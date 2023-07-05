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  3. ЕВРО (до 21 года) 2023

ЕВРО (до 21 года)
2023

Стадион: . Главный судья: Ламбрехтс Эрик
Испания (до 21 года)
 
Позже
Украина (до 21 года)
Прогнозы 126
Испания (до 21 года) 74.6% (94)
X 9.5% (12)
Украина (до 21 года) 15.9% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Испания (до 21 года)
Ничья
Украина (до 21 года)
1.93
4.15
4.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Тенас
Арнау
2
Гомес
Виктор
5
Пачеко
Хон
14
Паредес
Айтор
3
Миранда
Хуан
6
Бланко
Антонио
16
Баэна
Алехандро
10
Родри
Родриго
8
Сансет
Ойян
17
Гомес
Серхио
9
Руис
Абель
12
Трубин
Анатолий
6
Сыч
Алексей
16
Батагов
Арсений
4
Таловеров
Максим
2
Вивчаренко
Константин
21
Бондаренко
Артём
17
Бражко
Владимир
20
Кащук
Алексей
22
Судаков
Георгий
10
Мудрик
Михаил
9
Сикан
Даниил
Испания (до 21 года)
4-2-3-1
Украина (до 21 года)
4-2-3-1

История личных встреч

Испания (до 21 года)
Украина (до 21 года)

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

Е(2Г
2:2
Е
0:3

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
36

Бомбардиры внутри турнира

Испания (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомес Серхио 2 0.5
Руис Абель 2 0.5
Миранда Хуан 2 0.5
Баэна Алехандро 1 0.25
Гомес Виктор 0 0
Родри Родриго 0 0
Орос Аймар 0 0
Украина (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Судаков Георгий 3 (2) 0.75
Кащук Алексей 1 0.25
Бондаренко Артём 1 0.25
Сикан Даниил 1 0.25
Вьюнник Богдан 1 0.25
Назаренко Александр 0 0
Мудрик Михаил 0 0

Карточки

Испания (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Виктор 1 0
Баэна Алехандро 1 0
Бернабе Адриан 1 0
Мартинес Арнау 1 0
Пачеко Хон 1 0
Украина (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крыськив Дмитрий 2 0
Ванат Владислав 0 1
Сикан Даниил 1 0
Вивчаренко Константин 1 0

Результаты матчей

Испания (до 21 года)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Украина (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

1
3
Испания (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Украина (до 21 года)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
2
Испания (до 21 года)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Украина (до 21 года)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

4
5

Голы по времени матча

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
67%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
8
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
25%
76-90
1
14%
0
0%
91-120

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Испания (до 21 года)
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Испания (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 2:1 Испания (до 21 года) - Украина (до 21 года) 2:2 Испания (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 1:0 Румыния (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:3
Франция (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:0 Испания (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 3:2 Испания (до 21 года) - Япония (до 21 года) 2:0 Испания (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:0 Румыния (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:4 Испания (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 7:1 Северная Ирландия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:6 Словакия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 2:3 Испания (до 21 года) - Литва (до 21 года) 8:0 Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0 Мальта (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:5 Испания (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 3:0 Испания (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:2 Литва (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:2 Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1 Испания (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:1
Украина (до 21 года)
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Франция (до 21 года) - Украина (до 21 года) 1:3 Испания (до 21 года) - Украина (до 21 года) 2:2 Румыния (до 21 года) - Украина (до 21 года) 0:1 Украина (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 2:0
Украина (до 21 года) - Ирландия (до 21 года) 2:2 Украина (до 21 года) - Kuwait U21 2:0 Италия (до 21 года) - Украина (до 21 года) 3:1 Украина (до 21 года) - Дания (до 21 года) 3:2 Грузия (до 21 года) - Украина (до 21 года) 1:1 Украина (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:1 Украина (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:0 Словакия (до 21 года) - Украина (до 21 года) 3:2 Армения (до 21 года) - Украина (до 21 года) 0:2 Украина (до 21 года) - Франция (до 21 года) 3:3 Украина (до 21 года) - Северная Македония (до 21 года) 4:0 Фарерские острова (до 21 года) - Украина (до 21 года) 0:4 Украина (до 21 года) - Сербия (до 21 года) 2:1 Северная Македония (до 21 года) - Украина (до 21 года) 1:1 Украина (до 21 года) - Фарерские острова (до 21 года) 1:0 Франция (до 21 года) - Украина (до 21 года) 5:0

Результаты матчей

Испания (до 21 года)
Украина (до 21 года)

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Испания (до 21 года)
Украина (до 21 года)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
1
3
2.5
1
3
1/4 финала
3 Грузия (до 21 года)
4 Израиль (до 21 года)
1 Англия (до 21 года)
0 Португалия (до 21 года)
2 Испания (до 21 года)
1 Швейцария (до 21 года)
1 Франция (до 21 года)
3 Украина (до 21 года)
1/2 финала
Израиль (до 21 года)
Англия (до 21 года)
Испания (до 21 года)
Украина (до 21 года)
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Украина (до 21 года) Судаков Георгий 3
Испания (до 21 года) Гомес Серхио 2 (2)
Франция (до 21 года) Баркола Бредли 2 (2)
Испания (до 21 года) Руис Абель 2 (1)
Швейцария (до 21 года) Имери Кастриот 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Израиль (до 21 года) Карзев Эден 1 3
Швейцария (до 21 года) Имери Кастриот 2
Англия (до 21 года) Джонсон Бен 2
Англия (до 21 года) Ааронс Макс 2
Нидерланды (до 21 года) Тимбер Квинтен 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Испания (до 21 года) - Украина (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 июля 2023, осталось 1 час 47 минут.

    Главный судья: Ламбрехтс Эрик

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 126
    Испания (до 21 года) 74.6% (94)
    X 9.5% (12)
    Украина (до 21 года) 15.9% (20)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Испания (до 21 года)
    Ничья
    Украина (до 21 года)
    1.93
    4.15
    4.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Испания (до 21 года) - Украина (до 21 года) онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Испания (до 21 года) - Украина (до 21 года)

    Исход игры
    Испания (до 21 года)
    74.2% (95)
    Ничья
    9.4% (12)
    Украина (до 21 года)
    16.4% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.98% (85)
    Меньше
    22.02% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    77.98% (85)
    Нет
    22.02% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Испания (до 21 года)
    45.3% (58)
    1:0 Испания (до 21 года)
    9.4% (12)
    2:0 Испания (до 21 года)
    5.5% (7)
    3:1 Испания (до 21 года)
    5.5% (7)
    1:2 Украина (до 21 года)
    4.7% (6)
    2:3 Украина (до 21 года)
    3.1% (4)
    2:2 Ничья
    3.1% (4)
    1:1 Ничья
    2.3% (3)
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    Украина (до 21 года)
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