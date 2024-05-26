Ямаль оказался со сферой на правом фланге, добрался до штрафной, а затем на исполнение пробил в дальний угол. Получилось слабовато, поэтому Нюланд без проблем справился.

Хуанлу Санчес с правого фланга выполнил перспективный кросс к одиннадцатиметровой отметке, Эн-Несири ждал мяча, однако эту передачу сумел перехватить Иньиго Мартинес.

ОПАСНО! Угловой на правом фланге заработали хозяева. Педроса выполнил классный кросс, после которого сфера пришла к дальней штанге, а там Агум попасть по мячу не сумел!

Лукебакио довольно авантюрно и по левой бровке попытался прорваться сквозь трёх игроков "Барселоны", но те сыграли уверенно и сферу под свой контроль смогли забрать.

Хаунлу Санчес с правого фланга сместился к штрафной соперника и отдал передачу в центр, однако Окампос задумку партнёра не понял, и игровой снаряд хозяевами был потерян.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! ЭН-НЕСИРИ! Сумаре по центру протащил мяч к штрафной соперника и отдал классный разрезающий пас на Эн-Несири, который вышел слева на рандеву с голкипером и классно пробил мимо Тер Штегена в цель!

Возникает пауза в нашем матче. Отправляет рефери команды попить воды. Пользуются оба главных тренера этой остановкой и пытаются внести изменения в игру своих подопечных.

Лукебакио получил игровой снаряд на левом фланге и выполнил довольно перспективный кросс к линии вратарской, однако защитники "Барселоны" панически сумели отбиться.

Пролетели стартовые минуты поединка. "Барселона" очень уверенно начала эту встречу и справедливо смогла открыть счёт. Посмотрим, чем смогут ответить хозяева.

"Сине-гранатовые" продолжают наращивать процент владения мячом, спокойно перекатывая сферу в центральной части поля. Особого прессинга от "Севильи" мы пока не видим.

Салас от своей штрафной вынес мяч в центральную часть поля, Эн-Несири за мяч зацепился, однако удержать его в своих ногах под прессингом двух соперников не сумел.

Гюндоган из глубины выполнил отличную передачу в правую часть штрафной соперника, Фермин Лопес снаряд получил, но он находился в офсайде, о чём сразу же сигнализировал лайнсмен.

ОПАСНО! Кунде грубо ошибся у своих ворот, после чего сферу у левого угла штрафной получил Педроса и с правой ноги стрельнул в ближний угол, однако Тер Штеген спокойно с этим ударом справился!

Угловой на левом фланге заработали футболисты "Барселоны". Последовал короткий розыгрыш, после чего Ямаль ворвался в штрафную и прострелил к ближней штанге, но эта передача была перехвачена.

ШАНСИЩЕ! Быстрая контратака получилась у "Севильи", в ходе которой Лукебакио справа вошёл в штрафную и пробил в дальний угол, вот только Тер Штеген красивейшим образом свою команду спас!

18' Довольно быстро удалось каталонцам открыть счёт в этом противостоянии. Очень интересно посмотреть, как "Севилья" отреагирует на такое стечение обстоятельств. Думаю, что хозяева попытаются сыграть крайне активно.

17' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! ЛЕВАНДОВСКИ! Жоау Канселу справа ворвался в штрафную соперника, красиво развернулся, а затем выполнил классный кросс к дальней штанге, где Левандовски в невероятном прыжке ногой переправил сферу в левый угол!

16' Угловой на правом фланге заработали футболисты "Барселоны". Гюндоган выполнил высокий навес к дальней штанге, а там уверенно на выходе сыграл Нюланд, забравший сферу в руки.

15' Кунде с правого фланга выполнил перспективный кросс к дальней штанге, Фермин Лопес готовился пробить головой, вот только его опередил Нюланд, кулаком выбивший снаряд за пределы штрафной.

14' Окампос отдал передачу в правый край, Хуанлу Санчес догнал сферу у лицевой и прострелил в район линии вратарской, но там на перехвате внимательно сыграл Иньиго Мартинес.

13' Педроса очень долго тащил мяч по левой бровке, а затем отдал пас на Лукебакио, вот только в перехвате классно сыграл Кристенсен, выбивший снаряд за боковую.

12' Сумаре из центрального круга отдал сильный пас на левый фланг, Эн-Несири снаряд получил, но в штрафную рваться не стал, а просто сохранил владение для своей команды.

11' Фермин Лопес из глубины отдал классный пас к штрафной соперника, Левандовски снаряд получил, но вот выиграть скоростной забег у Серхио Рамоса поляк не сумел. Успокоились команды.

10' Кубарси со своей половины поля выполнил сильный заброс вперёд на левый фланг, Фермин Лопес сферу получил, вот только забрался он в положение вне игры.