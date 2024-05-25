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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Lukasz Kuzma
Пуща Неполомице
1:0
Конец матча
Пяст
0'
45' Желтая карточка
Кой Михал
59' Желтая карточка
Мосур Ариэль
1:0
62' Гол
Запольник Камиль
72' Желтая карточка
Якуба Роман
90' Желтая карточка
Bartlomiej Poczobut
90' Желтая карточка
Червински Якуб
90'+4
48
Зых
Оливер
67
Ревенко
Иоан-Кэлин
22
Крачун
Артур
3
Якуба
Роман
21
Кой
Михал
14
Jacub
Serafin
16
Вальски
Михал
17
Бартош
Якуб
70
Хайда
Войцех
6
Ли
Чжин-Хен
25
Запольник
Камиль
26
Плах
Франтишек
77
Пырка
Аркадиуш
2
Мосур
Ариэль
4
Червински
Якуб
22
Моква
Томаш
6
Храпек
Михал
16
Дзичек
Патрик
19
Michael
Ameyaw
30
Щепаньски
Милош
96
Костадинов
Тихомир
7
Феликс
Хорхе
Пуща Неполомице
4-2-3-1
Пяст
4-2-3-1

История личных встреч

Пуща Неполомице
Пяст

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

Э
1:0
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Пуща Неполомице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крачун Артур 7 (5) 0.21
Lukasz Solowiej 6 (2) 0.18
Запольник Камиль 5 (1) 0.15
Семашко Артур 5 0.15
Якуба Роман 4 0.12
Холевяк Матеуш 3 0.09
Вальски Михал 2 0.06
Piotr Mrozinski 1 0.03
Кой Михал 1 0.03
Кидрич Рок 1 0.03
Хайда Войцех 1 0.03
Бартош Якуб 1 0.03
Bartlomiej Poczobut 1 0.03
Майчрзак Джордан 1 0.03
Jacub Serafin 0 0
Konrad Stepien 0 0
Ли Чжин-Хен 0 0
Maciej Firlej 0 0
Marcel Pieczek 0 0
Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзичек Патрик 8 (7) 0.24
Феликс Хорхе 7 0.21
Michael Ameyaw 6 0.18
Serhij Krykun 3 0.09
Кадзиор Дамиан 2 0.06
Гук Томаш 2 0.06
Томашевич Гжегож 2 0.06
Вильчек Камиль 2 0.06
Пясецки Фабиан 2 0.06
Мосур Ариэль 1 0.03
Червински Якуб 1 0.03
Храпек Михал 1 (1) 0.03
Костадинов Тихомир 0 0
Пырка Аркадиуш 0 0
Щепаньски Милош 0 0

Карточки

Пуща Неполомице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крачун Артур 11 1
Jacub Serafin 8 0
Якуба Роман 8 0
Запольник Камиль 7 0
Konrad Stepien 5 1
Хайда Войцех 6 0
Piotr Mrozinski 4 0
Кой Михал 4 0
Бартош Якуб 4 0
Bartlomiej Poczobut 4 0
Семашко Артур 4 0
Hubert Tomalski 4 0
Майчрзак Джордан 4 0
Ревенко Иоан-Кэлин 2 1
Зых Оливер 3 0
Мешанович Мурис 2 0
Холевяк Матеуш 2 0
Вальски Михал 2 0
Хавьер Тиаго 0 1
Lukasz Solowiej 1 0
Ли Чжин-Хен 1 0
Кидрич Рок 1 0
Maciej Firlej 1 0
Tomasz Wojcinowicz 1 0
Kacper Cichon 1 0
Igor Pieprzyca 1 0
Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзичек Патрик 11 0
Пырка Аркадиуш 9 1
Червински Якуб 6 0
Мосур Ариэль 4 1
Гук Томаш 5 0
Томашевич Гжегож 5 0
Michael Ameyaw 5 0
Катранис Александрос 3 1
Храпек Михал 4 0
Кадзиор Дамиан 3 0
Пясецки Фабиан 3 0
Вильчек Камиль 2 0
Голубек Якуб 2 0
Моква Томаш 2 0
Феликс Хорхе 2 0
Костадинов Тихомир 2 0
Miguel Munoz2 2 0
Aleksandar Vukovic 1 0
Хэйтли Том 1 0
Щепаньски Милош 1 0
Шиманьски Кароль 1 0
Gabriel Kirejczyk 1 0

Результаты матчей

Пуща Неполомице
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
12% (2)
41% (7)
Пяст
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
59% (10)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

14
10
Пуща Неполомице
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Пяст
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

26
8

Упущенные победы

6
21
Пуща Неполомице
81%
19%
17 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (13)
38% (13)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (16)
26% (9)
26% (9)
Пяст
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
12% (4)
56% (19)
32% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
44% (15)
32% (11)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

29
8

Упущенные победы

20
31

Голы по времени матча

Забито

24
13
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 5
14 Забивали первыми 5
18 Не забивали 24
3
13%
2
15%
1-15
6
25%
4
31%
16-30
3
13%
2
15%
31-45
3
13%
1
8%
46-60
7
29%
29%
2
15%
61-75
2
8%
2
15%
76-90

Пропущено

19
20
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
1
5%
1
5%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
4
21%
6
30%
31-45
2
11%
4
20%
46-60
3
16%
5
25%
61-75
7
37%
3
15%
76-90

Забито

16
25
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 11
23 Не забивали 21
3
19%
0
0%
1-15
4
25%
3
12%
16-30
1
6%
6
24%
31-45
1
6%
5
20%
46-60
3
19%
5
20%
61-75
4
25%
6
24%
76-90

Пропущено

29
15
12 В 1-м тайме 2
17 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 8
2
7%
2
13%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
7
24%
0
0%
31-45
6
21%
4
27%
46-60
1
3%
5
33%
61-75
10
34%
4
27%
76-90

Забито

40
38
20 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 21
21 Забивали первыми 16
7 Не забивали 11
6
15%
2
5%
1-15
10
25%
7
18%
16-30
4
10%
8
21%
31-45
4
10%
6
16%
46-60
10
25%
7
18%
61-75
6
15%
8
21%
76-90

Пропущено

48
35
19 В 1-м тайме 10
29 Во 2-м тайме 25
11 Пропускали первыми 11
25 Не пропускали 20
3
6%
3
9%
1-15
5
10%
1
3%
16-30
11
23%
6
17%
31-45
8
17%
8
23%
46-60
4
8%
10
29%
61-75
17
35%
7
20%
76-90

Результаты последних матчей

Пуща Неполомице
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Варта Познань 1:0 Погонь Щецин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Корона Кельце 1:1
Краковия - Пуща Неполомице 0:1 Пуща Неполомице - Лех 2:1 Рух Хожув - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Радомяк Радом 1:1 Р. Жешув - Пуща Неполомице 1:1 Шленск Вроцлав - Пуща Неполомице 0:0 Пяст - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Ракув 1:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Пуща Неполомице - Заглембе Любин 2:2 Легия - Пуща Неполомице 1:1 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1 Заглембе Сосновец - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Гурник Ленчна 2:1 Пуща Неполомице - Гарбарния Краков 3:2 Пуща Неполомице - Одра Ополе 3:0
Пяст
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Пяст - Ягеллония Белосток 1:1 Пяст - ЛКС Лодзь 4:0 Корона Кельце - Пяст 1:1 Пяст - Варта Познань 2:0
Погонь Щецин - Пяст 0:2 Пяст - Заглембе Любин 2:0 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 Висла Краков - Пяст 2:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:2 Легия - Пяст 3:1 Пяст - Пуща Неполомице 1:0 Пяст - Радомяк Радом 2:3 Рух Хожув - Пяст 3:0 Пяст - Ракув 3:0 Пяст - Краковия 0:0 Ракув - Пяст 3:1 Пяст - Полония Бытом 1:1 Пяст - Гурник Забже 1:3 Корона Кельце - Пяст 0:2 Пяст - Металлист-1925 2:0

Результаты матчей

Пуща Неполомице
Пяст

Точный счет

1:1
5 раз 29%
1:0
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 59%
2
5 раз 29%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
7 раз 41%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
8 раз 24%
1:0
7 раз 21%
2:1
4 раза 12%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
0:0
7 раз 21%
1:1
7 раз 21%
1:0
4 раза 12%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 50%
2
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
2 раза 6%
1
13 раз 38%
0
11 раз 32%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Пуща Неполомице
Пяст

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
13
4
6
11
1.5
8
9
1
16
2.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
10
7
4
13
1.5
2
15
1
16
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
7
0.5
Больше Меньше
23
11
10
24
1.5
10
24
2
32
2.5
4
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 34 18 9 7 77 - 45 63
2.
Шленск Вроцлав
 2:1 34 18 9 7 50 - 31 63
3.
Легия
 34 16 11 7 51 - 39 59
4.
Погонь Щецин
 34 16 7 11 59 - 38 55
5.
Гурник Забже
 34 15 8 11 45 - 41 53
6.
Лех
 34 14 11 9 47 - 41 53
7.
Ракув
 1:2 34 14 10 10 54 - 39 52
8.
Заглембе Любин
 34 13 8 13 43 - 50 47
9.
Видзев Лодзь
 34 13 7 14 45 - 46 46
10.
Сталь Мелец
 34 11 10 13 42 - 48 43
11.
Пяст
 34 9 16 9 38 - 35 43
12.
Пуща Неполомице
 34 9 13 12 39 - 49 40
13.
Краковия
 34 8 15 11 45 - 46 39
14.
Радомяк Радом
 34 10 8 16 41 - 58 38
15.
Корона Кельце
 34 8 14 12 40 - 44 38
16.
Варта Познань
 34 9 10 15 33 - 43 37
17.
Рух Хожув
 34 6 14 14 40 - 55 32
18.
ЛКС Лодзь
 34 6 6 22 34 - 75 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 17 12 3 2 46 - 16 39
2.
Ракув
 1:2 17 10 5 2 33 - 11 35
3.
Гурник Забже
 17 9 5 3 23 - 14 32
4.
Лех
 17 9 4 4 29 - 16 31
5.
Шленск Вроцлав
 2:1 17 9 4 4 27 - 14 31
6.
Легия
 17 8 6 3 26 - 17 30
7.
Сталь Мелец
 17 8 6 3 25 - 17 30
8.
Погонь Щецин
 17 9 2 6 35 - 25 29
9.
Пуща Неполомице
 17 7 8 2 23 - 20 29
10.
Видзев Лодзь
 17 9 1 7 21 - 21 28
11.
Пяст
 17 7 7 3 25 - 15 28
12.
Заглембе Любин
 17 7 5 5 19 - 18 26
13.
Корона Кельце
 17 6 8 3 28 - 20 26
14.
Краковия
 17 5 7 5 32 - 25 22
15.
Варта Познань
 17 5 5 7 17 - 18 20
16.
ЛКС Лодзь
 17 5 5 7 23 - 33 20
17.
Рух Хожув
 17 4 7 6 21 - 22 19
18.
Радомяк Радом
 17 4 5 8 20 - 28 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 2:1 17 9 5 3 23 - 17 32
2.
Легия
 17 8 5 4 25 - 22 29
3.
Погонь Щецин
 17 7 5 5 24 - 13 26
4.
Ягеллония Белосток
 17 6 6 5 31 - 29 24
5.
Лех
 17 5 7 5 18 - 25 22
6.
Гурник Забже
 17 6 3 8 22 - 27 21
7.
Заглембе Любин
 17 6 3 8 24 - 32 21
8.
Радомяк Радом
 17 6 3 8 21 - 30 21
9.
Видзев Лодзь
 17 4 6 7 24 - 25 18
10.
Ракув
 1:2 17 4 5 8 21 - 28 17
11.
Варта Познань
 17 4 5 8 16 - 25 17
12.
Краковия
 17 3 8 6 13 - 21 17
13.
Пяст
 17 2 9 6 13 - 20 15
14.
Сталь Мелец
 17 3 4 10 17 - 31 13
15.
Рух Хожув
 17 2 7 8 19 - 33 13
16.
Корона Кельце
 17 2 6 9 12 - 24 12
17.
Пуща Неполомице
 17 2 5 10 16 - 29 11
18.
ЛКС Лодзь
 17 1 1 15 11 - 42 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 19 (5)
Сталь Мелец Шкурин Илья 16 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 13 (10)
Ягеллония Белосток Имас Хесус 12 (4)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 12 (4)
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Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 12
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 10
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 10
Корона Кельце Хофмейстер Йоав 1 10
Весь список
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    • 59'
      Хайда Войцех уходит с поля. Hubert Tomalski выходит вместо него
    • 59'
      Мосур Ариэль получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Кой Михал получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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