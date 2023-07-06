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  4. Высшая лига 2023

Беларусь: Высшая лига
2023

Стадион: . Главный судья: Дмитриев Дмитрий
БАТЭ
1:0
Второй тайм
Шахтёр Солигорск

Ход матча

5'
Лаптев Денис
(Громыко Валерий)
1:0
22'
Антилевский Дмитрий
 
46'
 
Корзун Никита
Ахмеди Валон
Прогнозы 118
БАТЭ 62.7% (74)
X 24.6% (29)
Шахтёр Солигорск 12.7% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
БАТЭ
Ничья
Шахтёр Солигорск
2.26
5.00
3.58
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БАТЭ
Шахтёр Солигорск

История личных встреч

БАТЭ
Шахтёр Солигорск

27 матчей

70.4%
29.6%
19 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

51.9%
55.6%
14 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
25.9%
18.5%
15 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 9 побед

40 матчей

47.5%
35%
17.5%
19 побед 14 ничьих 7 побед

Первый тайм

35%
55%
10%
14 побед 22 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
40%
22.5%
15 побед 16 ничьих 9 побед

История матчей

ВЛ
0:2
ВЛ
0:1
С
1:0
ВЛ
1:0
ВЛ
1:0
С
0:0
ВЛ
1:1
ВЛ
2:2
ВЛ
2:2
ВЛ
3:1
ВЛ
3:0
ВЛ
0:0
ВЛ
0:4
ВЛ
1:0
ВЛ
0:2
ВЛ
2:0
ВЛ
1:1
К
4:1
ВЛ
0:0
С
0:0
ВЛ
1:1
ВЛ
1:4
ВЛ
0:0
ВЛ
2:0
ВЛ
2:2
ВЛ
4:0
ВЛ
0:0
ВЛ
2:1
ВЛ
1:1
ВЛ
1:0
ВЛ
0:0
ВЛ
2:2
ВЛ
0:2
ВЛ
1:2
ВЛ
2:0
ВЛ
0:0
ВЛ
0:1
ВЛ
2:3
ВЛ
5:0
ВЛ
0:2

Голы

Всего голов

38
19

Голов в среднем за матч

1.65
1.12

Среднее время на гол

54
80

Всего голов

10
19

Голов в среднем за матч

0.59
0.83

Среднее время на гол

153
108

Всего голов

48
38

Голов в среднем за матч

1.2
0.95

Тотал матчей

2.5
32
Больше 80%
Меньше 20%
8
25
Больше 63%
Меньше 38%
15
14
Больше 35%
Меньше 65%
26
11
Больше 28%
Меньше 73%
29
4
Больше 10%
Меньше 90%
36

Среднее время на гол

75
94

Бомбардиры внутри турнира

БАТЭ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Громыко Валерий 5 (2) 0.36
Бане Сиди 3 0.21
Антилевский Дмитрий 2 0.14
Волков Захар 2 (1) 0.14
Концевой Артём 1 0.07
Шестюк Александр 1 0.07
Бочеров Валерий 1 0.07
Лаптев Денис 1 0.07
Малькевич Владислав 1 0.07
Французов Александр 1 0.07
Васильев Илья 0 0
Гречихо Денис 0 0
Шахтёр Солигорск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карпицкий Егор 12 0.86
Скавыш Максим 4 (1) 0.29
Шрамченко Антон 3 0.21
Ахмеди Валон 2 0.14
Забелин Павел 2 0.14
Плакка Фессу 1 0.07
Николаевич Никита 1 0.07
Ковалевич Максим 1 0.07
Гружевский Денис 0 0
Зенькович Игорь 0 0
Шевченко Глеб 0 0

Карточки

БАТЭ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Громыко Валерий 3 0
Волков Сергей 1 1
Гречихо Денис 1 1
Шестюк Александр 1 1
Бочеров Валерий 2 0
Концевой Артём 1 0
Лаптев Денис 1 0
Жимо Шериф 1 0
Антилевский Дмитрий 1 0
Волков Захар 1 0
Орешкевич Ярослав 1 0
Французов Александр 1 0
Шахтёр Солигорск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капленко Никита 4 0
Динга Доминик 3 0
Карпицкий Егор 3 0
Шрамченко Антон 2 0
Корзун Никита 2 0
Зенькович Игорь 2 0
Ахмеди Валон 1 0
Забелин Павел 1 0
Шевченко Глеб 1 0
Янковский Кирилл 1 0
Ковалевич Максим 1 0

Результаты матчей

БАТЭ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Шахтёр Солигорск
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

5
2
БАТЭ
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Шахтёр Солигорск
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

10
17
БАТЭ
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Шахтёр Солигорск
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

15
19

Голы по времени матча

Забито

7
9
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
1
14%
1
11%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
4
57%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
4
44%
1
14%
76-90

Забито

10
17
5 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
0
0%
3
18%
1-15
1
10%
5
29%
29%
16-30
4
40%
3
18%
31-45
2
20%
3
18%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
2
20%
2
12%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

17
26
10 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 10
1 Не забивали 1
1
6%
4
15%
1-15
3
18%
6
23%
16-30
6
35%
5
19%
31-45
3
18%
4
15%
46-60
2
12%
4
15%
61-75
2
12%
3
12%
76-90

Пропущено

13
12
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
2
15%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
15%
5
42%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
2
15%
2
17%
61-75
5
38%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

БАТЭ
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Неман Гродно - БАТЭ 0:1 Миоры - БАТЭ 0:13 БАТЭ - Нафтан 1:2 Слуцк - БАТЭ 1:0
БАТЭ - Торпедо-БелАЗ 0:2 БАТЭ - Славия Мозырь 1:1 Ислочь Минск - БАТЭ 1:1 БАТЭ - Торпедо-БелАЗ 1:2 Белшина Бобруйск - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Сморгонь 2:0 Динамо-Брест - БАТЭ 1:2 Неман Гродно - БАТЭ 1:1 БАТЭ - Динамо Минск 1:3 Минск - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Энергетик-БГУ 1:1 ФК Гомель - БАТЭ 0:2 БАТЭ - Днепр Могилёв 1:3 БАТЭ - Барановичи 1:0 БАТЭ - Нафтан 3:0 БАТЭ - ФК Гомель 0:0
Шахтёр Солигорск
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Шахтёр Солигорск - Слуцк 1:0 Славия Мозырь - Шахтёр Солигорск 3:1 Шахтёр Солигорск - Ислочь Минск 0:0 Шахтёр Солигорск - Ислочь Минск 3:0
Торпедо-БелАЗ - Шахтёр Солигорск 1:1 Шахтёр Солигорск - Белшина Бобруйск 7:3 Сморгонь - Шахтёр Солигорск 1:3 Шахтёр Солигорск - Динамо-Брест 2:0 Динамо Минск - Шахтёр Солигорск 1:0 Шахтёр Солигорск - Минск 1:0 Энергетик-БГУ - Шахтёр Солигорск 1:4 Шахтёр Солигорск - ФК Гомель 1:1 Неман Гродно - Шахтёр Солигорск 0:1 Шахтёр Солигорск - Нафтан 2:1 ФК Гомель - Шахтёр Солигорск 0:1 Шахтёр Солигорск - Динамо-Брест 1:1 Шахтёр Солигорск - Славия Мозырь 1:0 Шахтёр Солигорск - Островец-Свентокшиски 3:1 Шахтёр Солигорск - Шахтёр-2 Петриков 4:1 Шахтёр Солигорск - Арсенал Дзержинск 5:0

Результаты матчей

БАТЭ
Шахтёр Солигорск

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
7:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 83%
2
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
7
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
7:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

БАТЭ
Шахтёр Солигорск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
1.5
Больше Меньше
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
3
1.5
2
4
1
6
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
12
1
5
8
1.5
6
7
1
12
2.5
4
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Минск
 Заявка 14 10 2 2 34 - 11 32
2.
Неман Гродно
 Заявка 13 9 2 2 21 - 7 29
3.
Торпедо-БелАЗ
 Заявка 14 7 6 1 19 - 7 27
4.
БАТЭ
 1:0 Заявка 14 6 4 4 19 - 14 22
5.
Славия Мозырь
 Заявка 13 6 2 5 15 - 13 20
6.
Ислочь Минск
 Заявка 13 6 2 5 17 - 15 20
7.
Минск
 Заявка 13 4 5 4 13 - 12 17
8.
ФК Гомель
 Заявка 13 4 5 4 19 - 24 17
9.
Слуцк
 Заявка 13 4 3 6 14 - 16 15
10.
Сморгонь
 Заявка 14 5 0 9 15 - 27 15
11.
Динамо-Брест
 Заявка 13 3 1 9 12 - 23 10
12.
Нафтан
 Заявка 13 2 2 9 7 - 22 8
13.
Белшина Бобруйск
 Заявка 13 1 3 9 9 - 29 -5
14.
Шахтёр Солигорск
 0:1 Заявка 14 9 2 3 27 - 13 -6
15.
Энергетик-БГУ
 Заявка 13 3 3 7 6 - 14 -11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Минск
 Заявка 7 7 0 0 23 - 5 21
2.
Шахтёр Солигорск
 0:1 Заявка 7 6 1 0 17 - 5 19
3.
Сморгонь
 Заявка 7 5 0 2 10 - 10 15
4.
Слуцк
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
5.
Неман Гродно
 Заявка 7 4 1 2 7 - 3 13
6.
Торпедо-БелАЗ
 Заявка 7 3 4 0 12 - 5 13
7.
ФК Гомель
 Заявка 8 4 1 3 11 - 14 13
8.
Славия Мозырь
 Заявка 6 4 0 2 9 - 5 12
9.
Минск
 Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
10.
Ислочь Минск
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
11.
БАТЭ
 1:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
12.
Динамо-Брест
 Заявка 7 2 1 4 8 - 11 7
13.
Нафтан
 Заявка 5 0 2 3 1 - 6 2
14.
Белшина Бобруйск
 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 -9
15.
Энергетик-БГУ
 Заявка 7 3 1 3 4 - 6 -13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неман Гродно
 Заявка 6 5 1 0 14 - 4 16
2.
БАТЭ
 1:0 Заявка 7 4 2 1 11 - 5 14
3.
Торпедо-БелАЗ
 Заявка 7 4 2 1 7 - 2 14
4.
Динамо Минск
 Заявка 7 3 2 2 11 - 6 11
5.
Ислочь Минск
 Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
6.
Славия Мозырь
 Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
7.
Нафтан
 Заявка 8 2 0 6 6 - 16 6
8.
Минск
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
9.
ФК Гомель
 Заявка 5 0 4 1 8 - 10 4
10.
Белшина Бобруйск
 Заявка 8 1 1 6 7 - 21 4
11.
Динамо-Брест
 Заявка 6 1 0 5 4 - 12 3
12.
Энергетик-БГУ
 Заявка 6 0 2 4 2 - 8 2
13.
Слуцк
 Заявка 6 0 1 5 4 - 10 1
14.
Сморгонь
 Заявка 7 0 0 7 5 - 17 0
15.
Шахтёр Солигорск
 0:1 Заявка 7 3 1 3 10 - 8 -25
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Топ бомбардиров
Шахтёр Солигорск Карпицкий Егор 12 (2)
Динамо Минск Морозов Владислав 9
Неман Гродно Савицкий Павел 8
Динамо Минск Хващинский Владимир 6 (1)
Ануфриев Александр 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нафтан _Slepov S. 1 3
Динамо-Брест Ковалевич Денис 1 3
Неман Гродно Садовничий Иван 4
Шахтёр Солигорск Капленко Никита 4
Нафтан Бруй Артём 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 61'
    Антилевский протащил мяч по правому флангу практически до угла штрафной площади, но пробил Дмитрий из этой зоны довольно неточно.
  • Опасный момент
    60'
    Скавыш после заброса из глубины поля и ошибки Бане врывается в штрафную левее центра и пытается пробить в ближний угол, однако мяч проходит в сантиметрах от штанги!
  • Угловой
    59'
    Угловой в исполнении БАТЭ к опасному моменту не привел, снова Игнатович успешно сыграл одним кулаком на выходе.
  • Опасный момент
    58'
    Концевой из пределов штрафной исполняет тонкий заброс на угол вратарской на Лаптева, который не смог переиграть в ближнем бою Игнатовича!
  • 57'
    Удается "Шахтёру" довести свою атаку до редкого удара по воротам - Скавыш попытал счастья выстрелом с угла штрафной площади, но Кудравец накрыл мяч.
  • 55'
    На поле в последние минуты ничего примечательного не происходит, снова немного рваный темп демонстрируют у нас команды.
  • 53'
    Между тем, на трибунах арены в Борисове традиционные аплодисменты памяти экс-президента БАТЭ Анатолия Капского, который ушел из жизни в 2018 на 53-м году жизни.
  • Травма, повреждение
    52'
    У Жимо возникают проблемы со здоровьем после единоборства с Корзуном, помощь врачей требуется защитнику БАТЭ.
  • Угловой
    51'
    С углового Концевой исполняет подачу к линии вратарской, где Игнатович надежно играет кулаком, а удар Бочарова с подбора получается крайне неточным.
  • 50'
    Снова Концевой пытается на скорости уйти от опекуна на фланге, однако защитнику удается в последний момент выбить мяч за лицевую.
  • 48'
    Атака борисовчан через левый фланг завершается мягкой подачей на дальнюю штангу, однако гостям удается разрядить обстановку.
  • 47'
    Концевой подхватывает мяч после не самого удачного отскока от спины Лаптева, однако на линии штрафной Артёма накрывают сразу два соперника.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался! Никита Корзун появился на поле вместо Валона Ахмеди.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Угловой
    45'
    Снова Забелин после подачи Ахмеди с углового добирается до верхового мяч, однако удар с отскоком от газона получается неточным и несильным.
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    • 44'
      Еще один угловой удается заработать гостям после того, как подачу Гружевского с левого фланга заблокировал защитник.
    • Угловой
      43'
      Угловой с левого фланга исполнили гости, после подачи Ахмеди Забелин пытался головой направить мяч в сторону ворот, а Кудравец на выходе снаряд забрал.
    • 41'
      Между тем, сегодня чуть раньше состоялся центральный матч 15-го тура - "Торпедо-БелАЗ" и минское "Динамо" голов не забили, так что "Неман" может в этом туре настичь по очкам столичную команду.
    • 40'
      Перерыв у нас уже не за горами, веселое начало обещало нам немало голов, но пока мяч поигравшего в России Лаптева остается единственным.
    • 39'
      Позиционно попытался поатаковать "Шахтёр", однако ничего серьезного им придумать не удалось, Плакка упустил мяч после не самого удобного паса Ахмеди.
    • 38'
      Лаптев после диагонали с правого фланга эффектно укрощает непростой мяч, однако вторым касанием с подъёма посылает его на трибуны.
    • 37'
      Концевой уже далеко не в первый раз смещается с левого фланга в центральную зону и пробивает по воротам, в этот раз на пути мяча оказывается один из защитников гостей.
    • 35'
      Громыко со штрафного грузит мяч к линии вратарской, верховая борьба остается за одним из партнеров, однако снаряд при этом летит параллельно воротам.
    • Фол, нарушение
      34'
      Плакка с нарушением правил идет в подкат под Гречихо, перспективный штрафной в паре метров от угла штрафной площади зарабатывают хозяева.
    • Угловой
      33'
      Свой первый угловой в сегодняшнем матче заработали гости, однако создать голевой момент по примеру сегодняшнего соперника "Шахтёру" не удается.
    • 32'
      Отметим, что 7 последних очных матчей между БАТЭ и "Шахтёром" были низовыми, последний верховой счёт был зафиксирован в 2020 году - 2:2.
    • 30'
      Плакка после фланговой подачи имел шанс пробить головой без помех, однако не удалось тоголезцу попасть по мячу как следует, ничего опасного в этом моменте не произошло.
    • 29'
      Скавыш получает мяч на левом краю штрафной, однако в попытке найти в центре кого-либо из партнеров Максим не преуспел.
    • 27'
      Снова в центре поля застревает мяч, но остается он под контролем БАТЭ, никак не удается переломить ход встречи гостевой команде.
    • 25'
      Быстрая атака удается борисовчанам, однако довести её до ума у хозяев не получается, прострел с правого фланга становится легкой добычей голкипера.
    • 24'
      Чуть успокоили свою прыть футболисты БАТЭ, понимая, что в таком режиме провести все 90 минут просто невозможно.
    • 23'
      После навеса со штрафного мяч отскочил к линии, откуда Плакка сумел пробить с разворота - снаряд прошел немного выше перекладины.
    • Желтая карточка
      22'
      Первая желтая карточка в сегодняшнем матче - Антилевский потерял мяч в борьбе с Гружевским и прихватил того за футболку.
    • 20'
      Напомним, что в прошлом сезоне команды встречались трижды - в матче за Суперкубок на нейтральном поле БАТЭ победил минимально, а встречи в чемпионате завершились победами гостевых команд.
    • 18'
      Довольно веселый футбол мы наблюдаем в первом тайме, постоянно в атаке игроки БАТЭ, контрвыпады "Шахтёра" редки, но крайне опасны.
    • 17'
      Скавыш врывается в штрафную с правого края после передачи Ахмеди, пытался Максим вернуть мяч своему капитану, но защитники БАТЭ сработали в этом эпизоде внимательно.
    • 16'
      Дриблинг Громыко едва не привел к потере, но вовремя Валерий развернулся и нашел в опорной зоне Гречихо, который пробил немного левее створа.
    • 15'
      Жимо подключился к атаке хозяев и замкнул подачу Малькевича с правого фланга головой - Игнатович в прыжке отбивает мяч в гущу игроков, а партнеры обстановку разряжают.
    • 14'
      Концевой снова включает форсаж на левом фланге, уходит от защитника, врывается в штрафную, однако подает за ворота гостей.
    • 13'
      Громыко получает мяч в центральной зоне и метров с 22 наносит обводящий удар, однако снаряд пролетает немного выше цели.
    • 12'
      Неплохой заброс в направлении Лаптева организуют хозяева, Денис скидывал мяч в дальний угол, но точности ему не хватило.
    • Штанга
      11'
      Снова звенит у нас каркас ворот! Гречихо на левом фланге оставляет не у дел Зенькова, входит в штрафную и с левой перебрасывает Игнатовича - мяч попадает в перекладину и вылетает в поле!
    • 10'
      Нашелся достойный ответ и у "Шахтёра", пытаются постепенно гости нащупать свою игру, хотя выездные матчи солигорской команде традиционно даются тяжелее.
    • Штанга
      9'
      Ковалевич смещается с левого фланга ближе к центру и низом пробивает с 18 метров - штанга спасает ворота Кудравца!
    • 8'
      Неплохое начало удается борисовчанам и сегодня, пока "Шахтёр" находится в определенной растерянности, не зная, как перейти в наступление.
    • 7'
      Отметим, что БАТЭ в прошлом туре удалось прервать пятиматчевую серию без побед, гол Валерия Громыко принес победу в Гродно над местным "Неманом".
    • 6'
      Еще одну атаку разгоняют хозяева поля, Концевой прорывается по левому флангу и исполняет передачу в штрафную, но гостям удается разрядить обстановку.
    • Описание гола
      5'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ДЕНИС ЛАПТЕВ!
      Громыко с углового исполняет подачу на ближнюю штангу, Лаптев же головой направляет мяч в дальний угол - Игнатович даже не среагировал!
    • 4'
      Первый момент в матче создают хозяева поля, Концевой сместился с левого фланга и пробил в дальний угол с отскоком от газона, а Игнатович перевел мяч на угловой.
    • 3'
      "Шахтёр" бы дышал в спину лидеру, если бы не штрафные санкции в виде 35 очков, еще пара побед требуется команде Алексея Баги, чтобы просто выйти из минуса.
    • 2'
      Напомним, что хозяева поля далеки от привычных по предыдущему десятилетию чемпионских позиций, лишь на шестой позиции борисовский клуб в 13 очках от лидирующего минского "Динамо".
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 15-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ принимает солигорский "Шахтёр". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
    • 57 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 118
    БАТЭ 62.7% (74)
    X 24.6% (29)
    Шахтёр Солигорск 12.7% (15)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    БАТЭ
    Ничья
    Шахтёр Солигорск
    2.26
    5.00
    3.58
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч БАТЭ 1:0 Шахтёр Солигорск

    Исход игры
    БАТЭ
    62.7% (74)
    Ничья
    24.6% (29)
    Шахтёр Солигорск
    12.7% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.29% (57)
    Меньше
    47.71% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    75.23% (82)
    Нет
    24.77% (27)
    Популярный счёт
    2:1 БАТЭ
    34.7% (41)
    1:1 Ничья
    21.2% (25)
    1:0 БАТЭ
    15.3% (18)
    1:2 Шахтёр Солигорск
    11% (13)
    2:0 БАТЭ
    5.9% (7)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    0:1 Шахтёр Солигорск
    1.7% (2)
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