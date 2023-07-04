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  4. Высшая лига 2023

Беларусь: Высшая лига
2023

БАТЭ
 
Позже
Шахтёр Солигорск
Прогнозы 40
БАТЭ 70% (28)
X 20% (8)
Шахтёр Солигорск 10% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
БАТЭ
Ничья
Шахтёр Солигорск
2.60
3.50
2.71
Все Коэффициенты

История личных встреч

БАТЭ
Шахтёр Солигорск

27 матчей

70.4%
29.6%
19 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

51.9%
55.6%
14 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
25.9%
18.5%
15 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 9 побед

40 матчей

47.5%
35%
17.5%
19 побед 14 ничьих 7 побед

Первый тайм

35%
55%
10%
14 побед 22 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
40%
22.5%
15 побед 16 ничьих 9 побед

История матчей

ВЛ
0:2
ВЛ
0:1
С
1:0
ВЛ
1:0
ВЛ
1:0
С
0:0
ВЛ
1:1
ВЛ
2:2
ВЛ
2:2
ВЛ
3:1
ВЛ
3:0
ВЛ
0:0
ВЛ
0:4
ВЛ
1:0
ВЛ
0:2
ВЛ
2:0
ВЛ
1:1
К
4:1
ВЛ
0:0
С
0:0
ВЛ
1:1
ВЛ
1:4
ВЛ
0:0
ВЛ
2:0
ВЛ
2:2
ВЛ
4:0
ВЛ
0:0
ВЛ
2:1
ВЛ
1:1
ВЛ
1:0
ВЛ
0:0
ВЛ
2:2
ВЛ
0:2
ВЛ
1:2
ВЛ
2:0
ВЛ
0:0
ВЛ
0:1
ВЛ
2:3
ВЛ
5:0
ВЛ
0:2

Голы

Всего голов

38
19

Голов в среднем за матч

1.65
1.12

Среднее время на гол

54
80

Всего голов

10
19

Голов в среднем за матч

0.59
0.83

Среднее время на гол

153
108

Всего голов

48
38

Голов в среднем за матч

1.2
0.95

Тотал матчей

2.5
32
Больше 80%
Меньше 20%
8
25
Больше 63%
Меньше 38%
15
14
Больше 35%
Меньше 65%
26
11
Больше 28%
Меньше 73%
29
4
Больше 10%
Меньше 90%
36

Среднее время на гол

75
94

Бомбардиры внутри турнира

БАТЭ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Громыко Валерий 5 (2) 0.38
Бане Сиди 3 0.23
Антилевский Дмитрий 2 0.15
Волков Захар 2 (1) 0.15
Концевой Артём 1 0.08
Шестюк Александр 1 0.08
Бочеров Валерий 1 0.08
Малькевич Владислав 1 0.08
Французов Александр 1 0.08
Васильев Илья 0 0
Гречихо Денис 0 0
Шахтёр Солигорск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карпицкий Егор 12 0.92
Скавыш Максим 4 (1) 0.31
Шрамченко Антон 3 0.23
Ахмеди Валон 2 0.15
Забелин Павел 2 0.15
Плакка Фессу 1 0.08
Николаевич Никита 1 0.08
Ковалевич Максим 1 0.08
Гружевский Денис 0 0
Зенькович Игорь 0 0
Шевченко Глеб 0 0

Карточки

БАТЭ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Громыко Валерий 3 0
Волков Сергей 1 1
Гречихо Денис 1 1
Шестюк Александр 1 1
Бочеров Валерий 2 0
Концевой Артём 1 0
Лаптев Денис 1 0
Жимо Шериф 1 0
Волков Захар 1 0
Орешкевич Ярослав 1 0
Французов Александр 1 0
Шахтёр Солигорск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капленко Никита 4 0
Динга Доминик 3 0
Карпицкий Егор 3 0
Шрамченко Антон 2 0
Корзун Никита 2 0
Зенькович Игорь 2 0
Ахмеди Валон 1 0
Забелин Павел 1 0
Шевченко Глеб 1 0
Янковский Кирилл 1 0
Ковалевич Максим 1 0

Результаты матчей

БАТЭ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Шахтёр Солигорск
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

5
2
БАТЭ
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Шахтёр Солигорск
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

10
17
БАТЭ
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Шахтёр Солигорск
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

15
19

Голы по времени матча

Забито

7
9
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
1
14%
1
11%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
4
57%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
4
44%
1
14%
76-90

Забито

10
17
5 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
0
0%
3
18%
1-15
1
10%
5
29%
29%
16-30
4
40%
3
18%
31-45
2
20%
3
18%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
2
20%
2
12%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

17
26
10 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 10
1 Не забивали 1
1
6%
4
15%
1-15
3
18%
6
23%
16-30
6
35%
5
19%
31-45
3
18%
4
15%
46-60
2
12%
4
15%
61-75
2
12%
3
12%
76-90

Пропущено

13
12
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
2
15%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
15%
5
42%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
2
15%
2
17%
61-75
5
38%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

БАТЭ
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Неман Гродно - БАТЭ 0:1 Миоры - БАТЭ 0:13 БАТЭ - Нафтан 1:2 Слуцк - БАТЭ 1:0
БАТЭ - Торпедо-БелАЗ 0:2 БАТЭ - Славия Мозырь 1:1 Ислочь Минск - БАТЭ 1:1 БАТЭ - Торпедо-БелАЗ 1:2 Белшина Бобруйск - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Сморгонь 2:0 Динамо-Брест - БАТЭ 1:2 Неман Гродно - БАТЭ 1:1 БАТЭ - Динамо Минск 1:3 Минск - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Энергетик-БГУ 1:1 ФК Гомель - БАТЭ 0:2 БАТЭ - Днепр Могилёв 1:3 БАТЭ - Барановичи 1:0 БАТЭ - Нафтан 3:0 БАТЭ - ФК Гомель 0:0
Шахтёр Солигорск
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Шахтёр Солигорск - Слуцк 1:0 Славия Мозырь - Шахтёр Солигорск 3:1 Шахтёр Солигорск - Ислочь Минск 0:0 Шахтёр Солигорск - Ислочь Минск 3:0
Торпедо-БелАЗ - Шахтёр Солигорск 1:1 Шахтёр Солигорск - Белшина Бобруйск 7:3 Сморгонь - Шахтёр Солигорск 1:3 Шахтёр Солигорск - Динамо-Брест 2:0 Динамо Минск - Шахтёр Солигорск 1:0 Шахтёр Солигорск - Минск 1:0 Энергетик-БГУ - Шахтёр Солигорск 1:4 Шахтёр Солигорск - ФК Гомель 1:1 Неман Гродно - Шахтёр Солигорск 0:1 Шахтёр Солигорск - Нафтан 2:1 ФК Гомель - Шахтёр Солигорск 0:1 Шахтёр Солигорск - Динамо-Брест 1:1 Шахтёр Солигорск - Славия Мозырь 1:0 Шахтёр Солигорск - Островец-Свентокшиски 3:1 Шахтёр Солигорск - Шахтёр-2 Петриков 4:1 Шахтёр Солигорск - Арсенал Дзержинск 5:0

Результаты матчей

БАТЭ
Шахтёр Солигорск

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
7:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 83%
2
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
7
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
7:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

БАТЭ
Шахтёр Солигорск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
1.5
Больше Меньше
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
3
1.5
2
4
1
6
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
12
1
5
8
1.5
6
7
1
12
2.5
4
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Минск
 Заявка 13 10 1 2 34 - 11 31
2.
Неман Гродно
 Заявка 13 9 2 2 21 - 7 29
3.
Торпедо-БелАЗ
 Заявка 13 7 5 1 19 - 7 26
4.
Славия Мозырь
 Заявка 13 6 2 5 15 - 13 20
5.
Ислочь Минск
 Заявка 13 6 2 5 17 - 15 20
6.
БАТЭ
 Заявка 13 5 4 4 18 - 14 19
7.
Минск
 Заявка 13 4 5 4 13 - 12 17
8.
ФК Гомель
 Заявка 13 4 5 4 19 - 24 17
9.
Слуцк
 Заявка 13 4 3 6 14 - 16 15
10.
Сморгонь
 Заявка 14 5 0 9 15 - 27 15
11.
Динамо-Брест
 Заявка 13 3 1 9 12 - 23 10
12.
Нафтан
 Заявка 13 2 2 9 7 - 22 8
13.
Белшина Бобруйск
 Заявка 13 1 3 9 9 - 29 -5
14.
Шахтёр Солигорск
 Заявка 13 9 2 2 27 - 12 -6
15.
Энергетик-БГУ
 Заявка 13 3 3 7 6 - 14 -11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Минск
 Заявка 7 7 0 0 23 - 5 21
2.
Шахтёр Солигорск
 Заявка 7 6 1 0 17 - 5 19
3.
Сморгонь
 Заявка 7 5 0 2 10 - 10 15
4.
Слуцк
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
5.
Неман Гродно
 Заявка 7 4 1 2 7 - 3 13
6.
ФК Гомель
 Заявка 8 4 1 3 11 - 14 13
7.
Славия Мозырь
 Заявка 6 4 0 2 9 - 5 12
8.
Торпедо-БелАЗ
 Заявка 6 3 3 0 12 - 5 12
9.
Минск
 Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
10.
Ислочь Минск
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
11.
Динамо-Брест
 Заявка 7 2 1 4 8 - 11 7
12.
БАТЭ
 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
13.
Нафтан
 Заявка 5 0 2 3 1 - 6 2
14.
Белшина Бобруйск
 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 -9
15.
Энергетик-БГУ
 Заявка 7 3 1 3 4 - 6 -13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неман Гродно
 Заявка 6 5 1 0 14 - 4 16
2.
БАТЭ
 Заявка 7 4 2 1 11 - 5 14
3.
Торпедо-БелАЗ
 Заявка 7 4 2 1 7 - 2 14
4.
Динамо Минск
 Заявка 6 3 1 2 11 - 6 10
5.
Ислочь Минск
 Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
6.
Славия Мозырь
 Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
7.
Нафтан
 Заявка 8 2 0 6 6 - 16 6
8.
Минск
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
9.
ФК Гомель
 Заявка 5 0 4 1 8 - 10 4
10.
Белшина Бобруйск
 Заявка 8 1 1 6 7 - 21 4
11.
Динамо-Брест
 Заявка 6 1 0 5 4 - 12 3
12.
Энергетик-БГУ
 Заявка 6 0 2 4 2 - 8 2
13.
Слуцк
 Заявка 6 0 1 5 4 - 10 1
14.
Сморгонь
 Заявка 7 0 0 7 5 - 17 0
15.
Шахтёр Солигорск
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 -25
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Шахтёр Солигорск Карпицкий Егор 12 (2)
Динамо Минск Морозов Владислав 9
Неман Гродно Савицкий Павел 8
Динамо Минск Хващинский Владимир 6 (1)
Ануфриев Александр 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нафтан _Slepov S. 1 3
Динамо-Брест Ковалевич Денис 1 3
Неман Гродно Садовничий Иван 4
Шахтёр Солигорск Капленко Никита 4
Нафтан Бруй Артём 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча БАТЭ - Шахтёр Солигорск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 июля 2023, осталось 2 дня 13 часов 6 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 42.9% пользователей.
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    • Прогнозы 40
    БАТЭ 70% (28)
    X 20% (8)
    Шахтёр Солигорск 10% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    БАТЭ
    Ничья
    Шахтёр Солигорск
    2.60
    3.50
    2.71
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    Где смотреть матч БАТЭ - Шахтёр Солигорск онлайн

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    Прогнозы на матч БАТЭ - Шахтёр Солигорск

    Исход игры
    БАТЭ
    66.7% (28)
    Ничья
    21.4% (9)
    Шахтёр Солигорск
    11.9% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (24)
    Меньше
    42.86% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    76.19% (32)
    Нет
    23.81% (10)
    Популярный счёт
    2:1 БАТЭ
    42.9% (18)
    1:1 Ничья
    19% (8)
    2:0 БАТЭ
    14.3% (6)
    1:2 Шахтёр Солигорск
    11.9% (5)
    1:0 БАТЭ
    9.5% (4)
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