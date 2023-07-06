Между тем, на трибунах арены в Борисове традиционные аплодисменты памяти экс-президента БАТЭ Анатолия Капского, который ушел из жизни в 2018 на 53-м году жизни.

На поле в последние минуты ничего примечательного не происходит, снова немного рваный темп демонстрируют у нас команды.

Удается "Шахтёру" довести свою атаку до редкого удара по воротам - Скавыш попытал счастья выстрелом с угла штрафной площади, но Кудравец накрыл мяч.

Концевой из пределов штрафной исполняет тонкий заброс на угол вратарской на Лаптева, который не смог переиграть в ближнем бою Игнатовича!

Угловой в исполнении БАТЭ к опасному моменту не привел, снова Игнатович успешно сыграл одним кулаком на выходе.

Скавыш после заброса из глубины поля и ошибки Бане врывается в штрафную левее центра и пытается пробить в ближний угол, однако мяч проходит в сантиметрах от штанги!

Антилевский протащил мяч по правому флангу практически до угла штрафной площади, но пробил Дмитрий из этой зоны довольно неточно.

Второй тайм начался! Никита Корзун появился на поле вместо Валона Ахмеди.

Концевой подхватывает мяч после не самого удачного отскока от спины Лаптева, однако на линии штрафной Артёма накрывают сразу два соперника.

Атака борисовчан через левый фланг завершается мягкой подачей на дальнюю штангу, однако гостям удается разрядить обстановку.

Снова Концевой пытается на скорости уйти от опекуна на фланге, однако защитнику удается в последний момент выбить мяч за лицевую.

С углового Концевой исполняет подачу к линии вратарской, где Игнатович надежно играет кулаком, а удар Бочарова с подбора получается крайне неточным.

У Жимо возникают проблемы со здоровьем после единоборства с Корзуном, помощь врачей требуется защитнику БАТЭ.

Снова Забелин после подачи Ахмеди с углового добирается до верхового мяч, однако удар с отскоком от газона получается неточным и несильным.

Свой первый угловой в сегодняшнем матче заработали гости, однако создать голевой момент по примеру сегодняшнего соперника "Шахтёру" не удается.

Плакка с нарушением правил идет в подкат под Гречихо, перспективный штрафной в паре метров от угла штрафной площади зарабатывают хозяева.

Громыко со штрафного грузит мяч к линии вратарской, верховая борьба остается за одним из партнеров, однако снаряд при этом летит параллельно воротам.

Концевой уже далеко не в первый раз смещается с левого фланга в центральную зону и пробивает по воротам, в этот раз на пути мяча оказывается один из защитников гостей.

Лаптев после диагонали с правого фланга эффектно укрощает непростой мяч, однако вторым касанием с подъёма посылает его на трибуны.

Позиционно попытался поатаковать "Шахтёр", однако ничего серьезного им придумать не удалось, Плакка упустил мяч после не самого удобного паса Ахмеди.

Перерыв у нас уже не за горами, веселое начало обещало нам немало голов, но пока мяч поигравшего в России Лаптева остается единственным.

Между тем, сегодня чуть раньше состоялся центральный матч 15-го тура - "Торпедо-БелАЗ" и минское "Динамо" голов не забили, так что "Неман" может в этом туре настичь по очкам столичную команду.

Угловой с левого фланга исполнили гости, после подачи Ахмеди Забелин пытался головой направить мяч в сторону ворот, а Кудравец на выходе снаряд забрал.

Еще один угловой удается заработать гостям после того, как подачу Гружевского с левого фланга заблокировал защитник.

32' Отметим, что 7 последних очных матчей между БАТЭ и "Шахтёром" были низовыми, последний верховой счёт был зафиксирован в 2020 году - 2:2.

30' Плакка после фланговой подачи имел шанс пробить головой без помех, однако не удалось тоголезцу попасть по мячу как следует, ничего опасного в этом моменте не произошло.

29' Скавыш получает мяч на левом краю штрафной, однако в попытке найти в центре кого-либо из партнеров Максим не преуспел.

27' Снова в центре поля застревает мяч, но остается он под контролем БАТЭ, никак не удается переломить ход встречи гостевой команде.

25' Быстрая атака удается борисовчанам, однако довести её до ума у хозяев не получается, прострел с правого фланга становится легкой добычей голкипера.

24' Чуть успокоили свою прыть футболисты БАТЭ, понимая, что в таком режиме провести все 90 минут просто невозможно.

23' После навеса со штрафного мяч отскочил к линии, откуда Плакка сумел пробить с разворота - снаряд прошел немного выше перекладины.

22' Первая желтая карточка в сегодняшнем матче - Антилевский потерял мяч в борьбе с Гружевским и прихватил того за футболку.

20' Напомним, что в прошлом сезоне команды встречались трижды - в матче за Суперкубок на нейтральном поле БАТЭ победил минимально, а встречи в чемпионате завершились победами гостевых команд.

18' Довольно веселый футбол мы наблюдаем в первом тайме, постоянно в атаке игроки БАТЭ, контрвыпады "Шахтёра" редки, но крайне опасны.

17' Скавыш врывается в штрафную с правого края после передачи Ахмеди, пытался Максим вернуть мяч своему капитану, но защитники БАТЭ сработали в этом эпизоде внимательно.

16' Дриблинг Громыко едва не привел к потере, но вовремя Валерий развернулся и нашел в опорной зоне Гречихо, который пробил немного левее створа.

15' Жимо подключился к атаке хозяев и замкнул подачу Малькевича с правого фланга головой - Игнатович в прыжке отбивает мяч в гущу игроков, а партнеры обстановку разряжают.

14' Концевой снова включает форсаж на левом фланге, уходит от защитника, врывается в штрафную, однако подает за ворота гостей.

13' Громыко получает мяч в центральной зоне и метров с 22 наносит обводящий удар, однако снаряд пролетает немного выше цели.

12' Неплохой заброс в направлении Лаптева организуют хозяева, Денис скидывал мяч в дальний угол, но точности ему не хватило.

11' Снова звенит у нас каркас ворот! Гречихо на левом фланге оставляет не у дел Зенькова, входит в штрафную и с левой перебрасывает Игнатовича - мяч попадает в перекладину и вылетает в поле!

10' Нашелся достойный ответ и у "Шахтёра", пытаются постепенно гости нащупать свою игру, хотя выездные матчи солигорской команде традиционно даются тяжелее.

9' Ковалевич смещается с левого фланга ближе к центру и низом пробивает с 18 метров - штанга спасает ворота Кудравца!

8' Неплохое начало удается борисовчанам и сегодня, пока "Шахтёр" находится в определенной растерянности, не зная, как перейти в наступление.

7' Отметим, что БАТЭ в прошлом туре удалось прервать пятиматчевую серию без побед, гол Валерия Громыко принес победу в Гродно над местным "Неманом".

6' Еще одну атаку разгоняют хозяева поля, Концевой прорывается по левому флангу и исполняет передачу в штрафную, но гостям удается разрядить обстановку.

5' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ДЕНИС ЛАПТЕВ!

Громыко с углового исполняет подачу на ближнюю штангу, Лаптев же головой направляет мяч в дальний угол - Игнатович даже не среагировал!

4' Первый момент в матче создают хозяева поля, Концевой сместился с левого фланга и пробил в дальний угол с отскоком от газона, а Игнатович перевел мяч на угловой.

3' "Шахтёр" бы дышал в спину лидеру, если бы не штрафные санкции в виде 35 очков, еще пара побед требуется команде Алексея Баги, чтобы просто выйти из минуса.

2' Напомним, что хозяева поля далеки от привычных по предыдущему десятилетию чемпионских позиций, лишь на шестой позиции борисовский клуб в 13 очках от лидирующего минского "Динамо".