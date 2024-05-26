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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 38. Стадион: . Зрители: 21878 Главный судья: Ортис Мигель
Сельта
2:2
Второй тайм: 82'
Валенсия
0'
0:1
5' Гол в свои ворота
Домингес Карлос
1:1
49' Пенальти
Аспас Яго
1:2
60' Пенальти
Мари Альберто
2:2
62' Гол
Дувикас Анастасиос

Ход матча

5'
0:1
Домингес Карлос
49'
Аспас Яго
1:1
60'
1:2
Мари Альберто
62'
Дувикас Анастасиос
(Аспас Яго)
2:2
65'
Ларсен Йорген
Дувикас Анастасиос
 
65'
Тапия Ренато
Домингес Карлос
 
65'
Альенде Тадео
Сведберг Виллиот
 
69'
 
Герра Хавьер
Гильямон Уго
69'
 
Гонсалес Петер
Лопес Диего
72'
Javi Rueda
Васкес Кевин
 
75'
Дотор Карлос
Аспас Яго
 
78'
 
Дуро Уго
Мари Альберто
78'
 
Гонсалес Уго
Каньос Серхи
80'
 
Ирансо Рубо
Корреа Тьерри

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 310 Количество передач 219
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 117
Сельта 44.4% (52)
X 36.8% (43)
Валенсия 18.8% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Валенсия
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13
Вильяр
Иван
20
Васкес
Кевин
2
Yoel
Lago
28
Домингес
Карлос
24
Родригес
Мигель
8
Пейнадо
Франсиско
30
Сотело
Хьюго
3
Мингеса
Оскар
10
Аспас
Яго
12
Дувикас
Анастасиос
19
Сведберг
Виллиот
25
Мамардашвили
Георгий
20
Фулкье
Димитри
3
Москера
Кристиан
34
Гасиоровски
Ярек
12
Корреа
Тьерри
16
Ногуэроль
Диего
Лопес
6
Гильямон
Уго
18
Пепелу
7
Каньос
Серхи
10
Алмейда
Андре
IV
22
Мари
Альберто
Сельта
3-4-3
Валенсия
4-4-2

История личных встреч

Сельта
Валенсия

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 12 побед

26 матчей

30.8%
19.2%
50%
8 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
6 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

26.9%
26.9%
46.2%
7 побед 7 ничьих 12 побед

История матчей

КК
1:3
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
3:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:0
П
1:2
П
1:1
П
1:1
П
2:1
П
3:2
КК
2:1
КК
1:4
П
2:1
П
0:2
П
1:5
П
1:1
П
1:1
П
2:1
П
2:1
П
0:1
П
2:1

Голы

Всего голов

15
16

Голов в среднем за матч

1.25
1.14

Среднее время на гол

72
78

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

36
34

Голов в среднем за матч

1.38
1.31

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

65
68

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 13 0.34
Аспас Яго 9 (3) 0.24
Дувикас Анастасиос 7 0.18
Сведберг Виллиот 5 0.13
Бамба Джонатан 3 0.08
Мингеса Оскар 2 0.05
Де ла Торре Лука 1 0.03
Альварес Уго 1 0.03
Перес Карлес 1 0.03
Нуньес Унай 1 0.03
Старфельт Карл 1 0.03
Альенде Тадео 1 0.03
Санчес Мануэль 0 0
Родригес Дамиан 0 0
Манкильо Хави 0 0
Серви Франко 0 0
Жаилсон Маркес 0 0
Сотело Хьюго 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 13 0.34
Пепелу 7 (7) 0.18
Герра Хавьер 4 0.11
Ногуэроль Диего Лопес 3 0.08
Яремчук Роман 3 0.08
Алмейда Андре IV 2 0.05
Перес Фран 1 0.03
Гайя Хосе 1 0.03
Каньос Серхи 1 0.03
Мари Альберто 1 (1) 0.03
Васкес Хесус 1 0.03
Дьякаби Муктар 1 0.03
Гильямон Уго 1 0.03
Корреа Тьерри 0 0
Гонсалес Уго 0 0
Амалла Селим 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 6 1
Тапия Ренато 4 1
Де ла Торре Лука 3 1
Старфельт Карл 4 0
Нуньес Унай 4 0
Мингеса Оскар 4 0
Манкильо Хави 3 0
Санчес Мануэль 3 0
Васкес Кевин 3 0
Перес Карлес 3 0
Ларсен Йорген 3 0
Гуаита Висенте 2 0
Родригес Мигель 2 0
Серви Франко 2 0
Ристич Михайло 2 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Дувикас Анастасиос 2 0
Дотор Карлос 2 0
Домингес Карлос 2 0
Вильяр Иван 0 1
Альварес Уго 1 0
Жаилсон Маркес 1 0
Сотело Хьюго 1 0
Сведберг Виллиот 1 0
Альенде Тадео 1 0
Родригес Дамиан 1 0
Рафаэль Бенитес 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гильямон Уго 7 0
Габриэль Паулиста 5 1
Дьякаби Муктар 6 0
Амалла Селим 4 1
Корреа Тьерри 4 1
Мамардашвили Георгий 3 1
Герра Хавьер 3 1
Гайя Хосе 4 0
Перес Фран 4 0
Пепелу 4 0
Дуро Уго 4 0
Фулкье Димитри 3 0
Бараха Рубен 2 0
Яремчук Роман 2 0
Озкаджар Дженк 2 0
Ногуэроль Диего Лопес 2 0
Москера Кристиан 2 0
Васкес Хесус 1 0
Каньос Серхи 1 0
Гонсалес Петер 1 0
Гасиоровски Ярек 1 0

Результаты матчей

Сельта
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Валенсия
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
63% (12)
16% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

5
10
Сельта
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
16% (3)
32% (6)
Валенсия
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

24
8

Упущенные победы

14
17
Сельта
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (10)
43% (16)
30% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
27% (10)
32% (12)
Валенсия
35.7%
64.3%
10 побед 18 поражений
Первый тайм
19% (7)
46% (17)
35% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
43% (16)
32% (12)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

7
13

Волевые победы

29
10

Упущенные победы

19
27

Голы по времени матча

Забито

18
19
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 8
27 Не забивали 25
0
0%
3
16%
1-15
5
28%
2
11%
16-30
4
22%
2
11%
31-45
2
11%
3
16%
46-60
4
22%
4
21%
61-75
3
17%
5
26%
76-90

Пропущено

22
28
13 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 14
5
23%
3
11%
1-15
5
23%
2
7%
16-30
3
14%
4
14%
31-45
0
0%
7
25%
46-60
5
23%
2
7%
61-75
4
18%
10
36%
76-90

Забито

27
21
9 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 9
23 Не забивали 24
2
7%
4
19%
1-15
5
19%
5
24%
16-30
2
7%
3
14%
31-45
3
11%
2
10%
46-60
6
22%
5
24%
61-75
9
33%
2
10%
76-90

Пропущено

32
13
10 В 1-м тайме 5
22 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 9
1
3%
0
0%
1-15
3
9%
2
15%
16-30
6
19%
3
23%
31-45
6
19%
3
23%
46-60
2
6%
2
15%
61-75
14
44%
3
23%
76-90

Забито

45
40
18 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 17
13 Не забивали 12
2
4%
7
18%
1-15
10
22%
7
18%
16-30
6
13%
5
13%
31-45
5
11%
5
13%
46-60
10
22%
9
23%
61-75
12
27%
7
18%
76-90

Пропущено

54
41
23 В 1-м тайме 14
31 Во 2-м тайме 27
23 Пропускали первыми 16
31 Не пропускали 23
6
11%
3
7%
1-15
8
15%
4
10%
16-30
9
17%
7
17%
31-45
6
11%
10
24%
46-60
7
13%
4
10%
61-75
18
33%
13
32%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Гранада - Сельта 1:2 Сельта - Атлетик Б 2:1 Атлетико М - Сельта 1:0 Сельта - Вильярреал 3:2
Алавес - Сельта 3:0 Сельта - Лас-Пальмас 4:1 Бетис - Сельта 2:1 Сельта - Райо Вальекано 0:0 Севилья - Сельта 1:2 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Сельта - Альмерия 1:0 Кадис - Сельта 2:2 Сельта - Барселона 1:2 Хетафе - Сельта 3:2 Осасуна - Сельта 0:3 Сельта - Жирона 0:1 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Валенсия - Сельта 1:3 Мальорка - Сельта 1:1
Валенсия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Валенсия - Жирона 1:3 Реал Сосьедад - Валенсия 1:0 Валенсия - Райо Вальекано 0:0 Валенсия - Алавес 0:1
Барселона - Валенсия 4:2 Валенсия - Бетис 1:2 Осасуна - Валенсия 0:1 Гранада - Валенсия 0:1 Валенсия - Мальорка 0:0 Вильярреал - Валенсия 1:0 Валенсия - Хетафе 1:0 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Валенсия - Севилья 0:0 Лас-Пальмас - Валенсия 2:0 Валенсия - Альмерия 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Сельта 1:3 Кадис - Валенсия 1:4 Картахена - Валенсия 1:2

Результаты матчей

Сельта
Валенсия

Точный счет

0:1
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 21%
1:0
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%

Точный счет

3:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:0
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 32%
2
6 раз 32%
1
4 раза 21%
3
3 раза 16%
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
3:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
8 раз 22%
0:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:1
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 35%
1
10 раз 27%
2
9 раз 24%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
1
14 раз 38%
0
13 раз 35%
2
7 раз 19%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Сельта
Валенсия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
13
6
5
13
1.5
5
14
2
16
2.5
2
17
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
11
7
9
10
1.5
5
13
3
16
2.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
13
0.5
Больше Меньше
24
13
14
23
1.5
10
27
5
32
2.5
3
34
1
36
3.5
1
36
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 38 29 8 1 87 - 26 95
2.
Барселона
 Заявка 37 25 7 5 77 - 43 82
3.
Жирона
 Заявка 38 25 6 7 85 - 46 81
4.
Атлетико М
 Заявка 38 24 4 10 70 - 43 76
5.
Атлетик Б
 Заявка 38 19 11 8 61 - 37 68
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 38 16 12 10 51 - 39 60
7.
Бетис
 Заявка 38 14 15 9 48 - 45 57
8.
Вильярреал
 Заявка 38 14 11 13 65 - 65 53
9.
Валенсия
 2:2 Заявка 38 13 10 15 40 - 45 49
10.
Алавес
 1:1 Заявка 38 12 10 16 36 - 46 46
11.
Осасуна
 Заявка 38 12 9 17 45 - 56 45
12.
Хетафе
 Заявка 38 10 13 15 42 - 54 43
13.
Севилья
 Заявка 37 10 11 16 47 - 52 41
14.
Сельта
 2:2 Заявка 38 10 11 17 46 - 57 41
15.
Лас-Пальмас
 1:1 Заявка 38 10 10 18 33 - 47 40
16.
Мальорка
 Заявка 38 8 16 14 33 - 44 40
17.
Райо Вальекано
 Заявка 38 8 14 16 29 - 48 38
18.
Кадис
 Заявка 38 6 15 17 26 - 55 33
19.
Гранада
 Заявка 38 4 9 25 38 - 79 21
20.
Альмерия
 Заявка 38 3 12 23 43 - 75 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 19 16 3 0 48 - 9 51
2.
Атлетико М
 Заявка 19 16 1 2 42 - 22 49
3.
Жирона
 Заявка 19 15 2 2 53 - 20 47
4.
Барселона
 Заявка 19 15 1 3 43 - 21 46
5.
Атлетик Б
 Заявка 19 12 6 1 42 - 18 42
6.
Бетис
 Заявка 19 9 7 3 27 - 19 34
7.
Алавес
 1:1 Заявка 19 9 4 6 23 - 19 31
8.
Валенсия
 2:2 Заявка 19 8 6 5 20 - 14 30
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 19 8 6 5 26 - 20 30
10.
Хетафе
 Заявка 19 8 5 6 20 - 22 29
11.
Вильярреал
 Заявка 19 7 5 7 36 - 32 26
12.
Мальорка
 Заявка 19 6 8 5 17 - 16 26
13.
Лас-Пальмас
 1:1 Заявка 19 6 6 7 20 - 20 24
14.
Сельта
 2:2 Заявка 19 6 6 7 21 - 23 24
15.
Кадис
 Заявка 19 5 9 5 16 - 19 24
16.
Севилья
 Заявка 18 6 5 7 26 - 25 23
17.
Осасуна
 Заявка 19 6 5 8 19 - 26 23
18.
Райо Вальекано
 Заявка 19 4 8 7 18 - 26 20
19.
Гранада
 Заявка 19 4 6 9 24 - 32 18
20.
Альмерия
 Заявка 19 1 8 10 22 - 36 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 19 13 5 1 39 - 17 44
2.
Барселона
 Заявка 18 10 6 2 34 - 22 36
3.
Жирона
 Заявка 19 10 4 5 32 - 26 34
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 19 8 6 5 25 - 19 30
5.
Атлетико М
 Заявка 19 8 3 8 28 - 21 27
6.
Вильярреал
 Заявка 19 7 6 6 29 - 33 27
7.
Атлетик Б
 Заявка 19 7 5 7 19 - 19 26
8.
Бетис
 Заявка 19 5 8 6 21 - 26 23
9.
Осасуна
 Заявка 19 6 4 9 26 - 30 22
10.
Валенсия
 2:2 Заявка 19 5 4 10 20 - 31 19
11.
Севилья
 Заявка 19 4 6 9 21 - 27 18
12.
Райо Вальекано
 Заявка 19 4 6 9 11 - 22 18
13.
Сельта
 2:2 Заявка 19 4 5 10 25 - 34 17
14.
Лас-Пальмас
 1:1 Заявка 19 4 4 11 13 - 27 16
15.
Алавес
 1:1 Заявка 19 3 6 10 13 - 27 15
16.
Хетафе
 Заявка 19 2 8 9 22 - 32 14
17.
Мальорка
 Заявка 19 2 8 9 16 - 28 14
18.
Альмерия
 Заявка 19 2 4 13 21 - 39 10
19.
Кадис
 Заявка 19 1 6 12 10 - 36 9
20.
Гранада
 Заявка 19 0 3 16 14 - 47 3
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Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 24 (8)
Вильярреал Сорлот Александр 23 (6)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 19 (6)
Барселона Левандовски Роберт 18 (8)
Осасуна Будимир Анте 17 (2)
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Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 17
Хетафе Дьене Даконам 1 13
Кадис Алькарас Рубен 14
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 13
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
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