|2
|7
|8
|19 - 33
|13
|16.
|17
|2
|6
|9
|12 - 24
|12
|17.
|17
|2
|5
|10
|16 - 29
|11
|18.
|17
|1
|1
|15
|11 - 42
|4
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|19 (5)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|16 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|13 (10)
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|12 (4)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|12 (4)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 12
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 10
|Корона Кельце
|Хофмейстер Йоав
|1 10