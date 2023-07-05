Стадион: Стадионул Стяуа. Главный судья: Ламбрехтс Эрик
Прогноз на матч от Liveresult
17
Гомес
Серхио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Гомес СерхиоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дения Санти
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ротань Руслан
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Испания (до 21 года)
Украина (до 21 года)
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
1
2.5
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
36
Бомбардиры внутри турнира
Испания (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомес Серхио
|2
|0.5
|Руис Абель
|2
|0.5
|Миранда Хуан
|2
|0.5
|Баэна Алехандро
|1
|0.25
|Гомес Виктор
|0
|0
|Родри Родриго
|0
|0
|Орос Аймар
|0
|0
Украина (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Судаков Георгий
|3 (2)
|0.75
|Кащук Алексей
|1
|0.25
|Бондаренко Артём
|1
|0.25
|Сикан Даниил
|1
|0.25
|Вьюнник Богдан
|1
|0.25
|Назаренко Александр
|0
|0
|Мудрик Михаил
|0
|0
Карточки
Испания (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Виктор
|1
|0
|Баэна Алехандро
|1
|0
|Бернабе Адриан
|1
|0
|Мартинес Арнау
|1
|0
|Пачеко Хон
|1
|0
Украина (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крыськив Дмитрий
|2
|0
|Ванат Владислав
|0
|1
|Сикан Даниил
|1
|0
|Вивчаренко Константин
|1
|0
Результаты матчей
Испания (до 21 года)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Украина (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
1
3
Испания (до 21 года)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Украина (до 21 года)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
2
Испания (до 21 года)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Украина (до 21 года)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
4
5
Голы по времени матча
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
1
25%
0
0%
91-120
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
67%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
8
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
25%
76-90
1
14%
0
0%
91-120
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Испания (до 21 года)
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Испания (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 2:1 Испания (до 21 года) - Украина (до 21 года) 2:2 Испания (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 1:0 Румыния (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:3
Франция (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:0 Испания (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 3:2 Испания (до 21 года) - Япония (до 21 года) 2:0 Испания (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 3:0 Румыния (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:4 Испания (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 7:1 Северная Ирландия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:6 Словакия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 2:3 Испания (до 21 года) - Литва (до 21 года) 8:0 Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0 Мальта (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:5 Испания (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 3:0 Испания (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:2 Литва (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:2 Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1 Испания (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:1
Украина (до 21 года)
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Франция (до 21 года) - Украина (до 21 года) 1:3 Испания (до 21 года) - Украина (до 21 года) 2:2 Румыния (до 21 года) - Украина (до 21 года) 0:1 Украина (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 2:0
Украина (до 21 года) - Ирландия (до 21 года) 2:2 Украина (до 21 года) - Kuwait U21 2:0 Италия (до 21 года) - Украина (до 21 года) 3:1 Украина (до 21 года) - Дания (до 21 года) 3:2 Грузия (до 21 года) - Украина (до 21 года) 1:1 Украина (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:1 Украина (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:0 Словакия (до 21 года) - Украина (до 21 года) 3:2 Армения (до 21 года) - Украина (до 21 года) 0:2 Украина (до 21 года) - Франция (до 21 года) 3:3 Украина (до 21 года) - Северная Македония (до 21 года) 4:0 Фарерские острова (до 21 года) - Украина (до 21 года) 0:4 Украина (до 21 года) - Сербия (до 21 года) 2:1 Северная Македония (до 21 года) - Украина (до 21 года) 1:1 Украина (до 21 года) - Фарерские острова (до 21 года) 1:0 Франция (до 21 года) - Украина (до 21 года) 5:0
Результаты матчей
Испания (до 21 года)
Украина (до 21 года)
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Испания (до 21 года)
Украина (до 21 года)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
13
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
|Украина (до 21 года)
|Судаков Георгий
|3
|Испания (до 21 года)
|Гомес Серхио
|2 (2)
|Франция (до 21 года)
|Баркола Бредли
|2 (2)
|Испания (до 21 года)
|Руис Абель
|2 (1)
|Швейцария (до 21 года)
|Имери Кастриот
|2 (1)
|Израиль (до 21 года)
|Карзев Эден
|1 3
|Швейцария (до 21 года)
|Имери Кастриот
|2
|Англия (до 21 года)
|Джонсон Бен
|2
|Англия (до 21 года)
|Ааронс Макс
|2
|Нидерланды (до 21 года)
|Тимбер Квинтен
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Испания (до 21 года) - Украина (до 21 года)
Исход игры
Испания (до 21 года)
74.2% (95)
Ничья
9.4% (12)
Украина (до 21 года)
16.4% (21)
Тотал 2.5
Больше
77.98% (85)
Меньше
22.02% (24)
Обе команды забьют
Да
77.98% (85)
Нет
22.02% (24)
Популярный счёт
2:1 Испания (до 21 года)
45.3% (58)
1:0 Испания (до 21 года)
9.4% (12)
2:0 Испания (до 21 года)
5.5% (7)
3:1 Испания (до 21 года)
5.5% (7)
1:2 Украина (до 21 года)
4.7% (6)
2:3 Украина (до 21 года)
3.1% (4)
2:2 Ничья
3.1% (4)
1:1 Ничья
2.3% (3)
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