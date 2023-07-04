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Локомотив Москва
 
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Балтика
Прогнозы 41
Локомотив Москва 95.1% (39)
X 4.9% (2)
Балтика 0% (0)
Все прогнозы

История личных встреч

Локомотив Москва
Балтика

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
1:1
К
2:3

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
45

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Локомотив Москва - Волгарь 4:2 Локомотив Москва - Иртыш Омск 1:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 3:1 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4
Локомотив Москва - Факел 1:0 Крылья Советов - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Сочи 3:0 Локомотив Москва - Химки 5:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Зенит 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 0:4 Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Акрон - Локомотив Москва 1:1 Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ростов - Локомотив Москва 1:3 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Локомотив Москва - Фурсан Хиспания 5:0 Локомотив Москва - Урал 2:1
Балтика
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Балтика - Шинник 0:1 Балтика - Велес Москва 2:1 Алания - Балтика 3:1 Балтика - Рубин 0:1
Волга Ульяновск - Балтика 0:2 Балтика - ФК Кубань 2:0 Нефтехимик - Балтика 0:0 Балтика - Уфа 3:2 Енисей - Балтика 1:1 Балтика - Родина Москва 0:0 Динамо Махачкала - Балтика 0:0 Балтика - КАМАЗ 1:0 Балтика - Акрон 1:1 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 Балтика - Сочи 0:1 Динамо Махачкала - Балтика 2:2 Балтика - Навбахор 0:0 Балтика - Пюник 2:0 Балтика - Акрон 3:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Балтика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 июля 2023, осталось 2 дня 9 часов 36 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 38.6% пользователей.
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    • Прогнозы 41
    Локомотив Москва 95.1% (39)
    X 4.9% (2)
    Балтика 0% (0)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Локомотив Москва - Балтика онлайн

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    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Балтика

    Исход игры
    Локомотив Москва
    93.2% (41)
    Ничья
    6.8% (3)
    Балтика
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.81% (24)
    Меньше
    44.19% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    58.14% (25)
    Нет
    41.86% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Локомотив Москва
    38.6% (17)
    2:0 Локомотив Москва
    29.5% (13)
    3:1 Локомотив Москва
    6.8% (3)
    1:0 Локомотив Москва
    6.8% (3)
    1:1 Ничья
    6.8% (3)
    3:0 Локомотив Москва
    4.5% (2)
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    Локомотив Москва
    Балтика
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