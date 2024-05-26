Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

96' Удар от ворот произведет Хетафе

93' Г О О О О Л - Маффео Пабло забивает с правой ноги!

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [14] минут(а)

91' Команда Мальорка сравняла счет! Игра продолжается!

90' Г О О О О О О Л - Мурики Ведат из команды Мальорка с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

89' Удар от ворот произведет Хетафе

89' Коста Хауме оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

86' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Матч возобновится спорным мячом

84' Ох, нехорошо это выглядит. Сория Давид получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Ларин Кайл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Сория Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Рефери не любит споров - именно за это Родригес Даниэль I сейчас получил желтую

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Удар от ворот произведет Хетафе

72' Матч возобновлен

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Ману Морланес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Коста Хауме из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

65' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Родригес Даниэль I навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Льябрес Хавьер пробует нанести удар издали, но Давид Сория держит все под контролем

63' Удар от ворот произведет Хетафе

62' Раильо Антонио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Удар от ворот произведет Хетафе

60' Гринвуд Мэйсон пробует нанести удар издали, но Иван Куэльяр держит все под контролем

58' Сегодняшная посещаемость составляет 9545 болельщиков

57' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Тактическая замена. Антонио Санчес уходит с поля и его заменяет Родригес Даниэль I

56' Удар от ворот произведет Мальорка

56' Гринвуд Мэйсон не смог попасть в створ ударом издали

55' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Удар от ворот произведет Мальорка

54' Оскар Родригес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

51' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Рефери не любит споров - именно за это Хавьер Агирре сейчас получил желтую

49' Команда Хетафе забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

48' Г О О О О Л - Альварес Гастон забивает с левой ноги!

48' Оскар Родригес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Максимович Неманья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Льябрес Хавьер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля