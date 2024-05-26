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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 38. Стадион: . Зрители: 9545 Главный судья: Гарсия Виктор
Хетафе
1:0
Второй тайм: 85'
Мальорка
0'
30' Желтая карточка
Видаль Начо
1:0
48' Гол
Альварес Гастон
50' Желтая карточка
Хавьер Агирре
73' Желтая карточка
Родригес Даниэль

Ход матча

30'
 
Видаль Начо
48'
Альварес Гастон
(Оскар Родригес)
1:0
50'
 
Хавьер Агирре
57'
 
Мурики Ведат
Пратс Абдон
57'
 
Ларин Кайл
Радоньич Неманья
57'
 
Родригес Даниэль
Санчес Антонио
67'
Сантьяго Хесус
Милья Луис
 
67'
Аленья Карлес
Оскар Родригес
 
70'
 
Маффео Пабло
Льябрес Хавьер
70'
 
Маскарель Омар
Дардер Серхи
71'
Кармона Хосе Анхель
Риско Альберто
 
71'
Мартин Хорхе
Дьене Даконам
 
73'
 
Родригес Даниэль
84'
Фузато Даниэл
Сория Давид
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 256 Количество передач 169
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 117
Хетафе 69.2% (81)
X 24.8% (29)
Мальорка 6% (7)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Сория
Давид
2
Дьене
Даконам
30
Аберден
Набиль
15
Альдерете
Омар
4
Альварес
Гастон
5
Милья
Луис
12
Гринвуд
Мэйсон
37
Риско
Альберто
20
Максимович
Неманья
9
Оскар
Родригес
7
Мата
Хайме
25
Куэльяр
Иван
22
Видаль
Начо
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
11
Коста
Хауме
8
Ману
Морланес
19
Льябрес
Хавьер
18
Санчес
Антонио
10
Дардер
Серхи
23
Радоньич
Неманья
9
Пратс
Абдон
Хетафе
4-1-4-1
Мальорка
4-1-4-1

История личных встреч

Хетафе
Мальорка

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

25 матчей

48%
24%
28%
12 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

24%
48%
28%
6 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

44%
40%
16%
11 побед 10 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
3:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
4:2
ТМК
0:0
С
3:3
С
1:1
П
1:3
П
1:0
П
1:3
П
1:2
П
2:0
П
3:0
П
3:0
КК
0:1
КК
1:2
П
3:1
П
2:1
П
4:1
ПД
3:3
КК
2:1
КК
1:0

Голы

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

2
1.15

Среднее время на гол

45
78

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.38
0.92

Среднее время на гол

65
98

Всего голов

42
26

Голов в среднем за матч

1.68
1.04

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
22

Среднее время на гол

53
86

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майораль Борха 15 (4) 0.39
Гринвуд Мэйсон 8 (2) 0.21
Мата Хайме 5 0.13
Максимович Неманья 4 0.11
Латаса Хуан 3 0.08
Альварес Гастон 2 0.05
Оскар Родригес 1 0.03
Аленья Карлес 1 0.03
Кармона Хосе Анхель 1 0.03
Митрович Стефан 1 0.03
Сантьяго Хесус 1 0.03
Рико Диего 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Мориба Илайкс 0 0
Иглесиас Хуан 0 0
Унал Энес 0 0
Милья Луис 0 0
Альдерете Омар 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 6 (1) 0.16
Пратс Абдон 6 0.16
Ларин Кайл 3 0.08
Раильо Антонио 3 0.08
Санчес Антонио 3 0.08
Дардер Серхи 2 0.05
Родригес Даниэль I 2 0.05
Настасич Матия 2 0.05
Гонсалес Джованни 1 0.03
Саму Кошта 1 0.03
Копете Хосе 1 0.03
Льябрес Хавьер 1 0.03
Маффео Пабло 0 0
Лато Тони 0 0
Коста Хауме 0 0
Вальент Мартин 0 0
Ману Морланес 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьене Даконам 13 1
Мата Хайме 9 1
Рико Диего 10 0
Альдерете Омар 8 1
Оскар Родригес 9 0
Дамиан Суарес 7 1
Кармона Хосе Анхель 8 0
Гринвуд Мэйсон 6 1
Латаса Хуан 6 1
Хосе Бордалас 6 1
Дуарте Домингуш 4 2
Альварес Гастон 7 0
Милья Луис 6 0
Аленья Карлес 6 0
Мориба Илайкс 4 1
Максимович Неманья 4 0
Иглесиас Хуан 4 0
Сантьяго Хесус 4 0
Анхилери Фабрисио 2 1
Сория Давид 3 0
Митрович Стефан 3 0
Майораль Борха 2 0
Порту Кристиан 2 0
Арамбарри Мауро 2 0
Лосано Энтони 1 0
Мартин Хорхе 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маскарель Омар 7 1
Настасич Матия 8 0
Родригес Даниэль I 8 0
Ларин Кайл 8 0
Саму Кошта 8 0
Коста Хауме 7 0
Копете Хосе 7 0
Раильо Антонио 5 1
Вальент Мартин 5 0
Гонсалес Джованни 5 0
Хавьер Агирре 5 0
Маффео Пабло 3 1
Пратс Абдон 4 0
Дардер Серхи 4 0
Мурики Ведат 4 0
Лато Тони 3 0
Санчес Антонио 3 0
Ван дер Хейден Сибе 1 1
Райкович Предраг 2 0
Видаль Начо 2 0
Дьедью Амат 2 0
Ману Морланес 2 0
Льябрес Хавьер 1 0

Результаты матчей

Хетафе
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Мальорка
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (2)
68% (13)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
63% (12)
16% (3)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

5
14
Хетафе
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Мальорка
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
61% (11)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

21
6

Упущенные победы

16
16
Хетафе
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (14)
38% (14)
24% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
43% (16)
30% (11)
Мальорка
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
8% (3)
65% (24)
27% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
43% (16)
32% (12)

Сухие победы

11
5

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

26
6

Упущенные победы

21
30

Голы по времени матча

Забито

19
15
13 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 3
26 Не забивали 27
2
11%
2
13%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
8
42%
2
13%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
5
26%
7
47%
76-90

Пропущено

20
26
11 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 13
11 Не пропускали 14
5
25%
5
19%
1-15
2
10%
3
12%
16-30
4
20%
4
15%
31-45
7
35%
2
8%
46-60
1
5%
8
31%
61-75
1
5%
4
15%
76-90

Забито

22
17
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 9
26 Не забивали 25
5
23%
5
29%
29%
1-15
2
9%
2
12%
16-30
4
18%
4
24%
31-45
3
14%
2
12%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
5
23%
3
18%
76-90

Пропущено

32
16
16 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 12
5
16%
4
25%
1-15
2
6%
0
0%
16-30
9
28%
5
31%
31-45
4
13%
1
6%
46-60
7
22%
3
19%
61-75
5
16%
3
19%
76-90

Забито

41
32
24 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 17
15 Забивали первыми 12
15 Не забивали 15
7
17%
7
22%
1-15
5
12%
2
6%
16-30
12
29%
29%
6
19%
31-45
4
10%
4
13%
46-60
3
7%
3
9%
61-75
10
24%
10
31%
76-90

Пропущено

52
42
27 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 21
18 Пропускали первыми 20
27 Не пропускали 26
10
19%
9
21%
1-15
4
8%
3
7%
16-30
13
25%
9
21%
31-45
11
21%
3
7%
46-60
8
15%
11
26%
61-75
6
12%
7
17%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Алавес - Хетафе 1:0 Хетафе - Атлетико М 0:3 Кадис - Хетафе 1:0 Хетафе - Атлетик Б 0:2
Альмерия - Хетафе 1:3 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Хетафе - Севилья 0:1 Хетафе - Жирона 1:0 Валенсия - Хетафе 1:0 Хетафе - Лас-Пальмас 3:3 Барселона - Хетафе 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 3:2 Бетис - Хетафе 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Гранада 2:0 Осасуна - Хетафе 3:2 Хетафе - Севилья 1:3 Эспаньол - Хетафе 0:1
Мальорка
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Мальорка - Альмерия 2:2 Осасуна - Мальорка 1:1 Мальорка - Лас-Пальмас 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1
Кадис - Мальорка 1:1 Севилья - Мальорка 2:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Атлетик Б - Мальорка 1:1 Валенсия - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 1:0 Барселона - Мальорка 1:0 Мальорка - Жирона 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Алавес - Мальорка 1:1 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Мальорка - Бетис 0:1 Мальорка - Жирона 3:2

Результаты матчей

Хетафе
Мальорка

Точный счет

1:0
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:1
4 раза 21%
1:0
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:2
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
3
3 раза 17%
2
2 раза 11%
1
8 раз 42%
0
7 раз 37%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%

Точный счет

1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:1
5 раз 28%
1:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
1
4 раза 21%
3
4 раза 21%
2
3 раза 16%
0
8 раз 44%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
7 раз 19%
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:3
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
8 раз 22%
1:1
8 раз 22%
0:0
5 раз 14%
0:1
5 раз 14%
2:2
3 раза 8%
2:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 41%
1
10 раз 27%
3
7 раз 19%
2
5 раз 14%
0
15 раз 41%
1
15 раз 41%
2
5 раз 14%
3
2 раза 5%

Тоталы голов в матче

Хетафе
Мальорка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
12
7
5
13
1.5
4
15
3
15
2.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
10
8
7
12
1.5
3
15
4
15
2.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
15
0.5
Больше Меньше
22
15
12
25
1.5
7
30
7
30
2.5
2
35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 38 29 8 1 87 - 26 95
2.
Барселона
 Заявка 37 25 7 5 77 - 43 82
3.
Жирона
 Заявка 38 25 6 7 85 - 46 81
4.
Атлетико М
 Заявка 38 24 4 10 70 - 43 76
5.
Атлетик Б
 Заявка 38 19 11 8 61 - 37 68
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 38 16 12 10 51 - 39 60
7.
Бетис
 Заявка 38 14 15 9 48 - 45 57
8.
Вильярреал
 Заявка 38 14 11 13 65 - 65 53
9.
Валенсия
 Заявка 37 13 9 15 38 - 43 48
10.
Хетафе
 1:0 Заявка 38 11 13 14 42 - 52 46
11.
Алавес
 Заявка 37 12 9 16 35 - 45 45
12.
Осасуна
 Заявка 38 12 9 17 45 - 56 45
13.
Севилья
 Заявка 37 10 11 16 47 - 52 41
14.
Сельта
 Заявка 37 10 10 17 44 - 55 40
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 37 10 9 18 32 - 46 39
16.
Райо Вальекано
 Заявка 38 8 14 16 29 - 48 38
17.
Мальорка
 0:1 Заявка 38 7 16 15 31 - 44 37
18.
Кадис
 Заявка 38 6 15 17 26 - 55 33
19.
Гранада
 Заявка 38 4 9 25 38 - 79 21
20.
Альмерия
 Заявка 38 3 12 23 43 - 75 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 19 16 3 0 48 - 9 51
2.
Атлетико М
 Заявка 19 16 1 2 42 - 22 49
3.
Жирона
 Заявка 19 15 2 2 53 - 20 47
4.
Барселона
 Заявка 19 15 1 3 43 - 21 46
5.
Атлетик Б
 Заявка 19 12 6 1 42 - 18 42
6.
Бетис
 Заявка 19 9 7 3 27 - 19 34
7.
Хетафе
 1:0 Заявка 19 9 5 5 20 - 20 32
8.
Алавес
 Заявка 19 9 4 6 23 - 19 31
9.
Валенсия
 Заявка 19 8 6 5 20 - 14 30
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 19 8 6 5 26 - 20 30
11.
Вильярреал
 Заявка 19 7 5 7 36 - 32 26
12.
Мальорка
 0:1 Заявка 19 6 8 5 17 - 16 26
13.
Кадис
 Заявка 19 5 9 5 16 - 19 24
14.
Севилья
 Заявка 18 6 5 7 26 - 25 23
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 18 6 5 7 19 - 19 23
16.
Сельта
 Заявка 18 6 5 7 19 - 21 23
17.
Осасуна
 Заявка 19 6 5 8 19 - 26 23
18.
Райо Вальекано
 Заявка 19 4 8 7 18 - 26 20
19.
Гранада
 Заявка 19 4 6 9 24 - 32 18
20.
Альмерия
 Заявка 19 1 8 10 22 - 36 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 19 13 5 1 39 - 17 44
2.
Барселона
 Заявка 18 10 6 2 34 - 22 36
3.
Жирона
 Заявка 19 10 4 5 32 - 26 34
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 19 8 6 5 25 - 19 30
5.
Атлетико М
 Заявка 19 8 3 8 28 - 21 27
6.
Вильярреал
 Заявка 19 7 6 6 29 - 33 27
7.
Атлетик Б
 Заявка 19 7 5 7 19 - 19 26
8.
Бетис
 Заявка 19 5 8 6 21 - 26 23
9.
Осасуна
 Заявка 19 6 4 9 26 - 30 22
10.
Валенсия
 Заявка 18 5 3 10 18 - 29 18
11.
Севилья
 Заявка 19 4 6 9 21 - 27 18
12.
Райо Вальекано
 Заявка 19 4 6 9 11 - 22 18
13.
Сельта
 Заявка 19 4 5 10 25 - 34 17
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 19 4 4 11 13 - 27 16
15.
Алавес
 Заявка 18 3 5 10 12 - 26 14
16.
Хетафе
 1:0 Заявка 19 2 8 9 22 - 32 14
17.
Мальорка
 0:1 Заявка 19 1 8 10 14 - 28 11
18.
Альмерия
 Заявка 19 2 4 13 21 - 39 10
19.
Кадис
 Заявка 19 1 6 12 10 - 36 9
20.
Гранада
 Заявка 19 0 3 16 14 - 47 3
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 24 (8)
Вильярреал Сорлот Александр 23 (6)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 19 (6)
Барселона Левандовски Роберт 18 (8)
Осасуна Будимир Анте 17 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 17
Хетафе Дьене Даконам 1 13
Кадис Алькарас Рубен 14
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 13
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Весь список
  • 74'
    Ларин Кайл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 74'
    Сория Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 73'
    Рефери не любит споров - именно за это Родригес Даниэль I сейчас получил желтую
  • 73'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 73'
    Мальорка пытается что-то создать.
  • 73'
    Мальорка контролирует мяч.
  • 72'
    Хетафе контролирует мяч.
  • 72'
    Удар от ворот произведет Хетафе
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    • До матча
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    Прогнозы 117
    Хетафе 69.2% (81)
    X 24.8% (29)
    Мальорка 6% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хетафе
    Ничья
    Мальорка
    3.35
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    5.70
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    5.16
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хетафе 1:0 Мальорка

    Исход игры
    Хетафе
    69.2% (81)
    Ничья
    24.8% (29)
    Мальорка
    6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    21.24% (24)
    Меньше
    78.76% (89)
    Обе команды забьют
    Да
    41.59% (47)
    Нет
    58.41% (66)
    Популярный счёт
    1:0 Хетафе
    44.4% (52)
    1:1 Ничья
    19.7% (23)
    2:1 Хетафе
    15.4% (18)
    2:0 Хетафе
    6.8% (8)
    0:1 Мальорка
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    1:2 Мальорка
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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