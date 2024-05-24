Тур: 38. Стадион: Рамон Санчес Писхуан. Главный судья: Иглесиас Хавьер
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
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Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
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История личных встреч
Севилья
Барселона
12 матчей
41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
75%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
36 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 3 ничьи 33 победы
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 10 ничьих 23 победы
Второй тайм
19.4%
80.6%
0 побед 7 ничьих 28 побед
48 матчей
10.4%
20.8%
68.8%
5 побед 10 ничьих 33 победы
Первый тайм
12.5%
39.6%
47.9%
6 побед 19 ничьих 23 победы
Второй тайм
18.8%
22.9%
58.3%
9 побед 11 ничьих 28 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
16
Голов в среднем за матч
1.08
0.67
Среднее время на гол
83
135
Всего голов
68
46
Голов в среднем за матч
2.83
1.92
Среднее время на гол
31
46
Всего голов
94
62
Голов в среднем за матч
1.96
1.29
Тотал матчей
2.5
45
Больше 94%
Меньше 6%
3
42
Больше 88%
Меньше 13%
6
31
Больше 65%
Меньше 35%
17
18
Больше 38%
Меньше 63%
30
11
Больше 23%
Меньше 77%
37
5
Больше 10%
Меньше 90%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
Среднее время на гол
45
69
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эн-Несири Юссеф
|15 (1)
|0.41
|Лукебакио Доди
|5
|0.14
|Берналь Исаак Ромеро
|4
|0.11
|Окампос Лукас
|4 (1)
|0.11
|Рамос Серхио
|3
|0.08
|Салас Кике
|3
|0.08
|Ракитич Иван
|2
|0.05
|Ламела Эрик
|2
|0.05
|Мир Рафа
|2
|0.05
|Сусо Хесус
|1
|0.03
|Педроса Адриа
|1
|0.03
|Акунья Маркос
|1
|0.03
|Гудель Неманья
|1
|0.03
|Соу Джибрил
|1
|0.03
|Навас Хесус
|0
|0
|Хуанлу Санчес
|0
|0
|Торрес Оливер
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|18 (4)
|0.49
|Фелиш Жоау
|7
|0.19
|Торрес Ферран
|7
|0.19
|Лопес Фермин
|7
|0.19
|Рафинья Диас
|6 (1)
|0.16
|Гюндоган Илкай
|5 (1)
|0.14
|Ямаль Ламин
|5
|0.14
|Педри
|4
|0.11
|Роберто Серхи
|3
|0.08
|Канселу Жоау
|2
|0.05
|Кристенсен Андреас
|2
|0.05
|Де Йонг Френки
|2
|0.05
|Роке Витор
|2
|0.05
|Кунде Жюль
|1
|0.03
|Араухо Рональд
|1
|0.03
|Гави
|1
|0.03
|Гиу Марк
|1
|0.03
|Форт Эктор
|0
|0
|Ромеу Ориоль
|0
|0
|Бальде Алехандро
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сумаре Бубакари
|10
|0
|Салас Кике
|9
|0
|Рамос Серхио
|7
|1
|Окампос Лукас
|8
|0
|Навас Хесус
|6
|1
|Гудель Неманья
|7
|0
|Акунья Маркос
|7
|0
|Сусо Хесус
|5
|1
|Баде Луак
|5
|1
|Ракитич Иван
|6
|0
|Соу Джибрил
|5
|0
|Эн-Несири Юссеф
|4
|0
|Ламела Эрик
|3
|0
|Торрес Оливер
|3
|0
|Агум Люсьен
|3
|0
|Ньянзу Танги
|3
|0
|Маркан Маркос
|2
|0
|Хуанлу Санчес
|2
|0
|Межбри Ханнибал
|2
|0
|Берналь Исаак Ромеро
|2
|0
|Нюланд Эрьян
|1
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Хордан Хоан
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Диас Мариано
|1
|0
|Педроса Адриа
|1
|0
|Буэно Ману
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хави Эрнандес
|6
|2
|Де Йонг Френки
|7
|0
|Канселу Жоау
|6
|0
|Араухо Рональд
|6
|0
|Рафинья Диас
|4
|1
|Левандовски Роберт
|5
|0
|Гюндоган Илкай
|5
|0
|Иньиго Мартинес
|5
|0
|Гави
|5
|0
|Роке Витор
|3
|1
|Ромеу Ориоль
|4
|0
|Роберто Серхи
|4
|0
|Кристенсен Андреас
|4
|0
|Кунде Жюль
|4
|0
|Кубарси Пау
|4
|0
|Тер Штеген Марк-Андре
|3
|0
|Фелиш Жоау
|3
|0
|Педри
|3
|0
|Ямаль Ламин
|3
|0
|Торрес Ферран
|2
|0
|Лопес Фермин
|2
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
|Гиу Марк
|1
|0
Результаты матчей
Севилья
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Барселона
16.7%
83.3%
3 победы 15 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
11% (2)
74% (14)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
11
Волевые победы
4
9
Упущенные победы
10
9
Севилья
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Барселона
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
33% (6)
11% (2)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
19
12
Упущенные победы
14
36
Севилья
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (14)
38% (14)
24% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
30% (11)
38% (14)
Барселона
43.3%
56.7%
13 побед 17 поражений
Первый тайм
35% (13)
38% (14)
27% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
22% (8)
43% (16)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
6
11
Волевые победы
23
21
Упущенные победы
24
45
Голы по времени матча
Забито
25
33
10 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 12
23 Не забивали 22
6
24%
5
15%
1-15
2
8%
2
6%
16-30
2
8%
7
21%
31-45
3
12%
5
15%
46-60
7
28%
7
21%
61-75
5
20%
7
21%
76-90
Пропущено
26
23
9 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 12
1
4%
4
17%
1-15
5
19%
3
13%
16-30
3
12%
3
13%
31-45
3
12%
5
22%
46-60
4
15%
5
22%
61-75
10
38%
3
13%
76-90
Забито
22
41
12 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 30
8 Забивали первыми 14
24 Не забивали 19
3
14%
3
7%
1-15
3
14%
5
12%
16-30
6
27%
3
7%
31-45
4
18%
6
15%
46-60
0
0%
9
22%
61-75
6
27%
15
37%
76-90
Пропущено
26
23
17 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
6
23%
2
9%
1-15
8
31%
2
9%
16-30
3
12%
5
22%
31-45
4
15%
2
9%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
5
19%
8
35%
76-90
Забито
47
74
22 В 1-м тайме 25
25 Во 2-м тайме 49
17 Забивали первыми 26
10 Не забивали 4
9
19%
8
11%
1-15
5
11%
7
9%
16-30
8
17%
10
14%
31-45
7
15%
11
15%
46-60
7
15%
16
22%
61-75
11
23%
22
30%
30%
76-90
Пропущено
52
46
26 В 1-м тайме 19
26 Во 2-м тайме 27
18 Пропускали первыми 9
28 Не пропускали 21
7
13%
6
13%
1-15
13
25%
5
11%
16-30
6
12%
8
17%
31-45
7
13%
7
15%
46-60
4
8%
9
20%
61-75
15
29%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Атлетик Б - Севилья 2:0 Севилья - Кадис 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2 Севилья - Гранада 3:0
Бетис - Севилья 1:1 Севилья - Мальорка 2:1 Лас-Пальмас - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 0:1 Севилья - Сельта 1:2 Альмерия - Севилья 2:2 Севилья - Реал Сосьедад 3:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Валенсия - Севилья 0:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Райо Вальекано - Севилья 1:2 Севилья - Осасуна 1:1 Атлетико М - Севилья 1:0 Жирона - Севилья 5:1 Хетафе - Севилья 1:3 Севилья - Алавес 2:3
Барселона
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Барселона - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Барселона 0:2 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Жирона - Барселона 4:2
Барселона - Валенсия 4:2 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Барселона - ПСЖ 1:4 Кадис - Барселона 0:1 ПСЖ - Барселона 2:3 Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико М - Барселона 0:3 Барселона - Наполи 3:1 Барселона - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Барселона 0:0 Барселона - Хетафе 4:0 Наполи - Барселона 1:1 Сельта - Барселона 1:2 Барселона - Гранада 3:3 Алавес - Барселона 1:3 Барселона - Осасуна 1:0
Результаты матчей
Севилья
Барселона
Точный счет
1:1
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
6 раз 32%
2:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
1
7 раз 37%
3
5 раз 26%
2
4 раза 21%
4
2 раза 11%
5
1 раз 5%
Точный счет
1:0
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 37%
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
2 раза 11%
2
8 раз 44%
1
4 раза 22%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
Точный счет
1:0
6 раз 16%
1:1
6 раз 16%
1:2
4 раза 11%
2:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
5:1
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
6 раз 16%
1:2
4 раза 11%
3:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
2:4
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
2:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 38%
0
10 раз 27%
2
8 раз 22%
3
4 раза 11%
5
1 раз 3%
2
12 раз 32%
1
11 раз 30%
3
7 раз 19%
4
4 раза 11%
0
2 раза 5%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Севилья
Барселона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
612
127
315
811
117
316
117
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
162
712
126
217
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2710
Больше Меньше
352
1324
2413
532
1225
136
532
136
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|29
|7
|1
|87 - 26
|94
|2.
|Заявка
|37
|25
|7
|5
|77 - 43
|82
|3.
|Заявка
|37
|24
|6
|7
|78 - 46
|78
|4.
|Заявка
|37
|23
|4
|10
|68 - 43
|73
|5.
|Заявка
|37
|18
|11
|8
|60 - 37
|65
|6.
|Заявка
|37
|16
|12
|9
|51 - 37
|60
|7.
|Заявка
|37
|14
|14
|9
|48 - 45
|56
|8.
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|64 - 64
|52
|9.
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|38 - 43
|48
|10.
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|35 - 45
|45
|11.
|Заявка
|37
|12
|8
|17
|44 - 55
|44
|12.
|Заявка
|37
|10
|13
|14
|41 - 52
|43
|13.
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|47 - 52
|41
|14.
|Заявка
|37
|10
|10
|17
|44 - 55
|40
|15.
|Заявка
|37
|10
|9
|18
|32 - 46
|39
|16.
|Заявка
|37
|8
|14
|15
|29 - 47
|38
|17.
|Заявка
|37
|7
|16
|14
|31 - 43
|37
|18.
|Заявка
|37
|6
|15
|16
|25 - 49
|33
|19.
|Заявка
|37
|4
|9
|24
|38 - 72
|21
|20.
|Заявка
|37
|2
|12
|23
|37 - 74
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|2
|0
|48 - 9
|50
|2.
|Заявка
|19
|16
|1
|2
|42 - 22
|49
|3.
|Заявка
|19
|15
|1
|3
|43 - 21
|46
|4.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|46 - 20
|44
|5.
|Заявка
|19
|12
|6
|1
|42 - 18
|42
|6.
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|27 - 19
|34
|7.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|23 - 19
|31
|8.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|26 - 18
|30
|9.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|20 - 14
|30
|10.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|19 - 20
|29
|11.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|36 - 32
|26
|12.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|17 - 16
|26
|13.
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|16 - 19
|24
|14.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|26 - 25
|23
|15.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 19
|23
|16.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|17.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|18 - 25
|22
|18.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 25
|20
|19.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|24 - 32
|18
|20.
|Заявка
|18
|0
|8
|10
|16 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|13
|5
|1
|39 - 17
|44
|2.
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|34 - 22
|36
|3.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|32 - 26
|34
|4.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|25 - 19
|30
|5.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|28 - 32
|26
|6.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 21
|24
|7.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|18 - 19
|23
|8.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|21 - 26
|22
|9.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|26 - 30
|22
|10.
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|18 - 29
|18
|11.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|21 - 27
|18
|12.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|11 - 22
|18
|13.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|25 - 34
|17
|14.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|13 - 27
|16
|15.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|12 - 26
|14
|16.
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|22 - 32
|14
|17.
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|14 - 27
|11
|18.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|21 - 39
|10
|19.
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|9 - 30
|9
|20.
|Заявка
|18
|0
|3
|15
|14 - 40
|3
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|Вильярреал
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|Гризманн Антуан
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|Алехо Иван
|17
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 13
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|13
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 11
Прогнозы на матч Севилья - Барселона
Исход игры
Севилья
6.1% (3)
Ничья
12.2% (6)
Барселона
81.6% (40)
Тотал 2.5
Больше
79.17% (38)
Меньше
20.83% (10)
Обе команды забьют
Да
83.33% (40)
Нет
16.67% (8)
Популярный счёт
1:2 Барселона
59.2% (29)
0:1 Барселона
10.2% (5)
1:1 Ничья
6.1% (3)
1:3 Барселона
6.1% (3)
2:1 Севилья
4.1% (2)
2:2 Ничья
4.1% (2)
0:2 Барселона
4.1% (2)
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