Тур: 38. Стадион: Балаидос. Зрители: 21878 Главный судья: Ортис Мигель
0'
0:1
5' Гол в свои воротаДомингес Карлос
1:1
49' ПенальтиАспас Яго
1:2
60' ПенальтиМари Альберто
2:2
62' ГолДувикас Анастасиос
Ход матча
5'
0:1
49'
1:1
60'
1:2
62'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
4 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
310 Количество передач 219
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
1.90 Победа «Сельты»
-
1.34 ТМ(3,5) голов
-
-
-
-
9.00 Точный счёт – 2:1
13
Вильяр
Иван
20
Васкес
Кевин
30
Сотело
Хьюго
10
Аспас
Яго
18
Пепелу
- Основной состав
-
13 Вильяр ИванВратарь
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Сотело ХьюгоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Javi Rueda
-
Главный тренер: Хиральдес Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Лопес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 ПепелуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
30 Гонсалес УгоВратарь
-
31 Ирансо РубоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Дуро УгоНападающий
-
Главный тренер: Бараха Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Сельта
Валенсия
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 12 побед
26 матчей
30.8%
19.2%
50%
8 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
23.1%
46.2%
30.7%
6 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
26.9%
26.9%
46.2%
7 побед 7 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
16
Голов в среднем за матч
1.25
1.14
Среднее время на гол
72
78
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
36
34
Голов в среднем за матч
1.38
1.31
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
65
68
Бомбардиры внутри турнира
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларсен Йорген
|13
|0.34
|Аспас Яго
|9 (3)
|0.24
|Дувикас Анастасиос
|7
|0.18
|Сведберг Виллиот
|5
|0.13
|Бамба Джонатан
|3
|0.08
|Мингеса Оскар
|2
|0.05
|Де ла Торре Лука
|1
|0.03
|Альварес Уго
|1
|0.03
|Перес Карлес
|1
|0.03
|Нуньес Унай
|1
|0.03
|Старфельт Карл
|1
|0.03
|Альенде Тадео
|1
|0.03
|Санчес Мануэль
|0
|0
|Родригес Дамиан
|0
|0
|Манкильо Хави
|0
|0
|Серви Франко
|0
|0
|Жаилсон Маркес
|0
|0
|Сотело Хьюго
|0
|0
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуро Уго
|13
|0.34
|Пепелу
|7 (7)
|0.18
|Герра Хавьер
|4
|0.11
|Ногуэроль Диего Лопес
|3
|0.08
|Яремчук Роман
|3
|0.08
|Алмейда Андре IV
|2
|0.05
|Перес Фран
|1
|0.03
|Гайя Хосе
|1
|0.03
|Каньос Серхи
|1
|0.03
|Мари Альберто
|1 (1)
|0.03
|Васкес Хесус
|1
|0.03
|Дьякаби Муктар
|1
|0.03
|Гильямон Уго
|1
|0.03
|Корреа Тьерри
|0
|0
|Гонсалес Уго
|0
|0
|Амалла Селим
|0
|0
Карточки
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспас Яго
|6
|1
|Тапия Ренато
|4
|1
|Де ла Торре Лука
|3
|1
|Старфельт Карл
|4
|0
|Нуньес Унай
|4
|0
|Мингеса Оскар
|4
|0
|Манкильо Хави
|3
|0
|Санчес Мануэль
|3
|0
|Васкес Кевин
|3
|0
|Перес Карлес
|3
|0
|Ларсен Йорген
|3
|0
|Гуаита Висенте
|2
|0
|Родригес Мигель
|2
|0
|Серви Франко
|2
|0
|Ристич Михайло
|2
|0
|Пейнадо Франсиско
|2
|0
|Дувикас Анастасиос
|2
|0
|Дотор Карлос
|2
|0
|Домингес Карлос
|2
|0
|Вильяр Иван
|0
|1
|Альварес Уго
|1
|0
|Жаилсон Маркес
|1
|0
|Сотело Хьюго
|1
|0
|Сведберг Виллиот
|1
|0
|Альенде Тадео
|1
|0
|Родригес Дамиан
|1
|0
|Рафаэль Бенитес
|1
|0
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гильямон Уго
|7
|0
|Габриэль Паулиста
|5
|1
|Дьякаби Муктар
|6
|0
|Амалла Селим
|4
|1
|Корреа Тьерри
|4
|1
|Мамардашвили Георгий
|3
|1
|Герра Хавьер
|3
|1
|Гайя Хосе
|4
|0
|Перес Фран
|4
|0
|Пепелу
|4
|0
|Дуро Уго
|4
|0
|Фулкье Димитри
|3
|0
|Бараха Рубен
|2
|0
|Яремчук Роман
|2
|0
|Озкаджар Дженк
|2
|0
|Ногуэроль Диего Лопес
|2
|0
|Москера Кристиан
|2
|0
|Васкес Хесус
|1
|0
|Каньос Серхи
|1
|0
|Гонсалес Петер
|1
|0
|Гасиоровски Ярек
|1
|0
Результаты матчей
Сельта
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Валенсия
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
63% (12)
16% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
5
10
Сельта
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
16% (3)
32% (6)
Валенсия
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
24
8
Упущенные победы
14
17
Сельта
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (10)
43% (16)
30% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
27% (10)
32% (12)
Валенсия
35.7%
64.3%
10 побед 18 поражений
Первый тайм
19% (7)
46% (17)
35% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
43% (16)
32% (12)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
7
13
Волевые победы
29
10
Упущенные победы
19
27
Голы по времени матча
Забито
18
19
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 8
27 Не забивали 25
0
0%
3
16%
1-15
5
28%
2
11%
16-30
4
22%
2
11%
31-45
2
11%
3
16%
46-60
4
22%
4
21%
61-75
3
17%
5
26%
76-90
Пропущено
22
28
13 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 14
5
23%
3
11%
1-15
5
23%
2
7%
16-30
3
14%
4
14%
31-45
0
0%
7
25%
46-60
5
23%
2
7%
61-75
4
18%
10
36%
76-90
Забито
27
21
9 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 9
23 Не забивали 24
2
7%
4
19%
1-15
5
19%
5
24%
16-30
2
7%
3
14%
31-45
3
11%
2
10%
46-60
6
22%
5
24%
61-75
9
33%
2
10%
76-90
Пропущено
32
13
10 В 1-м тайме 5
22 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 9
1
3%
0
0%
1-15
3
9%
2
15%
16-30
6
19%
3
23%
31-45
6
19%
3
23%
46-60
2
6%
2
15%
61-75
14
44%
3
23%
76-90
Забито
45
40
18 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 17
13 Не забивали 12
2
4%
7
18%
1-15
10
22%
7
18%
16-30
6
13%
5
13%
31-45
5
11%
5
13%
46-60
10
22%
9
23%
61-75
12
27%
7
18%
76-90
Пропущено
54
41
23 В 1-м тайме 14
31 Во 2-м тайме 27
23 Пропускали первыми 16
31 Не пропускали 23
6
11%
3
7%
1-15
8
15%
4
10%
16-30
9
17%
7
17%
31-45
6
11%
10
24%
46-60
7
13%
4
10%
61-75
18
33%
13
32%
76-90
Результаты последних матчей
Сельта
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Гранада - Сельта 1:2 Сельта - Атлетик Б 2:1 Атлетико М - Сельта 1:0 Сельта - Вильярреал 3:2
Алавес - Сельта 3:0 Сельта - Лас-Пальмас 4:1 Бетис - Сельта 2:1 Сельта - Райо Вальекано 0:0 Севилья - Сельта 1:2 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Сельта - Альмерия 1:0 Кадис - Сельта 2:2 Сельта - Барселона 1:2 Хетафе - Сельта 3:2 Осасуна - Сельта 0:3 Сельта - Жирона 0:1 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Валенсия - Сельта 1:3 Мальорка - Сельта 1:1
Валенсия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Валенсия - Жирона 1:3 Реал Сосьедад - Валенсия 1:0 Валенсия - Райо Вальекано 0:0 Валенсия - Алавес 0:1
Барселона - Валенсия 4:2 Валенсия - Бетис 1:2 Осасуна - Валенсия 0:1 Гранада - Валенсия 0:1 Валенсия - Мальорка 0:0 Вильярреал - Валенсия 1:0 Валенсия - Хетафе 1:0 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Валенсия - Севилья 0:0 Лас-Пальмас - Валенсия 2:0 Валенсия - Альмерия 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Сельта 1:3 Кадис - Валенсия 1:4 Картахена - Валенсия 1:2
Результаты матчей
Сельта
Валенсия
Точный счет
0:1
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 21%
1:0
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
Точный счет
3:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:0
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 32%
2
6 раз 32%
1
4 раза 21%
3
3 раза 16%
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
3:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
8 раз 22%
0:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:1
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 35%
1
10 раз 27%
2
9 раз 24%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
1
14 раз 38%
0
13 раз 35%
2
7 раз 19%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сельта
Валенсия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
136
513
514
216
217
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
117
910
513
316
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2413
Больше Меньше
2413
1423
1027
532
334
136
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|38
|29
|8
|1
|87 - 26
|95
|2.
|Заявка
|37
|25
|7
|5
|77 - 43
|82
|3.
|Заявка
|38
|25
|6
|7
|85 - 46
|81
|4.
|Заявка
|38
|24
|4
|10
|70 - 43
|76
|5.
|Заявка
|38
|19
|11
|8
|61 - 37
|68
|6.
|Заявка
|38
|16
|12
|10
|51 - 39
|60
|7.
|Заявка
|38
|14
|15
|9
|48 - 45
|57
|8.
|Заявка
|38
|14
|11
|13
|65 - 65
|53
|9.
|2:2 Заявка
|38
|13
|10
|15
|40 - 45
|49
|10.
|1:1 Заявка
|38
|12
|10
|16
|36 - 46
|46
|11.
|Заявка
|38
|12
|9
|17
|45 - 56
|45
|12.
|Заявка
|38
|10
|13
|15
|42 - 54
|43
|13.
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|47 - 52
|41
|14.
|2:2 Заявка
|38
|10
|11
|17
|46 - 57
|41
|15.
|1:1 Заявка
|38
|10
|10
|18
|33 - 47
|40
|16.
|Заявка
|38
|8
|16
|14
|33 - 44
|40
|17.
|Заявка
|38
|8
|14
|16
|29 - 48
|38
|18.
|Заявка
|38
|6
|15
|17
|26 - 55
|33
|19.
|Заявка
|38
|4
|9
|25
|38 - 79
|21
|20.
|Заявка
|38
|3
|12
|23
|43 - 75
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|16
|3
|0
|48 - 9
|51
|2.
|Заявка
|19
|16
|1
|2
|42 - 22
|49
|3.
|Заявка
|19
|15
|2
|2
|53 - 20
|47
|4.
|Заявка
|19
|15
|1
|3
|43 - 21
|46
|5.
|Заявка
|19
|12
|6
|1
|42 - 18
|42
|6.
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|27 - 19
|34
|7.
|1:1 Заявка
|19
|9
|4
|6
|23 - 19
|31
|8.
|2:2 Заявка
|19
|8
|6
|5
|20 - 14
|30
|9.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|26 - 20
|30
|10.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|20 - 22
|29
|11.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|36 - 32
|26
|12.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|17 - 16
|26
|13.
|1:1 Заявка
|19
|6
|6
|7
|20 - 20
|24
|14.
|2:2 Заявка
|19
|6
|6
|7
|21 - 23
|24
|15.
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|16 - 19
|24
|16.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|26 - 25
|23
|17.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|19 - 26
|23
|18.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|18 - 26
|20
|19.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|24 - 32
|18
|20.
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|22 - 36
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|13
|5
|1
|39 - 17
|44
|2.
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|34 - 22
|36
|3.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|32 - 26
|34
|4.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|25 - 19
|30
|5.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|28 - 21
|27
|6.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|29 - 33
|27
|7.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|19 - 19
|26
|8.
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|21 - 26
|23
|9.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|26 - 30
|22
|10.
|2:2 Заявка
|19
|5
|4
|10
|20 - 31
|19
|11.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|21 - 27
|18
|12.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|11 - 22
|18
|13.
|2:2 Заявка
|19
|4
|5
|10
|25 - 34
|17
|14.
|1:1 Заявка
|19
|4
|4
|11
|13 - 27
|16
|15.
|1:1 Заявка
|19
|3
|6
|10
|13 - 27
|15
|16.
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|22 - 32
|14
|17.
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|16 - 28
|14
|18.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|21 - 39
|10
|19.
|Заявка
|19
|1
|6
|12
|10 - 36
|9
|20.
|Заявка
|19
|0
|3
|16
|14 - 47
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Жирона
|Довбик Артём
|24 (8)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|23 (6)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|19 (6)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|18 (8)
|Осасуна
|Будимир Анте
|17 (2)
|Кадис
|Алехо Иван
|17
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 13
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|13
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 11