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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Иглесиас Хавьер
Севилья
1:1
Первый тайм: 35'
Барселона

Ход матча

15'
0:1
Левандовски Роберт
(Канселу Жоау)
31'
Эн-Несири Юссеф
(Сумаре Бубакари)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 125
Севилья 8% (10)
X 16.8% (21)
Барселона 75.2% (94)
Все прогнозы
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Севилья
Ничья
Барселона
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13
Нюланд
Эрьян
22
Баде
Луак
4
Рамос
Серхио
2
Салас
Кике
26
Хуанлу
Санчес
3
Педроса
Адриа
24
Сумаре
Бубакари
42
Агум
Люсьен
5
Окампос
Лукас
11
Лукебакио
Доди
15
Эн-Несири
Юссеф
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
23
Кунде
Жюль
33
Кубарси
Пау
5
Иньиго
Мартинес
2
Канселу
Жоау
8
Педри
15
Кристенсен
Андреас
22
Гюндоган
Илкай
27
Ямаль
Ламин
9
Левандовски
Роберт
16
Лопес
Фермин
Севилья
3-4-2-1
Барселона
4-3-3

История личных встреч

Севилья
Барселона

12 матчей

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
75%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

36 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 3 ничьи 33 победы

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 10 ничьих 23 победы

Второй тайм

19.4%
80.6%
0 побед 7 ничьих 28 побед

48 матчей

10.4%
20.8%
68.8%
5 побед 10 ничьих 33 победы

Первый тайм

12.5%
39.6%
47.9%
6 побед 19 ничьих 23 победы

Второй тайм

18.8%
22.9%
58.3%
9 побед 11 ничьих 28 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:3
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
КК
3:0
ЛЛ
0:2
КК
2:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
4:0
П
2:4
КК
6:1
КК
2:0
П
4:2
С
1:2
КК
0:5
П
2:2
П
2:1
П
3:0
П
1:2
С
3:0
С
0:2
КК
2:0
П
2:1
П
2:1
СУ
5:4
П
2:2
П
5:1
П
1:4
П
3:2
П
2:1
П
2:3
П
0:2
П
0:0
П
1:1
П
5:0
С
4:0
С
3:1
П
2:3
П
4:0
КК
0:1
КК
1:2
П
4:0
П
0:3
ПД
1:1
КК
0:0
КК
1:1

Голы

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

1.08
0.67

Среднее время на гол

83
135

Всего голов

68
46

Голов в среднем за матч

2.83
1.92

Среднее время на гол

31
46

Всего голов

94
62

Голов в среднем за матч

1.96
1.29

Тотал матчей

2.5
45
Больше 94%
Меньше 6%
3
42
Больше 88%
Меньше 13%
6
31
Больше 65%
Меньше 35%
17
18
Больше 38%
Меньше 63%
30
11
Больше 23%
Меньше 77%
37
5
Больше 10%
Меньше 90%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
47

Среднее время на гол

45
69

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 16 (1) 0.42
Лукебакио Доди 5 0.13
Берналь Исаак Ромеро 4 0.11
Окампос Лукас 4 (1) 0.11
Рамос Серхио 3 0.08
Салас Кике 3 0.08
Ракитич Иван 2 0.05
Ламела Эрик 2 0.05
Мир Рафа 2 0.05
Сусо Хесус 1 0.03
Педроса Адриа 1 0.03
Акунья Маркос 1 0.03
Гудель Неманья 1 0.03
Соу Джибрил 1 0.03
Навас Хесус 0 0
Хуанлу Санчес 0 0
Торрес Оливер 0 0
Сумаре Бубакари 0 0
Баде Луак 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 19 (4) 0.5
Фелиш Жоау 7 0.18
Торрес Ферран 7 0.18
Лопес Фермин 7 0.18
Рафинья Диас 6 (1) 0.16
Гюндоган Илкай 5 (1) 0.13
Ямаль Ламин 5 0.13
Педри 4 0.11
Роберто Серхи 3 0.08
Канселу Жоау 2 0.05
Кристенсен Андреас 2 0.05
Де Йонг Френки 2 0.05
Роке Витор 2 0.05
Кунде Жюль 1 0.03
Араухо Рональд 1 0.03
Гави 1 0.03
Гиу Марк 1 0.03
Форт Эктор 0 0
Ромеу Ориоль 0 0
Бальде Алехандро 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сумаре Бубакари 10 0
Салас Кике 9 0
Рамос Серхио 7 1
Окампос Лукас 8 0
Навас Хесус 6 1
Гудель Неманья 7 0
Акунья Маркос 7 0
Сусо Хесус 5 1
Баде Луак 5 1
Ракитич Иван 6 0
Соу Джибрил 5 0
Эн-Несири Юссеф 4 0
Ламела Эрик 3 0
Торрес Оливер 3 0
Агум Люсьен 3 0
Ньянзу Танги 3 0
Маркан Маркос 2 0
Хуанлу Санчес 2 0
Межбри Ханнибал 2 0
Берналь Исаак Ромеро 2 0
Нюланд Эрьян 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Хордан Хоан 1 0
Мир Рафа 1 0
Диас Мариано 1 0
Педроса Адриа 1 0
Буэно Ману 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хави Эрнандес 6 2
Де Йонг Френки 7 0
Канселу Жоау 6 0
Араухо Рональд 6 0
Рафинья Диас 4 1
Левандовски Роберт 5 0
Гюндоган Илкай 5 0
Иньиго Мартинес 5 0
Гави 5 0
Роке Витор 3 1
Ромеу Ориоль 4 0
Роберто Серхи 4 0
Кристенсен Андреас 4 0
Кунде Жюль 4 0
Кубарси Пау 4 0
Тер Штеген Марк-Андре 3 0
Фелиш Жоау 3 0
Педри 3 0
Ямаль Ламин 3 0
Торрес Ферран 2 0
Лопес Фермин 2 0
Гарсия Эрик 1 0
Бальде Алехандро 1 0
Гиу Марк 1 0

Результаты матчей

Севилья
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Барселона
16.7%
83.3%
3 победы 15 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
11% (2)
74% (14)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
11

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

10
9
Севилья
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Барселона
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
33% (6)
11% (2)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

19
12

Упущенные победы

14
36
Севилья
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (14)
38% (14)
24% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
30% (11)
38% (14)
Барселона
43.3%
56.7%
13 побед 17 поражений
Первый тайм
35% (13)
38% (14)
27% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
22% (8)
43% (16)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

6
11

Волевые победы

23
21

Упущенные победы

24
45

Голы по времени матча

Забито

25
33
10 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 12
23 Не забивали 22
6
24%
5
15%
1-15
2
8%
2
6%
16-30
2
8%
7
21%
31-45
3
12%
5
15%
46-60
7
28%
7
21%
61-75
5
20%
7
21%
76-90

Пропущено

26
23
9 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 12
1
4%
4
17%
1-15
5
19%
3
13%
16-30
3
12%
3
13%
31-45
3
12%
5
22%
46-60
4
15%
5
22%
61-75
10
38%
3
13%
76-90

Забито

22
41
12 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 30
8 Забивали первыми 14
24 Не забивали 19
3
14%
3
7%
1-15
3
14%
5
12%
16-30
6
27%
3
7%
31-45
4
18%
6
15%
46-60
0
0%
9
22%
61-75
6
27%
15
37%
76-90

Пропущено

26
23
17 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
6
23%
2
9%
1-15
8
31%
2
9%
16-30
3
12%
5
22%
31-45
4
15%
2
9%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
5
19%
8
35%
76-90

Забито

47
74
22 В 1-м тайме 25
25 Во 2-м тайме 49
17 Забивали первыми 26
10 Не забивали 4
9
19%
8
11%
1-15
5
11%
7
9%
16-30
8
17%
10
14%
31-45
7
15%
11
15%
46-60
7
15%
16
22%
61-75
11
23%
22
30%
30%
76-90

Пропущено

52
46
26 В 1-м тайме 19
26 Во 2-м тайме 27
18 Пропускали первыми 9
28 Не пропускали 21
7
13%
6
13%
1-15
13
25%
5
11%
16-30
6
12%
8
17%
31-45
7
13%
7
15%
46-60
4
8%
9
20%
61-75
15
29%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Атлетик Б - Севилья 2:0 Севилья - Кадис 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2 Севилья - Гранада 3:0
Бетис - Севилья 1:1 Севилья - Мальорка 2:1 Лас-Пальмас - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 0:1 Севилья - Сельта 1:2 Альмерия - Севилья 2:2 Севилья - Реал Сосьедад 3:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Валенсия - Севилья 0:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Райо Вальекано - Севилья 1:2 Севилья - Осасуна 1:1 Атлетико М - Севилья 1:0 Жирона - Севилья 5:1 Хетафе - Севилья 1:3 Севилья - Алавес 2:3
Барселона
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Барселона - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Барселона 0:2 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Жирона - Барселона 4:2
Барселона - Валенсия 4:2 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Барселона - ПСЖ 1:4 Кадис - Барселона 0:1 ПСЖ - Барселона 2:3 Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико М - Барселона 0:3 Барселона - Наполи 3:1 Барселона - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Барселона 0:0 Барселона - Хетафе 4:0 Наполи - Барселона 1:1 Сельта - Барселона 1:2 Барселона - Гранада 3:3 Алавес - Барселона 1:3 Барселона - Осасуна 1:0

Результаты матчей

Севилья
Барселона

Точный счет

1:1
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
6 раз 32%
2:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
1
7 раз 37%
3
5 раз 26%
2
4 раза 21%
4
2 раза 11%
5
1 раз 5%

Точный счет

1:0
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 37%
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
2 раза 11%
2
8 раз 44%
1
4 раза 22%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%

Точный счет

1:0
6 раз 16%
1:1
6 раз 16%
1:2
4 раза 11%
2:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
5:1
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
6 раз 16%
1:2
4 раза 11%
3:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
2:4
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
2:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 38%
0
10 раз 27%
2
8 раз 22%
3
4 раза 11%
5
1 раз 3%
2
12 раз 32%
1
11 раз 30%
3
7 раз 19%
4
4 раза 11%
0
2 раза 5%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Севилья
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
6
12
1.5
12
7
3
15
2.5
8
11
1
17
3.5
3
16
1
17
4.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
16
2
7
12
1.5
12
6
2
17
2.5
4
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
10
0.5
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36
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 38 29 8 1 87 - 26 95
2.
Барселона
 1:1 Заявка 38 25 8 5 78 - 44 83
3.
Жирона
 Заявка 38 25 6 7 85 - 46 81
4.
Атлетико М
 Заявка 38 24 4 10 70 - 43 76
5.
Атлетик Б
 Заявка 38 19 11 8 61 - 37 68
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 38 16 12 10 51 - 39 60
7.
Бетис
 Заявка 38 14 15 9 48 - 45 57
8.
Вильярреал
 Заявка 38 14 11 13 65 - 65 53
9.
Валенсия
 Заявка 38 13 10 15 40 - 45 49
10.
Алавес
 Заявка 38 12 10 16 36 - 46 46
11.
Осасуна
 Заявка 38 12 9 17 45 - 56 45
12.
Хетафе
 Заявка 38 10 13 15 42 - 54 43
13.
Севилья
 1:1 Заявка 38 10 12 16 48 - 53 42
14.
Сельта
 Заявка 38 10 11 17 46 - 57 41
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 38 10 10 18 33 - 47 40
16.
Мальорка
 Заявка 38 8 16 14 33 - 44 40
17.
Райо Вальекано
 Заявка 38 8 14 16 29 - 48 38
18.
Кадис
 Заявка 38 6 15 17 26 - 55 33
19.
Гранада
 Заявка 38 4 9 25 38 - 79 21
20.
Альмерия
 Заявка 38 3 12 23 43 - 75 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 19 16 3 0 48 - 9 51
2.
Атлетико М
 Заявка 19 16 1 2 42 - 22 49
3.
Жирона
 Заявка 19 15 2 2 53 - 20 47
4.
Барселона
 1:1 Заявка 19 15 1 3 43 - 21 46
5.
Атлетик Б
 Заявка 19 12 6 1 42 - 18 42
6.
Бетис
 Заявка 19 9 7 3 27 - 19 34
7.
Алавес
 Заявка 19 9 4 6 23 - 19 31
8.
Валенсия
 Заявка 19 8 6 5 20 - 14 30
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 19 8 6 5 26 - 20 30
10.
Хетафе
 Заявка 19 8 5 6 20 - 22 29
11.
Вильярреал
 Заявка 19 7 5 7 36 - 32 26
12.
Мальорка
 Заявка 19 6 8 5 17 - 16 26
13.
Севилья
 1:1 Заявка 19 6 6 7 27 - 26 24
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 19 6 6 7 20 - 20 24
15.
Сельта
 Заявка 19 6 6 7 21 - 23 24
16.
Кадис
 Заявка 19 5 9 5 16 - 19 24
17.
Осасуна
 Заявка 19 6 5 8 19 - 26 23
18.
Райо Вальекано
 Заявка 19 4 8 7 18 - 26 20
19.
Гранада
 Заявка 19 4 6 9 24 - 32 18
20.
Альмерия
 Заявка 19 1 8 10 22 - 36 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 19 13 5 1 39 - 17 44
2.
Барселона
 1:1 Заявка 19 10 7 2 35 - 23 37
3.
Жирона
 Заявка 19 10 4 5 32 - 26 34
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 19 8 6 5 25 - 19 30
5.
Атлетико М
 Заявка 19 8 3 8 28 - 21 27
6.
Вильярреал
 Заявка 19 7 6 6 29 - 33 27
7.
Атлетик Б
 Заявка 19 7 5 7 19 - 19 26
8.
Бетис
 Заявка 19 5 8 6 21 - 26 23
9.
Осасуна
 Заявка 19 6 4 9 26 - 30 22
10.
Валенсия
 Заявка 19 5 4 10 20 - 31 19
11.
Севилья
 1:1 Заявка 19 4 6 9 21 - 27 18
12.
Райо Вальекано
 Заявка 19 4 6 9 11 - 22 18
13.
Сельта
 Заявка 19 4 5 10 25 - 34 17
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 19 4 4 11 13 - 27 16
15.
Алавес
 Заявка 19 3 6 10 13 - 27 15
16.
Хетафе
 Заявка 19 2 8 9 22 - 32 14
17.
Мальорка
 Заявка 19 2 8 9 16 - 28 14
18.
Альмерия
 Заявка 19 2 4 13 21 - 39 10
19.
Кадис
 Заявка 19 1 6 12 10 - 36 9
20.
Гранада
 Заявка 19 0 3 16 14 - 47 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 24 (8)
Вильярреал Сорлот Александр 23 (6)
Барселона Левандовски Роберт 19 (8)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 19 (6)
Осасуна Будимир Анте 17 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 17
Хетафе Дьене Даконам 1 13
Кадис Алькарас Рубен 14
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 13
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 33'
    Возникает пауза в нашем матче. Отправляет рефери команды попить воды. Пользуются оба главных тренера этой остановкой и пытаются внести изменения в игру своих подопечных. 
  • Описание гола
    32'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! ЭН-НЕСИРИ! Сумаре по центру протащил мяч к штрафной соперника и отдал классный разрезающий пас на Эн-Несири, который вышел слева на рандеву с голкипером и классно пробил мимо Тер Штегена в цель!
  • 31'
    Хаунлу Санчес с правого фланга сместился к штрафной соперника и отдал передачу в центр, однако Окампос задумку партнёра не понял, и игровой снаряд хозяевами был потерян. 
  • 30'
    Лукебакио довольно авантюрно и по левой бровке попытался прорваться сквозь трёх игроков "Барселоны", но те сыграли уверенно и сферу под свой контроль смогли забрать. 
  • Опасный момент
    29'
    ОПАСНО! Угловой на правом фланге заработали хозяева. Педроса выполнил классный кросс, после которого сфера пришла к дальней штанге, а там Агум попасть по мячу не сумел!
  • 28'
    Хуанлу Санчес с правого фланга выполнил перспективный кросс к одиннадцатиметровой отметке, Эн-Несири ждал мяча, однако эту передачу сумел перехватить Иньиго Мартинес. 
  • 27'
    Ямаль оказался со сферой на правом фланге, добрался до штрафной, а затем на исполнение пробил в дальний угол. Получилось слабовато, поэтому Нюланд без проблем справился. 
  • Опасный момент
    26'
    ШАНСИЩЕ! Быстрая контратака получилась у "Севильи", в ходе которой Лукебакио справа вошёл в штрафную и пробил в дальний угол, вот только Тер Штеген красивейшим образом свою команду спас!
  • Угловой
    25'
    Угловой на левом фланге заработали футболисты "Барселоны". Последовал короткий розыгрыш, после чего Ямаль ворвался в штрафную и прострелил к ближней штанге, но эта передача была перехвачена. 
  • Опасный момент
    24'
    ОПАСНО! Кунде грубо ошибся у своих ворот, после чего сферу у левого угла штрафной получил Педроса и с правой ноги стрельнул в ближний угол, однако Тер Штеген спокойно с этим ударом справился!
  • Офсайд
    23'
    Гюндоган из глубины выполнил отличную передачу в правую часть штрафной соперника, Фермин Лопес снаряд получил, но он находился в офсайде, о чём сразу же сигнализировал лайнсмен. 
  • 22'
    Салас от своей штрафной вынес мяч в центральную часть поля, Эн-Несири за мяч зацепился, однако удержать его в своих ногах под прессингом двух соперников не сумел. 
  • 21'
    "Сине-гранатовые" продолжают наращивать процент владения мячом, спокойно перекатывая сферу в центральной части поля. Особого прессинга от "Севильи" мы пока не видим. 
  • 20'
    Пролетели стартовые минуты поединка. "Барселона" очень уверенно начала эту встречу и справедливо смогла открыть счёт. Посмотрим, чем смогут ответить хозяева. 
  • 19'
    Лукебакио получил игровой снаряд на левом фланге и выполнил довольно перспективный кросс к линии вратарской, однако защитники "Барселоны" панически сумели отбиться. 
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    • 18'
      Довольно быстро удалось каталонцам открыть счёт в этом противостоянии. Очень интересно посмотреть, как "Севилья" отреагирует на такое стечение обстоятельств. Думаю, что хозяева попытаются сыграть крайне активно. 
    • Описание гола
      17'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! ЛЕВАНДОВСКИ! Жоау Канселу справа ворвался в штрафную соперника, красиво развернулся, а затем выполнил классный кросс к дальней штанге, где Левандовски в невероятном прыжке ногой переправил сферу в левый угол!
    • Угловой
      16'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты "Барселоны". Гюндоган выполнил высокий навес к дальней штанге, а там уверенно на выходе сыграл Нюланд, забравший сферу в руки. 
    • 15'
      Кунде с правого фланга выполнил перспективный кросс к дальней штанге, Фермин Лопес готовился пробить головой, вот только его опередил Нюланд, кулаком выбивший снаряд за пределы штрафной.
    • 14'
      Окампос отдал передачу в правый край, Хуанлу Санчес догнал сферу у лицевой и прострелил в район линии вратарской, но там на перехвате внимательно сыграл Иньиго Мартинес. 
    • 13'
      Педроса очень долго тащил мяч по левой бровке, а затем отдал пас на Лукебакио, вот только в перехвате классно сыграл Кристенсен, выбивший снаряд за боковую. 
    • 12'
      Сумаре из центрального круга отдал сильный пас на левый фланг, Эн-Несири снаряд получил, но в штрафную рваться не стал, а просто сохранил владение для своей команды. 
    • 11'
      Фермин Лопес из глубины отдал классный пас к штрафной соперника, Левандовски снаряд получил, но вот выиграть скоростной забег у Серхио Рамоса поляк не сумел. Успокоились команды. 
    • Офсайд
      10'
      Кубарси со своей половины поля выполнил сильный заброс вперёд на левый фланг, Фермин Лопес сферу получил, вот только забрался он в положение вне игры.
    • 9'
      Что удивительно, очень мало фанатов пришло сегодня на трибуны. Плохой сезон провела "Севилья", поэтому болельщики своей посещаемостью показывают отношение к игре команды. 
    • 8'
      Стоит отметить, что Хави Эрнандес проводит свой последний матч в качестве главного тренера "Барселоны". Думаю, футболисты "сине-гранатовых" постараются красиво проводить легенду. 
    • 7'
      Ямаль справа прорвался к штрафной соперника, но прострелить в центр ему не позволил Педроса, который очень уверенно оттеснил футболиста "Барселоны" от мяча. 
    • 6'
      Футболисты "Барселоны" теперь решили немного покатать мяч в центральной части поля. Напомню, что это заключительная игра чемпионата, поэтому нам стоит ждать классного футбола. 
    • 5'
      В предыдущем моменте Педри выпустил игровой снаряд за лицевую перед прострелом на Ямаля, поэтому удар в счёт не пойдёт. Активно начинают эту встречу каталонцы. 
    • Опасный момент
      4'
      МОМЕНТ! Ошиблись хозяева на своей половине поля, после чего Педри слева ворвался в штрафную и прострелил в центр, Ямаль сферу принял и пробил по воротам с 10 метров, но угодил в голову Саласу!
    • 3'
      Довольно рискованно хозяева решили перекатывать мяч у своей штрафной, и Педро практически сферу перехватил, однако Серхио Рамос в последний момент успел сделать скидку своему голкиперу. 
    • 2'
      Футболисты "Севильи" вышли на эту встречу белом комплекте формы, гости играют в форме сине-гранатового цвета. Ворота Тер Штегена в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли хозяева. 
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Севилья 1:1 Барселона

    Исход игры
    Севилья
    8.6% (11)
    Ничья
    16.4% (21)
    Барселона
    75% (96)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.65% (87)
    Меньше
    24.35% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    86.09% (99)
    Нет
    13.91% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Барселона
    51.6% (66)
    1:1 Ничья
    10.2% (13)
    1:3 Барселона
    6.3% (8)
    2:2 Ничья
    5.5% (7)
    0:2 Барселона
    5.5% (7)
    0:1 Барселона
    4.7% (6)
    2:1 Севилья
    2.3% (3)
    1:0 Севилья
    1.6% (2)
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