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Бразилия: Серия A
2023

Тур: 15.
Ботафого Рио-де-Жанейро
0:0
Первый тайм: 19'
Ред Булл Брагантино
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ботафого Рио-де-Жанейро
Ничья
Ред Булл Брагантино
2.24
3.42
3.65
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Lucas
Perri
24
Ди
Пласидо
Леонель
34
Adryelson
15
Куэста
Виктор
21
Марсал
Фернандо
17
Marlon
Freitas
6
Че
Че
33
Эдуардо
Карлос
II
37
Сантос
Жуниор
9
Соарес
Франсиско
11
Henrique
Luis
1
Швенгбер
Клейтон
34
Уртадо
Хосе
30
Видхаупер
Патрик
Луан
4
Natan
29
Капишаба
Жуниньо
35
Фернандес
Матеус
7
Рамирес
Эрик
II
8
Эвангелиста
Лукас
17
Брунинью
Филипе
19
Саша
Эдуардо
28
Витиньо
Витор
V
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-3-3
Ред Булл Брагантино
4-3-3

История личных встреч

Ботафого Рио-де-Жанейро
Ред Булл Брагантино

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

91.7%
25%
11 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

20 матчей

45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

СA
2:1
СA
0:1
ПА
2:0
СA
1:2
СA
1:1
ПА
2:1
СC
0:2
СC
1:1
П
2:0
СC
1:0
СC
2:2
К
4:2
КБ
2:2
П
1:0
ПА
1:0
П
1:1
П
1:0
CP
1:1
CP
2:0
CP
2:4

Голы

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.58
1.1

Среднее время на гол

56
81

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

29
21

Голов в среднем за матч

1.45
1.05

Тотал матчей

2.5
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

62
85

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соарес Франсиско 10 (4) 0.67
Эдуардо Карлос II 3 0.2
Карлос Алберто Гомес де Жезус 2 0.13
Энрике Луис III 2 0.13
Сантос Жуниор 2 0.13
Куэста Виктор 1 0.07
Че Че 1 0.07
Виктор Жоао II 1 0.07
Данило Барбоза 1 0.07
Насименто Матеус 1 0.07
Ди Пласидо Леонель 0 0
Marlon Freitas 0 0
Matias Segovia 0 0
Kayque 0 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саша Эдуардо 6 0.4
Борбас Тиаго 4 0.27
Капишаба Жуниньо 2 0.13
Henry Mosquera 2 0.13
Helio Junio 2 0.13
Фернандес Матеус 1 0.07
Брунинью Филипе 1 0.07
Витиньо Витор V 1 0.07
Сантос Эдуардо 1 0.07
Алеррандро 1 0.07
Винисиос Маркос 1 0.07
Эвангелиста Лукас 0 0
Рамирес Эрик II 0 0
Силва Адерлан 0 0
Видхаупер Патрик Луан 0 0

Карточки

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соарес Франсиско 5 0
Куэста Виктор 5 0
Luis Castro 3 1
Марсал Фернандо 4 0
Рафаэль да Сильва 2 1
Эдуардо Карлос II 3 0
Угу Мигель 2 0
Ди Пласидо Леонель 2 0
Adryelson 2 0
Luis Geovanny Segovia 2 0
Че Че 2 0
Сампайо Филипе 1 0
Виктор Жоао II 1 0
Данило Барбоза 1 0
Фернандес Лукас IV 1 0
Kayque 1 0
Насименто Матеус 1 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Швенгбер Клейтон 4 1
Да Силва Джадсом 5 0
Капишаба Жуниньо 4 0
Витиньо Витор V 4 0
Фернандес Матеус 3 0
Борбас Тиаго 3 0
Саша Эдуардо 2 0
Сантос Эдуардо 2 0
Helio Junio 2 0
Силва Адерлан 0 1
Рамирес Эрик II 1 0
Эвангелиста Лукас 1 0
Алеррандро 1 0
Leonardo Realpe 1 0
Lucas Azevedo 1 0
Видхаупер Патрик Луан 1 0
Винисиос Маркос 1 0
Henry Mosquera 1 0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (7)
0% (0)
0% (0)
Ред Булл Брагантино
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
7
Ботафого Рио-де-Жанейро
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Ред Булл Брагантино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

9
14
Ботафого Рио-де-Жанейро
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Ред Булл Брагантино
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

9
21

Голы по времени матча

Забито

14
8
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
3
21%
1
13%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
3
21%
2
25%
46-60
3
21%
1
13%
61-75
3
21%
2
25%
76-90

Пропущено

1
8
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 5
1 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
100%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
14
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
1
7%
1-15
4
40%
1
7%
16-30
1
10%
5
36%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
30%
2
14%
61-75
2
20%
3
21%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
17%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Забито

24
22
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
3
13%
2
9%
1-15
5
21%
2
9%
16-30
2
8%
6
27%
31-45
3
13%
4
18%
46-60
6
25%
3
14%
61-75
5
21%
5
23%
76-90

Пропущено

7
14
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 8
0
0%
3
21%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
3
43%
2
14%
31-45
2
29%
1
7%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
1
14%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Патронато Парана - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Магальянес 1:1
Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 2:0 Сесар Вальехо - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 0:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ипиранга Эрешин 2:0
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Ред Булл Брагантино - Такуари 7:1 Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0
Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Ориенте Петролеро - Ред Булл Брагантино 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Ориенте Петролеро 5:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Такуари - Ред Булл Брагантино 1:4

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
Ред Булл Брагантино

Точный счет

2:0
4 раза 57%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
5 раз 71%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
5 раз 63%
0
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
5 раз 83%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 50%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ботафого Рио-де-Жанейро
Ред Булл Брагантино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
6
2
1
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
1
5
1
6
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
12
2
9
5
1.5
7
7
2
12
2.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 15 12 1 2 24 - 7 37
2.
Фламенго
 14 8 2 4 27 - 18 26
3.
Гремио
 14 8 2 4 24 - 20 26
4.
Ред Булл Брагантино
 0:0 15 6 7 2 22 - 14 25
5.
Флуминенсе
 14 7 3 4 21 - 14 24
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 6 6 2 25 - 13 24
7.
Форталеза Сеара
 14 6 5 3 16 - 11 23
8.
Сан-Паулу
 14 6 4 4 18 - 13 22
9.
Крузейро
 14 6 3 5 16 - 11 21
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 14 6 3 5 13 - 16 21
11.
Атлетико Паранаэнсе
 14 6 2 6 18 - 18 20
12.
Атлетико Минейро
 14 5 5 4 18 - 14 20
13.
Сантос
 14 4 4 6 15 - 19 16
14.
Куяба
 14 4 4 6 13 - 17 16
15.
Коринтианс
 14 4 3 7 12 - 17 15
16.
Байя
 14 3 4 7 15 - 21 13
17.
Гойяс
 14 3 2 9 14 - 26 11
18.
Коритиба Парана
 14 2 4 8 14 - 28 10
19.
Васко да Гама
 14 2 3 9 11 - 23 9
20.
Америка Минейро
 14 2 3 9 16 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 8 7 1 0 14 - 1 22
2.
Сан-Паулу
 7 6 0 1 14 - 6 18
3.
Флуминенсе
 7 5 2 0 12 - 4 17
4.
Гремио
 8 5 2 1 17 - 9 17
5.
Ред Булл Брагантино
 0:0 8 5 2 1 14 - 6 17
6.
Фламенго
 7 5 1 1 14 - 4 16
7.
Атлетико Паранаэнсе
 7 5 1 1 12 - 7 16
8.
Форталеза Сеара
 7 4 3 0 10 - 4 15
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 4 2 1 13 - 7 14
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 4 1 1 7 - 4 13
11.
Сантос
 8 3 3 2 13 - 11 12
12.
Коринтианс
 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Крузейро
 7 3 0 4 4 - 6 9
14.
Атлетико Минейро
 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Байя
 7 2 2 3 11 - 11 8
16.
Гойяс
 6 2 1 3 8 - 12 7
17.
Америка Минейро
 7 2 1 4 8 - 14 7
18.
Коритиба Парана
 7 1 3 3 6 - 9 6
19.
Куяба
 7 1 3 3 7 - 10 6
20.
Васко да Гама
 7 1 1 5 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 7 5 0 2 10 - 6 15
2.
Крузейро
 7 3 3 1 12 - 5 12
3.
Атлетико Минейро
 7 3 2 2 9 - 6 11
4.
Куяба
 7 3 1 3 6 - 7 10
5.
Фламенго
 7 3 1 3 13 - 14 10
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 2 4 1 12 - 6 10
7.
Гремио
 6 3 0 3 7 - 11 9
8.
Форталеза Сеара
 7 2 2 3 6 - 7 8
9.
Ред Булл Брагантино
 0:0 7 1 5 1 8 - 8 8
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 8 2 2 4 6 - 12 8
11.
Флуминенсе
 7 2 1 4 9 - 10 7
12.
Коринтианс
 8 2 0 6 5 - 12 6
13.
Васко да Гама
 7 1 2 4 7 - 13 5
14.
Байя
 7 1 2 4 4 - 10 5
15.
Сантос
 6 1 1 4 2 - 8 4
16.
Атлетико Паранаэнсе
 7 1 1 5 6 - 11 4
17.
Коритиба Парана
 7 1 1 5 8 - 19 4
18.
Сан-Паулу
 7 0 4 3 4 - 7 4
19.
Гойяс
 8 1 1 6 6 - 14 4
20.
Америка Минейро
 7 0 2 5 8 - 18 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 10 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 7 (2)
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 6 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 6 (2)
Коринтианс Роджер 6
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Гойяс Магиньо 1 6
Крузейро Маркес Лукас 2 4
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 5
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ботафого Рио-де-Жанейро
Ничья
Ред Булл Брагантино
2.24
3.42
3.65
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ред Булл Брагантино онлайн

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