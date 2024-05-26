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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 38. Стадион: . Зрители: 23043 Главный судья: Эрнандес Франсиско Хосе
Лас-Пальмас
1:1
Конец матча
Алавес
0'
0:0
33' Не забитый пенальти
Симеоне Джулиано
37' Желтая карточка
Хаджи Янис
0:1
50' Гол
Висенте Карлос
1:1
71' Гол
Кардона Марк
74' Желтая карточка
Гонсалес Фабио
76' Желтая карточка
Молейро Альберто
90'+6

Ход матча

33'
0:0
Симеоне Джулиано
37'
 
Хаджи Янис
46'
 
Марин Рафа
Абкар Абделькабир
50'
0:1
Висенте Карлос
(Симеоне Джулиано)
58'
Кардона Марк
Мунир Эль-Хаддади
 
58'
Бенито Рамирес
Лемос Альваро
 
65'
Луаодис Энзо
Суарес Алехандро
 
71'
Кардона Марк
(Бенито Рамирес)
1:1
74'
Гонсалес Фабио
 
76'
Молейро Альберто
 
77'
 
Реббах Абдеррахман
Сола Алекс
77'
 
Ортис Энеко
Хави Лопеc
77'
 
Омородион Сэмюэль
Паничелли Хоакин
79'
Эррера Кристиан
Рамирес Сандро
 
80'
Курбело Эрик
Гонсалес Фабио
 
90'
 
Горосабел Андони
Симеоне Джулиано

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 518 Количество передач 260
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Лас-Пальмас 40% (46)
X 46.1% (53)
Алавес 13.9% (16)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Вальес
Альваро
14
Лемос
Альваро
4
Суарес
Алехандро
23
Коко
Сауль
15
Мармол
Мика
17
Мунир
Эль-Хаддади
5
Муньос
Хави
25
Гонсалес
Фабио
20
Родригес
Кирьян
10
Молейро
Альберто
9
Рамирес
Сандро
31
Овоно
Хесус
7
Сола
Алекс
5
Абкар
Абделькабир
3
Дуарте
Рубен
27
Хави
Лопеc
18
Гуриди
Хон
6
Гевара
Андер
10
Хаджи
Янис
22
Висенте
Карлос
29
Паничелли
Хоакин
20
Симеоне
Джулиано
Лас-Пальмас
4-5-1
Алавес
4-3-3

История личных встреч

Лас-Пальмас
Алавес

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

15 матчей

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

20%
20%
60%
3 победы 3 ничьи 9 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
С
0:0
С
1:1
П
0:4
П
2:0
П
1:1
П
1:1
С
3:2
С
1:1
С
0:2
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
2:1
С
3:1

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.14
0.88

Среднее время на гол

78
102

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.38
1.57

Среднее время на гол

65
57

Всего голов

19
18

Голов в среднем за матч

1.27
1.2

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

71
75

Бомбардиры внутри турнира

Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Кирьян 6 0.16
Кардона Марк 4 (1) 0.11
Молейро Альберто 3 0.08
Мунир Эль-Хаддади 3 0.08
Муньос Хави 2 0.05
Виера Хонатан 2 (2) 0.05
Суарес Алехандро 2 0.05
Пехиньо Франсиско 2 0.05
Херцог Хуанма 2 0.05
Рамирес Сандро 1 0.03
Кардона Серхи 1 0.03
Бенито Рамирес 1 0.03
Каба Сори 1 0.03
Эррера Кристиан 1 0.03
Араухо Хулиан 1 0.03
Коко Сауль 1 0.03
Парк Марвин 0 0
Луаодис Энзо 0 0
Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омородион Сэмюэль 8 0.21
Риоха Луис 5 (3) 0.13
Гуриди Хон 3 0.08
Кике Гарсия 3 0.08
Бенавидес Карлос 3 0.08
Висенте Карлос 2 0.05
Дуарте Рубен 2 0.05
Хави Лопеc 1 0.03
Симеоне Джулиано 1 0.03
Горосабел Андони 1 0.03
Седлар Александр 1 0.03
Гевара Андер 1 0.03
Теналья Науэль 1 0.03
Реббах Абдеррахман 1 0.03
Сола Алекс 0 0
Хаджи Янис 0 0
Бланко Антонио 0 0

Карточки

Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кардона Серхи 9 0
Родригес Кирьян 8 0
Коко Сауль 6 1
Суарес Алехандро 7 0
Мармол Мика 5 1
Муньос Хави 6 0
Перроне Максимо 6 0
Араухо Хулиан 5 0
Парк Марвин 5 0
Кардона Марк 4 0
Вальес Альваро 2 1
Луаодис Энзо 3 0
Рамирес Сандро 2 0
Мунир Эль-Хаддади 2 0
Каба Сори 2 0
Молейро Альберто 2 0
Синкгравен Дэйли 0 1
Аарон Эскандель 0 1
Виера Хонатан 1 0
Эррера Кристиан 1 0
Мфулу Оменуке 1 0
Лемос Альваро 1 0
Гонсалес Фабио 1 0
Херцог Хуанма 1 0
Гарсия Пимьента 1 0
Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абкар Абделькабир 9 0
Гарсия Луис 7 1
Дуарте Рубен 7 0
Горосабел Андони 7 0
Гевара Андер 7 0
Бланко Антонио 5 1
Марин Рафа 6 0
Омородион Сэмюэль 6 0
Бенавидес Карлос 5 0
Теналья Науэль 5 0
Риоха Луис 4 0
Хави Лопеc 3 0
Сивера Антонио 3 0
Хаджи Янис 3 0
Кике Гарсия 3 0
Седлар Александр 2 0
Гуриди Хон 2 0
Сола Алекс 2 0
Алькаин Чебер 1 0
Овоно Хесус 1 0
Реббах Абдеррахман 1 0
Симеоне Джулиано 1 0
Висенте Карлос 1 0

Результаты матчей

Лас-Пальмас
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Алавес
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

10
7
Лас-Пальмас
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Алавес
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)

Сухие победы

10
2

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

19
10

Упущенные победы

12
20
Лас-Пальмас
60.7%
39.3%
17 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (13)
45% (17)
21% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (14)
34% (13)
29% (11)
Алавес
32.1%
67.9%
9 побед 19 поражений
Первый тайм
21% (8)
45% (17)
34% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
42% (16)
34% (13)

Сухие победы

14
7

Сухие поражения

7
15

Волевые победы

21
12

Упущенные победы

22
27

Голы по времени матча

Забито

22
14
7 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 8
24 Не забивали 29
3
14%
2
14%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
1
5%
2
14%
31-45
4
18%
3
21%
46-60
5
23%
2
14%
61-75
6
27%
4
29%
76-90

Пропущено

18
26
4 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
1
6%
3
12%
1-15
1
6%
3
12%
16-30
2
11%
7
27%
31-45
5
28%
2
8%
46-60
3
17%
4
15%
61-75
6
33%
7
27%
76-90

Забито

14
21
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
29 Не забивали 26
1
7%
5
24%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
5
36%
3
14%
31-45
3
21%
7
33%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
5
24%
76-90

Пропущено

26
21
12 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 13
3
12%
3
14%
1-15
3
12%
2
10%
16-30
6
23%
7
33%
31-45
3
12%
2
10%
46-60
6
23%
1
5%
61-75
5
19%
6
29%
76-90

Забито

36
35
14 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 17
15 Не забивали 17
4
11%
7
20%
1-15
4
11%
2
6%
16-30
6
17%
5
14%
31-45
7
19%
10
29%
46-60
7
19%
2
6%
61-75
8
22%
9
26%
76-90

Пропущено

44
47
16 В 1-м тайме 25
28 Во 2-м тайме 22
19 Пропускали первыми 19
30 Не пропускали 27
4
9%
6
13%
1-15
4
9%
5
11%
16-30
8
18%
14
30%
30%
31-45
8
18%
4
9%
46-60
9
20%
5
11%
61-75
11
25%
13
28%
76-90

Результаты последних матчей

Лас-Пальмас
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Кадис - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Бетис 2:2 Мальорка - Лас-Пальмас 1:0 Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 2:0
Лас-Пальмас - Жирона 0:2 Сельта - Лас-Пальмас 4:1 Лас-Пальмас - Севилья 0:2 Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Альмерия 0:1 Лас-Пальмас - Атлетик Б 0:2 Хетафе - Лас-Пальмас 3:3 Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Лас-Пальмас - Валенсия 2:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Лас-Пальмас - Викинг 0:2 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Тенерифе - Лас-Пальмас 2:0
Алавес
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Алавес - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Алавес 5:0 Алавес - Жирона 2:2 Валенсия - Алавес 0:1
Алавес - Сельта 3:0 Алавес - Атлетико М 2:0 Гранада - Алавес 2:0 Алавес - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Алавес 2:0 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Осасуна - Алавес 1:0 Алавес - Мальорка 1:1 Бетис - Алавес 0:0 Алавес - Вильярреал 1:1 Алавес - Барселона 1:3 Альмерия - Алавес 0:3 Алавес - Кадис 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Севилья - Алавес 2:3 Алавес - Бетис 1:0

Результаты матчей

Лас-Пальмас
Алавес

Точный счет

1:1
4 раза 21%
0:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:0
5 раз 26%
0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%
1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%

Точный счет

1:0
7 раз 37%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
11 раз 58%
1
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
0
10 раз 53%
1
7 раз 37%
3
2 раза 11%

Точный счет

1:0
8 раз 21%
1:1
6 раз 16%
0:2
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
8 раз 21%
1:1
7 раз 18%
0:1
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
17 раз 45%
1
11 раз 29%
2
8 раз 21%
3
2 раза 5%
1
16 раз 42%
0
15 раз 39%
3
4 раза 11%
2
2 раза 5%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лас-Пальмас
Алавес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
14
5
6
13
1.5
5
14
1
18
2.5
3
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
11
0.5
Больше Меньше
9
10
4
15
1.5
2
17
1
18
2.5
2
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
17
0.5
Больше Меньше
23
15
10
28
1.5
7
31
2
36
2.5
5
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 38 29 8 1 87 - 26 95
2.
Барселона
 Заявка 37 25 7 5 77 - 43 82
3.
Жирона
 Заявка 38 25 6 7 85 - 46 81
4.
Атлетико М
 Заявка 38 24 4 10 70 - 43 76
5.
Атлетик Б
 Заявка 38 19 11 8 61 - 37 68
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 38 16 12 10 51 - 39 60
7.
Бетис
 Заявка 38 14 15 9 48 - 45 57
8.
Вильярреал
 Заявка 38 14 11 13 65 - 65 53
9.
Валенсия
 Заявка 38 13 10 15 40 - 45 49
10.
Алавес
 Заявка 38 12 10 16 36 - 46 46
11.
Осасуна
 Заявка 38 12 9 17 45 - 56 45
12.
Хетафе
 Заявка 38 10 13 15 42 - 54 43
13.
Севилья
 Заявка 37 10 11 16 47 - 52 41
14.
Сельта
 Заявка 38 10 11 17 46 - 57 41
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 38 10 10 18 33 - 47 40
16.
Мальорка
 Заявка 38 8 16 14 33 - 44 40
17.
Райо Вальекано
 Заявка 38 8 14 16 29 - 48 38
18.
Кадис
 Заявка 38 6 15 17 26 - 55 33
19.
Гранада
 Заявка 38 4 9 25 38 - 79 21
20.
Альмерия
 Заявка 38 3 12 23 43 - 75 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 19 16 3 0 48 - 9 51
2.
Атлетико М
 Заявка 19 16 1 2 42 - 22 49
3.
Жирона
 Заявка 19 15 2 2 53 - 20 47
4.
Барселона
 Заявка 19 15 1 3 43 - 21 46
5.
Атлетик Б
 Заявка 19 12 6 1 42 - 18 42
6.
Бетис
 Заявка 19 9 7 3 27 - 19 34
7.
Алавес
 Заявка 19 9 4 6 23 - 19 31
8.
Валенсия
 Заявка 19 8 6 5 20 - 14 30
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 19 8 6 5 26 - 20 30
10.
Хетафе
 Заявка 19 8 5 6 20 - 22 29
11.
Вильярреал
 Заявка 19 7 5 7 36 - 32 26
12.
Мальорка
 Заявка 19 6 8 5 17 - 16 26
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 19 6 6 7 20 - 20 24
14.
Сельта
 Заявка 19 6 6 7 21 - 23 24
15.
Кадис
 Заявка 19 5 9 5 16 - 19 24
16.
Севилья
 Заявка 18 6 5 7 26 - 25 23
17.
Осасуна
 Заявка 19 6 5 8 19 - 26 23
18.
Райо Вальекано
 Заявка 19 4 8 7 18 - 26 20
19.
Гранада
 Заявка 19 4 6 9 24 - 32 18
20.
Альмерия
 Заявка 19 1 8 10 22 - 36 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 19 13 5 1 39 - 17 44
2.
Барселона
 Заявка 18 10 6 2 34 - 22 36
3.
Жирона
 Заявка 19 10 4 5 32 - 26 34
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 19 8 6 5 25 - 19 30
5.
Атлетико М
 Заявка 19 8 3 8 28 - 21 27
6.
Вильярреал
 Заявка 19 7 6 6 29 - 33 27
7.
Атлетик Б
 Заявка 19 7 5 7 19 - 19 26
8.
Бетис
 Заявка 19 5 8 6 21 - 26 23
9.
Осасуна
 Заявка 19 6 4 9 26 - 30 22
10.
Валенсия
 Заявка 19 5 4 10 20 - 31 19
11.
Севилья
 Заявка 19 4 6 9 21 - 27 18
12.
Райо Вальекано
 Заявка 19 4 6 9 11 - 22 18
13.
Сельта
 Заявка 19 4 5 10 25 - 34 17
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 19 4 4 11 13 - 27 16
15.
Алавес
 Заявка 19 3 6 10 13 - 27 15
16.
Хетафе
 Заявка 19 2 8 9 22 - 32 14
17.
Мальорка
 Заявка 19 2 8 9 16 - 28 14
18.
Альмерия
 Заявка 19 2 4 13 21 - 39 10
19.
Кадис
 Заявка 19 1 6 12 10 - 36 9
20.
Гранада
 Заявка 19 0 3 16 14 - 47 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 24 (8)
Вильярреал Сорлот Александр 23 (6)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 19 (6)
Барселона Левандовски Роберт 18 (8)
Осасуна Будимир Анте 17 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 17
Хетафе Дьене Даконам 1 13
Кадис Алькарас Рубен 14
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 13
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 23043 болельщиков
  • 96'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Лас-Пальмас: 65%, Алавес: 35%.
  • 96'
    Овоно Хесус взял и забрал мяч на выходе
  • 95'
    Лас-Пальмас пытается что-то создать.
  • 95'
    Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de Gran Canaria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Лас-Пальмас 40% (46)
    X 46.1% (53)
    Алавес 13.9% (16)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лас-Пальмас 1:1 Алавес

    Исход игры
    Лас-Пальмас
    40% (46)
    Ничья
    46.1% (53)
    Алавес
    13.9% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    24.56% (28)
    Меньше
    75.44% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    64.91% (74)
    Нет
    35.09% (40)
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