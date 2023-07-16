Тур: 15.
0:0
Первый тайм: 19'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Lucas
Perri
34
Adryelson
6
Че
Че
- Основной состав
-
12 Lucas PerriВратарь
- Защитник
-
34 AdryelsonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Вела КарлосНападающий
-
39 JandersonНападающий
-
-
-
57 JP Galvao
-
Главный тренер: Лаге Бруну
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
- Защитник
-
4 NatanЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 ГуставиньоПолузащитник
-
18 Борбас ТиагоНападающий
- Нападающий
-
21 _Talisson
-
38 Cipriano
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
История личных встреч
Ботафого Рио-де-Жанейро
Ред Булл Брагантино
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
91.7%
25%
11 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
20 матчей
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.58
1.1
Среднее время на гол
56
81
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
29
21
Голов в среднем за матч
1.45
1.05
Тотал матчей
2.5
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
62
85
Бомбардиры внутри турнира
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соарес Франсиско
|10 (4)
|0.67
|Эдуардо Карлос II
|3
|0.2
|Карлос Алберто Гомес де Жезус
|2
|0.13
|Энрике Луис III
|2
|0.13
|Сантос Жуниор
|2
|0.13
|Куэста Виктор
|1
|0.07
|Че Че
|1
|0.07
|Виктор Жоао II
|1
|0.07
|Данило Барбоза
|1
|0.07
|Насименто Матеус
|1
|0.07
|Ди Пласидо Леонель
|0
|0
|Marlon Freitas
|0
|0
|Matias Segovia
|0
|0
|Kayque
|0
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саша Эдуардо
|6
|0.4
|Борбас Тиаго
|4
|0.27
|Капишаба Жуниньо
|2
|0.13
|Henry Mosquera
|2
|0.13
|Helio Junio
|2
|0.13
|Фернандес Матеус
|1
|0.07
|Брунинью Филипе
|1
|0.07
|Витиньо Витор V
|1
|0.07
|Сантос Эдуардо
|1
|0.07
|Алеррандро
|1
|0.07
|Винисиос Маркос
|1
|0.07
|Эвангелиста Лукас
|0
|0
|Рамирес Эрик II
|0
|0
|Силва Адерлан
|0
|0
|Видхаупер Патрик Луан
|0
|0
Карточки
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соарес Франсиско
|5
|0
|Куэста Виктор
|5
|0
|Luis Castro
|3
|1
|Марсал Фернандо
|4
|0
|Рафаэль да Сильва
|2
|1
|Эдуардо Карлос II
|3
|0
|Угу Мигель
|2
|0
|Ди Пласидо Леонель
|2
|0
|Adryelson
|2
|0
|Luis Geovanny Segovia
|2
|0
|Че Че
|2
|0
|Сампайо Филипе
|1
|0
|Виктор Жоао II
|1
|0
|Данило Барбоза
|1
|0
|Фернандес Лукас IV
|1
|0
|Kayque
|1
|0
|Насименто Матеус
|1
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Швенгбер Клейтон
|4
|1
|Да Силва Джадсом
|5
|0
|Капишаба Жуниньо
|4
|0
|Витиньо Витор V
|4
|0
|Фернандес Матеус
|3
|0
|Борбас Тиаго
|3
|0
|Саша Эдуардо
|2
|0
|Сантос Эдуардо
|2
|0
|Helio Junio
|2
|0
|Силва Адерлан
|0
|1
|Рамирес Эрик II
|1
|0
|Эвангелиста Лукас
|1
|0
|Алеррандро
|1
|0
|Leonardo Realpe
|1
|0
|Lucas Azevedo
|1
|0
|Видхаупер Патрик Луан
|1
|0
|Винисиос Маркос
|1
|0
|Henry Mosquera
|1
|0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (7)
0% (0)
0% (0)
Ред Булл Брагантино
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
7
Ботафого Рио-де-Жанейро
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Ред Булл Брагантино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
9
14
Ботафого Рио-де-Жанейро
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Ред Булл Брагантино
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
9
21
Голы по времени матча
Забито
14
8
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
3
21%
1
13%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
3
21%
2
25%
46-60
3
21%
1
13%
61-75
3
21%
2
25%
76-90
Пропущено
1
8
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 5
1 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
100%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
14
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
1
7%
1-15
4
40%
1
7%
16-30
1
10%
5
36%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
30%
2
14%
61-75
2
20%
3
21%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
17%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
Забито
24
22
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
3
13%
2
9%
1-15
5
21%
2
9%
16-30
2
8%
6
27%
31-45
3
13%
4
18%
46-60
6
25%
3
14%
61-75
5
21%
5
23%
76-90
Пропущено
7
14
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 8
0
0%
3
21%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
3
43%
2
14%
31-45
2
29%
1
7%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
1
14%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Патронато Парана - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Магальянес 1:1
Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 2:0 Сесар Вальехо - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 0:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ипиранга Эрешин 2:0
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Ред Булл Брагантино - Такуари 7:1 Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0
Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Ориенте Петролеро - Ред Булл Брагантино 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Ориенте Петролеро 5:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Такуари - Ред Булл Брагантино 1:4
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
Ред Булл Брагантино
Точный счет
2:0
4 раза 57%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
5 раз 71%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
5 раз 63%
0
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
5 раз 83%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 50%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ботафого Рио-де-Жанейро
Ред Булл Брагантино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
62
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
15
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
122
95
77
212
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|12
|1
|2
|24 - 7
|37
|2.
|14
|8
|2
|4
|27 - 18
|26
|3.
|14
|8
|2
|4
|24 - 20
|26
|4.
|0:0
|15
|6
|7
|2
|22 - 14
|25
|5.
|14
|7
|3
|4
|21 - 14
|24
|6.
|14
|6
|6
|2
|25 - 13
|24
|7.
|14
|6
|5
|3
|16 - 11
|23
|8.
|14
|6
|4
|4
|18 - 13
|22
|9.
|14
|6
|3
|5
|16 - 11
|21
|10.
|14
|6
|3
|5
|13 - 16
|21
|11.
|14
|6
|2
|6
|18 - 18
|20
|12.
|14
|5
|5
|4
|18 - 14
|20
|13.
|14
|4
|4
|6
|15 - 19
|16
|14.
|14
|4
|4
|6
|13 - 17
|16
|15.
|14
|4
|3
|7
|12 - 17
|15
|16.
|14
|3
|4
|7
|15 - 21
|13
|17.
|14
|3
|2
|9
|14 - 26
|11
|18.
|14
|2
|4
|8
|14 - 28
|10
|19.
|14
|2
|3
|9
|11 - 23
|9
|20.
|14
|2
|3
|9
|16 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|7
|1
|0
|14 - 1
|22
|2.
|7
|6
|0
|1
|14 - 6
|18
|3.
|7
|5
|2
|0
|12 - 4
|17
|4.
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|5.
|0:0
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|6.
|7
|5
|1
|1
|14 - 4
|16
|7.
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|8.
|7
|4
|3
|0
|10 - 4
|15
|9.
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|10.
|6
|4
|1
|1
|7 - 4
|13
|11.
|8
|3
|3
|2
|13 - 11
|12
|12.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|13.
|7
|3
|0
|4
|4 - 6
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|15.
|7
|2
|2
|3
|11 - 11
|8
|16.
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|17.
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|18.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|19.
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|20.
|7
|1
|1
|5
|4 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|5
|0
|2
|10 - 6
|15
|2.
|7
|3
|3
|1
|12 - 5
|12
|3.
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|4.
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|5.
|7
|3
|1
|3
|13 - 14
|10
|6.
|7
|2
|4
|1
|12 - 6
|10
|7.
|6
|3
|0
|3
|7 - 11
|9
|8.
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|9.
|0:0
|7
|1
|5
|1
|8 - 8
|8
|10.
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|11.
|7
|2
|1
|4
|9 - 10
|7
|12.
|8
|2
|0
|6
|5 - 12
|6
|13.
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|14.
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|15.
|6
|1
|1
|4
|2 - 8
|4
|16.
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|17.
|7
|1
|1
|5
|8 - 19
|4
|18.
|7
|0
|4
|3
|4 - 7
|4
|19.
|8
|1
|1
|6
|6 - 14
|4
|20.
|7
|0
|2
|5
|8 - 18
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|10 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|7 (2)
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|6 (2)
|Коринтианс
|Роджер
|6
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Гойяс
|Магиньо
|1 6
|Крузейро
|Маркес Лукас
|2 4
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 5
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 5