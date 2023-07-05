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  4. Высшая лига 2023

Беларусь: Высшая лига
2023

Ислочь Минск
 
Позже
Минск
Лучшие коэффициенты
Ислочь Минск
Ничья
Минск
2.40
3.50
3.14
Все Коэффициенты

История личных встреч

Ислочь Минск
Минск

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

16 матчей

37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
0:1
ВЛ
1:5
ВЛ
2:0
ВЛ
1:0
ВЛ
1:1
ВЛ
3:4
ВЛ
0:1
ВЛ
1:1
ВЛ
3:3
ВЛ
0:3
ВЛ
0:1
ВЛ
0:0
ВЛ
2:0
ВЛ
0:4
ВЛ
0:1
К
0:3

Голы

Всего голов

7
12

Голов в среднем за матч

0.88
1.5

Среднее время на гол

102
60

Всего голов

7
16

Голов в среднем за матч

0.88
2

Среднее время на гол

102
45

Всего голов

14
28

Голов в среднем за матч

0.88
1.75

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

102
51

Бомбардиры внутри турнира

Ислочь Минск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрофанов Денис 4 0.31
_Adu P. K. 4 0.31
Ровдо Глеб 3 0.23
Prince Adu 2 0.15
Калачёв Илья 1 0.08
Журавлёв Владислав 1 0.08
Сенко Валерий 1 0.08
Сенько Валерий 0 0
Гоманов Кирилл 0 0
Минск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Душевский Даниил 4 0.31
Мартынов Тимофей 4 0.31
Гурбан Глеб 1 0.08
Малашевич Евгений 1 0.08
Касараб Максим 1 0.08
Черноок Кирилл 1 0.08
Печура Родион 0 0
Якушевич Глеб 0 0
Сааги Дзенягха 0 0

Карточки

Ислочь Минск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сибилев Дмитрий 3 0
Калачёв Илья 2 0
Скроботов Илья 2 0
Родионов Кирилл Максимович 2 0
Патоцкий Олег 1 0
Журавлёв Вячеслав 1 0
Латыхов Дмитрий 1 0
Пигас Вадим 1 0
Митрофанов Денис 1 0
Гуз Александр 1 0
Гоманов Кирилл 1 0
_Adu P. K. 1 0
Минск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мигдаленок Арсений 3 0
_Rufin Bekono F. 1 1
Гурбан Глеб 2 0
Черноок Кирилл 2 0
Мартынов Тимофей 2 0
Тарабеш Иван 2 0
Касараб Максим 1 0
Печура Родион 1 0
Душевский Даниил 1 0

Результаты матчей

Ислочь Минск
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Минск
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
1
Ислочь Минск
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Минск
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
1

Волевые поражения

7
9
Ислочь Минск
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Минск
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

9
2

Волевые поражения

7
10

Голы по времени матча

Забито

8
3
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
2
25%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
4
50%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
1
11%
5
63%
76-90

Забито

16
12
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
2
13%
1
8%
1-15
4
25%
3
25%
16-30
1
6%
4
33%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
5
31%
2
17%
61-75
2
13%
2
17%
76-90

Пропущено

15
12
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
3
25%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
2
13%
7
58%
76-90

Результаты последних матчей

Ислочь Минск
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Энергетик-БГУ - Ислочь Минск 0:1 Ислочь Минск - ФК Гомель 3:1 Шахтёр Солигорск - Ислочь Минск 0:0 Шахтёр Солигорск - Ислочь Минск 3:0
Ислочь Минск - Неман Гродно 0:3 Нафтан - Ислочь Минск 0:1 Ислочь Минск - БАТЭ 1:1 Слуцк - Ислочь Минск 1:1 Ислочь Минск - Славия Мозырь 0:1 Торпедо-БелАЗ - Ислочь Минск 2:1 Ислочь Минск - Белшина Бобруйск 2:0 Сморгонь - Ислочь Минск 0:4 Ислочь Минск - Динамо-Брест 3:0 Ислочь Минск - Арсенал Дзержинск 0:0 Динамо Минск - Ислочь Минск 3:0 Ислочь Минск - Локомотив Гомель 3:1 Ислочь Минск - Шахтёр-2 Петриков 2:0 Ислочь Минск - Молодечно 3:0 Торпедо-БелАЗ - Ислочь Минск 1:3 Динамо Минск - Ислочь Минск 3:3
Минск
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Минск - Торпедо-БелАЗ 1:0 Белшина Бобруйск - Минск 1:2 Динамо Минск - Минск 2:1 Минск - Сморгонь 2:1
Динамо-Брест - Минск 1:0 Минск - Динамо Минск 1:1 Энергетик-БГУ - Минск 1:0 Минск - ФК Гомель 2:2 Шахтёр Солигорск - Минск 1:0 Минск - Неман Гродно 0:1 Нафтан - Минск 0:0 Минск - БАТЭ 2:2 Слуцк - Минск 1:1 Минск - Славия Мозырь 2:0 Минск - Молодечно 1:1 Минск - Днепр Могилёв 0:0 Минск - Славия Мозырь 2:0 Минск - Ислочь Минск 0:1 Минск - Арсенал Дзержинск 2:0 Минск - Энергетик-БГУ 1:1

Результаты матчей

Ислочь Минск
Минск

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

3:0
3 раза 23%
0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Ислочь Минск
Минск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
3
1.5
4
3
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1
6
1.5
1
5
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
8
5
4
9
1.5
5
8
3
10
2.5
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Минск
 Заявка 13 10 1 2 34 - 11 31
2.
Неман Гродно
 Заявка 13 9 2 2 21 - 7 29
3.
Торпедо-БелАЗ
 Заявка 13 7 5 1 19 - 7 26
4.
Славия Мозырь
 Заявка 13 6 2 5 15 - 13 20
5.
Ислочь Минск
 Заявка 13 6 2 5 17 - 15 20
6.
БАТЭ
 Заявка 13 5 4 4 18 - 14 19
7.
Минск
 Заявка 13 4 5 4 13 - 12 17
8.
ФК Гомель
 Заявка 13 4 5 4 19 - 24 17
9.
Слуцк
 Заявка 13 4 3 6 14 - 16 15
10.
Сморгонь
 Заявка 14 5 0 9 15 - 27 15
11.
Динамо-Брест
 Заявка 13 3 1 9 12 - 23 10
12.
Нафтан
 Заявка 13 2 2 9 7 - 22 8
13.
Белшина Бобруйск
 Заявка 13 1 3 9 9 - 29 -5
14.
Шахтёр Солигорск
 Заявка 13 9 2 2 27 - 12 -6
15.
Энергетик-БГУ
 Заявка 13 3 3 7 6 - 14 -11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Минск
 Заявка 7 7 0 0 23 - 5 21
2.
Шахтёр Солигорск
 Заявка 7 6 1 0 17 - 5 19
3.
Сморгонь
 Заявка 7 5 0 2 10 - 10 15
4.
Слуцк
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
5.
Неман Гродно
 Заявка 7 4 1 2 7 - 3 13
6.
ФК Гомель
 Заявка 8 4 1 3 11 - 14 13
7.
Славия Мозырь
 Заявка 6 4 0 2 9 - 5 12
8.
Торпедо-БелАЗ
 Заявка 6 3 3 0 12 - 5 12
9.
Минск
 Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
10.
Ислочь Минск
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
11.
Динамо-Брест
 Заявка 7 2 1 4 8 - 11 7
12.
БАТЭ
 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
13.
Нафтан
 Заявка 5 0 2 3 1 - 6 2
14.
Белшина Бобруйск
 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 -9
15.
Энергетик-БГУ
 Заявка 7 3 1 3 4 - 6 -13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неман Гродно
 Заявка 6 5 1 0 14 - 4 16
2.
БАТЭ
 Заявка 7 4 2 1 11 - 5 14
3.
Торпедо-БелАЗ
 Заявка 7 4 2 1 7 - 2 14
4.
Динамо Минск
 Заявка 6 3 1 2 11 - 6 10
5.
Ислочь Минск
 Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
6.
Славия Мозырь
 Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
7.
Нафтан
 Заявка 8 2 0 6 6 - 16 6
8.
Минск
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
9.
ФК Гомель
 Заявка 5 0 4 1 8 - 10 4
10.
Белшина Бобруйск
 Заявка 8 1 1 6 7 - 21 4
11.
Динамо-Брест
 Заявка 6 1 0 5 4 - 12 3
12.
Энергетик-БГУ
 Заявка 6 0 2 4 2 - 8 2
13.
Слуцк
 Заявка 6 0 1 5 4 - 10 1
14.
Сморгонь
 Заявка 7 0 0 7 5 - 17 0
15.
Шахтёр Солигорск
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 -25
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Шахтёр Солигорск Карпицкий Егор 12 (2)
Динамо Минск Морозов Владислав 9
Неман Гродно Савицкий Павел 8
Динамо Минск Хващинский Владимир 6 (1)
Ануфриев Александр 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нафтан _Slepov S. 1 3
Динамо-Брест Ковалевич Денис 1 3
Неман Гродно Садовничий Иван 4
Шахтёр Солигорск Капленко Никита 4
Нафтан Бруй Артём 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ислочь Минск - Минск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 июля 2023, осталось 1 день 22 часа 17 минут.



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    Ислочь Минск
    Ничья
    Минск
    2.40
    3.50
    3.14
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    Прогнозы на матч Ислочь Минск - Минск

    Исход игры
    Ислочь Минск
    28.6% (2)
    Ничья
    28.6% (2)
    Минск
    42.9% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (3)
    Меньше
    57.14% (4)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (5)
    Нет
    28.57% (2)
    Популярный счёт
    1:2 Минск
    42.9% (3)
    1:1 Ничья
    28.6% (2)
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