Тур: 38. Стадион: Гран Канария. Зрители: 23043 Главный судья: Эрнандес Франсиско Хосе
1:1
Конец матча
0'
0:0
33' Не забитый пенальтиСимеоне Джулиано
37' Желтая карточкаХаджи Янис
0:1
50' ГолВисенте Карлос
1:1
71' ГолКардона Марк
74' Желтая карточкаГонсалес Фабио
76' Желтая карточкаМолейро Альберто
90'+6
Ход матча
33'
0:0
37'
50'
71'
1:1
74'
76'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 4
-
2 Угловые 6
-
3 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
518 Количество передач 260
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Коко
Сауль
15
Мармол
Мика
31
Овоно
Хесус
27
Хави
Лопеc
18
Гуриди
Хон
10
Хаджи
Янис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Коко СаульЗащитник
-
15 Мармол МикаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Луаодис ЭнзоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Кардона МаркПолузащитник
- Нападающий
-
16 Каба СориНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пимьента Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
31 Овоно ХесусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Хави ЛопеcЗащитник
-
18 Гуриди ХонПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Хаджи ЯнисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Марин РафаЗащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
-
39 Ортис ЭнекоПолузащитник
-
35 Диалло СелуПолузащитник
-
15 Кике ГарсияНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лас-Пальмас
Алавес
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
15 матчей
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
20%
20%
60%
3 победы 3 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.14
0.88
Среднее время на гол
78
102
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.38
1.57
Среднее время на гол
65
57
Всего голов
19
18
Голов в среднем за матч
1.27
1.2
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
71
75
Бомбардиры внутри турнира
Лас-Пальмас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Кирьян
|6
|0.16
|Кардона Марк
|4 (1)
|0.11
|Молейро Альберто
|3
|0.08
|Мунир Эль-Хаддади
|3
|0.08
|Муньос Хави
|2
|0.05
|Виера Хонатан
|2 (2)
|0.05
|Суарес Алехандро
|2
|0.05
|Пехиньо Франсиско
|2
|0.05
|Херцог Хуанма
|2
|0.05
|Рамирес Сандро
|1
|0.03
|Кардона Серхи
|1
|0.03
|Бенито Рамирес
|1
|0.03
|Каба Сори
|1
|0.03
|Эррера Кристиан
|1
|0.03
|Араухо Хулиан
|1
|0.03
|Коко Сауль
|1
|0.03
|Парк Марвин
|0
|0
|Луаодис Энзо
|0
|0
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омородион Сэмюэль
|8
|0.21
|Риоха Луис
|5 (3)
|0.13
|Гуриди Хон
|3
|0.08
|Кике Гарсия
|3
|0.08
|Бенавидес Карлос
|3
|0.08
|Висенте Карлос
|2
|0.05
|Дуарте Рубен
|2
|0.05
|Хави Лопеc
|1
|0.03
|Симеоне Джулиано
|1
|0.03
|Горосабел Андони
|1
|0.03
|Седлар Александр
|1
|0.03
|Гевара Андер
|1
|0.03
|Теналья Науэль
|1
|0.03
|Реббах Абдеррахман
|1
|0.03
|Сола Алекс
|0
|0
|Хаджи Янис
|0
|0
|Бланко Антонио
|0
|0
Карточки
Лас-Пальмас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кардона Серхи
|9
|0
|Родригес Кирьян
|8
|0
|Коко Сауль
|6
|1
|Суарес Алехандро
|7
|0
|Мармол Мика
|5
|1
|Муньос Хави
|6
|0
|Перроне Максимо
|6
|0
|Араухо Хулиан
|5
|0
|Парк Марвин
|5
|0
|Кардона Марк
|4
|0
|Вальес Альваро
|2
|1
|Луаодис Энзо
|3
|0
|Рамирес Сандро
|2
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0
|Каба Сори
|2
|0
|Молейро Альберто
|2
|0
|Синкгравен Дэйли
|0
|1
|Аарон Эскандель
|0
|1
|Виера Хонатан
|1
|0
|Эррера Кристиан
|1
|0
|Мфулу Оменуке
|1
|0
|Лемос Альваро
|1
|0
|Гонсалес Фабио
|1
|0
|Херцог Хуанма
|1
|0
|Гарсия Пимьента
|1
|0
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абкар Абделькабир
|9
|0
|Гарсия Луис
|7
|1
|Дуарте Рубен
|7
|0
|Горосабел Андони
|7
|0
|Гевара Андер
|7
|0
|Бланко Антонио
|5
|1
|Марин Рафа
|6
|0
|Омородион Сэмюэль
|6
|0
|Бенавидес Карлос
|5
|0
|Теналья Науэль
|5
|0
|Риоха Луис
|4
|0
|Хави Лопеc
|3
|0
|Сивера Антонио
|3
|0
|Хаджи Янис
|3
|0
|Кике Гарсия
|3
|0
|Седлар Александр
|2
|0
|Гуриди Хон
|2
|0
|Сола Алекс
|2
|0
|Алькаин Чебер
|1
|0
|Овоно Хесус
|1
|0
|Реббах Абдеррахман
|1
|0
|Симеоне Джулиано
|1
|0
|Висенте Карлос
|1
|0
Результаты матчей
Лас-Пальмас
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Алавес
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
10
7
Лас-Пальмас
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Алавес
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Сухие победы
10
2
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
19
10
Упущенные победы
12
20
Лас-Пальмас
60.7%
39.3%
17 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (13)
45% (17)
21% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (14)
34% (13)
29% (11)
Алавес
32.1%
67.9%
9 побед 19 поражений
Первый тайм
21% (8)
45% (17)
34% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
42% (16)
34% (13)
Сухие победы
14
7
Сухие поражения
7
15
Волевые победы
21
12
Упущенные победы
22
27
Голы по времени матча
Забито
22
14
7 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 8
24 Не забивали 29
3
14%
2
14%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
1
5%
2
14%
31-45
4
18%
3
21%
46-60
5
23%
2
14%
61-75
6
27%
4
29%
76-90
Пропущено
18
26
4 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
1
6%
3
12%
1-15
1
6%
3
12%
16-30
2
11%
7
27%
31-45
5
28%
2
8%
46-60
3
17%
4
15%
61-75
6
33%
7
27%
76-90
Забито
14
21
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
29 Не забивали 26
1
7%
5
24%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
5
36%
3
14%
31-45
3
21%
7
33%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
5
24%
76-90
Пропущено
26
21
12 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 13
3
12%
3
14%
1-15
3
12%
2
10%
16-30
6
23%
7
33%
31-45
3
12%
2
10%
46-60
6
23%
1
5%
61-75
5
19%
6
29%
76-90
Забито
36
35
14 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 17
15 Не забивали 17
4
11%
7
20%
1-15
4
11%
2
6%
16-30
6
17%
5
14%
31-45
7
19%
10
29%
46-60
7
19%
2
6%
61-75
8
22%
9
26%
76-90
Пропущено
44
47
16 В 1-м тайме 25
28 Во 2-м тайме 22
19 Пропускали первыми 19
30 Не пропускали 27
4
9%
6
13%
1-15
4
9%
5
11%
16-30
8
18%
14
30%
30%
31-45
8
18%
4
9%
46-60
9
20%
5
11%
61-75
11
25%
13
28%
76-90
Результаты последних матчей
Лас-Пальмас
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Кадис - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Бетис 2:2 Мальорка - Лас-Пальмас 1:0 Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 2:0
Лас-Пальмас - Жирона 0:2 Сельта - Лас-Пальмас 4:1 Лас-Пальмас - Севилья 0:2 Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Альмерия 0:1 Лас-Пальмас - Атлетик Б 0:2 Хетафе - Лас-Пальмас 3:3 Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Лас-Пальмас - Валенсия 2:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Лас-Пальмас - Викинг 0:2 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Тенерифе - Лас-Пальмас 2:0
Алавес
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Алавес - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Алавес 5:0 Алавес - Жирона 2:2 Валенсия - Алавес 0:1
Алавес - Сельта 3:0 Алавес - Атлетико М 2:0 Гранада - Алавес 2:0 Алавес - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Алавес 2:0 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Осасуна - Алавес 1:0 Алавес - Мальорка 1:1 Бетис - Алавес 0:0 Алавес - Вильярреал 1:1 Алавес - Барселона 1:3 Альмерия - Алавес 0:3 Алавес - Кадис 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Севилья - Алавес 2:3 Алавес - Бетис 1:0
Результаты матчей
Лас-Пальмас
Алавес
Точный счет
1:1
4 раза 21%
0:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:0
5 раз 26%
0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%
1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
Точный счет
1:0
7 раз 37%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
11 раз 58%
1
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
0
10 раз 53%
1
7 раз 37%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:0
8 раз 21%
1:1
6 раз 16%
0:2
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
8 раз 21%
1:1
7 раз 18%
0:1
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
17 раз 45%
1
11 раз 29%
2
8 раз 21%
3
2 раза 5%
1
16 раз 42%
0
15 раз 39%
3
4 раза 11%
2
2 раза 5%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лас-Пальмас
Алавес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
145
613
514
118
316
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
811
Больше Меньше
910
415
217
118
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2117
Больше Меньше
2315
1028
731
236
533
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|38
|29
|8
|1
|87 - 26
|95
|2.
|Заявка
|37
|25
|7
|5
|77 - 43
|82
|3.
|Заявка
|38
|25
|6
|7
|85 - 46
|81
|4.
|Заявка
|38
|24
|4
|10
|70 - 43
|76
|5.
|Заявка
|38
|19
|11
|8
|61 - 37
|68
|6.
|Заявка
|38
|16
|12
|10
|51 - 39
|60
|7.
|Заявка
|38
|14
|15
|9
|48 - 45
|57
|8.
|Заявка
|38
|14
|11
|13
|65 - 65
|53
|9.
|Заявка
|38
|13
|10
|15
|40 - 45
|49
|10.
|Заявка
|38
|12
|10
|16
|36 - 46
|46
|11.
|Заявка
|38
|12
|9
|17
|45 - 56
|45
|12.
|Заявка
|38
|10
|13
|15
|42 - 54
|43
|13.
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|47 - 52
|41
|14.
|Заявка
|38
|10
|11
|17
|46 - 57
|41
|15.
|Заявка
|38
|10
|10
|18
|33 - 47
|40
|16.
|Заявка
|38
|8
|16
|14
|33 - 44
|40
|17.
|Заявка
|38
|8
|14
|16
|29 - 48
|38
|18.
|Заявка
|38
|6
|15
|17
|26 - 55
|33
|19.
|Заявка
|38
|4
|9
|25
|38 - 79
|21
|20.
|Заявка
|38
|3
|12
|23
|43 - 75
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|16
|3
|0
|48 - 9
|51
|2.
|Заявка
|19
|16
|1
|2
|42 - 22
|49
|3.
|Заявка
|19
|15
|2
|2
|53 - 20
|47
|4.
|Заявка
|19
|15
|1
|3
|43 - 21
|46
|5.
|Заявка
|19
|12
|6
|1
|42 - 18
|42
|6.
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|27 - 19
|34
|7.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|23 - 19
|31
|8.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|20 - 14
|30
|9.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|26 - 20
|30
|10.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|20 - 22
|29
|11.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|36 - 32
|26
|12.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|17 - 16
|26
|13.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|20 - 20
|24
|14.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|21 - 23
|24
|15.
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|16 - 19
|24
|16.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|26 - 25
|23
|17.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|19 - 26
|23
|18.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|18 - 26
|20
|19.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|24 - 32
|18
|20.
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|22 - 36
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|13
|5
|1
|39 - 17
|44
|2.
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|34 - 22
|36
|3.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|32 - 26
|34
|4.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|25 - 19
|30
|5.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|28 - 21
|27
|6.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|29 - 33
|27
|7.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|19 - 19
|26
|8.
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|21 - 26
|23
|9.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|26 - 30
|22
|10.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|20 - 31
|19
|11.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|21 - 27
|18
|12.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|11 - 22
|18
|13.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|25 - 34
|17
|14.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|13 - 27
|16
|15.
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|13 - 27
|15
|16.
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|22 - 32
|14
|17.
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|16 - 28
|14
|18.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|21 - 39
|10
|19.
|Заявка
|19
|1
|6
|12
|10 - 36
|9
|20.
|Заявка
|19
|0
|3
|16
|14 - 47
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Жирона
|Довбик Артём
|24 (8)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|23 (6)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|19 (6)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|18 (8)
|Осасуна
|Будимир Анте
|17 (2)
|Кадис
|Алехо Иван
|17
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 13
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|13
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лас-Пальмас 1:1 Алавес
Исход игры
Лас-Пальмас
40% (46)
Ничья
46.1% (53)
Алавес
13.9% (16)
Тотал 2.5
Больше
24.56% (28)
Меньше
75.44% (86)
Обе команды забьют
Да
64.91% (74)
Нет
35.09% (40)