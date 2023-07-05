Позже
История личных встреч
Ислочь Минск
Минск
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
16 матчей
37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
12
Голов в среднем за матч
0.88
1.5
Среднее время на гол
102
60
Всего голов
7
16
Голов в среднем за матч
0.88
2
Среднее время на гол
102
45
Всего голов
14
28
Голов в среднем за матч
0.88
1.75
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
102
51
Бомбардиры внутри турнира
Ислочь Минск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрофанов Денис
|4
|0.31
|_Adu P. K.
|4
|0.31
|Ровдо Глеб
|3
|0.23
|Prince Adu
|2
|0.15
|Калачёв Илья
|1
|0.08
|Журавлёв Владислав
|1
|0.08
|Сенко Валерий
|1
|0.08
|Сенько Валерий
|0
|0
|Гоманов Кирилл
|0
|0
Минск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Душевский Даниил
|4
|0.31
|Мартынов Тимофей
|4
|0.31
|Гурбан Глеб
|1
|0.08
|Малашевич Евгений
|1
|0.08
|Касараб Максим
|1
|0.08
|Черноок Кирилл
|1
|0.08
|Печура Родион
|0
|0
|Якушевич Глеб
|0
|0
|Сааги Дзенягха
|0
|0
Карточки
Ислочь Минск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сибилев Дмитрий
|3
|0
|Калачёв Илья
|2
|0
|Скроботов Илья
|2
|0
|Родионов Кирилл Максимович
|2
|0
|Патоцкий Олег
|1
|0
|Журавлёв Вячеслав
|1
|0
|Латыхов Дмитрий
|1
|0
|Пигас Вадим
|1
|0
|Митрофанов Денис
|1
|0
|Гуз Александр
|1
|0
|Гоманов Кирилл
|1
|0
|_Adu P. K.
|1
|0
Минск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мигдаленок Арсений
|3
|0
|_Rufin Bekono F.
|1
|1
|Гурбан Глеб
|2
|0
|Черноок Кирилл
|2
|0
|Мартынов Тимофей
|2
|0
|Тарабеш Иван
|2
|0
|Касараб Максим
|1
|0
|Печура Родион
|1
|0
|Душевский Даниил
|1
|0
Результаты матчей
Ислочь Минск
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Минск
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
1
Ислочь Минск
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Минск
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
1
Волевые поражения
7
9
Ислочь Минск
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Минск
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
9
2
Волевые поражения
7
10
Голы по времени матча
Забито
8
3
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
2
25%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
4
50%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
9
8
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
1
11%
5
63%
76-90
Забито
16
12
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
2
13%
1
8%
1-15
4
25%
3
25%
16-30
1
6%
4
33%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
5
31%
2
17%
61-75
2
13%
2
17%
76-90
Пропущено
15
12
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
3
25%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
2
13%
7
58%
76-90
Результаты последних матчей
Ислочь Минск
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Энергетик-БГУ - Ислочь Минск 0:1 Ислочь Минск - ФК Гомель 3:1 Шахтёр Солигорск - Ислочь Минск 0:0 Шахтёр Солигорск - Ислочь Минск 3:0
Ислочь Минск - Неман Гродно 0:3 Нафтан - Ислочь Минск 0:1 Ислочь Минск - БАТЭ 1:1 Слуцк - Ислочь Минск 1:1 Ислочь Минск - Славия Мозырь 0:1 Торпедо-БелАЗ - Ислочь Минск 2:1 Ислочь Минск - Белшина Бобруйск 2:0 Сморгонь - Ислочь Минск 0:4 Ислочь Минск - Динамо-Брест 3:0 Ислочь Минск - Арсенал Дзержинск 0:0 Динамо Минск - Ислочь Минск 3:0 Ислочь Минск - Локомотив Гомель 3:1 Ислочь Минск - Шахтёр-2 Петриков 2:0 Ислочь Минск - Молодечно 3:0 Торпедо-БелАЗ - Ислочь Минск 1:3 Динамо Минск - Ислочь Минск 3:3
Минск
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Минск - Торпедо-БелАЗ 1:0 Белшина Бобруйск - Минск 1:2 Динамо Минск - Минск 2:1 Минск - Сморгонь 2:1
Динамо-Брест - Минск 1:0 Минск - Динамо Минск 1:1 Энергетик-БГУ - Минск 1:0 Минск - ФК Гомель 2:2 Шахтёр Солигорск - Минск 1:0 Минск - Неман Гродно 0:1 Нафтан - Минск 0:0 Минск - БАТЭ 2:2 Слуцк - Минск 1:1 Минск - Славия Мозырь 2:0 Минск - Молодечно 1:1 Минск - Днепр Могилёв 0:0 Минск - Славия Мозырь 2:0 Минск - Ислочь Минск 0:1 Минск - Арсенал Дзержинск 2:0 Минск - Энергетик-БГУ 1:1
Результаты матчей
Ислочь Минск
Минск
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
3:0
3 раза 23%
0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
Ислочь Минск
Минск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
61
33
43
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
24
16
15
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
85
49
58
310
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|34 - 11
|31
|2.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|21 - 7
|29
|3.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|19 - 7
|26
|4.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 13
|20
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 15
|20
|6.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 14
|19
|7.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|8.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 24
|17
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 16
|15
|10.
|Заявка
|14
|5
|0
|9
|15 - 27
|15
|11.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|12 - 23
|10
|12.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 22
|8
|13.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 29
|-5
|14.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 12
|-6
|15.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|6 - 14
|-11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|23 - 5
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 5
|19
|3.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 10
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|7 - 3
|13
|6.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 14
|13
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 5
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 11
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|13.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|-9
|15.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|4 - 6
|-13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|7 - 2
|14
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|5.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|6.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|7.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 16
|6
|8.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|9.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|8 - 10
|4
|10.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 21
|4
|11.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|12.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 8
|2
|13.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 10
|1
|14.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|5 - 17
|0
|15.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|-25
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первый дивизион
|Шахтёр Солигорск
|Карпицкий Егор
|12 (2)
|Динамо Минск
|Морозов Владислав
|9
|Неман Гродно
|Савицкий Павел
|8
|Динамо Минск
|Хващинский Владимир
|6 (1)
|Ануфриев Александр
|6 (1)
|Нафтан
|_Slepov S.
|1 3
|Динамо-Брест
|Ковалевич Денис
|1 3
|Неман Гродно
|Садовничий Иван
|4
|Шахтёр Солигорск
|Капленко Никита
|4
|Нафтан
|Бруй Артём
|4
Прогнозы на матч Ислочь Минск - Минск
Исход игры
Ислочь Минск
28.6% (2)
Ничья
28.6% (2)
Минск
42.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (3)
Меньше
57.14% (4)
Обе команды забьют
Да
71.43% (5)
Нет
28.57% (2)
Популярный счёт
1:2 Минск
42.9% (3)
1:1 Ничья
28.6% (2)
1:0 Ислочь Минск
28.6% (2)
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