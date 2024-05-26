Тур: 38. Стадион: Колизеум. Зрители: 9545 Главный судья: Гарсия Виктор
0'
30' Желтая карточкаВидаль Начо
1:0
48' ГолАльварес Гастон
50' Желтая карточкаХавьер Агирре
73' Желтая карточкаРодригес Даниэль
1:1
90' ГолМурики Ведат
1:2
90' ГолМаффео Пабло
90'+15
Ход матча
30'
48'
50'
73'
90'
1:1
90'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
6 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 4
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
408 Количество передач 390
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Сория
Давид
25
Куэльяр
Иван
22
Видаль
Начо
11
Коста
Хауме
10
Дардер
Серхи
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Мартин ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
25 Куэльяр ИванВратарь
-
22 Видаль НачоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Коста ХаумеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Саму КоштаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Ларин КайлНападающий
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Хетафе
Мальорка
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы
25 матчей
48%
24%
28%
12 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
24%
48%
28%
6 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
44%
40%
16%
11 побед 10 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
24
15
Голов в среднем за матч
2
1.15
Среднее время на гол
45
78
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
1.38
0.92
Среднее время на гол
65
98
Всего голов
42
26
Голов в среднем за матч
1.68
1.04
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
Среднее время на гол
53
86
Бомбардиры внутри турнира
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майораль Борха
|15 (4)
|0.39
|Гринвуд Мэйсон
|8 (2)
|0.21
|Мата Хайме
|5
|0.13
|Максимович Неманья
|4
|0.11
|Латаса Хуан
|3
|0.08
|Альварес Гастон
|2
|0.05
|Оскар Родригес
|1
|0.03
|Аленья Карлес
|1
|0.03
|Кармона Хосе Анхель
|1
|0.03
|Митрович Стефан
|1
|0.03
|Сантьяго Хесус
|1
|0.03
|Рико Диего
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Мориба Илайкс
|0
|0
|Иглесиас Хуан
|0
|0
|Унал Энес
|0
|0
|Милья Луис
|0
|0
|Альдерете Омар
|0
|0
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|7 (1)
|0.18
|Пратс Абдон
|6
|0.16
|Ларин Кайл
|3
|0.08
|Раильо Антонио
|3
|0.08
|Санчес Антонио
|3
|0.08
|Дардер Серхи
|2
|0.05
|Родригес Даниэль I
|2
|0.05
|Настасич Матия
|2
|0.05
|Маффео Пабло
|1
|0.03
|Гонсалес Джованни
|1
|0.03
|Саму Кошта
|1
|0.03
|Копете Хосе
|1
|0.03
|Льябрес Хавьер
|1
|0.03
|Ману Морланес
|0
|0
|Лато Тони
|0
|0
|Коста Хауме
|0
|0
|Вальент Мартин
|0
|0
Карточки
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьене Даконам
|13
|1
|Мата Хайме
|9
|1
|Рико Диего
|10
|0
|Альдерете Омар
|8
|1
|Оскар Родригес
|9
|0
|Дамиан Суарес
|7
|1
|Кармона Хосе Анхель
|8
|0
|Гринвуд Мэйсон
|6
|1
|Латаса Хуан
|6
|1
|Хосе Бордалас
|6
|1
|Дуарте Домингуш
|4
|2
|Альварес Гастон
|7
|0
|Милья Луис
|6
|0
|Аленья Карлес
|6
|0
|Мориба Илайкс
|4
|1
|Максимович Неманья
|4
|0
|Иглесиас Хуан
|4
|0
|Сантьяго Хесус
|4
|0
|Анхилери Фабрисио
|2
|1
|Сория Давид
|3
|0
|Митрович Стефан
|3
|0
|Майораль Борха
|2
|0
|Порту Кристиан
|2
|0
|Арамбарри Мауро
|2
|0
|Лосано Энтони
|1
|0
|Мартин Хорхе
|1
|0
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маскарель Омар
|7
|1
|Настасич Матия
|8
|0
|Родригес Даниэль I
|8
|0
|Ларин Кайл
|8
|0
|Саму Кошта
|8
|0
|Коста Хауме
|7
|0
|Копете Хосе
|7
|0
|Раильо Антонио
|5
|1
|Вальент Мартин
|5
|0
|Гонсалес Джованни
|5
|0
|Хавьер Агирре
|5
|0
|Маффео Пабло
|3
|1
|Пратс Абдон
|4
|0
|Дардер Серхи
|4
|0
|Мурики Ведат
|4
|0
|Лато Тони
|3
|0
|Санчес Антонио
|3
|0
|Ван дер Хейден Сибе
|1
|1
|Райкович Предраг
|2
|0
|Видаль Начо
|2
|0
|Дьедью Амат
|2
|0
|Ману Морланес
|2
|0
|Льябрес Хавьер
|1
|0
Результаты матчей
Хетафе
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Мальорка
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (2)
68% (13)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
63% (12)
16% (3)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
6
14
Хетафе
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Мальорка
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
5% (1)
63% (12)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
21% (4)
47% (9)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
21
6
Упущенные победы
16
16
Хетафе
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (14)
39% (15)
24% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (10)
42% (16)
32% (12)
Мальорка
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
8% (3)
66% (25)
26% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (10)
42% (16)
32% (12)
Сухие победы
11
5
Сухие поражения
6
10
Волевые победы
26
7
Упущенные победы
22
30
Голы по времени матча
Забито
20
17
13 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 3
26 Не забивали 27
2
10%
2
12%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
8
40%
2
12%
31-45
2
10%
2
12%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
5
25%
9
53%
76-90
Пропущено
22
27
11 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 14
12 Не пропускали 15
5
23%
5
19%
1-15
2
9%
3
11%
16-30
4
18%
4
15%
31-45
7
32%
3
11%
46-60
1
5%
8
30%
30%
61-75
3
14%
4
15%
76-90
Забито
22
17
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 9
27 Не забивали 26
5
23%
5
29%
29%
1-15
2
9%
2
12%
16-30
4
18%
4
24%
31-45
3
14%
2
12%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
5
23%
3
18%
76-90
Пропущено
32
16
16 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 12
5
16%
4
25%
1-15
2
6%
0
0%
16-30
9
28%
5
31%
31-45
4
13%
1
6%
46-60
7
22%
3
19%
61-75
5
16%
3
19%
76-90
Забито
42
34
24 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 12
15 Не забивали 15
7
17%
7
21%
1-15
5
12%
2
6%
16-30
12
29%
6
18%
31-45
5
12%
4
12%
46-60
3
7%
3
9%
61-75
10
24%
12
35%
76-90
Пропущено
54
43
27 В 1-м тайме 21
27 Во 2-м тайме 22
18 Пропускали первыми 21
28 Не пропускали 27
10
19%
9
21%
1-15
4
7%
3
7%
16-30
13
24%
9
21%
31-45
11
20%
4
9%
46-60
8
15%
11
26%
61-75
8
15%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Хетафе
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Алавес - Хетафе 1:0 Хетафе - Атлетико М 0:3 Кадис - Хетафе 1:0 Хетафе - Атлетик Б 0:2
Альмерия - Хетафе 1:3 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Хетафе - Севилья 0:1 Хетафе - Жирона 1:0 Валенсия - Хетафе 1:0 Хетафе - Лас-Пальмас 3:3 Барселона - Хетафе 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 3:2 Бетис - Хетафе 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Гранада 2:0 Осасуна - Хетафе 3:2 Хетафе - Севилья 1:3 Эспаньол - Хетафе 0:1
Мальорка
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Мальорка - Альмерия 2:2 Осасуна - Мальорка 1:1 Мальорка - Лас-Пальмас 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1
Кадис - Мальорка 1:1 Севилья - Мальорка 2:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Атлетик Б - Мальорка 1:1 Валенсия - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 1:0 Барселона - Мальорка 1:0 Мальорка - Жирона 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Алавес - Мальорка 1:1 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Мальорка - Бетис 0:1 Мальорка - Жирона 3:2
Результаты матчей
Хетафе
Мальорка
Точный счет
1:0
4 раза 21%
0:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
0:1
4 раза 21%
1:0
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:2
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
3
3 раза 16%
2
2 раза 11%
1
8 раз 42%
0
7 раз 37%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
Точный счет
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
1:0
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
1
4 раза 21%
3
4 раза 21%
2
3 раза 16%
0
8 раз 42%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
Точный счет
1:0
7 раз 18%
1:1
5 раз 13%
0:0
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:3
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
8 раз 21%
1:1
8 раз 21%
0:0
5 раз 13%
0:1
5 раз 13%
2:2
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 39%
1
11 раз 29%
3
7 раз 18%
2
5 раз 13%
0
15 раз 39%
1
15 раз 39%
2
6 раз 16%
3
2 раза 5%
Тоталы голов в матче
Хетафе
Мальорка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
127
514
415
316
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
118
712
415
415
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2315
Больше Меньше
2315
1226
830
731
236
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|38
|29
|8
|1
|87 - 26
|95
|2.
|Заявка
|37
|25
|7
|5
|77 - 43
|82
|3.
|Заявка
|38
|25
|6
|7
|85 - 46
|81
|4.
|Заявка
|38
|24
|4
|10
|70 - 43
|76
|5.
|Заявка
|38
|19
|11
|8
|61 - 37
|68
|6.
|Заявка
|38
|16
|12
|10
|51 - 39
|60
|7.
|Заявка
|38
|14
|15
|9
|48 - 45
|57
|8.
|Заявка
|38
|14
|11
|13
|65 - 65
|53
|9.
|2:2 Заявка
|38
|13
|10
|15
|40 - 45
|49
|10.
|1:1 Заявка
|38
|12
|10
|16
|36 - 46
|46
|11.
|Заявка
|38
|12
|9
|17
|45 - 56
|45
|12.
|Заявка
|38
|10
|13
|15
|42 - 54
|43
|13.
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|47 - 52
|41
|14.
|2:2 Заявка
|38
|10
|11
|17
|46 - 57
|41
|15.
|1:1 Заявка
|38
|10
|10
|18
|33 - 47
|40
|16.
|Заявка
|38
|8
|16
|14
|33 - 44
|40
|17.
|Заявка
|38
|8
|14
|16
|29 - 48
|38
|18.
|Заявка
|38
|6
|15
|17
|26 - 55
|33
|19.
|Заявка
|38
|4
|9
|25
|38 - 79
|21
|20.
|Заявка
|38
|3
|12
|23
|43 - 75
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|16
|3
|0
|48 - 9
|51
|2.
|Заявка
|19
|16
|1
|2
|42 - 22
|49
|3.
|Заявка
|19
|15
|2
|2
|53 - 20
|47
|4.
|Заявка
|19
|15
|1
|3
|43 - 21
|46
|5.
|Заявка
|19
|12
|6
|1
|42 - 18
|42
|6.
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|27 - 19
|34
|7.
|1:1 Заявка
|19
|9
|4
|6
|23 - 19
|31
|8.
|2:2 Заявка
|19
|8
|6
|5
|20 - 14
|30
|9.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|26 - 20
|30
|10.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|20 - 22
|29
|11.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|36 - 32
|26
|12.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|17 - 16
|26
|13.
|1:1 Заявка
|19
|6
|6
|7
|20 - 20
|24
|14.
|2:2 Заявка
|19
|6
|6
|7
|21 - 23
|24
|15.
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|16 - 19
|24
|16.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|26 - 25
|23
|17.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|19 - 26
|23
|18.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|18 - 26
|20
|19.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|24 - 32
|18
|20.
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|22 - 36
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|13
|5
|1
|39 - 17
|44
|2.
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|34 - 22
|36
|3.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|32 - 26
|34
|4.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|25 - 19
|30
|5.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|28 - 21
|27
|6.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|29 - 33
|27
|7.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|19 - 19
|26
|8.
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|21 - 26
|23
|9.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|26 - 30
|22
|10.
|2:2 Заявка
|19
|5
|4
|10
|20 - 31
|19
|11.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|21 - 27
|18
|12.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|11 - 22
|18
|13.
|2:2 Заявка
|19
|4
|5
|10
|25 - 34
|17
|14.
|1:1 Заявка
|19
|4
|4
|11
|13 - 27
|16
|15.
|1:1 Заявка
|19
|3
|6
|10
|13 - 27
|15
|16.
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|22 - 32
|14
|17.
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|16 - 28
|14
|18.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|21 - 39
|10
|19.
|Заявка
|19
|1
|6
|12
|10 - 36
|9
|20.
|Заявка
|19
|0
|3
|16
|14 - 47
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Жирона
|Довбик Артём
|24 (8)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|23 (6)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|19 (6)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|18 (8)
|Осасуна
|Будимир Анте
|17 (2)
|Кадис
|Алехо Иван
|17
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 13
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|13
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 11