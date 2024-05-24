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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 38. Стадион: . Главный судья: Иглесиас Хавьер
Севилья
 
Позже
Барселона
Прогнозы 49
Севилья 6.1% (3)
X 12.2% (6)
Барселона 81.6% (40)
Все прогнозы
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Севилья
Ничья
Барселона
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Севилья
Барселона

История личных встреч

Севилья
Барселона

12 матчей

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
75%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

36 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 3 ничьи 33 победы

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 10 ничьих 23 победы

Второй тайм

19.4%
80.6%
0 побед 7 ничьих 28 побед

48 матчей

10.4%
20.8%
68.8%
5 побед 10 ничьих 33 победы

Первый тайм

12.5%
39.6%
47.9%
6 побед 19 ничьих 23 победы

Второй тайм

18.8%
22.9%
58.3%
9 побед 11 ничьих 28 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:3
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
КК
3:0
ЛЛ
0:2
КК
2:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
4:0
П
2:4
КК
6:1
КК
2:0
П
4:2
С
1:2
КК
0:5
П
2:2
П
2:1
П
3:0
П
1:2
С
3:0
С
0:2
КК
2:0
П
2:1
П
2:1
СУ
5:4
П
2:2
П
5:1
П
1:4
П
3:2
П
2:1
П
2:3
П
0:2
П
0:0
П
1:1
П
5:0
С
4:0
С
3:1
П
2:3
П
4:0
КК
0:1
КК
1:2
П
4:0
П
0:3
ПД
1:1
КК
0:0
КК
1:1

Голы

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

1.08
0.67

Среднее время на гол

83
135

Всего голов

68
46

Голов в среднем за матч

2.83
1.92

Среднее время на гол

31
46

Всего голов

94
62

Голов в среднем за матч

1.96
1.29

Тотал матчей

2.5
45
Больше 94%
Меньше 6%
3
42
Больше 88%
Меньше 13%
6
31
Больше 65%
Меньше 35%
17
18
Больше 38%
Меньше 63%
30
11
Больше 23%
Меньше 77%
37
5
Больше 10%
Меньше 90%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
47

Среднее время на гол

45
69

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 15 (1) 0.41
Лукебакио Доди 5 0.14
Берналь Исаак Ромеро 4 0.11
Окампос Лукас 4 (1) 0.11
Рамос Серхио 3 0.08
Салас Кике 3 0.08
Ракитич Иван 2 0.05
Ламела Эрик 2 0.05
Мир Рафа 2 0.05
Сусо Хесус 1 0.03
Педроса Адриа 1 0.03
Акунья Маркос 1 0.03
Гудель Неманья 1 0.03
Соу Джибрил 1 0.03
Навас Хесус 0 0
Хуанлу Санчес 0 0
Торрес Оливер 0 0
Баде Луак 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 18 (4) 0.49
Фелиш Жоау 7 0.19
Торрес Ферран 7 0.19
Лопес Фермин 7 0.19
Рафинья Диас 6 (1) 0.16
Гюндоган Илкай 5 (1) 0.14
Ямаль Ламин 5 0.14
Педри 4 0.11
Роберто Серхи 3 0.08
Канселу Жоау 2 0.05
Кристенсен Андреас 2 0.05
Де Йонг Френки 2 0.05
Роке Витор 2 0.05
Кунде Жюль 1 0.03
Араухо Рональд 1 0.03
Гави 1 0.03
Гиу Марк 1 0.03
Форт Эктор 0 0
Ромеу Ориоль 0 0
Бальде Алехандро 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сумаре Бубакари 10 0
Салас Кике 9 0
Рамос Серхио 7 1
Окампос Лукас 8 0
Навас Хесус 6 1
Гудель Неманья 7 0
Акунья Маркос 7 0
Сусо Хесус 5 1
Баде Луак 5 1
Ракитич Иван 6 0
Соу Джибрил 5 0
Эн-Несири Юссеф 4 0
Ламела Эрик 3 0
Торрес Оливер 3 0
Агум Люсьен 3 0
Ньянзу Танги 3 0
Маркан Маркос 2 0
Хуанлу Санчес 2 0
Межбри Ханнибал 2 0
Берналь Исаак Ромеро 2 0
Нюланд Эрьян 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Хордан Хоан 1 0
Мир Рафа 1 0
Диас Мариано 1 0
Педроса Адриа 1 0
Буэно Ману 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хави Эрнандес 6 2
Де Йонг Френки 7 0
Канселу Жоау 6 0
Араухо Рональд 6 0
Рафинья Диас 4 1
Левандовски Роберт 5 0
Гюндоган Илкай 5 0
Иньиго Мартинес 5 0
Гави 5 0
Роке Витор 3 1
Ромеу Ориоль 4 0
Роберто Серхи 4 0
Кристенсен Андреас 4 0
Кунде Жюль 4 0
Кубарси Пау 4 0
Тер Штеген Марк-Андре 3 0
Фелиш Жоау 3 0
Педри 3 0
Ямаль Ламин 3 0
Торрес Ферран 2 0
Лопес Фермин 2 0
Гарсия Эрик 1 0
Бальде Алехандро 1 0
Гиу Марк 1 0

Результаты матчей

Севилья
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Барселона
16.7%
83.3%
3 победы 15 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
11% (2)
74% (14)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
11

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

10
9
Севилья
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Барселона
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
33% (6)
11% (2)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

19
12

Упущенные победы

14
36
Севилья
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (14)
38% (14)
24% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
30% (11)
38% (14)
Барселона
43.3%
56.7%
13 побед 17 поражений
Первый тайм
35% (13)
38% (14)
27% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
22% (8)
43% (16)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

6
11

Волевые победы

23
21

Упущенные победы

24
45

Голы по времени матча

Забито

25
33
10 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 12
23 Не забивали 22
6
24%
5
15%
1-15
2
8%
2
6%
16-30
2
8%
7
21%
31-45
3
12%
5
15%
46-60
7
28%
7
21%
61-75
5
20%
7
21%
76-90

Пропущено

26
23
9 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 12
1
4%
4
17%
1-15
5
19%
3
13%
16-30
3
12%
3
13%
31-45
3
12%
5
22%
46-60
4
15%
5
22%
61-75
10
38%
3
13%
76-90

Забито

22
41
12 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 30
8 Забивали первыми 14
24 Не забивали 19
3
14%
3
7%
1-15
3
14%
5
12%
16-30
6
27%
3
7%
31-45
4
18%
6
15%
46-60
0
0%
9
22%
61-75
6
27%
15
37%
76-90

Пропущено

26
23
17 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
6
23%
2
9%
1-15
8
31%
2
9%
16-30
3
12%
5
22%
31-45
4
15%
2
9%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
5
19%
8
35%
76-90

Забито

47
74
22 В 1-м тайме 25
25 Во 2-м тайме 49
17 Забивали первыми 26
10 Не забивали 4
9
19%
8
11%
1-15
5
11%
7
9%
16-30
8
17%
10
14%
31-45
7
15%
11
15%
46-60
7
15%
16
22%
61-75
11
23%
22
30%
30%
76-90

Пропущено

52
46
26 В 1-м тайме 19
26 Во 2-м тайме 27
18 Пропускали первыми 9
28 Не пропускали 21
7
13%
6
13%
1-15
13
25%
5
11%
16-30
6
12%
8
17%
31-45
7
13%
7
15%
46-60
4
8%
9
20%
61-75
15
29%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Атлетик Б - Севилья 2:0 Севилья - Кадис 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2 Севилья - Гранада 3:0
Бетис - Севилья 1:1 Севилья - Мальорка 2:1 Лас-Пальмас - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 0:1 Севилья - Сельта 1:2 Альмерия - Севилья 2:2 Севилья - Реал Сосьедад 3:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Валенсия - Севилья 0:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Райо Вальекано - Севилья 1:2 Севилья - Осасуна 1:1 Атлетико М - Севилья 1:0 Жирона - Севилья 5:1 Хетафе - Севилья 1:3 Севилья - Алавес 2:3
Барселона
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Барселона - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Барселона 0:2 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Жирона - Барселона 4:2
Барселона - Валенсия 4:2 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Барселона - ПСЖ 1:4 Кадис - Барселона 0:1 ПСЖ - Барселона 2:3 Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико М - Барселона 0:3 Барселона - Наполи 3:1 Барселона - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Барселона 0:0 Барселона - Хетафе 4:0 Наполи - Барселона 1:1 Сельта - Барселона 1:2 Барселона - Гранада 3:3 Алавес - Барселона 1:3 Барселона - Осасуна 1:0

Результаты матчей

Севилья
Барселона

Точный счет

1:1
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
6 раз 32%
2:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
1
7 раз 37%
3
5 раз 26%
2
4 раза 21%
4
2 раза 11%
5
1 раз 5%

Точный счет

1:0
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 37%
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
2 раза 11%
2
8 раз 44%
1
4 раза 22%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%

Точный счет

1:0
6 раз 16%
1:1
6 раз 16%
1:2
4 раза 11%
2:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
5:1
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
6 раз 16%
1:2
4 раза 11%
3:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
2:4
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
2:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 38%
0
10 раз 27%
2
8 раз 22%
3
4 раза 11%
5
1 раз 3%
2
12 раз 32%
1
11 раз 30%
3
7 раз 19%
4
4 раза 11%
0
2 раза 5%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Севилья
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
6
12
1.5
12
7
3
15
2.5
8
11
1
17
3.5
3
16
1
17
4.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
16
2
7
12
1.5
12
6
2
17
2.5
4
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
10
0.5
Больше Меньше
35
2
13
24
1.5
24
13
5
32
2.5
12
25
1
36
3.5
5
32
1
36
4.5
1
36
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 37 29 7 1 87 - 26 94
2.
Барселона
 Заявка 37 25 7 5 77 - 43 82
3.
Жирона
 Заявка 37 24 6 7 78 - 46 78
4.
Атлетико М
 Заявка 37 23 4 10 68 - 43 73
5.
Атлетик Б
 Заявка 37 18 11 8 60 - 37 65
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 37 16 12 9 51 - 37 60
7.
Бетис
 Заявка 37 14 14 9 48 - 45 56
8.
Вильярреал
 Заявка 37 14 10 13 64 - 64 52
9.
Валенсия
 Заявка 37 13 9 15 38 - 43 48
10.
Алавес
 Заявка 37 12 9 16 35 - 45 45
11.
Осасуна
 Заявка 37 12 8 17 44 - 55 44
12.
Хетафе
 Заявка 37 10 13 14 41 - 52 43
13.
Севилья
 Заявка 37 10 11 16 47 - 52 41
14.
Сельта
 Заявка 37 10 10 17 44 - 55 40
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 37 10 9 18 32 - 46 39
16.
Райо Вальекано
 Заявка 37 8 14 15 29 - 47 38
17.
Мальорка
 Заявка 37 7 16 14 31 - 43 37
18.
Кадис
 Заявка 37 6 15 16 25 - 49 33
19.
Гранада
 Заявка 37 4 9 24 38 - 72 21
20.
Альмерия
 Заявка 37 2 12 23 37 - 74 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 18 16 2 0 48 - 9 50
2.
Атлетико М
 Заявка 19 16 1 2 42 - 22 49
3.
Барселона
 Заявка 19 15 1 3 43 - 21 46
4.
Жирона
 Заявка 18 14 2 2 46 - 20 44
5.
Атлетик Б
 Заявка 19 12 6 1 42 - 18 42
6.
Бетис
 Заявка 19 9 7 3 27 - 19 34
7.
Алавес
 Заявка 19 9 4 6 23 - 19 31
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 8 6 4 26 - 18 30
9.
Валенсия
 Заявка 19 8 6 5 20 - 14 30
10.
Хетафе
 Заявка 18 8 5 5 19 - 20 29
11.
Вильярреал
 Заявка 19 7 5 7 36 - 32 26
12.
Мальорка
 Заявка 19 6 8 5 17 - 16 26
13.
Кадис
 Заявка 19 5 9 5 16 - 19 24
14.
Севилья
 Заявка 18 6 5 7 26 - 25 23
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 18 6 5 7 19 - 19 23
16.
Сельта
 Заявка 18 6 5 7 19 - 21 23
17.
Осасуна
 Заявка 18 6 4 8 18 - 25 22
18.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 8 6 18 - 25 20
19.
Гранада
 Заявка 19 4 6 9 24 - 32 18
20.
Альмерия
 Заявка 18 0 8 10 16 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 19 13 5 1 39 - 17 44
2.
Барселона
 Заявка 18 10 6 2 34 - 22 36
3.
Жирона
 Заявка 19 10 4 5 32 - 26 34
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 19 8 6 5 25 - 19 30
5.
Вильярреал
 Заявка 18 7 5 6 28 - 32 26
6.
Атлетико М
 Заявка 18 7 3 8 26 - 21 24
7.
Атлетик Б
 Заявка 18 6 5 7 18 - 19 23
8.
Бетис
 Заявка 18 5 7 6 21 - 26 22
9.
Осасуна
 Заявка 19 6 4 9 26 - 30 22
10.
Валенсия
 Заявка 18 5 3 10 18 - 29 18
11.
Севилья
 Заявка 19 4 6 9 21 - 27 18
12.
Райо Вальекано
 Заявка 19 4 6 9 11 - 22 18
13.
Сельта
 Заявка 19 4 5 10 25 - 34 17
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 19 4 4 11 13 - 27 16
15.
Алавес
 Заявка 18 3 5 10 12 - 26 14
16.
Хетафе
 Заявка 19 2 8 9 22 - 32 14
17.
Мальорка
 Заявка 18 1 8 9 14 - 27 11
18.
Альмерия
 Заявка 19 2 4 13 21 - 39 10
19.
Кадис
 Заявка 18 1 6 11 9 - 30 9
20.
Гранада
 Заявка 18 0 3 15 14 - 40 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Вильярреал Сорлот Александр 23 (6)
Жирона Довбик Артём 21 (7)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 19 (6)
Барселона Левандовски Роберт 18 (8)
Атлетико М Гризманн Антуан 16 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 17
Хетафе Дьене Даконам 1 13
Кадис Алькарас Рубен 14
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 13
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 мая 2024, осталось 2 дня 10 часов 2 минуты.

    Главный судья: Иглесиас Хавьер

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 55% завершится победой Севилья.
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    • Прогнозы 49
    Севилья 6.1% (3)
    X 12.2% (6)
    Барселона 81.6% (40)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Барселона
    4.10
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    4.13
    4.10
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Севилья - Барселона

    Исход игры
    Севилья
    6.1% (3)
    Ничья
    12.2% (6)
    Барселона
    81.6% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.17% (38)
    Меньше
    20.83% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (40)
    Нет
    16.67% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Барселона
    59.2% (29)
    0:1 Барселона
    10.2% (5)
    1:1 Ничья
    6.1% (3)
    1:3 Барселона
    6.1% (3)
    2:1 Севилья
    4.1% (2)
    2:2 Ничья
    4.1% (2)
    0:2 Барселона
    4.1% (2)
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