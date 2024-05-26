Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Команда Алавес имела много моментов, но не использовала их. Они не смогли забить решающий гол.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Вальес Альваро взял и забрал мяч на выходе

44' Игрок из команды Лас-Пальмас делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

44' Молейро Альберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Мармол Мика выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Коко Сауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Удар от ворот произведет Алавес

41' Сола Алекс пробует нанести удар издали, но Альваро Валлес ловит мяч

40' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Матч возобновлен

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Хаджи Янис получил желтую карточку от судьи

36' Висенте Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Хорошую попытку сделал Рамирес Сандро . Удар в створ, но вратарь начеку

33' СПАСЕНО - Симеоне Джулиано пробил пенальти, но Альваро Валлес отбивает!

33' Висенте Карлос навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Мармол Мика выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Вальес Альваро взял и забрал мяч на выходе

28' Хави Лопеc выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Молейро Альберто пробует нанести удар издали, но Хесус Овоно держит все под контролем

27' Гонсалес Фабио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Мунир Эль-Хаддади выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

21' Удар от ворот произведет Алавес

21' Хави Лопеc выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Гуриди Хон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Висенте Карлос нанес удар головой, но Альваро Валлес спокойно отбил мяч.

13' Симеоне Джулиано из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Вальес Альваро взял и забрал мяч на выходе

11' Хави Лопеc выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Мунир Эль-Хаддади выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Дуарте Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Матч возобновится спорным мячом

10' Ох, нехорошо это выглядит. Суарес Алехандро получил травму и медбригада забирает его с поля.

9' Суарес Алехандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Абкар Абделькабир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Алавес начинает с центра поля