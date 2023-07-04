Позже
История личных встреч
БАТЭ
Шахтёр Солигорск
27 матчей
70.4%
29.6%
19 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
51.9%
55.6%
14 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
25.9%
18.5%
15 побед 7 ничьих 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 9 побед
40 матчей
47.5%
35%
17.5%
19 побед 14 ничьих 7 побед
Первый тайм
35%
55%
10%
14 побед 22 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
40%
22.5%
15 побед 16 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
19
Голов в среднем за матч
1.65
1.12
Среднее время на гол
54
80
Всего голов
10
19
Голов в среднем за матч
0.59
0.83
Среднее время на гол
153
108
Всего голов
48
38
Голов в среднем за матч
1.2
0.95
Тотал матчей
2.5
32
Больше 80%
Меньше 20%
8
25
Больше 63%
Меньше 38%
15
14
Больше 35%
Меньше 65%
26
11
Больше 28%
Меньше 73%
29
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
Среднее время на гол
75
94
Бомбардиры внутри турнира
БАТЭ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Громыко Валерий
|5 (2)
|0.38
|Бане Сиди
|3
|0.23
|Антилевский Дмитрий
|2
|0.15
|Волков Захар
|2 (1)
|0.15
|Концевой Артём
|1
|0.08
|Шестюк Александр
|1
|0.08
|Бочеров Валерий
|1
|0.08
|Малькевич Владислав
|1
|0.08
|Французов Александр
|1
|0.08
|Васильев Илья
|0
|0
|Гречихо Денис
|0
|0
Шахтёр Солигорск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карпицкий Егор
|12
|0.92
|Скавыш Максим
|4 (1)
|0.31
|Шрамченко Антон
|3
|0.23
|Ахмеди Валон
|2
|0.15
|Забелин Павел
|2
|0.15
|Плакка Фессу
|1
|0.08
|Николаевич Никита
|1
|0.08
|Ковалевич Максим
|1
|0.08
|Гружевский Денис
|0
|0
|Зенькович Игорь
|0
|0
|Шевченко Глеб
|0
|0
Карточки
БАТЭ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Громыко Валерий
|3
|0
|Волков Сергей
|1
|1
|Гречихо Денис
|1
|1
|Шестюк Александр
|1
|1
|Бочеров Валерий
|2
|0
|Концевой Артём
|1
|0
|Лаптев Денис
|1
|0
|Жимо Шериф
|1
|0
|Волков Захар
|1
|0
|Орешкевич Ярослав
|1
|0
|Французов Александр
|1
|0
Шахтёр Солигорск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капленко Никита
|4
|0
|Динга Доминик
|3
|0
|Карпицкий Егор
|3
|0
|Шрамченко Антон
|2
|0
|Корзун Никита
|2
|0
|Зенькович Игорь
|2
|0
|Ахмеди Валон
|1
|0
|Забелин Павел
|1
|0
|Шевченко Глеб
|1
|0
|Янковский Кирилл
|1
|0
|Ковалевич Максим
|1
|0
Результаты матчей
БАТЭ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Шахтёр Солигорск
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
5
2
БАТЭ
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Шахтёр Солигорск
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
10
17
БАТЭ
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Шахтёр Солигорск
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
15
19
Голы по времени матча
Забито
7
9
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
1
14%
1
11%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
4
57%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
4
44%
1
14%
76-90
Забито
10
17
5 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
0
0%
3
18%
1-15
1
10%
5
29%
29%
16-30
4
40%
3
18%
31-45
2
20%
3
18%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
2
20%
2
12%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
17
26
10 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 10
1 Не забивали 1
1
6%
4
15%
1-15
3
18%
6
23%
16-30
6
35%
5
19%
31-45
3
18%
4
15%
46-60
2
12%
4
15%
61-75
2
12%
3
12%
76-90
Пропущено
13
12
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
2
15%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
15%
5
42%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
2
15%
2
17%
61-75
5
38%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
БАТЭ
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Неман Гродно - БАТЭ 0:1 Миоры - БАТЭ 0:13 БАТЭ - Нафтан 1:2 Слуцк - БАТЭ 1:0
БАТЭ - Торпедо-БелАЗ 0:2 БАТЭ - Славия Мозырь 1:1 Ислочь Минск - БАТЭ 1:1 БАТЭ - Торпедо-БелАЗ 1:2 Белшина Бобруйск - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Сморгонь 2:0 Динамо-Брест - БАТЭ 1:2 Неман Гродно - БАТЭ 1:1 БАТЭ - Динамо Минск 1:3 Минск - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Энергетик-БГУ 1:1 ФК Гомель - БАТЭ 0:2 БАТЭ - Днепр Могилёв 1:3 БАТЭ - Барановичи 1:0 БАТЭ - Нафтан 3:0 БАТЭ - ФК Гомель 0:0
Шахтёр Солигорск
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Шахтёр Солигорск - Слуцк 1:0 Славия Мозырь - Шахтёр Солигорск 3:1 Шахтёр Солигорск - Ислочь Минск 0:0 Шахтёр Солигорск - Ислочь Минск 3:0
Торпедо-БелАЗ - Шахтёр Солигорск 1:1 Шахтёр Солигорск - Белшина Бобруйск 7:3 Сморгонь - Шахтёр Солигорск 1:3 Шахтёр Солигорск - Динамо-Брест 2:0 Динамо Минск - Шахтёр Солигорск 1:0 Шахтёр Солигорск - Минск 1:0 Энергетик-БГУ - Шахтёр Солигорск 1:4 Шахтёр Солигорск - ФК Гомель 1:1 Неман Гродно - Шахтёр Солигорск 0:1 Шахтёр Солигорск - Нафтан 2:1 ФК Гомель - Шахтёр Солигорск 0:1 Шахтёр Солигорск - Динамо-Брест 1:1 Шахтёр Солигорск - Славия Мозырь 1:0 Шахтёр Солигорск - Островец-Свентокшиски 3:1 Шахтёр Солигорск - Шахтёр-2 Петриков 4:1 Шахтёр Солигорск - Арсенал Дзержинск 5:0
Результаты матчей
БАТЭ
Шахтёр Солигорск
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
7:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 83%
2
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
7
1 раз 14%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
7:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
БАТЭ
Шахтёр Солигорск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
15
Больше Меньше
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
43
24
16
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
121
58
67
112
49
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|34 - 11
|31
|2.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|21 - 7
|29
|3.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|19 - 7
|26
|4.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 13
|20
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 15
|20
|6.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 14
|19
|7.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|8.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 24
|17
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 16
|15
|10.
|Заявка
|14
|5
|0
|9
|15 - 27
|15
|11.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|12 - 23
|10
|12.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 22
|8
|13.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 29
|-5
|14.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 12
|-6
|15.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|6 - 14
|-11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|23 - 5
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 5
|19
|3.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 10
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|7 - 3
|13
|6.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 14
|13
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 5
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 11
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|13.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|-9
|15.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|4 - 6
|-13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|7 - 2
|14
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|5.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|6.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|7.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 16
|6
|8.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|9.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|8 - 10
|4
|10.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 21
|4
|11.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|12.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 8
|2
|13.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 10
|1
|14.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|5 - 17
|0
|15.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|-25
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первый дивизион
|Шахтёр Солигорск
|Карпицкий Егор
|12 (2)
|Динамо Минск
|Морозов Владислав
|9
|Неман Гродно
|Савицкий Павел
|8
|Динамо Минск
|Хващинский Владимир
|6 (1)
|Ануфриев Александр
|6 (1)
|Нафтан
|_Slepov S.
|1 3
|Динамо-Брест
|Ковалевич Денис
|1 3
|Неман Гродно
|Садовничий Иван
|4
|Шахтёр Солигорск
|Капленко Никита
|4
|Нафтан
|Бруй Артём
|4
Прогнозы на матч БАТЭ - Шахтёр Солигорск
Исход игры
БАТЭ
66.7% (28)
Ничья
21.4% (9)
Шахтёр Солигорск
11.9% (5)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (24)
Меньше
42.86% (18)
Обе команды забьют
Да
76.19% (32)
Нет
23.81% (10)
Популярный счёт
2:1 БАТЭ
42.9% (18)
1:1 Ничья
19% (8)
2:0 БАТЭ
14.3% (6)
1:2 Шахтёр Солигорск
11.9% (5)
1:0 БАТЭ
9.5% (4)
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